Halat oyunu ama halat yok eller tutuşmuş, gülüyorlar

Hafta sonunu da bu keyifle sürdürelim.
*
Dün Yeşilçam’ın en harika baba figürü Hulusi Kentmen’in bir fotoğrafını yazmıştım.
Bugün de hepimizin hayatında çok büyük yeri olan “Bizim Aile”den bir fotoğrafı anlatacağım...Aile bizim hepimizin ailesi ama kadro neredeyse Hababam sınıfı.
Çok sevdiğim yönetmen Ertem Eğilmez’in oğlu Ferdi Eğilmez’in bir Twitter hesabı var.
Buradan harika Yeşilçam fotoğrafları paylaşıyor.
Hesabının logo fotoğrafı tam bir harika...
İp germe oyunu oynayan Bizim Aile mensupları...
*
Hepsi orada...
Kel Mahmut, Hafize Ana, Badi Ekrem, Damat Ferit, Hayta İsmail, Güdük Necmi,
ve ötekiler...
Nasıl içimi açtı anlatamam...
*
Ertem Eğilmez’i kaybedeli 31 yıl oldu...
“Hababam Sınıfı”nın haytaları bir bir aramızdan ayrıldı...
Ama şu harika fotoğrafa bakar mısınız...
Hepsi ne kadar canlı...
Ne kadar hafızamızda...
Ne kadar özlüyoruz Türkiye’nin o masum yıllarını...
*
Aramızdan ayrılanlara Allah gani gani rahmet eylesin...
Bizlere çok güzel kahkahalar bıraktılar....
*
Bizim Aile sınıfı ip germe oyunu oynuyor...
Ama halat yok...
Hiçbir zorlama yok...
Eller birbirine değiyor, yüzler gülüyor, bedenler rahat pozisyonda...
*
Fotoğrafa bakarken hayal ettim...
Keşke bugün yaşasalar ve şu kutuplaşmış Türkiye’de, olmayan iplerle, kocaman kahkahalarla gevşetme oyunu oynayıp yine koskoca “bizim aile” olabilseydik.
*
İşte onun için, sana da çok teşekkürler sevgili Ferdi...
Lütfen devam bu büyük Yeşilçam hatıralarına...
METROPOLİTAN, BİR TÜRK’ÜN YAŞ GÜNÜNÜ İŞTE BÖYLE KUTLAR
Dünyanın en ünlü müzelerinden Metropolitan’ın içindeki en önemli bölümlerden biri olan Met Costume Institute, önceki gün Instagram hesabından bir sanatçının yaş gününü kutladı.
Bu sanatçı, Kıbrıs doğumlu, Türk asıllı Hüseyin Çağlayan’dı...
*
MET bu paylaşımında Çağlayan’ın 2000 yılında tasarladığı bu kostüme de yer verdi.
Hüseyin Çağlayan bugün İngiliz tasarımının en önemli isimlerinden biri...
Şahsen tanımış olmaktan gurur duyduğum bir insan.
*
Bana göre Çağlayan artık modanın sanat tarafına geçmiş, küresel bir sanatçı...
Alexander McQueen’le birlikte defile kavramını fashion ve art şovuna çeviren iki insandan biri...
Metropolitan Müzesi, dünyanın en zengin moda tasarımı koleksiyonuna sahip.
Sanatlaşan giyim tasarımlarını harika küratörlerle sergilere çevirmeyi en iyi bilen müze.
*
Müzenin İngiliz pasaportu taşıyan bir Türk tasarımcıya bu güzel jestini çok sevdim.
Sana daha çok uzun ve güzel bir hayat diliyorum sevgili Hüseyin...
Bunların hepsini fazlasıyla hak ediyorsun...
ÜÇLÜNÜN KADERİ
ÖTEKİLERİN BİRİ ÖLDÜ, BİRİ BIRAKTI, ÖTEKİ LANETLENDİ
Alexander McQueen üzerine yazılmış bir kitapta, İngiliz modasına yön veren 5 isim okumuştum.
Bunların üçü Central Saint Martins okulundan mezun Alexander McQueen, John Galliano ve Rıfat Özbek’ti...
Biri çok genç öldü... Biri modayı erken bıraktı. Öteki lanetlendi...
*
Tabii bu üçlüye 79 yaşında bir punk tasarımcı olan Vivienne Westwood’u da eklemek gerekirdi.
*
O kitapta beşinci isim olarak Hüseyin Çağlayan yer almıştı.
Ayrıca Avrupa’nın en etkili kültür televizyon kanalı olan Arte’nin yaptığı üç bölümlük “Fashion” belgeselinde en önemli yer ayrılan tasarımcılarından biri Hüseyin Çağlayan’dı...
MEĞER BEN BU GÜLÜMSEMEYİ YAZARKEN NELER OLUYORMUŞ
Dün “Bu yazın en güzel Akdeniz fotoğrafı” başlıklı bir yazı yazdım.
Fotoğrafı New York Times’ta görmüştüm.
İsrail’in Akdeniz sahilindeki bir plajda Filistinli bir anne ve kucağındaki çocuğu gösteriyordu.
*
Kadının yüzünde o kadar güzel bir gülümseme vardı ki... Ayakları kumla denizin birleştiği yerde o kadar güzel duruyordu ki...
İsrail güvenlik kuvvetleri, Batı Şeria’daki Filistinlilerin sahile inmelerine izin vermiş.
*
Meğer ben o yazıyı yazarken İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bütün dünyayı şaşırtan bir anlaşma imzalanmış.
İki ülke ilişkilerini normalleştiriyor. Böylece Mısır ve Ürdün’den sonra üçüncü bir Arap ülkesi daha İsrail’le barış yoluna giriyor.
*
Bence Ortadoğu açısından çok önemli bir anlaşma...
Birleşik Arap Emirlikleri Emiri açıkladı:
İsrail bu anlaşmayla Batı Şeria’da işgal ettiği Filistin toprakları üzerindeki egemenlik haklarından vazgeçecek.
YİNE DE BU SAFLIĞIMI ÇOK SEVİYORUM
BİLİYORUM yeminli İsrail karşıtlarını ne tatmin edecek ne de hoşuna gidecek bir anlaşma bu...
Ama ben Doğu Akdeniz’de yeni bir savaş ortamı doğarken, üç adım ötesindeki sahillere artık çocuk cesetlerinin vurması değil de kucağında bebekleriyle Filistinli annelerin ayaklarının değmesine ve yüzlerindeki bu ifadeye bakıp umutlanıyorum...
Ve Ortadoğu konusunda fazla iyimser olmasam da bu saflığım hoşuma gidiyor.
Halat oyunu ama halat yok eller tutuşmuş, gülüyorlar
Bu haftayı dün güzel bir fotoğrafla tamamladık...
Hafta sonunu da bu keyifle sürdürelim.
*
Dün Yeşilçam’ın en harika baba figürü Hulusi Kentmen’in bir fotoğrafını yazmıştım.
Bugün de hepimizin hayatında çok büyük yeri olan “Bizim Aile”den bir fotoğrafı anlatacağım...Aile bizim hepimizin ailesi ama kadro neredeyse Hababam sınıfı.
Çok sevdiğim yönetmen Ertem Eğilmez’in oğlu Ferdi Eğilmez’in bir Twitter hesabı var.
Buradan harika Yeşilçam fotoğrafları paylaşıyor.
Hesabının logo fotoğrafı tam bir harika...
İp germe oyunu oynayan Bizim Aile mensupları...
*
Hepsi orada...
Kel Mahmut, Hafize Ana, Badi Ekrem, Damat Ferit, Hayta İsmail, Güdük Necmi,
ve ötekiler...
Nasıl içimi açtı anlatamam...
*
Ertem Eğilmez’i kaybedeli 31 yıl oldu...
“Hababam Sınıfı”nın haytaları bir bir aramızdan ayrıldı...
Ama şu harika fotoğrafa bakar mısınız...
Hepsi ne kadar canlı...
Ne kadar hafızamızda...
Ne kadar özlüyoruz Türkiye’nin o masum yıllarını...
*
Aramızdan ayrılanlara Allah gani gani rahmet eylesin...
Bizlere çok güzel kahkahalar bıraktılar....
*
Bizim Aile sınıfı ip germe oyunu oynuyor...
Ama halat yok...
Hiçbir zorlama yok...
Eller birbirine değiyor, yüzler gülüyor, bedenler rahat pozisyonda...
*
Fotoğrafa bakarken hayal ettim...
Keşke bugün yaşasalar ve şu kutuplaşmış Türkiye’de, olmayan iplerle, kocaman kahkahalarla gevşetme oyunu oynayıp yine koskoca “bizim aile” olabilseydik.
*
İşte onun için, sana da çok teşekkürler sevgili Ferdi...
Lütfen devam bu büyük Yeşilçam hatıralarına...
METROPOLİTAN, BİR TÜRK’ÜN YAŞ GÜNÜNÜ İŞTE BÖYLE KUTLAR
Dünyanın en ünlü müzelerinden Metropolitan’ın içindeki en önemli bölümlerden biri olan Met Costume Institute, önceki gün Instagram hesabından bir sanatçının yaş gününü kutladı.
Bu sanatçı, Kıbrıs doğumlu, Türk asıllı Hüseyin Çağlayan’dı...
*
MET bu paylaşımında Çağlayan’ın 2000 yılında tasarladığı bu kostüme de yer verdi.
Hüseyin Çağlayan bugün İngiliz tasarımının en önemli isimlerinden biri...
Şahsen tanımış olmaktan gurur duyduğum bir insan.
*
Bana göre Çağlayan artık modanın sanat tarafına geçmiş, küresel bir sanatçı...
Alexander McQueen’le birlikte defile kavramını fashion ve art şovuna çeviren iki insandan biri...
Metropolitan Müzesi, dünyanın en zengin moda tasarımı koleksiyonuna sahip.
Sanatlaşan giyim tasarımlarını harika küratörlerle sergilere çevirmeyi en iyi bilen müze.
*
Müzenin İngiliz pasaportu taşıyan bir Türk tasarımcıya bu güzel jestini çok sevdim.
Sana daha çok uzun ve güzel bir hayat diliyorum sevgili Hüseyin...
Bunların hepsini fazlasıyla hak ediyorsun...
ÜÇLÜNÜN KADERİ
ÖTEKİLERİN BİRİ ÖLDÜ, BİRİ BIRAKTI, ÖTEKİ LANETLENDİ
Alexander McQueen üzerine yazılmış bir kitapta, İngiliz modasına yön veren 5 isim okumuştum.
Bunların üçü Central Saint Martins okulundan mezun Alexander McQueen, John Galliano ve Rıfat Özbek’ti...
Biri çok genç öldü... Biri modayı erken bıraktı. Öteki lanetlendi...
*
Tabii bu üçlüye 79 yaşında bir punk tasarımcı olan Vivienne Westwood’u da eklemek gerekirdi.
*
O kitapta beşinci isim olarak Hüseyin Çağlayan yer almıştı.
Ayrıca Avrupa’nın en etkili kültür televizyon kanalı olan Arte’nin yaptığı üç bölümlük “Fashion” belgeselinde en önemli yer ayrılan tasarımcılarından biri Hüseyin Çağlayan’dı...
MEĞER BEN BU GÜLÜMSEMEYİ YAZARKEN NELER OLUYORMUŞ
Dün “Bu yazın en güzel Akdeniz fotoğrafı” başlıklı bir yazı yazdım.
Fotoğrafı New York Times’ta görmüştüm.
İsrail’in Akdeniz sahilindeki bir plajda Filistinli bir anne ve kucağındaki çocuğu gösteriyordu.
*
Kadının yüzünde o kadar güzel bir gülümseme vardı ki... Ayakları kumla denizin birleştiği yerde o kadar güzel duruyordu ki...
İsrail güvenlik kuvvetleri, Batı Şeria’daki Filistinlilerin sahile inmelerine izin vermiş.
*
Meğer ben o yazıyı yazarken İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında bütün dünyayı şaşırtan bir anlaşma imzalanmış.
İki ülke ilişkilerini normalleştiriyor. Böylece Mısır ve Ürdün’den sonra üçüncü bir Arap ülkesi daha İsrail’le barış yoluna giriyor.
*
Bence Ortadoğu açısından çok önemli bir anlaşma...
Birleşik Arap Emirlikleri Emiri açıkladı:
İsrail bu anlaşmayla Batı Şeria’da işgal ettiği Filistin toprakları üzerindeki egemenlik haklarından vazgeçecek.
YİNE DE BU SAFLIĞIMI ÇOK SEVİYORUM
BİLİYORUM yeminli İsrail karşıtlarını ne tatmin edecek ne de hoşuna gidecek bir anlaşma bu...
Ama ben Doğu Akdeniz’de yeni bir savaş ortamı doğarken, üç adım ötesindeki sahillere artık çocuk cesetlerinin vurması değil de kucağında bebekleriyle Filistinli annelerin ayaklarının değmesine ve yüzlerindeki bu ifadeye bakıp umutlanıyorum...
Ve Ortadoğu konusunda fazla iyimser olmasam da bu saflığım hoşuma gidiyor.