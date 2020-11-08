Emine Hanım'dan Sezen'e Ajda'dan Tarkan'a en sevdiğimiz Timur şarkıları

“Çamuriyetçi, HDPKK’cı, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi...”
Aynen böyle demişti...
*
Yazının çıktığı gün bir milletvekili aradı.
AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ydı...
O gün yazımı okuduktan sonra Türkan Hanım hakkında o sözleri söyleyen milletvekilini aramış ve bu sözleri tasvip etmediğini söylemiş.
Telefonda bana Türkan Hanım hakkında çok güzel şeyler söyledi.
“O mülakatı ben de okudum. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Ülkesine, halkına derin sevgiyle bağlı büyük bir sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu hem insanlığı hem de muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir.”
Bu 48 saat boyunca uykusuz kalmama değecek çok önemli bir anı canlı izleme imkânım oldu.
Popülist bir liderin itiraf anını... Size o anı anlatmak istiyorum.
*
Sandıklar kapanmadan önce, yani oylama devam ederken ABD Başkanı Trump kendi kampanyasını yürüten ekibin merkezini ziyaret etti.
Orada kampanya sırasında çalışan insanlara teşekkür etti...
Önce şu gözlemimi aktarayım.
Trump
Taksi şoförü 20 yaşlarındaki kadın müşterisini aldığında hava kararmak üzereydi...
Yolcunun verdiği adrese geldiklerinde ise hava iyice kararmıştı...
Şoför taksimetreyi durdurup müşteriye döndüğünde şaşırıp kaldı...
Arka koltukta kimse yoktu...
Oysa kapının açılıp kapandığını duymamıştı...
Ayrıca o açmadan kapıların kilitleri açılmıyordu...
Şoför durumu bağlı olduğu şirkete bildirdi.
Önce Kadıköy Belediyesi’nin bir görevlisi... Bir kova taşıyıcısı, o sesi duydu...
Herkesi uyardı...
Sonra Tunceli AFAD’dan bir görevli bebeğin yanına indi...
Büyük bir sevgiyle elini tuttu Ayda bebeğin...
Hemen yanında Manisa Belediyesi’nden bir görevli vardı...
Bir jandarma görevlisini gördük o arada...
Biraz ileride Bursa Belediyesi’nden bir başkası...
Saat 01.00 civarı...
Alt kattan aniden bir çığlık geliyor...
Koşuyoruz...
Torunum Zeynep, ağzında maskesi ile haykırıyor...
“Kurtuldu... Yaşasın İdil kurtuldu...”
Kendim kadar eminim... Aynı an, Türkiye’nin dört bir yanında evlerden aynı sevinç çığlıkları yükseliyordu...
*
Sonra sabah oldu...
Tahminen 5 veya 6 Ekim günü...
İzmir’in Kordon Boyu’ndan geçen bir otomobil fotoğrafta gördüğünüz bu binanın önünde durur...
Şoförün yanındaki kapı açılır, yuvarlak gözlüklü, papyonlu ve ince yapılı bir adam iner...
Biraz sonra binanın önünde kendisini karşılayanlarla birlikte bu pozu verecektir...
Bu fotoğraf karesi 72 yıl arşivlerde kaldıktan sonra bu yıl eylül ayında yayınlanan bir kitapta gün yüzüne çıkacaktır.
Kadere bakın ki, bu kitap, İzmir’de cuma günü yaşanan depremden bir hafta önce
Sallanırdı bizim evlerimiz...
Durmadan, sık sık sallanırdı...
*
İdmanlıydık... Evimiz sallanmaya başladığında dışarı fırlamak biz çocuklar için hulahup çevirmek kadar basitti...
Çünkü kaçmak için ya aşacak bir kapı, ya da inecek üç-beş basamak vardı.
*
Benim çocukluğumda İzmirli, bir San Franciscolu, bir Tokyolu gibiydi...
Tek katlı evlerimiz, iki katlı yuvalarımız en büyük dostumuzdu...
İki yıl önce Yeni Şafak gazetesinde Ergün Yıldırım’ın yazısında okumuştum.
Beyaz muhafazakâr portresini şöyle çiziyordu:
*
Bunlar “kentlileşen muhafazakârlardır”.
Ekonomik açıdan belli üst gelir grubuna mensupturlar.
Çocukları kolejlerde okuyor.
Tüccar, sanayici, bankalarda tepe yönetici ve iyi para kazanan doktorlar gibi meslek gruplarında yer alıyorlar.
Çocuklarını kolejlere göndermek için çok para harcıyorlar.
Bu Cumhuriyet Bayramı günü...
Yazıma Sabancı Grubu’nun hazırlattığı “29 Ekim” videosu ile başlayacağım... Çünkü çok sevdim bu videoyu...
Ekrandaki Cumhuriyet sanatçısı soruyor:
“Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz?”
Ve başlıyor saymaya...
“Her kız çocuğu ilkokula başladığında, Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi...”
*
Bütün dünyada İslam’ın tartışıldığı şu günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelen en önemli sözler diye okumuştum...
Önce İslamofobinin yaygınlaştığı ülkelere Müslüman ülkelerde yükselen tepkiyi anlatıyor: Diyor ki:
“Müslümanlar kendi kutsallarına yapılan saldırıları sonuna kadar reddetmek ve meşru kurallar çerçevesinde tepkisini göstermek zorunda. Aksi halde kendisine ihanet etmiş olur.”
Arkasından Müslüman dünyaya sesleniyor, diyor ki:
“Fakat bunu şiddet, terör ve cinayet yoluyla yapmaya başladığında bu mücadeleyi daha baştan kaybetmiş olur. Zira Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi ‘Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir’.”
Sonra Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen olayına tepkisini çok net ifadelerle belirtiyor, diyor ki:
“Fransa’da malum karikatürleri derste gösterdiği için bir öğretmenin öldürülmesi de asla kabul edilemez, asla meşru gösterilemez. Bu kısırdöngüden çıkmak zorundayız, aksi halde ‘Dişe diş, göze göz’ diye diye ortada sağlam bir tane insan kalmayacak.”
Ama geçen hafta bir gelişme daha oldu ki, onu da muhtemelen benden okuyacaksınız...
Önce hikâyenin başından başlayalım.
Povalikhino Moskova’nın 500 km kadar doğusunda küçücük bir kasaba...
Eylül ayının başında bu kasabada yerel seçim vardı.
Kasabanın belediye başkanı Nikolay Loktev tekrar seçileceğinden emindi ama bir sorunu vardı.
Seçimde karşısına hiçbir aday çıkmamıştı.
Bu da seçimi şaibeli hale getirebilirdi.
Onu Türk magazin tarihine geçiren olaylarından biri “bir gün” süren evliliğiydi. Geçen gün Jülide Ateş’in programında o bir günlük evliliğini anlattı.
Bozulmasının arkasında bir evlilik sözleşmesi hikâyesi varmış.
Tesadüf dün bunu okuduğumda, Tansu ile benim evliliğimizin 50’nci yıldönümüydü.
*
Tansu’yla 24 Ekim 1970 günü İzmir’de evlendik.
Anadolu Ajansı’nın bu yıl temmuz ayında, yani pandemi ortasında yayınladığı “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl” adlı albümünü okuyor ve fotoğraflara bakıyorum.
Hemen söyleyeyim...
Çok güzel bir çalışma...
Türkiye ve dünyanın 100 yılı benim de 73 yılım oluyor... Albümün üçte ikisi benim de yaşadığım, tanık olduğum olaylar zinciri...
Bazı bölümlerini gurur duyarak, bazı bölümlerini çok üzülerek, bazı bölümlerini kaşlarımı çatarak, bazılarını seven bir gülümsemeyle hatırlayarak tek tek seyrettim...
Ajansa bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum...
*
Varlıklı “Beyaz Türk” çevrelerinin son günlerdeki en moda güzergâhı hiç şüphesiz Urla...
Gün geçmiyor ki, Instagram’da, arkadaş sohbetlerinde Urla’ya gidip oradan paylaşım yapan bir grup tanıdık insan görmeyeyim...
Dikkat ediyorum yeni ziyaret güzergâhında “olmazsa olmaz” üç-beş yer var.
Bir numara hiç şüphesiz, bir gün başlarsa, şu an için Türkiye’nin Michelin yıldızı almaya en yakın adayı Od Restoran...
İki numara Can Ortabaş ve Bülent Akgerman’ın “Şarap bağları” ve öteki şarap üreticilerini de kapsayan “Urla Bağ Yolu”...
Daha genç ve daha butik bir restoran “Vino Locale”...
Tasarım olarak
Konu Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıydı.
“Fikriyatımız iktidarda değil” demişti ve benim bu konudaki görüşümü soruyorlardı. “Mümkün olduğunca siyasi konulara girmiyorum artık, o nedenle sorunuza cevap veremeyeceğim” dedim.
“Peki hiç olmazsa kimin fikriyatı iktidarda, o konudaki görüşünüzü söyleyin” dediler.
“Hayır o da siyasete girer” dedim...
“Peki sizin fikriyatınız iktidarda mı” diye ısrar ettiler.
“Vallahi kimin fikriyatı iktidarda hiç fikrim yok” cevabını verdim.
Sonra da “Onu bilmem ama şunu biliyorum” dedim şu cevabı verdim:
Geçen hafta: Rusya ve Mısır Karadeniz’de ortak tatbikat yaptı.
Nedir bu? Kime karşı?
Herhalde Gürcistan’a değil...
Biz S-400’leri Sinop’ta kime karşı denediysek, bu tatbikat da onun karşılığı olmalı...
Önceki gün: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’a çok yakın bir güvenlik ekibinin ağustos ayında gizlice Şam’a giderek Esad yönetimi ile görüştüğü ortaya çıktı.
Alın size bir gerçekçilik örneği...
İddiam şu.
Tansu aradı.
Andre’yle konuşmuş...
“Bekir pek iyi değilmiş” dedi...
Artık böyle cümleleri sık sık işittiğimiz bir yaştayız...
Veda zamanı geldiğini hatırlatır sık sık bizim neslimize...
Tansu, Bekir’le de konuşmuş...
Sık sık konuşurlar...
Olay 1973 yılında, yani 12 Mart ara rejiminin yıllarında Ankara’nın Çankaya semtinde bir gazetecinin evinde geçiyor...
*
O yıl cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu konu ordu ile siyaset arasına kara kedi gibi girmiş...
Askerler bir süre önce emekliye ayrılmış olan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor.
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin büyük bölümü buna karşı.
Türkiye hâlâ 12 Mart ara rejiminin etkisinde.
Bir askeri darbenin kara bulutları rejimin üzerinde.
*
Aslında olay öyle çok büyük bir şey değil...
Ama benim gözümde büyük bir sosyolojik anlamı var.
Olay şu...
Güney Kore’nin en büyük eğlence şirketi Big Hit Entertainment halka açılıyor...
Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değer bekleniyordu...
Yani bugünün eğlence dünyasında öyle çok büyük bir volüm değil...
Ancak dün bu açılışta çok önemli bir gelişme oldu.
Emine Hanım'dan Sezen'e Ajda'dan Tarkan'a en sevdiğimiz Timur şarkıları
Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın mesajını da görünce, dünden beri şu sorunun cevabını arıyorum...
Son yıllarda adını çok az duyduğumuz Timur Selçuk nasıl oldu da, şu bölünmüş ülkede sağdan sola hepimize hayır duası okuttu?
İşçilerle 1 Mayıs şarkısını, ODTÜ öğrencileri ile Deniz Gezmiş’e ithaf edilen şarkıları söyleyen bir sanatçı, nasıl olur da Emine Erdoğan’ın gençliğinin de şarkıcısı olabilir?
Olabiliyormuş demek ki...
*
Bu ülkede pek çok insanın kafasında bir Timur Selçuk şarkısı vardır.
Kendisi pek ortada olmasa bile, en az bir-iki şarkısı mutlaka kafamızdadır. Hem de bizim ona verdiğimiz isimlerle kayıtlıdır bu ortak hafızada...
Ben de dahil, çoğumuz “Caddeden Sokaklara” diye biliriz, oysa şarkının adı “Sen Nerdesin”dir.
*
Kendisi hayatı boyunca en muhalif köşede oturup, hem de sessizce değil, konuşarak, düşüncesini en açık ifadeyle söyleyip bir şeyi başarmıştır.
Aynı zamanda Kuran’ı okuyan, inançlı bir insan olarak da...
*
Dün tek tek arayarak, her görüşten, her meslek dalından çok sayıda tanınmış kişiye en çok sevdikleri Timur Selçuk şarkısını sordum.
Bu arada Cumhurbaşkanının eşi Emine Erdoğan’a da sordum.
O da cevap verdi.
*
Bu liste de gösterdi ki...
- Meğer bir “aysberg insanmış”. Görüşleri ne olursa olsun bu ülkeyi birleştirici bir iz bırakmış.
- Bir de bazılarını hiç bilmediğim harika şarkıları da varmış.
- Ve hepimiz onunla ilgili güzel bir şey söylemek için birleşmişiz...
Güzel, çok güzel bir Türkiye fotoğrafıydı çektiğim.
*
Mesela “Derbeder Ömrüm”ü, “Dün, Bugün, Daima”yı bu sayede öğrendim.
*
Şimdi size bu küçük ama aslında çok yaygın ve büyük anketimin sonucunu açıklıyorum.
Hangimiz hangi Timur Selçuk şarkısını seviyoruz.
*
- NOT: Görüş aldığım kişileri konuşma sırama göre not aldım ve o sırayla yayınlıyorum. En son da kendimle konuştuğum için en sona yazdım’.
DİNLERKEN: AYRILANLAR İÇİN
SAHNEDE: İSPANYOL MEYHANESİ
- Sezen Aksu: ‘Caddeden Sokaklara’ (Sen Nerdesin), ‘Ayrılanlar İçin’i de çok severim.
- Ajda Pekkan: Çok şarkısını seviyordum. Ama özellikle “İspanyol Meyhanesi” ve “Ayrılanlar İçin”.
- Ercan Saatçi: “Ayrılanlar İçin”.
- Nilüfer: Onun şarkılarını söyledim. Sahnede söylediğimde en çok alkışı ‘İspanyol Meyhanesi’ için alıyordum.
- Zülfü Livaneli: “Karşı Yaka Memleket”. Bizler sürgündeydik. Timur, Eurovision’da Semiha Yankı’ya eşlik edecek orkestrayı yönetmek için Stockholm’e gelmişti. Orada bize Nâzım’ın bu şiirinden yazdığı şarkıyı çaldı ve birlikte söyledik.” (Bu şarkının kaydı streaming platformlarında Memet adıyla var.)
- Tarkan: “Ayrılanlar İçin”.
- İlhan Şeşen: “Ayrılanlar İçin”.
- Kenan Doğulu: “Ayrılanlar İçin” ve “Fahriye Abla”.
- Murat Boz: “Ayrılanlar İçin”.
- Burcu Güneş: ”Ayrılanlar İçin”.
- Ziynet Sali: “Ayrılanlar İçin”.
- Gülben Ergen. “Beyaz Güvercin”.
- Edis: “Beyaz Güvercin”, “İspanyol Meyhanesi”.
- Eypio: “İspanyol Meyhanesi”.
- Ferhat Göçer: “Ayrılanlar İçin”.
- Alpay: “Ayrılanlar İçin”.
EMİNE ERDOĞAN’IN EN SEVDİĞİ İKİ TİMUR SELÇUK ŞARKISI HANGİSİ
EMİNE Erdoğan önceki gün Timur Selçuk’un arkasından çok güzel bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
“Şarkıları gençliğimizin sesiydi” dedi.
Çok hoşuma gitti bu paylaşım.
Emine Hanım’ın en sevdiği Timur Selçuk şarkıları hangisi sorusunu ilettim.
Biraz sonra cevabı geldi.
Emine Erdoğan’ın en sevdiği iki şarkısı “Ayrılanlar İçin” ile “Sen Nerdesin”miş...
Ne güzel...
Demek ki ikisi de Türkiye’nin ortak şarkıları olmuş.
GAZETECİ TAKIMI
AYRILANLAR İÇİN
- Hıncal Uluç: “Rıhtımda” ve “Bugün, Yarın, Daima”.
- Kanat Atkaya: “Ayrılanlar İçin”.
- Ahmet Hakan: “Karantinalı Despina”.
- Sedat Ergin: İlk dönem şarkıları arasında ayrım yapamıyorum. Hepsi çok özgün. Ama dün akşam bir kere daha dinleyince ‘Derbeder Ömrüm’ün ne kadar kuvvetli bir şarkı olduğunu anladım.
- Ersoy Dede: “Ayrılanlar İçin”.
- Mehmet Barlas: Benim için ‘İspanyol Meyhanesi’. Ayrıca bende onun Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Deniz Gezmiş için söylediği şarkının videosu var.
- Ayşe Arman: “İspanyol Meyhanesi”, “Ayrılanlar İçin”.
- Mehmet Yılmaz: “Ayrılanlar İçin”.
- Yılmaz Özdil: İzmir’de ailemle birlikte Şan Sineması’nda ayakta alkışladığımız günden beri banko “Karantinalı Despina”.
- Osman Müftüoğlu: “Yaşayamam Sensiz”.
- Özlem Gürses: “İspanyol Meyhanesi”.
- Nagehan Alçı: “İspanyol Meyhanesi”.
- Akif Beki: “Ayrılanlar İçin”
- İsmail Küçükkaya: “İspanyol Meyhanesi”.
- Güneri Cıvaoğlu: “Sen Nerdesin”.
- Hasan Cemal: “İspanyol Meyhanesi”. Akşamları gazeteci masalarında oturduğumuzda ben bile söyleyebiliyordum bu şarkıyı.
- Salih Tuna: “Ayrılanlar İçin”.
- Fatih Çekirge: “Dostların arasındayız, güneşin sofrasındayız.”
- Ertuğrul Özkök: “Ayrılanlar İçin”.
KOMEDYENLER VE SİNEMACILAR NE DİYOR
- Cem Yılmaz: “Caddeden Sokaklara”.
- Ata Demirer: “Karantinalı Despina”.
- Yılmaz Erdoğan: “Ayrılanlar İçin”.
- Zuhal Olcay: “Ayrılanlar İçin”.
- Selçuk Yöntem: “Bugün, Yarın, Daima”.
TEKNİK DİREKTÖRLER: CADDEDEN SOKAKLARA
- Fatih Terim: Fulya ile en çok ‘Caddeden Sokaklara’ şarkısını dinledik.
- Mustafa Denizli: “Caddeden Sokaklara”.
İŞ DÜNYASINDA TİMUR SELÇUK
- Mustafa Taviloğlu: “Ayrılanlar İçin”.
- Ümit Boyner: “Beyaz Güvercin”.
- Cem Boyner: “İspanyol Meyhanesi”.
- Bülent Eczacıbaşı: “Caddeden Sokaklara.”
2 MÜZİK YAPIMCISI İKİ FARKLI ŞARKLI
- Mustafa Oğuz: “Beyaz Güvercin”.
- Samsun Demir: “Bugün, Yarın, Daima”.
RESİM VE PERFORMANS SANATÇILARI
- 1 Mayıs, Beyaz Güvercin, Rıhtımda
- Ahmet Güneştekin: “Rıhtımda”, “Beyaz Güvercin”.
- Mustafa Erdoğan: “1 Mayıs Marşı” ve “İspanyol Meyhanesi”.
2012 YILINDA FETÖ KUMPASI GÖRMÜŞ
DÜN Balçiçek İlter’in 2012 yılında Haber Türk’te onunla yaptığı mülakatı izledim.
Zekeriya Öz’lerin, Beşiktaş savcılarının terör estirdiği yıllar.
Timur Selçuk orada bütün Silivri davalarının bir kumpas olduğunu açık açık söylüyor.
Yani FETÖ kumpaslarını çok önceden görüp söylemiş bir sanatçı.
GALATASARAY LİSESİ 12 EDEBİYAT YILLIĞINA GÖRE İKİ ŞARKI
GALATASARAY Lisesi 12 Edebiyat sınıfı, 1964 yıllığındaki Timur Selçuk sayfasına baktım.
Girişte 3 kelime var: “Müzik... Müzik... Müzik...”
Sınıfın tamamı şu görüşte birleşmiş: “Bu arkadaşı bir gün müzik çarpacak...”
Oradan öğreniyorum ki Galatasaray Vokal Kulübü’nün şefiymiş. Bir yandan okula devam ederken, bir yandan da konservatuvara devam ediyor, caz müziği yapıyormuş.
O yıllarda iki şarkı bestelemiş.
Biri Atatürk Marşı.
Öteki “Galatasaray Marşı”.
GRİ SAÇA GEÇMEK İÇİN EN UYGUN ZAMAN PANDEMİ Mİ
GEÇEN hafta okuduğum en güzel mülakat Jane Fonda’nınkiydi. İtalyan Vanity Fair dergisine verdiği mülakatta, “Pandemi sırasında saçlarımı griliğine bıraktım. En uygun zaman buydu” dedi.
İlk kez pandemiden hemen önce Oscar törenine bu saçlarla çıkmıştı. Kuaförü Jack Martin en uygun griyi bulmakta zorlandıklarını söylüyor. Bu arada yaşı ile ilgili çok ilginç şeyler de söyledi.
“Artık yaşlandım. Vücudum beni terk ediyor. Ama çok önemli iki değişimi yaşıyorum. Hayatımda kendimi hiç bu kadar mutlu hissetmemiştim. Bir de eskisine göre çok daha cesurum.”
PARİS’TE İLK SİYASİ GÖSTERİYE SARTRE VE BEAUVOIR İLE KATILMIŞ
JANE Fonda bir aktivist. Özellikle iklim değişikliği konusunda her cuma yapılan gösterilere katılıyor.
Bazen gözaltına alınıyor.
“1960’larda Roger Vadim’le evlenip Paris’e yerleştiğimde genç ve bilinçsizdim. Orada Simone Signoret ile tanıştım. Bana Vietnam’da olup bitenleri anlattı. Sonra birlikte ilk siyasi gösteriye gittim. Sartre ve Simone de Beauvoir da oradaydı. O günden sonra tam bir aktivist oldum.”
GÜZEL KADINLARI TOPLAYIP TRUMP’A GİTMEYİ DÜŞÜNDÜM
JANE Fonda devam ediyor: “Trump iklim değişikliği konusunda çok duyarsız. Bir ara onu nasıl etkileyebilirim diye düşündüm. Güzel kadınlara düşkün. Hollywood’un bazı güzel kadınlarına bunu açtım ve tamam dediler. Sonra kızıyla buluşup bunu anlattım. Kahkahalarla güldü ve ‘Olabilir vallahi’ dedi. Ama sonra bana dönmedi ve bu proje kaldı.”
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