First class koltuğunda, havyarlı, şampanyalı, bir kavanoz yolcu

Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...
*
Nasıl olmasın ki...
- Yazarı Thomas Mann...
- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...
- Baş oyuncu Dirk Bogarde...
İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...
- Kadın oyuncu
Pandemi sırasında Marcello Mastroianni’yi yeniden keşfettik.
Bu yıl Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yılların İtalyan filmlerini seyretme modası var...
Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Vittorio de Sica gibi popüler yönetmenlerin anlattığı o İtalya hepimize çok tanıdık geliyor... Seviyoruz o İtalya’yı...
*
TL değil, 3 milyar dolarlık patron...
Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.
Barın müşteri tarafında ben varım.
Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...
Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.
Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.
Lloyd Webber, 20’nci yüzyılın en büyük müzikal bestecilerinden biri...
*
18-19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk çeyreği opera dönemiydi...
Yirminci yüzyıl ise müzikaller çağı oldu...
Webber geçen yüzyıla damgasını vuran “Cats” ve “Phantom of the Opera” müzikallerinin yazarı...
Şimdi de onun yeni eseri “Cinderella” sahneleniyor... Fotoğrafını gördüğünüz bu oyunun, İngiltere’nin COVID-19 tarihinde çok önemli bir yeri olacak.
İngiltere 19 Temmuz yani bu pazartesi günü normal hayata geçişini ilan edecek.
Vatandaşlar, şehrin bir binasının duvarına çizilen graffitiyi şikâyet ediyordu.
Çünkü o duvar graffitisinde üç isim hakkında ırkçı ifadeler ve çizimler vardı.
Hedefteki üç isim şunlardı:
Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka...
Bu üç kişi İngiliz milli takımının beş siyah oyuncusundan üçüydü... Üçü de bir gece önce oynanan İngiltere-İtalya maçında penaltı kaçırarak, takımlarının şampiyonluğu kaçırmasına neden olmuşlardı.
O gece İngiltere’nin ırkçı trolleri bu insanların hayatını cehenneme çevirdi.
Ve sonunda iş
Önceki akşam Bodrum Zai’de, pandeminin başından beri fiziksel ortamda ilk konseri izledim.
Böylece sadece “dinleme” kodundan “izleme” moduna geçtim.
Özlemişim...
*
Konseri ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri verdi.
Solistler kemancı Bade Daştan ile çellist Jamal Aliyev’di...
Bodrum’un klasik müzikteki açılış konserini Fazıl Say şu cümleyle yaptı:
“Türkiye öyle az buz bir yer değil...”
Evet çok güzel bir futbol seyrettik...
Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...
İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.
Ama sahada sadece bu mu vardı?
Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...
Biri İngiltere...
Shakespeare
Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.
Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...
Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...
Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...
Yani “Çingene güvesi...”
Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.
Nedeni de şu:
Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...
Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.
Günde 25 bin adım.
*
Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...
Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...
Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...
Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...
Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.
Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.
WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...
Ama dikkat...
Mesaj ona ait değil...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...
Konu da ilginç...
Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...
Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...
İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.
“Üç beş iyi insan” dedim...
Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...
Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...
***
Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.
Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.
ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’
Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...
Evet
Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...
Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...
*
Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...
İkimiz de akademisyen kökenliyiz...
Kimdir o derseniz, tanıtayım size...
*
1994 doğumlu bir Fransız...
“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...
“Yeni lider için yerlerinizi önceden ayırtın...”
*
Seçildikten hemen sonra Davos’a geliyordu ve onun yapacağı konuşma merakla bekleniyordu.
Davos popülist ve otoriter liderleri dinlemeyi çok sever...
Sırp mezaliminden kaçan insanları gösteren bir kare...
Çünkü önceki günden itibaren bu fotoğraf, dünyadaki bütün savaş bölgelerindeki üst düzey memurları çok yakından ilgilendirir hale geldi.
Şimdi size bunu anlatacağım.
* * *
Dünya savaş suçluları tarihinde önceki gün çok önemli bir şey oldu.
Lahey Savaş Suçluları Mahkemesi, tarihinde ilk kez, siyasetçiler dışında iki üst düzey memuru savaş suçlusu olarak mahkûm etti.
Böylece artık uluslararası suçlar bakımından sadece siyasetçiler, başkanlar, başbakanlar, bakanlar, yani karar alıcılar değil, o kararın uygulanmasında görev alan memurlar da suçlu sayılacak.
Henüz 26 yaşındayken, Balmain gibi dev bir dünya markasının yaratıcı direktörü oldu.
*
Ama daha öncesi de var...
Henüz 18 yaşındayken İtalya’da Roberto Cavalli ile çalıştı ve yaratıcı direktörlüğe getirildi.
İlgiyle izlediğim ve çok beğendiğim bir tasarımcı.
Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
*
İki küçücük çocuk...
20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
*
First class koltuğunda, havyarlı, şampanyalı, bir kavanoz yolcu
Geçen hafta cuma günü Los Angeles’tan kalkan bir uçağın first class mevkisindeki bir koltuğa Louis Vuitton bir çanta kondu.
Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.
Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.
Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...
Zsa Zsa Gábor...
*
Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.
Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.
Ancak Gábor’un vasiyetinde bir madde daha vardı.
Küllerinin üçte birinin Los Angeles’taki mezarlıkta kalmasını, geri kalan üçte ikisinin ise doğum yeri olan Budapeşte’ye götürülüp babasının yanına konmasını istemişti.
Olayın buraya kadarki kısmını Türk medyasında da okumuş olabilirsiniz...
Ama gerisi var...
Gábor’un ilk eşi bir Türk’tü...
1937 yılında ünlü yazar Murat Belge’nin babası Burhan Asaf Belge ile evlenmiş ve bu arada Atatürk’le de tanışmıştı.
Gábor’un son eşi ise Frédéric Prinz von Anhalt’tı...
Ve Gábor son eşine bir vasiyette daha bulunmuştu...
Külleri Budapeşte’ye first class koltukta götürülecekti. Bitmedi...
Uçuş sırasında mutlaka şampanya ve havyar da bulunacaktı...
*
Öyle yapıldı...
Gábor’un külleri, Louis Vuitton çanta içinde, önce Los Angeles’tan Londra’ya, oradan Münih’e ve oradan da Budapeşte’ye götürüldü.
Bütün uçuşlar first class yapıldı...
Çünkü hayatı boyunca bütün uçuşlarını hep first class’ta yapmıştı, sonuncusu için bir özel bir muamele yapmasına gerek de yoktu.
*
Ne diyeyim...
Allah ölümümüzden sonra olmasa da hiç olmazsa sağlığımızda bize böyle şampanyalı, havyarlı first class uçuşlar nasip etsin...
BU MÜSLÜMANLAR KİMDEN KAÇIP KİME NEREYE GELİYOR
GERÇEKÇİ olalım...
Bize kuvvetli bir erken uyarı sistemi gerekiyor...
Hepimiz farkındayız değil mi, ikinci bir Müslüman göçü ile karşı karşıyayız...
Taliban’dan kaçanlar akın akın Türkiye’ye geliyor...
Hepimiz çok iyi bilincindeyiz ki, bu ülke artık ikinci bir 4 milyonluk Afgan göçünü kaldıramaz...
O nedenle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu haklı...
Bu olay bir iktidar, muhalefet meselesi değil...
Önümüzdeki seçimde iktidar değişse de değişmese de bu sorun hepimizin ailesinin kapısına kadar dayanacak...
*
Bu göçleri gördükten sonra şu soruları da artık kendi kendimize sormalıyız...
BİR: Müslümanlar niye ülkelerinden kaçıyor?
Suriye’de Müslüman, Müslüman’dan kaçıyor...
Afganistan’da Müslüman, Müslüman’dan kaçıyor...
Irak’ta Müslüman, Müslüman’ın gırtlağına bıçağı dayıyor, Müslüman’ın mahallesine bombalı aracı bırakıyor...
İran’da Müslüman, Müslüman’dan kaçtı...
*
İKİ: Müslüman’dan kaçan Müslüman Afgan, niye komşu İran’da kalmıyor?
Esad’dan kaçan Suriyeli Müslüman, niye Irak’a, Mısır’a, Suudi Arabistan’a, Tunus’a kaçmıyor?
Mollalar rejiminden kaçan Müslüman İranlı niye başka bir Müslüman ülkeye değil de Türkiye’ye sığınıyor?
Niye hepsi Türkiye’de?
Ve hangi Türkiye’de...
*
Evet önümüzdeki gerçek şu: Müslüman’dan kaçan Müslüman Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne sığınıyor... Hangi Türkiye’dir o?
98 yıldır Cumhuriyet’ini yaşatan...
75 yıldır çok partili demokrasisini işleten, serbest seçimler yapan...
Anadolu’nun, Trakya’nın yoksul köy, kasaba çocuklarına Nobel yolunu, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yolunu, başarılı işinsanı, biliminsanı, sporcu, sanatçı yolunu açan Türkiye’ye...
Kız çocuklarının gittiği okulun önüne bomba yüklü kamyonu bırakan güya Müslüman Taliban’dan kaçan Afgan anne baba çocuğunu alıp nereye geliyor?
Okullarında, üniversitelerinde kız öğrenci sayısı erkekleri geçen laik Türkiye Cumhuriyeti’ne...
Pandemide bütün vatandaşlarına test yapan, takip eden, aşı yapan...
Çocuklarını devlet okullarında bedava okutan...
Şu Müslüman dünyanın hâlâ serbest seçim yapan, demokrasisini iyi kötü işleten tek Müslüman ülkesine...
İşte oraya geliyor...
*
Evet bir kısmı burayı daha da ileri bir demokrasi ülkesine sığınmak için bekleme odası olarak kullanıyor... Ama büyük kısmı da burada kalıyor...
*
Yeni bir Afgan göçü kapımıza dayanmışken...
İşte bunları bir kere daha iyi düşünelim...
Şu Müslüman aleminde “Ümmet” diye bir şey kalmadı... Ama hâlâ millet denilebilecek, hâlâ devlet denilebilecek bir Türkiyemiz var...
Hepimiz... Ama hepimiz kıymetini iyi bilelim bu kutsal vatanın... Çünkü şu Müslüman aleminde hiçbirimizin gidecek başka bir vatanı yok...
BİR ŞEKER BAYRAMI ÇOCUĞUNDAN HEPİNİZE İYİ VE MUTLU BAYRAMLAR
HEP söyledim, bugün de söyleyeyim.
Ben “Şeker Bayramı çocuğu” olarak büyüdüm.
Çocukluğumdan beri en sevdiğim iki bayram 29 Ekim ve Şeker Bayramı’dır...Her ikisinde de kendimi mutlu hissederim.
Kurban Bayramı’na gelince, o iki kelimeden sadece ikinci kelimeyi kullanırım.
Tabii ki herkesin inancına sonuna kadar saygılıyım. Ama benim çocukluğumdan kalan şahsi bir travma nedeniyle, Kurban bayramlarında dışarı adım atmamaya gayret ederim.
Görmek istemem bazı sahneleri... Çünkü gördüğüm bir sahne bende ölünceye kadar silinmeyecek derin bir iz bıraktı...
*
Bayramınızı kutluyorum...
Size ve bütün Türkiye’ye, hepimize mutluluk, sağlık ve birlik diliyorum...
HAFTANIN YENİ ŞARKISI
‘AH VRE MAMMA’NIN TÜRKÇESİ NASIL OLUR
GEÇEN cuma günü streaming platformlara konan yabancı parçalardan en sevdiğim şarkı Dany Brillant’ın söylediği “La Mamma” oldu...
Charles Aznavour’un ünlü şarkısını Fransa’nın ünlü şarkıcısı Dany Brillant yeniden yorumlamış.
Ancak şarkıyı bir düet olarak söylüyor.
Yanındaki kişi Yunan asıllı Fransız gazeteci ve TV programcısı Nikos Aliagas...
Dany Brillant sık sık Türkiye’ye gelen Tunus asıllı Yahudi bir ailenin çocuğu...
Yani Doğulu bir yanı var...
Charles Aznavour da bir ayağı Türkiye’den gelen Ermeni bir ailenin çocuğuydu...
Brillant şarkıya o kadar güzel Doğulu bir hava vermiş ki...
Mesela girişe geçenlerde kaybettiğimiz Ermeni duduk ustası Djivan Gasparyan’ın tarzını hatırlatan bir bölüm eklemiş.
*
Ama en çarpıcı yenilik, Yunan asıllı Nikos Aliagas’ın o ünlü “La Mamma” nakaratını “Ah vre mamma” diye okuması...
Harika bir şarkıydı, daha da güzel olmuş.
*
Dany Brillant Türk bir sanatçı ile düet yapsaydı o nasıl söylerdi diye düşündüm...
Herhalde şöyle olurdu:
“Ahhh be anneciğim...”
TANER CEYLAN'A
BİLGİSİ KIT VE GÖRGÜSÜZ DEDİĞİN ELİF’İ TANISAYDIN BÖYLE DEMEZDİN
HAFTA sonunun olayı şuydu...
Elif Dürüst bir süredir Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında değişik bir formatta sanatçılarla konuşuyor.
Geçen hafta, son iki yılın en çok konuşulan sanat galerisi yönetmeni Murat Pilevneli ile bir sohbetini yayınladı.
Pilevneli konuşmasında “Bizim dünyaca ünlü sanatçımız yok” demiş...
Tamam, tartışılabilir.
Mesela bana göre var...
Hem de üç beşten fazla var.
Bu itiraz da dile getirilebilir.
Ama Taner Ceylan öyle bir paylaşım yapmış ki...
Üstelik de öyle ağır bir üslupla ki...
*
Herhalde Murat Pilevneli galeri sahibi olduğu için nezaketini elden bırakmamış.
Ama Elif Dürüst için ağzına geleni söylemiş.
“Kıt ve sığ bilgisi”nden başlayıp, “görgüsüzlüğü”nden çıkmış.
*
Sevgili Taner Ceylan, sen sevdiğim bir sanatçısın ama herhalde Elif’i sadece gazetelerin magazin sayfalarından tanıyıp, “sosyete sarışını” muamelesi yapıyorsun.
İstersen Elif’i sana biraz tanıtayım.
*
Elif Dürüst felsefe çalışmaları ile tanınan “Aralık Derneği”nin kurucularındandır.
Türk modern sanatını ve sanatçılarını en iyi bilen insanlardan biridir.
Birçoğu ile arkadaşlığı da vardır.
Evine bir gidip oradaki sanat ortamını görseydin herhalde bu sözlerini anında geri alırdın.
O yüzden hiç olmadı bu laflar...