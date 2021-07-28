‘Düşman’ gazeteciyle 18’inci delikte çok gizli bir buluşma

Oradan öğrendim...
Selvi Hanım’ın hayalindeki meslek gazetecilikmiş...
Çubuk’ta eşine yapılan linç girişiminin onu çok üzdüğünü söylüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu’na “Eve yemeğe gelmeyeceğini” söylemediği zaman kızıyormuş.
Çok insani bir sohbetti ve baştan sona keyifle izledim.
*
Bu yayını izlerken, Armağan Çağlayan’ın programına kimlerin çıktığını bir düşündüm...
Hiçbir yerlere çıkmayan
Google’da bir arama yaparsanız karşınıza 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber çıkıyor:
Bursa’da bir düğüne katılanlar arasında 42 kişide COVID-19 vakası saptandı...
Bu soruyu sormamın nedeni şu. Türkiye’de düğün mevsimi açıldı... Geçen yıldan ertelenen 300 bin düğünle birlikte bu yıl 900 bin düğün bekleniyor... Yeni vaka sayısı önceki gün itibarıyla 10 bine yaklaştı.
Bu durumda şu soruları sormamız da normal:
- Bir düğünden...
- Bir siyasi parti toplantısından
- Bir bar gecesinden
- Bir toplu yemekten
Çok haklısınız...
Hele hele benim gibi “Hayat varsa ölüm yoktur” diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim...
Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin...
Dün New York Times’ta okudum.
Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış...
2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...
*
Hatta “siyaset” yazmamanın Allah’ın bana bahşettiği bir güzellik ve fırsat olduğunu düşünmeye başladım.
*
Türk dilinin en büyük şairlerinden Orhan Veli 14 Kasım 1950 günü İstanbul’da öldü...
Bugün Aşiyan Mezarlığı’nda yatıyor.
Onun Rumelihisarı sahilinde bir heykeli var...
Üzerinde ceketle otururken temsil edilmiş...
Oysa dün öğrendim ki, Orhan Veli ceketsiz ölmüş...
Bunu da dün
Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...
*
Nasıl olmasın ki...
- Yazarı Thomas Mann...
- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...
- Baş oyuncu Dirk Bogarde...
İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...
- Kadın oyuncu
Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.
Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.
Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...
Zsa Zsa Gábor...
*
Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.
Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.
Ancak
Pandemi sırasında Marcello Mastroianni’yi yeniden keşfettik.
Bu yıl Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yılların İtalyan filmlerini seyretme modası var...
Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Vittorio de Sica gibi popüler yönetmenlerin anlattığı o İtalya hepimize çok tanıdık geliyor... Seviyoruz o İtalya’yı...
*
TL değil, 3 milyar dolarlık patron...
Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.
Barın müşteri tarafında ben varım.
Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...
Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.
Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.
Lloyd Webber, 20’nci yüzyılın en büyük müzikal bestecilerinden biri...
*
18-19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk çeyreği opera dönemiydi...
Yirminci yüzyıl ise müzikaller çağı oldu...
Webber geçen yüzyıla damgasını vuran “Cats” ve “Phantom of the Opera” müzikallerinin yazarı...
Şimdi de onun yeni eseri “Cinderella” sahneleniyor... Fotoğrafını gördüğünüz bu oyunun, İngiltere’nin COVID-19 tarihinde çok önemli bir yeri olacak.
İngiltere 19 Temmuz yani bu pazartesi günü normal hayata geçişini ilan edecek.
Vatandaşlar, şehrin bir binasının duvarına çizilen graffitiyi şikâyet ediyordu.
Çünkü o duvar graffitisinde üç isim hakkında ırkçı ifadeler ve çizimler vardı.
Hedefteki üç isim şunlardı:
Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka...
Bu üç kişi İngiliz milli takımının beş siyah oyuncusundan üçüydü... Üçü de bir gece önce oynanan İngiltere-İtalya maçında penaltı kaçırarak, takımlarının şampiyonluğu kaçırmasına neden olmuşlardı.
O gece İngiltere’nin ırkçı trolleri bu insanların hayatını cehenneme çevirdi.
Ve sonunda iş
Önceki akşam Bodrum Zai’de, pandeminin başından beri fiziksel ortamda ilk konseri izledim.
Böylece sadece “dinleme” kodundan “izleme” moduna geçtim.
Özlemişim...
*
Konseri ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri verdi.
Solistler kemancı Bade Daştan ile çellist Jamal Aliyev’di...
Bodrum’un klasik müzikteki açılış konserini Fazıl Say şu cümleyle yaptı:
“Türkiye öyle az buz bir yer değil...”
Evet çok güzel bir futbol seyrettik...
Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...
İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.
Ama sahada sadece bu mu vardı?
Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...
Biri İngiltere...
Shakespeare
Yani Türkçe deyişle “Amerikan Böcekbilimi Cemiyeti” geçen salı günü bizim bildiğimiz çingenepalamutunu da ilgilendiren bir karar aldı.
Bundan böyle “Lymantria Dispar”ın adı değişecek...
Daha doğrusu bilimsel adı “Lymantria Dispar” olan böceğin halk arasındaki adı artık başka olacak...
Bu tırtıl böceğin halk arasındaki adı “Gypsy Moth”du...
Yani “Çingene güvesi...”
Dernek geçen yıl bu isme gelen bir itirazı incelemeye aldı ve sonunda geçen salı günü bu ismin “halk dili sözlüğünden” çıkarılmasına karar verdi.
Nedeni de şu:
Pandemi boyunca hepimiz adım saydık...
Rekor işinsanı Cavit Çağlar’daydı.
Günde 25 bin adım.
*
Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay...
Her gün 15 bin adım ata ata bitirdi kendini, o aslan gibi adam kuşa döndü, sadece bir tutam bıyık kaldı yüzünde...
Çetenin elebaşısı ve azmettiricisi tabii ki Hürriyet’in başyazarı Osman Müftüoğlu’ydu...
Her gün iWatch’unun, üzerinde 17 bin adım yazan ekranını yüzlerce insana postaladı...
Belki de “umutlandıran” demem daha doğru olur.
Halk TV’de ana haber bültenini sunan Özlem Gürses, Zülfü Livaneli’nin CHP içinde başlattığı tartışmayı anlatırken, kendisine bir mesaj gelmiş.
WhatsApp mesajını gönderen kişi MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter...
Ama dikkat...
Mesaj ona ait değil...
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gönderiyor mesajı...
Konu da ilginç...
Aslında bütün gazetelere, internet sitelerine vermek isterdim bu ilanı...
Çünkü arkasında öylesine güzel bir Türkiye hikâyesi var ki...
İmkânlarım bu kadarına el verdi. Köşemde yayınlıyorum.
“Üç beş iyi insan” dedim...
Bu yazı iyi insanlara ve onların çalıştığı kurumlara teşekkürdür...
Ama aynı zamanda, bu ülkede hep birlikte yarattığımız bir “hayvan sevgisi ve saygısı” hikâyesidir...
***
Hikâyemiz geçen yaz haziran ayında Beykoz’daki evimizin bahçesine, kül rengi hamile bir kedinin gelmesiyle başladı.
Ancak önceki gün Nişantaşı’nda Kruvasan Kafe’de otururken, Zülfü Livaneli’den gelen bir mesaj üzerine, bir haksızlığı önlemek amacıyla yazıyorum bu yazıyı.
ZÜLFÜ LİVANELİ: ‘BU TARTIŞMAYI SEN BAŞLATMIŞTIN, SEN YAZMALISIN’
Zülfü Livaneli bana 1995’te yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor ve “Sen bunu yazmıştın” diyordu...
Evet
Küçük bir arkadaş ve aile grubu davetliydi...
Bizim kuşağın bir tür pandemi sonrası açılışıydı...
*
Kapıda bizi karşılayan Işıl ve Mehmet’i görünce gerilere döndüm. Mehmet’le uzun bir yol arkadaşlığımız var...
İkimiz de akademisyen kökenliyiz...
Kimdir o derseniz, tanıtayım size...
*
1994 doğumlu bir Fransız...
“Erkeklerden Nefret Ediyorum” adlı kitabın yazarı...
‘Düşman’ gazeteciyle 18’inci delikte çok gizli bir buluşma
1)“18’inci delik” bir golf deyimi...Golf sahalarında ya 9 ya 18 delik bulunuyor. Bugünkü hikâyemiz işte orada, 18’inci deliğin başında geçiyor...
Önce olay yeri keşfi yapalım... Dünyanın en meşhur golf kulübü, herhalde, Amerika’nın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago Golf Kulübü’dür... Çünkü burası ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu bir yer... Daha önemlisi Trump başkanlığı boyunca orasını “Kışlık Beyaz Saray” olarak tanımlıyor...
Kulübün 500’e yakın üyesi var...
Trump burayı kendine merkez olarak seçtikten sonra giriş aidatı 150 bin dolardan 250 bin dolara çıktı...
Bu golf kulübünün çok özel ve öteki alanlarından ayrılmış bir bölgesinde Trump’ın malikânesi var.
Bu yapı, Florida’nın en büyük üçüncü, bütün Amerika’nın ise 20’nci en büyük malikânesi olarak biliniyor. Ancak kulübün yakın geçmişinde kötü bir olay var.
Çocuk tacizi ve tecavüzü nedeniyle girdiği cezaevinde intihar eden Epstein de bu kulübün üyesiymiş.
Kulüp üyelerinden birinin kız çocuğunu taciz edince üyelikten çıkarılmış.
Neyse asıl konumuz bu değil... Şimdi ikinci yazıda asıl konuya geliyorum.
2) O MALİKÂNENİN, ÜÇ GÜN ÖNCE ÖĞRENDİĞİMİZ SÜRPRİZ MİSAFİRİ
ÜÇ gün önce öğrendik ki, Trump işte bu malikânede kimsenin hayal bile edemeyeceği bir insanla gizlice buluşmuş...
Bu görüşme geçen ilkbaharda olmuş ve o tarihten beri kimse Trump’ın o sürpriz kişiyle neden buluştuğunu bilmiyormuş.
*
Buluştuğu kişinin adı Michael Wolff...
Trump’ın belki de en kızdığı, yanına bile sokmak istemeyeceği bir gazeteci...
Şöyle düşünün, Turgut Özal, kendisi hakkında “Turgut Nereye Koşuyor” kitabını yazan Emin Çölaşan’la buluşuyor ve sohbet ediyor...
Michael Wolff, Trump hakkında 3 kitap yazmış bir gazeteci...
Kitaplarının her biri best seller olmuş.
Daha piyasaya çıkmadan 1 milyon adet satılmış.
Bu kitaplarda Beyaz Saray’da dönen dolapları, perde arkasında geçen kavgaları yazmış.
Trump’ı yerden yere vurmuş. Dahası kitabının tanıtım konuşmalarından birinde “Trump’ın evlilik dışı gizli bir ilişkisi olduğunu” söylemiş.
Trump ve avukat ordusu bu kitabın yayınlanmasını önlemek için elinden geleni yapmış...
*
Trump işte böyle bir gazeteci ile buluşuyor ve o gazeteci buluşmayı 3 gün önce New York Times’a misafir yazar olarak yazdığı bir yazıda bütün dünyaya duyuruyor.
Ama yazının başlığı çok çarpıcı ve çok ilginç.
“Trump 2024’te kesinlikle yine başkanlık yarışına girecek.”
Evet, Mar-a-Lago’daki buluşmadan bu yazı ve bu mesaj çıkıyor.
MEDYA DEDEKTİFİ
3)MUHALİF GAZETECİYE ANCAK SEÇİM KAYBEDİLİNCE Mİ İHTİYAÇ DUYULUR
ŞİMDİ biraz medya dedektifliği yapalım.
Hatırlayın...
Trump’ın “gazetecileri” vardı...
Sayıları üç beşi geçmezdi...
Bazılarıyla Beyaz Saray’da yediği “Big Burger”lar olay olmuştu.
Buna karşılık sevmediği CNN muhabirini salondan kovardı.
New York Times’a, Washington Post’a demediğini bırakmazdı...
Peki şimdi nasıl oluyor da kendisi aleyhine 3 kitap yazmış ve kendisini yerden yere vurmuş bir gazeteciyi kabul edip onunla uzun uzun konuşuyor?
*
Acaba nedeni şu olabilir mi:
Böyle bir mesaj “körü körüne yandaş” bir gazeteci ve gazete aracılığıyla verilseydi kimseyi ikna edemez miydi?
Oysa Trump’ın meselesi muhalefetle değil...
Asıl ikna etmesi gereken iki ayrı grup var.
*
Birincisi hakkındaki hukuki soruşturmaları başlatan savcı ve hâkimler. Onlara “Bakın ben yeniden geleceğim” mesajını çok kuvvetli ve ikna edici şekilde vermesi gerekiyor.
İkincisi ise Cumhuriyetçiler...
Başkan olmasa bile çok güçlü bir başkan adayı olarak kalması gerekiyor. Bu da parti içinde güçlü bir konumda kalmasını gerektiriyor.
*
İşte bu iki konuda mesaj ancak kendisine muhalif bir gazeteci ve itibarlı bir merkez medya sayesinde verilebilir...
*
Tabii bize de şu soru kalıyor:
Demokratik bir ülkede bir siyasetçinin “itibarlı bir medyanın” önemini keşfetmesi için ille de seçimi kaybetmesi ve aklının başına 18’inci delikte mi gelmesi gerekir?
Bu gerçeği iktidarının en güçlü günlerinde keşfetse ve medya politikalarını buna göre yürütseydi...
Hem ülkesi hem kendisi hem de ülkesinin itibarı için çok daha iyi olmaz mıydı...
İTİBAR
4) RESTORANLARA SOKULMAYAN MİCHAEL WOLFF ÇOK MU İTİBARLI
HAYIR kesinlikle değil...
Dünyanın en ünlü gazetecilik dergilerinden Columbia Journalism Review onu çok eleştiriyor.
Olayları çok saptırdığı söyleniyor.
Bizzat kendisinin evlilik dışı ilişkileri var, ama Trump’ın evlilik dışı ilişkilerini diline doluyor, sonra elimde bu konuda delil yok diyor.
Çıkardığı maraza yüzünden New York’ta birçok restoranın kara listesinde...
Bütün bunlar tamam...
Ama neticede yazdığı bu yazı New York Times’ta yayınlanıyor...
Yani şu sıralar dünyanın en etkili yazılı ve dijital mecrasında...
Tabii ki mesaj oradan yayılınca etkisi, seçim öncesinin “yalaka yandaşı” Fox News’un “propagandası” gibi görünmekten çıkıyor.
Görüyor musunuz, 18’inci delikte keşfedilen “itibarlı bir merkez medya” gerçeği ne kadar çarpıcı...
Hep söylüyorum.
İktidar yanlısı gazeteci olmak şerefli bir şeydir.
Muhalif gazeteci olmak da şerefli bir şeydir.
Şerefli olmayan, bu görüşleri aptalca bir propagandaya çevirmektir...
AFGAN GÖÇMENLERİN NİYE HEPSİ ERKEK
NİYE HİÇ KADIN, ÇOCUK, YAŞLI YOK
DÜN sosyal medyada yayılan söylentilerden biri şuydu:
“Afgan göçmenlerin neredeyse hepsi genç ve erkek... Aralarında kadın, çocuk, yaşlı yok... Bunların hepsi ya milis ya paralı asker olacak...”
Google’a girip “Afgan göçmeni fotoğrafı” yazdığımda gelenler arasında kadınların, çocukların, yaşlıların olduğu fotoğraflar da var.
Ama yayılan algı bu...
Ülkemizde şu an 6 milyona yakın göçmen barındırıyoruz.
Buna iki-üç milyon Afgan göçmen de eklenirse sorunun hem ekonomik hem sosyal boyutu altından çıkılamayacak bir noktaya gelebilir.
Kafamızı hiç kuma gömmeyelim. Durum acil.
Bugün değil, dün değil, önceki günden beri atmamız gereken adımlar var.
*
Acil olarak yeni göçü önlemeli, İran’a artık bu göçü kabul edemeyeceğimizi kesin dille anlatmalıyız.
“Müslümansa kim gelirse gelsin” politikasına da son vermeliyiz.
Konuyu toplumsal düzeyde tartışmaya başlamalıyız. Ama tartışmak isteyen herkese anında “ırkçı” ve “faşist” damgası vurmaktan da vazgeçmeliyiz.
Hepimiz, öncelikle de iktidar bilmeli ki önümüzdeki seçimin en önemli konusu belki bu olacak...
*
Kısaca:
Göçmen sorununu, bunu tartışan herkese anında ırkçı ve faşist damgası vuranlarla, “Göçmenlerin hepsini gönderelim, suyunu keselim, elektrik vermeyelim” diyen fanatiklerin elinden kurtarıp, makul insanların alanına çekmeliyiz...
*
Bu artık gerçek bir beka meselesi haline geldi...
İSTANBUL’UN ‘NEW COOL’U’ GERÇEKTEN NEW COOL OLMUŞ
“Cool İstanbul” 2013’te Salt Galata’da açılan bir serginin adıydı.
Çok sevmiştim o lafı o yıllarda.
Üzerinden çok yıllar geçti...
Türkiye çok kötü olaylar yaşadı...
Ve bence 2010’lu yıllardaki o yükselen şehrin cilası bozuldu...
Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni bir film hazırlatmış.
Sloganı “İstanbul is The New Cool”...
Yani “Yeni Harika”.
Bu sloganı çok sevdim.
Video da çok güzel...
Ama benim gözümde videoyu en güzel yapan tarafı kadınlar...
Bütün dünyada artık restoranlarda kadın kadına yemekler, birlikte seyahate çıkan kadınlar, kendi aralarında eğlenen kadınlar trendi var.
Filmde de bu tema çok ağırlıklı...
Şurası kesin... Kadın İstanbul’a yakışıyor....
Cool yapıyor...
İSTANBUL’UN YENİ COOL SEMTLERİ HANGİLERİ
“İSTANBUL is The New Cool” filmi hakkında bazı bilgiler vereyim:
Filmin prodüksiyonu 2 aylık bir sürede tamamlandı.
Çekimler 10 gün sürdü, 60 saati aşkın drone çekimi yapıldı.
Prodüksiyonda 90 kişilik bir ekip görev yaptı.
12’si ana cast olmak üzere 100’ün üzerinde oyuncu kullanıldı.
Film, şu semtlerde çekildi:
Kadıköy, Üsküdar, Beyoğlu, Fatih, Levent, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, İstanbul Boğazı, Metro hatları, Şehir hatları, köprüler ve camiler.
Dolmabahçe Sarayı, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Topkapı Sarayı, Aya İrini Kilisesi, Küçüksu Kasrı, Mecidiye Kasrı...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama:Pelin Akaydın