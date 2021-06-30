Erkeklik utancımdan tamamını koyamadığım demir parmaklık

20. ve 21. yüzyıl tarihinde en uzun süre iktidarda kalabilen totaliter parti, kendine yakışır biçimde kutlayacak bu günü...
Şu günlerde Çin’de büyük bir “kızıl turizm” başlamış bile. İnsanlar Mao’nun uzun yıllar partinin merkezi olarak kullandığı Yan’an’a ziyaretler yapıyorlarmış.
Mao’nun evini ziyaret ediyor, şimdi parti ve devlet başkanı Şi Cinping’in oturduğu sandalyelerde fotoğraf çektiriyorlarmış.
*
Size önce olayı, o kitaptan aynen aktaracağım...
Sonra hikâyede geçen iki kişinin adlarını açıklayacağım...
1950’li yılların sonu...
Şimdi gelin o sabaha dönelim...
*
David, Ankara Gar Gazinosu’nda çalışmaya başlayınca hem para kazanıyor hem de sevdiği işi yapıyor.
Ne var ki Ankara’da kalacak yeri yok... Hangi otele gitse her seferinde “Yer yok” diyorlar.
Zaten o zamanlar, Ankara’da Ulus gazetesinin ve Zafer gazetesinin bulunduğu yerde topu topu birkaç tane otel var.
Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
*
Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
*
Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Üç yıldır sessizliğe gömülmüş bulunan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım bu perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecekti.
Basın toplantısının yapılacağı tarih ilginç: 24 Haziran Perşembe...
Yani Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yapılacak kongreye 24 saat kala yapıyor bunu Aziz Yıldırım...
Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü.
O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı.
Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?
Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı.
Dün bunların cevabını aradım.
Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
*
Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
“Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan.”
*
“Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın.”
*
“Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır.”
*
“Bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız.”
*
Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
Ancak bu NATO Zirvesi bence son yılların en önemlisiydi...
O nedenle, sıkıcılığı göze alarak bu zirve ile ilgili görüşlerimi yazmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları bence Türkiye açısından son derece önemli oldu.
Bunu hangi somut bilgiye dayanarak söylüyorsun diye sorarsanız, cevabım şu...
Kimsenin bilmediği ve benim bildiğim şeylerden biliyordum demeyeceğim. Çünkü kimsenin bilmediği şeyleri şu an itibarıyla ben de bilmiyorum...
Ama yıllardır bu tür olayları izleyen bir gazeteci olarak, yapılan açıklamalardan, gördüğüm fotoğraflardan, vücut dillerinden çıkardığım bazı sonuçlar var.
Kaynaklarım, liderlerin karşılaşma anlarındaki vücut dilleri, dokunuşları, yüz ifadeleri...
Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu,
Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
*
Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı
Birçok yerden, “Halkalı tutulma” denen bu olayı gösteren harika fotoğraflar geldi.
Bana göre en güzeli de manşete koyduğum bu fotoğraf oldu...
Halkalı tutulma gözümüzü yine uzaya çevirdi.
Bundan istifade ederek ben de son yıllarda size kâinatla ilgili en ilginç olaylardan birini anlatayım.
12 Nisan 2019 günkü yazımda, insanoğlunun yıllardır konuştuğu “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafının çekilmesinin hikâyesini yazmıştım.
Karadelik için, “öteki dünyanın kapısı” da diyebiliriz.
Kâinatın en az bilinen boşluklarıdır karadelikler.
Geçen yıl yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu maçla başlıyor.
Hürriyet Avrupa baskısı bugün şampiyona için hazırladığı 28 sayfalık güzel bir ek veriyor.
O ek için benden de bir yazı istediler.
O yazıyı hazırlarken farkına vardım şimdi yazacaklarımın.
Yarın sahaya belki de tarihimizin en genç milli takımı ile çıkacağız.
Gelin şu rakamlara bakalım.
*
Takımızın yaş ortalaması 25 ve şampiyonaya katılan 24 takım arasında en genci...
Harika Kırmızı Kraliçe oyununu sevmemize çocuk gibi sevinmişti...
O gece üzerinde bu fotoğrafta gördüğünüz “Kırmızı Kraliçe” kıyafeti vardı.
“Bu rolü Türkiye’de en iyi oynayacak isim” demiştim.
*
Dün milletçe öğrendik ki Ezgi Mola hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmış.
Nedeni de tecavüze uğrayıp intihar eden genç kızı savunmak için attığı tweet’miş.
İddiaya göre intihar eden kıza tecavüz iddiasıyla yargılanan kişiye hakaret etmiş.
Ne kadar da onuruna düşkün bir arkadaşmış meğer...
Erkeklik utancımdan tamamını koyamadığım demir parmaklık
Erkek organı şeklinde bir demir kafes...
Çocuk tacizinin sembolik mahpushanesi...
Dün Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizmiş ve Instagram hesabından paylaşmış...
Elmalı’da hepimizin içini paramparça eden o iki çocuğun dramı daha güzel nasıl anlatılabilirdi ki...
*
İki küçücük çocuk...
Ahlaksız, vicdansız, kapkara bir ailenin, yakınlarının kendilerine yıllardır yaptığı cinsel tacizi çöpten insanlarla çizerek anlatmışlar...
Ahlaki çöküşün en trajik çizgi romanı haline getirmişler...
Tam da en iyi bildikleri dille...
Çocuk diliyle...
*
Instagram’da günlük çizgileri ile artık benim için morali, ahlakı, özgürlüğü, hürriyeti, insan haklarını temsil eden bir sosyal medyanın başyazarı haline gelen Gürbüz Doğan Ekşioğlu da onu alıp tüylerimizi dimdik edecek bir çizgiye çevirmiş...
İşte bu çizgiye...
Orada duygusuzlaşan bir toplumun, vurdumduymazlaşan bir adaletin, bananeci bir düzenin, ‘Benim çocuğuma dokunmayan ahlaksız bin yaşasın’ diyen bir zihniyetin utanç verici sonucunu göreceksiniz.
*
O ahlaksız anne ve baba dışarıda...
Hayatları mahvedilmiş o iki çocuk hâlâ, kahrolası bir erkek vahşetinin ördüğü bu demir parmaklıklar arkasından bakıyor bizlere...
Hepimize...
Bilin ki çocuklarımıza bu iğrenç hapishaneyi hep birlikte inşa ettik...
Yıllardır süren vurdumduymazlıkla, kolektif bir bananecilikle, toplu bir duyarsızlıkla...
*
Sizlerden ve Gürbüz’den özür dilerim...
Bu çizgisinin tamamını koyamadım buraya...
Erkek olarak utandım, bizleri temsil eden bir organın masum çocukların üzerine kapanmış bir demir parmaklık haline gelmesinden...
*
Ama siz lütfen girin Instagram’a tamamını görün bu ıstırap çizgisinin....
O çocuklarda bunları yapan büyükleri serbest bırakanlar...
Siz de girip bakın...
Çünkü artık toplum olarak utanmaya ihtiyacımız var...
FAŞİST SUBAYLARIN BIYIK BURMALARI ARASINDA ŞAHANE MALENA YÜRÜYÜŞÜ
SON 20 yılın en büyük İtalyan yapımlarından biri Malena filmiydi... 2000’de gösterime çıkan Giuseppe Tornatore’nin filmi İtalyan-Amerikan ortak yapımı olarak gerçekleşti.
İkinci Dünya Savaşı’nda faşist orduya subay olarak katılıp Habeşistan seferinde kaybolan bir subayın kasabada yalnız kalan güzel karısını anlatıyor.
Filmin müziğini geçen yıl kaybettiğimiz Ennio Morricone yaptı. Şahane bir ana temadır filmin müziği.
Tabii ki filmi film yapan Malena rolünü oynayan Monica Belluci...
Filmin çekildiği yıl 35 yaşında...
Geçenlerde Sophia Loren’in “Dün Bugün Yarın” filmindeki yürüyüşünden söz etmiştim...
Burada da Mussolini’nin subaylarının önünde bir Malena yürüyüşü var ki...
Faşizmin sultası altındaki kasaba bir podyuma dönüşüyor.
Seyretmeye değer...
Komiser Montabello dekorlarını sevdiyseniz bunu da çok seversiniz.
Tek arızası...
Filmin yapımcısı ve sanat danışmanı Harvey Weinstein...
Hani şu feci tacizci adam...
Şu sıralar hapiste...
Jenerikte adını görünce biraz tuhaf oldum.
THIS IS POP
İSVEÇLİLER NEDEN ÇOK İYİ POP MÜZİK BESTECİSİ VE SÖZ YAZARIDIR
BENİM gibi pop müzik ve rock hastaları için çok güzel bir yeni belgesel var.
“This is Pop...”
Sekiz bölümden oluşan belgeselin her bölümü bir temaya ayrılmış. İkinci bölümü İsveç’i anlatıyor... Ne alakası var diyeceksiniz... Orada öğrendim ki dünyada en çok pop müzik bestesi ve sözü yazılan ülkeymiş İsveç.
Bu eğilim Abba’yla başlamış... Ace of Base ve Pink’le devam etmiş.
Bu arada 1970’li yıllarda ve sonrasında, Denniz Pop adlı bir yapımcının kurduğu “Cheiron” adlı stüdyodan kimler kimler çıkmış:
Backstreet Boys, Britney Spears, Bon Jovi, NSYNC ve daha birçok sanatçı en önemli plaklarını orada yapmış. Peki neden böyle oluyor?
İsveçli bir yapımcı şöyle açıklıyor: “Uluslararası piyasaya çıkabilmek için İngilizce söylemek, bestelemek lazım. Ama İngilizce bizim ikinci dilimiz. Çok komplike sözleri kolay okuyamıyoruz. Dolayısıyla basit sözler yazmalıyız. Bu da akılda çok kolay kalan sözler ortaya çıkarıyor. O da şarkıları başarılı yapıyor...”
EN ÇOK 1 NUMARA ŞARKIYI KİM YAZDI
- DİZİDE şöyle ilginç bir bilgi verilmiş. Pop müzik tarihinde en fazla 1 numaraya çıkmış şarkı yazan besteci Paul McCartney’miş. İkinci sırada John Lennon varmış. Üçüncü sıradaki besteci ve yapımcı ise Max Martin adlı İsveçli bir müzik yapımcısı...
İŞÇİ SINIFININ OASİS’İ BURJUVAZİNİN BLUR’U
- “THİS is Pop” belgeselinin bir bölümü de “Brittpop” adı altında İngiliz rock müziğine ayrılmış.
Orada iki grup özellikle anlatılıyor.Biri Manchester orjinli “Oasis”, öteki Londra kökenli “Blur...”
Oasis, İskoçya sınırındaki sanayi devrimi şehri Manchester’in işçi sınıfının grubu olarak şöhret yapıyor... Devamlı bira içen, kötü çocuklar yani... Blur ise Londra burjuvazisinin, İngiliz gururunun temsilcisi... Aralarında müthiş bir savaş var... İngiliz tabloid gazeteleri günlerce onların kavgalarıyla atıyor manşetlerini...
Bana sorarsanız...
1974 yılında, “Kahramanlar’da işçi çocuğu olarak doğdum, bir burjuva olarak ölmek istiyorum” demiştim.
Ama itiraf edeyim, Oasis’çiyim... Tabii ki Wanderwall, hiç bıkmadan yıllardır dinlediğim şarkı... Sadece Spotify’da 1 milyar 177 milyon kere dinlenmiş... Blur’un en çok dinlenen şarkısı Song 2’nin 2012 remaster’ı ise 428 milyon kişi tarafından indirilmiş. Yaşasın işçi sınıfı ve onun sokak çocukları...
ÖNCE AYAKTA MİLLİ MARŞ SONRA DİZ ÇÖKÜP KINAMA
NE Fransızım, ne İsviçreli... Ama önceki akşam Fransa ile İsviçre arasında öyle bir maç seyrettik ki...
Hem Fransız oldum, hem İsviçreli...
İki milli takım için de heyecanlandım...
*
Önce şunu söyleyeyim.
Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda devrimler yaşanıyor.
Bir kere, milli takımların futbol kalitesinin ulusal liglerdeki kulüp futbolunu bile geçmekte olduğunu görüyoruz...
Ama asıl bir başka devrim var ki, onu anlatmak istiyorum.
*
Maç bittikten sonra iki milli takımın ilk 11’lerini önüme koydum...
Önce yarı finale kalan İsviçre takımına baktım:
- Breel Embolo...
- Haris Seferoviç...
- Xherdan Shakiri
- Granit Xhaka
- Ricardo Rodriguez
- Manuel Akinji
- Nico Elvedi
- Yedek kulübesinde Mehmedi...
İlk 11’den 7’sinin ismi İsviçre kökenli isimler değil...
*
Sonra Fransa milli takımının ilk 11’ine baktım.
- Kylian Mbappe
- Karim Benzama
- N’Colo Kante
- Presnel Kimpembe
- Paul Pogba
İlk 11’in 5 ismi bildiğimiz klasik Fransız ismi değil...
Göçmen ailelerin...
*
Avrupa’nın yeni milli takımları bu şampiyonada yeni bir şey yapıyorlar. Önce ülkelerinin milli marşları çalınırken ayakta hep birlikte söylüyorlar...
Sonra maça başlamadan önce diz çöküyor ve ırkçılığı kınıyorlar.
*
Evet, futbolun kozmopolit milli takımları gizliden bir devrimi yapmaya başladı.
Dünyayı kana bulayan, “Çetnik” zihniyetli etnik milliyetçiliğin sonudur bu...
Hitler’in feci mirasını işte bu kozmopolit yurtseverlik silecektir tarihten...
Futbolun sadece futbol olmadığını bütün dünyaya gösterecekler...
Tıpkı üzerinde LGBT tişörtle fotoğraf çektiren Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı gibi...
MADEM ORASI TÜRKİYE’NİN ASCOT’U ORADA HİÇ ERKEK SEYİRCİ YOK MU
- GAZİ Koşusu’nun ardından yayınlanan haberlere bakıyorum... Kazanan at ve biniciden çok, katılanların giydiği kıyafetler anlatılıyor.
Gerçekten güzel kıyafetler...
Bakıyorum, sadece kadınların kıyafetlerini gösteren fotoğraflar var. Oysa Ascot’ta kadın kıyafetleri kadar erkeklerinki de önemlidir. Gazi Koşusu’nda hiç mi kadınlar gibi özel kıyafet giyen erkek yoktu?
Yani erkekler sadece düğünlük lacileri veya günlük gri kıyafetleri ile mi geliyorlar...
Hatta tişörtleriyle...
Kafaya koydum. Gelecek yıl daha yakından izleyeceğim Gazi Koşusu’nu...
Gerekirse kendim özel kıyafetle gideceğim...