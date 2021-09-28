Fas'ın Ankara, İstanbul ve İzmir'ini, 3 kadın nasıl kazandı?

1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
O gün, ben de bizim tarihimizin en ünlü “milli ve yerli çapkını” Süha Özgermi’yi tanıtmıştım...
1980’li yıllarda Türk magazin medyasının en önemli ve en renkli figürlerinden biriydi...
Yazının çıktığı gün Habertürk yazarı Murat Bardakçı aradı...
“Süha Bey’i yazmışsın... Onu bir de ben yazayım. Bakın, çoğu insanın ‘Ha, milli çapkın mı?’ diye dudak büktüğü o karakterin arkasında nasıl bir insan var...”
Murat, bunu 22 Eylül 2013 günü, onun ölümünden sonra Habertürk’te yazmış.
Yazının başlığı şu:
“‘Milli çapkın’ Süha Özgermi’nin Abdülhamid’e uzanan aile öyküsü”
İşinsanı Sadettin Saran’la birlikte Hırvatistan’ın Split şehrine gittik.
Saran grubunun orada çok güzel bir oteli var.
Adı “Le Méridien Lav”...
*
İlk akşam Split’in yeni seçilen Belediye Başkanı Ivica Puljak ve eşi Marjiana Puljak’la yemek yedik...
Hırvat sisteminde “seçimle gelen” belediye başkanı şehrin en üst yöneticisi oluyor.
Yani merkezi hükümetin atadığı bir vali yok ve yetkiler seçimle gelen belediye başkanı ile Belediye Meclisi’nde...
Alpay’ın “Eylül’de Gel”i...
Ve Natalie Imbruglia’nın “Come September”ı..
Bu sonbaharı da geçen perşembe Şarköy’e giderken bu şarkıları dinleyerek açtım...
*
Tabii benim için sonbahar açılışı çocukluğumdan beri bağbozumlarıdır...
Bu yılki Baküs mevsimimi de Kayra’nın Şarköy Dedeçeşme Bağları’nda yaptım...
Son yıllarda daha çok Denizli Güney ve Urla bağlarında dolaşıyor, Trakya bağlarına gidemiyordum...
Oysa Trakya Türkiye’nin en önemli üç bağ bölgesinden biri...
Çünkü bir İzmirli olarak çok dikkatimi çekti.
*
Sitenin birinci sayfasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İzmir’e yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı.
Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı
1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda’yı, Norveç’i bu takımla yenip 11 puan aldım.
2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası’na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.
3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.
Önceki gün telefonla Şenol Güneş hocayı aradım. Ama gazeteci olarak değil, onu seven takdir eden bir dostu olarak aradım. Amacım sadece “Üzülme hocam” demekti.
Uzun bir sohbet yaptık. Çok ilginç şeyler anlattı.
Konuştuğumda henüz Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşmüş değildi.
Tabi gazetecilik yanım da heyecana geldi.
Bu sonbaharda İstanbul Beyoğlu’nda Tünel’e yakın bir binada “kırmızı bir rüya” yaşanacak...
İsterseniz siz de bu rüyayı görebilirsiniz.
O nedenle ayrıntılarını anlatayım.
Bu bina 3 gün boyunca kırmızı ışıkla aydınlatılacak ve aynı zamanda bir “Sound and Light” gösterisi yapacak.
Yani “Ses ve Işık” şovu olacak...
Burası İsveç’in, İstanbul Osmanlı’nın payitahtı iken açılan sefaret binası...
Cumhuriyet’in ilanından sonra
Salı gece yarısı maç bittiğinde kafamda durmadan çınlayan soru şuydu: Kadın voleybolcularımız olimpiyatlarda ve Avrupa’da harikalar yarattı. Kadın boksörlerimiz, cimnastikçilerimiz, güreşçilerimiz müthiş sonuçlar aldı.
Aklınıza gelebilecek bütün branşlarda kadınlarımız harikalar yaratıyor.
İyi de arkadaş Hollanda’daki bu 6-1 ne?
Sizin de aklınıza aynı şeytani soru gelmiyor mu?
Bu ülkenin erkek sporcuları, kadınlarından daha mı az yetenekli?
Yoksa futbol sadece erkek sporu ve biz orada kabiliyetsiz miyiz?
O zaman da insana “İlkay Gündoğan neden Almanya Milli Takımı’nda banko oynuyor?” diye sorarlar.
ŞENOL GÜNEŞ'İ DE AŞAN VE YÜRÜMEYEN BİR ŞEYLER VAR
Biraz sonra Necati Şaşmaz, sırtına atılmış paltosu ve iki elinin parmakları arasına sıkıştırdığı tesbihle yanlarına geldiğinde, hepsinin yerlerinden kalkıp onun önünde öğle bir eğilişleri vardı ki kendi kendime şunu demiştim:
“Yahu bunlar Kurtlar Vadisi’ni oynamıyor, resmen yaşıyorlar...”
O tablonun asıl nedenini geçen hafta anladık...
Meğer mesele daha derinmiş...
*
Geçen gün “Vadi”den gelen ilahi bir sesle uyandık ve Polat Alemdar’ın etrafındaki o kutsal haleyi hep birlikte gördük...
Meğer Necati Şaşmaz kendini “Mehdi” ilan etmiş...
“Maalesef seçilmiş biriyim”
Fas'ın Ankara, İstanbul ve İzmir'ini, 3 kadın nasıl kazandı?
Dünyanın bir ucunda, Taliban denilen eli silahlı İslamcı hareketin, Müslüman kadınına dünyayı dar ettiği günlerde dünyanın bir başka ucunda, eli silahsız başka Müslümanlar, üç kadını başkanlık koltuğuna oturttu...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
Seçilmiş kadın başkanın ilk demeci şu oldu:
“Işıklar şehri Rabat’a bir kadın belediye başkanı seçilmesi, kadının tarihi bir zaferidir.”
İkinci kadın, Fas’ın ekonomik başkenti, yani İstanbul’u sayılan Kazablanka’nın Belediye Başkanı seçilen Dr. Nebile er-Ramili...
O da Milli Bağımsızlık Hareketi Birliği’nin adayı olarak kazandı seçimi...
47 yaşında ve Sağlık Bakanlığı’nın bir çalışanı...
*
Üçüncü şehir Marakeş...
Ona da Fas’ın İzmir’i diyebilirsiniz.
O şehrin belediye başkanlığını da bir kadın kazandı.
Adı Fatıma ez-Zehra el-Mansuri...
45 yaşında.
Hukukçu...
2009-2015 arasında Marakeş’in Belediye Başkanı’ydı.
Şimdi yeniden seçildi...
Fas’ta, 123 şehrin 105’ini Bağımsız Halk Birliği Hareketi’nin adayları kazandı.
Daha önce 125 yerleşim yerinde belediye başkanlıklarını almış olan İslamcı parti ise bu defa sadece 18 şehri alabildi.
Yerel seçimlerde kadınlar oylarını yüzde 27 arttırdılar.
*
Taliban’ın değişeceğini umut edenler her sabaha yeni bir hüsranla uyanırken, bir başka İslam ülkesinden işte bu umut dolu haberler geldi.
Müslüman kadın Afganistan’da karanlığa boğulurken Fas’ta, Türkiye’de, Tunus’ta, sadece siyaset değil, hayatın her alanından aydınlık rol modelleri ortaya çıkarılıyor.
SABAH TARİHİ REKORDU AMA 3 EKSİLİNCE DEĞİŞTİ
Dün sabah İzlanda’dan da müthiş bir haber geldi.
Avrupa tarihinde ilk defa seçilmiş bir parlamentoda kadın milletvekili sayısı erkekleri geçmişti.
İzlanda’da yapılan seçimde Parlamento’daki 63 sandalyenin 33’ünü kadınlar almıştı.
Ancak öğle saatlerinde bu sonuç değişti.
Kadınlar, sandalyelerin 30’unu almışlardı.
Yani İzlandalı kadınlar bir önceki seçimde elde ettikleri sandalye sayısını korumuşlardı.
Hay Allah dedik ama, neticede İzlanda Parlamentosu’nun yüzde 48’i kadın...
Yarı yarıya sayılar yani...
O nedenle Faslı bu üç kadının ve İzlanda Parlamentosu’nun yeni fotoğrafına iyi bakın...
Pandemi sonrası hiçbir şey eskisi gibi olmayacak deniyordu ya...
Galiba sahiden de olmayacak...
Çünkü biliyoruz ki, kadınlar kazanırsa fanatikler kaybeder...
ÇÖPSÜZ VE TENHA KIYIDA YÜZMEK MEĞER NE GÜZEL BİR DUYGUYMUŞ
Kaleköy ve Kekova’ya hayatımda ilk defa geliyorum...
İçimden gelen ses şu:
“Allah’ım, ben bunca yıl Gökova’da, Ege’nin bütün Yunan sularında günlerce dolaşan 74 yaşındaki adam...
Nasıl olur da bu yaşıma kadar Kaleköy’e, Kekova’ya gitmemişim?”
Ne Yunan Adaları, ne Hırvatistan, ne orası ne burası...
Ben böyle bir doğa, böyle bir deniz görmedim...
Nehir gibi dağların içine, ağaçlı falezler...
İnsana göl huzuru veren küçücük koylar...
Gece sükûneti...
Denizin altındaki, üstündeki tarih ve hikâye...
*
Müzik bu yaz hiçbir yerde bu kadar güzel değildi...
Hiçbir yerde bu kadar güzel uyumadım.
İçtiğim viski ve şarabın tadı hiçbir yerde bu kadar güzel değildi...
*
Evet bilerek abartıyorum...
Çünkü bu duygumu başka türlü anlatmam mümkün değil...
Orantılı kelimeler, ölçülü cümleler, teennîli, temkinli ifadeler kesmez...
Çünkü kayalar hiçbir yerde bu kadar olağanüstü bir sanata dönüşmemişti...
Ve sahiller boyu bomboş, tenha, hatta ıssız bir deniz...
İnsanlar sahillere karadan inemediği için çöp de yok...
Çöpsüz sahillerin estetiğini de gördüm ya...
*
İmkânı olan herkese, eylül ayında Kaleköy ve Kekova’yı tavsiye ederim...
Hararetle tavsiye ederim...
21’İNCİ YÜZYILIN EN BAŞARILI LİDERİNİN VEDA FOTOĞRAFI
ANGELA Merkel’in bu fotoğrafını, Bild gazetesinin eski Genel Yayın Yönetmeni dostum Kai Diekmann göndermiş. Fotoğraf bir kuş parkında çekilmiş.
Elindeki kuşlar Avustralya papağanı...
*
İki kare var...
Birinde kuşlardan korkmuş gibi duruyor...
Ötekinde ise kuşlarla barışık bir gülümsemesi var.
Ben bu ikincisini daha çok sevdim...
Çünkü, 16 yıl ülkesini yönettikten ve 21’inci yüzyılın ilk 20 yılının en başarılı başbakanı olarak tarihe geçtikten sonra, kendi arzusu ile kenara çekilmenin huzurunu ve güzelliğini anlatıyor bu kare. Çünkü siyasette gelmek kadar gitmenin de güzel olabileceğini, gülerek gelinen iktidar ve ikbal koltuklarından yine gülerek ve huzurla ayrılmanın mümkün olduğunu anlatıyor.
MERAL AKŞENER YÜZDE KAÇ OYLA BAŞBAKAN OLABİLİR?
ALMANYA “Post Pandemi” ve “Post Merkel” dönemine yeni bir liderle başlıyor.
Seçimi kazanan Alman Sosyal Demokrat Partisi’nin oy oranına baktım.
Oyları 4 puan artmış ve yüzde 24.5’e ulaşmış.
Yani SPD lideri yüzde 24.5 oyla dünyanın dev ekonomisi Almanya’nın yeni başbakanı olacak.
*
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçenlerde “Ben başbakanlığa adayım” demişti.
Bence çok yerinde ve akıllıca bir demeçti.
Demek istiyordu ki, “Ben parlamenter sistemin başbakan adayıyım.”
Oysa bugün Türkiye’yi yönetecek başkan olmak için en az yüzde 50 artı almak gerekiyor.
*
Bir diğer gerçek de şu:
SPD, yüzde 24.5 oyla Almanya’nın en büyük partisi oldu...
Ve koalisyona mahkûm...
Bence çok güzel bir şey bu...
Ülke bir mutabakatla yönetilecek...
AVRUPA’NIN EN BÜYÜK İKİ SOSYAL DEMOKRAT PARTİSİ’NDEN BİRİ CHP Mİ?
Almanya’da SPD yüzde 25.7 oyla iktidara geliyor.
Fransız Sosyalist Partisi 2012 seçimlerinde aldığı yüzde 29 oyla iktidar oldu.
2017 seçimindeki oyu ise yüzde 7.44’e indi ve şimdi muhalefette.
İspanya’da son seçimde Sosyalist İşçi Partisi oyların yüzde 28’ini alıp iktidar oldu.
İtalya’da içinde Sosyal Demokrat Parti’nin de bulunduğu 5 partiden oluşan Merkez İttifakı, oyların sadece yüzde 23’ünü alabildi.
Kıta Avrupa’sında durum bu...
İngiltere’de ise İşçi Partisi yüzde 32 oy aldı ve muhalefette.
Yani CHP, bugün yüzde 26 oyu ile kıta Avrupa’sının en büyük iki-üç Sosyal Demokrat Partisi’nden biri...
Üstelik 2 yıl sonra kuruluşunun 100’üncü yılını kutlayacak.
SAGOPA KAJMER’İN ‘RAB’LA ARASINDAKİ ŞİFRESİ’ NEDİR?
PANDEMİ sonrasının gerçek anlamda ilk kitlesel sesi, önceki akşam İstanbul’un Bağcılar ilçesinden geldi.
AKP’li Belediye’nin düzenlediği rap müzik konserine 20 bin kişi katıldı...
Sahneye çıkan müzisyenlere baktım...
Canbay ve Wolker...
“Derdi fakir çeker anca” diyen yeni varoş arabeskinin sesi bu çocuklar
Sagopa Kajmer...
“Rab’la arana giren şifreyi çöz” diyen bir ses o da...
*
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’yı kutlarım.
Güzel ve cesur iş yapmış...
Bence bütün siyasetçilerin, pazar akşamı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda yapılan bu konserin gerek sahneden yükselen sesi gerek dinleyicilerin tek tek ve toplu fotoğraflarından gelen kareleri tahlil etmelerinde yarar var.
*
Ben yaptım o işi...
Konsere katılanların fotoğraflarına baktım.
Herkes orada...
Hep birlikte, bir ağızdan çıkıyor o ses...
Türkiye’de müesses siyasetin henüz anlamadığı, çözemediği yeni bir dil bu.
Ve ilk seçimde oy kullanacaklar...