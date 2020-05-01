Ferzan niye okuyamıyor da seyrediyor, dinliyor, pişiriyor

Roma’daki evinde korona günlerini nasıl geçirdiği anlatırken şunu söyledi:
“Müzik dinliyorum, film seyrediyorum, yemek pişiriyorum, ama nedense kitap okuyamıyorum.”
Nedenini de şöyle açıkladı:
“Konsantre olamıyorum...”
*
Aynı şeyi Türkiye’deki birçok arkadaşımdan da işittim.
Bense okuyorum, ama kültürel tüketim alışkanlığım söz konusu olunca benim de benzer bir durumum var.
Daha çok dinliyorum ve seyrediyorum.
Bu arada cep telefonumda geçirdiğim süre neredeyse iki katına çıktı.
Yani haftalık 3 saat 45 dakikadan 6.5-7 saate yükseldi.
*
Olaya bir sosyolog olarak baktığım zaman şunu görüyorum.
Tarihimizin en muazzam kültürel davranış devrimlerinden birini yaşıyoruz.
Ölçüm şirketi Nielsen’e göre evde kalanların en çok yaptığı dört şey şunlar:
- Streaming.
- Fitness, yani spor.
- Oyun (bilgisayar, puzzle, kâğıt oyunları).
- Ve yemek pişirmek...
Ama bana göre en büyük devrim, bunların birincisi, yani streaming.
STREAMING KULLANIMI BİR YILDA İKİ KATINA ÇIKTI
- Dünyanın önde gelen ölçme şirketi Nielsen, Spotify, Netflix, Disney Plus ve öteki streaming şirketlerinin tüketiminde yüzde 100 artış olduğunu açıkladı.
Ve bu artışın yüzde 60’ı 2 Mart ile 23 Mart arasında gerçekleşti.
TARİHİ BİR STREAMING DEVRİMİ YAŞIYORUZ, İŞTE İLK SONUÇLARI
Biz Türkler de bu devrimi yaşıyoruz ama yaşadığımız devrimin Türkçe karşılığını henüz bulamadık. Bu devrimin adı “streaming”.
Buna Spotify, Apple Music, Deeser, Fizzy, Netflix, Disney Plus, Hulu, YouTube devrimi de diyebilirsiniz.
Kişisel tercihe, istenilen ana, yani tamamen bireysel bir seyir ve dinleme alışkanlığı...
İstediğimiz gibi, istediğimiz müziği dinliyoruz...
İstediğimiz gibi, istediğimiz her şeyi seyrediyoruz.
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde 25-54 yaş arasında tüketim iki katına çıktı.
İlginç bir veri de şu:
Streaming tüketiminin en fazla olduğu saatler öğleden sonra 13.00 ile 16.00 arası...
*
Aslında bu devrim 2008’lerde başladı.
Ama korona ile birlikte tarihi bir sıçrama yaptı.
Bunun ilk sonuçlarını da, streaming müzik ve streaming film platformlarının bu hafta açıklanan, yılın ilk üç çeyreğine ait rakamlarda gördük...
DİNLEME
SPOTIFY BİR YILDA 30 MİLYON YENİ ABONE KAZANDI
- Korona günlerinde evde müzik dinleme konusunda tam bir patlama yaşanıyor.
Tabii ki bundan da aslan payını dünyanın en büyük streaming müzik şirketi olan Spotify alıyor.
Şirketin önceki gün açıklanan ilk üç ay rakamına göre 2019’un ilk 3 ayından bu yılın ilk 3 ayına 30 milyon para ödeyen yeni premium abonesi geldi.
Korona nedeniyle gelen yeni abone sayısı ise 6 milyon. Gerçi büyüme Netflix düzeyinde değil ama yine de müthiş bir sıçrama anlamına geliyor.
SEYRETME 1
DISNEY'E 2 KORONA AYINDA 21 MİLYON YENİ ABONE GELDİ
- Disney Plus: Korona başladıktan sonra para ödeyen abone sayısını 50 milyona çıkardı.
Bunun 21 milyonu son 2 ayda, yani korona ev hapisleri başladıktan sonra geldi.
Bunda Disney Plus’ın aralarında İngiltere, Almanya, Fransa ve Hindistan gibi dev pazarların olduğu ülkelerdeki operasyonlarını öne alması da etkili oldu.
Ancak ilk üç aya ait asıl büyük değişim başka...
Gelin, bizzat yaşayarak tanık olduğumuz bu tarihi devrimin ilk sonuçlarına birlikte bakalım.
SEYRETME 2
GEÇEN HAFTA EĞLENCE SEKTÖRÜNDE İNANILMAZ BİR ŞEY YAŞANDI
- Netflix: Streaming film platformu bu yılın ilk 3 ayında 15.8 milyon yeni abone kaydetti. Bu rakam şirketin tarihinde bir rekor.
Bu da eğlence sektöründe inanılmaz bir değişime yol açtı.
Geçen hafta Netflix’in hisseleri yüzde 3.2 arttı ve borsa değeri (187.3 milyar dolar), dünyanın en büyük eğlence devi Disney’i (186.6 milyar dolar) geçti.
Yani Disney’in “Yenilmez Avengers”i ilk defa yenildi. Üstelik onları yenen güçlü ve kötü tanrı “Thanos” değildi.
Daha 15 yıl önce Blockbuster mağazalarından kaset kiralayan parasız ölümlü bir insan yendi.
Netflix’in kurucusu Reed Hastings...
SEYRETME 3
YOUTUBE GELİRLERİ ÜÇ AYDA YÜZDE 33 ARTTI
- Korona döneminin en büyük kazananlarından biri YouTube oldu.
2020 yılının ilk çeyreğine ait rakamlara göre giderek bir streaming müzik ve video platformuna dönüşen şirketin gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 arttı. Üç aylık geliri 4 milyar dolara ulaştı.
MÜZİK
UNIVERSAL MÜZİK KASASINA SAATTE 440 BİN DOLAR GİRİYOR
- Korona döneminin en kârlılarından biri ellerinde büyük kataloglar olan müzik şirketleri.
Dünyanın en büyük müzik şirketi olan Universal yılın ilk çeyreğinin rakamlarını önceki hafta açıkladı.
Buna göre şirket koronanın başladığı 2020 yılının ilk üç ayında müzik satışlarından 2 milyar dolar para kazandı.
Bunun 1 milyar dolardan fazlası streaming geliriymiş.
Ve şirketin kasasına her saat 440 bin dolar para giriyormuş.
ŞAŞIRDIM
KORONA SIRASINDA EN ÇOK KİM ŞARKI SATTI
- UnIversal’ın yaptığı açıklamaya göre koronanın ilk 3 ayında en çok şarkı satan 2, 3, 4 ve 5 numaralı sanatçılar şunlar:
- Billie Eilish
- Justin Bieber
- Eminem
- The Weeknd
Peki 1 numara kim diyeceksiniz?
Sizi bilmem ama benim ilk defa adını işittiğim bir Japon “boyband”i (gençlik grubu).
Adı King&Prince...
Spotify’a baktım orada yok. Güney Kore ‘K-pop’unun fenomen grubu BTS’nin J-pop (Japon popu) versiyonuymuş... Gelirlerini albüm satışından elde ediyorlarmış ve 2019’un en çok albüm satan grubuymuş.
Ancak plak satışının tuhaf bir algoritmik hesabı olduğu için tam anlayamadım.
YENİ BİR PİNHANİ ŞARKISI VE ÇOK İYİ
- Pinhani’nin “Aşk Bir Mevsim”i son yıllardaki en güzel şarkısı...
Melodisi, sözleri, düzenlemesi ile çok iyi olmuş.
Ve sözler...
“Senden sonra aşk bir mevsim
Gelmez bir daha...”
KORONA DJ'İ
BU HAFTA SONU BU VINTAGE ŞARKIYLA DANS EDECEĞİM
GEÇEN haftanın benim için en romantik sürprizlerinden biri yeni Ferdi Özbeğen cover’ı oldu.
Emre Gören’in söylediği Ferdi Özbeğen’in “Gülmek İçin Yaratılmış”ı tam bir “Türkiye’nin masum yılları” şarkısı...
Otel lobilerinin, Yeşilçam’ın, 70’lerin harikulade bir vintage şarkısı...Yani nostaljinin insanı çukura çeken hüznü değil, vintage’ın insanı mutluluğa davet eden hafif imbatı var...
Şu eve kapatılacağımız hafta sonunda dans bile edebilirsiniz.
Ferzan niye okuyamıyor da seyrediyor, dinliyor, pişiriyor
Geçenlerde Ferzan Özpetek’le sohbet ettim.
Roma’daki evinde korona günlerini nasıl geçirdiği anlatırken şunu söyledi:
“Müzik dinliyorum, film seyrediyorum, yemek pişiriyorum, ama nedense kitap okuyamıyorum.”
Nedenini de şöyle açıkladı:
“Konsantre olamıyorum...”
*
Aynı şeyi Türkiye’deki birçok arkadaşımdan da işittim.
Bense okuyorum, ama kültürel tüketim alışkanlığım söz konusu olunca benim de benzer bir durumum var.
Daha çok dinliyorum ve seyrediyorum.
Bu arada cep telefonumda geçirdiğim süre neredeyse iki katına çıktı.
Yani haftalık 3 saat 45 dakikadan 6.5-7 saate yükseldi.
*
Olaya bir sosyolog olarak baktığım zaman şunu görüyorum.
Tarihimizin en muazzam kültürel davranış devrimlerinden birini yaşıyoruz.
Ölçüm şirketi Nielsen’e göre evde kalanların en çok yaptığı dört şey şunlar:
- Streaming.
- Fitness, yani spor.
- Oyun (bilgisayar, puzzle, kâğıt oyunları).
- Ve yemek pişirmek...
Ama bana göre en büyük devrim, bunların birincisi, yani streaming.
STREAMING KULLANIMI BİR YILDA İKİ KATINA ÇIKTI
- Dünyanın önde gelen ölçme şirketi Nielsen, Spotify, Netflix, Disney Plus ve öteki streaming şirketlerinin tüketiminde yüzde 100 artış olduğunu açıkladı.
Ve bu artışın yüzde 60’ı 2 Mart ile 23 Mart arasında gerçekleşti.
TARİHİ BİR STREAMING DEVRİMİ YAŞIYORUZ, İŞTE İLK SONUÇLARI
Biz Türkler de bu devrimi yaşıyoruz ama yaşadığımız devrimin Türkçe karşılığını henüz bulamadık. Bu devrimin adı “streaming”.
Buna Spotify, Apple Music, Deeser, Fizzy, Netflix, Disney Plus, Hulu, YouTube devrimi de diyebilirsiniz.
Kişisel tercihe, istenilen ana, yani tamamen bireysel bir seyir ve dinleme alışkanlığı...
İstediğimiz gibi, istediğimiz müziği dinliyoruz...
İstediğimiz gibi, istediğimiz her şeyi seyrediyoruz.
Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde 25-54 yaş arasında tüketim iki katına çıktı.
İlginç bir veri de şu:
Streaming tüketiminin en fazla olduğu saatler öğleden sonra 13.00 ile 16.00 arası...
*
Aslında bu devrim 2008’lerde başladı.
Ama korona ile birlikte tarihi bir sıçrama yaptı.
Bunun ilk sonuçlarını da, streaming müzik ve streaming film platformlarının bu hafta açıklanan, yılın ilk üç çeyreğine ait rakamlarda gördük...
DİNLEME
SPOTIFY BİR YILDA 30 MİLYON YENİ ABONE KAZANDI
- Korona günlerinde evde müzik dinleme konusunda tam bir patlama yaşanıyor.
Tabii ki bundan da aslan payını dünyanın en büyük streaming müzik şirketi olan Spotify alıyor.
Şirketin önceki gün açıklanan ilk üç ay rakamına göre 2019’un ilk 3 ayından bu yılın ilk 3 ayına 30 milyon para ödeyen yeni premium abonesi geldi.
Korona nedeniyle gelen yeni abone sayısı ise 6 milyon. Gerçi büyüme Netflix düzeyinde değil ama yine de müthiş bir sıçrama anlamına geliyor.
SEYRETME 1
DISNEY'E 2 KORONA AYINDA 21 MİLYON YENİ ABONE GELDİ
- Disney Plus: Korona başladıktan sonra para ödeyen abone sayısını 50 milyona çıkardı.
Bunun 21 milyonu son 2 ayda, yani korona ev hapisleri başladıktan sonra geldi.
Bunda Disney Plus’ın aralarında İngiltere, Almanya, Fransa ve Hindistan gibi dev pazarların olduğu ülkelerdeki operasyonlarını öne alması da etkili oldu.
Ancak ilk üç aya ait asıl büyük değişim başka...
Gelin, bizzat yaşayarak tanık olduğumuz bu tarihi devrimin ilk sonuçlarına birlikte bakalım.
SEYRETME 2
GEÇEN HAFTA EĞLENCE SEKTÖRÜNDE İNANILMAZ BİR ŞEY YAŞANDI
- Netflix: Streaming film platformu bu yılın ilk 3 ayında 15.8 milyon yeni abone kaydetti. Bu rakam şirketin tarihinde bir rekor.
Bu da eğlence sektöründe inanılmaz bir değişime yol açtı.
Geçen hafta Netflix’in hisseleri yüzde 3.2 arttı ve borsa değeri (187.3 milyar dolar), dünyanın en büyük eğlence devi Disney’i (186.6 milyar dolar) geçti.
Yani Disney’in “Yenilmez Avengers”i ilk defa yenildi. Üstelik onları yenen güçlü ve kötü tanrı “Thanos” değildi.
Daha 15 yıl önce Blockbuster mağazalarından kaset kiralayan parasız ölümlü bir insan yendi.
Netflix’in kurucusu Reed Hastings...
SEYRETME 3
YOUTUBE GELİRLERİ ÜÇ AYDA YÜZDE 33 ARTTI
- Korona döneminin en büyük kazananlarından biri YouTube oldu.
2020 yılının ilk çeyreğine ait rakamlara göre giderek bir streaming müzik ve video platformuna dönüşen şirketin gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 arttı. Üç aylık geliri 4 milyar dolara ulaştı.
MÜZİK
UNIVERSAL MÜZİK KASASINA SAATTE 440 BİN DOLAR GİRİYOR
- Korona döneminin en kârlılarından biri ellerinde büyük kataloglar olan müzik şirketleri.
Dünyanın en büyük müzik şirketi olan Universal yılın ilk çeyreğinin rakamlarını önceki hafta açıkladı.
Buna göre şirket koronanın başladığı 2020 yılının ilk üç ayında müzik satışlarından 2 milyar dolar para kazandı.
Bunun 1 milyar dolardan fazlası streaming geliriymiş.
Ve şirketin kasasına her saat 440 bin dolar para giriyormuş.
ŞAŞIRDIM
KORONA SIRASINDA EN ÇOK KİM ŞARKI SATTI
- UnIversal’ın yaptığı açıklamaya göre koronanın ilk 3 ayında en çok şarkı satan 2, 3, 4 ve 5 numaralı sanatçılar şunlar:
- Billie Eilish
- Justin Bieber
- Eminem
- The Weeknd
Peki 1 numara kim diyeceksiniz?
Sizi bilmem ama benim ilk defa adını işittiğim bir Japon “boyband”i (gençlik grubu).
Adı King&Prince...
Spotify’a baktım orada yok. Güney Kore ‘K-pop’unun fenomen grubu BTS’nin J-pop (Japon popu) versiyonuymuş... Gelirlerini albüm satışından elde ediyorlarmış ve 2019’un en çok albüm satan grubuymuş.
Ancak plak satışının tuhaf bir algoritmik hesabı olduğu için tam anlayamadım.
YENİ BİR PİNHANİ ŞARKISI VE ÇOK İYİ
- Pinhani’nin “Aşk Bir Mevsim”i son yıllardaki en güzel şarkısı...
Melodisi, sözleri, düzenlemesi ile çok iyi olmuş.
Ve sözler...
“Senden sonra aşk bir mevsim
Gelmez bir daha...”
KORONA DJ'İ
BU HAFTA SONU BU VINTAGE ŞARKIYLA DANS EDECEĞİM
GEÇEN haftanın benim için en romantik sürprizlerinden biri yeni Ferdi Özbeğen cover’ı oldu.
Emre Gören’in söylediği Ferdi Özbeğen’in “Gülmek İçin Yaratılmış”ı tam bir “Türkiye’nin masum yılları” şarkısı...
Otel lobilerinin, Yeşilçam’ın, 70’lerin harikulade bir vintage şarkısı...Yani nostaljinin insanı çukura çeken hüznü değil, vintage’ın insanı mutluluğa davet eden hafif imbatı var...
Şu eve kapatılacağımız hafta sonunda dans bile edebilirsiniz.