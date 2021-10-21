En iyisi halayı size Hint atasözü ile anlatayım

Muhafazakâr bir ailenin üyesiydi...
Dün bizim mahallede onun hakkında yazılanlara baktım...
Üzülerek gördüm ki bu insanı hiç tanımıyormuşum...
Meğer tam da Türkiye’nin bugünlerde aradığı insanmış...
Hürriyet’te Yalçın Bayer’in yazısını okudum.
Onun daha ilk ve orta eğitimden başlayan bilim tutkusunu...
Üniversite yıllarını, sonrasını, Türk sanayisinin gelişmesi için verdiği mücadeleyi...
Bu bir maç kuyruğu değil...
Bir pop müzik konseri kuyruğu değil...
Ahmet Güneştekin’in geçen cumartesi Diyarbakır’da açılan “Hafıza Odası” sergisine girmek için bekleyen insanlar bunlar...
Sanat alanında böyle bir kuyruğu geçtiğimiz 10 yıl içinde iki defa gördüm...
Biri İstanbul’da Sakıp Sabancı Kültür Merkezi’ndeki Picasso sergisiydi.
Öteki de İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde açılan Picasso sergisiydi.
Bugüne kadar
Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim.
O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor...
Yani benim de böyle sevdalı bir başım var.
İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil...
Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor...
Mesela şu fotoğraf.
1971 yılında Gökova’da bir yerde çekildi.
Yat 85 metre...
Türkiye’de yapıldı.
Bir Türk şirketi tarafından yapıldı.
Yapımı 4 yıla yakın sürdü.
Ve geçen ay Cannes’daki dünyanın en önemli yatçılık fuarında ilk defa dünyanın dikkatine sunuldu.
Aldığım bilgiye göre, fuarın en ilgi çeken teknelerinden biri oldu.
4 gün boyunca 1.000 kişiye yakın insan tekneyi gezdi...
William Shatner...
*
Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...
Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...
İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.
‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.
Dünya
Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.
Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...
Yıl 2018’di...
Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...
O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.
Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.
*
Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.
Mariana Mazzucato...
*
Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.
İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.
Aynı zamanda Amerikalı...
Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.
Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
*
İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
*
Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
*
Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
Biri hariç hepsi Müslüman.
Yani alkollü içki sektöründe çalışıyorlar ve Erbil’de “Saha ziyareti” yapıyorlar. Yani, viski ve başka içkilerin pazar durumunu görmek için oradalar.
Ekipte görevli erkek eleman yok.
Fotoğraf, Pernod Ricard Irak distribütörü Swayish şirketinde çekildi.
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
*
Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
En iyisi halayı size Hint atasözü ile anlatayım
Çok sevdiğim bir Hint atasözü aynen şöyle diyor:
“Dans etmek kalplerimizin konuşmasını duymaktır...”
*
Halay da bir danstır...
Dans literatüründeki adı “folklorik dans”tır...
-
Fanatikler danstan korkarlar... Aralarında “hayatında hiç dans etmemiş olmakla” övünenler vardır.
Korkmakta haklıdırlar... Çünkü dans, onları besleyen nefreti, bir ilkokul çocuğunun bembeyaz silgisi gibi yumuşacık dokunuşlarla siler...
Yok eder...
Çünkü Hint atasözünün dediği gibidir.
Dans eden insan, kalplerin konuşmasını duyar. O sesi duyunca, aradaki duvarları yıkar... Konuşmaya başlar...
Bir halaydan bile on bin nefret çıkarmayı başaranları da çok iyi anlıyorum...
İçgüdüleri onlara yaklaşmakta olan tehlikeyi haber verir... Çünkü el ele, omuz omuza halay çeken insanlar, günlük rızkını kin ve nefretten alan insanları ıskartaya çıkarır...
Şu fani dünyada işsiz kalırlar... Daha da önemlisi, işlevsiz kalırlar...
*
Halay sahneye çıkınca, nefret sahneden iner... Çünkü Mata Hari’nin dediği gibidir: “Dans, her hareketin kelime olduğu bir şiirdir...”
Kindar fanatik, danstan nefret eden zihniyet, varlığını nefrete borçlu kafa, şiiri de sevmez...
Korkutur şiir onu.
*
Vicki Baum diyor ki:
“Mutluluğun kısa yolları var ve dans bunlardan biri...”
Kindar fanatik mutluluğu da sevmez...
Çünkü mutluluk, kini siler süpürür...
*
Bana gelince... Şu halay çektiği için yerden yere vurulan bana...
Çocukluğumdan beri müzik ve dans benim hayatımın parçası, mutluluğumun aynasıdır.
Hürriyet’in Ankara yıllarında, rahmetli Esen Ünür ve Yavuz Gökmen, Nurcan Akad, Serdar Turgut, İsmet Solak...
Bir haber atlattığımız zaman mutlu olurduk...
Sonra da hepimiz ayağa kalkar, büroda dans ederdik...
*
Diyarbakır’a gittim...
Muhteşem bir serginin açılışına katıldım.
Diyarbakır’ın yaşama coşkusu beni çok etkiledi...
Şehirdeki hayat enerjisi bana çok moral verdi.
İnsanların sıcaklığı beni çok etkiledi...
Akşam yemekte Kardeş Türküler, Türkiye’nin her yöresinden harika parçalar çaldı.
Diyarbakırlı Kürtler, sergiye gelen Türkler halay çekmeye başladı...
Beni kolumdan tutup sahneye çağırdılar...
O akşam Diyarbakır beni mest etmişti...
Ülkem için çok mutluydum. Umutlanmıştım.
O duygularla çıktım ve dans ettim...
*
Peki bunca kıyamet koparan bu insanlara edecek birkaç kelamım yok mu? Yok...
Çünkü dans eden insanın, nefret tamtamından başka müzik bilmeyen birine derdini anlatması mümkün değil...
*
Ben ülkemin dört tarafında dans etmeye devam edeceğim...
Onlar da bildikleri tek müzik olan nefret tamtamlarını çalmaya devam etsin... İsteyen istediğini söylesin.
Kulağımda sadece Louis Horst’un şu sözleri var ve halayıma devam ediyorum: “Kendiniz için dans edin. Birisi anlarsa iyi. Eğer anlamazsa önemli değil. Sizi ilgilendiren şeyleri yapmaya devam edin ve ilginç olana kadar yapın...”
*
Aynen öyle yapacağım...
Bu ülkeye huzur ve barış gelinceye kadar zeybek oynamaya, horon tepmeye, vals yapmaya...
Ve özellikle de halay çekmeye devam edeceğim. Çünkü savaşmak için elimde nefret silahım yok...
İYİ Mİ... KRUVAZE TAKIM ELBİSEME DE TAKMIŞLAR
SADECE halayıma değil, elbiseme de takmışlar...
Diyorlar ki, kruvaze takım elbisesini de giymiş...
Doğru, sanat açılışlarına, konserlere takım elbise ile gidiyorum.
Diyarbakır’dan bir hafta önce, İstanbul’da Contemporary İstanbul’un açılış yemeğine de aynı takım elbise ile gittim.
Ahmet Güneştekin’in Viyana, Bakü sergilerinin açılışında da takım elbiseliydim.
Diyarbakır’a da aynı saygı duygusuyla gittim.
Tansu’nun emridir... Bütün cenazelere, bütün düğünlere takım elbise ve kravatla giderim.
Giydiğim elbise de öyle sandığınız gibi pahalı bir yabancı marka değildi.
Bir Türk tasarımcısı Milimetric’in diktiği elbiseydi.
Hayatımın son 10 yılında hep Türk markalarını giyiyorum...
Keyifle, gururla, beğenerek giyiyorum...
Ve gönüllü bir manken olarak gittiğim her yeri podyuma çevirerek bu markaları sergiliyorum.
MODA
KÖTÜ KARAKTERLERİN PODYUM REYTİNGİ NE
BALENCIAGA bu yıl fashion show yapmadı...
Yani yeni kreasyonlarını podyumda sergilemedi.
Onun yerine 5 dakikalık bir çizgi film yaptı...
Çizgi filmde de bence moda dünyasında devrim sayılacak bir riski göze aldılar.
Kendi ürünlerini göstermek için canlı mankenleri değil, çizgi filmin en kötü ailesi “Simpson”ları kullandılar.
Film, ailenin en kötü karakteri baba Simpson’ın hamakta yatarken içtiği biranın kutularını komşunun bahçesine attığı sahneyle başlıyor.
Sonra Balenciaga’nın tasarımcıları Simpson’ın karısı Marge’ın yaş günü için ona bir elbise dikiyorlar ve bütün aileyi Paris’e davet ediyorlar.
Müthiş bir çizgi film olmuş.
Peki en kötü karakterlerle yapılan bu filmin reytingi ne oldu?
Çok kısa sürede 5 milyon kere izlendi.
Yani arkadaşlar...
Hani sizin kötü karakter sandığınız tipler var ya...
Bilin ki reytingleri çok yüksek...
COVID-19 POZİTİFİM
FOTOĞRAF ÇEKTİRİRKEN BİLE MASKE TAKIYORDUM AMA
CÜNEYT Özdemir dedi ya...
“Bu kadar kötü halay çeken birini polis tutuklamalı...”
Polise gerek kalmadı, COVID-19 kelepçeledi.
İlk işaret bir hapşırıkla başladı.
Hafif bir burun çekme... Hepsi o kadar...
*
Diyarbakır’dan döner dönmez bir test yaptırdım. COVID-19 pozitif çıktı...
Yani Covid’im...
*
Durumum şu:
Ateş 38.6-38.8 arası gidip geliyor. Burnumun akması durdu.
Herhangi bir ağrım, halsizliğim yok. Koku alma duygum yerinde...
*
Arkamda ise şu var:
İki Sinovac aşısı...
İki BioNTech aşısı...
Ancak ikinci aşıyı bir hafta önce yaptırmıştım.
*
Diyeceğim...
İki aşı yaptırsanız da maskenizi çıkarmayın.
Ben Diyarbakır’da maskeyle dolaştım.
Fotoğraf çektirirken bile maskemi çıkarmadım. Acaba halay çekerken mi yakaladı derseniz, daha önce kapmış da olabilirim.
26 Ekim gecesi New York’ta yapılacak Ahmet Ertegün’ü anma gecesine katılamıyorum.
Oysa o kadar hazırlamıştım ki kendimi o geceye..
ÇOK SEVDİĞİM İKİ KADINI BİR ARAYA GETİREN ŞARKI
BANA göre Türk magazininin kraliçesi Şenay Düdek’tir...
Geçen hafta beni arayıp sitem etti.
Ajda Pekkan’ın “Bi’ Tık” adlı şarkısını yazmıştım.
“Söz yazarı ve bestecisini unutmuşsun” dedi.
Doğru...
Şarkının sözü ve bestesi Şehrazat’a ait...
Sezen Aksu’ya verdiği “Su Gibi” şarkısını çok sevmiştim ve yazarken Şehrazat’tan da söz etmiştim.
“Bi’ Tık” harika bir işi başardı.
Ajda Pekkan ile Şehrazat’ın arası bir ara pek iyi değildi.
Bu şarkı onları tekrar bir araya getirdi.
Şehrazat o zamanlar şöyle bir şey demişti:
“Ajda’mla kaldığımız yerden daha da güçlenmiş dostluğumuza devam etmekteyiz ve ölene kadar da edeceğiz.”
ŞEHRAZAT
BİR SOYAĞACI: CAZCI DA VAR, HARBİYE NAZIRI DA
ŞEHRAZAT ilginç bir isim. Ama o ismi izah eden zengin bir soyağacına sahip. Babası Türkiye’nin ilk madencilerinden, Maden Kralı lakaplı işadamı Siham Kemali Söylemezoğlu...
Dedesi Harbiye Nazırı Süleyman Şefik Paşa.
Dedesinin babası ise Rumeli Beylerbeyi ve Konya Valisi Derviş Ali Kemali Paşa’dır ve Mevlânâ Türbesi’nde yatmaktadır.
Annesi Sevinç Tevs Türkiye’ye caz müziğini getiren, ünü uluslararası medyaya taşınmış ilk Türk caz şarkıcısı olarak kabul edilen bir sanatçı...
Akrabaları arasında Turgay Şeren gibi efsane futbolcular ve Hülya Koçyiğit gibi sinema efsaneleri de var. Babası ve akrabalarının büyük çoğunluğu Galatasaray Lisesi mezunu.
*
İngilizce ve Fransızcayı çok iyi düzeyde biliyor.
Dokuz yıl Beyrut’ta yaşadığı için Arapçayı da çok iyi konuşuyor.
ÇOK DİNLEDİĞİMİZ ŞEHRAZAT ŞARKILARI
ÜNLÜ olmuş şarkıları arasında şunlar var:
Gülben Ergen: “Ben Sana Abayı Yaktım”, “Elveda” , “Fıkır Fıkır”
Demet Sağıroğlu: “Kınalı Bebek”
Aşkın Nur Yengi: “Hesap Ver”
Ayşegül Aldinç: “Alimallah”
Ajda Pekkan: “Aşka İnanma”, “Aynen Öyle”, “Flu Gibi”, “Eline Gözüne Dizine Dursun”
Nilüfer: “Beni Mi Buldun”, “Namussuz Akşamlar”