Gelmiş geçmiş en sempatik seri ‘VIP’ çapkın Mehmet mi

1. Aynı zamanda şahsi meselem de tabii.
Olay, sabah uyanıp dünya borsalarındaki kahve çekirdeği fiyatlarına bakmamla patladı...
Gözlerime inanamadım...
1.87 dolar yazıyordu...
Çok etkileyiciydi...
The Washington Post gazetesi gidip bu kızlarla konuşmuş.
Dün yazıyı ben de okudum...
Orada Sedat Ergin’in yazısında yer almayan çok önemli bir unsur vardı...
Kaçmayıp ülkesinde kalan kızların fotoğrafları...
Neden mi önemli bu fotoğraflar...
Çünkü, Taliban denen canilere açık hedef olacaklarını bile bile, kendi isimleri ile konuşmuş, yüzleri açık fotoğraf çektirmişler.
Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika’da bazı insanlara şu gördüğünüz davetiye gidecek. Ancak bu bir paralı katılım davetiyesi olacak. Davetiyenin altında iki ülkeden iki VIP kişinin imzası bulunacak.
Türkiye’den Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer... Amerika’dan ise HSBC Bankası’nın ABD CEO’su Michael Roberts...
Bu iki isim Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki eş başkanı...
İngilizce adı American-Turkish Society olan kuruluş 26 Ekim akşamı New York’ta Ahmet Ertegün için bir gala yapıyormuş.
Bu yıl Ertegün’ün ölümünün 15’inci yılı...
Acaba MİT’te onun gibi kaç kadın eleman görev yapmaktadır...
Bugün size anlatacağım kitapta bu soru da soruluyor. Ama kitabın asıl konusu MİT değil, Dışişleri Bakanlığı...
Önce oradan başlayıp sonra başlıktaki soruya geleceğim.
Biri Özdem Sanberk...
Bugün 83 yaşında...
Türkiye’nin Madrid, Paris, Amman, Bonn, Londra gibi çok önemli merkezlerdeki temsilciliklerinde çeşitli derecelerde görev yapmış...
Rahmetli
Yangından evvel bu salonda bir sanat sergisi vardı. Felaketle birlikte, yardım depolama ve dağıtım merkezi haline dönüştürüldü.
*
İtiraf edeyim dememe bile gerek yok.
O gün, New York Times gazetesinin Kahire bürosundaki gazeteci Vivian Yee, merkezden şu talimatı aldı:
“Hemen Tunus’a geçip olayı oradan takip edin...”1. ERTESİ SABAH İLK UÇAKTAN İNER İNMEZ BAŞINA GELEN
- VIVIAN Yee ertesi sabah ilk uçakla Tunus’a uçuyordu.
Yanında iki yardımcı daha vardı.
1. Ağustos ayının en sıcak günlerinden biri...
İslam ülkeleri başkanları Müslüman aleminin en kutsal mekânına bakan bir otelin geniş salonunda bir araya gelmişler.
*
Ramazan ayı olduğu için toplantı iftardan sonra başlıyor. Açılış oturumunda çok ilginç bir manzara var.
Yangın o zamana kadar çok az insanın bildiği bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı.
Dünyaca ünlü Notre Dame Kilisesi’nin çatısında gizli bir canlı kolonisi yaşıyordu.
Üç kovan ve 200 bin arıdan oluşan bir koloniydi bu.
*
Yine yangın sayesinde öğrendik ki, bu arıların Nicolas Geant adlı bir de bakıcısı vardı.
Geant, Paris’teki arı nüfusunu arttırmak için başlatılan proje kapsamında 2013’te çatıya arı kovanları yerleştirmişti.
O devasa yangında herkes binaya ağlarken Geant arılarına ağlıyordu.
Oraya çok yakın Akbük’te evim var...
Ama endişem katiyen evimiz değildi...
Neticede evler yanar, yıkılır, yeniden inşa edilir...
Endişem Ören’deki Kemerköy Termik Santralı’ydı...
Korlar hâlâ kızgın...
Bir türlü ruhumuzu soğutma aşamasına geçemiyoruz...
*
Savaş sonrası enkaza dönmüş bu ormanın içinden yine de bana umut veren öyle şeyler geliyor ki...
Kurtuluş Savaşımızda mermi taşıyan kadınlarımız yine cephede...
Bu defa su hortumu taşıyorlar...
Dünyanın en büyük insanlık zinciri kurulmuş...
Göz yaşartıcı bir imece...
Saçları iyice kırlaşmış, sakalı ise iyice beyazlaşmış...
Bu yüz benim kuşağımın en tanıdık yüzlerinden biri...
*
Gerisinde onca eğlenceli şeyler var ama...
Ne yazık ki artık o insanı işte bu hüzünlü fotoğrafı ile hatırlayacağız...
Bu iki kare ile...
Biri, ülkesinin adaletine hâlâ duyduğu saygı nedeniyle, gardrobunda artık pek giymediği bu eski kruvaze takım elbisesi ile mahkemeye giderken...
Ama size önce bu serginin açıldığı mekânı anlatayım.
Tempelhof Havalimanı bugün boş ve neredeyse metruk devasa bir bina...
1923’te inşasına başlanmış ama Hitler döneminde totalitarizmin anıtsal bir binası haline gelmiş. Yani Nazi ruhunun dolaştığı hayalet bir hangar burası...
İşte burada “Diversity United” isimli, Türkçe’ye “Birleşik Farklılık” olarak çevrilebilecek bir sergi açıldı.
Daha doğrusu sınırlı bir bienal diyebilirsiniz.
*
Avrupa’nın 34 ülkesinden 90 sanatçının eseri sergileniyor.
Aralarında
Dün Türkiye, yanan ormanlarına, kaybolan canlarına, çaresiz hayvanlarına...
Ve bir de o ormanlar, oradaki canlılar için hayatını feda eden genç çocuğumuza ağlarken, ben Almanya’nın Bayreuth şehrinde Wagner’in “Die Walküre” (Valküreler) operasını seyrediyordum...
*
Türkiye’den ayrılırken, ülkem tatil yapıyordu...
Ve bir anda o duygusal tatil bitti...
Operanın her arasında insanlar bir önceki sahneyi konuşurken, ben Türkiye ile konuşuyordum...
Dün geceden beri o görüntüler gözümün önünde...
Bir de
Kai Diekmann ayrıldıktan sonra dijital dünyaya geçti. Artık “Story Machine” adlı, Almanya’nın en büyük sosyal medya içerik yönetim şirketinin hissedarı. Yeni bir hayatı var. Almanya’nın birçok ünlü kişisinin sosyal medya hesaplarına içerik üretiyor. Artık o eski güçlü insan değil, ama dijital alemin krallarından biri...
*
Bugün onunla yeni hayatı üzerine konuşacağız... Eskiden neler kaldı, neler geçip gitti... Özledikleri, özlemedikleri... Hiç pişman olmadıkları, çok pişman oldukları... Altmışlı yaşlarına giderken hayata yeni bir bakış...
*
Almanya’da iki güçlü insanın dönemi kapanıyor... Kai Diekmann Bild’in başından ayrıldı... Merkel de ayrılmaya hazırlanıyor... Karşınızda Türkiye’nin büyük dostu yeni Kai Diekmann...
1) SONUNDA DYLAN’IN ŞARKISINDAKİ GİBİ OLDUM, MASAM YOK, KENDİ KAHVEMİ YAPMAYI BİLE ÖĞRENDİM
ERTUĞRUL ÖZKÖK:
Bundan 4 yıl öncesine kadar Merkel’den sonra belki Almanya’nın en kudretli insanıydı...
16 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Bild” gazetesi, 5 milyon tirajı ile Avrupa’nın en büyük gazetesiydi...
Dijital yayını ile her gün 22 milyon Alman vatandaşına ulaşıyordu.
Attığı bir manşet Almanya Cumhurbaşkanı’nın istifasına yol açmıştı...
*
Dünyanın belki en güçlü genel yayın yönetmeni Diekmann 2017 yılında o koltuktan kalktı...
Bugün 57 yaşında...
Uzun yıllar Hürriyet’in de yönetim kurulu üyeliğini yaptı...
Önce olay yeri keşfi yapalım... Dünyanın en meşhur golf kulübü, herhalde, Amerika’nın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago Golf Kulübü’dür... Çünkü burası ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu bir yer... Daha önemlisi Trump başkanlığı boyunca orasını “Kışlık Beyaz Saray” olarak tanımlıyor...
Kulübün 500’e yakın üyesi var...
Trump burayı kendine merkez olarak seçtikten sonra giriş aidatı 150 bin dolardan 250 bin dolara çıktı...
Bu golf kulübünün çok özel ve öteki alanlarından ayrılmış bir bölgesinde Trump’ın malikânesi var.
Bu yapı, Florida’nın en büyük üçüncü, bütün Amerika’nın ise 20’nci en büyük malikânesi olarak biliniyor. Ancak kulübün yakın geçmişinde kötü bir olay var.
Çocuk tacizi ve tecavüzü nedeniyle girdiği cezaevinde intihar eden Epstein de bu kulübün üyesiymiş.
Kulüp üyelerinden birinin kız çocuğunu taciz edince üyelikten çıkarılmış.
Oradan öğrendim...
Selvi Hanım’ın hayalindeki meslek gazetecilikmiş...
Çubuk’ta eşine yapılan linç girişiminin onu çok üzdüğünü söylüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’na “Eve yemeğe gelmeyeceğini” söylemediği zaman kızıyormuş.
Çok insani bir sohbetti ve baştan sona keyifle izledim.
*
Bu yayını izlerken, Armağan Çağlayan’ın programına kimlerin çıktığını bir düşündüm...
Hiçbir yerlere çıkmayan
Google’da bir arama yaparsanız karşınıza 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber çıkıyor:
Bursa’da bir düğüne katılanlar arasında 42 kişide COVID-19 vakası saptandı...
Bu soruyu sormamın nedeni şu. Türkiye’de düğün mevsimi açıldı... Geçen yıldan ertelenen 300 bin düğünle birlikte bu yıl 900 bin düğün bekleniyor... Yeni vaka sayısı önceki gün itibarıyla 10 bine yaklaştı.
Bu durumda şu soruları sormamız da normal:
- Bir düğünden...
- Bir siyasi parti toplantısından
- Bir bar gecesinden
- Bir toplu yemekten
Çok haklısınız...
Hele hele benim gibi “Hayat varsa ölüm yoktur” diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim...
Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin...
Dün New York Times’ta okudum.
Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış...
2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...
*
Gelmiş geçmiş en sempatik seri ‘VIP’ çapkın Mehmet mi
Geçen hafta elimden düşüremediğim kitap, Mehmet Teoman ile yapılmış nehir söyleşi oldu.
1. Kitabın adı “Anılar Saçılmış, Odaya, Her yere”...
Metin Solmaz derlemiş.
Sevin Okyay önsöz yazmış... Ekip sıkı yani...
Şimdi gelelim asıl meseleye...
*
Mehmet Teoman Türkiye’nin en iyi şarkı sözü yazarlarından biri...
“Kadınım”, “Beni Benimle Bırak”, “O Benim Dünyam”, “Yalnızlığım” gibi şarkıların söz yazarı.
Benim de iyi tanıdığım bir insan... O nedenle kitabı ilgiyle okudum...
Benim de çok yakından tanıdığım müzik ve medya dünyasına ait çok ilginç hikâyeler vardı.
Kitabı bitirdiğim an aklıma yerleşen cümle şu oldu:
“Herhalde Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en sempatik “Seri VIP çapkını Mehmet Teoman”mış...
Çünkü hayatı, şöhretli bir kadından bir başka şöhretli kadına yatay geçiş zinciri gibi...
Adam resmen seri çapkın...
*
Hikâyesi, öldüğü güne kadar hayatında hep en önemli kadın olarak kalan ilk eşi Fatma ile başlıyor.
Onun hikâyesi, Fatma’nın ölümünden sonra mezarının başındaki cümleyle bitiyor:
“O gün hayatımın bir döneminin kapandığını hissettim ve çok ağladım” diyor.
Kitap bittiğinde aklıma bir de şu soru takıldı:
Şöhretli bir erkeğin hayatına kaç şöhretli kadın sığar...
Mehmet’inkine epey sığmış...
*
- Mehmet Teoman: Nehir Söyleşi: “Anılar Saçılmış Odaya Her Yere”, Hazırlayan: Metin Solmaz, Anason İşleri Yay, Şubat 2021
2. ÇOK TANIDIK BİR EVDE BİTEN İLK ÇAPKINLIK
SERİ çapkınlıklar zincirini hızlı ve kısa geçeceğim.
- İlk eşi ve ilk sevgilisi Fatma’dan ayrıldıktan sonra Nükhet Duru başlıyor...
Ancak Nükhet Duru bir süre sonra Modern Folk Üçlüsü’nün üyesi Doğan Canku’ya yaklaşıyor.
Nükhet önce bunu inkâr ediyor ama ilişki 4 yıl sonra tanıdık bir evde yenilen yemekten sonra bitiyor. O ev Hıncal Uluç, Ali Kocatepe ve Mehmet Yılmaz’ın birlikte kaldığı evdir.
Ve o andan itibaren de seri çapkınlıklar birbirini izliyor.
- Gelen ikinci şöhretli kadın Ayşegül Aldinç oluyor...
Onunla hemen evleniyor.
O yüzden şunu hâlâ bilmiyoruz...
Önce Nükhet mi gitti, yoksa Ayşegül mü geldi?
- Sonra araya Nesli Özsoy giriyor...
- Onu Nazan Şoray izliyor...
*
- Sonra Pakize Suda geliyor ve başına ilk büyük dert açılıyor.
Pakize Suda o sıralarda zirvede.
İzmirli, sarışın, çok güzel bir kız...
Meğer bir mafya elebaşı ona gizli gizli aşıkmış. Hatta bir akşam Pakize’yi kaçırtıyor.
O mafya şefi hapisteyken Pakize Suda’nın Mehmet Teoman ile ilişkisi olduğunu öğrenince, bir gece Mehmet Teoman’ı kulüpte dövdürüyor.
*
O dayaktan sonra Mehmet Teoman, Neslihan Yargıcı’ya yatay geçiş yapıyor. Onunlayken bu defa Figen Batur giriyor hayatına...
- Figen Batur’la ilişkisi henüz bitmişken Zuhal Olcay geliyor.
- Zuhal Olcay’la iken onu Candan Erçetin izliyor...
- Onunlayken Bodrum’a gidiyor ve orada Maça Kızı’nın kurucusu Ayla’nın yeğeni Tiraje Başaran’a âşık oluyor. Ve bütün bunlar kalp krizi geçirdiği 2011 yılına kadar bir nehir gibi akıp gidiyor...
3. MEHMET SEMPATİK ANLATIYOR AMA HERKES O KADAR SEMPATİK BULUYOR MU
KİTABI bitirdiğimde kafam biraz karıştı.
Bir erkek hayatına giren kadınları böylesine rahat anlatmalı mı, diye düşündüm.
Ama ya kendisi ya kitabı yayına hazırlayanlar, herkesi o kadar sevecen, o kadar kırmadan anlatmış ki...
Sonunda şöyle düşünüyorsunuz...
Kadın-erkek ilişkileri yaşandığı dönemde çok sancılı olabilir...
Ama arada çok kırıcı şeyler yoksa, öfke ve kin kalmamışsa, bütün bunlardan geriye insanı gülümsetecek şeyler de kalabiliyor...
Acaba ayrıldığı kadınlar ne düşünüyordur? Hiçbirinde kötü hatıra kalmamış mıdır?
Mesela Neslihan Yargıcı...
Belki Ayşegül Aldinç...
Kitaba gelince, geriye, Nilgün Belgün’ün oyunlarında anlattığı eski aşkları gibi küçük komediler kalmış...
Ben de kimseyi yargılamadan keyifle okudum kitabı...
KİTAPTAN
4. SANA İYİ BAKARIM, ARA SIRA KAÇAMAĞINA DA GÖZ YUMARIM
KİTABIN en komik yerlerinden biri Nükhet Duru ile aşkının nasıl başladığı...
Nükhet Duru 2009’da Takvim gazetesine bu olayı şöyle anlatmış.
“Adam, benim için ‘Tipim değil’ diyor, beni beğenmiyor.”
Bir gece almış bavulunu, dayanmış Mehmet Teoman’ın evine:
“Ben sana çok iyi bakarım, iyi yemek yaparım. Arada sırada kaçamaklarına da göz yumarım, dedim.”
Mehmet Teoman ise “‘Kaçamaklarına göz yumarım’ gibi bir lafı hiç etmedi. O kadar kıskanç bir kadındı ki bunu demezdi” diyor.
İlişkileri böyle başlamış ve 4 yıl sürmüş.
5. EROL SİMAVİ, NÜKHET DURU’YA NEDEN ‘MEHMET’İ TEBRİK ET’ DEDİ
NÜKHET Duru daha önce Erol Simavi ile birlikteydi. Nükhet, Mehmet Teoman’la ilişkiye başlayınca “Erol Simavi çok kızdı, haberlerine ambargo koydu” gibi laflar çıkmış.
Simavi bir gece Nükhet’in çalıştığı kulübe gelmiş. Tabii herkeste bir korku...
Programdan sonra Simavi koridorda Nükhet’in kolunu tutmuş ve şunu söylemiş: “Mehmet’i tebrik et, ben bükemedim onun bileğini” demiş. “Seni bu hale getirdiği için onu tebrik ediyorum. Bunu ona söyle” diye de eklemiş.
6. ‘BENİ BENİMLE BIRAK’ MEĞER AŞK ŞARKISI DEĞİLMİŞ
BANA göre Türk pop müziğinin en güzel şarkılarından biri “Beni Benimle Bırak”tır.
Kitapta o şarkıya özel bir yer ayrılmış.
Bir gün Kınalıada’da Cenk Taşkan’la bir şarkı yazıyorlarmış.
Tam ayrılırken Taşkan bir şeyler mırıldanmaya başlamış.
Mehmet Teoman bunu işitince “Biraz daha mırıldan şunu” demiş.
Sonra oturup orada bu şarkıya sözler yazmaya başlamış.
Şarkının sonunu Kınalıada’dan Kadıköy’e giderken vapurda yazmış.
Hikâyenin sonu daha ilginç.
“Beni Benimle Bırak’ı herkes büyük bir aşk şarkısı olarak dinler. Halbuki altında yatan mesajım, benden her şeyi al, ben sana ne vermişsem bugüne kadar maddi manevi, hepsini al ama beni bırak, beni götürme... Aslında ben bunu kendime söylüyorum. Sakın ayrılırken kendini bırakıp onunla gitme, demekti.”
YENİ MÜZİK
BANA MASUM YILLARI HATIRLATAN ‘ELLERİMDE ÇİÇEKLER’ TADINDA BİR ŞARKI
- GEÇEN cuma streaming platformlarına konan yeni şarkılar arasında en çok hoşuma giden ikisinden biri Can Bonomo ile Demet Evgar’ın söylediği “Rüyamda Buluttum” oldu...
Çok basit bir şarkı...
Daha ilk dinleyişte insanı içine alıyor.
Birlikte söyleme duygusu veriyor.
Türkiye’nin masum yıllarından çıkıp gelmiş bir şarkı.
“Ellerimde Çiçekler” gibi vintage bir tat bırakıyor insanda...
Hep birlikte söylemek istiyorsun.
Demet Evgar’ın söyleyişi bana Zuhal Olcay’ın tarzını hatırlattı...
Çok sevdim bu şarkıyı...
YENİ MÜZİK
MAHALLENİN ESKİ ÇOCUĞU ELTON JOHN VE YENİ KIZI DUA LİPA BİRLİKTE
- BENCE bu haftanın süper şarkısı bir Elton John remiks’i...
Dua Lipa ile birlikte söylüyor.
Şarkının adı “Cold Heart” (PNAU Remix)
Elton John’un iki harika şarkısı, “Sacrifice” ve “Rocketman”in birleşiminden oluşan bir remix...
Bir yanda Elton John...
Yılların süperstarı...
Yanında Dua Lipa...
Yeni kuşağın süperstarı...
Bu yaz sonu sahilde iyi iş yapar...
GÜNÜN POLEMİĞİ
KADİR ABİ SMOKİN GİYER Mİ, SMOKİN CİHANGİR’İ BOZAR MI
GEÇEN hafta Upper Cihangir’in kültür ve sanat nomenklaturasını atlatıp, New York’ta yapılacak “Smokinli Ahmet Ertegün Galası”nı yazdım ya...
Tuğrul Eryılmaz fena bozulmuş...
Diyor ki: “Hangi çılgın Cihangirliye smokin giydirirmiş şaşarım...”
Şöyle geçmişten bugüne Cihangir’de yaşayanları bir düşündüm...
Mesela Selçuk Yöntem...
Mesela Kenan İmirzalıoğlu...
Mesela Şener Şen...
Mesela Teoman...
Hepsi o semtte oturdular.
Dördünün de smokinli fotoğrafı var... Biliyorum şimdi diyecek ki, ya reklam filminde ya rol icabı...
*
Yok yok, biraz araştırma yapsam, derin Cihangir’in smokinlilerini tek tek teşhir ederim. Yani arkadaş, smokin belki, son günlerde Tuğrul’un masasından kalkmayan Kadir İnanır’ı bozar...
Diyeceğim, Tuğrulcuğum sen Oray Eğin’in Amerika’dan getirdiği o “Comics” desenli tişörtü giymeye devam et...
Ama bil ki bütün Cihangir seninle aynı fikirde değil...
UPPER CİHANGİR ANKETİ
MAHALLEDE EN ÇOK HANGİ DİLLER KONUŞULUYORMUŞ
T24 “Seviyeli magazin” yazarı Tuğrul Eryılmaz bu hafta köşesinde kendi yaptığı küçük bir anketin sonuçlarını açıkladı.
Pazar akşamı Taksim’den Galatasaray’a yürürken gazeteciliği tutmuş ve tekrar meydana dönmüş.
Gidip gelirken yolda yürüyen insanlar arasında en çok duyduğu dilleri de not almış.
İşte bu küçük “Upper Cihangir anketi”nin sonuçları:
- GALATASARAY İSTİKAMETİNE GİDERKEN: 14 Arapça, aralarında Türkçe de bulunan 6 farklı dil.
- TAKSİM İSTİKAMETİNE GİDERKEN: 12 Arapça, ayrıca Türkçe dahil 8 farklı dil.
- SONUÇ: Beyoğlu’nda hâkim dil Arapça, Türkçe “Diğer diller” kategorisinde.