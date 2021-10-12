‘Final Töreni’ndeki bu şampanya nasıl patladı?

Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
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İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
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Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
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Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
Biri hariç hepsi Müslüman.
Yani alkollü içki sektöründe çalışıyorlar ve Erbil’de “Saha ziyareti” yapıyorlar. Yani, viski ve başka içkilerin pazar durumunu görmek için oradalar.
Ekipte görevli erkek eleman yok.
Fotoğraf, Pernod Ricard Irak distribütörü Swayish şirketinde çekildi.
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
*
Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
‘Final Töreni’ndeki bu şampanya nasıl patladı?
Önce, bir yıl önceye döneyim.
Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor.
Ama o ne?
Gazoz patlıyor...
Evet, F1’in geleneksel töreninde böyle bir olay yaşanıyor.
*
Tabii bu dış ülkelerdeki F1 fanları arasında da dalga geçme konusu haline geldi.
Bu arada Mercedes takımının patronu Toto Wolff, “Geridönüş uçağında gazoz dışında bir şeyle kutlama yapacağız” diyerek zarif bir de espri yaptı.
O törenden sonra bir yazı yazmıştım.
Şöyle demiştim:
Derdim “Niye şampanya patlatmıyorsunuz?” diye sormak değil.
Çünkü Azerbaycan ve Malezya gibi bazı ülkeler şampanya patlatıyor.
Bazı Arap ülkeleri ise alkolsüz şampanya patlatıyor ve neticede görüntü aynı oluyor.
Türkiye’de ise 4 yıldır otomobil yarışlarında ya şampanya hiç patlatılmıyor ya da gazoz patlatılıyor.
Benim asıl merakım başka...
Kim veriyor bu kararı?
Devletin tepesinden mi geliyordu, yoksa bazı işgüzarlar devletin tepesi kızar diye mi bunu yapıyordu?
*
Önceki gün İstanbul’da yapılan F1 yarışının finalindeydim. Geleneksel tören yapıldı.
Ve bu defa şampanya olmasa bile Prosecco patlatıldı. Yani bir tür İtalyan şampanyası.
Ödülü, TBMM Başkanı verdi.
O ayrıldıktan sonra birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılar köpüklü şarabı patlattılar.
Böylece dış basında da Türkiye’yi tiye alan yazılar çıkmadı.
*
Patlatmama kararı nasıl alındı bilmiyorduk. Peki, “Patlatabilirsin” kararı nasıl alındı?
Bu soruyu dün Formula 1’i Türkiye’de düzenleyen Intercity Başkanı Vural Ak’a sordum.
İşte cevabı...
TEMSİLİ FOTOĞRAF
F1 YARIŞINDAN 48 SAAT ÖNCE VALİLİKTEN İZİN YAZISI GELDİ
VURAL Ak, önce geçen yıllardaki şampanya patlatmama olayını anlattı.
“Bu aslında içki yasağı falan değildi. Türkiye’de bir kanun var. Sportif alanlarda içkiyi övücü ilan yasak. Yani bu kanun uygulanmış.“
*
Peki bu defa nasıl çözüldü?
Beni şaşırtan bir cevap verdi:
Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel izin vermiş. Valilik resmi bir yazıyla F1 yönetimine törende geleneksel şampanya seremonisi yapılabileceğini bildirmiş.
*
Demek ki bir yıl önce bu soruyu sormakta haklıymışım. Şampanya patlatmayın emri devletin tepesinden gelmemiş.
F1’İN KISA ŞAMPANYA TARİHİ
İLK ŞAMPANYA KRİZİ VIP LOCALARINDA ÇIKMIŞTI
TÜRK F1’inde ilk şampanya krizi 2005’te patladı...
Ama o, patlamayan şampanya krizi değildi.
‘Formula 1’ geleneklerinde, şirketlerin davetlisi olan özel kişilere mükemmel yemek ve içecek servisi yapılıyor.
Bu büfelerin en önemli geleneklerinden biri de şampanya.
Davetlilere Formula 1’in anlaşmalı olduğu özel şampanyalar sunuluyor.
Öteki ülkelerde olduğu gibi Türkiye’ye de bu şampanyalar getiriliyor.
Getirilen şampanyanın değeri 70 bin Euro civarında.
2005’te şöyle bir olay yaşandı.
Gümrüğe gelen şampanyalar için vergi istendi.
Tam rakamı alamadım ama 70 bin Euro’luk şampanya için 100 bin Euro’ya yakın vergi ödemek gerekiyor.
‘Formula 1’ yetkilileri bunu kabul etmedi.
Bunun üzerine İstanbul Ticaret Odası Başkanı Murat Yalçıntaş devreye girip Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ı arıyor.
Unakıtan’dan gelen cevap ise şu:
‘Bunu misafirlere ikram etmeyecekler mi? Öyleyse vergisini ödeyiversinler canım.’
Sonuç... Misafirler o gün şampanyalarını içtiler. Ama vergisi ödenmiş şampanyayı.
TURNİKE RAKAMLARI
İÇERİDE 102 BİN BİLETLİ KİŞİ VAR, TRAFİKTEN GELEMEYEN: 20 BİN KİŞİ
TÜRKİYE’DE, neredeyse iflas etmiş bir F1’i yeniden ayağa kaldırmak gerçekten zor bir işti.
Bunu, Vural Ak başardı.
Dün onunla pazar günkü yarışmanın rakamsal sonuçlarını konuştum.
*
Türkiye’de ilk F1 yarışı 2005’te yapıldı. O yarışı 62 bin kişi izledi ve ilk yıl yaşanan trafik kaosu çok konuşuldu.
*
Onu izleyen yıllarda seyirci sayısı giderek düştü ve yarışmalara 9 yıl ara verildi.
*
Geçen yıl yeniden başlayan F!1 için 82 bin bilet satıldı. Ancak yarışa 3 gün kala pandemi nedeniyle seyirci alınması yasaklandı. Bu biletlerin parası bir günde iade edildi.
*
Bu yıl aşı olayı halledildi ve seyircili yapıldı. F1 pistinin bulunduğu alan Heybeliada’dan biraz büyük. Açık havada oturma kapasitesi 160 bin kişi.
*
Yine de alınacak seyirci sayısı 100 binle sınırlandı. Turnikelerden geçildiği için kesin seyirci sayısı bilinebiliyor. Pazar günü 102 bin kişi geldi.
*
Trafik nedeniyle 20 bin kişi de gelemedi.
TURNİKE RAKAMLARI
PAZAR GÜNÜ, KAÇ ARAÇLA TARİHİ BİR REKOR KIRILDI
F1 sahası içinde 9500 araçlık bir park var. Bunlar tamamen doldu. Bunun üzerine dışarda 2 park yeri oluşturuldu. Bunlardan biri 12.500 öteki 7 bin kapasiteli idi. Onlar da tamamen doldu.
Yani yarışları izlemeye gelen araç sayısı 30 bini buldu.
*
Vural Ak kamu kuruluşlarının çok yardımcı olduğunu söylüyor. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bilet gösteren herkesin bedava bindiği çok sayıda özel otobüs seferi düzenlemiş.
*
Bu devasa organizasyon, devletten tek kuruş alınmadan yapılmış.
İLK SEFER GÖZLEMLER
KENDİMİ BİR COLDPLAY KONSERİNDE HİSSETTİM
Önceki gün McLaren takımının sponsorları arasında bulunan Bitci’nin özel davetlisi olarak, finali, bir F1 fanı olan torunum Zeynep Saatçi ile birlikte izledim.
Hayatımda ilk defa bir F1 yarışını yerinde izliyordum.
Zeynep gibi olağanüstü bir danışmanım olduğu için neyin ne anlama geldiğini çözdüm.
Özetim şu:
BİR: Müthiş bir modernite ve müthiş bir enerji...
Bir Coldplay konserinde kadar iyi hissettim kendimi.
*
İKİ: Dün Murat Ülker’in bloğunda okudum.
Dışardan gelen bir yabancı günde ortalama 320 dolar harcıyormuş.
*
ÜÇ: Yarışın izleyicisini sosyolog gözüyle de izledim.
Burada Türkiye’nin de çok dinamik bir kesimini görüyorsunuz.
Üstelik genç bir nüfus bu.
AKSAKLIKLAR
VİP PARKINA GİREMEYİNCE YARIŞ STARTINI KAÇIRDIM
ORGANİZASYONDA bazı aksaklıklar yok muydu?
Vardı...
BİR: Trafik yönlendirme çok karışıktı.
Bir de “Cumhurbaşkanı gelecek” diye bazı yollar kesilip VİP girişi engellenince, dıştaki parklardan birine yönlendirildim.
Neticede Bitci’nin McLaren Lounge’unu bulmakta zorlandım ve startı kaçırdım.
*
İKİ: Etkinlik alanının içindeki yönlendirme ve işaretler daha iyi olabilirdi. Personel yeterince tecrübeli değildi.
*
ÜÇ: Ama bir yandan da organizasyonun mükemmel işlediği çok fazla şey vardı. Eminim bütün bu aksaklıklar, iki veya üç organizasyonda, biraz da tecrübeyle halledilecek konular.
*
DÖRT: Bu küresel olayı tekrar Türkiye’ye getiren Vural Ak ve ekibini kutluyorum.
Büyük bir hizmet yapıyorlar Türkiye’ye...
Çünkü bu, bir spordan öte bir şey...
GÖKSEL’İN TEK KİŞİLİK MİLLİ MARŞ DEVRİMİ
Pazar günü Formula 1 yarışında bir ilk daha vardı..
Ben buna İstiklal Marşı devrimi diyeceğim.
Çünkü bu yarışmada Göksel, İstiklal Marşı’nı tek başına söyledi..
Ben çocukluğumdan beri İstiklal Marşı’nı hep birlikte söylenen bir marş olarak dinledim.
Belki de o yüzden İstiklal Marşı’nı hiç bir zaman tek başıma söyleyemedim.
Zaten söylenmesi çok kolay olmayan bir marştır.
O nedenle Göksel’i bu marşı tek başına söylerken görünce şaşırdım.
*
Göksel milli marşımızı hiç detone olmadan harika söyledi.
Söylerken kendi yorumunu mükemmel ekledi.
Marş özelliğini kaybettirmeden ona güzel bir şarkı havası verdi.
Böyle bir törende bu marşı söylerken çoğu insan ondan kırmızı beyaz bir elbise giymesini beklerken o kilişeye uygun giyinmeyerek kendi tarzını korudu.
Nereden bakarsanız bakın mükemmeldi.
*
Bu tür tek kişilik milli marş tarzını spora Amerikalılar soktu.
Her şarkıcı kendi şahsi tarzıyla söyleyerek milli marşlarına kişisel bir yorum getiriyor.
Pazar günü bunun uygulamasını Türkiye’de de gördük.
Kim bunu düşünmüşse tebrikler.
Ayrıca Göksel’e de alkışlar.
Hep birlikte bir milli marş devrimi yaptılar.