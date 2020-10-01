Fenerbahçe'nin takipçisi neden 3.4 milyon daha az

“Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba...”
Deniz Çakır da ana haber bülteni sunan bir insan için bu ifadenin güzel olmadığını söyleyip üslubunu eleştirdi.
*
Aslında iki kadın tartışıyor ve konu “cinsiyetçilik”.
Pek araya girmem böyle konularda ama burada ince bir nokta var.
Onu Ece Üner’le paylaşmak isterim.
Evet
Hürriyet’in hem Ankara hem de Moskova temsilcisiydim.
*
Birinci olay: Sovyetler Birliği döneminde 26 Ermeni’nin öldürülmesinden sonra bütün dünyaya kapatılan Sumgait şehrine girmesine izin verilen ilk iki gazeteci rahmetli Mehmet Ali Birand ve bendim...
Sumgait olayları hâlâ karanlıktır.
*
İkinci olayı 1989’da yaşadım. Yanımda Sovyet Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ile birlikte Bakü’deydim.
Orada Azeri Yazarlar Birliği’nin düzenlediği bir basın toplantısındaydım.
Bir ara gözüm yan tarafta sessizce izleyen zayıf sakallı bir adama takıldı.
Siz de “Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle uğraşıyorsun lobisi”ndenseniz bu yazıyı atlayın.
Çünkü bugünkü konum, 1970’ler ve sonrasının en efsane rock gruplarından birinin gitarları olacak.
*
İlgilenenler okumuştur. Geçen yıl yine bir pazar günü Pink Floyd grubunun gitaristi
MAGAZİN ÂLEMİNİN KURUCU BABALARI
En renkli ve en eski siyasi magazinci: Müşerref Hekimoğlu... 1970’lerde Ankara yıllarımın en renkli ve güzel gazetecisiydi. Cumhuriyet gazetesinde ve ANKA Ajansı’ndaki yazılarının hastasıydım.
En korkulan magazinci: Hiç kuşkusuz rahmetli Çetin Emeç ve başında olduğu Hafta Sonu gazetesi... Magazin haberi ile bakan deviren gazeteci olarak tarihe geçti.
Magazine en sınıf atlattıran fahri magazinci: Banko Hıncal Uluç. Sanat, edebiyat, kültür ve daha birçok alanı magazin coğrafyasına o soktu.
En edebi magazinci: Selim İleri. 70’li ve 80’li yıllarda hazırladığı kültür sanat sayfalarında edebiyat, sinema ve sanat dünyasının ünlü simalarının evlerini ve dedikodularını öyle harika bir tarzla anlatırdı ki, benim magazinci olmamda çok etkisi oldu.
Cihangir fısıltı magazininin en derin babası: Sabiha Deren ve Yeni Sabah gazetesindeki köşesi “Fısıltı”... Hiç şüphesiz bugün “Düzeyli magazin” denilen Cihangir magazinciliğinin kurucu babası o. Gerçek adı da Hakkı Devrim.
Babıâli’nin en yazmayan magazincisi: Ergil Tezerdi.
Sadece bana değil, 1963 yılında Beatles’a da siyah dik yaka kazağı giydirip “With The Beatles” kapağına bu kazaklarla poz verdiren kadın yine oydu...
Adı Juliette Greco’ydu...
Fransa’da Saint Germain semtinin egzistansiyalizmin başkenti olduğu yıllarda, o sol entelektüel mahallenin kraliçesiydi...
Onun ilk fotoğraflarını, İzmir Namık Kemal Lisesi bahçesinde, Varlık Yayınları’ndan Sartre, Camus ve Gide’i okurken görmüştüm.
Ben, egzistansiyalizmin ne olduğunu öğrenmeden önce egzistansiyalist olan bir neslin çocuğuyum...
*
Beatles
“Pisliğin teki” deyip geçtim...
Ama iş büyüdü...
Büyüyünce de Hürriyet’in Atina muhabiri Yorgo Kırbaki’yi arayıp sordum:
Neyin nesidir bu gazete?
“Aşırı sağın da aşırı sağı bir gazetedir...”
Ya tirajı nedir? Kim alır, kim okur?
“Yunan gazeteleri artık tiraj açıklamıyor. Ama son açıklamada 5-6 bin satan (bana göre bedava dağıtılan) bir gazete...
Dünyaca tanınmış siyasetçiler... Bütün bu insanlar önceki gün ve dün Instagram’da bir kadının ardından veda mesajları attılar...
Bugün size, erkek heykelleri altında oturan bu iki kadının hikâyesini anlatacağım...
*
Hikâyeme, önce sağdaki kadından başlayacağım.
ODTÜ gibi muhteşem bir üniversitede sosyoloji okumuş...
Gidip Amerikalarda eğitimine devam etmiş....
Bir de İran Araştırma Merkezi’ni kuran kişiymiş...
*
İşte bu hoca çıkıp televizyonda insanların gözüne baka baka, “Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleştirilmiştir” diyor...
Orada da durmuyor devam ediyor:
“Bunlar Türkçeyi bile sonradan öğrenmiştir” diyor...
Ve sonunda asıl söylemek istediği noktaya geliyor:
Anladım, şimdi artık işin en heyecanlı bölümüne, çarpışma anına gelelim. Ama önce bana neyi hızlandırdığınızı ve protona bir tekme atmanın, bir tokat atmanın kaça mal olduğunu anlatın.
İşin aslında en ucuz kısmı neyi hızlandırdığımız. Protonu hızlandırıyoruz. Proton ne? Hidrojen. Hidrojen atomundaki elektronu sıyır, al sana proton. Çünkü hidrojen temelde bir proton ve etrafındaki bir elektrondur. En basit, periyodik cetveldeki başlangıç atomumuz yani.
Bunu nasıl elde ediyorsunuz?
Hidrojen tüpümüz var. Yani bildiğimiz küçük bir şişe büyüklüğünde oksijen tüpleri gibi. Bir tüp bizi aylarca götürüyor. Bir prosesle o hidrojenler elektronlarından ayrıştırılıyor ve haliyle artı yüklü hidrojen haline geliyorlar. Ama artı yüklü hidrojen dediğin, yani elektronsuz hidrojen dediğin şey zaten protonun tek başına hali. Biz onları alıyoruz ve bunları “bohça” haline sokuyoruz.
Bu bohçalardan iki tanesini mi alıp çarpıştırıyorsunuz?
Bir tane protonu elde ederek hızlandırmak hem zor hem de aynı zamanda değmez. Biz aşağı yukarı 10 üzeri 11 tane yani birin yanına 11 tane sıfır koyun o kadar sayıda proton hızlandırıyoruz, bir bohça dediğimiz bu. Bu da 100 milyar ediyor. Yaklaşık 100 küsur milyar tane protonu, bir arada hızlandırıyoruz. Ve bu çok ama çok küçük bir hacim içinde. Yani şu elimdeki çakmağı düşünün bunun gibi bir tane daha karşıda hazırlanmış...
HER SANİYE 40 MİLYON BOHÇA KARŞI KARŞIYA GELİYOR
O gün İstanbul-Isparta seferini yapan uçak, normal saatinde kalkmış ve rahat bir yolculuktan sonra Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’na doğru alçalmaya başlamıştır.
World Focus şirketinden kiralanan yolcu uçağında 7’si mürettebat 57 kişi bulunmaktadır.
Ne olduysa o iniş anında olur. Uçak havalimanının yakındaki bir dağa çarparak parçalanır.
İşte bu uçak, Türk bilim tarihinde, ünlü romancı Dan Brown’a kadar uzanacak bir tartışmayı başlatacaktır.
MELEKLER VE ŞEYTANLARIN MERKEZİNE GELEN HABER
Uçağın yolcularından biri Engin Arık adında bir kadındır. Onun kazada öldüğü haberinin ulaştığı yerlerden biri, Türkiye’den uzakta, yerin 100 metre altında dünyanın en ilginç deneylerinden birinin yapıldığı yer.
Burası, bütün dünyanın
Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra Bahreyn de İsrail’le diplomatik ilişkiler kurdu...
Yani...
Yanisi şu...
Türkiye’nin yıllarca önce yaptığı, bugün de yapmaya devam ettiği şeyi yapıyorlar...
Demek ki dış politikamızda serinkanlı bir akıl varmış...
*
Sırbistan ve Kosova...
Türkiye’nin Balkanlar’da en çok yardım yaptığı,
Hayatımda aldığım ilk şarkılar 78 devirlik üç plaktı.
Biri Erol Büyükburç’un ‘Little Lucy’si, öteki ise Paul Anka’nın ‘Diana’sıydı...
Üçüncüsü, Elvis Presley’in iki şarkısıydı...
İki tarafında birer şarkı olan 3 plağı eve getirirken otobüste kırmamak için harcadığım çabayı ve yaşadığım korkuyu hâlâ unutmadım.
Hepsi hepsi 6 şarkıydı...
Federica’ya sordum.
Bugün Spotify arşivinde toplam kaç şarkı var?
60 milyondan çok şarkı varmış.
Pazar şovuma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim konu ile karşınızdayım.
Müzik...
*
Müzik deyince de aklımıza artık “streaming” platformlar geliyor.
Spotify, Apple Music, Deezer, Fizy ve yeni oyuncu olarak Amazon ve ötekiler.
Şu an için Türkiye’de en tanınanı Spotify...
*
Spotify’ın artık Türkiye pazarını yöneten bir yöneticisi var.
Evet cevabı buymuş...
Eski Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve şimdilerde büyük ilgiyle izlediğim YouTube kanalı yorumcusu Kemal Öztürk’ün bu hafta çıkan kitabında okudum.
Kitapta çok ilginç ve tartışılacak anekdotlar var...
Ama ben, bukalemun ruhuma uygun birini seçtim...
Çok vahim bir olayın eğlenceli tarafı...
Kemal Öztürk başından itibaren, o zamanki deyişi ile “Gülen cemaati”ne uzak durmuş.
Ama AA Genel Müdürü olunca, personel alımında FETÖ kesiminden çok baskı gelmeye başlamış.
Geminin sahibi, Güney Kıbrıs’ta yaşayan bir Rus...
Yükün gideceği yer Mozambik’te patlayıcı madde yapan bir şirket.
Mal kime aittir, kim yüklemiştir hâlâ bilinmiyor.
*
Ancak gemi Ürdün’den gelecek bir yükü almak üzere Beyrut limanına geliyor.
İşte ne oluyorsa orada oluyor...
Mozambik’teki şirket parayı ödememiştir.
İki avukat Lübnan adli makamlarına başvurarak gemiye el konulmasını istiyor...
“Memleketin bunca meselesi varken sen neyle uğraşıyorsun...”
Dünyanın her yerinde vardır böyle eleştiriler...
Çünkü bazı insanlar sadece ve sadece “memleket meselesini” konuşmaktan zevk alır...
Ama bu defa itiraz hiç beklemediğim bir yerden, Serdar Turgut’tan geldi...
Galiba onunla hayatımız boyunca ilk defa ciddi bir meseleyi konuşacağız...
Umarım son olur, çünkü daha şimdiden bana sıkıcı gelmeye başladı.
*
Tam logomu değiştirdiğim gün
Bakan turizmi çok iyi bilen, rahat konuşan, hiç öfkelenmeyen bir karaktere sahip.
O nedenle sohbet etmek keyifli oluyor...
*
Geçen cumartesi Bodrum’daki evinde buluşup geçen yazın sonuçlarını değerlendirdik.
Turizm konusunda ihtiyatlı bir iyimserlikle konuştu.
Çıkardığım sonuç, sezonun “beklenilenden ve umulandan iyi geçtiği” yolunda...
Yaz başında da sonunda da turizm konusunda en büyük coşkuyla konuştuğu konulardan biri Çeşme Yarımadası...
Fenerbahçe'nin takipçisi neden 3.4 milyon daha az
Kulüplerin sosyal medya hesaplarının rakamlarına girdim. Girdim ve bir Fenerbahçeli olarak beni çok şaşırtan bir durumla karşılaştım.
Instagram’da Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan 3.4 milyon daha az takipçisi var.
Eğer “takipçi” sayısı “taraftar” sayısını yansıtıyorsa yıllardır “Türkiye’de en çok taraftarı olan kulüp Fenerbahçe’dir” inancım yerle bir olacak demektir.
Ancak iki kulübün takipçi profillerini ve davranışlarını çok dikkatle izlediğimde tuhaf bir durumla karşılaştım.
Sekiz yaşımdan beri iyi bir Fenerbahçeliyim ama önyargılı bir Fenerbahçeli olmamaya çalıştım.
O nedenle kulüplerin takipçi profillerini ve davranış biçimlerini vereceğim, yorumu sosyal medya analizcilerine bırakacağım.
GALATASARAY
EN YÜKSEK BEĞENİ: İYİ Kİ DOĞDUN İMPARATORE FATİH
Galatasaray resmi Instagram sayfası:
9.1 milyon takipçisi var.
17.8 bin paylaşım yapılmış.
105 hesabı takip ediyor.
Reklam amaçlı olmayan son paylaşımını dün yapmış. 148 bin beğeni almış. 1.523 yorum yapılmış.
Eylül ayından bu yana en fazla beğeni alan paylaşım Fatih Terim’in doğum günü için yapılan paylaşım olmuş. 901 bin beğeni almış.
“Bugün günlerden Galatasaray” hashtag’i ile yapılan sezon açılış paylaşımı 750 bine yakın beğeni almış.
Fenerbahçe sayfasından farklı olarak, “Sağlıkta şiddete hayır” ve “Sanat güneşimiz Zeki Müren’i anıyoruz” gibi etkili sosyal paylaşımları var.
EN BÜYÜK BEĞENİYİ BİR UÇAK PAYLAŞIMI ALDI
FENERBAHÇE’nin resmi hesabı:
5.7 milyon takipçisi var.
Bugüne kadar 18 bin görsel paylaşmış.
128 hesabı takip ediyor.
Son paylaşımını önceki gün yapmış. 292 bin 522 beğeni almış. 3 bin 170 yorum yapılmış.
Eylül başından bugüne kadarki paylaşımlarına bakıldığında...
Derbi paylaşımı 689 bin beğeni almış.
‘Bütün stat ayağa’ paylaşımı 963 bin beğeni almış.
Ama beğeni rekoru kıran paylaşımı havada maket bir uçak fotoğrafı.
“Samata’nın transferi tamam, uçakta” anlamına geliyormuş.
2 milyon 176 bin beğeni almış. 44 bin yorum yapılmış.
AKTİF KULLANICIDA FENERBAHÇE ÖNDE
Fenerbahçe’nin 3.4 milyon daha az takipçisi var. Ama aktif katılımcı kullanıcı sayısı Galatasaray’ınkinden fazla görünüyor.
Ayrıca Fenerbahçe sitesinde paylaşımlara yapılan yorum sayıları da Galatasaray’ınkinin çok üstünde.
Bir başka dikkatimi çeken de son derbi maçı ile ilgili paylaşım rakamları. Mesela o gün Fenerbahçe sayfasındaki “Bugün maçımız var” paylaşımı 601 bin beğeni alırken, Galatasaray’da bu
heyecanı gösteren rakamın yarısı bile yok.
*
NOT: Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir ile Galatasaray ve Fenerbahçe basketbol takımlarının sayfalarını da yarın vereceğim.
TECRÜBE
RAKI, ŞARAP, VİSKİ, BİRA... HANGİ İÇKİ NE ETKİ YAPAR
Rakı: En yerli ve milli içkidir. Memleketin bunca meselesi varken katiyen başka mesele konuşturmaz. Çok yorar, gece sonunda aşka meşke hiç yer bırakmaz.
Şarap: Tam aksine, memleket meselelerine Fransız kalma içkisidir. Aşkı meşki çok konuşturur, ama “siesta”nın davetini hiç kıramaz. Erken uyutur, masa ve masadakiler başkalarına kalır.
Viski: “Hype” yapar, yani yükseltir. Teorik olarak sevişmeye en uygun içkidir, ama fiiliyatta iki kadehte bırakılmadığı için sonuç şaraptan da beter olur.
Votka; Shot shot içilir, ayakta içilirse eh. Ama oturarak içilirse, etraf o kadar kalabalık, laf ise daha da kalabalık olduğu için sabaha kadar konuşulur sonra dağılınır. Masada içilirse dağılınmaz, masadan toplanılır.
Tekila: Çoğunlukla etraf çok gençtir. Herkes yine ayaktadır. Herkes durmadan içmektedir, herkes durmadan gülmektedir. Ben içmediğim için hiçbir şey anlayamamışımdır.
Bira: Sadece yazın öğleyin içtim. Gerisini sokakta, maç veya konser öncesi içenlerde gözlemledim. Ya çökertiyor ya da saldırganlaştırıyor. Bu arada sık sık gittiğiniz tuvaletlerden birinden döndüğünüzde birlikte olduğunuz kızı bulamama ihtimaliniz yüksek.
Kokteyl: İşte o renkli sıvıları içenleri hiç anlamadım, anlamıyorum ve anlayamayacağım. İçenler de sonradan asıl içkiye geçtikleri için o renkli sıvının etkisinin ne olduğunu da bilmiyorum.
Kımız: Herkesin bildiği kimsenin içmediği efsane içki. At sütünden yapılıyormuş. Mersi ben almayayım, Kızılelmacılar önden buyursun.
DETAYLAR
TÜRK GİYİM SEKTÖRÜNÜ NİYE SEVİYORUM, İŞTE BUNLARDAN
Sevindim: Yıldız Teknik Üniversitesi’nce hazırlanan bu yılki “İtibar endeksi”nde 3 Türk
giyim markası Koton,
Kiğılı ve L.C. Waikiki “Elmas ligi”ne,iki marka Damat ve Defacto “Altın ligi”ne girmiş.
Sevdim: L.C. Waikiki’nin pandemi sonrası tasarımında yepyeni bir boyuta geçmesi ve bunu özellikle sosyal medyada paylaşım stratejisini çok modern buldum ve sevdim.
Beğendim: Bu yıl pandemi dolayısıyla mağazaları çok geç gezdim. Onun için de görüşümü geç yazıyorum. Mudo’nun geçen yaz tasarımlarını çok beğenmiştim. Bu yılkileri daha da çok beğendim.
MARAKEŞLİ ANDY WARHOLL, İMAAN, ERDEM VE ELİF ŞAFAK AYNI KAREDE
ŞU fotoğrafın güzelliğine bakar mısınız...
Son zamanlarda büyük ilgiyle izlediğim yeni nesil süper modellerden biri olan Imaan Hammam...
Fas ve Mısır kökenli bir manken.
Fotoğraflardan birinde üzerinde Erdem’in (Moralıoğlu) harika bir tasarımı...
Metropolitan’ın Camp sergisinin albümlerine giren tasarımcı. Bu gördüğünüz bir diğerinde Stella McCartney’in bir tasarımı...
Ve bu harika fotoğrafları çeken Hassan Hajjaj...
Dünya artık onu, “Marakeşli Andy Warhol” olarak tanıyor.
Bu fotoğraflar ve yazıyla Vanity Fair’in bu ayki dijital sayısında karşılaştım.
Celine, Stella McCartney, Fendi, Versace ve Erdem’in bu sezon tasarımlarını giymiş.
O yazıyı okurken şunu da öğrendim.
Pandemi sırasında evine kapanan İmaan Hammam, iki kitap okumuş.
Robin Sharma’nın “Ferrari’sini Satan Bilge” ve Elif Şafak’ın “Aşkın 40 Kuralı” kitaplarının İngilizcesi...
*
İmaan, Hassan, Erdem, Elif...
Bu isimleri art arda görmek...
İçimi açtı...
BABAMIN UÇAN OTOMOBİLİ, BENİM ‘SUSTALI MACK’İM
RAHMETLİ sağcı babamın müzikal şarkısı “Otomobil uçaar gider”di.
Solcu benim müzikal nakaratım ise “Köpekbaaalığı” diye ağzıma takılan Bertold Brecht’in antikapitalist “Üç Kuruşluk Operas”ıydı...
Müziklerini Kurt Weill’in yazdığı müzikalin en ünlü şarkısı “Mack the Knife”dı...
Türkçeye “Sustalı Mack” diye çevrilmişti.
Önceki hafta streaming plotformlarına işte bu müzikalin bu şarkısını Ella Fitzgerald’ın söylediği haharika bir yorumu kondu.
Bilmiyordum, 1950’lerde sahnede canlı kaydedilen bir yorummuş...
Ama nasıl neşeli, nasıl renkli ve eğlenceli anlatamam...
Günümüzün beş para bile etmeyen vodvil gerçeklerinden bıktıysanız tavsiye ederim.
Ben bir haftadır dinliyorum.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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