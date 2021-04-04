Ey erkek 5 yıl önce testosteron yarıştırıyordun bak bugün ne

Ahmet Kural’ı o zamandan beri ilk defa görüyoruz.
Kıbrıs’ta TRT için bir dizi çekiyormuş.
Hürriyet Kelebek’te Tülay Demir’in yaptığı mülakattan öğrendik.
Çekim sırasında yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile annesi ve babası da yanındaymış.
*
Hayatım boyunca şuna inandım.
Çok akıllı telefonuma, Music Business Worldwide müzik endüstrisi haber sitesinden bir son dakika notu düşüyor...
“Paul Simon bütün kataloğunu Sony şirketine satmış...”
Paul Simon...
Yani “Simon and Garfunkel” ikilisinin Simon’ı...
Daha o saniye onlarca şarkı geçmeye başlıyor aklımdan...
“Mrs Robinson”, “Sound of Silence”, “Scarborough Fair”, “Bridge Over Troubled Water”, “Boxer”, “Cecilia”, “A Hazy Shade of Winter”, “Homeward Bound”, “Me And Julio Down by the Schoolyard”...
Bütün bir gençliğim...
2005 yılının aralık ayıydı...
Los Angeles’ta güneşli bir günün gecesiydi... Hollywood ünlülerinin yaşadığı semtteki büyük villanın salonundaydım.
Biraz sonra şahane kadın merdivenlerden inmeye başladı...
Beş yıl önce Cannes Festivali’nde yanımdan geçerken nefesimi kesen şahane Sharon Stone karşımdaydı.
Üstelik üzerinde sadece bir bornoz vardı...
Ayağa kalkıp soruyorum...
“Yorgun musunuz...”
Doğum yeri İstanbul ama hayatının 17 yılını Göcek’te geçirmiş bir yönetici. Çünkü babası bir deniz subayıydı. 4 Ekim 1972 İstanbul doğumlu, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi’nden mezun. İş hayatına 1994’te başlamış. Coca-Cola, Michelin ve Nike gibi küresel şirketlerde çalışmış. 2008’de Vodafone’a girmiş ve 1 Şubat 2021’den itibaren de Vodafone Türkiye’nin CEO’su olmuş.
Zoom’la yaptığımız görüşmede bir şey dikkatimi çekiyor. Arkasında yan yana asılmış üç afiş var.
“Yeni İcat Çıkar-ma”, “Soru Sor-ma”, (her ikisinin de sonundaki ‘ma’ hecesinin üstü çizilmiş). Bir de “Sorumluluk bizim değil” cümlesi var onun da sonundaki ‘değil’ kelimesinin üstü çizilmiş.
Yani bugün “Yeni icat çıkarmayı seven” bir yönetici ile konuşacağız.
Ana konumuz da teknolojiden çok “kadın”.
Sözü ona bırakıyorum.
1) KADIN ÇALIŞANDA SİLİKON VADİSİ ŞİRKETLERİNDEN ÇOK İLERİYİZ
Geçen hafta sonu arabasında kokain çeken gencin görüntüleri önüme geldiğinde nedense aklıma o gün geldi...
Bugün hayatta olsaydı ve bu görüntüler önüne gelseydi acaba bu krizi nasıl yönetirdi...
*
Benim görüşüm şöyle...
Dünyanın her yerinde görülebilecek sıradan bir polisiye olay bu...
Böyle olayları bir siyasi partiyle ilişkilendirmek, bunun üzerinden o partiye vurmak ne adil bir davranış ne de çağdaş bir siyaset yapma tarzı...
Dolayısıyla kanunlar ne diyorsa o yapılır ve olay da geçer gider...
Bu yazıyı, epeydir milli takım maçlarını seyretmeyen bir futbol izleyicisi olarak yazıyorum.
Seyretmememin de nedeni vardı. Avrupa’da milli maçlar zevksiz geçer. Söylemek istediğim tek cümle var:
“Şenol Güneş Hoca önceki akşam ve ondan önceki maçta, Avrupa’da belki son 16 yıldır hüküm süren bu futbol yargısını yıktı.”
Nedir bu, anlatayım...
57’NCİ DAKİKADA SAHADA GÖRDÜĞÜM MANZARA ŞU
Maçın 57’nci dakikası...
Milli takım Norveç savunması önünde inanılmaz üçlü ve dar paslaşmalar yapıyor.
Bir La Liga tutkunu olarak, bilmesem karşımda Barcelona oynuyor sanacağım.
Yani geçen cuma...
İşte tam o gün dünya başka bir konuyu konuşuyordu.
*
Bundan 3 ay sonra...
Tam tarihiyle 23 Haziran günü İngiliz Merkez Bankası 50 pound’luk yeni bir banknot çıkaracak.
Bunun bir tarafında İngiltere Kraliçesi’nin resmi olacak...
Öteki tarafında ise Alan Turing isimli birinin fotoğrafı...
Yanda çocukluk resmini gördüğünüz insanın 41 yaşındaki halinin bir fotoğrafı olacak...
Yani önceki gün, biz Türkiye’de TBMM Başkanı’nın “Tek imza ile Montreux’den bile çekilebiliriz” açıklamasının yarattığı depremi yaşarken...
Atina’da çok önemli bir şey oldu...
Atina Büyükelçiliğimiz ve MİT’in yazdıkları raporlarda şu ayrıntılar var mıydı bilmiyorum...
Ama ben şahsi istihbaratımı yaptım ve yazıyorum...
İstihbarat dediğim de öyle gizli kapaklı bir şey değil...
Açık ve herkesin önünde olup biten şeyler.
Önce bir Google araması, sonra da Hürriyet’in Atina büro şefi Yorgo Kırbaki ile sohbet...
Bence herkesin dikkatle okuması gereken Atina raporumu sunuyorum...
Açıkça söyleyeyim, parti mitingleri de, parti kongreleri de bana artık eskimiş bir siyaset anlayışının nostaljik kalıntıları gibi görünüyor.
Ancak son 24 saatte iki ayrı partide iki ayrı gelişmeye baktım ve yazmaya karar verdim.
*
AKP kanadında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir cümlesi: Ve arkasından yeni AKP yönetimine giren bazı isimler bana umut verdi.
*
Öğleden sonra ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşması...
“Gelin helalleşelim ve yeni bir Türkiye kuralım” mesajı... “Herkes hata yapabilir. Yeni bir siyaset anlayışını birlikte inşa edebiliriz” sözleri... Son günlerin en önemli cümleleri bunlar...
Hayal mi kuruyorum...
Acaba pandemi sırasında mı aldılar bu kiloları...
Ve kaç kilo aldılar...
Herhalde her evde her hafta en az birkaç kere, kendimizle de ilgili bu konuyu konuşmuşuzdur. Özellikle de daha çok eve kapanan 65 plus’lar...
Hürriyet başyazarı Prof. Osman Müftüoğlu hep bir “pandemi obezitesi”nden söz ediyor.
Ama şurası kesin...
Bu dönemde hepimiz daha kolay kilo aldık.
*
Örneklem alınan insanlara şu soruyu sormuşlar:
“Siz olsanız her gün okullarda ‘Andımız’ı okutur muydunuz?”
*
Sonuçlar ilginç.
CHP seçmeninin yüzde 96’sı...
İYİ Parti seçmeninin yüzde 92.9’u...
MHP seçmeninin yüzde 83.8’i...
AKP seçmeninin yüzde 74.9’u...
Tam 10 yıl önce...
Türkiye Büyük Millet Meclisi 24’üncü dönem ikinci yasama yılı...
Tarih 24 Kasım 2011 Perşembe....
TBMM o gün tarihinin en önemli sözleşmelerinden birini onaylamak için toplanıyor.
Temsili fotoğraf
Milletvekillerinin oyuna sunulan kanunun tam adı şu:
“Kadınlara yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin onaylanmasının uygun bulunmasına dair kanun...”
“Derin Galatasaraylı’ Hasan Cemal mesaj attı: Bu akşam maalesef Fenerbahçeli’yiz”
Fenerbahçe, Vida golü atınca kendine geldi ve gerekeni yapmaya başladı. Yani sahaya maçın 48’inci dakikasında çıkıyordu. Neticede maç 1-1 bitti. Derbinin galibi, iki akşam önce kendi evinde 3 puan kaybeden Fatih Terim’in Galatasaray’ı oldu.
iLK YARIDA DERiN GALATASARAYLI HASAN CEMAL KADAR MAÇA ASILMAYAN BiR FENERBAHÇE
Derin Galatasaraylı Hasan Cemal sabah bana şu mesajı attı:
“Bu akşam maalesef Fenerbahçeliyiz.”
Bu sözleri hemen derin bir Fenerbahçeliye, Ercan Saatçi’ye ilettim.
Onun tepkisi ise şöyleydi:
“Bu hesap yanlış. Fenerbahçe kazanırsa, Galatasaray için daha büyük tehlike olur.”
Bir Türk olarak bana bu kadar gurur veren fotoğraflar her gün önüme gelmiyor.
İnsanlığın ortaçağ vebalarından beri karşılaştığı en öldürücü virüse karşı ilk aşıyı bu iki Alman vatandaşı bulmuştu.
*
Bir tarafında Almanya Cumhurbaşkanı, öteki tarafında Almanya Başbakanı...
Vee ikinci bir görüntü...
Salona girerken iki doktor önde yürüyor, Almanya’nın seçilmiş başbakanı arkada...
Ancak adamın davranışları garipti ve resepsiyondaki görevli polise haber verdi.
Yukarı odaya çıktıklarında adamın karısını banyoda çırılçıplak yerde yatarken buldular. Kadının yüzünde ve vücudunda çok sayıda morluk ve şişlik vardı.
*
Olayın bir başka yönü de vardı. Kadının kocası Belçika’nın en tanınmış siyasetçilerinden biriydi.
Adı Bernard Wesphael’di ve halen de milletvekiliydi.
Aslında çok eski bir kitabın yeni bir baskısıydı. Ama kitabın yeni bir özelliği vardı.
Basılan kitap, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Âkif Ersoy’un “Safahat” adlı eseriydi.
*
Aslında Türkiye’de belki yüz binlerce insanın evinde bulunan bir kitaptı.
Ama bu Safahat’ın iki özelliği vardı. Birincisi Milli Marşımızın yazılışının 100’üncü yılında yeniden basılıyordu.
Ama asıl özelliği bu kitabın basımı dolayısıyla Mehmet Âkif Ersoy ailesi adına yapılan bir açıklamaydı.
“Âkif Dostlarına önemli duyuru”
‘UPPER Cihangir’ muhabirimiz Tuğrul Eryılmaz uyuyor.
Ana akım medya mahalleye dadandı ve fena halde Tuğrul’un altını oymaya başladı.
Bölgenin ağası Tuğrul Eryılmaz, yakın Mülkiyeli arkadaş grubuna takılıp kalınca, meydan başkalarına kaldı.
OLAY BİR RESSAM YEMEĞE GEÇ GELİNCE PATLADI
Mahalleden son haber Hürriyet’in kültür ve sanat konularındaki perde arkası yazarı İhsan Yılmaz’dan geldi.
Geçen hafta Oğuz Atay olayını patlatan Yılmaz dün de, Cihangir’den futbol dünyasına uzanan harika bir habere imza attı. Meğer futbol dünyasında sanat eseri toplayan önemli bir “gizli koleksiyoncu” 11’i varmış.
Ben sadece Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Volkan Demirel’i biliyordum, meğer üç önemli koleksiyoncu daha biliniyormuş. Ama asıl olay İhsan’ın yazısının satır aralarında kalan bir şüphe... İsterseniz başından başlayayım.
Anlatacağım olay, ressam
Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’
23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..
Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.
İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.
Çok umutlanmıştım.
Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.
O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.
5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.
Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?
Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.
16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...
2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.
Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.
*
Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...
Ey erkek 5 yıl önce testosteron yarıştırıyordun bak bugün ne
Aman Allahım...
Bu erkek milleti...
Yani biz ne hale düştük...
*
Dün gibi hatırlıyorum...
15 Mayıs 2016...
Berlin’de Final Four’un son günü... Fenerbahçe-CSKA maçını bekliyoruz...
Otelin lobisinde büyük bir tartışma patlıyor...
Bir erkekte ideal testosteron oranı nedir?
Ama asıl tartışma ben, “Benimki 625” dediğimde patlıyor.
*
Aziz Yıldırım’ın kardeşi Ali Yıldırım, benden küçük olmanın verdiği duyguyla “Mümkün değil olamaz” diyor.
Tesadüf maçı aynı otelde bekleyen bir de genç üroloji profesörü var...
Ona soruyoruz.
Cevabı şu:
“Nadir de olsa görülebiliyor...”
*
Bu hafta ikinci COVID aşımın üzerinden 3 hafta geçmiş olacak ve gidip “antikor üretip üretmediğimi” ölçtüreceğim.
Geçen hafta Türkiye’de herkesin tanıdığı iki “65 plus” dostumun aşıdan sonraki antikor ölçümü çok düşük çıktı.
Birininki 7 çıkmış, ötekininki 70...
Kafaları kanatlarının arasına düşmüş hasta kuşlar gibi oldular.
*
65 plus erkek muhabbetlerinde herkes “Kaç antikorun var” diye birbirine soruyor.
Bir başka arkadaşımız, 700 çıktığı için övünüyor.
Ama yarım saat sonra bir başka birisi, “Benimki 1700 çıktı” deyince ötekinin fiyakası birden bozuluyor.
*
15 Mayıs 2016...
4 Nisan 2021...
Sadece 5 yıl geçmiş...
Allahım şu halimize bak....
Beş yıl önce testosteron yarıştırıyorduk...
Bugün antikor yarışına indik...
Maalesef erkeklik böyle bir şeydir işte...
Konuşmayız, ama hep yarıştırırız...
Madem bu erkeklik konusu açıldı...
Bugün o kapıdan girip, erkekliğin arka odalarına, karanlık dehlizlerine, kuytu koridorlarına dalalım biraz...
1- BANA 73 YAŞIMDA ERKEKLİĞİMİ ANLATAN VE ÖĞRETEN BİR KİTAP
BEŞ yıl önce Berlin’de benim için “69 yaşında 625 testosteron nadir de olsa görülüyor” raporu veren o genç ürolog, Prof. Saadettin Eskiçorapçı’ydı...
Geçen hafta onun harika bir kitabı çıktı.
10 bine yakın erkek hastasıyla konuşmuş...
Adı “Konuşulmayan Erkeklik”...
Bir solukta okudum. Şunu anladım...
- BİR: 73 yaşında bir erkeğim... Ama kendi erkekliğim hakkında Amerikalı veya Fransız bir lise öğrencisi kadar bilgili değilmişim.
- İKİ: Biz erkekler gerçekten erkekliğimizi hiçbir zaman açık açık konuşamıyoruz.
- Bir de şu meşhur testosteron yarışı ve muhabbeti var ya...
Meğer çok lüzumsuz bir şeymiş... Gelin şimdi biraz “erkek erkeğe” dertleşelim...
Ama kadınlar da bizi dinlesin... Çünkü, Prof. Eskiçorapçı’nın bu kitapta dediği gibi...
“Erkekler konuşmaya başlayacaksa...
Bu kadınlar sayesinde olacaktır...”
*
- Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı: Sorulmayan Sorular ve Bozulamayan Ezberlerle, ‘Konuşulmayan Erkeklik’; @psilon Yay.; Mart 2021
2- ERKEKLİĞİNİ KONUŞAMAYAN ERKEK HANGİ BÜYÜK GERÇEĞİ ÖĞRENEMİYOR
ERKEKLİK organı...
Bazı köşe yazarları öteki kelimeyi kullanmama çok kızdıkları için “Erkeklik organı” diyorum... Prof. Eskiçorapçı şöyle başlıyor: “Erkek cinselliği neredeyse tek faktöre dayalıdır: Ereksiyon”.
Ama hemen arkasından ikinci ve belki de daha büyük soru(n) geliyor:
“Organım normal mi?”
Tabii asıl konuşulamayan, bu sorunun arkasındaki neden...
“Organım küçük” duygusu...
Kitabın yazarı diyor ki: “Bir erkek doğumundan itibaren çok az başka erkeğin organını görebildiği için, normalin ne olduğu konusunda bir fikri yoktur.”
Öyleyse konuşmaya şu sorudan başlayalım.
Bir erkek için “normal” nedir?
3- EY ERKEK! YÜZDE KAÇ İHTİMALLE SENİN NORMAL BİR ORGANIN VAR
- Araştırmalar şunu ortaya koyuyor: Dünyada her 3 erkekten ikisi organının küçük olduğuna inanıyor.
*
- Dünyadaki erkeklerin yüzde 98’i en azından biri kere organını büyütmeyi hayal ediyor...
*
Peki öyleyse dünyadaki erkeklerin yüzde kaçının organı normal büyüklüktedir?
Sıkı durun...
- Şu güneşin altında yaşayan bütün erkeklerin sadece yüzde 5’inin organı normalden büyükmüş.
*
Diyeceksiniz ki bizi asıl ilgilendiren normalden küçük olanlar.
Yine sıkı durun...
- Yeryüzünde yaşayan erkeklerin sadece yüzde 5’inin organı normalden küçük.
*
Sonuç:
- Yani yüzde 90’ınki normal boyutta... Ve siz de yüzde 90 ihtimalle normal bir organa sahipsiniz...
Rahat olun yani...
4- KADINLARIN ÖNÜNDE ANCAK BU KADARINI KONUŞABİLİRİZ
PEKİ normal boyut nedir diyorsanız...
Bir tüyo vereyim...
Kitapta normal boyutun ne olduğu santimle veriliyor.
Dahası “Doğru boy ölçümü nasıl yapılır” onun bile tarifi var. Aramızda kadınlar var, ancak bu kadarını konuşabiliriz.
Merak eden gerisini kitaptan okuyabilir.
5- BUNCA YIL BOŞU BOŞUNA TESTOSTERON YARIŞTIRMIŞIZ
GELELİM büyük testosteron Formula 1 yarışına...
- Hoca diyor ki: “Testosteron erkeklik hormonu ve erkeklere özgü bir hormon olarak düşünülür.
Bu tamamen doğru değil... Çünkü kadınlarda da testosteron var.
*
Ve gelelim asıl meseleye... Yani testosteronu yüksek olduğu için benim gibi göğsüne vura vura övünen orangutan erkeklere...
- Sanılanın aksine çok yüksek testosteron seviyeleri erkeklik fonksiyonlarını olumlu değil olumsuz etkiliyormuş.
*
Netice sabah 11.00’den önce yapılan bir kan testinde testosteron miktarınız 250 mg/dl üstünde çıkarsa mesele yok... Elinizi MacLaren’in direksiyonundan çekin... Rahatlıkla yarışı bırakabilirsiniz.
Önce şu antikor yarışından birinci çıkın...
Gerisi kolay...
İSMAİLAĞA’NIN TWİTTER DEİSTİ VE AKİT’İN RADİKAL TWİTTER DİNCİSİ
HAFTA sonunun en büyük sürprizi Yeni Şafak gazetesinin eski yazarı ilahiyatçı Talha Hakan Alp’in Twitter üzerinden yaptığı bir duyuru ile “deist olduğunu” açıklamasıydı. Tabii muhafazakâr dünyada ortalık karıştı...
*
Alp tanınmış bir ilahiyatçı. İslam üzerine 15’e yakın kitabı var. Bir de muhafazakâr dünyanın en muhafazakâr kesimlerinden biri olan İsmailağa cemaatinde yetişmiş.
*
Yeni deistin Twitter üzerinden açıklamasına en ağır tepki, yine Twitter üzerinden eski bir İslamcıdan geldi.
Yeni Akit gazetesi yazarı İhsan Şenocak ağır bir yazı döşendi.
Kendini hâlâ mazlum hissettiren her kızgın İslamcı gibi o da hemen Necip Fazıl’ın bir dizesine atıf yaptı..
*
Benim için asıl şaşırtıcı olan Şenocak’ın bu yazısına İslami genç kesimden gelen tepkilerdi... Şenocak’a destek çıkan az oldu... Çoğu onun yazısına tepki gösterdi.
*
İslami kesimin Twitter üzerinden savaşını izlemeye devam edeceğim. Çünkü orada ilginç gelişmeler oluyor...
Galiba, benim gençliğimde Güven Park’ın altındaki muhafazakâr kitapçılarda doğan entelektüel İslami duyarlılık yeniden yükseliyor.
BU HAFTA ANTİKORUM YÜKSEK ÇIKSIN İŞTE BU TARZA GEÇİYORUM
BU hafta ilk defa fark ettim...
Evde sıkıldım... Türkiye’nin üzerindeki gri bulut fena halde bozdu psikolojimi... Artan vaka sayıları, çevremizden gelen felaket haberleri çoğumuzu bunalttı...
*
Geçen gün ikinci defa takım elbise giydim...
Kesmedi beni...
Daha renkli, daha uçuk, kendimi daha özgür hissedeceğim şeylere ihtiyacım var.
İşte tam bu sırada bir Amerikan dergisinin Amerikan basket ligi NBA’in bu yıl iyice belirgin hale gelen kendine ait “fashion” tarzını anlatan bir yazı okudum.
Bazı takımlardan oyuncuları giydirip fotoğraflarını çektirmişler.
NBA’in bütün takımlarının oyuncuları giyim tarzında çok özgür, çok renkli bir “sokak modası” yarattı.
*
Vallahi yaşıma başıma bakmam... Şu COVID’i atlatalım... Kesin ben de başına buyruk özgür bu tarza geçiyorum...
*
Yetti be...
COŞKUN BEY BİR İZMİRLİ OLARAK BU LAFINIZI BEN DE SEVMEDİM
DÜN Hürriyet Kelebek’te Orkun Ün’ün köşesinde çok önemli ayrıntı vardı.
Coşkun Sabah bir söyleşisinde şöyle demiş: “Kızımı İzmir Kordonu’nda mini şortla dolaştırırım ama Urfa’da, Mardin’de o şortu giydirmem...”
*
Orkun da haklı olarak soruyor:
Bu nasıl bir sözdür Coşkun Bey...
Kızınız Roza 22 yaşında...
Nerede nasıl giyineceğine bırakın da kendi karar versin...
*
Haksız mı...