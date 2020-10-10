En şapşal hırsızın aklıma soktuğu en hınzır sorular

Şapka aynı şapka, yanak ve dudaklar aynı yanak ve dudak...
Önce bu görüntünün nereden geldiğini anlatayım...
Torunum Sinan Ali, doğduğundan beri birçok çocuğun geçtiği evrelerden geçti.
Önce sempatik dinozor Barney... Sonra köpekbalıkları... Sonra Batman... Sonra Sünger Bob... Sonra bir ara Bruce Lee ve tabii ki bugün Marvel ve DC Comics süper kahramanları...
*
İşte bu aile geleneğinin başladığı günden beri nedense sabahları
Biri Kudüs’ten...
Öteki Riyad’dan...
Eminim bana ulaşan bu bilgiler ve bu fotoğraf şu an MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın önünde de bulunuyordur.
KUDÜS’TEN GELEN İSTİHBARAT: Önce Kudüs’ten gelen çok önemli bilgiyle başlayayım...
Konuşan kişi Majdi Khaldi...
Kudüs’ün tanınmış ailelerinden birinin mensubu...
Ancak 2006 yılından bu yana Filistin Devlet Başkanı
Ondan bir akşam önce, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir grup medya yöneticisi ve yazarı kulenin en üst katında bir yemeğe davet etti...
Davetli listesine baktım.
İktidar-muhalefet ayrımı yapılmamıştı.
Kimler vardı: Mesela davetliler arasında Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, yazarı Deniz Zeyrek, gazetenin ve sahibi Burak Akbay’ın avukatı İsmail Yılmaz...
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberleri sunucusu İsmail Küçükkaya da vardı.
*
Kimler yoktu: Buna karşılık Karar, Aydınlık, Birgün gibi gazetelerden, Halk TV ve Tele 1 gibi kanallardan kimse göremedim.
*
Aslında savaş gazetenin açık sayfaları üzerinde...
Ama sayfalara yansımayan bir bölümü var ki onu da ben anlatayım.
*
Savaş 18 Eylül günü eski bir büyükelçi ve çok beğendiğim bir edebiyat denemecisi olan Oğuz Demiralp’in Cumhuriyet Kitap Eki’nde yayınlanan bir yazısıyla başladı.
Yazısı, kendi payıma resim sanatı konusunda Türkiye’nin en iyi denemecisi olarak gördüğüm Mehmet Ergüven’in kitapları üzerineydi. Ancak savaş Mehmet Ergüven yüzünden değil, yazının girişinde ve ileride bir yerde kullanılan kavram yüzünden patladı.
Fotoğraf çekmek ve konuşmayı yapmak için de beni İstanbul’un At Pazarı semtine götürdü.
At Pazarı Fatih’te bir yer...
Osmanlı döneminde at satılan yermiş. Bugün “Muhafazakârların Cihangir’i” olarak tanınıyor.
*
Memleketin bunca sorunu varken bakın nelerle uğraşıyor.
Neyse ki şu fani dünyada yalnız değilmişim.
COVID-19 belasıyla mücadele eden İtalyan hükümeti de böyle bir günde bakın neyle uğraşmaya karar vermiş.
Michelangelo’nun ünlü Davut heykelinin bire bir ölçüde 3D replikası yapılacakmış.
Bence buraya kadar pek ilginç hiçbir bir şey yok.
Davut heykelinin bugüne kadar yüzlerce replikası yapıldı.
Las Vegas’ta Caesars Palace Oteli’nde bile bire bir replikası var.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Yunanistan’a yaptığı resmi ziyaretin perde arkasını çok güzel anlattı.
Böyle bir yazının çalıştığım Hürriyet gazetesinde çıkmasından dolayı da gurur duydum.
*
Yazı büyük ölçüde bu fotoğrafta gördüğünüz Girit’in Hanya bölgesinde çekilmiş fotoğraf üzerine kurulu.
Yer Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in baba evi.
Sedat mönüde neler var onu bile yazmış.
Çok tanıdık bir mönü.
Instagram’da Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan 3.4 milyon daha az takipçisi var.
Eğer “takipçi” sayısı “taraftar” sayısını yansıtıyorsa yıllardır “Türkiye’de en çok taraftarı olan kulüp Fenerbahçe’dir” inancım yerle bir olacak demektir.
Ancak iki kulübün takipçi profillerini ve davranışlarını çok dikkatle izlediğimde tuhaf bir durumla karşılaştım.
Sekiz yaşımdan beri iyi bir Fenerbahçeliyim ama önyargılı bir Fenerbahçeli olmamaya çalıştım.
O nedenle kulüplerin takipçi profillerini ve davranış biçimlerini vereceğim, yorumu sosyal medya analizcilerine bırakacağım.
GALATASARAY
“Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba...”
Deniz Çakır da ana haber bülteni sunan bir insan için bu ifadenin güzel olmadığını söyleyip üslubunu eleştirdi.
*
Aslında iki kadın tartışıyor ve konu “cinsiyetçilik”.
Pek araya girmem böyle konularda ama burada ince bir nokta var.
Onu Ece Üner’le paylaşmak isterim.
Evet
Hürriyet’in hem Ankara hem de Moskova temsilcisiydim.
*
Birinci olay: Sovyetler Birliği döneminde 26 Ermeni’nin öldürülmesinden sonra bütün dünyaya kapatılan Sumgait şehrine girmesine izin verilen ilk iki gazeteci rahmetli Mehmet Ali Birand ve bendim...
Sumgait olayları hâlâ karanlıktır.
*
İkinci olayı 1989’da yaşadım. Yanımda Sovyet Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ile birlikte Bakü’deydim.
Orada Azeri Yazarlar Birliği’nin düzenlediği bir basın toplantısındaydım.
Bir ara gözüm yan tarafta sessizce izleyen zayıf sakallı bir adama takıldı.
Siz de “Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle uğraşıyorsun lobisi”ndenseniz bu yazıyı atlayın.
Çünkü bugünkü konum, 1970’ler ve sonrasının en efsane rock gruplarından birinin gitarları olacak.
*
İlgilenenler okumuştur. Geçen yıl yine bir pazar günü Pink Floyd grubunun gitaristi
MAGAZİN ÂLEMİNİN KURUCU BABALARI
En renkli ve en eski siyasi magazinci: Müşerref Hekimoğlu... 1970’lerde Ankara yıllarımın en renkli ve güzel gazetecisiydi. Cumhuriyet gazetesinde ve ANKA Ajansı’ndaki yazılarının hastasıydım.
En korkulan magazinci: Hiç kuşkusuz rahmetli Çetin Emeç ve başında olduğu Hafta Sonu gazetesi... Magazin haberi ile bakan deviren gazeteci olarak tarihe geçti.
Magazine en sınıf atlattıran fahri magazinci: Banko Hıncal Uluç. Sanat, edebiyat, kültür ve daha birçok alanı magazin coğrafyasına o soktu.
En edebi magazinci: Selim İleri. 70’li ve 80’li yıllarda hazırladığı kültür sanat sayfalarında edebiyat, sinema ve sanat dünyasının ünlü simalarının evlerini ve dedikodularını öyle harika bir tarzla anlatırdı ki, benim magazinci olmamda çok etkisi oldu.
Cihangir fısıltı magazininin en derin babası: Sabiha Deren ve Yeni Sabah gazetesindeki köşesi “Fısıltı”... Hiç şüphesiz bugün “Düzeyli magazin” denilen Cihangir magazinciliğinin kurucu babası o. Gerçek adı da Hakkı Devrim.
Babıâli’nin en yazmayan magazincisi: Ergil Tezerdi.
Sadece bana değil, 1963 yılında Beatles’a da siyah dik yaka kazağı giydirip “With The Beatles” kapağına bu kazaklarla poz verdiren kadın yine oydu...
Adı Juliette Greco’ydu...
Fransa’da Saint Germain semtinin egzistansiyalizmin başkenti olduğu yıllarda, o sol entelektüel mahallenin kraliçesiydi...
Onun ilk fotoğraflarını, İzmir Namık Kemal Lisesi bahçesinde, Varlık Yayınları’ndan Sartre, Camus ve Gide’i okurken görmüştüm.
Ben, egzistansiyalizmin ne olduğunu öğrenmeden önce egzistansiyalist olan bir neslin çocuğuyum...
*
Beatles
Fotoğrafın en solunda bir lider daha vardı ve o da Putin’di.
O gün bu kareyi yorumlayan bir yazı yazmıştım...
Hepsinin beden dilini ve psikolojilerini yorumlamıştım.
Önceki gün telefonla yapılan üçlü zirveden ve AB’nin Türkiye’ye yaptırımlar çıkması beklenen zirvesi ertelendikten sonra bu kareye bir de şu açıdan baktım.
Bu fotoğrafı çok sevdim... Çünkü dış politikada Cumhurbaşkanı ve ülkemi görmek istediğim yeri anlatıyor...
Yani Avrupa’yı...
Dolayısıyla, ülkemin Cumhurbaşkanı’nı o fotoğrafta Avrupa ile el ele görmek bana umut veriyor.
Yoksa içimden mi gelmedi pek karar veremedim.
Ama bu topa girenlerin yazdıklarını, Instagram ve Twitter’da oluşturulan sosyal medya jürisinin neredeyse oybirliğiyle aldığı “Tutukla” kararını görünce, doğrusu bir jüri üyesi olarak ben de görüşümü yazmadan duramadım.
İşte benim itiraz şerhim:
*
BİR: Sosyal medyaya yansıtılan görüntüleri seyrettim, olayı tam anlayamadım.
Vardığım sonuç şu oldu:
Görüntüler ya çok yeteneksiz bir montajcının ya da çok manipülatif bir makasçının elinden çıkmış gibiydi.
*
“Pisliğin teki” deyip geçtim...
Ama iş büyüdü...
Büyüyünce de Hürriyet’in Atina muhabiri Yorgo Kırbaki’yi arayıp sordum:
Neyin nesidir bu gazete?
“Aşırı sağın da aşırı sağı bir gazetedir...”
Ya tirajı nedir? Kim alır, kim okur?
“Yunan gazeteleri artık tiraj açıklamıyor. Ama son açıklamada 5-6 bin satan (bana göre bedava dağıtılan) bir gazete...
Dünyaca tanınmış siyasetçiler... Bütün bu insanlar önceki gün ve dün Instagram’da bir kadının ardından veda mesajları attılar...
Bugün size, erkek heykelleri altında oturan bu iki kadının hikâyesini anlatacağım...
*
Hikâyeme, önce sağdaki kadından başlayacağım.
ODTÜ gibi muhteşem bir üniversitede sosyoloji okumuş...
Gidip Amerikalarda eğitimine devam etmiş....
Bir de İran Araştırma Merkezi’ni kuran kişiymiş...
*
İşte bu hoca çıkıp televizyonda insanların gözüne baka baka, “Balkan göçmenleri Türk değildir, Türkleştirilmiştir” diyor...
Orada da durmuyor devam ediyor:
“Bunlar Türkçeyi bile sonradan öğrenmiştir” diyor...
Ve sonunda asıl söylemek istediği noktaya geliyor:
Anladım, şimdi artık işin en heyecanlı bölümüne, çarpışma anına gelelim. Ama önce bana neyi hızlandırdığınızı ve protona bir tekme atmanın, bir tokat atmanın kaça mal olduğunu anlatın.
İşin aslında en ucuz kısmı neyi hızlandırdığımız. Protonu hızlandırıyoruz. Proton ne? Hidrojen. Hidrojen atomundaki elektronu sıyır, al sana proton. Çünkü hidrojen temelde bir proton ve etrafındaki bir elektrondur. En basit, periyodik cetveldeki başlangıç atomumuz yani.
Bunu nasıl elde ediyorsunuz?
Hidrojen tüpümüz var. Yani bildiğimiz küçük bir şişe büyüklüğünde oksijen tüpleri gibi. Bir tüp bizi aylarca götürüyor. Bir prosesle o hidrojenler elektronlarından ayrıştırılıyor ve haliyle artı yüklü hidrojen haline geliyorlar. Ama artı yüklü hidrojen dediğin, yani elektronsuz hidrojen dediğin şey zaten protonun tek başına hali. Biz onları alıyoruz ve bunları “bohça” haline sokuyoruz.
Bu bohçalardan iki tanesini mi alıp çarpıştırıyorsunuz?
Bir tane protonu elde ederek hızlandırmak hem zor hem de aynı zamanda değmez. Biz aşağı yukarı 10 üzeri 11 tane yani birin yanına 11 tane sıfır koyun o kadar sayıda proton hızlandırıyoruz, bir bohça dediğimiz bu. Bu da 100 milyar ediyor. Yaklaşık 100 küsur milyar tane protonu, bir arada hızlandırıyoruz. Ve bu çok ama çok küçük bir hacim içinde. Yani şu elimdeki çakmağı düşünün bunun gibi bir tane daha karşıda hazırlanmış...
HER SANİYE 40 MİLYON BOHÇA KARŞI KARŞIYA GELİYOR
Serkant Hocam, Dan Brown’ın romanında okuduğum günden beri CERN’e gitmek isterim. Ne yapıyorsunuz orada, yerin 100 metre altında? Nerede başladı bu hikâye?
Anneannemin evinde başladı. Ben küçükken anne ve babam çalıştığı için anneannem bana bakardı. Anneanne evinde de çok fazla oyuncak yoktu. En güzel meşgalem eski gazete kâğıtlarını alıp anneannemin yere serdiği bir çarşaf üzerinde kesmekti. Derdim gazeteyi kaç parçaya bölebileceğimi anlamaktı. Çünkü durmadan parçalayabildiğime göre içinde bir şey olması lazım. Sonradan öğrendim ki sadece matematiksel olarak bir şeyi sonsuz kere parçalayabiliriz. İşte buna ‘parçacık fiziği’ diyoruz. Her şeyin nüvesinde daha da ne olduğunu anlamak.
BİR PİNPON TOPU ATARAK DUVARI DELEBİLİRSİNİZ
İtalyan Fizikçi Carlo “Bilimde görmediğimiz bir şeyi anlamaya çalışırız” diyor. Siz görüyor musunuz?
Bir pinpon topu alalım, bunu bir duvara atarsak öteki tarafa geçmez. Ama teorik olarak geçmesi mümkündür. Biz buna “Tanımlanabilir olasılık” diyoruz. İşte evrenin şöyle bir gücü var. Bizim 30 birimle geçebileceğimiz bir duvarı o 3 birimlik enerjiyle atıp öbür tarafa geçirebiliyor. Günlük hayattaki işleyişte bunları beynimize kabul ettirmek zor. Kuantum deryası böyle sürprizlerle dolu.
CERN BİZİM BÜYÜK KULÜP GİBİ BİR YER
Peki İsviçre’deki CERN’e gidersek, orası neresi? Gerçekten Dan Brown’ın anlattığı gibi esrarengiz bir yer mi?
En şapşal hırsızın aklıma soktuğu en hınzır sorular
Bu haftanın en komik haberini geçen gün Hürriyet’te Fatih Çekirge’nin köşesinde okudum.
Ankara Tuzluçayır’da hırsızın biri güvenlik kamerasını çalmış.
*
En komiği haberin fotoğrafıydı.
Hırsız, güvenlik kamerasını çalarken yüzünde en küçük bir endişe yoktu.
Üstelik ağzına bir de COVID maskesi takmıştı.
Kurallara uyan bir arkadaş yani...
Herhalde kamerayı çalınca, kendisiyle ilgili görüntüleri de alıp götürdüğünü sanıyordu.
Şu an bunu yazarken bile hâlâ dijital kahkahalar atıyorum.
*
Şimdi şu cumartesi günü birkaç fantezi yapalım.
Şehirdesiniz ve o gün eşinizden, çevrenizden, annenizden, babanızdan, patronunuzdan, öğretmeninizden saklamak istediğiniz birkaç yere gittiniz.
Canım hemen aklınıza o malum “kaçamak” hikâyesi gelmesin.
Ne bileyim işten kaytardınız parka gittiniz...
Okulu kırdınız maça gittiniz falan...
Ama biliyorsunuz ki nereye gittiyseniz mutlaka bir kameraya takıldınız...
Şimdi bu en şapşal hırsızın mantığıyla hareket edersek, o gün kaçamağın izlerini silmek için kaç kamerayı çalmak zorundasınız...
*
Ama şapşal hırsız şu hınzır aklıma daha hınzır sorular da soktu.
Onları da yazacağım.
‘ŞAPŞAL ÇAPKIN’ KAÇAMAK İZİNİ SİLMEK İÇİN KAÇ KAMERA ÇALMALI
Bir zamanlar bir adalet bakanı illegal telefon dinlemeleri için, “Canım varsın dinlesinler benim saklayacak hiçbir şeyim yok” dediğinde hayretler içinde kalmış ve kendisine sormuştum:
“Sayın bakan siz hiç telefonda eşinize ‘Seni seviyorum’ demediniz mi?”
Ben, “Hayatımda hiç dans etmedim” diyerek övünenlerden olmadığım için o sözü anlamamıştım.
Gelelim konumuza...
*
İstanbul dünyada insanların en çok gözlendiği 25’inci şehirmiş.
İstanbul’da 2019 yılında 107 bin güvenlik kamerası varmış.
Yani her 1000 kişiye 7.1 kamera düşüyor.
*
Dünyanın gelişmiş herhangi bir ülkesinde bir şehirde günde ortalama 70 kere güvenlik kameralarına takılıyormuşsunuz.
Ancak AVM, sinema, stadyum gibi hassas yerlerde bu rakam 300’e kadar çıkıyormuş.
*
Yani, eğer şapşalsanız,
küçük bir kaçamağın izlerini yok etmek için epey kamera çalmanız gerekiyor. Tabii siz de o hırsız kadar şapşalsanız...
*
Diyeceğim, hiç uğraşmayın.
Kameranın önünden geçtiğiniz an, sonsuza kadar izinizi orada bıraktınız demektir.
Şehrin bütün kameralarını çalsanız da izinizi silemezsiniz, kaçamağın keyfini çıkarın.
PARMAK İZİ
ŞAPŞAL HIRSIZ GÜNDE KAÇ KOALA ÇALMALI
Hiç düşündünüz mü, her gün kaç yere parmak izinizi bırakıyorsunuz?
Ohoooo kim bilir kaç binlerce...
Yani bilmek mümkün değil...
Adli tıpçılara göre parmak izi bir insanın barkodu.
Dokunduğunuz her yerde okunuyorsunuz.
Tuttuğumuz her kapı kolunda, bardakta, masada, perdede, müzik aletinin üzerinde...
Saymak mümkün değil...
*
Peki emin olabileceğimiz hiçbir yer yok mu?
Yani parmak izi bırakmadan, barkodunuz okunmadan dokunabileceğimiz bir yer?
Dün bu soruyu Türkiye’nin en tanınmış adli tıp uzmanına, Prof. Sevil Atasoy’a sordum...
İşte geldik en hınzır noktaya...
Mesela pütürlü bir deriden yapılmış cüzdan üzerinde parmak izini bulmak çok çok zor...
Ama asıl ilginci şu...
Yaşayan insan bedeninde...
Oraya dokunduğunuz zaman parmak izi kalmıyor...
Daha doğrusu orada barkodunuz okunamıyormuş.
*
Ancak yine de dikkat...
Sözüm meclisten dışarı...
Biri, boğazı sıkılarak öldürülmüşse, o katilin parmak izi ölü deride kalıyor ve okunabiliyormuş.
Cesedin üzerine konulan bir çadır ve özel bir kimyevi madde ile parmak izi bulunabiliyormuş.
Yani dokunduğunuz bedeni aşkla okşayın, ama sakın boğazını sıkmaya kalkmayın...
*
Peki başlığa koyduğum koalanın bununla ne ilgisi var?
Onu da anlatayım.
BİR KOALA NAMUS CİNAYETİ İŞLERSE SİZİ ALABİLİRLER Mİ
YENİ öğrendim. Koalanın parmak izi insan parmak izine çok benzermiş.
Hani bildiğimiz şu sempatik hayvanınki yani.
Peki bir koala namus cinayeti işlerse parmak izini insanla karıştırmak mümkün mü?
Akıllı bir adli tıp uzmanı asla karıştırmaz.
Çünkü namus cinayeti denilen aşağılık şeyi ancak bir insanın yapabileceğini çok iyi bilir.
Ayrıca koala, bırakın namusu herhangi bir cinayeti işleyemeyecek kadar da miskin...
Yok şapşal hırsız olmayın, koalaları da çalmayın, iyisi mi siz katili yine insanlar arasında arayın.
DNA
ŞAPŞAL ZAMPARA ÖPTÜĞÜ KAÇ YANAĞI VE BARDAĞI ÇALMALI
ŞAPŞAL hırsızın aklıma soktuğu bir hınzır soru da şu: Her gün kaç yere DNA’mızı bırakıyoruz...
Maalesef cevabı imkânsız bir soru... Çünkü dokunduğumuz her yere bırakıyoruz...
Nefes alıp verdiğimiz her yere... Ayran içtiğimiz her bardağa... Öptüğümüz her ele, her dudağa, yanağa...
En masumu da en şehvetlisi de orada kalıyor.
En tehlikelisi de şu.
Bir yerde bir insanla konuştunuz...
Siz ayrıldınız, on dakika sonra öldürüldü... Kapınıza polis dayanmışsa şaşırmayın.
Çünkü, nefesinizle çıkan tükürük zerreleri, dolayısıyla barkodunuz DNA hâlâ maktulün yanağında duruyor. Katil ise maskeli gelmiş. Onunki yok yani...
Paniğe kapılıp şapşal hırsız gibi öptüğünüz bütün yanakları çalmaya kalkmayın.
Maske takın. İyi bir avukat tutun ve kendinize cinayetin işlendiği dakikalarda başka yerde olduğunuz ispat edecek kuvvetli bir alibi bulun.
ATEŞ
ATEŞLİ BİR ÂŞIK GÜNDE KAÇ ‘ATEŞ DEDEKTÖRÜ’ ÇALMALI
GELİYORUM en’in de en hınzır sorusuna...
Bu soru geçenlerde bir hastaneye girerken aklıma geldi.
Kapıda kimse alnıma veya bileğime o aleti uzatmadı.
Görevliye neden ateşimi ölçmediklerini sordum.
Biraz ileride önündeki laptopa bakan birini işaret etti ve
“O ölçüyor” dedi...
Artık girişlere “ateş dedektörü (tarayıcı)” yerleştiriliyormuş.
Bu demektir ki her gün girip çıktığınız birçok yerde ateşiniz kayda geçiyor...
Bunu öğrenince aklıma şu soru geldi:
Acaba parmak izi ve DNA gibi insanın ateşi de sadece kendine ait bir tür barkod mudur?
Niye olmasın?
Sadece COVID-19 mu?
Düşünün “ateşli bir kaçamaktan” sonra işyerinize dönerken kapıda suçüstü yakalanıyorsunuz...
İnşallah ateşli bir öğleden sonra kaçamağı, barkodumuzda öyle olur olmaz ateşli izler bırakmıyordur...
Ufff hayat artık çok zor...
KOKU
YOKSA... KOKUNUZ DA SİZE AİT BİR BARKOD MU
BENİM aklıma gelmeyeni, dünkü sohbette Prof. Sevil Atasoy hatırlattı.
Bir barkodumuz daha varmış.
Kokumuz...
Üstelik, ne sabun, ne şampuan, ne deodorant ne bir şey bedeninize doğuştan sinen o barkodu silebiliyor...
O yüzden uzman köpeklerden hiçbir şey kaçmıyor...
Hele hele bunlar size hasetlik duyan, yerinize göz dikmiş kıskanç köpeklerse...
Kaçış yokkk arkadaş...
Korkuyu atın, hayatın keyfini çıkarın.
GÜNÜN FOTOĞRAFI
İSTANBUL MERDİVENLERİNDE HARİKA BİR ‘MİMOZALI KADIN’
VEEE sizi bu barkod kâbusundan kurtarmak için içinizi açacakbir fotoğraf.
Şehirlerin renklenmesini en çok destekleyenlerden biriyim.
Önüme gelen her şehir tablosunu buradan duyurmaya çalışıyorum.
Ordu, Mersin ve Batman’dan sonra şimdi İstanbul Beyoğlu’ndan da bu harika tablo geldi...
Beyoğlu Belediyesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile işbirliği içinde bir sokak projesi hazırlamış.
Üniversitenin üç öğrencisi, Furkan Akhan, Kadir Çelik ve Serdar Çakmak, bu üniversitenin kurucusu Osman Hamdi Bey’in “Mimozalı Kadın” tablosunu Enli Yokuşu merdivenlerine işte böyle harika biçimde çizmiş ve boyamışlar.
Çok çok beğendim.
Belediye başkanını, üniversite rektörünü, gençleri ve emeği geçen herkesi kutluyor, teşekkür ediyorum.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Eyüp Serbest
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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