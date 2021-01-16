Fikri Bey kardeşim bu kareye bir de sen bak

Biri 11 Ocak 2021...
Yani geçen pazartesi günü...
Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...
Yani 8 Ocak 2021...
Önce ikincisinden başlayayım...
Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...
Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...
“Ebru’nun zaferi”...
Aslında, bu başlığı Adnancı çetenin mahkûm olduğu gün ben atmalıydım...
Ama Posta’yı kutluyorum...
Benim 25 yıldır takip ettiğim bir olaydı bu...
Adnancı zalimlerin “Adnan Hoca” olduğu günlerde, herkesin ondan korkup sindiği günlerde, onun zulmüne uğrayıp da tek başına mücadele eden bir kadın vardı.
Adı Ebru Şimşek...
Bu çete ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı...
Her yıl olduğu gibi sonuçları bir sosyolog gözüyle ilgiyle okudum.
Araştırmanın siyasi sonuçlarına hiç girmeyeceğim...
Çünkü beni hiç ilgilendirmiyor.
Ama sosyal ve kültürel sonuçlarında çok çarpıcı bazı öyle ilginç rakamlar var ki, işte onları anlatmak istiyorum.
Belki 2023 seçimleri için partilere yol gösterebilir.
En ilgincinden başlayayım.
SORU ŞU:
Çünkü Türk dış politikasının en gizli nabzı orada atıyor....
Özellikle Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dış gezilerinde...
Bakanlık sitesi arşivine konan bu gezilere ait görüntüler, gazete ve televizyon haberlerine pek yansımayan “yeni trendleri” anlatıyor...
Şu an önümde son iki geziye ait görüntüler var...
Birincisi Libya’dan...
Savunma Bakanı geçenlerde Libya’yı ziyaret etti...
Orada düzenlenen gecenin en vurucu cümlesini gazetelerde ve internet sitelerinde okuduk.
Yapılan o erkek geyikleri...
Hani bir uçtan ötekine şifreli diye fantezi meraklılarının yaptığı o anatomik paylaşımlar...
Kadınlar, siyasetçiler hakkında o yazılıp çizilen fıkralar...
Paylaşılan siyasi karikatürler...
Normal sohbetlerimizde ağzımıza almayacağımız ifadeler, kavramlar, küfürler...
O iki fotoğraf şu:
Sakallı bir adam, Senato başkanının koltuğunda oturuyor...
Bir başka sakallı adam da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin koltuğunda...
Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar...
Avrupa’nın seçilmiş insanlarından birinden şu Twitter mesajı geldi:
“Şundan emin olun. Benim başbakanlıktan ayrılmam çok sıradan ve sıkıcı bir şekilde olacaktır...”
Mesajın altında, Almanya’nın seçilmiş başbakanı ve şu an dünyanın en başarılı lideri sayılan Angela Merkel’in adı vardı.
Hesap gerçekten onun mu, yoksa birisi onun adına şaka mı yapıyor tam öğrenemedim...
Ama hepimiz biliyoruz ki, onun görevden ayrılması gerçekten çok sıradan bir şekilde olacak...
Nasıl mı?
*
Onun adı yok...
Sadece “The Stranger”, yani “Yabancı” diye biliyoruz...
Arada bir bowling salonunun barında tek başına otururken görürüz onu...
Genellikle de Jeffrey Lebowski’ye ettiği büyük laflarıyla hatırlarız...
Mesela aklımdan hiç çıkmayan şu lafı:
“Bir ülkede bazen bir adam gelir ve...”
“Yabancı”
Epeydir aradığım bir insandı.
Çünkü elinde müthiş bir veri tabanı var.
20 milyon müşteriye hizmet götürüyor. 11 bin çalışanı var.
Dolayısıyla pandemi sırasında kim ne tüketti, ne kadar evde oturdu, ne harcadı, bugün durum ne herkesten iyi biliyor.
Karşımda uzun saçları ve hali tavrı ile klasik bir enerji şirketinden çok Silikon Vadisi’nde yükselen bir startup tipi duruyor.
Murat Pınar
Türkiye hakkında ona sormak istediğim çok şey var.
Mini Cooper araba büyüklüğünde bir araç Mars’ın yörüngesine oturacak.
Ve bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uzaya gönderdiği bir araç olacak.
Aracın adı “Hope”.
Yani “Umut”.
Tarihte ilk defa Müslüman bir ülkenin uzaya attığı araç böylesine ileri bir noktaya gidiyor...
Üstelik güzel bir haber daha var. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu bilimsel Mars projesinin başında 33 yaşında bir kadın var.
Adı
77 yaşındaydı...
Geçen yılın sessiz ölümlerinden biriydi... Ama, bu dünyadan ayrılırken arkasında çok gürültülü bir yakın geçmiş bırakmıştı...
Simone de Beauvoir’larla başlayan “birinci dalga feminizm”in, ikinci dalga sörfçülerinden biriydi...
Ve o kadın bizim erkek neslimizin dimağına çok korkutucu iki soruyu sokmuştu...
Bu ülkenin iyiye gitmesi için...
Şu Allah’ın belası kutuplaşmadan kurtulması için...
Allah rızası için...
Bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor...
İki nedenden dolayı bilerek erteledim.
Birincisi bu sözleri söyleyen Kılıçdaroğlu’ndan yazmak için izin istedim.
İkinci ve daha önemlisi ise...
Bu konuşmayı yılın ilk günü yayınlamak istedim.
Çünkü o felaket yılından sonra 2021’e umutla girmeyi arzuladım...
Geçen salı günü...
Yer Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi...
İlk defa Kuzey Marmara otoyolunu kullandım...
İstanbul dışına çıkışı çok kolaylaştırmış...
Yolu en az 30-40 dakika kısaltıyor.
İstanbul’a dönüşte, bugüne kadar bana en çok heyecan veren duvar resimlerinden birine rastladım.
“Pasific” benzin istasyonunun market duvarına çizilmiş olağanüstü bir Türk bayrağıydı bu...
Kim çizdiyse gerçekten çok başarılı...
Bayrağın dalgalanışına o kadar güzel bir hareket vermiş ki, insan önünde durup fotoğraf çektirmeden geçemiyor....
Biliyorum bazılarınızın aklına hemen şu soru gelecek.
“Ne işin var senin oralarda?”
Sedat Ergin soktu kanıma bunu...
Biliyorsunuz, o, başlığında “resmi” kelimesi bulunan her devlet sitesini ziyaret eder.
Tabii ki, onun Rusya resmi internet sitesine girip dolaşması ile benimki arasında esaslı bir fark var.
Onun ilgi alanı “Diplomatik belgeler”, “Resmi heyetler arasındaki görüşmeler” ve “Dokümanlar” bölümü olur...
Ya ben Rusya Devlet Başkanı’nın sitesine girersem ne görürüm?
Kendinizi mütevazı ve sakin bir yılbaşına hazırlarken çalar birden kapınızı...
En hazırlıksız olanı ise yüzünüzdür öyle anlarda...
O yüz ne hissettiğini anlatamayacak kadar çaresizdir çünkü...
Pazar akşamı işte böyle oldu...
Hiç beklemediğimiz, en hazırlıksız anımızda öğrendik oda arkadaşımın ölümünü...
ODTÜ’nün eski rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar benim ilk akademik yoldaşımdı...
Aynı yıl yurtdışından dönüp, Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde göreve başladık....
Tahmin ediyorum yaptığı heykel de anatomik olarak 20-30 yaşlarında bir erkektir...
Biliyorum başlıktaki soruyu okuduğunuz an, “Yine ne saçmalamış” diyeceksiniz...
Hayır ciddiyim...
O nedenle, soruyu yeniden soruyorum:
Evrensel güzellik ölçülerine vurursanız, Michelangelo’nun David heykelindeki erkek mi daha güzel ben mi...
*
Hiç kuşkusuz David de kusursuz bir erkek değildi... Başı normalden büyük, elleri de öyle...
Genital organı küçük...
Bir bankın ucunda yapayalnız oturuyordu...
1970’lerin terör yıllarına döndüm...
Sonra 1980’li yıllara...
12 Eylül’ün o karanlığında bile siyasi hicivleri, mizahı ile bizi gülümseterek, kahkahalar attırarak dayanma gücümüzü nasıl arttırdıklarını hatırladım...
İzmir? İstanbul... Antalya... Edirne...
Yanıldınız...
Dünyanın en büyük iki içki grubundan biri olan “Pernod-Ricard”ın Türkiye, Afrika ve Ortadoğu (MENAT) bölgesinden sorumlu CEO’su Selçuk Tümay, Karaman doğumlu...
Yani eskiden Konya Karaman diye bildiğimiz şehirden...
O zaman geleyim ikinci soruya...
Pernod-Ricard grubunun, daha çok Müslüman ülkeleri kapsayan “Ortadoğu, Afrika ve Türkiye” bölümünün yönetim kurulunda sizce kimler vardır?
Sakın “İçmeyi seven erkekler” demeyin...
Fikri Bey kardeşim bu kareye bir de sen bak
Önceki gün çekilen bu fotoğraf karesinde ne görüyoruz...
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor...
*
Tamam güncel olan o...
Ama gözümüzü hafifçe sağa ve sola çevirince ne görüyoruz...
Sağda erkek bir doktor veya sağlık görevlisi Cumhurbaşkanı’na aşı yapıyor...
Solda ise bir kadın doktor veya sağlık görevlisi Cumhurbaşkanı’nı omzundan tutmuş, aşı olurken yardımcı oluyor...
*
Şimdiii...
Fikri Bey kardeşim şimdi sana dönüyorum...
Sen de görüyorsun bu fotoğrafı değil mi...
Görmen işine gelmiyorsa ben sana yardımcı olayım...
*
Ne diyordu bir zamanlar benim, senin mahallen... Başörtülü kadın hastanede olmaz...
Niye “Çünkü erkek hastaya hizmet vermez”...
Buyur 30 yıllık bu iddianın açık tekzibi önümüzde...
*
Sadece bizim mahalle mi...
Ya karşı mahallede...
Oranın bazı “dindarları” da demiyor muydu hep...
“Kadın doktor erkek hastaya hizmet etmez...”
Buyurun okkalı bir tekzip de o mahalleye...
*
Evet iki mahallede de 30 yıllık tartışmayı bitiren bir kare bu... Ben yine aynı şeyi söyleyip bu defteri kapatacağım...
Evet Türkiye’nin bir başörtü sorunu vardı...
Ama çözüldü... Evet bunu da AKP iktidarı çözdü...
*
Ve artık bilelim ki bu mahallenin makul insanları da bu çözümden dolaylı mutludur...
*
NOT: Tabii bu arada bir küçük vefa mesajı da “Modern Mahrem” kitabının yazarı Prof. Nilüfer Göle’ye...
Bu ülkede yıllarca başörtü serbestliğinin kadına eğitim ve çalışma hayatının yollarını açacağını savundu...
Haklı çıktı.
DARON HOCA’YA KATILMIYORUM, TÜRKİYE’NİN YERİ ORASI DEĞİL
SUUDİ Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar anlaşmasından sonra artık şunu anladık...
Biz Ortadoğu ülkesi olmak istesek de Arap dünyası bizi Ortadoğulu saymayacak.
Çünkü kanlarındaki “Yeni Osmanlıcılık şüphesi” iyice yayıldı.
Zaten biz de yavaş yavaş anlıyoruz...
Cumhurbaşkanı sık sık “Türkiye’nin geleceği Avrupa Birliği’ndedir” diyor...
*
Ancak dün yayınlanmaya başlayan “Oksijen” gazetesinde benim de çok ilgiyle izlediğim ekonomist Daron Acemoğlu başka bir fikir ortaya attı...
Acemoğlu, dünyanın huzur bulması için “iki” değil “dört kutuplu” olması gerektiğini söylüyor.
Bir yanda Amerika Birleşik Devletleri, bir yanda Avrupa Birliği, karşıda Çin ve bir de “E 10” ülkeleri... (Emerging 10)
Yani “yükselen ekonomiler”...
*
Acemoğlu, Türkiye’nin de bu “E 10” içinde yer alması gerektiğini savunuyor.
Kim bu 10 ülke, onlardan sadece 7’sinin adını vermiş.
“Türkiye, Meksika, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Malezya, Güney Afrika...”
Mesela Rusya’yı da bunun içine mi koyuyor merak ediyorum.
*
Ben bu teze katılmıyorum...
Niye katılmadığımı da anlatayım.
TÜRKİYE’NİN YERİ ORASI DEĞİL İŞTE TAM BURASIDIR
DARON Hoca’ya katılmadığım gibi Türkiye’nin geleceği açısından da çok tehlikeli buluyorum.
Ama önce şunu söyleyeyim.
Daron Hoca yıllardır bize şunu anlatıyor:
Türkiye’nin gelişmesi, kalkınması ve huzur bulması için demokrasisinin, adalet sisteminin, özgürlüklerinin, insan haklarının gelişmesi gerekir.
Nasıl gelişir bu?
Bana göre ancak bir demokrasi coğrafyasında gelişir...
Yani Kopenhag Kriterleri’nin işlediği bir coğrafyada...
Yani bizim tam üyelik müzakerelerine başladığımızda uygulamaya söz verdiğimiz Kopenhag Kriterleri’nin...
Orası da Avrupa Birliği’dir...
Yani çok kutuplu bir dünyada Türkiye’nin yeri Avrupa Birliği’dir...
Türkiye’nin makul insanları bunu şimdiden anladı.
Eminim Avrupa Birliği’nin makul insanları da anlayacak.
GERÇEK JOKER GERÇEK BİR SERİ KATİL MİYDİ
RICHARD Ramirez 1980’li yıllarda Los Angeles ve San Francisco’da 13, muhtemelen daha da fazla insanı tecavüz edip öldüren bir seri katil.
O dönemde medya ve halk arasındaki adı “Night Stalker”dı...
Yani “Gece Avcısı”...
*
Şimdi bu adamın belgesel dizisi yapıldı ve yayına kondu.
Önceki gece oturup tamamını seyrettim. Seyrederken sık sık şunu düşündüm.
“Bu adam gerçek Joker sanki...”
Nedenini de anlatayım.
*
- Dizinin başında bir adam onun için şu ifadeyi kullanıyor:
“Killer Clown”...
Yani “Katil Palyaço”... Tam Joker’i tarif eden bir kavram.
- Yakalandıktan sonra polis arabasında götürülürken bir görüntüsü var ki insana Joker filminin son sahnesini hatırlatıyor.
- Bakışlarında, sırıtışında ve özellikle dudaklarının kenarında sanki Joker makyajı yapılmış gibi bir hal var.
- Mahkemede suçlu bulunduktan sonra avucunun içini açıp oradaki Pentagram dövmesini salondakilere gösterirkenki hali de aynen öyle...
- Mahkûm olduktan sonra mahkeme heyetine ve bütün salona dönüp söylediği şu söz:
“Beni anlamıyorsunuz... Anlamazsınız da... Ben iyinin ve kötünün ötesindeyim...”
- Ve ayrılırken gazetecilere söylediği şu son söz:
“Disneyland’da görüşürüz...”
*
Evet bence kesin gerçek Joker bu adammış...
Meğer Gotham’da değil, Los Angeles’taymış...
Yani ‘Meleklerin Şehri’nde gerçek bir şeytan...
‘DİJİTAL HAYMATLOS’ OLAMAM ÇÜNKÜ DİJİTAL KONFORMİSTİM
SON uygulamadan sonra WhatsApp’tan ayrılanlar için yeni bir kavram yaratıldı:
“Dijital göçmen...”
WhatsApp’tan Telegram, Signal gibi uygulamalara geçiş için de “Dijital göç” deniyor...
*
İki haftada 25 milyona yakın insan sosyal paylaşım ülkesini terk edip başka ülkeye yerleşmiş.
O nedenle “Tarihin gördüğü en büyük göç” deniyor.
*
Bana gelince...
WhatsApp’ın yaptığına çok içerledim.
Bu konudaki iletişimini hem çok nobran, hem çok aptalca, hem çok beceriksiz gördüm.
Ama tuhaftır, pek yerimden kımıldamaya da niyetim yok gibi...
Yani şu yaştan sonra dijital nomad olamam...
Çünkü ben dijital bir konformistim galiba...
Ayrıca çevremdeki dijital WhatsApp yerleşiklerinden de şu ana kadar dijital haymatlosluğa geçen kimse olmadı.
DAMDAKİ KEMANCI SANDALYEDEKİ HİP HOP’ÇI OLURSA NASIL OLURDU
DÜN çıkan yeni şarkılardan biri müzikal tarihin en bilinen parçalarından biriydi...
“If I were a Rich Man”...
Damdaki Kemancı müzikalinin müziği yani...
Türkçeye de “Ah Bir Zengin Olsam” diye çevrilmişti...
İşte o şarkıyı hip hop tarzına çevirmişler...
Flo Milli söylüyor.
Şarkının adı “Roaring 20s” olmuş...
Nasıl olmuş derseniz...
Olmamış...
Hiç olmamış...
KİTAP
YILLARDIR SÖYLÜYORDUM AMA BAKIN İKİ ÖNEMLİ YAZAR NE DİYOR
GAZETELERİN altın dönemiydi...
Dünya Yayıncılar Birliği’nin her kongresinde çok şaşırtıcı bir rapor yayınlanırdı...
18 yaş üstünde her 1000 kişiye satılan gazete bakımından Türkiye Avrupa’nın en iyilerinden biriydi...
Yunanistan’dan çok ilerideydik, dahası Fransa ve İspanya’dan bile ilerideydik... Ama Türkiye’de bunu kime söylesem hep benzer tepkiyi alırdım:
“Hadi canım sen de...”
Aynı şeyi Türkiye’nin kitap pazarı için de söylerdim.
Türk yayınevleri bana göre yıllardır harikalar yaratıyor...
Çeviri konusunda Avrupa’nın belki de en hızlı ve ileri ülkesiyiz...
Nihayet iki önemli Türk yazarı daha çıktı ve bunu söyledi.
Zülfü Livaneli şu çok çarpıcı bilgiyi paylaştı:
IPA’ya (Dünya Kitap Yayıncıları Birliği) göre bağımsız yayıncılıkta Türkiye dünya 6’ncısıymış...
Livaneli’nin verdiği bilgiye göre Orhan Pamuk da aynı düşüncedeymiş...
Ben beş yıl önce bunun adını da koymuştum.
Türk kitap yayıncılığı gerçek bir rönesansı yaşıyor...
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