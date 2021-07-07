Günün tartışması... O gece bir Sezen Aksu konseri sonrası başlayan o tartışma

Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...
Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...
*
Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...
İkimiz de akademisyen kökenliyiz...
Kimdir o derseniz, tanıtayım size...
*
1994 doğumlu bir Fransız...
“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...
“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”
*
Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.
Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...
Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...
Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.
Şimdi size bunu anlatacağım.
* * *
Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.
Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.
Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.
Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.
*
Ama daha öncesi de var...
Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.
İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.
Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
*
İki küçücük çocuk...
20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
*
Size önce olayı, o kitaptan aynen aktaracağım...
Sonra hikâyede geçen iki kişinin adlarını açıklayacağım...
1950’li yılların sonu...
Şimdi gelin o sabaha dönelim...
*
David, Ankara Gar Gazinosu’nda çalışmaya başlayınca hem para kazanıyor hem de sevdiği işi yapıyor.
Ne var ki Ankara’da kalacak yeri yok... Hangi otele gitse her seferinde “Yer yok” diyorlar.
Zaten o zamanlar, Ankara’da Ulus gazetesinin ve Zafer gazetesinin bulunduğu yerde topu topu birkaç tane otel var.
Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
*
Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
*
Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Üç yıldır sessizliğe gömülmüş bulunan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım bu perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecekti.
Basın toplantısının yapılacağı tarih ilginç: 24 Haziran Perşembe...
Yani Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yapılacak kongreye 24 saat kala yapıyor bunu Aziz Yıldırım...
Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü.
O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı.
Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?
Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı.
Dün bunların cevabını aradım.
Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
*
Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
“Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan.”
*
“Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın.”
*
“Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır.”
*
“Bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız.”
*
Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
Ancak bu NATO Zirvesi bence son yılların en önemlisiydi...
O nedenle, sıkıcılığı göze alarak bu zirve ile ilgili görüşlerimi yazmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları bence Türkiye açısından son derece önemli oldu.
Bunu hangi somut bilgiye dayanarak söylüyorsun diye sorarsanız, cevabım şu...
Kimsenin bilmediği ve benim bildiğim şeylerden biliyordum demeyeceğim. Çünkü kimsenin bilmediği şeyleri şu an itibarıyla ben de bilmiyorum...
Ama yıllardır bu tür olayları izleyen bir gazeteci olarak, yapılan açıklamalardan, gördüğüm fotoğraflardan, vücut dillerinden çıkardığım bazı sonuçlar var.
Kaynaklarım, liderlerin karşılaşma anlarındaki vücut dilleri, dokunuşları, yüz ifadeleri...
Günün tartışması... O gece bir Sezen Aksu konseri sonrası başlayan o tartışma
Artık siyasetin günlük dar avlularında “maltalara çıkmayı” bıraktığım için bu tartışmaya girmeye hiç niyetim yoktu.
Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.
ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’
Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...
Evet Deniz Baykal’ın “Alevilik-Sünnilik” konusu, bundan 26 yıl önce, 25 Ağustos 1995 günü bu köşede yazdığım “CHP’de Etnik ve Dini Politikanın Sonu mu” başlıklı bir yazı ile başladı.
23 Ağustos 1995 akşamıydı...
CHP kurultaya hazırlanıyordu.
Deniz Baykal o gece Rumelihisarı’nda Sezen Aksu konserini dinlemiş, oradan da caz dinlemek üzere Cafe Keyif’e gelmişti.
26 yıl sonra Zülfü Livaneli’nin bir mülakatı ile yeniden alevlenen tartışma işte orada Deniz Baykal’ın bana söylediği şu sözlerle başladı:
HEPİNİZ ATLADINIZ, KONGREYİ KAZANAN ARKADAŞIMIZ KETENCİ BİR SÜNNİ VE TÜRK
“İstanbul kongresinde bir şey gözünüzden kaçtı. Kongreyi kazanan arkadaşımız Ahmet Güryüz Ketenci, Sünni ve Türk kökenli. Onun başkanlığa seçilmesi, CHP’de etnik, yerel ve mezhebe dayalı politikanın aşılmakta olduğunu gösteriyor...”
Siyasette etnik ve mezhepsel takıntılara, üniversite yıllarımda öğrenci dernekleri seçiminde gördüğüm “hemşerilik takıntılarına” karşı bir insan olarak Baykal’ın sözlerini doğru bulmuştum.
Ancak bu sözler o günlerde CHP içinde büyük bir tartışmaya yol açtı...
Ortalık birbirine girince yazının çıktığı gün Baykal’ı aradım.
O sırada Antalya’daydı.
Bana aynen şunları söyledi:
ERTESİ GÜN BAYKAL: ‘SÖYLEDİĞİM O SÖZDEN TAVİZ VERMEM ÇÜNKÜ...’
“Ben bu sözlerimden taviz vermem. Çünkü amacım parti içindeki feodaliteyi kırmaktır.”
Sonra şöyle devam etti:
“İstanbul CHP örgütünün delege kompozisyonunda Doğulu ve Alevi arkadaşların büyük ağırlığı vardır. Şimdi bu arkadaşlarımız kendi serbest iradeleri ve oylarıyla Ahmet Güryüz Ketenci’yi il başkanı seçmişler. Yani etnik ve mezhebe dayalı bir anlayış değil, çağdaş bir anlayışla liyakate göre oy kullanmışlar. Bu da partimizin iyi bir anlayışa gittiğini gösteriyor. Buna tepki gösterilir mi?”
Ben de bu sözleri, ilk yazının ertesi günü, 26 Ağustos 1995 tarihli köşemde “CHP’de Feodal Beyler İsyanı” başlıklı yazımla yayınladım.
Peki sonra ne oldu?
Tartışma yine benim köşemde şöyle devam etti.
KETENCİ: BENİM İÇİN SÜNNİ TÜRK DEĞİL SÜNNİ LAZ DİYORLAR
Üçüncü sahnede, CHP’nin o gün yeni seçilen il başkanı Ahmet Güryüz Ketenci devreye giriyor.
Onunla sohbet ediyoruz.
Bana yeni seçilen arkadaşlarını tanıtıyor.
“Bu arkadaşımız Alevi Kürt’tür...”
Arkadan birisi sesleniyor:
“Beni unuttunuz ben de Aleviyim...”
Yeni başkan Ketenci kendi durumunu ise şu şakayla anlatıyor:
“Deniz Bey benim için Sünni Türk’tür demiş. Bazıları itiraz ediyor, o Sünni Laz’dır diyor...”
Sohbete katılan herkes bu şakayla gülüyor.
Ancak tartışma orada kalmadı.
KARAYALÇIN SORUYOR: HANGİ AMAÇLA SÖYLEDİ
Baykal’ın sözlerinin köşemde yayınlandığı gün, CHP’nin genel başkan adaylarından ve en ağırlıklı isimlerinden biri olan Murat Karayalçın aradı ve “Baykal bunları hangi çerçevede söyledi” diye sordu.
Bütün sohbeti anlattığımda şu cevabı verdi:
“Bunları işittiğime sevindim. Sözlerin amacı buysa ben de aynı düşünceyi taşıyorum...”
Bense üzülmüştüm ve o günkü hissiyatımı 6 Eylül 1995 günü “Siyasetin Büyük İmtihanı” başlıklı yazımda şöyle anlatmıştım:
“...Sadece Baykal’a kötülük yaptığım duygusuna kapılmadım. Ama Türkiye’nin cesaretle tartışıp aşması gereken bir zihniyeti savunan insanlara karşı olan kişilere koz verdiğimi düşünerek üzüldüm. Baykal cesur bir kararla bu tartışmayı başlattı. Amacı Türk siyasetini sosyal demokrasinin feodal dönemine ait ayak bağlarından kurtarmaktı. Sosyal demokratların siyasetçileri değerlendirirken, ‘Türk mü, Kürt mü, Alevi mi, Sünni mi’ diye bakmadan sadece ve sadece iyi sosyal demokrat bir siyasetçi mi, başarılı bir insan mı’ ona bakmalarını istedi.”
KUMBARACIBAŞI: BATAN GEMİNİN KAPTANI ANCAK EVİNDE OTURUR
Üzüldüğümü gören CHP’nin önde gelen itibarlı isimlerinden Prof. Onur Kumbaracıbaşı beni arayarak şunu söylemişti:
“Deniz Baykal’ın bu tavrı parti için umut veriyor...”
Sözlerini şöyle bitirmişti:
“Batan bir geminin kaptanı ancak evinde oturur...”
Bu üçüncü yazımdan 3 gün sonra, 9 Ağustos 1995 günü CHP kurultayı yapıldı.
Deniz Baykal 681 oyla genel başkanlığa seçildi...
26 YIL SONRA BAYKAL’IN O SÖZLERİ ADRESİNE ULAŞTI MI
Aradan 26 yıl geçti... Ne yazık ki bu girişim Türkiye’de henüz amacına tam erişemedi...
Siyasetimizde bugün hâlâ etnik ve mezhepsel rüzgârlar, “hemşerilik” bağları etkisini sürdürüyor.
Ama CHP bugün, Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte mezhepsel, etnik, bölgesel, hemşerilik bağlarını aşıp toparlayıcı, kucaklayıcı ve modern bir sosyal demokrat parti haline gelmeye çalışıyorsa...
Bunda Deniz Baykal’ın, 26 yıl önce, bir Sezen Aksu konseri sonrasında attığı bu adımın büyük etkisi vardır. Yani bu adım konusunda Deniz Baykal’ı eleştirmek değil alkışlamak gerekir.
Ve 26 yıl sonra yeniden açılan bu tartışmadan bize kalması gereken tek ders de şu olmalıdır:
Bir ülkede, liyakatin yerini, mezhepsel, etnik, hemşerilik, akrabalık bağları alıyorsa...
Hepimizin çocuklarına büyük haksızlık yapılıyor demektir...
Yani artık bütün bunları aşmanın zamanı geldi...
TEASER
BUGÜNDEN İTİBAREN BU SAYFADA YENİ BİR BÖLÜM: ‘ARKA PENCERE’
PANDEMİDE streaming platformlardaki filmleri seyrettik. Çoğumuz artık yeni bir film bulmak için ortalama 20 dakika mönüde dolaşıyormuşuz.
Oysa, orada, arka ekranda binlerce film ve dizi duruyor.
Ne yazık ki streaming platformların arama motorları yeterince “friendly” değil, bize sadece “Şunu da sevebilirsin” gibi algoritmik tercihlerden başka bir şey sunamıyorlar.
O nedenle arkadaş tavsiyelerine ihtiyacımız var.
Özellikle de benim gibi işi gücü olmayan, hayatını arka ekranlardaki dehlizlerde, fare yuvalarında geçiren eski genel yayın yönetmeni size yardımcı olabilir.
İşte bu amaçla size bir “Arka Pencere” açıyorum.
Tıpkı Hitchcock’un o isimdeki ünlü filmindeki gibi, evimde elimde dürbün, bütün streaming platformların ön, arka pencerelerini dikizleyip size günlük mönüler getireceğim.
Mesela nostaljik, 65 plus solcu arkadaşlar... Siz...
Rosa Luxemburg belgeseli var.
Gördünüz mü...
ARKA KULAK
BİR YUNAN SOPRANO EN GÜZEL HANGİ ŞARKIYI SÖYLER
MARİA Callas sonrasında Yunanistan’ın çıkardığı en ünlü ikinci soprano herhalde Agnes Baltsa’dır...
Onu ilk kez 1990’lı yıllarda Cengiz Çandar’ın bana hediye ettiği “Songs My Country Taught Me” albümü ile tanıdım.
Hadjidakis, Theodorakis, Xharhakos, Tsintanis gibi Yunan bestecilerinin halk şarkılarını seslendirmişti.
Deutsche Grammophon geçen hafta onun en güzel parçalarını “Grandi Voci” adı altında yeniden streaming platformlarına koydu.
Çeşitli operalardan en başarılı performansları yanında Yunan bestecilerinin şarkılarına da yer vermiş.
Güzel bir Akdeniz yazı için tavsiye ederim.
ARKA PENCERE
KLASİK AMA HADDİNDEN FAZLA KLASİK BİR YAZ AKŞAMI CAZ PARÇASI
BUGÜNLERDE siz de dünyadaki milyonlarca insan gibi, yüksek şiddette bir “vintage rüzgârı” etkisindeyseniz...
60’ların filmlerini seyrediyor, dönemin müziklerini dinliyorsanız....
İşte tam bu iklime uygun bir şarkı kondu geçen cuma streaming platformlarına...
George Benson söylüyor.
“That Sunday, That Summer...”
Klasik... Çook klasik... Çok bildik... Ama çook jazzy...
Hemen arkasından eski bir Eliane Elias şarkısı... “Little Boat” da atarsanız...
Onun da arkasından The Coltrane Quartet ve Eve St. Jones’un sesinden “Dreams...”
Piyano... Davul... Hafif ziller ve şahane yumuşacık bir kadın sesi... Bir de üçüncü aşı olarak BioNTech’i yaptırdığınız için içki içemiyorsanız...
Buyurun size şahane “Bir Yaz Gecesi Hikâyesi...”