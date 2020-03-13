Forrest Gump koronavirüs kaparsa kaç 'like' alır

Ve üzerinde de ameliyatlarda kullanılan plastik bir eldiven...
Ünlü aktör paylaşımında eşinin ve kendisinin “koronavirüs pozitif” olduğunu açıkladı.
Tabii ki haber, Tom Hanks ve eşinin bu virüsü kapması.
Ama en az onun kadar önemli olan, bu olayı bizzat kendilerinin bütün dünyaya duyurması.
Açıklama kadar ilginç bir şey de bundan sonra ne olacağıyla ilgili paylaşımıydı.
Onu da olabilecek en net ifade ve mütevazı şekilde şöyle açıklıyor:
“Bunun uymamız gereken protokolleri var. Testler yapılacak. İkimiz de gözlem altına alınacağız. Güvenliğimiz ve kamu sağlığı nedenleriyle de gereken süre izole edileceğiz.”
*
Dün bu haber patladıktan sonra bir şey dikkatimi çekti.
Onun Instagram sayfasının bütün dünyada 7.1 milyon takipçisi var. Ama sayfasının çok parlak olduğunu söyleyemem.
Hatta çok sıradan buluyorum.
*
Nitekim yaptığı paylaşımlar genellikle 200 bin civarında “like” (beğeni) alıyordu. O çapta bir ünlü için çok düşük bir rakamdı.
Ancak dün yazıyı yazdığım saatlerde baktım bu paylaşımı 1.9 milyon like almıştı.
Altındaki yorum sayıları 3-4 bin civarındayken, bu paylaşımına 130 bin yorum vardı.
Bu da böyle anlarda şöhretli bir insanın samimi paylaşımının insanları nasıl etkilediğini gösteren çarpıcı bir örnek oldu.
*
Tom Hanks benim kafamda hep elindeki çikolata kutusuyla bir otobüs durağında bekleyen o saf “Forrest Gump” olarak kaldı.
Bu hareketi onun saf güzelliğini daha da büyüttü gözümde.
ŞÖHRETLİ İNSANLAR BU VİRÜSÜ NASIL ANLAR
“FORREST Gump” filminden aklımda kalan en vurucu sahne, onun Amerika’nın bir ucundan ötekine koşarken kendisine destek veren insanlardı:
“Koş Forrest koş” diyorlardı.
Tom Hanks hastalığın belirtilerini şöyle anlatıyor:
“Üşüttüğümüz zamanlardaki gibi biraz halsizlik hissettik. Vücudumuzda bazı ağrılar vardı. Rita’ya ise biraz titreme geldi.”
‘MEHMET ÖZ BENİ YEPYENİ BİR İNSAN YAPTI’ DEMİŞTİ
TOM Hanks geçen ocak ayında Dr. Mehmet Öz için şu paylaşımı yapmıştı:
“Dr. Öz’ün CBD Sanayi üzerine yaptığı açıklamalar çok ilginç. Eğer onun önerdiği Cannapro CBD’yi bir şekilde denememiş olsaydım söylediklerine inanmazdım. Ama denedim ve yepyeni bir ben oldum.”
MASKELER ŞEHRİNE İKİNCİ MASKE
Maskeler şehri olarak bilinen Venedik de kapalı şehir ilan edildi. Thomas Mann’ın “Venedik’te Ölüm” romanından Visconti’nin çektiği filmin sahneleri hatırlandı.
EMİNİM BU SATIŞIN ARKASINDA BÜYÜK BİR AİLE HİKÂYESİ VAR
BUGÜN Portakal Sanat Galerisi’nde çok ilginç bir serginin ön izlemesi var.
Adı “Portakal’ın Bir Özel Koleksiyon’dan Seçkileri”...
Sergi 24 Mart’a kadar açık kalacak.
*
Şöyle bir baktım...
Hoca Ali Rıza, Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyyid, Osman Hamdi, Nazmi Ziya, Halil Paşa, İbrahim Çallı, Namık İsmail, Şevket Dağ, Feyhaman Duran, Hikmet Onat, Stanislaw Chlebowsky...
Bunlara ek bir de Sultan Birinci Mahmud’a ait bir ferman...
Öyle kolay kolay toplanacak, aynı elde bir araya gelecek eserler değil.
*
Ne zaman böyle anonim bir özel koleksiyon satışı görsem altından büyük bir aile hikâyesi çıkar.
O nedenle hep merak ederim...
Kime aittir bu koleksiyon... Dün Raffi Portakal’a sordum.
Ama bırakın kim olduğunu söylemeyi, genel bilgi vermeyi bile reddetti...
Böyle koleksiyon satışları toplumlarda zenginliğin el değiştirdiği dönemlerde daha çarpıcı bir hal alır.
Bu satışın arkasında büyük aile hikâyesi var.
Böyle satışlar genellikle toplumlarda sermayenin el değiştirmesinin hüzünlü veda törenleridir.
Hem giden ailenin, hem de gelenin ilginç hikâyeleri vardır.
PROFİL
OSMAN HAMDİ’SİNİ SATIŞA ÇIKARAN BİR ESKİ ZENGİN
BUGÜNE kadar öğrendiğim bu tür hikâyeler bu koleksiyoncuların kimler olabileceği konusunda bir profil çıkarmama izin veriyor.
Büyük bir ihtimalle bir dönemin varlıklı ailelerinden birinin üyesi...
Bir ihtimal Avrupa’da eğitim görmüş... Veya ailesinin dışarıda eğitim almış üyeleri var.
Türk resim sanatının ilk dönemlerini çok iyi biliyor.
Ailenin ikinci veya üçüncü kuşağı olabilirler. Yeni üyeler eskileri kadar sanat eserlerine düşkün olmayabiliyorlar.
Bir ihtimal ekonomik sıkıntı yaşıyorlar. Mesela aldıkları kredinin faizini bile ödeyemiyorlar.
ŞARKIYLA BİRLİKTE TARZ DA MI DEĞİŞTİ
ALEYNA Tilki’nin yeni şarkısı “Yalan”ı Hürriyet yazarlarının hemen hiçbir sevmedi. Spotify performansına baktım.
Orada da pek parlak değil.
Bundan önceki şarkısı “Nasılsın Aşkta” 28 milyon kere dinlenmiş.
“Yalan” ise şimdilik 2.3 milyonda kalmış.
“Nasılsın Aşkta” uzun süre Spotify Türkiye Top 50 listesinde 1 numarada kalmıştı.
“Yalan” iki haftadır 6 numarayı geçemedi.
Ayrıca Türkiye Viral Top 50 listesine de hiç giremedi.
Ancak ben şarkıyı ve yeni bir tarz denemesini sevdim.
Çok da güzel söylüyor.
Acaba Aleyna Tilki’den hep aynı şarkıları söylemesini mi bekliyoruz? Ayrıca bu yeni tarzı ile birlikte giyim tarzı da farklılaştı. Mesela bu elbise ona çok iyi gitmiş.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin
Forrest Gump koronavirüs kaparsa kaç 'like' alır
Ünlü aktör Tom Hanks önceki gece Instagram hesabına ilginç bir fotoğraf koydu. Hastanelerde görülen, ameliyat atıklarının konduğu plastik bir torba...
Ve üzerinde de ameliyatlarda kullanılan plastik bir eldiven...
Ünlü aktör paylaşımında eşinin ve kendisinin “koronavirüs pozitif” olduğunu açıkladı.
Tabii ki haber, Tom Hanks ve eşinin bu virüsü kapması.
Ama en az onun kadar önemli olan, bu olayı bizzat kendilerinin bütün dünyaya duyurması.
Açıklama kadar ilginç bir şey de bundan sonra ne olacağıyla ilgili paylaşımıydı.
Onu da olabilecek en net ifade ve mütevazı şekilde şöyle açıklıyor:
“Bunun uymamız gereken protokolleri var. Testler yapılacak. İkimiz de gözlem altına alınacağız. Güvenliğimiz ve kamu sağlığı nedenleriyle de gereken süre izole edileceğiz.”
*
Dün bu haber patladıktan sonra bir şey dikkatimi çekti.
Onun Instagram sayfasının bütün dünyada 7.1 milyon takipçisi var. Ama sayfasının çok parlak olduğunu söyleyemem.
Hatta çok sıradan buluyorum.
*
Nitekim yaptığı paylaşımlar genellikle 200 bin civarında “like” (beğeni) alıyordu. O çapta bir ünlü için çok düşük bir rakamdı.
Ancak dün yazıyı yazdığım saatlerde baktım bu paylaşımı 1.9 milyon like almıştı.
Altındaki yorum sayıları 3-4 bin civarındayken, bu paylaşımına 130 bin yorum vardı.
Bu da böyle anlarda şöhretli bir insanın samimi paylaşımının insanları nasıl etkilediğini gösteren çarpıcı bir örnek oldu.
*
Tom Hanks benim kafamda hep elindeki çikolata kutusuyla bir otobüs durağında bekleyen o saf “Forrest Gump” olarak kaldı.
Bu hareketi onun saf güzelliğini daha da büyüttü gözümde.
ŞÖHRETLİ İNSANLAR BU VİRÜSÜ NASIL ANLAR
“FORREST Gump” filminden aklımda kalan en vurucu sahne, onun Amerika’nın bir ucundan ötekine koşarken kendisine destek veren insanlardı:
“Koş Forrest koş” diyorlardı.
Tom Hanks hastalığın belirtilerini şöyle anlatıyor:
“Üşüttüğümüz zamanlardaki gibi biraz halsizlik hissettik. Vücudumuzda bazı ağrılar vardı. Rita’ya ise biraz titreme geldi.”
‘MEHMET ÖZ BENİ YEPYENİ BİR İNSAN YAPTI’ DEMİŞTİ
TOM Hanks geçen ocak ayında Dr. Mehmet Öz için şu paylaşımı yapmıştı:
“Dr. Öz’ün CBD Sanayi üzerine yaptığı açıklamalar çok ilginç. Eğer onun önerdiği Cannapro CBD’yi bir şekilde denememiş olsaydım söylediklerine inanmazdım. Ama denedim ve yepyeni bir ben oldum.”
MASKELER ŞEHRİNE İKİNCİ MASKE
Maskeler şehri olarak bilinen Venedik de kapalı şehir ilan edildi. Thomas Mann’ın “Venedik’te Ölüm” romanından Visconti’nin çektiği filmin sahneleri hatırlandı.
EMİNİM BU SATIŞIN ARKASINDA BÜYÜK BİR AİLE HİKÂYESİ VAR
BUGÜN Portakal Sanat Galerisi’nde çok ilginç bir serginin ön izlemesi var.
Adı “Portakal’ın Bir Özel Koleksiyon’dan Seçkileri”...
Sergi 24 Mart’a kadar açık kalacak.
*
Şöyle bir baktım...
Hoca Ali Rıza, Şeker Ahmet Paşa, Süleyman Seyyid, Osman Hamdi, Nazmi Ziya, Halil Paşa, İbrahim Çallı, Namık İsmail, Şevket Dağ, Feyhaman Duran, Hikmet Onat, Stanislaw Chlebowsky...
Bunlara ek bir de Sultan Birinci Mahmud’a ait bir ferman...
Öyle kolay kolay toplanacak, aynı elde bir araya gelecek eserler değil.
*
Ne zaman böyle anonim bir özel koleksiyon satışı görsem altından büyük bir aile hikâyesi çıkar.
O nedenle hep merak ederim...
Kime aittir bu koleksiyon... Dün Raffi Portakal’a sordum.
Ama bırakın kim olduğunu söylemeyi, genel bilgi vermeyi bile reddetti...
Böyle koleksiyon satışları toplumlarda zenginliğin el değiştirdiği dönemlerde daha çarpıcı bir hal alır.
Bu satışın arkasında büyük aile hikâyesi var.
Böyle satışlar genellikle toplumlarda sermayenin el değiştirmesinin hüzünlü veda törenleridir.
Hem giden ailenin, hem de gelenin ilginç hikâyeleri vardır.
PROFİL
OSMAN HAMDİ’SİNİ SATIŞA ÇIKARAN BİR ESKİ ZENGİN
BUGÜNE kadar öğrendiğim bu tür hikâyeler bu koleksiyoncuların kimler olabileceği konusunda bir profil çıkarmama izin veriyor.
Büyük bir ihtimalle bir dönemin varlıklı ailelerinden birinin üyesi...
Bir ihtimal Avrupa’da eğitim görmüş... Veya ailesinin dışarıda eğitim almış üyeleri var.
Türk resim sanatının ilk dönemlerini çok iyi biliyor.
Ailenin ikinci veya üçüncü kuşağı olabilirler. Yeni üyeler eskileri kadar sanat eserlerine düşkün olmayabiliyorlar.
Bir ihtimal ekonomik sıkıntı yaşıyorlar. Mesela aldıkları kredinin faizini bile ödeyemiyorlar.
ŞARKIYLA BİRLİKTE TARZ DA MI DEĞİŞTİ
ALEYNA Tilki’nin yeni şarkısı “Yalan”ı Hürriyet yazarlarının hemen hiçbir sevmedi. Spotify performansına baktım.
Orada da pek parlak değil.
Bundan önceki şarkısı “Nasılsın Aşkta” 28 milyon kere dinlenmiş.
“Yalan” ise şimdilik 2.3 milyonda kalmış.
“Nasılsın Aşkta” uzun süre Spotify Türkiye Top 50 listesinde 1 numarada kalmıştı.
“Yalan” iki haftadır 6 numarayı geçemedi.
Ayrıca Türkiye Viral Top 50 listesine de hiç giremedi.
Ancak ben şarkıyı ve yeni bir tarz denemesini sevdim.
Çok da güzel söylüyor.
Acaba Aleyna Tilki’den hep aynı şarkıları söylemesini mi bekliyoruz? Ayrıca bu yeni tarzı ile birlikte giyim tarzı da farklılaştı. Mesela bu elbise ona çok iyi gitmiş.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin