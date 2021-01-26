Eşek anırması yerli ve milli bir külterel miras mıdır

“Pop kültür dininin” “Exodus” ve “Yaradılış” hikâyesi de burada yazıldı.
*
Pop müziğin “kutsal toprakları” sayılan bu yerin adı Laurel Canyon’du...
Los Angeles’ın Hollywood Hills denilen yerinde bir bölgedir
Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.
O MHP’li dostuma diyeceğim ki...
“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...
İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...
O cümle de şuydu:
“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”
*
İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...
*
Aralık ayı içki ayıdır.
Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...
Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...
Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...
Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...
Nasıl duracaksınız?
Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.
Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.
Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:
İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.
Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.
“No callsign”
Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...
Yaşanmış bir polisiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor...
*
Tamam güncel olan o...
Ama gözümüzü hafifçe sağa ve sola çevirince ne görüyoruz...
Biri 11 Ocak 2021...
Yani geçen pazartesi günü...
Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...
Yani 8 Ocak 2021...
Önce ikincisinden başlayayım...
Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...
Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...
“Ebru’nun zaferi”...
Aslında, bu başlığı Adnancı çetenin mahkûm olduğu gün ben atmalıydım...
Ama Posta’yı kutluyorum...
Benim 25 yıldır takip ettiğim bir olaydı bu...
Adnancı zalimlerin “Adnan Hoca” olduğu günlerde, herkesin ondan korkup sindiği günlerde, onun zulmüne uğrayıp da tek başına mücadele eden bir kadın vardı.
Adı Ebru Şimşek...
Bu çete ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı...
Her yıl olduğu gibi sonuçları bir sosyolog gözüyle ilgiyle okudum.
Araştırmanın siyasi sonuçlarına hiç girmeyeceğim...
Çünkü beni hiç ilgilendirmiyor.
Ama sosyal ve kültürel sonuçlarında çok çarpıcı bazı öyle ilginç rakamlar var ki, işte onları anlatmak istiyorum.
Belki 2023 seçimleri için partilere yol gösterebilir.
En ilgincinden başlayayım.
SORU ŞU:
Çünkü Türk dış politikasının en gizli nabzı orada atıyor....
Özellikle Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dış gezilerinde...
Bakanlık sitesi arşivine konan bu gezilere ait görüntüler, gazete ve televizyon haberlerine pek yansımayan “yeni trendleri” anlatıyor...
Şu an önümde son iki geziye ait görüntüler var...
Birincisi Libya’dan...
Savunma Bakanı geçenlerde Libya’yı ziyaret etti...
Orada düzenlenen gecenin en vurucu cümlesini gazetelerde ve internet sitelerinde okuduk.
Yapılan o erkek geyikleri...
Hani bir uçtan ötekine şifreli diye fantezi meraklılarının yaptığı o anatomik paylaşımlar...
Kadınlar, siyasetçiler hakkında o yazılıp çizilen fıkralar...
Paylaşılan siyasi karikatürler...
Normal sohbetlerimizde ağzımıza almayacağımız ifadeler, kavramlar, küfürler...
O iki fotoğraf şu:
Sakallı bir adam, Senato başkanının koltuğunda oturuyor...
Bir başka sakallı adam da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin koltuğunda...
Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar...
Avrupa’nın seçilmiş insanlarından birinden şu Twitter mesajı geldi:
“Şundan emin olun. Benim başbakanlıktan ayrılmam çok sıradan ve sıkıcı bir şekilde olacaktır...”
Mesajın altında, Almanya’nın seçilmiş başbakanı ve şu an dünyanın en başarılı lideri sayılan Angela Merkel’in adı vardı.
Hesap gerçekten onun mu, yoksa birisi onun adına şaka mı yapıyor tam öğrenemedim...
Ama hepimiz biliyoruz ki, onun görevden ayrılması gerçekten çok sıradan bir şekilde olacak...
Nasıl mı?
*
Onun adı yok...
Sadece “The Stranger”, yani “Yabancı” diye biliyoruz...
Arada bir bowling salonunun barında tek başına otururken görürüz onu...
Genellikle de Jeffrey Lebowski’ye ettiği büyük laflarıyla hatırlarız...
Mesela aklımdan hiç çıkmayan şu lafı:
“Bir ülkede bazen bir adam gelir ve...”
“Yabancı”
Epeydir aradığım bir insandı.
Çünkü elinde müthiş bir veri tabanı var.
20 milyon müşteriye hizmet götürüyor. 11 bin çalışanı var.
Dolayısıyla pandemi sırasında kim ne tüketti, ne kadar evde oturdu, ne harcadı, bugün durum ne herkesten iyi biliyor.
Karşımda uzun saçları ve hali tavrı ile klasik bir enerji şirketinden çok Silikon Vadisi’nde yükselen bir startup tipi duruyor.
Murat Pınar
Türkiye hakkında ona sormak istediğim çok şey var.
Mini Cooper araba büyüklüğünde bir araç Mars’ın yörüngesine oturacak.
Ve bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uzaya gönderdiği bir araç olacak.
Aracın adı “Hope”.
Yani “Umut”.
Tarihte ilk defa Müslüman bir ülkenin uzaya attığı araç böylesine ileri bir noktaya gidiyor...
Üstelik güzel bir haber daha var. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu bilimsel Mars projesinin başında 33 yaşında bir kadın var.
Adı
77 yaşındaydı...
Geçen yılın sessiz ölümlerinden biriydi... Ama, bu dünyadan ayrılırken arkasında çok gürültülü bir yakın geçmiş bırakmıştı...
Simone de Beauvoir’larla başlayan “birinci dalga feminizm”in, ikinci dalga sörfçülerinden biriydi...
Ve o kadın bizim erkek neslimizin dimağına çok korkutucu iki soruyu sokmuştu...
Eşek anırması yerli ve milli bir külterel miras mıdır
Yok merak etmeyin, sinirlenmeyin.
Türkiye’nin bunca meselesi varken bu konuyu gündeme getirmeyeceğim.
Zaten bu soru bize değil, Fransızlara soruldu.
Cevabı da milli iradenin temsil edildiği kubbeden geldi.
Yani Fransız Parlamentosu’ndan...
O cevap da şu:
“Evet eşek anırması Fransa’nın yerli ve milli değeridir...”
Ancak sorunun gündeme gelmesi eşekle ilgili değildi...
Horoz sesi ve at gübresi kokusuyla ilgiliydi...
Fransa’da bir süredir kırsal yörelerdeki horoz sesi tartışılıyor.
Bazı köylerdeki bazı kişiler komşularının horozunun ötmesinden dolayı şikâyetçiydi...
Hatta bir de olay olmuş, “Maurice” adlı bir horoz, rahatsız olan bir komşu tarafından öldürülmüştü.
*
Bir başka şikâyet de ülkenin güneyindeki ağustosböceği sesleriydi...
Le Beausset kasabasına gelen bazı turistler durmadan öten ağustosböceklerini belediye başkanına şikâyet etmiş ve susturulmaları için imza toplamıştı.
Ancak belediye başkanı, hiç beklemedikleri bir tepki vermiş, ağustosböceklerini susturmak yerine kasabanın ortasına 2 metre boyunda bir “Cırgan” heykeli diktirmişti.
*
Bir başka şikâyet konusu da at gübresi ve at kokusuydu.
Bir köyde şikâyetçiler başarılı olmuş ve mahkemeden, komşunun atının kendilerine 50 metreden fazla yaklaşmasına yasak getiren bir karar çıkarmışlardı.
*
Bu şikâyetler çoğalıp komşular arasında kavgalar artınca, konu Fransız Parlamentosu’na kadar geldi.
Sonunda parlamento bu konuyu ele alan bir kanun teklifini tartışmaya başladı.
Kanun çerçevesine “horoz kukirikosunun” yanına başka sesler de eklendi.
Mesela eşek anırması...
At kokusu, ağustosböceği cırlaması, kurbağa viyaklaması, ördek vakvaklaması, koyun melemesi...
Bunlar kırsal yörelerin tabii sesi midir?
Hatta kırsal yörelerin bu sesleri Fransa’nın “milli ve yerli kültürel varlığından mı sayılır”?
Parlamento 22 Ocak günü bunu tartıştı ve kanunu çıkardı...
“Evet bunlar ülkenin milli ve yerli kültürel mirasıdır...”
*
Böylece Fransa’da Cem Boyner’in sıpasının anırmasına özgürlük geldi...
Kendi payıma bu kanunu çok sevdim...
Okuduğumdan beri evde kendi kendime “Yaşasın dünyanın bütün Shrek’leri” diyorum.
65 PLUS’IN NEGATİF VE POZİTİF MATEMATİĞİ
Dün sabahtan itibaren Türkiye’de de 65 plus’ların isyan sesi iyice yükselmeye başladı.
Dünyanın en ünlü talk show’cularından biriydi Larry King...
23 Ocak günü COVID-19’dan öldü.
87 yaşındaydı...
Onunla CNN’den emekliye ayrıldıktan sonra New York Times’ta yapılmış bir mülakatı okumuştum.
Her gün gazetelerdeki obituary sayfalarını (ölüm ilanı ve hayat hikâyeleri) okurmuş.
Şöyle diyordu:
“Benim yaşımdaki insanların ölüm ilanları ile ilgili tepkisi iki tür oluyor. Bazıları bakıyor, mesela o insan 88 yaşında ölmüş ise diyor ki ‘Ooo ne kadar uzun yaşamış’. İşte bu ‘pozitif bir hayat matematiği’dir...”
Bir de ikinci tür insandan söz ediyor:
“Ölen kişi mesela 80 yaşındaysa okuyan 65 plus diyor ki, ‘Nee benden sadece 7 yaş büyükmüş... İşte bu da 65 plus’un negatif hayat matematiğidir.”
Lary King “Ben negatif matematik hesabı yapanlardanım” diyor.
Kendimi düşündüm...
Kesin pozitif matematikçi olmak isterdim.
Ama öyle miyim karar veremedim ve başka bir negatif matematik problemine geçtim.
HAYALİ HAVUZ SORUSU
KRİZDE DOLARA TÖRKİŞ MAAŞ İLE KAÇ KİLO HAVYAR YENİR
HAYDİ gelin bir “65 plus gastronomi matematiği” yapalım.
Geçen hafta “Havyar en iyi nasıl yenir” başlıklı bir yazı yazdım...
Oooo acayip bir “Memleketin bunca meselesi varken” tepkisi geldi.
Yazdığımdan utandım.
Kendimi affettirmek için hayali bir havuz problemi yapıyorum.
*
Bugün değil ya... Tam 20 yıl öncesi...
Mesela 2001 yılındayız...
Büyük bir ekonomik kriz yaşıyoruz.
Türkiye’de 24 saatte 1 milyon kişi işini kaybetmiş.
Sadece bir şirkette bir günde 246 kişi işten çıkarılıyor.
İşte tam o gün çok ünlü ve çok böyyük bir yazar, çalıştığı şirketin yönetimine telefon ediyor ve şunu söylüyor:
“Benim maaş kuşa döndü. Bundan böyle dolara çevirin yoksa rakip şirkete geçerim.”
*
Yönetim bu şantajdan korkuyor ve kabul ediyor. Böylece maaşı bir gecede 3 katına çıkıyor.
Şimdi küçük bir hesap...
Bu çook VIP ve önemli şahsiyetin, o günün kurundan dolara çevrilen maaşı ile kaç kilo havyar yenirdi?
Kaç genç çalışan işinde kalabilirdi?
*
ÖNEMLİ NOT: Havyar yiyip halt yemeyenler değil, sadece “Havyar yemeyip sürekli halt ve haram yiyenlerin” cevap vereceği bir soru.
HAYALİ HAVUZ SORUSU 2
BOĞAZ KENARINDA LÜKS OTELDE İKİ HAFTALIK PARAYLA KAÇ KİLO HAVYAR YENİR
YİNE eskilerden bir gün...
Diyelim ki, çook ünlü bir yazar...
Her yıl iki defa İstanbul’a geliyor...
İstanbul’un Boğaz kenarındaki en lüks oteline yerleşiyor...
Yani her gelişinde, kral dairesi değil ama bir alttaki prens süitinde geceliği 800 dolardan bir hafta kalıyor...
Yemesi içmesi, saunası, içkisi şirketi tarafından ödeniyor...
14 çarpı 800 eder 11 bin 200 dolar...
Buna en az 2 bin dolar da ekstraları ekleyin...
13 bin 200 dolar.
*
Havuz sorumuz şu:
İstanbul Balık Pazarı’nda o dönemde havyarın kilosu 600 dolar...
Sizce bu ünlü yazar 14 günde sadece odaya ödenen bu para ile kaç kilo havyar yiyebilirdi...
*
Ama kafanızı yormayın...
Memleketin bunca meselesi varken bir yazarın havyar havuzu hesabı ile kaybedecek zamanınız yok.
Zaten ben de bunu sırf mavra yapmak için kafamdan uydurdum.
Maksat gırgır olsun yani...
*
Ciddiye alsam bir de 1.7 milyon dolar bonusları da eklerdim...
Yani bu hayali mesele bir ton havyara falan gider yoksa...
Zaten inanılacak bir şey değil, inandırıcılığı iyice sıfır olurdu.
LÜZUMSUZ BİLGİ 1
MEMLEKETTE HAVYAR BORSASI NE DURUMDA
HAVYAR ve şampanya lüks tüketimin iki sembolü...
Ama havyar var havyarcık var...
Gerçek bir Beluga havyarı yemeğe kalkarsanız hiç kalkmayın...
Yiyemezsiniz... Ben de yiyemem...
Çünkü son yıllarda gerçekten yanına yaklaşılacak gibi değil.
Kilosu İstanbul’da 1.600 ile 2 bin 500 dolar arasında oynuyor...
Yani 100 gramı 160 dolar.
Buna karşılık mersinbalığından değil ama başka balıkların yumurtalarından yapılan havyarlar var.
Mesela Türkiye’de Dardanel’in yaptığı siyah havyar.
Migros’ta, Hepsiburada da 100 gramı 79 liraya satılıyor.
Kırmızı balık yumurtası isterseniz o daha ucuz. 100 gramı 64 TL.
Onlarla da idare edebilirsiniz...
Ben arada sırada öyle yapıyorum...
LÜZUMSUZ BİLGİ 2
ENVER PAŞA’NIN SEDEF HAVYAR TAKIMI KİMDE
TÜRK tarihinde havyar düşkünü olarak bilinen kişilerden biri de Enver Paşa. Son zamanlarda Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da yazdığı destan dolayısıyla adı sık sık geçiyor.
Enver Paşa’nın meşhur bir havyar takımı var. Sedef kaşıklı. İşte o takım bugün tarihçi yazar Murat Bardakçı’da...
LÜZUMSUZ BİLGİ 3
FATİH SULTAN MEHMED’İN MUTFAK DEFTERİNDEKİ HAVYAR
İSTANBUL Üniversitesi 1952 yılında “Fatih Devri Yemekleri” isimli bir kitap yayınladı. O kitaptan öğrendiğime göre Fatih Sultan Mehmed çok havyar ve karides yermiş.
Ve bunlar özel olarak Kırım’dan getirtilirmiş.
Evet... Memleketin bunca meselesi varken, günün lüzumsuz bilgileri bu kadar.
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