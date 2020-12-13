En zeki seri katilin kutsal kâsesi 51 yıl sonra bulundu

Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
Önceki gece onun hakkında yapılan belgeseli seyrettiğimde ilk aklıma gelen cümle şu oldu...
Vay canına... Meğer aradan 9 yıl geçmiş...
Neyin üzerinden mi?
Hani şu günlerce yazdığım 2806 numaralı odada yaşananlar var ya işte o...
Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi kadına tecavüz olayı...
İşte onun belgeseli yapıldı ve Türkiye’de de yayınlanmaya başladı...
Mükemmel bir belgesel...
Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.
*
Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...
Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:
“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”
Buraya kadar hiçbir itirazım yok...
Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...
Ama
Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
O nedenle küçük şahsi tarihlerimizde mutlaka “Bir hayata kaç araba, kaç berber sığar” bölümleri bulunur.
Ha bir de “Bir hayata kaç sığar bölümü”...
*
Benim hayatta kendime ait sadece iki arabam oldu.
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Araştırma Amerika’da yapılmış, kitap ise Türkiye’de yazılmış.
Araştırmayı Amerikalı yatırım şirketi Piper Sandler yaptırmış.
Kitabı ise Türkiye’de Aydınlık grubuna ait Kaynak Yayınları yayınlamış.
*
Araştırma ABD’de “Z kuşağı”nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor.
Türkiye’de yayınlanan kitap ise “Z kuşağı”nın “emperyalizmin dayatması”, ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek “korona öncesi” bir Kızılelma kuşağının bakış açısı...
Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı...
Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.
Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.
ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.
Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...
Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.
Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...
Bu sezonun bana en ilgi çekici gelen bölümü, sonlarda Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Thatcher arasındaki konuşmaydı.
*
Falkland savaşını kazanan, yaptığı radikal reformlarla İngiliz ekonomisini düze çıkarmak üzere olan Thatcher, bunlara rağmen popülaritesini kaybetmiş, artık partisi içinde zayıflamıştır.
Partisi istifa etmesini istemektedir.
1. Dördüncü gidişimdi. Bugüne kadar bana kimse orada bir “Mob Museum” olduğunu söylememişti.
Yani bir “mafya müzesi”nin...
Bu müze 14 Şubat 2012 günü açılmış. Bina 1933 yılında yapılmış ve uzun yıllar Las Vegas posta bürosu ve mahkemesi olarak hizmet vermiş.
Yani Las Vegas mafyasının üyeleri bu binadaki mahkeme salonunda yargılanmış ve mahkûm olmuş.
İlk gören eşim Tansu’ydu...
Altında şu yazıyordu:
“En sağdaki Prof. Uğur Şahin, aşıyı bulan biliminsanı. Almanya’da çekilmiş. Kucaktaki kardeşi diş hekimi, ayakta çorabı delik olan modacı olmuş.”
*
Evde hepimiz ilk bakışta çok sevdik bu kareyi.
Tansu çok etkilendi ve Instagram hesabından paylaştı.
Ancak bir süre sonra bir izleyicisinden şu notu aldı:
“Fotoğraf 1975’de Düsseldorf’a göçmüş bir aileye ait...”
En zeki seri katilin kutsal kâsesi 51 yıl sonra bulundu
Amerikan istihbarat kuruluşu FBI 5 Aralık 2020 günü çok ilginç bir mesaj aldı.
Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Ünlü yönetmen David Fincher 6 kişinin öldürüldüğü bu seri cinayetleri anlatan efsane bir film yaptı. Bugün sinema tarihinin en önemli thriller örneklerinden biri sayılan bu filmin adı “Zodiac”tı... Bu film halen Türkiye’de streaming platformlarda gösteriliyor. Ben bugüne kadar en az 5 kere seyrettim.
ZODIAC İŞARETLİ 340 KARAKTERLİ ŞİFRELİ DÖRT MEKTUP GELİYOR
Ortada bir seri katil vardı ama öteki seri katillerden farklıydı.
Bölgenin en büyük gazetesi San Francisco Chronicle’a şifreli mektuplar gönderiyordu.
Söz konusu mektup 340 karakterden oluşan şifreli bir mesajdı.
Ne var ki 51 yıldan bu yana o şifreleri kimse çözememişti.
FBI’da bir şifre kırma ekibi yıllarca bunun için çalışmıştı.
Bu şifreler için “Şifre dünyasının kutsal kâsesi” deniyordu. Yani Hazreti İsa’nın asırlardır peşinde koşulup da bir türlü bulunamayan, son yemekte kullandığı kâsenin sırrı gibi bir şey haline gelmişti. İşte bu üç şifreli mektuptan en uzunun şifresi 51 yıl sonra çözüldü.
ŞİFREYİ ÇÖZEN İKİ KELİME VE BİR CÜMLE NEYDİ
Şifre, ABD’de Virginia’da yaşayan David Oranchak, Avustralya’nın Melbourne şehrinde yaşayan Sam Blake adlı bir matematikçi ve Belçika’da yaşayan Jarl Van Eycke isimli bir bilgisayar yazılımcısının ortak çabasıyla çözüldü.
Şifreyi çözmeleri 14 yıl sürdü.
Bu üç kişi, 650 bin muhtemel çözüm üzerinden deneme yanılma yoluyla ilerlediler.
Sonunda 340 karakterlik mektupta geçen iki kelime ve bir cümlenin dikkatlerini çekmesi sonucu şifre çözüldü:
Bu cümle şuydu:
“Gaz Odası...” ve “Beni yakalamaya çalışanlar...”
Bu iki anahtar kavram bulununca şifre çözüldü. Sonunda kripto dünyasında “kutsal kâse” olarak bilinen bu mektubun tamamı çözüldü.
51 YILDIR ÇÖZÜLEMEYEN ŞİFRENİN TAM METNİ BU
Elli bir yıldır sırrı çözülemeyen seri katil mektubunun içeriği şuydu:
“Beni yakalamaya çalışırken çok eğlendiğinizi tahmin ediyorum. Televizyonda çıkıp bilgiler veren kişi ben değildim. Gaz odasına gönderilmekten korkmuyorum, çünkü o beni yakında, benim için çalışan kölelerin bulunduğu cennete gönderecek. Başkalarının cennette hiç kimsesi olmadığı için ölümden korkarlar. Ben korkmuyorum çünkü benim cennetteki hayatım kolay olacak.”
Evet, 51 yıldır sırrı çözülemeyen şifre buydu...
İki gün önce adamın biri televizyona çıkmış ve Zodiac katilinin kendisi olduğunu anlatmıştı. Gerçek katil onu yalanlıyordu...
KATİL ÖLDÜ MÜ, ONU BULMAYA ÇALIŞAN DEDEKTİF NE OLDU
David Fincher’ın filminde muhtemel bir katil senaryosu vardı. Ama polis onu suçlayacak yeterli delili bulamıyordu...
O adamın da sonradan öldüğü biliniyordu.
“Zodiac katili”nin kim olduğu hâlâ belli değil. FBI dosyasını hâlâ kapatmış da değil.
Katil filmde belirtildiği gibi gerçekten öldü mü belli değil... Ama onun peşinden yıllarca koşan San Francisco polis dedektifi David Toschi 2018 yılında öldü... Şifre çözüldü ama geriye daha üç mektup var...
Kripto uzmanı gençler onları çözmenin daha zor olacağını düşünüyorlar.
Çünkü kısa metinlermiş...
YENİ
TAM AZERBAYCAN HAFTASINDA SELDA’DAN HARİKA BİR ‘AYRILIK’
CUMA sabahı streaming platformlara konan bir parça beni yıktı geçti...
Selda Bağcan yıllar önce söylediği “Ayrılık” şarkısını olağanüstü bir remiksle yeniden söylemiş.
Şarkının remiksini Yılmaz Karayalım yapmış.
“Ayrılık” şarkısı 1957 yılında iki Azeri sanatçı tarafından bestelendi ve yazıldı.
Sözleri Recep Ferhat İbrahimi’ye, bestesi ise Ali Selimi’ye ait...
Türkiye’de yıllardır birçok sanatçı tarafından söylendi...
Ama bu düzenlemesi olağanüstü olmuş.
İnsana çok kalabalık mekânlarda hep birlikte söyleme duygusu veriyor...
Banko haftanın şarkısı...
YENİ
HAYATIMIN SONUNA KADAR DİNLEYECEĞİM BİR FRANK SINATRA
BU haftanın “Back Katalog” şarkısı da Frank Sinatra’nın “As You Desire Me”si.
Reprise şirketi “Frank Sinatra: Reprise Rarities” adı altında birçok klasik şarkısını albüm olarak yeniden yayınladı.
Albümden en çok hoşuma giden şarkı “As You Desire Me” oldu.
Hayatımın sonuna kadar her gece yeniden dinlesem bıkmayacağım şarkılardan biri...
YENİ
BİR 1936 KLASİĞİNİN PÜR CAZ YORUMU
Bu hafta yayınlanan bir yeni caz parçası ise Karen Souza’nın “The Way You Look Tonight”ı. Şarkı 1936 yılının...
Bugüne kadar Frank Sinatra, Tony Bennett, Rod Stewart, Bryan Ferry başta olmak üzere çok sayıda dev sanatçı bu şarkıyı söyledi.
Ama ben en çok Michael Buble’nin yorumunu seviyorum.
Karen Souza ise bunu tam klasik bir caz ritmine sokmuş.
Çok da iyi olmuş.
İÇKİ YASAĞININ TEK SONUCU YERALTINA İNMESİ OLACAKTIR
DÜN Nagehan Alçı’nın köşesinde okudum.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uzun süredir konuşulan marketlerde de içki satışının yasaklanmasını doğrulamış.
*
Üç gerekçesi var:
- Tekel bayilerinde yasaklandığı için haksız rekabet oluyor.
- İçki sosyal mesafe uygulamasını kötü etkiliyor.
- Üçüncüsü ise bu uygulama bütün Avrupa’da var.
*
Alçı araştırmış.
Evet İngiltere, Yunanistan, İtalya, Fransa, İskoçya, Hollanda’da gece belli bir saatten sonra içki servisi yasak.
Ama hiçbiri marketlerde satışı yasaklamamış.
*
İçkinin sosyal mesafeyi kötü etkilemesine gelince...
Doğrusu bana pek ikna edici gelmedi.
İçmek isteyen insan evinde bir yerden bulup içecek...
Ayrıca evin içinde zaten...
*
En önemlisi ise şu:
Dünya içki yasaklama tarihine bakarsanız görünen tek sonuç şudur:
Yasaklanan içki yeraltına iner.
Yani illegaliteye geçer.
Bunun da iki sonucu olur:
- İçki kaçakçılığı dev mafyalaşmaya dönüşür.
- Akıl almaz bir rüşvet piyasası doğar.
- Bir de şunu unutmayın...
Devletin aşırı yüksek vergileri aradan çıkınca vatandaş daha ucuz yoldan içki de temin edebilir.
Bu da içki tüketimini arttırır.
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