Günün tartışması... Milletvekili eşi bir kadın çırılçıplak intihar eder mi

Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.
Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.
*
Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.
Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.
Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.
“Âkif Dostlarına önemli duyuru”
‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.
Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.
Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.
OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI
Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.
Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.
Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.
Anlatacağım olay, ressam
Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’
23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..
Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.
İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.
Çok umutlanmıştım.
Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.
O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.
5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.
Televizyonları dolaşıyorum.
Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.
*
Gece tam yarısına yaklaşmıştır.
120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.
İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.
Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.
Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.
Arabaya da eşofmanla bindim...
Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.
GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM
Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.
Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...
Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.
Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...
Yazının çıktığı gün, Oğuz Atay’ın en yakın arkadaşı olarak bilinen, bir anlamda onun “kapalı kutusu” sayılan reklamcı Bülent Korman aradı.
Korman yıllardır bu konuda sessizliğini koruyor.
Bu özelliği ile Türk edebiyatının en sessiz ama en derin tanıklarından biridir.
Korman’la bir saate yakın konuştuk.
Hançeresi gerilmiş insanlar mı.. Süper Lig maçları mı...
Açılışlar, kapanışlar, kongreler mi...
Vallahi şahsen maçlar dışında hiçbir canlı yayın umurumda değil. Ama son 3 gündür bir kanala bağlandım ve canlı yayın seyrediyorum.
Yayının adı “Yaren Leylek Yuvası”...
Yayınlandığı yer “yarenleylek.com”.
Yayımcı şirket Karacabey Belediyesi...
*
İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hâlâ çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.
Bugün tam anlamıyla bir “Upper (Yukarı) Cihangir dedektifliği” yapacağım.
Bir “CSI” yazısı olacak.
Yani faili meçhul bir entelektüel hırsızlığın “olay yeri incelemesi”...
*
Yıllardır gizli kalmış bu olay, dün Hürriyet’in kültür yazarı İhsan Yılmaz’ın yazısı ile yine Cihangir gündemine oturdu.
O da
Özdemir Erdoğan bu pazar yine Zeki Müren’e sallamaya devam etmiş.
Üzülerek ve biraz da öfkeyle okudum.
Şimdi de Zeki Müren’e “Paşa” lakabının takılmasına takmış. Neymiş, ona bu lakap “Türk ordusunun gücünü azaltmak için takılmış”...
Resmen zırvalamış...
Üstelik, feci “homofobik” ifadeler...
Bir başka ülkede bir sanatçı böyle ifadeler kullansa, bir daha sahneye adımını bile atamaz.
*
Önce bu cümleyi nerede gördüğümü anlatayım...
*
Önceki akşam, Mira Nair’in beni çok etkileyen ünlü “Kama Sutra” filminden beri en iyi Hint filmlerinden birini seyrettim.
Adı “7 Koon Maaf...”
Hindistan’ın en ünlü starı Priyanka Chopra’nın oynadığı filmin konusu 6 kere evlenip her kocasını öldüren bir “Femme Fatale”in hikâyesi.
Ayini Papa Françis yönetecek.
Irak’ın Kürdistan Özerk Bölgesi’den yapılan ilk büyük Hıristiyan ayini olacak...
*
Bu stada adını veren Franso Hariri, Irak Kürdistan özerklik hareketinin önde gelen simalarından biriydi. Yani Papa, işte böylesine sembolik bir Kürt bağımsızlıkçısının adını taşıyan statta yapacak bu ayini...
*
Bu fotoğrafı dün New York Times gazetesinde gördüm.
Nasıl olsa bir yerde görürsünüz...
*
Şöyle başlıyor...
Bir evde genç bir çift...
Bir kutu tonbalığı konservesi açıp harika görünen bir salata yapıyorlar...
Sonra genç adam konserve kutusunu gösterip konuşuyor:
“Yaaa hakikatten çok güzel... Adamlar yapmışlar...”
Bunu çizen kızın adı Sara Barakzay...
Afganistan’ın ilk kadın çizgi romancısı...
Adını ilk defa dün Guardian gazetesinde gördüm.
Ben onun hakkındaki bu haberi okurken, Türkiye’de gazetelerin, internet haber sitelerinin, haber televizyonlarının bir numaralı gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Reform Paketiydi...
İkisinin aynı güne gelmesi benim için çok anlamlı bir sürpriz oldu.
Çünkü bu çizginin Türkiye’ye uzanan bir ucu var.
Nedenini anlatayım.
“Don’t F...k With Cats...”
“Kedilere Bulaşma: İnternette Katil Avı...”
*
Üç bölümlük dizinin girişinde ‘Buradaki kişiler hayal mahsulüdür’ diye bir yazı yok. Dizideki her kare gerçek...
Mekânlar gerçek.
Olaylar gerçek...
Ve en önemlisi...
Yaşanan bütün vahşet gerçek...
Adalet, demokrasi ve insan hakları reformu...
Tabii bu reform aynı zamanda ifade ve haber alma özgürlüklerinin de çerçevesini çizecek...
İşte böyle bir günde ben de size Türkiye’nin “haber coğrafyasını” anlatan bir çalışmadan söz edeceğim.
*
Hürriyet İnternet’in eski yöneticisi Emre Kızılkaya dün ilginç bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
Kızılkaya ve arkadaşları 2 hafta boyunca Türkiye’de yayınlanan 1.1 milyon haberi inceleyip analizini yapmışlar.
Türkiye’de 19 ulusal, 165 ise yerel TV kanalı var...
Devlet kontrolünde ise 13 TV kanalı bulunuyor...
Böyle bir derbiye klasik mantıkla, rasyonel bir değerlendirme yapmak mümkün değil. O yüzden maç boyu gözlemlerimi anarşik biçimde alt alta yazıyorum...
Göreceksiniz ki, bu bir uzman yazısı değil, hepimizin maç sırasında aklımıza gelen düşüncelerden ibaret olacak bu.
BİR KERE DAHA GÖRDÜK DÖRT ÜÇTEN BÜYÜKTÜR
1- Trabzonspor yıllar önce bileğinin hakkıyla kırılmaz denilen ‘Üç Büyük takım’ zincirini en zayıf halkasından kırıp ‘Dört Büyük Kulüp’ karesini, futbolun yeni fotoğrafı olarak kafamıza yerleştirdikten sonra ‘derbilerin’ de anlamı değişti. Ben dahil kimse bir derbi sonucu hakkında önceden rahatlıkla kehanette bulunamadık. Bu maçta öyleydi.
2- Şaşırtmayan, heyecanlandırmayan derbilere alışmıştık. Bu derbi de öyle olacak derken, maçın 67’inci dakikasından sonra beklemediğimiz bir heyecan geldi.
ÖZİL’İ GÖREVDEN ALANIN YENİ BİR HİKAYESİ OLMALIYDI
3- 67’inci dakika önemliydi. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü çok az teknik direktörün yapabileceği bir şeyi yaptı. mesut Özil gibi uluslararası bir starı maçtan kulübeye aldı.
4- Böylesine cesur ve kritik kararı alan bir teknik direktörün maçın geri kalanı için yeni bir hikayesi olmalıydı. O hikaye gol olarak geldi.
Yıllarca önünden geçtiğim efsanevi Atlas Sineması yeniden açılıyordu.
*
Atlas Sineması’nın açılış tarihi 1948...
Yani benimle aynı yaşta sayılır...
Günün tartışması... Milletvekili eşi bir kadın çırılçıplak intihar eder mi
1 Kasım 2013 günü Belçika’nın Ostende şehrindeki bir otelin müşterilerinden biri merdivenlerden inerek resepsiyona geldi ve “Karım odada banyoda yerde yatıyor bir ambulans çağırın” dedi.
Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.
Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.
*
Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.
Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.
Milletvekili, eşinin yüzüne plastik torba bastırarak intihar ettiğini söylüyordu.
*
Ancak adamın tuhaf hallerinden şüphelenen polis, karısını öldürmüş olduğu sonucuna vardı ve tutukladı.
Bunu izleyen dönemde Belçika tarihinin en tartışmalı davası başladı.
*
Eldeki bütün bulgular kadının kocası tarafından öldürüldüğünü gösteriyordu...
Adli tıpçılar aşırı alkol ve ilaçtan zehirlenme tezinin geçerli olmayacağını söylüyordu. Kadının yerde yatış biçimi de intihar tezini zayıflatıyordu.
Çünkü kadının sağ kolu vücudun altına kıvrılmış şekildeydi.
Ama iddia tarafının en önemli argümanı şuydu:
“Hiçbir kadın çırılçıplak intihar etmez...”
*
Böyle bir yaklaşımı ilk defa duyuyorum.
Sonra bildiğim kadın intiharlarını gözümün önüne getirmeye çalıştım. ...
Gazetelerde, kitaplarda okuduğumuz vakalarda böyle bir şeyi hatırlamadım.
Pek hatırlayamadım.
Ama çırılçıplak intihar eden pek erkek olayı da hatırlamıyorum.
İlginç bir argüman gibi geldi bana...
ŞÜPHE
BU OLAYIN BELGESELİNİ SEYREDERKEN AKLIMA NE GELDİ
BELÇİKALI milletvekilinin karıştığı bu olayı anlatan bir belgesel iki gün önce “Under Suspicion: Uncovering the Wesphael” (Şüphe Altında: Wesphael Olayını Ortaya Çıkarmak) adı altında streaming platformlara kondu.
*
Dün bu 6 bölümlük belgeseli seyrettim.
Gerçekten çok ilginç bir hukuk olayı...
Türkiye’de bütün savcı ve hâkimlerin, avukatların izlemesi gereken bir yargılama...
Filmi seyrederken “Cinayeti bu adam işlemiş” diyorsunuz... Ama sonunda jüri öyle bir karar veriyor ve duruşmanın hâkimi bu kararı öyle bir açıklıyor ki...
“Şüphe sanığın lehinedir” kuralı nedir anlıyorsunuz.
Olayın bir başka önemli yanı da delil toplamada titiz davranmamanın ve belgelerdeki tutarsızlıkların mahkeme kararlarını nasıl etkilediğini göstermesi.
*
Bir kere daha anladım ki... Adalet sadece esas değil...
Aynı zamanda usul...
Yani bu ülkede adaletin temeline dinamit koyan FETÖ’cü hâkim ve savcıların kumpas oyunları...
DÜNYADA TARİHİ DEĞİŞTİREN KADINLARDAN KAÇI TÜRK’TÜR
TEMPO dergisi son sayısında, “All About History” dergisi ile birlikte özel bir konuyu işlemiş.
Başlığı “Tarihi Değiştiren Kadınlar.”
Benim anlayışıma göre biraz dar bir çerçevede alınmış “tarihi değiştirmek” kavramı ama yine de iyi bir seçim olmuş. Böyle bir albüm söz konusu olunca insan tabii ki hemen “Türkiye’den kimse var mı” diye bakıyor.
Var... Hem de 11 Türk kadını...
*
Dergideki sayfa sıralarına göre şunlar:
- Bahriye Üçok: İlahiyat Fakültesi’nde cübbe giyen ve kadının özgürleşmesini savunan ilk kadın öğretim üyesi.
- Halide Edip Adıvar: Yazar, siyasetçi, akademisyen.
- Gülsüm Kav: ‘Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun kurucusu.
- Afife Jale: Tiyatro sahnesine çıkan ilk Müslüman kadın.
- Semiha Berksoy: Ressam ve heykeltıraş.
- Bedia Muvahhit: Cumhuriyet döneminde tiyatro sahnesine çıkan ilk Müslüman kadınlardan.
- Duygu Asena: “Kadının Adı Yok” kitabı ile Türkiye’de kadın özgürlüğü konusunda çığır açan yazar.
- Özlem Türeci: Bugünün Marie Curie’si. Eşi Uğur Şahin’le birlikte COVID aşısını ilk bulan iki insandan biri.
- Halet Çambel: Hitit dilinin çözülmesine katkısı olan bir bilim insanı, olimpiyatlara Türkiye’yi temsilen katılan ilk 2 kadın sporcudan biri...
*
Bu kadınlar aşağı yukarı çoğumuzun bildiği isimler.
Dergide iki Türk kadını daha var ki onları yeni öğrendim.
O nedenle o iki kadını ayrı yazacağım.
İLK FEMİNİST
1923’TE TÜRKİYE’NİN İLK VE SON KADIN PARTİSİNİ KURAN FEMİNİSTTİ
TEMPO dergisinin “Tarihi değiştiren kadınlar” listesinde Nezihe Muhiddin de var.
1889’da Osmanlı döneminde doğup 1958’de Cumhuriyet döneminde ölen bir kadın.
Daha Osmanlı döneminde kararlı bir kadın hakları savunucusu.
1923’te daha CHP kurulmadan önce “Kadınlar Halk Fırkası” adı altında ilk kadın siyasi partisini kurdu.
Ancak partisi gerekli yasal izni alamadı.
GÜNEŞİN TARİHİNİ YAZAN KADIN
20 TEMMUZ 2020’DE DOODLE’DAN ADINI ÖĞRENDİĞİMİZ TÜRK KADINI
- Prof. Dilhan Eryurt adını çoğunuz duymamış olabilirsiniz.
Ben de geçen yılın 20 Temmuz günü Google’ın başlığına koyduğu Doodle’dan öğrendim.
1969’da Ay’a inen Apollo 11 ekibinin arkasındaki NASA takımında yer alan bir Türk kadınıydı.
Matematikçi ve astronom.
1926’da İzmir’de doğmuş.
NASA’ya bağlı Goddard Uzay Araştırma Enstitüsü’nde çalışmış.
Güneş’in tarihi üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor.
Bu araştırmada elde ettikleri bilgiler Ay’a iniş sırasında çok işe yaradı.
Onun da içinde bulunduğu ekibe 1969 Apollo Başarı Ödülü verilmiş.
13 Eylül 2012 günü Ankara’da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı.
BİR SNEAKER HASTASININ KAFASINI KARIŞTIRAN KARE
SNEAKER hastasıyım...
Yani spor ayakkabının...
Pandemi içimdeki bu hastalığı artık bağımlı hale getirdi. Neredeyse başka ayakkabı giyemiyorum.
Dün üst üste gelen iki haber sneaker tutkumu yeniden zirveye çıkardı. Reebok’un klasik beyazı, Sketcher’ın klasik beyazı. Vazgeçilmezlerim arasında... Adidas’ın geri dönüşümlü malzemeden yapılan ürünleri yaz aylarımın vazgeçilmezi...
Basket ayakkabısında ise duygularım çakışıyor...
Hayranı olduğum Stephan Curry yüzünden Under Armour’cuyum...
Ama mesela dün Lakers’ın paylaştığı bu harika LeBron James fotoğrafını görünce tabii ki gözüm yine Nike’a döndü...
SANA NFT SNEAKER AYAKTA NASIL DURUR
VEEE...
Bütün bunlar olup biterken önceki gün bir sneaker hareketi de Gucci’den geldi. Gucci NFT formatında “virtual” (sanal) sneaker çıkarıp satmaya başladı. Üstelik fiyatı da sadece 12 dolar... Galiba kendimi tutamayıp alacağım bir çift... Giyemesem de bakacağım. Bu bağımlılık kötü bir şey...
BUGÜN EKİNOKS
24 SAATLE KAÇIRDIĞIM EN İLGİNÇ EKİNOKS YILANI
BUGÜN ekinoks...
Aslında 21 Mart ama bazı yıllar 20 Mart’a geliyor.
Bilimsel tarifi şöyle:
“Güneş ışınlarının Ekvator’a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği an...”
Daha anlaşılabilir günlük dilde ise şöyle diyoruz: Yılın gece ve gündüzün eşit uzunlukta olduğu iki gününden biri...
21 Mart bahar ekinoksu...
23 Eylül ise sonbahar ekinoksu...
Hayatımda kaçırdığım en önemli ekinoks, Meksika’da Chichen Itza’da Kukulkan Tapınağı’ndaki 21 Mart günüydü.
Her yıl iki ekinoks gününde o tapınağın tepesine vuran güneş ışığı yandaki merdiven şeklindeki taşlardan S şeklinde kıvrılarak en alt basamaktaki yılan başı ile birleşir ve ortaya devasa bir ışık yılanı çıkarır. Ne yazık ki 24 saat sonra oraya gitmiştim ve bu muazzam bahar ayinini kaçırmıştım.
İlkbahar gerçek anlamda bugün başlıyor.
Keyfini çıkarın.
ŞARM EL-ŞEYH İSRAİL UÇAKLARINA AÇILIRKEN GUY RITCHIE’NİN TÜRKİYE’YE EKİNOKS HEDİYESİ
İSRAİL’in Isra Air Havayolları hafta başında Mısır hükümetine başvurarak tatil beldesi Şarm El-Şeyh’e Tel Aviv’den direkt uçuş izni istedi.
Bunun anlamı Sina Yarımadası’ndaki bu turistik yöreye yüz binlerce İsrailli turistin gelmesiydi. Nereden bakarsanız bakın Şarm El-Şeyh de bu bölgede Antalya’nın rakiplerinden biri.
Geçen yılbaşında Dubai’de 80 bin İsrailli turist vardı.
İşte böyle bir günde Türkiye’ye çok güzel bir yerden destek geldi...
Snatch ve Sherlock Holmes filmlerinin kült yönetmeni Guy Ritchie dün Instagram sayfasında o kadar güzel Türkiye paylaşımları yaptı ki...
Baharın başladığı bu ekinoks gününde, yani turizm mevsiminin açılışına kısa süre kala bundan daha büyük hediye olamazdı.
Ritchie ayrıca bundan sonraki filmlerini Türkiye’de çekmeyi planlıyormuş.
Ayrıca ünlü oyuncu Jason Statham’ın Antalya’da almak için ev aradığı da kulağıma geldi.