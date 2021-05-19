Ey ümmet... Bil ki bu tabutta da mazlum bir kız çocuğu yatıyor

Ama ben o konuya girmeyeceğim...
Memleketin bunca meselesi varken benim aklım Upper Cihangir’de...
Neden derseniz, Upper Cihangir’in “seviyeli magazincilerinin” üzerine pandemi tembelliği çöktü.
Magazin halısı Upper Cihangir’in altından çekiliyor da haberleri yok..
O yüzden iş yine bana düştü ve bu sosyal sorumluluğumu yerine getiriyorum.
En vahimi de halıyı çeken kim biliyor musunuz...
Türk basınının yarım asırlık eski tüfek siyaset yazarları...
Şirketin bugüne kadarki ilk Türk CEO’su oldu...
1979’da İstanbul Şişli’de, Kent Sineması’nın arkasındaki bir evde doğdu. Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra Manchester Business School’da MBA derecesi aldı.
Henüz 42 yaşında ama arkasında ancak çok uzun yıllar boyunca kat edilebilecek bir kariyer var.
Shell’e girdikten sonra çok genç yaşta 21 ülkenin filo yönetim başkanı olarak çalışmış. Almanya dağıtım sisteminin pazarlama konseyi üyesi olmuş.
*
Son yıllarda hayatım İstanbul-İzmir-Urla-Bodrum arasında yollarda geçiyor.
Dolayısıyla o yollarda meydana gelişen büyük dönüşüm ve gelişimin tanığıyım.
Bildiğimiz benzin istasyonları sadece benzin pompa istasyonu olmaktan çıkıp birer alışveriş merkezi haline dönüşüyor.
1) BIYIKTAN İBARET YAZIİŞLERİ BANA ESTETİK GÖRÜNMEDİ
BIYIKTAN ibaret bir yazıişleri bana hiç estetik görünmemişti...
O yüzden Hürriyet’in başında hep bir kadın genel yayın yönetmeni hayal etmiştim.
Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan bugüne kadar, Ahmet Hakan dahil 10 genel yayın yönetmeni çıktı...
Benim Hürriyet’teki hayalim gerçekleşmedi, ama birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan ikisi, Nurcan Akad ve Neyirre Özkan başka yayın kuruluşlarında genel yayın yönetmeni oldular...
Her ikisi de çok başarılıydı...
“Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor...”
Çok basit bir cümle ama kendi payıma hiç anlamadım.
Anlamadığım şey de şu: “Hangi ümmet”, “hangi adımı” atmamızı bekliyor...
Gelin önce şu “ümmet” kelimesinin sözlük anlamına bir bakalım.
“Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammed’in yolundan giden Müslümanların tümü...”
Tamam bu kelime sözlükte var...
Ama gerçekte böyle bir ümmet var mı...
Size maç analizi yapmayacağım. Kaç asist, kaç korner, kaç teknik faul istatistiği vermeyeceğim. Büyük gazetenin spor sayfasında psikolojik bir tahlil yapacağım...
Çünkü bir Fenerbahçeli için dün gece sahadan anlatılacak bir hikaye yoktu...
Teknik direktör açısından aklımda kalan tek şey, maç öncesi acılı Filistin halkı için söylediği şeylerdi...
Spora ait söylediği bir şey yoktu...
O nedenle size iki evi anlatacağım...
İki Fenerbahçeli evi..
Aynı saatlerde nefes nefese üç maç oynanıyor...
Biri Anadolu yakasında, biri Avrupa yakasında...
Z kuşağının hatta Y kuşağının da bilemeyeceği tek bir cümleydi bu:
“Devri sabık yaratmayacağız...”
Partisinin bir üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Onu Yüce Divan’a göndereceğiz” derken Kılıçdaroğlu’nun bütün Türkiye’ye verdiği o mesajı gençlerin de kolayca anlayabileceği bir Türkçe ile yazayım:
“İntikamcılık yapmayacağız...”
Ne gazetelerde, ne dijital medyada pek üzerinde duran olmadı.
Oysa söylediği söz o kadar önemli, yapıcı ve güven vericiydi ki...
Her gazetecinin iştahını kabartan o videoları bir kenara bırakıp bugünkü yazılarımın manşetine alacağım.
1- Sosyolog yanım ameliyatlı iki gözümü faltaşı gibi açtı.
*
- Kaynak devletin kurumunun yayınladığı bülten:
“İstatistiklerle Aile 2020”.
- Yayınlayan devletin resmi kurumu Anadolu Ajansı...
İşte bu bülten Türk toplumunun geçirdiği belki de en çarpıcı sosyolojik değişimi açıkça ortaya koydu.
*
Türkiye’de aile yapısı ile ilgili yıllardır hâkim olan görüş neydi?
Çünkü burada sadece siyasetçiler için değil, her fani için büyük bir ders yatıyor.
Fotoğraf, Paris’te Eyfel Kulesi’ne yakın bir yerde Les Invalides adı verilen binada çekildi.
Yukarıda gördüğünüz lahite benzeyen anıt Fransa’nın büyük imparatoru Napolyon’a ait.
Les Invalides Fransa’nın büyük komutanlarının bulunduğu bir anıt mekân.
Pimi çekilmiş bombayı mahallenin ortasına Hürriyet Kelebek yazarı Savaş Özbey bıraktı.
*
Özbey’in dünkü köşesindeki bomba iddia şuydu:
“Camdaki Kız” dizisinde “Nalan”, “Fatma” dizisinde “Fatma Yılmaz” rolünü başarıyla oynayan Burcu Biricik hayatında hiç estetik yaptırmadığı için rolünü yaparken kaşını gözünü rahatlıkla oynatabiliyor...
Bu da onu “yüzünü kullanmada” çok başarılı bir oyuncu haline getiriyor.
Yine Özbey’e göre bin bir estetik müdahaleyle gittikçe hepsi birbirine benzeyen diğer ünlülerden ayrıştırıyor.
Özbey bunu anlatmak için bir de çok ünlü bir kadın oyuncunun adını vermiş.
Seviyeli magazinin ağırlık merkezi de Bodrum’a kaydı. Bölgenin yeni nesil magazincisi Tuğrul Eryılmaz’ın T24’te her cuma günü merakla beklenen Upper Cihangir fısıltıları köşesi de geçen hafta pek tatsızdı.
Bütün bir sayfadan aklımızda kalan tek konu Sırrı Süreyya Önder’in dede olmasıydı.
Demek ki koskoca Upper Cihangir artık, müzik denince aklına sadece The Rolling Stones gelen tonton dedelere ve eski tüfek Mülkiyelilere kaldı.
Böylece magazin meydanı, “Memleketin bunca meselesi varken ısrarla seviyeli seviyesiz her magazine dalan” bendenize kaldı.
Bugünden itibaren 17 Mayıs gününe kadar “Lockdown 2021 Özel” sayfalarıyla karşınızdayım.
*
Yani “
Tahran’ı darmadağın edip oradan Washington ve Tel Aviv’e sıçrayan bu “yeni nesil patlayıcı”, 24 Nisan günü esrarengiz bir ‘Narafig’in, Londra’daki Iran International adlı haber sitesi ve televizyon kanalına bir yoldan ulaşması ile başladı.
Esrarengiz Narafig’in elinde İran’ı darmadağın edecek bir ses kaydı vardı...
Tahran’da kapalı kapılar ardında yapılmış 3 saatlik bir görüşmenin kaydıydı bu.
Şimdi dönelim 24 Nisan gününe...
Türkiye o gün ABD Başkanı Biden’ın sözde soykırım konuşmasına kilitlenmişken, aynı saatlerde Iran International’a ulaşan kişi veya kişiler onlara bu üç saatlik kaydın bazı bölümlerini getirmişti...
Sitenin Londra’daki yöneticileri “ellerindeki malın” ne olduğunu anında anladılar.
Kayıt adeta Tahran’ı uçuracak yepyeni nesil bir patlayıcı gibiydi.
Bu kaydın açıklanması, İran’da bir süredir yaşanan
Biraz da bencilce bakıyorsa...
Yani benim gibiyse, kesinlikle benim hissettiğimi hisseder...
İngiltere’nin eski Başbakanı Tony Blair epeydir ortada görünmüyordu.
Pandemi başından beri ilk fotoğrafını dün İsmet Berkan’ın “10 Haber” sitesinde gördüm.
Geçen hafta İskoçya’nın bağımsızlığı ile ilgili bir televizyon programına çıkmış...
Tabii herkes programda söylediklerini değil, bu halini konuşmaya başladı. Başbakan saçlarını uzatmış... Bayağı uzatmış.
Boyamadığı için de uzun saçları ile folk şarkıcısı
Yaptığı şahane televizyon şovları ile popülist liderlerin komik hallerini hicveden Hasan Minhaj, bir programında Hindistan’daki seçimleri anlatırken, şu anki başbakan Modi’nin “dua etmek ve meditasyon yapmak üzere bir mağaraya çekilmesini” anlatmıştı.
*
Ancak orada öğrenmiştim ki, Tanrı ve kendisiyle baş başa kalmak için kapandığı bu mağarada 4 kamera görüntülerini kaydediyordu.
Ancak Hasan Minhaj, Modi’nin yüzündeki sahte ifadeleri gösteren görüntüleri yayınlarken hepimizi kahkahalara boğan bir ayrıntıya dikkatimizi çekmişti.
Güya meditasyon yapmak ve dua etmek için inzivaya çekilen Modi’yi 4 kamera görüntülüyormuş...
Amaç?
Bunları seçim kampanyasında
Birleşmiş Milletler’in herkese açık bir platformundan geldi...
Şimdi dikkatle okuyun lütfen...
*
22 Mart 2021 günü...
Yani bundan 38 gün önce BM Genel Sekreteri’ne bir mektup sunuldu...
Mektubun altında şu imza vardı:
Alya Ahmed Saif Al-Thani...
*
Ben de bu özel gün dolayısıyla size Türkiye’de okumuş ve mezun olmuş, lisansüstü eğitimli ilk rehber köpeği “Kara”yı tanıtayım...
“Kara” 21 Mayıs 2015 günü doğdu.
Safkan dişi bir Labrador.
Lisans eğitimini Ankara’da Birleşik Krallık Büyükelçiliği görevlileri gözetiminde tamamladı.
Ama eğitimi orada bitmedi. Bir de yüksek lisans eğitimi var.
Onu da İngiltere’de yaptı.
Yüksek lisans hocası, uluslararası rehber köpek eğitmeni
Dincisi, milliyetçisi, ulusalcısı ayakta...
“NATO’dan çıkalım” diye bağıran...
“İncirlik’i kapatalım” diye haykıran...
ABD ile bütün ilişkilerimizi keselim diyen...
Öyle bir gürültü var ki...
Ülkenin en makul insanları bile bazı çok önemli şeyleri göremiyor, duyamıyor...
Oysa 24 Nisan günü sadece o kelime yoktu... Çok önemli şeyler de oldu.
Ey ümmet... Bil ki bu tabutta da mazlum bir kız çocuğu yatıyor
Gördüğünüz bu fotoğraf, İsrail’in Gazze’deki vahşetine başlamasından bir hafta önce Afganistan’da çekildi...
Bu tabutta, hayatının daha baharına bile gelmeden katledilmiş bir kız çocuğu yatıyor...
Gazze’deki İsrail vahşetinden bir hafta önce, Kabil’de Taliban vahşetinin kurbanı oldu.
Taliban canilerinin, Saayed Ul-Shudada okulunun kapısında patlattıkları bombalar 90 çocuğun hayatına mal oldu...
Yani Gazze’de katledilen çocuk sayısından fazla çocuk katledildi...
100 de yaralı var...
Kimdi bu çocuklar?
Okumak için çalışmak zorunda kalan yoksul çocuklardı çoğu...
Kitaplarını bir yardım kuruluşu sağlamıştı.
Okulun duvarlarını öğretmenleriyle birlikte öğrencileri boyamıştı.
Ölen 90 çocuğun 60’ı kız öğrenciydi...
*
Bu çocuklar neden Taliban vahşetine kurban gitti?
Çünkü Taliban kız çocuklarına okulu yasaklıyor...
Taliban’ın kontrolündeki iki bölgede kız çocuklarının 12 yaşından sonra okula gitmesi yasak...
Ve ne yazık ki Amerikan ordusunun çekilmesinden sonra kızların geleceği artık meçhul...
Madem “ümmetin adımlarını” konuşuyoruz, şu soruyu sorma zamanı da gelmedi mi...
Ümmet deyince haklı olarak aklımıza Gazze gelirken, aynı duyarlılığı neden Müslüman Afgan kızlarının uğradığı Taliban zulmü karşısında gösteremiyoruz...
*
Acaba İslam ülkeleri önce kendilerini, Türkiye gibi seçime dayalı demokrasi ile yönetilen ülkeler haline getirse, ümmetten önce millet haline getirse...
O zaman hayal ettiğimiz ümmet adımlarını daha kolay ve etkili atmaz mıydık...
Artık bunu da bir düşünelim isterseniz...
OSMAN HOCAM İNDİR ARTIK ŞU 10 BİN ADIMI
İKİ veya üç yıl oldu...
Osman Müftüoğlu’na şunu yazdım: “Her gün 10 bin adım yürüme hedefi çok fazla.
Hocam bu hedef insanda stres yaratıyor. Şunu 7 bin 500 adıma indir...”
*
Hoca önce “Haklısın” deyip hedefi 7 bin 500 adıma çekti.
Ama bir hafta sonra fikir değiştirip yeniden 10 bin adım yaptı.
Dün sürpriz bir gelişme oldu.
Harvard Üniversitesi büyük bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
Buna göre sağlıklı bir hayat için günde 4 bin 400 adım atmak yeterliymiş...
*
Hoca 10 bin adım deyince, iPhone’umun egzersiz programını da ona ayarlamıştım.
Siri’nin sesi o saatlerde sinir bozucu hale geliyor.
“Hadi Ertuğrul az kaldı, biraz daha gayret” falan...
Oysa ben her gün 5 kilometreyi çok ritimli yürüyorum...
Bu da bana yetiyor.
OSMAN HOCANIN İNATÇI 10 BİN ADIM TEZİ ŞU
DÜN Harvard araştırması gelince hemen Osman hocayı arayıp “Hocam bu defa indir şu 10 bin adım hedefini” dedim.
Ama hoca inatçı...
Bana cevap olarak şunu gönderdi:
Paslanmamak için 5 bin adım...
Yağlanmamak için 7 bin 500 adım...
İyi yaşlanmak için: 10 bin adım...
GÜNÜN FOTOĞRAFI
BİZDE Mİ HİÇ KADIN YOK ONLARDA MI HİÇ ERKEK YOK
BU fotoğraf önceki gün Moskova’dan geldi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın da bulunduğu bir heyet Moskova’ya giderek Türkiye’ye gelmesi beklenen Rus turist konusunu görüşmüşler.
Görüşme sırasında çekilen şu fotoğrafa bakınca aşağıdaki iki gözlemden hangisi sizin aklınıza takıldı?
Bizim heyette hiç kadın olmaması mı...
Yoksa Rus heyetinde hiç erkek bulunmaması mı...
Ne yalan söyleyeyim, benim gözüm bizim heyete takıldı...
Eminim Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda o masada olmayı layıkıyla hak eden çok sayıda kadın yönetici vardır.
BİR TASARIMCI HİKÂYESİ
HAK EDİLMİŞ BİR MEGALOMANİ Mİ YOKSA HAK EDİLMİŞ ŞIMARIKLIK MI
KONU 1970’ler... Ve bir de o dönemin müzisyenleri veya tasarımcıları olunca...
Beni bekleyen kader, sabaha kadar uykusuz kalmaktır...
Önceki gece de böyle oldu...
Çünkü konu 1970’lerin ünlü tasarımcısı Halston’du...
Tam adıyla Roy Halston Frowick...
*
Onun hayatını anlatan “Halston” adlı docudrama, geçen hafta streaming platformlara konuldu.
1970’ler Fransa hâkimiyetindeki fashion, yani moda dünyasına Amerikalı tasarımcıların gelişine tanık olundu.
Daha doğrusu modada “Amerikan tarzının” doğuşuna...
Calvin Klein, Ralph Lauren, Andy Warhol neslinin en yaratıcı simalarından biri de Halston’du...
Müthiş bir karakter...
Avantgarde bir çizim...
Ve yağmura dayanıklı suni süetten yapılmış trençkotu sokaktaki her 10 Amerikan kadınından üçüne, beşine giydiren bir deha...
Ama ne karakter...
İnatçı...
Megaloman...
Şımarık...
Ve hepsini hak eden bir yaratıcılık...
Martha Graham’ın balesine çizdiği olağanüstü giysilerle sona eren bir hayat...
Bol da hüzün var...
*
Bundan 7-8 yıl önce IWC saatlerinin bir gecesinde aynı masada yemek yediğim Ewan McGregor çok iyi oynuyor. Ve diziye harika oturan bir Ella Fitzgerald şarkısı var:
“How Deep Is The Ocean...”
Ben keyifle seyrettim...
MÜZİKTE YENİ BİR APPLE DEVRİMİ DAHA MI GELİYOR
APPLE’ın Cupertino merkezinde önceki gün beni çok ilgilendiren bir açıklama yapıldı. Eminim aranızdan çok insanı da ilgilendiren bir bilgi bu.
Apple haziran ayından itibaren streaming müzikte “Dolby Atmos” destekli yeni bir “spatial” (uzaysal) müzik teknolojisini uygulamaya koyuyormuş. Buna “Lossless audio” yani kayıpsız dinleme adı veriliyor.
*
Amazon geçtiğimiz yıl streaming müzikte HD’ye geçmişti.
Apple şimdi bir adım ileri giderek, stüdyoda kaydedildiği kalitede dinleme imkânı sunacağını iddia ediyor.
Bu sistem mevcut IOS üzerinden dinlenebilecek ama Apple’ın airPod ve Beats kulaklıklarına da yeni bir sistemle uygulanacak.
75 milyon şarkıyı ses kalitesini hiç kaybetmeden iletmeyi vaat ediyorlar.
*
Son yıllarda proaktif hoparlörler çok gelişti.
Son olarak JBL’in 310 model sistemlerini dinliyorum.
Neredeyse diskotek kalitesinde bas ve tiz ses alıyorsunuz.
Bu bir de Dolby ve Lossless teknolojisiyle desteklenirse, eminim evde ses dinleme konusunda yeni bir dönem açılacak.
*
Apple iTunes ve iPod’la müzikte gerçek bir devrim yapmıştı.
Streaming müzikte Spotify karşısında geri kalmıştı.
Bakalım bu yeni teknoloji ile arayı kapatabilecek mi...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin