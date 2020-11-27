Geleceği kim kazanacak 12.7 santim şortlular mı kızılelmacı Genk'ciler mi

Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.
Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.
ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.
Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...
Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.
Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...
Bu sezonun bana en ilgi çekici gelen bölümü, sonlarda Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Thatcher arasındaki konuşmaydı.
*
Falkland savaşını kazanan, yaptığı radikal reformlarla İngiliz ekonomisini düze çıkarmak üzere olan Thatcher, bunlara rağmen popülaritesini kaybetmiş, artık partisi içinde zayıflamıştır.
Partisi istifa etmesini istemektedir.
1. Dördüncü gidişimdi. Bugüne kadar bana kimse orada bir “Mob Museum” olduğunu söylememişti.
Yani bir “mafya müzesi”nin...
Bu müze 14 Şubat 2012 günü açılmış. Bina 1933 yılında yapılmış ve uzun yıllar Las Vegas posta bürosu ve mahkemesi olarak hizmet vermiş.
Yani Las Vegas mafyasının üyeleri bu binadaki mahkeme salonunda yargılanmış ve mahkûm olmuş.
İlk gören eşim Tansu’ydu...
Altında şu yazıyordu:
“En sağdaki Prof. Uğur Şahin, aşıyı bulan biliminsanı. Almanya’da çekilmiş. Kucaktaki kardeşi diş hekimi, ayakta çorabı delik olan modacı olmuş.”
*
Evde hepimiz ilk bakışta çok sevdik bu kareyi.
Tansu çok etkilendi ve Instagram hesabından paylaştı.
Ancak bir süre sonra bir izleyicisinden şu notu aldı:
“Fotoğraf 1975’de Düsseldorf’a göçmüş bir aileye ait...”
Belgenin adı “Mülhak Vakıflar Devir Teslim Tutanağı”...
Bu tutanağı görmedim
ama eski tutanaklardan
bildiğim bir şey var.
Bu tür vakıf devir teslimlerinde her şey madde madde yazılır.
Neler mi?
Caminin işletme defteri.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Musa Akdeniz bir bilgi notu gönderdi.
Arkasından Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da aradı.
Her ikisi de ilginç bilgiler verdi.
Geçen pazar gününden beri kamuoyunun dikkatini çeken bu camiyle ilgili ilginç bilgilere yer verilmişti.
Bugün bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.
*
Bu cami 1671 yılında Bursa’da
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp, Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
*
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor.
Ama o ne?
Gazoz patlıyor...
Bir bahane uydurularak Türk ordusunun en gizli kalması gereken bölümünün kapıları kırılarak içine girildi.
Girdikleri yer “Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı”ydı.
Orası neresi mi...
Ülkemiz işgale uğrarsa, vereceğimiz kurtuluş savaşında hangimizin nerede görev alacağını, hangi silahın nerede gömülü olduğunu, nasıl haberleşeceğimizi gösteren planlar ve isimler...
*
Hepsi tek tek çalındı.
Bir savaş halinde işgalci düşmana karşı vereceğimiz savaşın, yani beka savaşının bütün şifreleri, planları çalındı.
Ve kopyalandı...
Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve dedi ki:
“Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için adımlar atacağız...”
*
Bu cümlelerin ne anlama geldiğini ise iki gün sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.
Bir kere daha benim şahsi zabıtlarıma geçmesi için en önemli maddelerini yazıyorum.
*
“Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekâleten konuşamaz.”
*
“Ben de tarihe ‘Yetmez ama evet’çi olarak mı geçeceğim...”
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce Külliye’de “Adalet ve Yargı Reform Paketi”ni açıklamıştı...
Cumhurbaşkanı o gün Türkiye’ye ve bütün dünyaya şu mesajı vermişti:
“Olağanüstü hal hukuku dönemi kapanıyor...”
*
Cumhurbaşkanı o gün Adalet Reformu’nu “9 Amaç” başlığı altında toplamıştı.
Konuşmasında şu cümleleri dikkatle not almıştım.
*
1) Özlem Türeci ve Uğur Şahin...
Bu iki isim, şu an dünyayı sarsan, ekonomileri durduran, milyonlarca insanın hayatına ve işine mal olan COVID-19 virüsüne karşı ilk etkili aşıyı bulan insanlardı...
Yani onlar antibiyotiği bulan Alexander Fleming kadar önemliydi.
O nedenle haklı olarak dünyanın önde gelen bütün medya kuruluşlarının manşetindeydiler...
2) DÜN NAVTEX İLAN EDİLİRKEN MANŞETTEKİ O ÜÇÜNCÜ KİŞİ
ANCAK bu buluşun üçüncü bir kişisi daha vardı ki, onu manşetlerde fazla görememiştik...
Bazılarımız yabancı televizyonlarda rastlamıştı ama bu üçlü arasındaki ilişkinin en renkli ve sembolik kısmını görememiştik.
Ne şunun gidişi ne bunun gelişi...
Bugünün en büyük haberi COVID-19 virüsüne karşı yüzde 90 etkili aşının bulunması...
Buluşun arkasında bir Türk kadını ile bir Türk erkeğinin bulunması da milletçe bonusumuz...
Aşı bulundu ve herkes gözünü piyasalara, borsalara dikti...
Tabii ki yükseldi...
Ama bana göre hayata dönüşün ilk harika işareti başka yerden geldi....
Live Nation’dan...
Amerikan başkanlık seçiminin ortaya koyduğu çok tuhaf bir durum var:
KAZANAN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla seçildi.
KAYBEDEN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla kaybetti...
Terazinin bir tarafı daha ağır bastı...
Ama öteki tarafı da ağır bastı...
Gelin öyleyse bu tuhaf şeytan terazisinin iki tarafında ne vardı ona bakalım...
Seçim sonrası
Son yıllarda adını çok az duyduğumuz Timur Selçuk nasıl oldu da, şu bölünmüş ülkede sağdan sola hepimize hayır duası okuttu?
İşçilerle 1 Mayıs şarkısını, ODTÜ öğrencileri ile Deniz Gezmiş’e ithaf edilen şarkıları söyleyen bir sanatçı, nasıl olur da Emine Erdoğan’ın gençliğinin de şarkıcısı olabilir?
Olabiliyormuş demek ki...
*
Bu ülkede pek çok insanın kafasında bir Timur Selçuk şarkısı vardır.
“Çamuriyetçi, HDPKK’cı, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi...”
Aynen böyle demişti...
*
Yazının çıktığı gün bir milletvekili aradı.
AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ydı...
O gün yazımı okuduktan sonra Türkan Hanım hakkında o sözleri söyleyen milletvekilini aramış ve bu sözleri tasvip etmediğini söylemiş.
Telefonda bana Türkan Hanım hakkında çok güzel şeyler söyledi.
“O mülakatı ben de okudum. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Ülkesine, halkına derin sevgiyle bağlı büyük bir sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu hem insanlığı hem de muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir.”
Bu 48 saat boyunca uykusuz kalmama değecek çok önemli bir anı canlı izleme imkânım oldu.
Popülist bir liderin itiraf anını... Size o anı anlatmak istiyorum.
*
Sandıklar kapanmadan önce, yani oylama devam ederken ABD Başkanı Trump kendi kampanyasını yürüten ekibin merkezini ziyaret etti.
Orada kampanya sırasında çalışan insanlara teşekkür etti...
Önce şu gözlemimi aktarayım.
Trump
Taksi şoförü 20 yaşlarındaki kadın müşterisini aldığında hava kararmak üzereydi...
Yolcunun verdiği adrese geldiklerinde ise hava iyice kararmıştı...
Şoför taksimetreyi durdurup müşteriye döndüğünde şaşırıp kaldı...
Arka koltukta kimse yoktu...
Oysa kapının açılıp kapandığını duymamıştı...
Ayrıca o açmadan kapıların kilitleri açılmıyordu...
Şoför durumu bağlı olduğu şirkete bildirdi.
Geleceği kim kazanacak 12.7 santim şortlular mı kızılelmacı Genk'ciler mi
Önümde önceki gün açıklanan bir araştırma ve Ağustos 2020’de yayınlanan bir kitap duruyor.
Araştırma Amerika’da yapılmış, kitap ise Türkiye’de yazılmış.
Araştırmayı Amerikalı yatırım şirketi Piper Sandler yaptırmış.
Kitabı ise Türkiye’de Aydınlık grubuna ait Kaynak Yayınları yayınlamış.
*
Araştırma ABD’de “Z kuşağı”nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor.
Türkiye’de yayınlanan kitap ise “Z kuşağı”nın “emperyalizmin dayatması”, ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek “korona öncesi” bir Kızılelma kuşağının bakış açısı...
Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı...
Bilgisayar oyunlarının en önemli kavramlarından biri “NextGen” konsolu... “Gelecek kuşak” anlamına geliyor.
Z’den sonra bir kuşak daha gelecek ve onu kim kazanacak?
Gelin dünyanın yakın geleceğine şekil vermek için çatışan bu iki zihniyeti daha yakından tanıyalım.
12.7 SANTİM ŞORTLU Z KUŞAĞI 1, 2 VE 3 NUMARALI KAYGILARI
19 Ağustos-22 Eylül tarihleri arasında yapılan bu araştırmada şöyle çok küçük bir sonuç var.
Yaş ortalaması 15.8 olan Z kuşağının, özellikle erkekleri arasında 5 inç, yani 12.7 santim uzunluğunda şortlar hızla yayılıyormuş...
Pantolon yerine şortla gezen bir kuşak bu yani...
Peki bu 5 inç şortlu gençler Amerikan perakende pazarında neyi temsil ediyor?
Milyar dolarlık bir katkıyı...
*
İşte bu Z kuşağının en çarpıcı iki yeni trendi şu:
Yüzde 48’i “ekonominin kötüye gittiğine” inanıyor. Bu rakam 2020 ilkbaharında % 47’si ve 2019 sonbaharında ise % 32’ymiş.
Bu kuşağın 1, 2 ve 3 numaralı kaygısı ise şu:
Irk eşitliği, sosyal adalet ve çevre...
*
Çevreye karşı çok duyarlı oldukları için, geri dönüşümlü ürünlere ve ikinci el kullanımlara çok açıklar.
Bu kuşağın yüksek bir hayvan duyarlılığı var. Yüzde % 18’i bitki bazlı et tüketiyor...
YOGA TAYTI ÜRETEN MARKANIN YÜKSELİŞİ
ŞİMDİ gelelim bu kuşağın günlük hayattaki trendlerine...
Pandemi sırasında “cüzdan payları” yüzde 9 daralmış. Harcamalarda iki konu öne çıkıyor:
Yiyecek hâlâ 1 numaralı öncelik ancak konserler/etkinlikler onu izliyor.
Spora düşkünler. Atletik markalar, Nike 1 numaralı giyim ve ayakkabı markası.
Altıncı sırada “Lululemon” var.
Lululemon ne diye sorarsanız, yoga taytları yaparak işe başlayan bir spor ürünleri markası.
PANDEMİDE TİKTOK INSTAGRAM’I NETFLİX DE YOUTUBE’U GEÇTİ
PANDEMİ döneminde...
Z kuşağı sosyal medyada haftada 12 saat harcıyor.
TikTok, Instagram’ı geride bırakarak Snapchat’ın arkasından 2 numaralı sosyal medya platformu oldu..
Amazon, % 54 ile gençlerin tercih ettiği 1 numaralı çevrimiçi alışveriş fikir paylaşımı olmaya devam ediyor,
Günlük video tüketiminin % 34’ünü Netflix’te, ardından YouTube’da harcıyorlar.
BİREYSELLİK
ERKEĞİN CİLT BAKIMI YÜZDE 12 ARTTI KIZLARINKİ İSE YÜZDE 3 DÜŞTÜ
BİREYSELLEŞMİŞ, aynadaki yüzüne dikkatle bakan bir nesil bu.
Cilt bakımı harcamaları, kadınlarda ilk kez kozmetik harcamaların önüne geçti.
Ancak ilginç bir trend var. Cilt bakım harcamaları kadınlarda % 3 düşerken, erkeklerde % 12 arttı.
Kadın gençlerin % 84’ü güzellik markaları ve trendleri için bir keşif kaynağı olarak “Influencer”lara (etkileyicilere) güveniyor.
KARŞI CEPHE
PEKİ KIZILELMA GÖZÜYLE: Z KUŞAĞI ZEHİRLİ SARMAŞIK
AYDINLIK ekibinin çıkardığı “Nereden Çıktı Bu Z Kuşağı” başlıklı kitabın kapağında şöyle bir ifade var:
“Gençler Yazdı...”
Araştırdım ama kitabı yayına hazırlayan Yıldırım Gençer ve katkıda bulunanların kaç yaşında olduğunu, hangi kuşaktan olduğunu öğrenemedim.
İddialarına göre “Z kuşağı emperyalizmin gençlerin milli kültürlerinden uzaklaştırmayı amaçlayan bir dayatma”.
GENK SORUSU
Z KUŞAĞI DEMOKRASİYİ KİM VE NE İÇİN İSTİYOR
‘GENK’çiler Türkiye’de Z kuşağının yüzde 76.4’ünün adalet, demokrasi ve özgürlük gibi kavramları önemli bulduğunu gösteren araştırmaları yapanlara da şu soruyu soruyorlar:
“Ülkemizde adalet, demokrasi ve özgürlüğü kim, kimin için istiyor?”
Kitabı hazırlayanlar bu sorunun cevabını şöyle veriyor:
“FETÖ’ye adalet, HDP’ye demokrasi, vatana ihanette özgürlük...”
KİM KAZANIR
ZAMANIN UPGRADE EDİLMİŞ RUHU NE DER
ABD’de bu araştırmayı yapan şirketin analizcisi Erinn Murphy, Z kuşağının, ırk ayrımcılığına karşı, sosyal adaletten yana, çevre ve hayvan duyarlılığına dayalı duyguları gelecekte en belirleyici trendlerden olacağına inandıklarını söylüyor.
Kimin kazanacağına ise kesinlikle “zamanın upgrade edilmiş ruhu” karar verecektir.
O ruh şimdiden ne diyor?
Gelin son bir haftada yaşadığımız 4 olaya bakalım.
İDDİA
LGBT ‘Z YATAĞINA’ KARŞI GERÇEK ‘TÜRK KUŞAKLARI’
“Nereden Çıktı Bu Z Kuşağı” kitabını yazanlara göre* Z denilen şey sosyolojik bir kuşak değil, “Emperyalistlerin, LGBT cinsel yabancılaşmayı överek” yaratmaya çalıştıkları bir “Z yatağıdır”...
“X, Y, Z kuşaklarını dayatanlara” karşı Türkiye’de gerçekte şu kuşakların bulunduğunu söylüyorlar: “Jöntürk, Cumhuriyet, Köy Enstitüleri, 68, 78, 2000 kuşakları...”
SON BİR HAFTADAKİ ÜÇ ÖNEMLİ GELİŞME
Dünyanın en önde gelen popülist liderlerinden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “iklim değişmesi” konusundaki uluslararası çabaya katılacaklarını açıkladı.
Trump popülizminden çıkan ABD’nin seçilmiş başkanı Biden’ın çevre ve iklim konularındaki çalışmalar için Kerry gibi bir ağır topu var.
Papa hafta başında Amerikan Basketbol Ligi NBA’in önde gelen bazı oyuncu ve yöneticilerini Vatikan’da kabul edip “ırkçılığa karşı” başlatılan harekete destek verdi.
İngiltere Premier Ligi’nde ve başka liglerde sahaya çıkan takımlar maçlardan önce dizlerinin üzerine çökerek ırkçı hareketlere karşı destek dayanışmasını gösteriyor.
Yani Z kuşağının en önemli iki kaygısı şimdiden küresel bir eyleme dönüşmüş durumda.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Uğur Yurdakul
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Pelin Akaydın
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