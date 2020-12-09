En güçlü tecavüzcüden son kare ve son haberler

Ama önce bir gün öncesinden, yani çarşambadan başlayayım...
*
Geçen çarşamba günü...
O gün Amerika Birleşik Devletleri günlük ölüm sayısında ölümcül bir rekora tanık oldu.
Bir günde 2 bin 885 kişi öldü...
Aynı gün COVID pozitif insan sayısı 14 milyonu aştı.
İşte o günün ertesinde üç ayrı kişiden üç ayrı haber geldi...
Üçünün de kaynağı görevden ayrılmış üç eski ABD başkanıydı.
Bazen o nehrin başında karşınızdan öyle bir şey geçiyor ki...
Kahkahalar atmaya başlıyorsunuz...
Gülerken de yukarılara bakıp “Allahım sen ne büyüksün” diyorsunuz...
Olay şu...
Şu sıralar Avrupa’da popülizmin en karanlık rejimi haline dönüştüğü Macaristan’da iktidar partisine mensup bir milletvekili var...
Bu adam Macar Parlamentosu’ndaki iktidar partisinin ahlak timsali...
Eşcinselliğe karşı anti-LGBT kanunun meclise getirilişi ve kanunlaşması sırasında en önde savaşan bir ahlakçılık abidesiydi güya...
Benim gibi düşünen köşe yazarlarına, hayatın siyaset dışındaki konularını açan öncü bir insandır...
*
Dün bana bir mesaj atmış...
“Artık seni okumayacağım” diyor...
Çünkü Spotify’da bu yıl en çok dinlenen şarkılarla ilgili yazımı “Tık almak uğruna yazılmış” gereksiz yazılar olarak görüyor...
Bense bu görüşe hiç katılmıyorum...
Hıncal
Haklısınız hayatımın bu döneminde boş işlerin boş kalfası olduğum için böyle şeylerle oyalanıyorum...
*
Dünyanın en büyük streaming müzik platformu Spotify dün 2020 yılına ait izlenme rakamlarını açıkladı.
Bu yıl müzikte, dünyada Bad Bunny ve Billie Eilish; Türkiye’de ise Sezen Aksu, Ezhel ve Murda yılı oldu.
Bunları Hürriyet’in sayfalarında bulacaksınız...
Ben de bundan istifade edip Spotify yönetimine aklıma gelen bazı soruları sordum.
Mesela onlar bu yıl en çok dinlenen şarkıcıları ve şarkılarını açıklıyor ya, ben farklı bazı bilgileri öğrenmek istedim.
O sabah çok tuhaf duygular yaşadım...
*
Üç gün önce Diego Maradona ölmüştü ve henüz 60 yaşındaydı...
O sabah ise karşımda biri 54, öteki 51 yaşında iki boksör vardı ve birbirlerine kıyasıya vuruyorlardı.
Seyircisiz ringde duyulan tek ses 54 yaşındaki Tyson’ın öfkeli bir boğanınkini andıran nefes alış verişleriydi...
Maçı seyrederken kendimi de bir cevapsız sorular girdabında buldum.
O yaşta bir insanın kalbi böylesine göğüs göğüse, yumruk yumruğa güçlü bir mücadeleye nasıl dayanır?
O nedenle küçük şahsi tarihlerimizde mutlaka “Bir hayata kaç araba, kaç berber sığar” bölümleri bulunur.
Ha bir de “Bir hayata kaç sığar bölümü”...
*
Benim hayatta kendime ait sadece iki arabam oldu.
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Araştırma Amerika’da yapılmış, kitap ise Türkiye’de yazılmış.
Araştırmayı Amerikalı yatırım şirketi Piper Sandler yaptırmış.
Kitabı ise Türkiye’de Aydınlık grubuna ait Kaynak Yayınları yayınlamış.
*
Araştırma ABD’de “Z kuşağı”nın pandemi dönemindeki yeni trendlerinin insan ve çevre konusunda nasıl duyarlı bir kuşak yarattığını ortayla koyuyor.
Türkiye’de yayınlanan kitap ise “Z kuşağı”nın “emperyalizmin dayatması”, ruhsuz, vatan duygusundan yoksun zehirli bir sarmaşık olduğunu anlatmaya çalışıyor.
Kısaca bir tarafta K kuşağı (GENK) denilebilecek “korona öncesi” bir Kızılelma kuşağının bakış açısı...
Öteki tarafta ise postkorona dönemin işaretini veren yeni bir Z kuşağı (GENZ) duyarlılığı...
Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.
Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.
ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.
Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...
Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.
Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...
Bu sezonun bana en ilgi çekici gelen bölümü, sonlarda Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Thatcher arasındaki konuşmaydı.
*
Falkland savaşını kazanan, yaptığı radikal reformlarla İngiliz ekonomisini düze çıkarmak üzere olan Thatcher, bunlara rağmen popülaritesini kaybetmiş, artık partisi içinde zayıflamıştır.
Partisi istifa etmesini istemektedir.
1. Dördüncü gidişimdi. Bugüne kadar bana kimse orada bir “Mob Museum” olduğunu söylememişti.
Yani bir “mafya müzesi”nin...
Bu müze 14 Şubat 2012 günü açılmış. Bina 1933 yılında yapılmış ve uzun yıllar Las Vegas posta bürosu ve mahkemesi olarak hizmet vermiş.
Yani Las Vegas mafyasının üyeleri bu binadaki mahkeme salonunda yargılanmış ve mahkûm olmuş.
İlk gören eşim Tansu’ydu...
Altında şu yazıyordu:
“En sağdaki Prof. Uğur Şahin, aşıyı bulan biliminsanı. Almanya’da çekilmiş. Kucaktaki kardeşi diş hekimi, ayakta çorabı delik olan modacı olmuş.”
*
Evde hepimiz ilk bakışta çok sevdik bu kareyi.
Tansu çok etkilendi ve Instagram hesabından paylaştı.
Ancak bir süre sonra bir izleyicisinden şu notu aldı:
“Fotoğraf 1975’de Düsseldorf’a göçmüş bir aileye ait...”
Belgenin adı “Mülhak Vakıflar Devir Teslim Tutanağı”...
Bu tutanağı görmedim
ama eski tutanaklardan
bildiğim bir şey var.
Bu tür vakıf devir teslimlerinde her şey madde madde yazılır.
Neler mi?
Caminin işletme defteri.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Musa Akdeniz bir bilgi notu gönderdi.
Arkasından Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da aradı.
Her ikisi de ilginç bilgiler verdi.
Geçen pazar gününden beri kamuoyunun dikkatini çeken bu camiyle ilgili ilginç bilgilere yer verilmişti.
Bugün bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.
*
Bu cami 1671 yılında Bursa’da
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp, Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
*
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor.
Ama o ne?
Gazoz patlıyor...
Bir bahane uydurularak Türk ordusunun en gizli kalması gereken bölümünün kapıları kırılarak içine girildi.
Girdikleri yer “Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı”ydı.
Orası neresi mi...
Ülkemiz işgale uğrarsa, vereceğimiz kurtuluş savaşında hangimizin nerede görev alacağını, hangi silahın nerede gömülü olduğunu, nasıl haberleşeceğimizi gösteren planlar ve isimler...
*
Hepsi tek tek çalındı.
Bir savaş halinde işgalci düşmana karşı vereceğimiz savaşın, yani beka savaşının bütün şifreleri, planları çalındı.
Ve kopyalandı...
Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve dedi ki:
“Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için adımlar atacağız...”
*
Bu cümlelerin ne anlama geldiğini ise iki gün sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.
Bir kere daha benim şahsi zabıtlarıma geçmesi için en önemli maddelerini yazıyorum.
*
“Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekâleten konuşamaz.”
*
En güçlü tecavüzcüden son kare ve son haberler
1) Fotoğraftaki bu adamı hatırladınız mı...
Önceki gece onun hakkında yapılan belgeseli seyrettiğimde ilk aklıma gelen cümle şu oldu...
Vay canına... Meğer aradan 9 yıl geçmiş...
Neyin üzerinden mi?
Hani şu günlerce yazdığım 2806 numaralı odada yaşananlar var ya işte o...
Eski IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn’ın New York’ta lüks bir otelin 2806 numaralı odasında, temizlik görevlisi kadına tecavüz olayı...
İşte onun belgeseli yapıldı ve Türkiye’de de yayınlanmaya başladı...
Mükemmel bir belgesel...
Room 2806: Accusation (2806 numaralı oda: Suçlamalar)
*
Olayın bütün aktörleri ile konuşulmuş...
Tecavüz ettiği iddia edilen Strauss-Kahn, tecavüze uğradığı iddia edilen Nafissatau Diallio, dönemin polis yetkilileri, savcılar, hâkimler, onları tanıyanlar...
Dört dörtlük bir belgesel...
*
Bir zamanlar “DSK” olarak bilinen Dominique Strauss-Kahn, dünyanın en güçlü parasal kurumu sayılan IMF’nin (Uluslararası Para Fonu) başkanıydı...
Yani zordaki ülkelere para verirken onların politikalarını da etkileyen çok güçlü bir uluslararası para kuruluşunun en tepesindeki adam...
O nedenle DSK için “Dünyanın en güçlü 8 insanından biri” deniyordu..
*
En güçlü adam sayılması için bir nedeni daha vardı.
Fransa Cumhurbaşkanlığı için de en güçlü adaydı...
Hatta bunun için, sırtında, Obama’nın “Yes you can” (Evet sen muktedirsin) sloganından esinlenerek “Yes you Kahn” yazan tişörtler yapılmış ve o da giymeye başlamıştı.
“Evet aslanım sen yapabilirsin...”
*
İşte o DSK 14 Mayıs 2011 günü New York’ta oda temizliği yapan kadına tecavüz etmekle suçlandı...
Kadın “Bana zorla oral seks yaptırdı” diyordu.
O ise “Evet seks yaptık ama anlaşmalıydı” diye savunuyordu.
Bütün dünya tecavüz ettiğine inanıyordu, ama olayı soruşturmakla görevlendirilen savcı, kat hizmetlisinin davranışlarında, ifadelerinde ve ilişkilerinde birtakım açıklayamadığı şeyler buldu.
Mesela hesabına 60 bin dolar para yatırılmıştı...
Parayı yatırdığı söylenen işadamı ise hapishanedeydi...
Neticede bütün dünyanın inandığı tecavüz davasında savcılar, delil yokluğu gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep ettiler.
Hâkim de davayı düşürdü...
Yani resmen yırttı...
Peki tecavüze uğradığı iddia edilen kat görevlisine ne oldu?
2) SONRA YAPILAN 1.5 MİLYON DOLARLIK GİZLİ ANLAŞMA
NAFISSATAU Diallio, bu olayın yaşandığı sırada 32 yaşındaydı ve kızıyla yaşıyordu.
Davanın görüşüldüğü dönemde kadın derneklerinden ve göçmen kuruluşlarından çok destek aldı.
Ama hayatı altüst olmuştu...
“Hayatım sonsuza kadar değişti” diyordu...
Bu belgeselin sonunda öğrendik ki, Strauss-Kahn’la gizli bir anlaşma yapmış. Ancak anlaşmanın ana maddesini bu belgeselden öğrendik.
Strauss-Kahn, Diallio’ya, başka dava açmaması için 1.5 milyon dolar ödemiş.
Kat görevlisi Diallio, bu anlaşmayı yaptıktan sonra kameraların karşısına geçti ve şunu söyledi:
“Tanrı herkesten razı olsun. Çok teşekkürler.”
Bu para, altüst olan bir hayatı ne kadar düzeltir bilemiyoruz...
İLK KURBAN
3) ‘KİTAP YAZACAĞIZ DİYEREK BANA TECAVÜZE KALKIŞTI’
STRAUSS- KAHN Fransa’ya döndüğünde kendini başka sürprizler bekliyordu.
New York’taki duruşmayı izleyen bir kadın, “Ben de konuşacağım” diye ortaya çıkmıştı.
Tristane Banon adlı bir Fransız gazeteci kadın, Strauss-Kahn’ın kitap yazmak bahanesiyle kendisini bir apartman dairesine davet ettiğini ve orada kendisine tecavüz etmeye kalktığını iddia ediyordu.
Bununla ilgili ayrıntıları da mahkemeye anlattı. Ayrıca Strauss-Kahn’la yüzleştirildi.
Mahkemede anlatmadıklarını da yemek masası etrafında geçen bir televizyon programında daha da ayrıntılarıyla anlattı.
Sonuç: Savcılık şu açıklamayı yaptı:
“Yeterli kanıt bulunmadığı için, tecavüz girişimi ile ilgili bir yargılama yapılamayacağı açıktır. Ancak eldeki kanıtlar, bir cinsel saldırı bağlamında kabul edilmiştir.”
Fransız kanunlarına göre tecavüz suçlarında zamanaşımı 10 yıl ancak cinsel saldırıda 3 yıl. Kısaca DSK bundan da yırttı... Ama durun, film henüz bitmedi...
Üçüncü kez zıplayan çekirgeyi bir başka sürpriz bekliyordu.
BORNOZLU GECE
4) ‘EVET SEKS YAPARKEN SERTİM AMA BU DÖVMEK ANLAMINA GELMEZ’
SON darbe de Fransa’nın Lille şehrinden geldi.
Mekân yine bir oteldi...
Buradaki lüks bir otelin halkla ilişkiler sorumlusunun çok ünlü kişilere seks partileri düzenlemek için bir “kadın pazarlama çetesi” kurduğu iddia ediliyordu.
Seks partilerine katılanlar arasında şehrin polis müdürü, üst düzey yetkilileri, bazı avukatlar ve işinsanları vardı...
Bu kişilere otelin kral dairesinde grup partileri düzenleniyordu.
O partilerin müdavimlerinden biri de Fransa Cumhurbaşkanı adayı ve IMF Başkanı Dominque Strauss-Kahn’dı...
Ama savcılık onu sadece partiye katılan biri olarak değil, bu örgütlü seks çetesinin bir üyesi olarak görüyordu...
O gecelere katılan kadınlardan biri de, onun önce bir başka kadınla üst kata çıktığını, sonra bornozla gelip onu da üst kata götürdüğünü anlattı ve ekledi: “Her şey ondan sonra başladı.”
DSK’nın cinsel ilişki sırasında kendisini dövdüğünü iddia ediyordu.
Strauss-Kahn ise kendini şöyle savundu: “Evet ben cinsel ilişkide normal insanlara göre daha sertim. Ama bu kadınlara brutal davrandığım, dövdüğüm anlamına gelmez.”
Sonuç: Ötekiler 2 yıl hapis cezası ve 10 bin Euro para cezasına çarpılırken, Strauss-Kahn bir kere daha kurtuldu...
BUGÜN
5) KEFALETİ ÖDEYEN KARISI BOŞADI, O DA DAHA GENÇ BİRİYLE EVLENDİ
PEKİ bütün bu badirelerden sonra dünyanın en güçlü sekiz adamından biri olan DSK bugün ne yapıyor?
New York davası sırasında kendisine tam destek veren, duruşma sırasında evde kalması için konulan 5 milyon Euro’luk kefaletin bir bölümünü kendi hesabından veren televizyon yıldızı Anne Sinclair onu boşadı... Ama çapkın bir erkek olarak bilinen DSK bu defa Myriam L’Aouffir isimli daha genç bir kadınla evlendi.
Şu sıralar bazı Afrika ülkeleri liderlerine danışmanlık yapıyor.
Ve muhtemelen çapkınlık yapmaya devam ediyor...
DYLAN’IN AMERİKAN KAHVESİ ŞARKISI, KALBEN’İN TÜRK KAHVESİ TÜRKÜSÜ
TÜRK Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği, Arçelik’in sponsorluğunda “Bahanesi Yok” diye online bir buluşma gerçekleştiriyor.
Bunun için çok sevdiğim Kalben’le anlaşmışlar ve ona bir “Türk kahvesi” türküsü söyletmişler.
Eskişehir yöresine ait “Kahveyi de Kavururlar” adlı bir türkü bu.
Tabii Kalben o türküyü almış ve tam bir Kalben şarkısı haline getirmiş.
Çevremdeki insanların çoğu tabii Türk kahvesi tiryakisi...
Şurası gerçek...
Viyana’dan Uzakdoğu sınırına kadar kalan bölgede en çok içilen kahve Türk kahvesi.
Bense sabahları Kahve Dünyası’nın fındık aromalı kahvesi ile başlıyorum güne.
Ama her tür kahve benim için çok önemli...
O nedenle Bob Dylan’ın “One More Cup of Coffee” şarkısını hiç bıkmadan yıllardır dinliyorum.
Eminim Kalben’in bu türküsü de Türk kahve tiryakilerine iyi gelecektir.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Pelin Akaydın
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