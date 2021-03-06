Erbil stadyumunda ilginç bir Papa selfie'si

Nasıl olsa bir yerde görürsünüz...
*
Şöyle başlıyor...
Bir evde genç bir çift...
Bir kutu tonbalığı konservesi açıp harika görünen bir salata yapıyorlar...
Sonra genç adam konserve kutusunu gösterip konuşuyor:
“Yaaa hakikatten çok güzel... Adamlar yapmışlar...”
Bunu çizen kızın adı Sara Barakzay...
Afganistan’ın ilk kadın çizgi romancısı...
Adını ilk defa dün Guardian gazetesinde gördüm.
Ben onun hakkındaki bu haberi okurken, Türkiye’de gazetelerin, internet haber sitelerinin, haber televizyonlarının bir numaralı gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Reform Paketiydi...
İkisinin aynı güne gelmesi benim için çok anlamlı bir sürpriz oldu.
Çünkü bu çizginin Türkiye’ye uzanan bir ucu var.
Nedenini anlatayım.
“Don’t F...k With Cats...”
“Kedilere Bulaşma: İnternette Katil Avı...”
*
Üç bölümlük dizinin girişinde ‘Buradaki kişiler hayal mahsulüdür’ diye bir yazı yok. Dizideki her kare gerçek...
Mekânlar gerçek.
Olaylar gerçek...
Ve en önemlisi...
Yaşanan bütün vahşet gerçek...
Adalet, demokrasi ve insan hakları reformu...
Tabii bu reform aynı zamanda ifade ve haber alma özgürlüklerinin de çerçevesini çizecek...
İşte böyle bir günde ben de size Türkiye’nin “haber coğrafyasını” anlatan bir çalışmadan söz edeceğim.
*
Hürriyet İnternet’in eski yöneticisi Emre Kızılkaya dün ilginç bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
Kızılkaya ve arkadaşları 2 hafta boyunca Türkiye’de yayınlanan 1.1 milyon haberi inceleyip analizini yapmışlar.
Türkiye’de 19 ulusal, 165 ise yerel TV kanalı var...
Devlet kontrolünde ise 13 TV kanalı bulunuyor...
Böyle bir derbiye klasik mantıkla, rasyonel bir değerlendirme yapmak mümkün değil. O yüzden maç boyu gözlemlerimi anarşik biçimde alt alta yazıyorum...
Göreceksiniz ki, bu bir uzman yazısı değil, hepimizin maç sırasında aklımıza gelen düşüncelerden ibaret olacak bu.
BİR KERE DAHA GÖRDÜK DÖRT ÜÇTEN BÜYÜKTÜR
1- Trabzonspor yıllar önce bileğinin hakkıyla kırılmaz denilen ‘Üç Büyük takım’ zincirini en zayıf halkasından kırıp ‘Dört Büyük Kulüp’ karesini, futbolun yeni fotoğrafı olarak kafamıza yerleştirdikten sonra ‘derbilerin’ de anlamı değişti. Ben dahil kimse bir derbi sonucu hakkında önceden rahatlıkla kehanette bulunamadık. Bu maçta öyleydi.
2- Şaşırtmayan, heyecanlandırmayan derbilere alışmıştık. Bu derbi de öyle olacak derken, maçın 67’inci dakikasından sonra beklemediğimiz bir heyecan geldi.
ÖZİL’İ GÖREVDEN ALANIN YENİ BİR HİKAYESİ OLMALIYDI
3- 67’inci dakika önemliydi. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü çok az teknik direktörün yapabileceği bir şeyi yaptı. mesut Özil gibi uluslararası bir starı maçtan kulübeye aldı.
4- Böylesine cesur ve kritik kararı alan bir teknik direktörün maçın geri kalanı için yeni bir hikayesi olmalıydı. O hikaye gol olarak geldi.
Yıllarca önünden geçtiğim efsanevi Atlas Sineması yeniden açılıyordu.
*
Atlas Sineması’nın açılış tarihi 1948...
Yani benimle aynı yaşta sayılır...
Çok satan kitaplara imza atmış bir yazar...
Başı açık...
Duruşu, tarzı ile kendine özgü...
*
Öteki tarafta Ayşe Böhürler...
Gelen haberler şunlardı:
*
SABAH HABER 1: Biden yönetiminin CIA’in başına getireceğini açıkladığı William Burns yaptığı açıklamada Çin’i “otoriter düşman” olarak niteledi.
Bu kavramı ilk defa işitiyorum... Demek ki artık dünyanın gündeminde “otoriter düşman” diye yeni bir kavram olacak.
*
SABAH HABER 2: İspanya geçmişin acımasız diktatörü Franco’nun son heykelini de indirmiş.
Franco
“FinTech”, “Bitcoin” ve “Blockchain”...
İtiraf edeyim, üçünün de ne olduğunu tam olarak bilemiyorum.
Oysa bunlar giderek günlük hayatımıza şuradan buradan girmeye başladı.
Özellikle de “FinTech...”
Belki inanmayacaksınız, aramızdan 2 milyon insan bu teknoloji üzerinden alışveriş yapıyor. Pandemi sırasında online ödemelerde çok öne çıktı.
Bu ödeme sistemi hayatımızın belki de en önemli kavramlarından birini yavaş yavaş tarihe gömüyor.
Parayı...
Yani bir zamanlar cebimizde en çok gördüğümüz şeyi artık görmüyoruz.
Hem de iki yüksek yerden aldığım izinle...
Biri “devlet başkanı”ndan...
Öteki “patron”dan...
İkisi de bana “Döneklik ve hainlik artık bütün dünyada şerefli bir payedir. Çık göğsünü gere gere halkın arasına gir” dediler.
Dün gece sabaha karşı cep telefonuma Deadline Hollywood haber sitesinden bir haber düştü.
ABD’nin eski başkanı Barack Obama ile ABD’nin en büyük rock şarkıcısı Bruce Springsteen Spotify üzerinden ortak bir podcast’e başladılar
Yani yaptıkları sohbeti şarkı gibi Spotify üzerinden streaming olarak yayınlıyorlar.
Vallahi dinlerken yıkıldım...
Bir kere daha söylüyorum...
Cem Yılmaz pandemi dolayısıyla çekilince, stand-up sahnesi Cübbeli Ahmet Hoca’ya kaldı...
Yani kavuk ona geçti...
Allah için o da acayip bir performans sergiliyor...
Geçen hafta iki gelişme oldu.
Geçen perşembe akşamı NASA Mars’a
Ekinoks, her yıl gündüz ile gecenin eşit olduğu güne verilen isim.
*
Yılda iki ekinoks var...
Biri 21 Mart ilkbahar ekinoksu...
Öteki ise 23 Eylül sonbahar ekinoksu...
Sözünü ettiğim cadılar dizisi bir sonbahar ekinoks günü başlıyor.
*
1. Ülke olarak başımızda büyük bir sorun patlamak üzere...
Ve bu sorunun adı “Brezilya poposu...”
Ama yavaş yavaş bu deyimin yerini “Kim Kardashian poposu” alıyor.
*
Bunun ilk işareti de dün İngiliz Guardian gazetesindeki tam sayfa bir haberle geldi...
Üstelik haberi New York Times gazetesi de duyurdu...
Diyeceğim “Kardashian’ın poposu” deyip dudak bükmeyin, konu ciddi konu.
*
En iyi okuduğum şey de bakanlık sitesine konan fotoğraflar...
Bu etkileyici fotoğrafı da dün Savunma Bakanlığı’nın web sitesinde gördüm.
*
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın makamını ilk defa bu kadar geniş bir kadrajla görüyoruz.
Fotoğrafta bakanın sağında Türk bayrağı, solunda ise NATO bayrağı görünüyor.
Arkada ise bir Atatürk portresi var.
Zaten sitenin sayfası da sol üste bir Atatürk fotoğrafı ile açılıyor.
Bir de “82’nci gibi” olanı...
Bir Türkiye şehri değil, ama bir Türk şehri gibi olmaya doğru hızla gidiyor.
Burası Suriye sınırları içindeki Afrin...
Bilmiyordum, meğer Türkiye bir süre önce bazı yabancı gazetecileri Suriye içinde Türk ordusunun kontrolündeki Afrin’e götürmüş.
Giden gazetecilerden ilk yazı dün New York Times’ta yayınlandı.
Bu şehir hakkında bilmediğimiz bazı şeyleri bu yazıdan öğrendim.
Ve öyle bir yazı ki...
Nereden üzerine düştüyse durup dururken bir anayasa tartışması başlattı...
Allah’tan ne Cumhurbaşkanlığı, ne iktidar partisi ne de Diyanet bu tartışmaya girdi...
Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da “Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez” demeye başladılar
Ben de diyorum ki:
İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız...
*
Madde 1 diyor ki: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...
Bunu mu tartışacağız?
Tabii ki konu, onun için yazdığım şu sözlerdi:
“Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek...”
Allah için Muharrem İnce’nin rahmetli Süleyman Demirel’e benzeyen bir tarafı var.
Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor...
Türk siyasetinde artık unutmaya başladığımız güzel bir meziyet bu.
Neyse, hemen söze girdi:
“Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor”
Türkiye’de geçen hafta V.I.P köpekler dönemi açıldı.
Size bu haberin hikâyesini ve perde arkasını yazayım.
*
Son yıllarda Türkiye’de en beğendiğim yeni markalardan biri Les Benjamins...
Gümüşhane kökenli bir ailenin çocuğu olan Bünyamin Aydın’ın yarattığı bir giyim markası.
Başlarda “Ottoman Punk” tarzı deniyordu.
Lüks sokak modasının önde gelen isimlerinden biri oldu.
Özellikle fesli James Dean desenleri falan bütün dünyada tutuldu.
- 73 yaşımdayım...
- Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi.
- Bugün “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi” sitesine girip TC Anayasası yazdığım zaman karşıma çıkan metnin üzerinde şu yazıyor:
“Kanun numarası: 2709
Kabul tarihi: 18/10/1982”...
Erbil stadyumunda ilginç bir Papa selfie'si
Bu pazar günü, yani yarın, sınırımızın biraz ötesinde, Erbil şehrinin “Franso Hariri” stadyumunda bir pazar ayini yapılacak...
Ayini Papa Françis yönetecek.
Irak’ın Kürdistan Özerk Bölgesi’den yapılan ilk büyük Hıristiyan ayini olacak...
*
Bu stada adını veren Franso Hariri, Irak Kürdistan özerklik hareketinin önde gelen simalarından biriydi. Yani Papa, işte böylesine sembolik bir Kürt bağımsızlıkçısının adını taşıyan statta yapacak bu ayini...
*
Bu fotoğrafı dün New York Times gazetesinde gördüm.
Dev bir Papa billboard’u...
Yanında Irak bayrağı...
Önde de üç kız çocuğu selfie yapıyor.
Dünyanın gelmiş geçmiş en liberal papası Françis’in üç gün sürecek Irak ziyareti işte bu selfie’yle başladı.
Koronanın zirvede olduğu bir dönemde, yapılan bütün uyarılara rağmen Papa programını değiştirmedi.
Böylece yıllardır IŞİD belası ile uğraşan bir bölgede ilk defa bir Papa görüyoruz.
*
1999 yılında Papa İkinci Jean Paul bu bölgeyi ziyaret etmek istemişti ama bu ziyaret gerçekleşmemişti.
Yani Françis buraya gelen ilk papa oluyor.
*
Türkiye için bu ziyaretin en ilginç bölümü Erbil’de olacak...
Yani Papa Erbil stadyumunda.
Ziyaretin bir başka önemli anı daha var.
Papa aynı zamanda Musul’u da ziyaret edecek.
*
Bugün Irak’ta kalan Hıristiyan nüfus 400 bin civarında.
Türkiye’nin bir yandan Kandil dolayısıyla, öte yandan son yıllarda Musul’a olan ilgisi dolayısıyla ilgi alanına giren bu bölgeye Papa’nın yaptığı ziyaret ister istemez dünyanın gözünü de oraya çekiyor.
Evet Kürt bölgesindeki, bir Kürt bağımsızlıkçısının adını taşıyan bu futbol sahası, yarın bütün dünyanın ilgi odağı olacak.
Bakalım oradan nasıl bir görüntü ve nasıl bir hava yansıyacak.
1-DENİZ SEKİ’NİN BU FOTOĞRAFI VE BENİM 3 AY GECİKMİŞ KİLO HİKÂYEM
DENİZ Seki’yi son defa İstanbul’da Trump Tower’ın altındaki salonda görmüş ve dinlemiştim.
Türk popunda en sevdiğim ses ve tarzlardan biridir.
Onun “Passiflora” albümü ve “Üzgünüm Aşkım” şarkıları bende güzel yıllarımın hatıralarını saklar.
Seki, çok güzel bir kadındır...
Ama son 10 yıldaki talihsizlikleri ve aldığı kilolar onu çok değiştirmişti.
Son günlerde bu fotoğrafları paylaşıyor.
Söylediğine göre 2.5 ayda 22 kilo vermiş ve bu çizgiye kavuşmuş.
Fotoğraf gerçekten photoshop’suzsa ve 22 kilo verdiyse çok büyük başarı...
Ama bu kadar hızlı kilo vermek nasıl bir şeydir, cevabını Osman Müftüfoğlu’na bırakıyorum.
Bu fotoğrafı görünce ben de 3 aydır yazmayı planladığım bir yazının tam zamanının geldiğine inandım.
Yani kendi kilo verme hikâyem.
2- EN ÇOK İÇKİ İÇTİĞİM ARALIKTA 8 GÜNDE NASIL 6 KİLO VERDİM
BU yazıyı bilerek 3 ay bekleyerek yazdım. Çünkü yaptığım işin sonucunu görmek istiyordum. Daha doğrusu sonuçlarının sürdürülebilir olup olmadığını görmek istedim.
Olay şu...
Pandemi ortasında geçen yıl kendimce harika bir şey yaptım.
Her yıl en çok içki içip rahatça yemek yediğim aralık ayında detoksa girdim. İnsanlar genellikle şöyle bir psikolojiye sahiptir.
Yılbaşına kadar rahat rahat yiyip içeyim, sonra ocakta rejime girerim.
Bense bu defa tersini yaptım.
Yani yılbaşından önce rejime girip kilo verdim. Yaptığım ikinci yenilik ise bunu kilo vermek amacıyla değil detoks için yapmamdı.
Ve asıl önemlisi hayatımda ilk defa “Ayurveda” yöntemi ile detoks yapmaktı. Ama biz de buna kendimizce ait bir yöntem ekledik.
Bu da “Altı kişilik inanmış arkadaş grubu metodu”...
Şimdi size bunun sırrını kısaca anlatayım.
KURAL 1
3- İKİŞER KİŞİLİK ‘YEMİNLİ’ AYURVEDA HÜCRELERİ
Bu işe başlamak için 6 kişilik bir ekip oluşturduk. Bunu yaparken şuna dikkat ettik:
- Ekipteki kişileri birbirini yargılayıcı karakterde olmayacaktı. Tercihen eğlenceli, esprili karaktere sahip, kendisiyle barışık ve dalga geçebilen insanlar olacaktı.
Çünkü 8 gün boyunca uyumlu bir arkadaşlık çok önemliydi.
- Ekip toplanınca COVID -19 testi yaptırıldı ve sonuçları alındı.
- Ekip başkanlığına oybirliği ile Bodrum Kempinski Otelleri’nin ortaklarından Orhan Yılmaz getirildi.
- Bunun için yan yana üç rezidans ayarlandı.
İkişer kişilik ekipler halinde bu rezidanslara yerleştik.
Dördüncü bir mekân ise “ortak buluşma ve yemek alanı” olarak belirlendi.
KURAL 2
4- 8 GÜNLÜK OMERTA KANUNU VE LAS VEGAS KONTROL YEMİNİ
- Altı kişilik grup detoksa başlamadan önce “omerta yemini” ettik. Yani o detoks sırasında orada olan orada kalacak dedik.
- İkinci kural ise karşılıklı denetim prensibiydi.
Yani detoks kurallarına uymada herkes birbirini kontrol edecek ve disiplin konusunda bir sosyal baskı oluşturacaktı.
KURAL 3
5- İYİ BİR AYURVEDA HOCASI İLE İMANSIZLARI İMANA GETİRME
- Detoks için iyi bir Ayurveda hocası bulunacaktı.
Yaptığımız araştırma sonunda en iyi hocalardan birinin Dr. M. Buğra Öktem olduğunu öğrendik.
Dr. Öktem Türkiye’de tıp eğitimi yaptıktan sonra uzun yıllar Hindistan’da kalarak Ayurveda sistemini çok iyi öğrenmişti.
- Bodrum’a gelerek önce hepimizle ortak bir toplantı yaptı. Bunun en önemli yanı, şimdiye kadar böyle metotlarla “Tantrik” diye dalga geçen ve inanmayan benim gibi üyeleri ikna etmekti.
Doktor bunu başardı.
KURAL 4
6- HERKESE AYRI YÖNTEM BENİMKİ DİNACHARYA
- Sonra hepimizle teker teker görüşüp, bizi Ayurveda açısından farklı karakter tiplere ayırdı ve farklı detoks programları yazdı.
- Benimki “Dinacharya” programıydı.
- Bir de “Virechanya” grubu vardı.
- Her birimize 8’er günlük yemek programı verdi.
KURAL 5
7- SABAH KETEN YAĞI, 8 GÜN ÇORBA VE BİR AVUÇ LEBLEBİ
- Bu programın ana kuralı, 8 gün boyunca sebzeli çorbalarla beslenmek.
- Sabahları iki kaşık keten yağı ile başlıyorsunuz.
- Öğleleri daha hafif bir çorba, akşamları ise sebzesi daha bol ve yoğun bir çorba. Yanında ayurvedik baharatlar.
- Ve gece çok açlık duygusu çekenlere bir avuç içi kadar leblebi.
Tabii ben çok basit anlatıyorum.
- Bu programı Ayurveda hocasının gözetiminde yapmanız gerekir.
Her gün hocayla görüntülü görüşmeler yaptık. Program sırasında ağır spor yok.
Yürüyüş ve masaj yaptırıyorsunuz.
SONUÇ
8- GÜN GÜN YAŞADIĞIMIZ ŞAŞIRTICI BAZI ŞEYLER
- İlk gün sabah keten yağımızı içtikten sonra tartıldık. Ben o gün 83 kiloydum.
Boyum 1.81’de ve kendimce ideal gördüğüm 78 kilodan 5 kilo fazlaydım.
- Ertesi sabah uyandığımızda, ev arkadaşım ve ben ikimiz de 1 kilo 700 gram vermiştik.
Bir günde bu kadar su kaybı bizi şaşırttı.
Öteki hücrelerdeki arkadaşların da durumu hemen hemen aynıydı.
- Onu izleyen günlerde gördük ki, birbirinden farklı fiziksel özellikteki 6 kişinin her biri, her gün aynı bedensel tepkiyi verdi.
Yani sekizinci gün sonunda her birimiz 5.5 ile 6 kilo arasında vermiştik.
- Ben 83 kilo olarak girdiğim detokstan 77 kilo olarak çıktım. Onu izleyen üç ay içinde Dr. Buğra Öktem’in tavsiyelerini izledim.
- Geldiğim nokta şu:
Ayurveda detoksundan sonra isteyerek bir kilo aldım ve 78 kiloda istikrarlı bir şekilde devam ediyorum.
Ve bu programı yılda bir kere yapacağım.