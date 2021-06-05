Erdoğan, Biden'a fesli bir boksörü anlatacak

Bu hafta başında spor dünyasını çok yakından etkileyen çok önemli bir tartışma başladı... Tartışmayı başlatan kadın bir sporcuydu ve şu anda spor medyasında toz duman. Olay şu:
KADIN SPORCU MAÇ SONU TOPLANTISINI REDDEDİNCE
Paris'te yapılan Fransa Açık Tenis turnuvasında Naomi Osaka maç sonunda yapması gereken basın toplantısına çıkmayı reddetti... Böylece tenis tarihinde bir ilke imza attı. Nedenini de şöyle açıkladı: “Bu basın toplantılarında sorulan negatif ve öfkeli sorular psikolojimi bozuyor ve benim mücadele azmimi kırıyor...”
KIZGIN ORGANİZATÖRLER PARA CEZASI VERDİ, İHRAÇLA TEHDİT ETTİ
Tabii organizatörler Naomi Osaka’ya hemen 15 bin dolar para cezası verdiler. Onunla da kalmadılar, turnuvadan ihraç edebileceklerini ve disiplin soruşturması başlatılabileceklerini ifade ettiler.
Naomi Osaka da ceza almasından 1 gün sonra turnuvadan çekildiğini açıkladı. Spor dünyasında büyük bir tartışma başladı ve çok sayıda sporcu Naomi Osaka’ya destek verdi. Kadın tenisçinin kararı, aynı zamanda bütün dünyada ‘sporcuların mental sağlığı’ konusunu da tartışmaya açtı.
BAZI GAZETECİLER SORU SORMUYOR KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR
O meşum sabaha...
19 Aralık 2009 sabahı Beylerbeyi’ndeki bir askeri lojmanda silah sesi duyuldu.
Türk ordusunun bir subayı, o sabah tabancasını şakağına dayadı ve tetiği çekti. Arkasında da şu mektubu bıraktı:
“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız.
Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum.”
*
Yarbayın adı
Gönderen Ahmet Özal’dı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ı İstanbul’daki evinde ziyareti sırasında çekilmişti.
Hemen söyleyeyim...
Tarihi bir fotoğraftır bu...
Büyük bir barışın fotoğrafı...
Cumhuriyet’i kuran partinin, Cumhuriyet’in liberal devrimini yapan insanı ile vefa buluşmasıdır...
Yeni CHP’nin temellerini atan bir karedir...
Benim gibi artık ne ruhen, ne de fiziken öyle bir beklentisi kalmamış eski genel yayın yönetmeninin de içinde vardır o nöbetçi...
Öyle bir gün gelir ki...
“Keşke bu gazeteyi bugün ben yapsaydım” derdi...
Veya benim gibi onu demez de şunu yapar.
İçindeki gazeteyi içinden yapar...
Pazar gecesi öyle bir geceydi işte...
İçimdeki nöbetçi, o gece kendi gazetesini yaptı...
Yaptı da ne yaptı...
Bu maç Avrupa’nın seyircili futbola dönüşüydü. 16 bin taraftar sahada 60 binlik bir atmosfer yarattı. Şurası kesin; seyircisiz bir maç baharatsız bir yemek gibiydi. Futbol önceki gece aromasını ve baharatına kavuştu. Stattaki seyirci yerleşiminde sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uygun bir oturum planlaması yapıldı. Ama daha maç başlamadan önce bütün sosyal mesafe kuralları bir yana bırakıldı. Maskeler tamamen atıldı.
Önceki gece her futbolsevere nasip olmayacak bir olayı yaşadım.
Tabii ki bu bir UEFA Şampiyonlar Ligi finaliydi. Tabii ki o maçı seyretmek bir şanstı.
Ancak bir sosyolog olarak benim için en az onun kadar güzel bir fırsat daha vardı.
Bütün dünyada 1.5 yıllık aradan sonra seyircili ilk futbol finalini seyredecektim.
Gerçekten çok zengin gözlemlerle dolu bir gece geçirdim.
Cumartesi gecesi Porto’nun Drago Stadı’nda sadece bir UEFA finali oynanmadı.
Futbolun geleceği açısından çok başka şeyler de oldu.
Twitter’da TT olmuştu.
Bu defa 10 saniyelik yarım kalmış bir cümle ile yine TT oldum.
Üstelik bu defa bir gece ve bir gün TT kaldım...
*
Olay perşembe akşamı bir arkadaşımdan gelen telefonla başladı:
“Sen gerçekten Tayyip Erdoğan büyük lider mi dedin?”
“Evet” dedim...
Şaşırdı... Herhalde
İstanbul’dan neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilen final maçına içim buruk geldim. Ama iyi ki gelmişim. İnsanlar saha içindeki futbola susamış. Ama sokaklardaki heyecanına da susamış. Ve bilin ki sahaya dönen seyirci aynı seyirci olmayacak. Daha mı iyi olur daha mı kötü bilmiyorum ama, daha agresif bir seyirci görürsek kimse şaşırmasın.
Dün UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için Portekiz’in Porto şehrindeydim. Aslında İstanbul’da seyredeceğimiz bir final bizden neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilmişti. O nedenle biraz içim buruk geldim buraya. Ama iyi ki gelmişim... Maçın sahadaki ayrıntılarını yarın yazacağım. Bugün saha dışını yazayım.
MAÇA CHELSEA KULÜBÜ BiLETiYLE GiREBiLDiM
Portekiz’e gelişim kolay olmadı. Bilet bulmak hiç kolay değildi. Çünkü stada 16 bin 500 kişi alınacaktı. Son anda maça gitmekten vazgeçen bir Chelsea Kulübü üyesi arkadaşım sayesinde bilet bulabildim.
OTEL FiYATLARI FÜZE GiBi FIRLAMIŞ
İkincisi Portekiz’e giriş koşulları. Kimi, “karantina var” diyordu, kimi “Yok” diyordu. Ama hemen herkese göre Portekiz’e girmek için bir davet lazımdı. Onları da hallettik... Ama en zoru otel bulmaktı... Epeydir kapalı olan oteller, restoranlar sanki bir yılın parasını bir günde çıkarmak ister gibiydi. Sadece 3 metrekare otel odasının fiyatı 600 Euro’dan başlıyordu.
BEŞ UÇAK iNiNCE COViD DUVARI YIKILDI
Şaşırıp kalacaksınız...
Ama önce dün dikkatimi çeken bir gelişme ile başlayayım.
*
Dün beni en şaşırtan haber İsrail’den geldi...
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde toplantılar yapılıyordu.
En sembolik olan ise tabii ki, yargılamaların yapıldığı Yassıada’daydı.
Olay oradan Türkiye’yi sarsan YouTube videolarına geliyordu.
İşte tam o saatlerde dünyada herkesi şaşırtan bir başka darbe yaşandı.
Bir şirket içi darbe...
Ama darbe yapılan yer öyle bir şirketti ve darbeyi yapanlar da öyle kişilerdi ki...
Dünya ekonomisinde yeni bir çağ başlıyordu.
Bir tarafta Altınordu... Mahalleme yakın bir başka mahallenin takımı. Küçükken okul dönüşü hep top oynadığım halk sahasının ilk sahibi. Metin Oktay olmak isteyen çocukların hayal arenası. Büyük Altınordu... 1923’te kurulmuş, Süper Lig kurulduğunda ilk 16 takımdan biri olmuş, Cumhuriyet’le yaşıt bir kulüp. İzmir’in ‘Kırmızı Şeytanlar’ı.
Öteki ise Altay... İlkokulu okuduğum Gazi İlkokulu’nun, orta ve liseyi okuduğum Namık Kemal Lisesi’nin mahallesinin takımı. Ben İzmirsporluyum ama öte yanım İzmirli.
Ve maç bitti. Altay Süper Lig’de... Kazanan İzmir... Ama asıl kazanan Süper Lig. İzmir’siz bir Süper Lig hep eksikti. Göztepe geldi... Zenginleşti. Şimdi Altay geldi. Yani Alsancak. Ege modernitesi. Ve İzmir artık tam kadro sahada...
Tebrikler Büyük Altay. Tebrikler Mustafa Denizli. Altay’dan aldığın parayı Şehit Aileleri’ne bağışladığın için de ayrıca teşekkürler, benim sevgili arkadaşım. Tebrikler Alsancak, Birinci, İkinci Kordon, Mustafa Bey Caddesi, Gül Sokak. Sana da tebrikler Büyük Altınordu. Tebrikler İzmir. Tabii ki tebrikler Mustafa Hocamın Çeşmesi, Alaçatı’sı. Tabii basketboldaki başarısı ile tebrikler Karşıyaka...
Önümüzdeki sezon her takım iki defa İzmir’e gidecek... Emin olun ki Süper Lig bu sezon çok daha renkli olacak.
Konu Habertürk kanalında yayınlanan İçişleri Bakanı söyleşisiydi.
İki yazar kendi üsluplarıyla programa katılan gazetecileri eleştirmiş.
Emin Çölaşan neredeyse yerden yere vurmuş.
Deniz Zeyrek ise ılımlı bir üslupla eleştirmiş.
Bense farklı bakıyorum.
Önce bir risk analizi yapayım.
Habertürk’te gazetecilerin karşısına çıkmak İçişleri Bakanı
Çok tuhaf bir gün...
Gündem çok kalabalıktı...
Siyasette izdiham vardı...
Lakin benim için çok tenhaydı... Issızdı...
*
Bir gece önce bütün Türkiye o malum televizyon tartışmasını izliyor, konuşuyordu...
Dört gazeteci soruyor, İçişleri Bakanı da konuşuyordu...
Her taraftan mesaj akıyordu cep telefonuma...
Soru da bu değil...
Soruyu New York Times yazarı Thomas L. Friedman soruyor:
“Joe Biden Nobel Barış Ödülü’nü alabilir mi?”
Ben de aynı soruyu ülkemin Cumhurbaşkanı için soruyorum...
Ama önce gelin Thomas Friedman’ın yaklaşımına bir bakalım.
Friedman dün yayınlanan yazısına Sovyet devriminin önde gelen liderlerinden Leon Troçki’nin şu sözü ile başlıyor:
“Siz savaşla ilgilenmeyebilirsiniz... Ama savaş sizinle ilgilidir...”
Hikâye 5 Ocak 2021 günü başladı...
O gün limana gelen bir gemi taşıdığı konteynerleri boşaltmak üzere vinçlere yüklerken, birtakım resmi kişiler gelip yükün indirilmesini durdurdular.
Gelen kişiler Amerikan “Homeland Security”, yani “iç güvenlik” biriminin elemanlarıydı.
KONTEYNERDE NE VARDI SİLAH MI KOKAİN Mİ
Hayat her şeyimle geç başladı...
Öğleye doğru bir arkadaşım aradı ve “Twitter’da TT oldun” dedi...
İki numaraya kadar çıkmışım.
Gerçi geriye dönüp aradım üçer saat aralıklı listelerde görmedim ama galiba kısa bir süre TT olmuşum.
*
Biraz tuhaf değil mi...
TT olmama neden olan yazımın başlığı şuydu:
“Emin Çölaşan gibi yazmak istiyorum, lakin olmuyor”
“Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle meşgulsün... Bak Emin Çölaşan nasıl yazıyor...”
Her defasında açıp Emin Çölaşan nasıl yazıyor diye bakıyorum...
Her defasında hiç şaşırmıyorum...
Çünkü onu Ankara yıllarından tanıdığım günlerden beri her iktidar için hep aynı şeyleri yazıyor...
*
Takdir de ediyorum...
Hiç bıkmıyor, usanmıyor, hep aynı şeyleri yazıyorum demiyor, kendi değişmiyor, konularını hiç değiştirmiyor...
Her gün memleketin en önemli meselelerini yazıyor.
Özeti şuydu:
Her gün 10 bin adım atmanıza gerek yok, 4 bin 400 adım yeterli... Araştırmanın kaynağı da taş gibi sağlamdı: Harvard Üniversitesi...
Öyle olunca da zaten hazır olan ruhumuzu anında rehavet kapladı.
*
Dün sabah Prof. Melih Us aradı... Hani COVID sırasında yıldızı parlayan hoca.
“Sen o araştırmanın ayrıntılarını okudun mu” diye sordu.
Hayır sadece haberi üstünkörü okumuştum.
Prof.
Bu tabutta, hayatının daha baharına bile gelmeden katledilmiş bir kız çocuğu yatıyor...
Gazze’deki İsrail vahşetinden bir hafta önce, Kabil’de Taliban vahşetinin kurbanı oldu.
Taliban canilerinin, Saayed Ul-Shudada okulunun kapısında patlattıkları bombalar 90 çocuğun hayatına mal oldu...
Yani Gazze’de katledilen çocuk sayısından fazla çocuk katledildi...
100 de yaralı var...
Kimdi bu çocuklar?
Okumak için çalışmak zorunda kalan yoksul çocuklardı çoğu...
Erdoğan, Biden'a fesli bir boksörü anlatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden’la yapacağı görüşmenin tarihi kesinleşti.
Önceki gün aldığım bir bilgiye göre Erdoğan bu görüşmede ABD Başkanı’na bir boksörden söz edecek.
Bir de kitap hediye edecek.
Kitabın adı da şu: “A Golden Heart Mitten...”
Yani “Altın Kalpli Eldiven...”
*
Önceki gün AKP’li bir başkanla ringe çıktım.
Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bir ringin kenarındaki halatları kaldırıp birlikte içine girdik ve bu fotoğrafı çektirdik.
Ringe çıkma daveti Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’dan geldi...
Beyoğlu’nun ortasında, Galatasaray Lisesi’nin ana giriş kapısında, küçük ama çok anlamlı bir açık hava sergisi düzenlemiş.
Serginin adı “Altın Kalpli Eldiven...”
*
Sergi Türkiye boks tarihinin en önemli iki isminden biri olan Garbis Zakaryan’ın hayatı ile ilgili...
Ermeni asıllı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı o...
Benim gençliğimde gerçek bir Türkiye efsanesiydi...
Beyoğlu Belediyesi onun hayatını fotoğraflarla anlatan bir sergi hazırlamış.
Küçüklük fotoğrafından son yolculuğuna uğurlandığı güne kadar hayatının birçok kesiminden fotoğrafları görüyorsunuz.
Son fotoğrafı ise Ermeni kilisesinde büyük bir kalabalığın içinde Türk bayrağına sarılı tabutunu eller üzerinde taşınırken gösteren kare...
*
Serginin bir de İngilizce kitabı hazırlanmış.
Fotoğraflarda önemli bir de ayrıntı var.
Her fotoğrafın altında Türkçe ve İngilizce açıklamaya yer verilmiş. Bunların yanında üçüncü bir dilde daha açıklama konmuş.
Ermeni alfabesinin harfleriyle Ermenice kısa metinler...
*
Beyoğlu Belediye Başkanı bu sergiyi Cumhurbaşkanı’na anlatırken, “Başkan Biden’la yapacağınız görüşmede belki bu kitaptan da söz edebilirsiniz” demiş.
Bence de güzel bir öneri...
Türkiye’de doğmuş büyümüş, askerliğini Türk ordusunda yapmış, Türkiye’de hayata veda etmiş, son yolculuğuna kendi arzusu ile Türk bayrağına sarılı tabutla çıkmış bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı....
*
Garbis Zakaryan gençliğimde benim idollerimden biriydi.
Sergide onun hiç bilmediğim bir fotoğrafını gördüm.
Fesli bir pozuydu...
Teşekkürler başkan.
Harika bir sergi...
Nur içinde yat sevgili Garbis...
Ay-yıldızlı formayı hep göğsünde ve yukarılarda taşıdın...
6-7 EYLÜL OLAYLARI SIRASINDA EVİ BASILMIŞTI
GARBİS Zakaryan sergisini gezerken aklıma geçtiğimiz yıllarda okuduğum, onun hayatını anlatan kitap geldi.
Yazarı Emina Temel, Nusaybin doğumlu bir Kürt kadını...
Şehir planlamacısı ve bir süre spor muhabirliği de yapmış. Çok renkli, roman tadında bir kitap çıkmış ortaya.
Kitabın en acıklı bölümlerinden biri de 6-7 Eylül olayları sırasında evinin basılmasını anlattığı sayfalar...
Ama görüyorsunuz ki bu hoyratlıklar bile onu ülkesine küstürmemiş...
Kitabın kapağını çok sevdim. Çünkü kapakta ön plana Garo’nun (onun halk ve aile arasındaki lakabı) değil, büyük aşkı karısı Ersilya’nın fotoğrafını koymuş.
Hepinize tavsiye ederim.
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- Emina Temel: “Garo Nerdesin”, Eton, 2017
BAŞKANLA BİR BEYOĞLU TARİH TURU YAPACAĞIZ
SERGİYİ gezmeden önce başkanla biraz sohbet ettik.
Beyoğlu tarihi ile ilgili bana hiç bilmediğim çok ilginç şeyler anlattı...
Gençlere Beyoğlu tarihi turları düzenliyorlarmış.
Önümüzdeki günlerde birlikte de böyle bir tarih turu yapacağız.
Tahmin ediyorum sizin de ilginizi çekecektir.
‘SADAKATSİZ’İN SEZON FİNALİNDE YİNE O HARİKA FİKRET KIZILOK
KANAL D’nin bu yıl televizyon programlarına damgasını vuran dizisi “Sadakatsiz” geçen çarşamba harika bir sezon finali yaptı.
Final bölümünde bir sahnede Fikret Kızılok’un “Bu Kalp Seni Unutur mu” şarkısı vardı. Ne şarkıymış bu yahu... Çoğumuz geç keşfettik...
Ama öylesine yerleşti ki şahsi dünyalarımıza, öyle anlarda çıkıp geldi ki bizlere... O gecikmeyi fazlasıyla telafi ettik...
Sen de nur içinde yat Fikret Kızılok...
Çok özel ve duygulu anlarımızda epey güzel kanımıza girdin yani...
Çok iyi geldin bize...
TÜRKİYE YENİ NESİL AŞIDA FAZ 1 AŞAMASINA GELDİ
BU yılın ocak ayında İzmir Ege Üniversitesi’nde gözlerden kaçan bir atama yapıldı. Üniversite rektörü Prof. Necdet Budak, yeni bir bölümün açıldığını ve başına müdür olarak Prof. Adnan Yüksel Gürüz’ün getirildiğini açıkladı. Bölüm, aşı araştırmaları yapacaktı.
*
Ama amaçları yazılırken, şöyle küçük bir cümle eklenmişti: “Yenilikçi ileri biyoteknolojik aşıların geliştirilmesi...”
Bu cümlenin altındaki gerçek şuydu:
Kurulan yeni birim, DNA bazlı yeni nesil aşı teknolojisini geliştirecekti. Yani BioNTech’in açtığı yolda ilerleyecekti.
*
Peki ne oldu ondan sonra?
- Aşının preklinik çalışmaları tamamlandı.
- Faz 1 için yerli bir ilaç firması ile anlaşmaya varıldı.
Firmanın ismini de biliyorum ancak henüz resmi imzalar atılmadığı için adını veremiyorum.
*
Ancak bu ileri aşamaya gelen birimin şu an bir sorunu var.
Bu birim için rektörlük 5 bin metrekare yer temin etmiş ama sorunları var.
İnşaatın başlaması için 5 milyon Euro’luk desteğe ihtiyaç var.
Eczacıbaşı, birimde kullanılacak ürünler için söz vermiş.
Kulağıma geldiğine göre Koç Vakfı da projeyi inceliyormuş.
Umarım gerçekleşir ve Türkiye yeni nesil aşı konusunda dünyadaki ender sayıda üretici ülke arasına girer.
O, MÜZİĞİN GÖBEKLİTEPE’SİNİ KEŞFEDEN BÜYÜK ARKEOLOGDU
ÇOĞU insan gibi ben de Hasan Saltık’tan önce “Kalan Müzik” adını duydum...
Daha doğrusu üzerinde “Kalan Müzik” yazan harika CD’lerden...
Önümüze, hiçbir yerde bulamayacağımız, daha önce hiç duymadığımız öyle şahane şarkılar geliyordu ki...
“Kim bunları yapan insan” diye merak etmeye başladık...
Altından Hasan Saltık çıktı...
*
Ona herkes müzik etnoloğu diyordu...
Bense müzik arkeoloğu diyorum...
Türkiye’de müziğin Göbeklitepe’lerini kazan, bulan, hepimize kazandıran büyük sanatçıydı...
Konservatuvar eğitimi yarım kalmıştı ama o hepimizin gözünde emeritüs profesör olarak mezun oldu bu hayattan...
Kayıp Türk müziğinin, Kürt, Ermeni, Yahudi, Arap müziğinin bu bölgedeki antikacısıydı.
Elleriyle, tırnaklarıyla kazdı Mezopotamya’nın, Münbit Hilal’in müzik höyüklerini...
*
Bir Hasan Saltık daha kolay kolay gelmez bu coğrafyaya...
O yüzden Türkiye, Mezopotamya, bütün bu coğrafya için büyük, ama çok büyük bir kayıptır...
Nur içinde yat sevgili arkadaşım.
Bize öyle muazzam bir müzik arşivi bıraktın ki, hayatımız boyunca dibini bulamayız.
Yani hayatımız boyunca seni unutamaz, hep hayırla yâd ederiz...
YARIN: CİHANGİR’İN HÂKİMİ KİM: BEYAZ TÜRKLER Mİ BEYAZ KÜRTLER Mİ
- Upper Cihangir’in yeni nüfus yapısı kimlerden oluşuyor? Solcu enteller mi daha fazla, liberal enteller mi? Gündemi “heteronormatifler” mi belirliyor, yoksa “feminist” ve “LGBT”ciler mi?
- Gayriresmi açılışını yapan Upper Cihangir kafelerinde geçen hafta en çok dedikodusu yapılanlar kimlerdi?
- GÜNÜN TARTIŞMASI: Kadınlar sevişirken göbeğini saklamalı mı... (Cinsiyetçilik yaptığımı sanmayın. Tartışmayı bir kadın başlattığı için böyle yazdım.)
YARIN BURADA “UPPER CİHANGİR AÇILIŞ” ÖZEL SAYFASINDA