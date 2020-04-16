Fatih Terim ve Mazhar Alanson değişebilir mi

Birincisi Fatih Terim...
Korona teşhisi ile yatırıldığı hastaneden çıkarken şunu söyledi:
“Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu. Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını kalbine göre versin. Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım.”
Köklü bir hayat görüşü değişimi iradesini anlatıyor bu sözler.
İkinci ise Mazhar Alanson...
Onda koronavirüs yok.
Evde karantinada...
Ama o da “Bundan sonra hayat aynı olmayacak” diyor.
*
İkisi de egosu güçlü karakter.
Düşündüklerini söyleme konusunda çok cesur.
İkisinin karakterinin değişmesi çok zor görünüyor.
Ama çok ilginçtir ki ikisi de güçlü bir iradeyle korona sonrasında dünyaya bakışlarının köklü biçimde değişeceğini söylüyor.
Sizce mümkün mü...
MEĞER FUAT VE ÖZKAN’LA GÖRÜŞMEK NE GÜZEL ŞEYMİŞ
MAZHAR Alanson geçen hafta evinden katıldığı bir TV programında şunları söyledi:
“Bundan sonra hayat aynı olmayacak. Şarkıdaki gibi mecburen mecburiyetten öğreneceğiz bazı şeyleri. İnsan bir kere nefes almanın ne büyük nimet olduğunu idrak edecek. Sonra konserlere, lokantalara gitmek, uçurtma uçurmak, Boğaz kenarında martıları seyretmek ne kadar kıymetliymiş anlayacağız.
Meğer sokakta aylak aylak dolaşmak ne güzelmiş. Maçlara gitmek ne kadar güzelmiş. Biz bunların hiç kıymetini bilememişiz.
Fuat ve Özkan’la görüşemiyorum. Meğer ne kadar güzelmiş. Yaşamak ne kadar güzelmiş. Her yaştan insan bunu idrak edecek. İnsanda başka türlü bir şey olacak. Bilim ne kadar önemliymiş anlayacağız. Ruhsal bozukluklar için tabii ki maneviyat da olursa daha iyi olur. Yani güzel olacak. Buradan çıkışta insanlar hayatın kıymetini bilecekler.”
ORAYCI MIYIM NAGEHANCI MI, YOK YOK BEN ‘CENNET’ÇİYİM
KARAKOLUN gerçek adı “Paradise PD”...
Yani “Cennet Polis Departmanı”...
Son yıllarda Amerika’nın yükselen mizah akımında en sevdiğim çizgi film bu...
Ama kimseye tavsiye etmem.
Çünkü buradaki mizah bazılarınıza çok ters gelebilir.
Aranızdan “Böyle mizahın içine tüküreyim” diyenler çıkabilir.
Çünkü kara değil “kapkara” bir mizah bu...
“Mad”, “Gırgır” “Private Eye” ve “Charlie Hebdo” geleneğinden gelen biri olarak benim çok sevdiğim bir mizah bu.
O nedenle “South Park”, “Big Mouth” ve “Paradise PD” gibi çizgi filmlerin hayranıyım.
*
Atatürk ve Mevlânâ konusundaki tartışmaya da bu gözle bakıyorum.
Bana göre mizaha ahlaki sınırlar çizmeye, tabular iliştirmeye kalkarsanız derim ki: “Embedded mizah olmaz”.
O nedenle mizahçıların yaka paça içeri atılmalarını içime sindiremiyorum. O nedenle Atatürk ve Mevlânâ ile ilgili espri yaptı diye solunum sorunları bulunan genç bir stand-up’çının içeri atılmasına Nagehan Alçı gibi benim de itirazım var.
Haa tabii ki Oray Eğin’in yaptığını yapabilirsiniz.
Bunlar için “Komik değiller” diyebilirsiniz.
Ama bundan dolayı içeri alıp tutuklamak benim kabullenebileceğim bir şey değil.
*
Mizah içeri alınacaksa...
Bence sadece “Cennet Polis Karakolu”na götürülmeli derim.
Aman onun da adresini karıştırmayın.
“Paradise PD”...
Yani sadece çizgi filmlerde...
GÜNÜN FOTOĞRAFI
KORONADAN SONRA GİTMEK İSTEYECEĞİM İLK YER BURASI
DÜNYAYI bunca gezmeme rağmen bu yere ilk defa takılıyorum.
Kayserya...
İsrail’in Akdeniz kıyısında Romalılardan kalma bir yermiş.
Dün New York Times’ın yayınladığı “Dünyada sanal olarak gezilecek 52 yer” listesinde gördüm.
Deniz kenarında bir yer...
Ama aynı zamanda insanda çöl hissi uyandırıyor.
Şu korona bitsin...
İlk gitmek istediğim yer burası...
Fotoğrafına bittim.
O 52’LİK SANAL LİSTEDE TÜRKİYE’DEN NERESİ VAR
NEW York Times’ın okuyucularına sanal olarak gezdirdiği 52 yer arasında Türkiye’den bir tek yer bulunuyor.
Antakya...
Bu şehrin zengin Hıristiyan geçmişi ve özellikle Saint Pierre Kilisesi anlatılıyor.
AYRILMIŞ BİR KARIKOCA 22 YIL SONRA AYNI EVDE BU POZU VERİRSE YENİ EŞ KISKANMAZ MI
BRUCE Willis ve eski eşi Demi Moore geçen gün Instagram hesaplarına bu fotoğrafı koydular.
Bruce Willis eski eşinin evinde kalmış ve çocukları ile birlikte bu pijamaları giyip poz vermişler.
Çok hoşuma gitti.
Ayrılmış bir çiftin 22 yıl sonra bu pozu vermesi ne güzel bir şey...
Ama bu arada söylemeden geçemeyeceğim...
Bruce Willis artık bayağı dede kıvamına gelmiş. Acaba yeni eşi bundan dolayı mı kıskançlık yapmadı...
SON GÖRÜLDÜĞÜM YER DOĞRU, ÖTEKİ BİLGİ YANLIŞ
LATİF Demirci geçen gün Kelebek ekinin “Nerede görüldüler” bölümünden esinlenerek bunu çizmiş.
Hemen düzeltme gönderiyorum.
Latifçiğim...
“Evin mutfağında görüldüğüm” doğru...
Bir “Kavanoz aradığım” da doğru...
Ama “Kısır için köftelik bulgur aradığım” bilgisi yanlış.
“Siyez bulguru” arıyordum.
Son günlerde ona düşkün oldum.
Fatih Terim ve Mazhar Alanson değişebilir mi
Korona karantinasında geçirdiğim 30 günde iki kişinin söylediklerini bir kenara not ettim...
Birincisi Fatih Terim...
Korona teşhisi ile yatırıldığı hastaneden çıkarken şunu söyledi:
“Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu. Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını kalbine göre versin. Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım. Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım.”
Köklü bir hayat görüşü değişimi iradesini anlatıyor bu sözler.
İkinci ise Mazhar Alanson...
Onda koronavirüs yok.
Evde karantinada...
Ama o da “Bundan sonra hayat aynı olmayacak” diyor.
*
İkisi de egosu güçlü karakter.
Düşündüklerini söyleme konusunda çok cesur.
İkisinin karakterinin değişmesi çok zor görünüyor.
Ama çok ilginçtir ki ikisi de güçlü bir iradeyle korona sonrasında dünyaya bakışlarının köklü biçimde değişeceğini söylüyor.
Sizce mümkün mü...
MEĞER FUAT VE ÖZKAN’LA GÖRÜŞMEK NE GÜZEL ŞEYMİŞ
MAZHAR Alanson geçen hafta evinden katıldığı bir TV programında şunları söyledi:
“Bundan sonra hayat aynı olmayacak. Şarkıdaki gibi mecburen mecburiyetten öğreneceğiz bazı şeyleri. İnsan bir kere nefes almanın ne büyük nimet olduğunu idrak edecek. Sonra konserlere, lokantalara gitmek, uçurtma uçurmak, Boğaz kenarında martıları seyretmek ne kadar kıymetliymiş anlayacağız.
Meğer sokakta aylak aylak dolaşmak ne güzelmiş. Maçlara gitmek ne kadar güzelmiş. Biz bunların hiç kıymetini bilememişiz.
Fuat ve Özkan’la görüşemiyorum. Meğer ne kadar güzelmiş. Yaşamak ne kadar güzelmiş. Her yaştan insan bunu idrak edecek. İnsanda başka türlü bir şey olacak. Bilim ne kadar önemliymiş anlayacağız. Ruhsal bozukluklar için tabii ki maneviyat da olursa daha iyi olur. Yani güzel olacak. Buradan çıkışta insanlar hayatın kıymetini bilecekler.”
ORAYCI MIYIM NAGEHANCI MI, YOK YOK BEN ‘CENNET’ÇİYİM
KARAKOLUN gerçek adı “Paradise PD”...
Yani “Cennet Polis Departmanı”...
Son yıllarda Amerika’nın yükselen mizah akımında en sevdiğim çizgi film bu...
Ama kimseye tavsiye etmem.
Çünkü buradaki mizah bazılarınıza çok ters gelebilir.
Aranızdan “Böyle mizahın içine tüküreyim” diyenler çıkabilir.
Çünkü kara değil “kapkara” bir mizah bu...
“Mad”, “Gırgır” “Private Eye” ve “Charlie Hebdo” geleneğinden gelen biri olarak benim çok sevdiğim bir mizah bu.
O nedenle “South Park”, “Big Mouth” ve “Paradise PD” gibi çizgi filmlerin hayranıyım.
*
Atatürk ve Mevlânâ konusundaki tartışmaya da bu gözle bakıyorum.
Bana göre mizaha ahlaki sınırlar çizmeye, tabular iliştirmeye kalkarsanız derim ki: “Embedded mizah olmaz”.
O nedenle mizahçıların yaka paça içeri atılmalarını içime sindiremiyorum. O nedenle Atatürk ve Mevlânâ ile ilgili espri yaptı diye solunum sorunları bulunan genç bir stand-up’çının içeri atılmasına Nagehan Alçı gibi benim de itirazım var.
Haa tabii ki Oray Eğin’in yaptığını yapabilirsiniz.
Bunlar için “Komik değiller” diyebilirsiniz.
Ama bundan dolayı içeri alıp tutuklamak benim kabullenebileceğim bir şey değil.
*
Mizah içeri alınacaksa...
Bence sadece “Cennet Polis Karakolu”na götürülmeli derim.
Aman onun da adresini karıştırmayın.
“Paradise PD”...
Yani sadece çizgi filmlerde...
GÜNÜN FOTOĞRAFI
KORONADAN SONRA GİTMEK İSTEYECEĞİM İLK YER BURASI
DÜNYAYI bunca gezmeme rağmen bu yere ilk defa takılıyorum.
Kayserya...
İsrail’in Akdeniz kıyısında Romalılardan kalma bir yermiş.
Dün New York Times’ın yayınladığı “Dünyada sanal olarak gezilecek 52 yer” listesinde gördüm.
Deniz kenarında bir yer...
Ama aynı zamanda insanda çöl hissi uyandırıyor.
Şu korona bitsin...
İlk gitmek istediğim yer burası...
Fotoğrafına bittim.
O 52’LİK SANAL LİSTEDE TÜRKİYE’DEN NERESİ VAR
NEW York Times’ın okuyucularına sanal olarak gezdirdiği 52 yer arasında Türkiye’den bir tek yer bulunuyor.
Antakya...
Bu şehrin zengin Hıristiyan geçmişi ve özellikle Saint Pierre Kilisesi anlatılıyor.
AYRILMIŞ BİR KARIKOCA 22 YIL SONRA AYNI EVDE BU POZU VERİRSE YENİ EŞ KISKANMAZ MI
BRUCE Willis ve eski eşi Demi Moore geçen gün Instagram hesaplarına bu fotoğrafı koydular.
Bruce Willis eski eşinin evinde kalmış ve çocukları ile birlikte bu pijamaları giyip poz vermişler.
Çok hoşuma gitti.
Ayrılmış bir çiftin 22 yıl sonra bu pozu vermesi ne güzel bir şey...
Ama bu arada söylemeden geçemeyeceğim...
Bruce Willis artık bayağı dede kıvamına gelmiş. Acaba yeni eşi bundan dolayı mı kıskançlık yapmadı...
SON GÖRÜLDÜĞÜM YER DOĞRU, ÖTEKİ BİLGİ YANLIŞ
LATİF Demirci geçen gün Kelebek ekinin “Nerede görüldüler” bölümünden esinlenerek bunu çizmiş.
Hemen düzeltme gönderiyorum.
Latifçiğim...
“Evin mutfağında görüldüğüm” doğru...
Bir “Kavanoz aradığım” da doğru...
Ama “Kısır için köftelik bulgur aradığım” bilgisi yanlış.
“Siyez bulguru” arıyordum.
Son günlerde ona düşkün oldum.