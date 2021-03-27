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Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Gönüllü istihbaratçı... Üzerinde çift ay işareti yok diye şunları hafife almayın
GeriErtuğrul ÖZKÖK Gönüllü istihbaratçı... Üzerinde çift ay işareti yok diye şunları hafife almayın
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Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Yazarın tüm yazıları

Gönüllü istihbaratçı... Üzerinde çift ay işareti yok diye şunları hafife almayın

27 Mart 2021

25 Mart 2021 Perşembe günü...

Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...

Atina’da çok önemli bir şey oldu...

Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...

Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...

İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...

Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.

Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...

Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...

Üzerinde çift ay işareti (çok gizli) yok diye hafife almayın...

Gönüllü istihbaratçı... Üzerinde çift ay işareti yok diye şunları hafife almayın


1- YUNANİSTAN BU YIL KURTULUŞ VE KURULUŞ GÜNÜNÜ NASIL KUTLADI

25 Mart 1821, Yunanistan’ın “Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bağımsızlık mücadelesini” başlattığı gün...

Yunanistan geçen perşembe günü işte bu bağımsızlığın 200’üncü yılını kutladı.

Aslında bütün ülkede büyük törenler yapılacaktı ama pandemi nedeniyle halkın katılacağı törenler yapılmadı.

Halk ellerinde bayrak balkonlarından izledi törenleri...

Ancak halkın katılmadığı bu törenlere öyle katılımlar oldu ki...

Biz bu 24 saatten çıkan mesajları çok iyi değerlendirmeliyiz.

2- HALKIN KATILMADIĞI TÖRENE KİM KATILDI

YUNANİSTAN’ın Osmanlı’ya karşı bağımsızlığını kazandığı günün törenlerine özellikle 4 devlet kuvvetli bir şekilde katıldı.

- İngiltere’den Prens Charles ve eşi Camilla...

- Rusya Başbakanı Mikhail Mishustin.

- Fransa ise ilginç bir şey yaptı. Dışişleri Bakanı’nı değil, Savunma Bakanı Florence Parly’yi gönderdi.

Bir üst düzeyi daha var:

- ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail Cumhurbaşkanı videolu mesajlar gönderdi.

İsrail Cumhurbaşkanı’nın mesajı Yunanca “Nice senelere” cümlesi ile bitti. İsrail daha da güçlü bir mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı dışında başbakan, Knesset yani parlamento başkanı ve dışişleri bakanı da ayrı
ayrı mesajlar
gönderdiler.

3- PRENS CHARLES’IN YEMEKTE YUNANCA SÖYLEDİĞİ SÖZLER

Prens Charles ve eşi Cornwell Düşesi Camilla ayrıca akşam verilen yemeğe katıldılar. Prens Charles yemekte yer yer Yunanca yaptığı konuşmada babasının Korfu Adası’nda doğduğunu, büyükannesinin Yunan olduğunu vurguladı.

Asıl dikkatimi çeken ise Charles’ın şu sözleriydi:

“Yunan medeniyeti bizim Batı medeniyetimizin ve demokrasimizin temelidir...”

Çok önemli bir başka ayrıntı da şu:

Prens Charles’ın bu sözleri ertesi gün Amerikan ordusunun yayın organı Stars and Stripes’daki haberde de dikkatle vurgulandı.

Böylece 200 yıl sonra “Yunan ve Batı medeniyeti kavramlarının kardeşliği” vurgusunu yeniden işitmeye başladık.

Yani yemekte tam bir “Lord Byron ruhu” hâkimdi...

4- TÖRENDE HAVADA AMERİKAN F-16’LARI, YERDE PATRIOTLAR

PERŞEMBE günü yapılan törenle ilgili çok ilginç iki açık istihbarat bilgisi...

Atina’daki törene, İtalya’dan kalkan Amerikan F-16 uçakları da katılmış ve tören sırasında uçmuşlar.

Kaynağını da açıklayayım.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Atina Büyükelçisi...

Büyükelçi, tören sırasında Amerikan F-16’larının da Yunan uçaklarıyla birlikte uçmasını gururla anlatıyordu.

Yetmedi ertesi gün Amerikan ordusunun Stars and Stripes adlı gazetesi de aynı bilgiyi aktardı...

Ayrıca törende Yunan ordusunun tankları ve helikopterleri dışında Patriot bataryaları da geçmiş.

ABD ve NATO Türkiye’deki S-400 füzelerini konuşurken Yunan bağımsızlık töreninde, bir Sovyet Ekim Devrimi töreni manzarası ile, Patriot füze bataryalarının da geçmesi de ilginç bir gösteriydi...

5- TÖRENDEKİ RAFALE UÇAKLARI KİMİN ENVANTERİNDE, FRANSIZ MI YUNAN MI

TÖRENDE ayrıca Fransız yapımı 4 yeni Rafale uçağı da uçtu.

Bu uçaklar kime aitti?

Gönüllü istihbaratçı... Üzerinde çift ay işareti yok diye şunları hafife almayın

Fransız ordusuna mı yoksa Yunan ordusuna mı...

Uçan uçaklar Yunanistan’ın Fransa’dan aldığı 4 yeni Rafale savaş uçağıydı.

Ancak bu uçaklar henüz Yunanistan ordusunun envanterine geçmemişti.

Yani hâlâ Fransız şirketin mülkiyetindeydi.

Törende ayrıca Prens Charles ve Camilla’yı Atina’ya getiren uçağın aidiyet kimliği de ilginçti:

“Royal Air Force Voyager...”

Yani Kraliyet Hava Kuvvetleri...

Tören sırasında İngiliz Hava Kuvvetleri’ne ait o uçak da uçuş yaptı...

6- HAVADAKİ UÇAKLAR VE LİMANDAKİ ÜÇ FİRKATEYN NE ANLAMA GELİYOR

OSMANLI Devleti’ne karşı başlatılan bağımsızlık hareketinin 200’üncü yıl töreni sırasında sadece havadaki üç ayrı ülkenin askeri uçağı yoktu.

Ayrıca Pire Limanı’nda da üç ayrı ülkenin ordularına ait üç firkateyn demirlemişti.

Amerikan, Rus ve Fransız deniz kuvvetlerinin firkateynleriydi bunlar.

Bir ülke bağımsızlık gününü kutlarken, bağımsızlığının en büyük sembolü olan askeri resmi geçidinde havada ve denizde yabancı unsurların bulunması sembolik bir çelişki değil mi...

Öyleyse ne anlama geliyor bu?

7- GÖNÜLLÜ İSTİHBARATÇININ GÖREV SONU DEBRİEFİNGİ

EVET gönüllü istihbaratçı olarak “200’üncü yıl törenleri ile ilgili” istihbarat bilgilerim bunlar.

Şimdi görev sonu raporumu ve analizimi sunayım:

Hepimiz biliyoruz ki, Yunanistan bağımsızlığı Lord Byron gibi aydınların oluşturduğu uluslararası entelektüel bir ortak cephede başladı.

Savaş meydanında ise Rusya, İngiltere ve Fransa’nın desteği vardı.

Üstelik artık yanlarında bir İsrail ve Mısır da var...

Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin F-16’ları da Girit’i neredeyse sürekli üs haline getirdi...

Kime karşı bütün bu gösteriler...

Acaba biz son yıllarda televizyonlarda “Kuruluş Ertuğrul hikâyemizi” yeniden yazarken, Yunanistan da aynı şeyi mi yapmaya başladı?

Acaba bu törenlerle “18’inci yüzyıldaki bu Lord Byron ittifakının” yeniden kurulduğu mesajı mı veriliyor...

Doğu Akdeniz’de Türk bayrağının daha fazla dalgalanmaya başlamasına mı...

Ben “çift aysız” açık istihbarat raporumu sunuyorum.

Değerlendirmesi uzmanlara ait...

Ama bildiğim bir şey var...

Böyle bir cephe varsa, Türkiye buna karşı ancak güçlü bir demokrasi, insan hakları, adalet ve güçlü bir ekonomi ile cevap verebilir.

O nedenle yazdığım bu gönüllü istihbaratçı raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’nın da dikkatle okumasında yarar var.

Çünkü bu mesele tek imza ile halledilecek bir mesele değil...

NİŞANTAŞI
CEM HAKKO’NUN POST-COVID SHOWROOM’U

TÜRK giyim sanayi ve “fashion” (moda) anlayışının hiç şüphesiz en efsane ismi Bay Vitali’dir...

Yani Vakko’nun kurucusu Vitali Hakko...

Gönüllü istihbaratçı... Üzerinde çift ay işareti yok diye şunları hafife almayın

O ölünce çok genç denilebilecek bir yaşta işin başına geçen Cem Hakko’nun ne yapacağını büyük merakla izledim...

Daha ilk günden beni şaşırttı... Özel radyoların başladığı yıllarda büyük vizyonla Power radyo grubunu yarattı...

Sonra da Vakko’yu Bay Vitali’nin bıraktığı noktadan çok daha ileri götürdü... Pandemi sırasında Nişantaşı’nda yeni bir mekân açtı...

Korona sonrası hayatımız nasıl olacak sorusuna yanıt ararken, online dışındaki fiziki mekânların yeni çıtasını da çiziyor.

*

Mesela restoranının tasarımı... McKinsey geçen hafta yayınladığı “Post-COVID Dining” yani “COVID sonrası restorana gitme eğilimi” raporunda şunu vurguladı.

Kapalı mekânlara tam dönüş artık hayal olabilir.

Çünkü insanlar hem hijyen hem de psikoloji olarak yeni bir donanım isteyecekler. Vakko’nun iç tasarımını yapan mimarlar bu psikolojiyi çok dikkate almışlar. Oturup bu psikolojiyi hissetmeye çalıştım.

Aydınlık ve masalar arasındaki mesafe insana güven ve rahatlık veriyor.

Ayrıca binanın ışığı, koleksiyonların tasarımı ve sergilenişindeki modernite Avrupa’da belki hiçbir yerde göremeyeceğiniz kadar ileri.

*

Kısaca bu yeni mekân Nişantaşı’nda son yıllarda gerileyen hayat tarzını yeniden güçlendirecek bir gelişme.

NİŞANTAŞI VE BAĞDAT CADDESİ UPPER CİHANGİR GETTOSUNDAN FARKLILAŞIYOR

SON iki haftada bana umut veren iki ayrı yeni mekânı gezdim.

Biri Mudo’nun Bağdat Caddesi’nde açtığı yeni yerdi...

Gönüllü istihbaratçı... Üzerinde çift ay işareti yok diye şunları hafife almayın

Öteki ise Vakko’nun yeni Nişantaşı merkezi...

*

- BİR: Dikkat edin bunlara “mağaza” demiyorum.

Çünkü ikisi de mağazanın çok ötesinde iki ayrı yeni konsept...

Bir tür “Post-COVID hayat tarzı merkezi...”

*

- İKİ: İkisi de büyük yatırım yapılarak hazırlanmış mekânlar.

Şu pandemi sırasında herkes küçülürken, içine kapanırken, sadece online satışlara ağırlık verirken, iki köklü kuruluş resmen vatanseverce bir kararla fiziki satış mekânlarına yatırım yapmışlar.

BAĞDAT CADDESİ
MUDO’NUN İKİNCİ KUŞAĞI SANATI POST-COVID MEKÂNA SOKUYOR

ANLATACAĞIM ikinci mekân Mudo’nun Bağdat Caddesi’ndeki “post-COVID dönemi yeni merkezi... Vakko gibi Mudo’da da yeni
kuşak işbaşına geçti.

Kurucu baba Mustafa Taviloğlu geri planda danışman olarak duruyor ama işin yönetimi artık oğlu Ömer Taviloğlu ve kızı Aslı Taviloğlu’nda...

Ömer Taviloğlu döneminin ilk büyük adımı Maslak’taki yeni Concept mağazasıydı...

Pandemi döneminde böyle bir yatırımı yapmak gerçekten çok önemli ve fedakârca bir şeydi.

Gönüllü istihbaratçı... Üzerinde çift ay işareti yok diye şunları hafife almayın

*

Mudo şimdi Bağdat Caddesi’nde de giyim konusunda olağanüstü bir mekân açtı...

Bir kere yeni erkek ve kadın koleksiyonu çok güzel...

Ama daha önemlisi, mağazaya ruhunu veren yepyeni bir tasarım anlayışı....

Bir üçüncü faktör ise içeride çok önemli beş tablonun bulunuşu...

Bu tablolar için, “Sergileniyor” ifadesini kullanmayacağım. Çünkü tablolar bu yeni mekânın ayrılmaz parçası haline gelmişler...

*

Mudo’nun bu yeni mekânı bana göre giderek yükselen Bağdat Caddesi’nin çıtasını da yukarı çekiyor...

Ayrıca içeride bu yeni anlayışla tam uyumlu harika bir kitapçı ve patisserie var...

Yani burası da sadece bir giyim merkezi değil, aynı zamanda post-COVID bir yeni bir yaşama alanı...

X

Son 24 saatte ne oldu da bu kadar safça umutlandım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

26 Mart 2021
1) Sadece dün değil... Epey bir süredir Türkiye’de parti kongreleri beni hiç ilgilendirmiyor...

Açıkça söyleyeyim, parti mitingleri de, parti kongreleri de bana artık eskimiş bir siyaset anlayışının nostaljik kalıntıları gibi görünüyor.

Ancak son 24 saatte iki ayrı partide iki ayrı gelişmeye baktım ve yazmaya karar verdim.

*

AKP kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümlesi: Ve arkasından yeni AKP yönetimine giren bazı isimler bana umut verdi.

*

Öğleden sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması...

“Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye kuralım” mesajı... “Herkes hata yapabilir. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edebiliriz” sözleri... Son günlerin en önemli cümleleri bunlar...

Hayal mi kuruyorum...

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Pandemide her 10 günde kaç kilo aldık? İşte hesabı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

25 Mart 2021
Son dönemde ekranlarda ve gazetelerde, kilo alanları gördükçe aklıma şu soru geliyor:

Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...

Ve kaç kilo aldılar...

Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...

Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.

Ama şurası kesin...

Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.

*

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Anayasa'daki 'Andımız' bu yıl kaçıncı yaşını dolduracak

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

24 Mart 2021
Dün önüme Aksoy şirketinin yaptığı yeni bir araştırmanın sonuçları geldi.

Örneklem alınan insanlara şu soruyu sormuşlar:

“Siz olsanız her gün okullarda ‘Andımız’ı okutur muydunuz?”

*

Sonuçlar ilginç.

CHP seçmeninin yüzde 96’sı...

İYİ Parti seçmeninin yüzde 92.9’u...

MHP seçmeninin yüzde 83.8’i...

AKP seçmeninin yüzde 74.9’u...

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O gece ne oldu da o bir kişi sabah oyunu değiştirdi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

23 Mart 2021
O gün merak etmemiştim, ama bugün ediyorum...

Tam 10 yıl önce...

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...

Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....

TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.


Temsili fotoğraf

Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:

“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”

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Bu derbinin kazananı Fatih Terim

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

22 Mart 2021
Sarı lacivertliler, ilk yarıda ‘Derin G.Saraylı’ Hasan Cemal kadar bile maça asılmadı.

“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”

Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.

iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE

Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:

“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”

Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.

Onun tepkisi ise şöyleydi:

“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”

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Mezardan çıkan bir virüs ve acılı bir pirenin hikâyesi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

21 Mart 2021
Cuma günü bu fotoğraf önüme geldiğinde uzun uzun baktım.

Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.

İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.

*

Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...

Vee ikinci bir görüntü...

Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...

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Günün tartışması... Milletvekili eşi bir kadın çırılçıplak intihar eder mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

20 Mart 2021
1 Kasım 2013 günü Belçika’nın Ostende şehrindeki bir otelin müşterilerinden biri merdivenlerden inerek resepsiyona geldi ve “Karım odada banyoda yerde yatıyor bir ambulans çağırın” dedi.

Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.

Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.

*

Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.

Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.


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Önceki gün basılan bir kitabın önsözünden hüzünlü bir hikâye

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

19 Mart 2021
Önceki gün İstanbul’daki bir matbaada yeni bir kitabın basımı tamamlandı.

Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.

Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.

*

Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.

Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.

Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.

“Âkif Dostlarına önemli duyuru”

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'Gizli koleksiyoncu' Selçuk'un elindeki gerçek Miro mu acaba

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

18 Mart 2021
UPPER CİHANGİR DEDEKTİFİ 1

‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.

Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.

Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.

OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI

Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.

Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.

Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.

Anlatacağım olay, ressam

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Biz bu çubuklu formayı 62 yıl önce çocuk gözyaşlarıyla ıslattık

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Mart 2021
Ertuğrul Özkök’ten Fenerbahçe yönetimine ve takıma mesaj...

Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’

23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..

Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.

İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.

Çok umutlanmıştım.

Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.

O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.

5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.

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Dünyanın en başarılı başbakanı geçen pazar niye 'çuvalladı'

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Mart 2021
Bugün dünyanın herhangi bir yerinde uluslararası meselelerle biraz ilgisi olan bir insana sorsanız:

Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?

Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.

16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...

2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.

Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.

*

Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...

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Kırmızı rujla 120 k yeni süper kadınlar

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

16 Mart 2021
Cumartesi gecesi...

Televizyonları dolaşıyorum.

Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.

*

Gece tam yarısına yaklaşmıştır.

120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.

İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.

Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.

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Urla'ya giderken pantolonumu unuttum: Teşhis alzheimer mı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

14 Mart 2021
Şaka yapmıyorum, önceki hafta arabayla Urla’ya giderken yanıma pantolon almayı unutmuşum...

Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.

Arabaya da eşofmanla bindim...

Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.

GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM

Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.

Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...

Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.

Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...

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Türkiye'nin 24 saat en önemli canlı tv yayını

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

12 Mart 2021
Akşamları yapılan siyasi tartışmalar mı... Parti gruplarından canlı aktarılan sahneler mi...

Hançeresi gerilmiş insanlar mı.. Süper Lig maçları mı...

Açılışlar, kapanışlar, kongreler mi...

Vallahi şahsen maçlar dışında hiçbir canlı yayın umurumda değil. Ama son 3 gündür bir kanala bağlandım ve canlı yayın seyrediyorum.

Yayının adı “Yaren Leylek Yuvası”...

Yayınlandığı yer “yarenleylek.com”.

Yayımcı şirket Karacabey Belediyesi...

*

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En ünlü edebiyat güncesini o gün ölü evinden kim aldı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

11 Mart 2021
Türkiye’de 70’li, 80’li kuşakları çok etkilemiş, bugün de hâlâ etkisini sürdüren “Tutunamayanlar” romanının yazarı Oğuz Atay, 13 Aralık 1977 gecesi öldü.

İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hâlâ çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.

Bugün tam anlamıyla bir “Upper (Yukarı) Cihangir dedektifliği” yapacağım.

Bir “CSI” yazısı olacak.

Yani faili meçhul bir entelektüel hırsızlığın “olay yeri incelemesi”...

*

Yıllardır gizli kalmış bu olay, dün Hürriyet’in kültür yazarı İhsan Yılmaz’ın yazısı ile yine Cihangir gündemine oturdu.

O da

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Crown meraklısına yedi milyon dolarlık sezon finali kılavuzu

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

10 Mart 2021
Pazar gecesi ABD’nin CBS kanalındaki yayınlanan Prens Harry ve eşi Megan Markle mülakatı, herhalde 21’inci yüzyıl televizyon tarihine geçecek.

Çiftin 7 milyon dolar karşılığı Oprah Winfrey’e veridiği mülakat, bana göre “Crown” dizisinin, henüz senaryosu bile yazılmamış en son bölümü olacak...

Oray Eğin HaberTürk sitesinde bu mülakatı, beni kıskandıracak kadar güzel yazdı. Şimdi ben de ondan aldığım bilgilerle size yeni bir Crown dizisi için ipuçları vereceğim.

1) LEYDİ Dİ GİBİ MEGAN DA SARAYA HAPSEDİLMİŞ

Meghan’ın ilk itirafı şu: Saray’a hapsedilmiş, pandemi öncesi dört ayda sadece iki kere dışarı çıkmış ama o bile Saray’da büyük mesele olmuş.

NOT:  “The Crown”ın son sezonunu izleyenler Diana’nın da Saray’da bir başına bırakıldığı sahneleri hatırlayacak.

Peki kim bu onu Saray’a hapsedenler?

Kraliçeye laf etmiyorlar. Ama ailenin bazı üyelerini ima ediyorlar.

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Zafer Algöz haklı: 'Paşa'nın böyle bir plak kapağı var mı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

9 Mart 2021
Bir arkadaşım yolladığı için okumak zorunda kaldım.

Özdemir Erdoğan bu pazar yine Zeki Müren’e sallamaya devam etmiş.

Üzülerek ve biraz da öfkeyle okudum.

Şimdi de Zeki Müren’e “Paşa” lakabının takılmasına takmış. Neymiş, ona bu lakap “Türk ordusunun gücünü azaltmak için takılmış”...

Resmen zırvalamış...

Üstelik, feci “homofobik” ifadeler...

Bir başka ülkede bir sanatçı böyle ifadeler kullansa, bir daha sahneye adımını bile atamaz.

*

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Her evli kadın hayatında en az bir defa şunu düşünür

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

6 Mart 2021
Cümle eksik... Eminim “Neyi düşünür” diye merak etmişsinizdir. Açıklayacağım ama yazının sonunda...

Önce bu cümleyi nerede gördüğümü anlatayım...

*

Önceki akşam, Mira Nair’in beni çok etkileyen ünlü “Kama Sutra” filminden beri en iyi Hint filmlerinden birini seyrettim.

Adı “7 Koon Maaf...”

Hindistan’ın en ünlü starı Priyanka Chopra’nın oynadığı filmin konusu 6 kere evlenip her kocasını öldüren bir “Femme Fatale”in hikâyesi.


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