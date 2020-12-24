En sempatik paparazzi o kareyi gerçekten çekti mi

Bana göre pandemi döneminden kalacak 10 fotoğraftan biri bu olabilir...
Çünkü şehirli insanın hayatındaki en büyük değişikliklerden birini anlatıyor...
Ve bu fotoğrafta tam 10 adet gizli rakam var.
Fotoğrafa bakarken şöyle bir düşündüm: Acaba son defa bir restoranda ne zaman yemek yedim?
Galiba yaz ortasında bir gündü...
O da dış mekândaydı...
Yani kapalı bir restoranda son defa ne zaman yemek yedin diye sorarsanız, cevabım şu:
Adnan Oktar’ın çizgi romanı yapılmış...
Tabii çocukluğundan beri çizgi roman hastası olan benim için günün en önemli haberiydi...
İlk aklıma gelen de şu oldu:
“Bu çizgi romanın bir kopyasını hemen çizgi roman koleksiyonuma eklemem lazım...”
Çünkü bu çizgi roman sadece 3 nüsha basılmış.
Yani harika bir “Collectors Item”...
Koleksiyon malzemesi...
Hemen söyleyeyim, tamamen kendi görüşüme dayalı sübjektif bir seçimdi bu...
Ama yaparken elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım.
Kutuplaşmış bir ülkede “yılın insanını seçmek” çok zor bir iş...
Tabii ki bu yıl da böyle olacak.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetçileri liste dışı tuttum.
İZMİR DEPREMİNİN İKİ UMUT BEBEĞİ
Dönüp dönüp dinliyorum, dinledikçe daha çok seviyorum...
Neden böyle derken geçen gün Vanity Fair’in internet sitesinde ilginç bir sosyal medya olayının hikâyesini okudum.
Önce onu özetleyeyim.
*
Geçtiğimiz eylül ayının 25’inci günü Nathan Apodaca isimli Idaholu bir Amerikalı TikTok’a bir video yükledi.
Aslında sıradan, çok az insanın ilgisini çekecek, patates fabrikası ile ilgili bir videoydu...
Ancak videoyu yükleyip Idaho otoyoluna çıktıktan kısa süre sonra çok ilginç bir şey oldu. Yüklediği video milyonu geçen insan tarafından seyredilmişti.
*
Bunun ne anlama geldiğini ise daha sonra anlayacağız...
Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun önceki günden beri başında bir sorun var.
Ama buna “sorun” mu yoksa “başarı” mı demek gerekir bunu konuşalım.
Fransa hükümeti Paris Belediyesi’ne 90 bin Euro para cezası kesti...
Yani 110 bin dolar civarında bir şey...
Miktar önemli değil, önemli olan cezanın gerekçesi...
Merkezi hükümet Paris Belediye Başkanı’na 2012 yılında çıkan bir yasaya aykırı davrandığı için bu para cezasını vermiş.
Nedir bu diye sorarsanız, anlatayım.
Ama gelin önce fotoğrafa yakından bakalım...
*
Bu “Zoom”la veya ordunun kendi içinde daha güvenli bir sistemi ile yapılan telekonferansın fotoğrafı.
Ekranda 18 kutu var ve her birinde bazı insanları görüyorsunuz.
En üst sağdaki sivil kişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar...
Akar her pazartesi Silahlı Kuvvetlerimizin üst komutanları ile böyle görüntülü bir toplantı yapıyor.
Bu da bu hafta yapılan son toplantının ekran görüntüsü...
Hürriyet’in eski başyazarı Oktay Ekşi, Aydınlık’taki yazısında şöyle bir şey demiş:
Kılıçdaroğlu’nun ABD’nin yeni başkanı Biden’a çektiği kutlama mesajında, ‘Türkiye’deki demokrasiyi destekleyiniz’ anlamındaki sözlerini son derece isabetli buluyorum. Çünkü hem insan hakları hem de demokrasi son 50 seneden beri artık hiçbir ülkenin ‘iç işi’ değildir. Bunlar ‘uluslararası değerlerdir’ demiş.
*
Aydınlık gazetesi bu yazıyı yayınlamış ama altına şu itiraz notunu düşmüş:
“Hangi gerekçe ile olursa olsun ABD’nin ülkemiz siyasi arenasına demokrasi söylemiyle müdahil olmasını doğru bulmuyoruz.”
Gazete ile yazarı arasındaki bu görüş farklılığında ben kimden yanayım diye sorarsanız, hiç düşünmeden cevabını verebilirim:
“Oktay Ekşi’den yana...”
1) ‘ÇILGIN SAYISAL LOTO’ BU HAFTA 87 MİLYON TL’YE GELDİ
Ben bir Milli Piyango kullanıcısıyım ama tanıdığım Sayısal Loto oynayan çok kişi var. Orada neler oluyor?
“Operasyonu biz devraldıktan sonra önemli değişiklikler yaptık. Çılgın Sayısal Loto’da oynama şeklini 49 sayıdan 90 sayıya çıkardık. Haftada 2 gün olan çekiliş günlerini de 3’e çıkardık. Geçtiğimiz dönemde en yüksek 17 milyon TL olan büyük ikramiye miktarı bugün 87.5 milyon TL’ye ulaştı.”
2) BİR KİŞİNİN KAZANMA İHTİMALİ 54’TE 1’DEN 20’DE 1’E YÜKSELDİ
Konunun cahili olarak merak ettiğim bir şey var. Son zamanlarda şöyle bazı sözler duydum: Mesela büyük ikramiye çıkmıyormuş. Üst üste kazanan numara oluyormuş diye... Mesela Sayısal’da bana sanki çıkması mümkün değilmiş gibi görünüyor. Nedir bunun aslı?
“Aslında oyunların ikramiye kazandırması belli bir matematiksel tahmine dayanıyor ve demin bahsettiğim üzere herhangi bir müdahaleye açık olmayan makinelerin yaptığı çekilişlerde çıkan rakamlar ile oyunseverlerimizin tahmin ettikleri rakamların eşleşmesi gerekiyor. Örneğin istatistiki olarak Süper Loto’da büyük ikramiye çıkması için 50 milyon adet kolonun oynanmış olması gerekiyor gibi bir varsayım var. Hatırlarsanız 27 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinden 1 kişiye 32 milyon 364 bin 752 TL çıkmıştı, halbuki o güne kadar oynanan kolon sayısı 50 milyona ulaşmamıştı. Adı üzerinde, şans oyunu bu.”
İnsan merak ediyor, böyle bir oyunu oynadığı zaman kazanma şansı nedir diye...
Bir süredir bunu Sisal’ın marka yöneticileri ile konuşmak istiyordum.
Ayrıca çocukluğumdan beri yılbaşı hayallerimizin en büyüğü hep Milli Piyango olmuştu...
O gecelerde çekilişi merakla beklerdik.
Tabii bir de gazeteci olarak özel bir ilgim var Milli Piyango’ya...
Her senenin en çok satış yaptığımız günü 1 Ocak’ta sıralı kazanan listesi verdiğimiz gün olurdu.
300-400 bin tiraj eklerdik günlük satışımıza...
Geçen ağustos ayından beri Türkiye’de şans oyunlarının çekilişleri ilk defa özel bir şirket tarafından yapılıyor.
Mesaj genç bir şifre çözüm uzmanından geliyordu. Ve bu mesaj benim gibi milyonlarca sinema izleyicisini de yakından ilgilendiren bir konu üzerineydi.
Dünyanın birbirinden uzak üç ayrı yerindeki üç genç bilgisayar uzmanı bütün dünyanın 51 yıldır merakla beklediği bir şifreyi çözdüklerini iddia ediyorlardı.
Neydi bu geçen hafta cuma günü FBI’a ulaşan çözülmüş şifre...
Şimdi 51 yıl önceye dönelim.
HALEN TÜRKİYE’DE DE GÖSTERİLEN ZODIAC FİLMİNİN ŞİFRELERİ
Amerika’nın San Francisco şehri 1969 yılında işlenen bir cinayetle sarsıldı...
Temmuz ayı içinde bir araba içinde yan yana oturan bir genç kız ve erkek kimliği belirsiz biri tarafından tabancayla vurulup öldürülmüştü. Bir süre sonra göl kenarında sevişen iki genç, bir katil tarafından öldürülünce işin rengi değişmeye başladı...
Bir süre sonra başlayan bazı gelişmeler neticesinde San Francisco cinayetleri Amerika tarihinin en esrarlı olaylarından birine dönüşecekti.
Önceki gece takıldığım filmin adı “The Tick”ti.
Türkçe “Kene” anlamına geliyor...
Bildiğimiz kene...
*
Üç gözlemimi söyleyeyim...
BİR: Maskeyi çok estetik buldum. Rengi, formu çok iyi seçilmiş.
İKİ: N95 benzeri en koruyucu maskelerden birini seçmiş.
ÜÇ: Üzerindeki tuğra gibi yazıyı merak ettim.
Ne anlama geldiğini öğrendim. “Ya Şafi” yazıyormuş.
Allah’ın 99 isminden biriymiş...
Ama bu ismin özelliği var.
Durun “Pandemi mizahı” diye bir şey var...
Gelin daha muzip laflar bulalım...
*
Kim ne derse desin “Bizim Boris” büyük bir işe imza attı.
İngiltere dünyada aşıya yaygın olarak başlayan ilk ülke oldu.
Dün bütün dünya İngiltere’den gelen “ilk aşı” haberleriyle doluydu.
Aralarında çok eğlenceli olanlar da vardı...
Önceki gece onun hakkında yapılan belgeseli seyrettiğimde ilk aklıma gelen cümle şu oldu...
Vay canına... Meğer aradan 9 yıl geçmiş...
Neyin üzerinden mi?
Hani şu günlerce yazdığım 2806 numaralı odada yaşananlar var ya işte o...
Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi kadına tecavüz olayı...
İşte onun belgeseli yapıldı ve Türkiye’de de yayınlanmaya başladı...
Mükemmel bir belgesel...
Çünkü o cümle, geçen pazar günü, ileride çok kullanılacak bir referans cümle haline geldi.
*
Olay şu: Geçen cumartesi günü “Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin” 86’ncı yılıydı... Demek ki bu Cumhuriyet 86 yıl önce kadına bu hakkı tanımış...
Tartışma AKP milletvekili Özlem Zengin’in kısaca özetlediğim şu sözleri ile başladı:
“Çok önemli bir gündeyiz. Fakat bu sadece oy verme ile ilgili bir hak olarak kalmıştır. Ama başörtülü olarak Meclis’e girebilme, yani seçilme hakkının gerçek manada kullanılması ilk defa 2015 seçimlerinde olmuştur.”
Buraya kadar hiçbir itirazım yok...
Yani konu sadece başörtüsü olan kadının seçilme hakkıysa bu cümle doğru...
Ama
Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
En sempatik paparazzi o kareyi gerçekten çekti mi
Yazının ilk başlığını şöyle atmıştım.
“Dünyanın en sempatik tabutçu paparazzisi...”
Ve yazıya şöyle başlamıştım:
“Sakın ola başlıktaki ‘tabutçu’ lafına takılmayın.”
*
Bugün çok üzgünüm...
Çünkü bir magazinci olarak, Türkiye’nin en sempatik en renkli magazincilerinden birini kaybettik...
Adı Zozo Toledo’ydu...
Ama aslında ne adı Zozo’ydu...
Ne de soyadı Toledo....
Ama şu var, gerçek adını da hâlâ bilmiyorum...
Bildiğim şu:
İspanya göçmeni, bir Türkiye Yahudisi olarak 1937’de İstanbul’da dünyaya gelmişti...
Bir Tophane çocuğuydu...
Yedi yaşında babasını kaybedince, annesi onu Rum yetimhanesine vermiş...
13 yaşına kadar orada kalmış ve Rumcayı bir İstanbullu kadar iyi konuşacak şekilde orada öğrenmiş...
*
Türk medyasına “paparazzi” kavramını getiren fotoğrafçıydı...
Aslında fotoğrafçı da değildi....
Adada yapılan bir güzellik yarışmasına girebilmek için bir fotoğrafçının yanına takılmış, kendini gazeteci olarak göstererek yarışmayı izlemişti...
*
Türk paparazzi ve magazin tarihinin bu çok renkli insanını önceki gün kaybettik....
Benim için magazin tarihinde bir dönemin sonudur....
Nur içinde yatsın.
Gelin size bu harika insanı biraz anlatayım.
DİNO RİSİ FİLMİNDEN FIRLAMIŞ BİR VİTTORİO DE SİCA VE TOTO
BEN onu Hürriyet’in genel yayın yönetmeni olduktan sonra tanıdım.
Bir davette gelip “Ben Zozo” diyerek tanıttı kendini...
Kulağında küpesi, boynunda madalyonları olan bir adamdı...
İtalya’nın 1950’li yıllardaki Dino Risi filmlerinden fırlamış biri gibiydi...
Sorrento skandalındaki Vittorio De Sica ile Toto arasında komik bir tip yani...
Dünya sempatiği bir karakter...
TABUT ODASINDA HORTLAK GÖRÜNCE DİLİ TUTULMUŞTU
TABUTÇULUĞUNA gelince...
O nereden geliyor derseniz, onu da anlatayım.
13 yaşına geldiğinde Rum yetimhanesinden artık orada kalamayacağı söylenince bir Rum kadın onu evlatlık edinmiş.
Kadının kocası tabut yapan bir marangozmuş...
O da mesleği onun yanında öğrenmiş.
Hatta orada başına şöyle de bir olay gelmiş.
Bir gün boş tabutların bulunduğu yerde çalışırken bir başka çalışan arkadan sessizce gelip ona hortlak taklidi yapınca korkudan dili tutulmuş ve epey bir süre konuşamamış.
ŞEYTAN TÜYLÜ BİR ADAMIN BRİGİTTE BARDOT’LARI
DAHA sonra sinema salonlarında dondurma satarak hayatını kazanmış.
Bir insan için “Bunda şeytan tüyü var” denilebilirse, işte tam oydu.
Onu görüp de sevmemek mümkün değildi.
İşte o girişkenliği ile basın sektörüne girmiş.
Önceleri dönemin en önemli gazetesi Akşam’da çalışmış...
Oradan da Hürriyet’e geçmiş.
Hatta Hürriyet’in “Hafta Sonu” adlı magazin gazetesinde uzun yıllar çalışmış.
Paris, İstanbul ve Atina gece hayatında tanımadığı insan yoktu...
Brigitte Bardot’dan Sophia Loren’e, Sean Connery’ye hepsi ile tanıştı, fotoğraflarını çekti...
ALİKİ VUYUKLAKİ’NİN KOCASI KISKANINCA İSTANBUL’A DÖNDÜ
BİR zamanlar Yunanistan’ın Filiz Akın’ı diye bilinen Aliki Vuyuklaki, Orhan Günşiray’la film çekmek için İstanbul’a geldiğinde onun tercümanlığını yapmış.
Vuyuklaki dönüşte onu beraberinde Atina’ya götürmüş ama bir süre sonra kocası kıskanınca İstanbul’a dönmek zorunda kalmış.
Onun paparazzilik tarihinde Türk magazin tarihine efsane olarak geçmiş olaylar vardır.
MAGAZİN EFSANESİ
PRENSES SÜREYYA O ADAMLA GERÇEKTEN ÖPÜŞTÜ MÜ
ZOZO Toledo’nun hayatında bütün magazin dünyası için efsane sayılan bir olay var.
İran Şahı Rıza Pehlevi, çocuğu olmadığı için Farah Diba ile evlenmeye karar verdiğinde eski karısı Prenses Süreyya bir süre İstanbul’da yaşamaya başladı...
O sıralarda ünlü Topkapı filmi İstanbul’da çekiliyor.
Filmin oyuncularından biri de dönemin en önemli Alman aktörü Maximilian Schell...
Prenses Süreyya da Maximilian Schell’le arkadaşlık kurmuş.
Prenses Süreyya ve Maximilian Schell İstanbul’da.
Hürriyet muhabiri de onları öpüşürken fotoğraflamış.
Bunun üzerine Maximilian Schell Hürriyet muhabirine saldırmış ve onlar kavga ederken Zozo da onların fotoğrafını çekmiş.
Bu olay magazin tarihinde hep anlatılır ama ben kendi payıma o fotoğrafları hiç görmedim...
Genel yayın yönetmenliğim dönemimde çok aradım bulamadılar.
Dün yine sordum, yine bulamadılar.
Gerçekten var mıydı onu da bilmiyorum...
Eğer vardıysa gerçekten paparazzilik tarihinde bir milat olabilirdi.
TÜRK SOFT POWER’I YENİDEN YÜKSELİYOR DEDİM YA BUYURUN
ÖNCEKİ gece beni çok şaşırtan bir haber önüme düştü...
Los Angeles’ta yayınlanan Variety dergisi uzun yıllar Hollywood konusundaki en önemli haber kaynağıydı.
Halen de öyle...
Şimdi onun internet versiyonunun abonesiyim.
İşte o Variety önceki akşam bir dosya yayınladı.
“2020’nin en iyi uluslararası dizileri...”
Yani Amerikan dizileri dışındaki en iyi dizi filmlerden bir Top 20 yapmışlar....
İşte o listenin 1 numarasında bir Türk dizisi vardı.
“Alef”...
BluTV’de yayınlanan diziyi ben de gerçekten çok beğenmiştim.
Hatta bugüne kadar seyrettiğim en iyi Türk polisiyesi bile diyebilirim.
Yönetmenliğini Emin Alper’in yaptığı dizide Ahmet Mümtaz Taylan, Kenan İmirzalıoğlu ve Melisa Sözen oynuyordu....
Sufi bir tarikatın içinde işlenen seri cinayetleri anlatan dizinin müziğini de Mercan Dede yapmıştı.
Bir süredir diyorum ya...
Türk dizi sanayi dünyada yeniden yükselişe geçiyor...
Son 10 yılda, devlet olarak ağırlık verdiğimiz abartılı milliyetçi Osmanlı dizileri nedeniyle kaybettiğimiz “soft power” yani “yumuşak güç” bu sayede geri gelebilir.
EGE’NİN GERÇEK KOKUSU NEDİR
Çocukluğumda, yani koku alma duyularım henüz çok kuvvetliyken benim için Ege’nin kokusu ilkbahardaki papatya, çağla badem ve erik kokusuydu...
19 yaşımda ilk defa
Bodrum’a gidip bütün yaz boyunca “mandalin gazozu” içtiğimde Ege’nin kokusu bu dedim.
Daha sonraki yıllarda İstanbul’un Rebul kolonyasına bakıp lavanta çiçeğine takıldım ve “Ege’nin kokusu da lavanta” dedim...
Otuzlu yaşlarımda Lawrence Durrell’in “Acı Limonlar” (Bitter Lemon) kitabını okuyup ilk defa Kıbrıs’a gittiğimde tek başına limon kokusunu keşfettim. “İşte budur” dedim.
Ellili yaşlarımda ise deniz ve yosun kokusu geldi burnuma... Ege deyince hep onu hayal ettim.
2018’de ilk defa İtalya’nın Sorrento kasabasına gittiğimde tek başına limon kokusunu aldım ve nedense yine Ege’nin kokusu da budur diye kaldı aklıma...
Ve dün bir arkadaşımdan küçük bir yılbaşı hediyesi geldi.
Bir “Ethem Ruhi Kolonyası”...
Mandalina ve limon karışımından elde edilmiş harika bir kolonya...
İçime çektim ve kesin kararımı verdim:
“İşte Ege’nin gerçek kokusu budur...”
‘SEVDALI BAŞIM’ MI DAHA GÜZEL ‘LE METEQUE’ Mİ
ŞU sıralar pandemi depresyonuna girdi girecek başım, bunca memleket meselesi varken bakın nelerle uğraşıyor...
Önceki akşam Zülfü Livaneli’nin “Sevdalı Başım” şarkısını dinlerken, nedense aklıma 1970’li yılların ünlü şarkısı “Le Meteque” geldi...
Georges Moustaki’nin şarkısını benim neslimde sevmeyen pek az insan vardır....
Aklıma şöyle bir soru geldi.
Acaba Zülfü
Livaneli’nin “Sevdalı Başım” şarkısını Yves Montand veya Leo Ferre veya Serge Reggianni söyleseydi “Le Meteque” kadar tanınmış olmaz mıydı?
Bir de şu...
“Sevdalı Başım”ın sözleri kesinlikle “Le Meteque”in sözlerinden güzel...
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Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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