Gönüllü istihbaratçı... Üzerinde çift ay işareti yok diye şunları hafife almayın

Açıkça söyleyeyim, parti mitingleri de, parti kongreleri de bana artık eskimiş bir siyaset anlayışının nostaljik kalıntıları gibi görünüyor.
Ancak son 24 saatte iki ayrı partide iki ayrı gelişmeye baktım ve yazmaya karar verdim.
*
AKP kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümlesi: Ve arkasından yeni AKP yönetimine giren bazı isimler bana umut verdi.
*
Öğleden sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması...
“Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye kuralım” mesajı... “Herkes hata yapabilir. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edebiliriz” sözleri... Son günlerin en önemli cümleleri bunlar...
Hayal mi kuruyorum...
Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...
Ve kaç kilo aldılar...
Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...
Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.
Ama şurası kesin...
Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.
*
Örneklem alınan insanlara şu soruyu sormuşlar:
“Siz olsanız her gün okullarda ‘Andımız’ı okutur muydunuz?”
*
Sonuçlar ilginç.
CHP seçmeninin yüzde 96’sı...
İYİ Parti seçmeninin yüzde 92.9’u...
MHP seçmeninin yüzde 83.8’i...
AKP seçmeninin yüzde 74.9’u...
Tam 10 yıl önce...
Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...
Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....
TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.
Temsili fotoğraf
Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:
“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”
“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”
Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.
iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE
Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:
“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”
Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.
Onun tepkisi ise şöyleydi:
“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”
Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.
İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.
*
Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...
Vee ikinci bir görüntü...
Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...
Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.
Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.
*
Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.
Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.
Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.
Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.
*
Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.
Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.
Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.
“Âkif Dostlarına önemli duyuru”
‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.
Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.
Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.
OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI
Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.
Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.
Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.
Anlatacağım olay, ressam
Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’
23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..
Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.
İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.
Çok umutlanmıştım.
Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.
O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.
5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.
Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?
Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.
16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...
2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.
Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.
*
Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...
Televizyonları dolaşıyorum.
Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.
*
Gece tam yarısına yaklaşmıştır.
120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.
İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.
Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.
Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.
Arabaya da eşofmanla bindim...
Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.
GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM
Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.
Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...
Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.
Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...
Hançeresi gerilmiş insanlar mı.. Süper Lig maçları mı...
Açılışlar, kapanışlar, kongreler mi...
Vallahi şahsen maçlar dışında hiçbir canlı yayın umurumda değil. Ama son 3 gündür bir kanala bağlandım ve canlı yayın seyrediyorum.
Yayının adı “Yaren Leylek Yuvası”...
Yayınlandığı yer “yarenleylek.com”.
Yayımcı şirket Karacabey Belediyesi...
*
İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hâlâ çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.
Bugün tam anlamıyla bir “Upper (Yukarı) Cihangir dedektifliği” yapacağım.
Bir “CSI” yazısı olacak.
Yani faili meçhul bir entelektüel hırsızlığın “olay yeri incelemesi”...
*
Yıllardır gizli kalmış bu olay, dün Hürriyet’in kültür yazarı İhsan Yılmaz’ın yazısı ile yine Cihangir gündemine oturdu.
O da
Çiftin 7 milyon dolar karşılığı Oprah Winfrey’e veridiği mülakat, bana göre “Crown” dizisinin, henüz senaryosu bile yazılmamış en son bölümü olacak...
Oray Eğin HaberTürk sitesinde bu mülakatı, beni kıskandıracak kadar güzel yazdı. Şimdi ben de ondan aldığım bilgilerle size yeni bir Crown dizisi için ipuçları vereceğim.
1) LEYDİ Dİ GİBİ MEGAN DA SARAYA HAPSEDİLMİŞ
Meghan’ın ilk itirafı şu: Saray’a hapsedilmiş, pandemi öncesi dört ayda sadece iki kere dışarı çıkmış ama o bile Saray’da büyük mesele olmuş.
NOT: “The Crown”ın son sezonunu izleyenler Diana’nın da Saray’da bir başına bırakıldığı sahneleri hatırlayacak.
Peki kim bu onu Saray’a hapsedenler?
Kraliçeye laf etmiyorlar. Ama ailenin bazı üyelerini ima ediyorlar.
Özdemir Erdoğan bu pazar yine Zeki Müren’e sallamaya devam etmiş.
Üzülerek ve biraz da öfkeyle okudum.
Şimdi de Zeki Müren’e “Paşa” lakabının takılmasına takmış. Neymiş, ona bu lakap “Türk ordusunun gücünü azaltmak için takılmış”...
Resmen zırvalamış...
Üstelik, feci “homofobik” ifadeler...
Bir başka ülkede bir sanatçı böyle ifadeler kullansa, bir daha sahneye adımını bile atamaz.
*
Önce bu cümleyi nerede gördüğümü anlatayım...
*
Önceki akşam, Mira Nair’in beni çok etkileyen ünlü “Kama Sutra” filminden beri en iyi Hint filmlerinden birini seyrettim.
Adı “7 Koon Maaf...”
Hindistan’ın en ünlü starı Priyanka Chopra’nın oynadığı filmin konusu 6 kere evlenip her kocasını öldüren bir “Femme Fatale”in hikâyesi.
Gönüllü istihbaratçı... Üzerinde çift ay işareti yok diye şunları hafife almayın
25 Mart 2021 Perşembe günü...
Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...
Atina’da çok önemli bir şey oldu...
Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...
Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...
İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...
Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.
Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...
Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...
Üzerinde çift ay işareti (çok gizli) yok diye hafife almayın...
1- YUNANİSTAN BU YIL KURTULUŞ VE KURULUŞ GÜNÜNÜ NASIL KUTLADI
25 Mart 1821, Yunanistan’ın “Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bağımsızlık mücadelesini” başlattığı gün...
Yunanistan geçen perşembe günü işte bu bağımsızlığın 200’üncü yılını kutladı.
Aslında bütün ülkede büyük törenler yapılacaktı ama pandemi nedeniyle halkın katılacağı törenler yapılmadı.
Halk ellerinde bayrak balkonlarından izledi törenleri...
Ancak halkın katılmadığı bu törenlere öyle katılımlar oldu ki...
Biz bu 24 saatten çıkan mesajları çok iyi değerlendirmeliyiz.
2- HALKIN KATILMADIĞI TÖRENE KİM KATILDI
YUNANİSTAN’ın Osmanlı’ya karşı bağımsızlığını kazandığı günün törenlerine özellikle 4 devlet kuvvetli bir şekilde katıldı.
- İngiltere’den Prens Charles ve eşi Camilla...
- Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin.
- Fransa ise ilginç bir şey yaptı. Dışişleri Bakanı’nı değil, Savunma Bakanı Florence Parly’yi gönderdi.
Bir üst düzeyi daha var:
- ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail Cumhurbaşkanı videolu mesajlar gönderdi.
İsrail Cumhurbaşkanı’nın mesajı Yunanca “Nice senelere” cümlesi ile bitti. İsrail daha da güçlü bir mesaj verdi.
Cumhurbaşkanı dışında başbakan, Knesset yani parlamento başkanı ve dışişleri bakanı da ayrı
ayrı mesajlar
gönderdiler.
3- PRENS CHARLES’IN YEMEKTE YUNANCA SÖYLEDİĞİ SÖZLER
Prens Charles ve eşi Cornwell Düşesi Camilla ayrıca akşam verilen yemeğe katıldılar. Prens Charles yemekte yer yer Yunanca yaptığı konuşmada babasının Korfu Adası’nda doğduğunu, büyükannesinin Yunan olduğunu vurguladı.
Asıl dikkatimi çeken ise Charles’ın şu sözleriydi:
“Yunan medeniyeti bizim Batı medeniyetimizin ve demokrasimizin temelidir...”
Çok önemli bir başka ayrıntı da şu:
Prens Charles’ın bu sözleri ertesi gün Amerikan ordusunun yayın organı Stars and Stripes’daki haberde de dikkatle vurgulandı.
Böylece 200 yıl sonra “Yunan ve Batı medeniyeti kavramlarının kardeşliği” vurgusunu yeniden işitmeye başladık.
Yani yemekte tam bir “Lord Byron ruhu” hâkimdi...
4- TÖRENDE HAVADA AMERİKAN F-16’LARI, YERDE PATRIOTLAR
PERŞEMBE günü yapılan törenle ilgili çok ilginç iki açık istihbarat bilgisi...
Atina’daki törene, İtalya’dan kalkan Amerikan F-16 uçakları da katılmış ve tören sırasında uçmuşlar.
Kaynağını da açıklayayım.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Atina Büyükelçisi...
Büyükelçi, tören sırasında Amerikan F-16’larının da Yunan uçaklarıyla birlikte uçmasını gururla anlatıyordu.
Yetmedi ertesi gün Amerikan ordusunun Stars and Stripes adlı gazetesi de aynı bilgiyi aktardı...
Ayrıca törende Yunan ordusunun tankları ve helikopterleri dışında Patriot bataryaları da geçmiş.
ABD ve NATO Türkiye’deki S-400 füzelerini konuşurken Yunan bağımsızlık töreninde, bir Sovyet Ekim Devrimi töreni manzarası ile, Patriot füze bataryalarının da geçmesi de ilginç bir gösteriydi...
5- TÖRENDEKİ RAFALE UÇAKLARI KİMİN ENVANTERİNDE, FRANSIZ MI YUNAN MI
TÖRENDE ayrıca Fransız yapımı 4 yeni Rafale uçağı da uçtu.
Bu uçaklar kime aitti?
Fransız ordusuna mı yoksa Yunan ordusuna mı...
Uçan uçaklar Yunanistan’ın Fransa’dan aldığı 4 yeni Rafale savaş uçağıydı.
Ancak bu uçaklar henüz Yunanistan ordusunun envanterine geçmemişti.
Yani hâlâ Fransız şirketin mülkiyetindeydi.
Törende ayrıca Prens Charles ve Camilla’yı Atina’ya getiren uçağın aidiyet kimliği de ilginçti:
“Royal Air Force Voyager...”
Yani Kraliyet Hava Kuvvetleri...
Tören sırasında İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait o uçak da uçuş yaptı...
6- HAVADAKİ UÇAKLAR VE LİMANDAKİ ÜÇ FİRKATEYN NE ANLAMA GELİYOR
OSMANLI Devleti’ne karşı başlatılan bağımsızlık hareketinin 200’üncü yıl töreni sırasında sadece havadaki üç ayrı ülkenin askeri uçağı yoktu.
Ayrıca Pire Limanı’nda da üç ayrı ülkenin ordularına ait üç firkateyn demirlemişti.
Amerikan, Rus ve Fransız deniz kuvvetlerinin firkateynleriydi bunlar.
Bir ülke bağımsızlık gününü kutlarken, bağımsızlığının en büyük sembolü olan askeri resmi geçidinde havada ve denizde yabancı unsurların bulunması sembolik bir çelişki değil mi...
Öyleyse ne anlama geliyor bu?
7- GÖNÜLLÜ İSTİHBARATÇININ GÖREV SONU DEBRİEFİNGİ
EVET gönüllü istihbaratçı olarak “200’üncü yıl törenleri ile ilgili” istihbarat bilgilerim bunlar.
Şimdi görev sonu raporumu ve analizimi sunayım:
Hepimiz biliyoruz ki, Yunanistan bağımsızlığı Lord Byron gibi aydınların oluşturduğu uluslararası entelektüel bir ortak cephede başladı.
Savaş meydanında ise Rusya, İngiltere ve Fransa’nın desteği vardı.
Üstelik artık yanlarında bir İsrail ve Mısır da var...
Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin F-16’ları da Girit’i neredeyse sürekli üs haline getirdi...
Kime karşı bütün bu gösteriler...
Acaba biz son yıllarda televizyonlarda “Kuruluş Ertuğrul hikâyemizi” yeniden yazarken, Yunanistan da aynı şeyi mi yapmaya başladı?
Acaba bu törenlerle “18’inci yüzyıldaki bu Lord Byron ittifakının” yeniden kurulduğu mesajı mı veriliyor...
Doğu Akdeniz’de Türk bayrağının daha fazla dalgalanmaya başlamasına mı...
Ben “çift aysız” açık istihbarat raporumu sunuyorum.
Değerlendirmesi uzmanlara ait...
Ama bildiğim bir şey var...
Böyle bir cephe varsa, Türkiye buna karşı ancak güçlü bir demokrasi, insan hakları, adalet ve güçlü bir ekonomi ile cevap verebilir.
O nedenle yazdığım bu gönüllü istihbaratçı raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın da dikkatle okumasında yarar var.
Çünkü bu mesele tek imza ile halledilecek bir mesele değil...
NİŞANTAŞI
CEM HAKKO’NUN POST-COVID SHOWROOM’U
TÜRK giyim sanayi ve “fashion” (moda) anlayışının hiç şüphesiz en efsane ismi Bay Vitali’dir...
Yani Vakko’nun kurucusu Vitali Hakko...
O ölünce çok genç denilebilecek bir yaşta işin başına geçen Cem Hakko’nun ne yapacağını büyük merakla izledim...
Daha ilk günden beni şaşırttı... Özel radyoların başladığı yıllarda büyük vizyonla Power radyo grubunu yarattı...
Sonra da Vakko’yu Bay Vitali’nin bıraktığı noktadan çok daha ileri götürdü... Pandemi sırasında Nişantaşı’nda yeni bir mekân açtı...
Korona sonrası hayatımız nasıl olacak sorusuna yanıt ararken, online dışındaki fiziki mekânların yeni çıtasını da çiziyor.
*
Mesela restoranının tasarımı... McKinsey geçen hafta yayınladığı “Post-COVID Dining” yani “COVID sonrası restorana gitme eğilimi” raporunda şunu vurguladı.
Kapalı mekânlara tam dönüş artık hayal olabilir.
Çünkü insanlar hem hijyen hem de psikoloji olarak yeni bir donanım isteyecekler. Vakko’nun iç tasarımını yapan mimarlar bu psikolojiyi çok dikkate almışlar. Oturup bu psikolojiyi hissetmeye çalıştım.
Aydınlık ve masalar arasındaki mesafe insana güven ve rahatlık veriyor.
Ayrıca binanın ışığı, koleksiyonların tasarımı ve sergilenişindeki modernite Avrupa’da belki hiçbir yerde göremeyeceğiniz kadar ileri.
*
Kısaca bu yeni mekân Nişantaşı’nda son yıllarda gerileyen hayat tarzını yeniden güçlendirecek bir gelişme.
NİŞANTAŞI VE BAĞDAT CADDESİ UPPER CİHANGİR GETTOSUNDAN FARKLILAŞIYOR
SON iki haftada bana umut veren iki ayrı yeni mekânı gezdim.
Biri Mudo’nun Bağdat Caddesi’nde açtığı yeni yerdi...
Öteki ise Vakko’nun yeni Nişantaşı merkezi...
*
- BİR: Dikkat edin bunlara “mağaza” demiyorum.
Çünkü ikisi de mağazanın çok ötesinde iki ayrı yeni konsept...
Bir tür “Post-COVID hayat tarzı merkezi...”
*
- İKİ: İkisi de büyük yatırım yapılarak hazırlanmış mekânlar.
Şu pandemi sırasında herkes küçülürken, içine kapanırken, sadece online satışlara ağırlık verirken, iki köklü kuruluş resmen vatanseverce bir kararla fiziki satış mekânlarına yatırım yapmışlar.
BAĞDAT CADDESİ
MUDO’NUN İKİNCİ KUŞAĞI SANATI POST-COVID MEKÂNA SOKUYOR
ANLATACAĞIM ikinci mekân Mudo’nun Bağdat Caddesi’ndeki “post-COVID dönemi” yeni merkezi... Vakko gibi Mudo’da da yeni
kuşak işbaşına geçti.
Kurucu baba Mustafa Taviloğlu geri planda danışman olarak duruyor ama işin yönetimi artık oğlu Ömer Taviloğlu ve kızı Aslı Taviloğlu’nda...
Ömer Taviloğlu döneminin ilk büyük adımı Maslak’taki yeni Concept mağazasıydı...
Pandemi döneminde böyle bir yatırımı yapmak gerçekten çok önemli ve fedakârca bir şeydi.
*
Mudo şimdi Bağdat Caddesi’nde de giyim konusunda olağanüstü bir mekân açtı...
Bir kere yeni erkek ve kadın koleksiyonu çok güzel...
Ama daha önemlisi, mağazaya ruhunu veren yepyeni bir tasarım anlayışı....
Bir üçüncü faktör ise içeride çok önemli beş tablonun bulunuşu...
Bu tablolar için, “Sergileniyor” ifadesini kullanmayacağım. Çünkü tablolar bu yeni mekânın ayrılmaz parçası haline gelmişler...
*
Mudo’nun bu yeni mekânı bana göre giderek yükselen Bağdat Caddesi’nin çıtasını da yukarı çekiyor...
Ayrıca içeride bu yeni anlayışla tam uyumlu harika bir kitapçı ve patisserie var...
Yani burası da sadece bir giyim merkezi değil, aynı zamanda post-COVID bir yeni bir yaşama alanı...