Genel yayın yönetmenliğimin bittiğini bir soruyla anladım

Önce olay yeri keşfi yapalım... Dünyanın en meşhur golf kulübü, herhalde, Amerika’nın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago Golf Kulübü’dür... Çünkü burası ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu bir yer... Daha önemlisi Trump başkanlığı boyunca orasını “Kışlık Beyaz Saray” olarak tanımlıyor...
Kulübün 500’e yakın üyesi var...
Trump burayı kendine merkez olarak seçtikten sonra giriş aidatı 150 bin dolardan 250 bin dolara çıktı...
Bu golf kulübünün çok özel ve öteki alanlarından ayrılmış bir bölgesinde Trump’ın malikânesi var.
Bu yapı, Florida’nın en büyük üçüncü, bütün Amerika’nın ise 20’nci en büyük malikânesi olarak biliniyor. Ancak kulübün yakın geçmişinde kötü bir olay var.
Çocuk tacizi ve tecavüzü nedeniyle girdiği cezaevinde intihar eden Epstein de bu kulübün üyesiymiş.
Kulüp üyelerinden birinin kız çocuğunu taciz edince üyelikten çıkarılmış.
Oradan öğrendim...
Selvi Hanım’ın hayalindeki meslek gazetecilikmiş...
Çubuk’ta eşine yapılan linç girişiminin onu çok üzdüğünü söylüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’na “Eve yemeğe gelmeyeceğini” söylemediği zaman kızıyormuş.
Çok insani bir sohbetti ve baştan sona keyifle izledim.
*
Bu yayını izlerken, Armağan Çağlayan’ın programına kimlerin çıktığını bir düşündüm...
Hiçbir yerlere çıkmayan
Google’da bir arama yaparsanız karşınıza 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber çıkıyor:
Bursa’da bir düğüne katılanlar arasında 42 kişide COVID-19 vakası saptandı...
Bu soruyu sormamın nedeni şu. Türkiye’de düğün mevsimi açıldı... Geçen yıldan ertelenen 300 bin düğünle birlikte bu yıl 900 bin düğün bekleniyor... Yeni vaka sayısı önceki gün itibarıyla 10 bine yaklaştı.
Bu durumda şu soruları sormamız da normal:
- Bir düğünden...
- Bir siyasi parti toplantısından
- Bir bar gecesinden
- Bir toplu yemekten
Çok haklısınız...
Hele hele benim gibi “Hayat varsa ölüm yoktur” diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim...
Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin...
Dün New York Times’ta okudum.
Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış...
2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...
*
Hatta “siyaset” yazmamanın Allah’ın bana bahşettiği bir güzellik ve fırsat olduğunu düşünmeye başladım.
*
Türk dilinin en büyük şairlerinden Orhan Veli 14 Kasım 1950 günü İstanbul’da öldü...
Bugün Aşiyan Mezarlığı’nda yatıyor.
Onun Rumelihisarı sahilinde bir heykeli var...
Üzerinde ceketle otururken temsil edilmiş...
Oysa dün öğrendim ki, Orhan Veli ceketsiz ölmüş...
Bunu da dün
Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...
*
Nasıl olmasın ki...
- Yazarı Thomas Mann...
- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...
- Baş oyuncu Dirk Bogarde...
İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...
- Kadın oyuncu
Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.
Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.
Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...
Zsa Zsa Gábor...
*
Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.
Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.
Ancak
Pandemi sırasında Marcello Mastroianni’yi yeniden keşfettik.
Bu yıl Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yılların İtalyan filmlerini seyretme modası var...
Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Vittorio de Sica gibi popüler yönetmenlerin anlattığı o İtalya hepimize çok tanıdık geliyor... Seviyoruz o İtalya’yı...
*
TL değil, 3 milyar dolarlık patron...
Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.
Barın müşteri tarafında ben varım.
Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...
Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.
Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.
Lloyd Webber, 20’nci yüzyılın en büyük müzikal bestecilerinden biri...
*
18-19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk çeyreği opera dönemiydi...
Yirminci yüzyıl ise müzikaller çağı oldu...
Webber geçen yüzyıla damgasını vuran “Cats” ve “Phantom of the Opera” müzikallerinin yazarı...
Şimdi de onun yeni eseri “Cinderella” sahneleniyor... Fotoğrafını gördüğünüz bu oyunun, İngiltere’nin COVID-19 tarihinde çok önemli bir yeri olacak.
İngiltere 19 Temmuz yani bu pazartesi günü normal hayata geçişini ilan edecek.
Vatandaşlar, şehrin bir binasının duvarına çizilen graffitiyi şikâyet ediyordu.
Çünkü o duvar graffitisinde üç isim hakkında ırkçı ifadeler ve çizimler vardı.
Hedefteki üç isim şunlardı:
Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka...
Bu üç kişi İngiliz milli takımının beş siyah oyuncusundan üçüydü... Üçü de bir gece önce oynanan İngiltere-İtalya maçında penaltı kaçırarak, takımlarının şampiyonluğu kaçırmasına neden olmuşlardı.
O gece İngiltere’nin ırkçı trolleri bu insanların hayatını cehenneme çevirdi.
Ve sonunda iş
Önceki akşam Bodrum Zai’de, pandeminin başından beri fiziksel ortamda ilk konseri izledim.
Böylece sadece “dinleme” kodundan “izleme” moduna geçtim.
Özlemişim...
*
Konseri ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri verdi.
Solistler kemancı Bade Daştan ile çellist Jamal Aliyev’di...
Bodrum’un klasik müzikteki açılış konserini Fazıl Say şu cümleyle yaptı:
“Türkiye öyle az buz bir yer değil...”
Evet çok güzel bir futbol seyrettik...
Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...
İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.
Ama sahada sadece bu mu vardı?
Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...
Biri İngiltere...
Shakespeare
Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.
Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...
Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...
Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...
Yani “Çingene güvesi...”
Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.
Nedeni de şu:
Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...
Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.
Günde 25 bin adım.
*
Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...
Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...
Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...
Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...
Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.
Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.
WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...
Ama dikkat...
Mesaj ona ait değil...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...
Konu da ilginç...
Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...
Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...
İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.
“Üç beş iyi insan” dedim...
Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...
Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...
***
Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.
Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.
ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’
Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...
Evet
Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...
Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...
*
Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...
İkimiz de akademisyen kökenliyiz...
Genel yayın yönetmenliğimin bittiğini bir soruyla anladım
Kai Deikmann...
Bundan 4 yıl öncesine kadar Merkel’den sonra belki Almanya’nın en kudretli insanıydı...
16 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Bild” gazetesi, 5 milyon tirajı ile Avrupa’nın en büyük gazetesiydi...
Dijital yayını ile her gün 22 milyon Alman vatandaşına ulaşıyordu.
Attığı bir manşet Almanya Cumhurbaşkanı’nın istifasına yol açmıştı...
*
Dünyanın belki en güçlü genel yayın yönetmeni Diekmann 2017 yılında o koltuktan kalktı...
Bugün 57 yaşında...
Uzun yıllar Hürriyet’in de yönetim kurulu üyeliğini yaptı...
Pandemiden sonra ilk defa Türkiye’ye geldi...
Onunla Gökova’nın Börtübet Koyu’nda güzel bir sohbet yaptık...
Ben 20 yıl Hürriyet’in genel yayın yönetmenliğini yaptım.
O 16 yıl Bild’in başındaydı...
Öyle bir koltuktan kalkmak nasıl bir şeydir?
İnsan neler hisseder... Dört yıldan beri ayrılık anındaki duygularını ilk defa anlattı.
*
Fransız düşünür Foucault, iktidarın her yerde olduğunu söyler. Sadece medya yöneticileri için değil, her alanda iktidarı temsil eden koltuklarda oturan her insanın o koltuktan kalktığı bir an var veya olacak...
Sanıyorum bu sohbet o durumdaki her insan için bir tür hazırlık kursu olabilir.
1) YALAN YOK, SENİN GİBİ BEN DE O KOLTUĞU ÇOK SEVMİŞTİM
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Davos’ta bir geceyi hatırlıyorum. Burada dergi grubunun davetindeydik. Senin önünde bir kuyruk vardı. Birçok siyasetçi, dev şirketlerin, bankaların CEO’ları seninle koruşmak için sıradaydı. Bild gibi bir gazetenin genel yayın yönetmenliğinden ayrılmak kolay oldu mu?
KAI DIEKMANN: Senin için de durum aynı değil miydi? Seninle birlikte gidip Beşar Esad’la konuştuk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittik, Palo Alto’da Zuckerberg’le sohbet ettik, Angela Merkel’le yemek yedik. İkimiz de çok büyük birer medya kuruluşunu yönetiyorduk.
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Benim duygularımı biliyorum. Neydi Bild gibi bir devin başındaki 16 yıl?
KAI DIEKMANN: Benim için çok büyük, harika bir zamandı. Sen ayrılırken yazıişlerindeki arkadaşlarına “That was a good life” (Güzel bir hayattı) demişsin. Ben de aynı şeyi diyorum. Çok ama çok sevdim bu süreyi ve yaptığım işi, oturduğum koltuğu. Pişman olduğum tek bir gün yok.
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Daha da devam etsin istemedin mi?
KAI DIEKMANN: Çok uzundu. Çok çok uzun bir süreydi.
2) SON GÜN AYRILIRKEN ŞU PANİĞİ YAŞADIM: ‘NASIL GEÇİNECEĞİM?’
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Şunu merak ediyordum. Genel yayın yönetmenliği görevini bırakıp, Bild’den ayrıldığın gün o binadan çıktıktan sonra ne hissettin?
KAI DIEKMANN: Önce bir panik. Bir çalışma programın var ve bunu yapacak bir asistanın yok. Bir boşluk duygusu oldu. Seni kim arayacak? Kim sana bir şeyler sorup kararını öğrenmek isteyecek? Tabii asıl soru şu: Nasıl, neyle para kazanacaksın, hayatını geçindireceksin?
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Yani bütün gelirin bitmiş miydi?
KAI DIEKMANN: Hayır bitmemişti ama Bild’den çok iyi para alıyordum. O gelirle kurduğum bir hayat standardı vardı. Evimde büyük bir makine çalışıyordu. Alıştığım bu seviyeyi nasıl koruyacağım endişesi.
3) ARABAYI KENDİM KULLANARAK BERLİN’E GİDERKEN HÂLÂ YOLDA KAYBOLUYORUM
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Peki bu geçiş süresi nasıl oldu?
KAI DIEKMANN: Benimki çok zor oldu. Seninki kolay mı oldu?
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Ben ayrıldığım gün arabaya bindim ve eve dönerken bir anda yolun etrafında çok çirkin binalar gördüm. Sürücü arkadaşıma “Bunlar yeni mi yapıldı?” diye sordum “Yok Ertuğrul Bey, 10 yıldan beri varlar” dedi. Yolda telefonla konuşmaktan, hâlâ haber okumaktan hiçbirini görmemişim. Bir başka sorun da eve giderken farkına vardım ki o gün dünyada ve Türkiye’de ne olup bitmiş hiç haberim yok. Meğer 20 yıl boyunca gazeteden birileri beni her konuda anında bilgilendirmiş.
KAI DIEKMANN: Benim sorunum da şu oldu. Hamburg’dan Berlin’e 2008’de taşındım. 2008’den 2017’ye kadar 9 yıl boyunca evimin bulunduğu Potsdam’dan Berlin’e her gün gittim. Tabii sürücü kullanıyordu arabayı. Sonra şirketin arabası ve sürücü gitti. O yolu kendim araba kullanarak gitmek zorunda kaldım. İnanır mısın, Berlin’de hâlâ nerede olduğumu bulmakta zorlanıyorum.
4) REZERVASYON YAPANA ‘BEN KAİ DİEKMANN’ DEDİM, ‘KAİ KİM’ DEDİ
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Genel yayın yönetmenliğinin tam olarak bittiğini ne zaman anladın?
KAI DIEKMANN: Ha ha çok komik bir olayla. Bir gün rezervasyon yaptırmak için bir restoranı aradım ve adımı verdim, Kai Diekmann dedim. Karşımdaki görevli ‘Kai who?’ (Kai kim?) dediği an, ha bu dönem bitti dedim. Artık Bild’in genel yayın yönetmeni değil, bir vatandaş olarak rezervasyon yaptırma dönemi başlamıştı. Bak onu iyi öğrendim....
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Başka ne gibi olaylar oldu?
KAI DIEKMANN: Mesela evde oraya buraya talimatlar verdiğimde Katia (Eşi), “Kai burası senin evin, ofisin değil. Çocukların senin yazıişleri elemanın değil, ben de senin asistanın değilim. Sakinleş biraz, kes artık şu talimat vermeyi’ dedi. O da iyi bir dersti.
Genel yayın yönetmenliği odasında son gün. Masa ve halılar gitmiş. Oda yeni genel yayın yönetmenini bekliyor. Fotoğrafı ünlü sanatçı Kiki Kausch çekmiş.
5) İSTANBUL’DA UÇAKTAN İNDİĞİMDE 25 CEVAPSIZ ARAMA OLURDU, ARTIK YOK
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Benim durumumda şöyle oldu. Gelen telefon sayısı bir anda yüzde 75 azaldı. Beni gece yarısı arayan bazı siyasetçiler, bakan olduklarında kutlamak için aradığımda telefonlarını açmadılar. Ama kendimi hep şu zihniyetle hazırladım ayrılma gününe. İnsana ait hiçbir şey beni şaşırtmaz.
KAI DIEKMANN: Kimse şaşırtmadı mı?
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Şaşırtan bazıları oldu. Peki senin de telefonların azaldı mı?
KAI DIEKMANN: Ben ayrılacağım sırada sen bana bunu söylemiştin. Şöyle oldu. Genel yayın yönetmeniyken Hürriyet’in yönetim kurulu toplantılarına gelirdim. Berlin’den uçağa binip, iki saat sonra İstanbul’da indiğimde cep telefonumda en az 20 cevapsız arama, 25 WhatsApp mesajı, 15-20 email olurdu. Ayrıldıktan sonra ilk geldiğimde cep telefonumda hiçbir mesaj yoktu... Ama bugün yaptığım iş nedeniyle siyasetçilerle ve işinsanları ile başka türlü bir ilişkim var.
6) HER OLAYIN AKTÖRÜYDÜM, BİR ANDA BASİT BİR GÖZLEMCİ HALİNE GELDİM
ERTUĞRUL ÖZKÖK: O koltuktan kalkmanın psikolojisi nasıldı?
KAI DIEKMANN: Bild’de genel yayın yönetmeni olduğum 16 yıl boyunca ben Almanya’da olup biten birçok şeyin parçası, aktörüydüm gibi hissediyordum. Sonra bir anda olup biten her şeyin sadece gözlemcisi haline geldim.
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Yani başkası araba kullanırken direksiyonu kullanma refleksi gibi bir şey mi? Veya futbol maçı seyrederken hayali vole atmak gibi...
KAI DIEKMANN: Evet öyle bir şey.
7) AİLESİ PANDEMİ SIRASINDA TATİL İÇİN TÜRKİYE KARARINI NASIL ALDI
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Neredeyse 12 yıldır tatillerinizi ailece hep Bodrum’da geçirdiniz. Bir tek geçen yıl pandemi dolayısıyla gelemediniz. Bodrum’a gelme kararını nasıl aldınız?
KAI DIEKMANN: Çok basit, oybirliği ile. Her yıl tatil konusunda oylama yapıyoruz. Her defasında oybirliği ile Bodrum çıkıyor. En küçük kızım Lilly buraya ilk geldiğinde 1 yaşındaydı. Geçen pazartesi günü onun 13’üncü yaş gününü Bodrum’da Gökova’da kutladık.
8) OĞLUM YENİ HAVALİMANINDA PİYANONUN BAŞINA GEÇTİ
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Yıllardır Türkiye’ye hep Türk Hava Yolları ile geliyorsunuz. İki yıl aradan sonra değişen ne var?
KAI DIEKMANN: Tabii ki İstanbul Havalimanı. Çok büyük ve güzel bir havalimanı olmuş. Çok etkileyici. Dönüşte oğlum Berlin uçağını beklerken lounge’daki piyanonun başına geçti ve kendince küçük bir resital verdi. Orada küçük bir seyircisi de oldu.
İstanbul Havalimanı’nda beni çok şaşırtan bir şey de bebekler için Hipp maması servisi yapan standdı. Başka hiçbir yerde görmedim bunu.
ERTUĞRUL ÖZKÖK: Bodrum nasıl geçti?
KAI DIEKMANN: Tabii bayram dolayısıyla Bodrum’un kalabalıklığı da dikkatimizi çekti. Dönüş yaptığımız gün ve öncesi Bodrum’dan 140 bin araba hareket etmiş. Ama o kalabalığa rağmen Bodrum Havalimanı da gayet güzel çalışıyordu. Bu kalabalık şahane bir tatil geçirmemize hiç mani olmadı.
YENİ HAYAT YARIN
HÂLÂ RÜYAMDA KENDİMİ BİLD YAZIİŞLERİ MASASINDA GÖRÜYORUM
16 yıl dünyanın en güçlü koltuklarından birinde oturduktan sonra yeni hayat nasıl?
Tren bileti almayı öğrendi mi...
Akşam eve dönerken evin etrafından neden 6 tur atıyordu?
Ayrıldıktan sonraki Bild gazetesini nasıl bulduğu sorulunca ne cevap veriyor...
O koltukta 16 yıl oturmak ne anlama geliyordu? Bir başarı mıydı yoksa handikap mı...
Yeni şirketinde hayat nasıl? Kahveyi kim yapıyor?
16 yıl boyunca attığı manşetlerden pişman oldukları var mı?
Türkiye’nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin bozulmasında kim hatalı?
İstanbul ve Bodrum havalimanları hakkında ne düşünüyor?
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Pelin Akaydın