Fikri kardeşim başörtüsü flama da, kimin flaması

Biliyorum bazılarınızın aklına hemen şu soru gelecek.
“Ne işin var senin oralarda?”
Sedat Ergin soktu kanıma bunu...
Biliyorsunuz, o, başlığında “resmi” kelimesi bulunan her devlet sitesini ziyaret eder.
Tabii ki, onun Rusya resmi internet sitesine girip dolaşması ile benimki arasında esaslı bir fark var.
Onun ilgi alanı “Diplomatik belgeler”, “Resmi heyetler arasındaki görüşmeler” ve “Dokümanlar” bölümü olur...
Ya ben Rusya Devlet Başkanı’nın sitesine girersem ne görürüm?
Kendinizi mütevazı ve sakin bir yılbaşına hazırlarken çalar birden kapınızı...
En hazırlıksız olanı ise yüzünüzdür öyle anlarda...
O yüz ne hissettiğini anlatamayacak kadar çaresizdir çünkü...
Pazar akşamı işte böyle oldu...
Hiç beklemediğimiz, en hazırlıksız anımızda öğrendik oda arkadaşımın ölümünü...
ODTÜ’nün eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar benim ilk akademik yoldaşımdı...
Aynı yıl yurtdışından dönüp, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde göreve başladık....
Tahmin ediyorum yaptığı heykel de anatomik olarak 20-30 yaşlarında bir erkektir...
Biliyorum başlıktaki soruyu okuduğunuz an, “Yine ne saçmalamış” diyeceksiniz...
Hayır ciddiyim...
O nedenle, soruyu yeniden soruyorum:
Evrensel güzellik ölçülerine vurursanız, Michelangelo’nun David heykelindeki erkek mi daha güzel ben mi...
*
Hiç kuşkusuz David de kusursuz bir erkek değildi... Başı normalden büyük, elleri de öyle...
Genital organı küçük...
Bir bankın ucunda yapayalnız oturuyordu...
1970’lerin terör yıllarına döndüm...
Sonra 1980’li yıllara...
12 Eylül’ün o karanlığında bile siyasi hicivleri, mizahı ile bizi gülümseterek, kahkahalar attırarak dayanma gücümüzü nasıl arttırdıklarını hatırladım...
İzmir? İstanbul... Antalya... Edirne...
Yanıldınız...
Dünyanın en büyük iki içki grubundan biri olan “Pernod-Ricard”ın Türkiye, Afrika ve Ortadoğu (MENAT) bölgesinden sorumlu CEO’su Selçuk Tümay, Karaman doğumlu...
Yani eskiden Konya Karaman diye bildiğimiz şehirden...
O zaman geleyim ikinci soruya...
Pernod-Ricard grubunun, daha çok Müslüman ülkeleri kapsayan “Ortadoğu, Afrika ve Türkiye” bölümünün yönetim kurulunda sizce kimler vardır?
Sakın “İçmeyi seven erkekler” demeyin...
“Dünyanın en sempatik tabutçu paparazzisi...”
Ve yazıya şöyle başlamıştım:
“Sakın ola başlıktaki ‘tabutçu’ lafına takılmayın.”
*
Bugün çok üzgünüm...
Çünkü bir magazinci olarak, Türkiye’nin en sempatik en renkli magazincilerinden birini kaybettik...
Adı Zozo Toledo’ydu...
Ama aslında ne adı Zozo’ydu...
Bana göre pandemi döneminden kalacak 10 fotoğraftan biri bu olabilir...
Çünkü şehirli insanın hayatındaki en büyük değişikliklerden birini anlatıyor...
Ve bu fotoğrafta tam 10 adet gizli rakam var.
Fotoğrafa bakarken şöyle bir düşündüm: Acaba son defa bir restoranda ne zaman yemek yedim?
Galiba yaz ortasında bir gündü...
O da dış mekândaydı...
Yani kapalı bir restoranda son defa ne zaman yemek yedin diye sorarsanız, cevabım şu:
Adnan Oktar’ın çizgi romanı yapılmış...
Tabii çocukluğundan beri çizgi roman hastası olan benim için günün en önemli haberiydi...
İlk aklıma gelen de şu oldu:
“Bu çizgi romanın bir kopyasını hemen çizgi roman koleksiyonuma eklemem lazım...”
Çünkü bu çizgi roman sadece 3 nüsha basılmış.
Yani harika bir “Collectors Item”...
Koleksiyon malzemesi...
Hemen söyleyeyim, tamamen kendi görüşüme dayalı sübjektif bir seçimdi bu...
Ama yaparken elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım.
Kutuplaşmış bir ülkede “yılın insanını seçmek” çok zor bir iş...
Tabii ki bu yıl da böyle olacak.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetçileri liste dışı tuttum.
İZMİR DEPREMİNİN İKİ UMUT BEBEĞİ
Dönüp dönüp dinliyorum, dinledikçe daha çok seviyorum...
Neden böyle derken geçen gün Vanity Fair’in internet sitesinde ilginç bir sosyal medya olayının hikâyesini okudum.
Önce onu özetleyeyim.
*
Geçtiğimiz eylül ayının 25’inci günü Nathan Apodaca isimli Idaholu bir Amerikalı TikTok’a bir video yükledi.
Aslında sıradan, çok az insanın ilgisini çekecek, patates fabrikası ile ilgili bir videoydu...
Ancak videoyu yükleyip Idaho otoyoluna çıktıktan kısa süre sonra çok ilginç bir şey oldu. Yüklediği video milyonu geçen insan tarafından seyredilmişti.
*
Bunun ne anlama geldiğini ise daha sonra anlayacağız...
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun önceki günden beri başında bir sorun var.
Ama buna “sorun” mu yoksa “başarı” mı demek gerekir bunu konuşalım.
Fransa hükümeti Paris Belediyesi’ne 90 bin Euro para cezası kesti...
Yani 110 bin dolar civarında bir şey...
Miktar önemli değil, önemli olan cezanın gerekçesi...
Merkezi hükümet Paris Belediye Başkanı’na 2012 yılında çıkan bir yasaya aykırı davrandığı için bu para cezasını vermiş.
Nedir bu diye sorarsanız, anlatayım.
Ama gelin önce fotoğrafa yakından bakalım...
*
Bu “Zoom”la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı.
Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.
En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor.
Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü...
Hürriyet’in eski başyazarı Oktay Ekşi, Aydınlık’taki yazısında şöyle bir şey demiş:
Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yeni başkanı Biden’a çektiği kutlama mesajında, ‘Türkiye’deki demokrasiyi destekleyiniz’ anlamındaki sözlerini son derece isabetli buluyorum. Çünkü hem insan hakları hem de demokrasi son 50 seneden beri artık hiçbir ülkenin ‘iç işi’ değildir. Bunlar ‘uluslararası değerlerdir’ demiş.
*
Aydınlık gazetesi bu yazıyı yayınlamış ama altına şu itiraz notunu düşmüş:
“Hangi gerekçe ile olursa olsun ABD’nin ülkemiz siyasi arenasına demokrasi söylemiyle müdahil olmasını doğru bulmuyoruz.”
Gazete ile yazarı arasındaki bu görüş farklılığında ben kimden yanayım diye sorarsanız, hiç düşünmeden cevabını verebilirim:
“Oktay Ekşi’den yana...”
1) ‘ÇILGIN SAYISAL LOTO’ BU HAFTA 87 MİLYON TL’YE GELDİ
Ben bir Milli Piyango kullanıcısıyım ama tanıdığım Sayısal Loto oynayan çok kişi var. Orada neler oluyor?
“Operasyonu biz devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptık. Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı.”
2) BİR KİŞİNİN KAZANMA İHTİMALİ 54’TE 1’DEN 20’DE 1’E YÜKSELDİ
Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?
“Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor. Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.”
İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...
Bir süredir bunu Sisal’ın marka yöneticileri ile konuşmak istiyordum.
Ayrıca çocukluğumdan beri yılbaşı hayallerimizin en büyüğü hep Milli Piyango olmuştu...
O gecelerde çekilişi merakla beklerdik.
Tabii bir de gazeteci olarak özel bir ilgim var Milli Piyango’ya...
Her senenin en çok satış yaptığımız günü 1 Ocak’ta sıralı kazanan listesi verdiğimiz gün olurdu.
300-400 bin tiraj eklerdik günlük satışımıza...
Geçen ağustos ayından beri Türkiye’de şans oyunlarının çekilişleri ilk defa özel bir şirket tarafından yapılıyor.
Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
Fikri kardeşim başörtüsü flama da, kimin flaması
Önceki gün şunu artık iyice anladım...
Bu ülkenin iyiye gitmesi için...
Şu Allah’ın belası kutuplaşmadan kurtulması için...
Allah rızası için...
Bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor...
*
Yanlış anlamayın “Canlı yayına” diyorum...
Çünkü bazen öyle bir laf ediyorlar ki...
Bir çuval inciri berbat ediyorlar...
Kabuk tutmuş, iyileşmeye başlamış bütün yaralar yeniden açılıyor...
*
Alın işte Fikri Sağlar’ın yumurtladığı lafa bakın...
Yahu arkadaş...
Bu ülkede artık bir başörtüsü sorunu mu kaldı...
Bir zamanlar, senin kafandakilerin yarattığı bir sorunun ceremesini bütün bir laik kesim çekti yahu...
Hâlâ mı anlamıyorsun...
*
Neymiş başörtüsü siyasal flamaymış...
İyi tamam bir zamanlar hepimiz ettik o aptal lafları...
Geçti gitti...
Halletti bu ülke o sorununu...
CHP de halletti...
Başörtülü kızlar, kadınlar artık üniversiteye gidiyor...
Çalışıyorlar...
Toplumsal hayatın her yerinde varlar...
Hatta küçümsenmeyecek bir bölümü muhalefete bile geçti...
*
Ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim...
Fikri Sağlar öyle de, ya AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in sözleri...
O da hazır fırsat bu fırsattır deyip yine bütün CHP’ye yükleniyor...
Ömer kardeşim...
Maalesef senin cevabın da eski Türkiye kokuyor.
Bugün CHP mitinglerinde ne kadar çok başörtülü kadın var hiç görmüyor musun...
Muhalif muhafazakâr partilerde çok sayıda başörtülü kadın fiilen çalışıyor...
Başörtüsü artık hiçbir siyasi hareketin arka bahçesi, flaması değil...
Başı örtülü ve başı açık kadınlar bütün partilerin saflarında yan yana artık...
Bu çok da iyi bir şey...
*
Herkese, hepimize sesleniyorum...
Bırakalım Allah aşkına artık kadının başındaki örtüyü oradan buradan çekiştirmeyi...
Kadın üzerinden böyle demode erkek politikaları yapmak kimseye yarar sağlamıyor....
Emin olun oy da getirmiyor...
MÜZİK 1
BU YIL KULAK ÜSTÜ KULAKLIK YILI OLACAK
YILIN ilk günü cumaya rastladı... Benim için cuma sabahı, bütün streaming platformlarına yeni şarkıların konulduğu gün...
Bütün sabahım yeni şarkılarla geçti.
Size şunu söyleyebilirim.
- Bu yıl kulak üstü kulaklıkla müzik dinleme yılı olacak...
- Disko bütün gücüyle geri dönüyor...
Artık eskisi gibi kalabalıklara gidemeyeceğimiz için disko ortamını iki kulaklığın ortasında bulacağız... Yılın ilk gününde güzel sürprizler vardı...
Bugün ve yarın da evdeyiz...
Size bu sürprizlerden bazı örnekler vereyim.
MÜZİK 2
YILA HAFİF VE CAZIMSI BAŞLAMAK İSTEYENLERE
- KAPAKTAKİ HAVANA ANLATIYOR: Jack Jezzro, Star City Symphonie: “Havana”. Yıla güzel başlamak için yumuşacık, harika bir ritim... Şarkının kapağındaki Havana çizimi de harika.
- YILIN İLK SÜRPRİZ DÜETİ: Dolly Parton-Barry Gibb: “Words”. 1968’in harika Bee Gees şarkısını yeniden birlikte söylemişler.
- YILIN İLK KLASİK COVER’I: Giacomo Bondi-Francesca D’Ausilio: “Parole Parole”. Hep hafızalarda kalan bir şarkının hafif pop beat yorumu.
DİSCO YILI
DEV İSİMLER BU ARNAVUT KIZLA DÜET İÇİN KUYRUKTA
- YILIN İKİNCİ SÜRPRİZ DÜETİ: Kylie Minogue-Dua Lipa: Real Groove-Studio 2054 Remix. Kulaklık disko devam ediyor... Bugünlerde en büyükler bu küçük Arnavut kızıyla düet yapmak için sıraya girdi.
*
- Diplo, Rhye, Photay: “MMXX-XII (Feat. Rhye-Photay Remix). Bence bu yıl kulak üstü kulaklıklar yılı olacak. Güçlü bir ritimle sağlam bir DJ müziği istiyorsanız işte bu.
*
- 1970 SOUL SOUNDUNU ÖZLEYENLERE: Stone Foundation, Paul Weller, Opolopo: “Deeper”. Love-Opolopo Remix. Altmışlı yıllar Ankara diskoları geldi aklıma...
Aynı sound... Aynı atmosfer...
PSİKOLOJİ
MOR VE ÖTESİ İLE BİRLİKTE HARBİYE’DE UYANIYORUZ
YILIN ilk gününün en güzel sürprizlerinden biri, “Mor ve Ötesi”nin hafızalara kazınan 2019 senfonik Harbiye konserinin canlı kayıtlarının streaming platformlara konması oldu.
Özellikle bütün Açıkhava’nın birlikte söylediği senfonik “Uyan” yılın ilk gününde bana çok iyi geldi... Mor ve Ötesi’ni özlemişim...
Galiba bu şarkı pandemi sonrası yaşayacağımız “uyanış ve yeniden hayata dönüşün” psikolojik duygu iklimini şimdiden veriyor.
COVID DİŞİ Mİ ERKEK Mİ
BAŞYAZARDAN ALDIĞIM TALİMATLA YILIN TARTIŞMASINI BAŞLATIYORUM
KONU şu:
“COVID-19 virüsü erkek midir yoksa dişi mi?”
“Manasız bir konu” falan demeyin emir yüksek yerden geldi... Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu dün yeni yılda gazetenin yazarlarından beklediklerini yazdı.
*
Benim payıma da şu düşmüş:
“Ertuğrul Özkök şu film, kitap işlerine bir ara verip, seviyeli magazinci olarak COVID-19 meselesine dalsın. Mesela COVID-19 virüsü dişi midir erkek mi araştırsın.”
*
Vallahi hiç aklıma gelmemişti... Tabii önce Osman Hoca’ya sordum...
Bu konuyu dün sabah kahvaltıda aile ortamında tartışmışlar.
Orada oluşan görüş şuymuş:
Virüs dişidir...
Çünkü o geldiği yere o kadar sıkı sarılıyor ki ve bırakmıyor ki, bu da onun dişi karakter olduğunu gösteriyor.
*
Tabii ben daha bilimsel bir araştırma yaptım.
Girip Google’da baktım.
- Biyokimyacı François Jacob’a göre “virüsler, basit oluşumlar...”
Bildiğimiz dişi organizmalar çok komplike olduğuna göre virüslerin dişi olması ihtimali az.
*
Dahası da var:
- Virüslerin canlı organizmalarla ortak bir yanı yok... Ne mi mesela?
Bir kültür ortamına yerleştirildiklerinde metabolik faaliyetleri yok. Yani ne enerji üretebiliyor, yayabiliyor...
Ne de enerji tüketebiliyor, enerjinizi alabiliyor... Ne büyüyorlar, ne de çoğalabiliyorlar...
*
Bilimsel açıdan baktığınızda bu sizde, virüsün daha çok salak bir erkek tipine benzediği izlenimi yaratmıyor mu?
*
Bunlar sadece ön izlenim. Araştırmalarım devam edecek.
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