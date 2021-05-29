Erdoğan telefonu kaldırıyor ve karşısında Beşar Esad var

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde toplantılar yapılıyordu.
En sembolik olan ise tabii ki, yargılamaların yapıldığı Yassıada’daydı.
Olay oradan Türkiye’yi sarsan YouTube videolarına geliyordu.
İşte tam o saatlerde dünyada herkesi şaşırtan bir başka darbe yaşandı.
Bir şirket içi darbe...
Ama darbe yapılan yer öyle bir şirketti ve darbeyi yapanlar da öyle kişilerdi ki...
Dünya ekonomisinde yeni bir çağ başlıyordu.
Bir tarafta Altınordu... Mahalleme yakın bir başka mahallenin takımı. Küçükken okul dönüşü hep top oynadığım halk sahasının ilk sahibi. Metin Oktay olmak isteyen çocukların hayal arenası. Büyük Altınordu... 1923’te kurulmuş, Süper Lig kurulduğunda ilk 16 takımdan biri olmuş, Cumhuriyet’le yaşıt bir kulüp. İzmir’in ‘Kırmızı Şeytanlar’ı.
Öteki ise Altay... İlkokulu okuduğum Gazi İlkokulu’nun, orta ve liseyi okuduğum Namık Kemal Lisesi’nin mahallesinin takımı. Ben İzmirsporluyum ama öte yanım İzmirli.
Ve maç bitti. Altay Süper Lig’de... Kazanan İzmir... Ama asıl kazanan Süper Lig. İzmir’siz bir Süper Lig hep eksikti. Göztepe geldi... Zenginleşti. Şimdi Altay geldi. Yani Alsancak. Ege modernitesi. Ve İzmir artık tam kadro sahada...
Tebrikler Büyük Altay. Tebrikler Mustafa Denizli. Altay’dan aldığın parayı Şehit Aileleri’ne bağışladığın için de ayrıca teşekkürler, benim sevgili arkadaşım. Tebrikler Alsancak, Birinci, İkinci Kordon, Mustafa Bey Caddesi, Gül Sokak. Sana da tebrikler Büyük Altınordu. Tebrikler İzmir. Tabii ki tebrikler Mustafa Hocamın Çeşmesi, Alaçatı’sı. Tabii basketboldaki başarısı ile tebrikler Karşıyaka...
Önümüzdeki sezon her takım iki defa İzmir’e gidecek... Emin olun ki Süper Lig bu sezon çok daha renkli olacak.
Konu Habertürk kanalında yayınlanan İçişleri Bakanı söyleşisiydi.
İki yazar kendi üsluplarıyla programa katılan gazetecileri eleştirmiş.
Emin Çölaşan neredeyse yerden yere vurmuş.
Deniz Zeyrek ise ılımlı bir üslupla eleştirmiş.
Bense farklı bakıyorum.
Önce bir risk analizi yapayım.
Habertürk’te gazetecilerin karşısına çıkmak İçişleri Bakanı
Çok tuhaf bir gün...
Gündem çok kalabalıktı...
Siyasette izdiham vardı...
Lakin benim için çok tenhaydı... Issızdı...
*
Bir gece önce bütün Türkiye o malum televizyon tartışmasını izliyor, konuşuyordu...
Dört gazeteci soruyor, İçişleri Bakanı da konuşuyordu...
Her taraftan mesaj akıyordu cep telefonuma...
Soru da bu değil...
Soruyu New York Times yazarı Thomas L. Friedman soruyor:
“Joe Biden Nobel Barış Ödülü’nü alabilir mi?”
Ben de aynı soruyu ülkemin Cumhurbaşkanı için soruyorum...
Ama önce gelin Thomas Friedman’ın yaklaşımına bir bakalım.
Friedman dün yayınlanan yazısına Sovyet devriminin önde gelen liderlerinden Leon Troçki’nin şu sözü ile başlıyor:
“Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz... Ama savaş sizinle ilgilidir...”
Hikâye 5 Ocak 2021 günü başladı...
O gün limana gelen bir gemi taşıdığı konteynerleri boşaltmak üzere vinçlere yüklerken, birtakım resmi kişiler gelip yükün indirilmesini durdurdular.
Gelen kişiler Amerikan “Homeland Security”, yani “iç güvenlik” biriminin elemanlarıydı.
KONTEYNERDE NE VARDI SİLAH MI KOKAİN Mİ
Hayat her şeyimle geç başladı...
Öğleye doğru bir arkadaşım aradı ve “Twitter’da TT oldun” dedi...
İki numaraya kadar çıkmışım.
Gerçi geriye dönüp aradım üçer saat aralıklı listelerde görmedim ama galiba kısa bir süre TT olmuşum.
*
Biraz tuhaf değil mi...
TT olmama neden olan yazımın başlığı şuydu:
“Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor”
“Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle meşgulsün... Bak Emin Çölaşan nasıl yazıyor...”
Her defasında açıp Emin Çölaşan nasıl yazıyor diye bakıyorum...
Her defasında hiç şaşırmıyorum...
Çünkü onu Ankara yıllarından tanıdığım günlerden beri her iktidar için hep aynı şeyleri yazıyor...
*
Takdir de ediyorum...
Hiç bıkmıyor, usanmıyor, hep aynı şeyleri yazıyorum demiyor, kendi değişmiyor, konularını hiç değiştirmiyor...
Her gün memleketin en önemli meselelerini yazıyor.
Özeti şuydu:
Her gün 10 bin adım atmanıza gerek yok, 4 bin 400 adım yeterli... Araştırmanın kaynağı da taş gibi sağlamdı: Harvard Üniversitesi...
Öyle olunca da zaten hazır olan ruhumuzu anında rehavet kapladı.
*
Dün sabah Prof. Melih Us aradı... Hani COVID sırasında yıldızı parlayan hoca.
“Sen o araştırmanın ayrıntılarını okudun mu” diye sordu.
Hayır sadece haberi üstünkörü okumuştum.
Prof.
Bu tabutta, hayatının daha baharına bile gelmeden katledilmiş bir kız çocuğu yatıyor...
Gazze’deki İsrail vahşetinden bir hafta önce, Kabil’de Taliban vahşetinin kurbanı oldu.
Taliban canilerinin, Saayed Ul-Shudada okulunun kapısında patlattıkları bombalar 90 çocuğun hayatına mal oldu...
Yani Gazze’de katledilen çocuk sayısından fazla çocuk katledildi...
100 de yaralı var...
Kimdi bu çocuklar?
Okumak için çalışmak zorunda kalan yoksul çocuklardı çoğu...
Ama ben o konuya girmeyeceğim...
Memleketin bunca meselesi varken benim aklım Upper Cihangir’de...
Neden derseniz, Upper Cihangir’in “seviyeli magazincilerinin” üzerine pandemi tembelliği çöktü.
Magazin halısı Upper Cihangir’in altından çekiliyor da haberleri yok..
O yüzden iş yine bana düştü ve bu sosyal sorumluluğumu yerine getiriyorum.
En vahimi de halıyı çeken kim biliyor musunuz...
Türk basınının yarım asırlık eski tüfek siyaset yazarları...
Ama anlatacağım olay o kadar pespaye ki, ancak onların seviyesine inerek böyle bir cümleyle ifade edebildim.
Şimdi şöyle rahat bir koltuğa oturun, arkanıza yaslanın.
Son yıllarda dinlediğiniz en pespaye siyaset kumpaslarından birini anlatacağım...
O AKŞAM YEMEĞİNDE
Şirketin bugüne kadarki ilk Türk CEO’su oldu...
1979’da İstanbul Şişli’de, Kent Sineması’nın arkasındaki bir evde doğdu. Robert Kolej, Boğaziçi Üniversitesi’nden sonra Manchester Business School’da MBA derecesi aldı.
Henüz 42 yaşında ama arkasında ancak çok uzun yıllar boyunca kat edilebilecek bir kariyer var.
Shell’e girdikten sonra çok genç yaşta 21 ülkenin filo yönetim başkanı olarak çalışmış. Almanya dağıtım sisteminin pazarlama konseyi üyesi olmuş.
*
Son yıllarda hayatım İstanbul-İzmir-Urla-Bodrum arasında yollarda geçiyor.
Dolayısıyla o yollarda meydana gelişen büyük dönüşüm ve gelişimin tanığıyım.
Bildiğimiz benzin istasyonları sadece benzin pompa istasyonu olmaktan çıkıp birer alışveriş merkezi haline dönüşüyor.
1) BIYIKTAN İBARET YAZIİŞLERİ BANA ESTETİK GÖRÜNMEDİ
BIYIKTAN ibaret bir yazıişleri bana hiç estetik görünmemişti...
O yüzden Hürriyet’in başında hep bir kadın genel yayın yönetmeni hayal etmiştim.
Birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan bugüne kadar, Ahmet Hakan dahil 10 genel yayın yönetmeni çıktı...
Benim Hürriyet’teki hayalim gerçekleşmedi, ama birlikte çalıştığım arkadaşlarımdan ikisi, Nurcan Akad ve Neyirre Özkan başka yayın kuruluşlarında genel yayın yönetmeni oldular...
Her ikisi de çok başarılıydı...
“Hep kınıyoruz ama ümmet bizden adım atmamızı bekliyor...”
Çok basit bir cümle ama kendi payıma hiç anlamadım.
Anlamadığım şey de şu: “Hangi ümmet”, “hangi adımı” atmamızı bekliyor...
Gelin önce şu “ümmet” kelimesinin sözlük anlamına bir bakalım.
“Müslümanlığa bağlı olan, Hazreti Muhammed’in yolundan giden Müslümanların tümü...”
Tamam bu kelime sözlükte var...
Ama gerçekte böyle bir ümmet var mı...
Vatikan tarihinde ilk defa bir savcıyı törenle “kutsal” ilan etti...
Size bu töreni ve sonrasındaki ilginç ayrıntıları anlatacağım.
Ama önce siz de benimle birlikte şu soruların cevabını bir düşünün...
Hayatınızda hiç bir savcı türbesi gördünüz mü...
Kendim için konuşayım... Ben görmedim, bilmiyorum...
Peki bir mafya babasının, itibarlı bir din insanı tarafından en ağır kelimelerle eleştirildiğine tanık oldunuz mu?
Mesela bir cuma namazından önce, Diyanet İşleri’nin merkezi sisteminden çıkmış mafyanın kötülüklerini anlatan bir hutbe veya vaaz dinleyeniniz var mı?
Size maç analizi yapmayacağım. Kaç asist, kaç korner, kaç teknik faul istatistiği vermeyeceğim. Büyük gazetenin spor sayfasında psikolojik bir tahlil yapacağım...
Çünkü bir Fenerbahçeli için dün gece sahadan anlatılacak bir hikaye yoktu...
Teknik direktör açısından aklımda kalan tek şey, maç öncesi acılı Filistin halkı için söylediği şeylerdi...
Spora ait söylediği bir şey yoktu...
O nedenle size iki evi anlatacağım...
İki Fenerbahçeli evi..
Aynı saatlerde nefes nefese üç maç oynanıyor...
Biri Anadolu yakasında, biri Avrupa yakasında...
Z kuşağının hatta Y kuşağının da bilemeyeceği tek bir cümleydi bu:
“Devri sabık yaratmayacağız...”
Partisinin bir üyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Onu Yüce Divan’a göndereceğiz” derken Kılıçdaroğlu’nun bütün Türkiye’ye verdiği o mesajı gençlerin de kolayca anlayabileceği bir Türkçe ile yazayım:
“İntikamcılık yapmayacağız...”
Ne gazetelerde, ne dijital medyada pek üzerinde duran olmadı.
Oysa söylediği söz o kadar önemli, yapıcı ve güven vericiydi ki...
Her gazetecinin iştahını kabartan o videoları bir kenara bırakıp bugünkü yazılarımın manşetine alacağım.
1- Sosyolog yanım ameliyatlı iki gözümü faltaşı gibi açtı.
*
- Kaynak devletin kurumunun yayınladığı bülten:
“İstatistiklerle Aile 2020”.
- Yayınlayan devletin resmi kurumu Anadolu Ajansı...
İşte bu bülten Türk toplumunun geçirdiği belki de en çarpıcı sosyolojik değişimi açıkça ortaya koydu.
*
Türkiye’de aile yapısı ile ilgili yıllardır hâkim olan görüş neydi?
Erdoğan telefonu kaldırıyor ve karşısında Beşar Esad var
Bugün size 2007 yılında bir gece, Türkiye Başbakanı’nın odasında yaşanan öyle bir olayı anlatacağım ki...
Şaşırıp kalacaksınız...
Ama önce dün dikkatimi çeken bir gelişme ile başlayayım.
*
Dün beni en şaşırtan haber İsrail’den geldi...
İsrail’in en büyük gazetelerinden Haaretz, çok ilginç ve düşündürücü bir birinci sayfa ile çıkmış.
Sayfanın üzerinde 67 çocuğun fotoğrafı var... Ve manşette şu yazıyor:
“Savaşın bedeli 67 çocuk...”
Bu çarpıcı birinci sayfa bana iki bakımdan çok koydu.
*
Birincisi şu: Ortadoğu denilen bu coğrafyada maalesef çocuklar siyasetin ve savaşın kurbanı haline getiriliyorlar.
İkincisi ise demek ki “vatan millet” hamasetinin prim yaptığı bir günde bu ülkede cesur biçimde sesini yükselten insanlar ve kurumlar var...
Peki ne oluyor orada...
Peki ama ne oluyor orada gerçekten?
*
Geçen gün size akademisyen ve gazeteci Soli Özel’in Filistin olayını en iyi bilen gazeteci Cengiz Çandar’la yaptığı bir YouTube video sohbetinden bahsetmiştim.
Öylesine çarpıcı ve öğretici bir sohbet ki, üşenmeden deşifre ettirip size geniş bir özetini vermeyi istedim.
Ama girip tamamını seyredin lütfen...
*
Bu arada Cengiz Çandar, geçmişte Türkiye’de Başbakan Erdoğan’ın odasında yaşanan öyle bir sahneyi anlatıyor ki...
İnanamadım.
Eminim siz de “Nereden nereye gelmişiz” diyeceksiniz...
Şimdi koltuğunuza rahat oturun, İsrail ve Filistin’e gidiyoruz...
3D, yani üç boyutlu bir film seyredeceksiniz.
1- KAHVALTIDA KİM BU ADAM DEDİĞİM ZAMAN DEDİLER Kİ
CENGİZ ÇANDAR: “Ben İsrail devletinin kuruluşundan dört ay sonra doğdum. O bölgeye ilk olarak militan olarak ayak bastım. Yani, İsrail devletinin kurulduğu her yere, Batı Şeria’ya Gazze’ye, Kudüs’ün iki tarafına defalarca gittim ve aktörleri de Rabin, Perez dahil olmak üzere, görüştüm. Ehud Olmert daha Ehud Olmert değilken ilk Kudüs’te onunda kahvaltı yaptığım zaman ‘Kim bu Ehud Olmert’ dediğimde İsrail politikasının yükselen yıldızı demişlerdi. Netanyahu dışişleri bakan yardımcısı
iken daha onunla uzun bir mülakat yapmıştım
Şimdi bu kadar girizgâhtan sonra şunu söylemek istiyorum. O dönemde biz neyi biliyorsak, 73 yıldır öğrendiğimiz, son 30-40 yıl içinde birlikte büyüdüğümüz, yaşadığımız ve sahip olduğumuz veriler bakış açıları vs şu anda hiç para etmiyor.”
2- BUGÜN DURUM FARKLI: HAMAS 9 GÜNDE İSRAİL’E 3 BİN 500 FÜZE ATTI
CENGİZ ÇANDAR: “Bu yeni çatışmada 9 gün içinde Gazze’den İsrail’e gönderilen füze adedi 3 bin 500’e yakın ve bu 9 gün içinde gönderilen füzeler, 2014’te gönderilmiş olan füzelerin tümüne tekabül ediyor.
İsrail Iron Dome denen Demir Kubbe hava savunma sistemiyle bunların yüzde 90’ından fazlasını havada imha edebilme kapasitesine sahip. Dolayısıyla İsrail, Hamas’ın ve İslami Cihad’ın en büyük kozu olan Hizbullah devreye girmediği takdirde ortaya koyacağı performansı kaldırabilecek savunma sistemlerine ve askeri güce sahip.”
3- GAZZE’DE ROKET SAVAŞI KOMUTANLARI ÖLDÜRÜLDÜ
CENGİZ ÇANDAR: “İsrail istihbaratı ve İsrail askeri gücü Hamas’a kabul edilmesi zor bir noktadan sonra pek kolay olmayacak ağırlıkta zarar verdi.
Gazze’nin kanalizasyonları dışarı akmaya başlamış, çocuklar okula gidemiyor, nüfusun yüzde sekseni temiz su edinemez durumda. En önemlisi Hamas komutanlarının, yani askeri liderlerinin önemli oranda unsurları, yani bu siber savaşları yöneten, roket üretiminde rol alan isimler son birkaç gün içinde öldürülmüş durumda...”
4- AMA HAMAS BUNDAN ZARAR GÖRMEDİ HATTA KAZANÇLI ÇIKTI
CENGİZ ÇANDAR: “Hamas bundan zararlı çıkmadı, tersine siyasi olarak kazançlı çıktı. Filistinliler her zaman bunu yapagelmişlerdir. Bunun mucidi de Arafat’tı. Her askeri yenilgiyi siyasi başarıya dönüştürme ustasıydı.”
5- İSRAİL’DEKİ DOKTORLARIN YÜZDE 17’Sİ FİLİSTİNLİLER
SOLİ ÖZEL: “Eskiden Filistin toplumu büyük ölçüde köylüydü. Şimdi aradan 70 küsur yıl geçti. Filistin toplumu, İsrail’deki Filistin toplumu İsrail vatandaşı olanlar, Arap dünyasının en iyi eğitimlileri haline geldi.
İsrail’deki toplam doktorların % 17’si Filistinli. Filistin kökenliymiş. Hemşirelerin % 24’ü Filistin kökenli. Keza eczacıların % 47’si... Bunlar İsrail pasaportu taşıyan, İsrail vatandaşı olan insanlar ve bugün İsrail nüfusunun yüzde 20’sini oluşturuyorlar. Düşünün bu kargaşa içinde karışık personeli olan hastanelerde, az önce birbirlerini boğazlamaya çalışmış insanlara birlikte tedavi yapılıyor.”
6- ARTIK ARAP CAMİASINDA İSLAMCILIĞIN ŞANSI YOK
CENGİZ ÇANDAR: “Şimdi o büyük Arap camiasında İslamcılığın şu sırada bir şansı, gelecek ufku var mı? Görünmüyor.
Eğer Müslüman Kardeşler ise söz konusu olan onun en büyük hasmı Birleşik Arap Emirlikleri hatta Suudi Arabistan. Mısır, en büyük karşıtı Müslüman Kardeşler’in. Müslüman Kardeşler’in Türkiye’den başka çalacağı kapı yok. Yani Hamas’ın.
Katar var dersen, cürmü ne kadardır, coğrafyası nedir?.. İran var derseniz, taktik olabilir ama İran’ın Müslüman Kardeşler’le bir Katolik izdivacına girmesi mümkün değil.”
7- TÜRKİYE ÇOK İDDİALI BİR ÜLKE OLDU AMA
CENGİZ ÇANDAR: “Şu anda Türkiye çok iddialı bir ülke oldu. Güç projeksiyonuyla bir güç olarak Güney Kafkasya’dan Doğu Akdeniz’e olan alanda Suriye’de Libya’da sahnede. Cumhurbaşkanı’nın yakın çevresinden sunulduğu haliyle bir dünya lideri var. Türkiye İsrail’le diplomatik ilişkisi olan bir ülke. Filistinlilere karşı büyük bir manevi bağlılık, ahlaki sorumluluk duyuyor. Bir yandan da NATO ülkesisin, Avrupa Birliği’nin de aday ülkesisin. Ama şu anda Türkiye’nin hiçbir arabuluculuk faaliyetinde adını duymuyoruz. Çünkü sahada fiilen bu şansa sahip görünmüyor. Mısır çok daha ön planda. Neden böyle oldu bir ona bakmalıyız.”
HATIRLAYALIM
8- 2007’DE TÜRKİYE’DE KURGU FİLMİ GİBİ BİR OLAY YAŞANDI
SOLİ ÖZEL: “Hatırlayalım, 2007’de bugün hepimize kurgubilim gibi gelecek bir olay yaşandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile İsrail Devlet Başkanı Şimon Peres, aynı gün Türkiye Millet Meclisi kürsüsünde konuşma yaptı. Yani Türkiye, İsrail-Suriye ve Suriye-İsrail-Filistin arasında arabulucu idi. Türkiye’nin Mısır’la ve İsrail’le ilişkileri bugün olduğu gibi değil de bundan 12 yıl önce olduğu yerde olsa idi, Türk dış politikasının gerçekten bütün dünyada bir başarı öyküsü olarak görüldüğü, bana göre de başarılı olduğu bir dönemde olsaydık Türkiye’nin bugünkü konumu çok farklı olabilirdi. Keşke o günlerde Amerika, Türkiye’yi dinliyor olsaydı.”
HATIRLAYALIM
9- GECE YARISI BAŞBAKANLIK’TA PURO DUMANLARI ARASINDA YAŞANAN OLAY
CENGİZ ÇANDAR: “Sen o günü hatırlattın. Ben de o günlerde yaşanan ve perde arkasında kalan bir geceyi anlatayım.
O günlerde Türkiye Başbakanlık makamında da kurgu filmi gibi çok ilginç bir olay daha yaşandı. İsrail Başbakanı Ehud Olmert, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikteydi. Vakit gece yarısıydı. Görüşmelerin bir anında Ehud Olmert puro istiyor.
Erdoğan’ın sigara alerjisi olduğu için Başbakanlık’ta puro yok. Hemen Ankara’da puro bulunup getiriliyor. Müzakere devam ederken Erdoğan puro dumanları arasında ilginç bir şey yapıyor. Ehud Olmert’in önünde telefonu kaldırıyor. Karşısında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad var ve ona durumu anlatıyor. Ondan gelen cevabı Ehud Olmert’e iletiyor. O da ‘Ben gideyim hükümetime bir danışayım’ diyor ve sabaha karşı Tel Aviv’e uçuyor Ankara’dan. Şimdi böyle bir Türkiye vardı. Yani elde telefon, Suriye ile İsrail arasında eşzamanlı, diplomasi ve arabuluculuk yapabilen bir Türkiye. O devam etseydi bugün durum çok farklı olabilirdi.”