Dünyanın ilk laik devleti işte tam da burada doğru

Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
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Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
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Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Önceki akşam, Eintracht Frankfurt karşısındaki takım çıksaydı rahat 3 çekerdi bu Pire takımına...
Ama beni daha çok üzen Olympiakos’un hödük başkanının lafları oldu...
Hele hele bir de bazı Galatasaraylı dostların “Bizi bu hödüğün laflarına muhatap ettin ya Fener, helal olsun sana” yollu şakaları yok mu...
İşte o kahretti beni...
Delirdim...
*
Ama sonra herifin bu fotoğrafını gördüm...
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
İsimleri de şöyle:
Aslı Tekeş: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Genel Müdür, Paris’te görevli.
Deste Durmuş: Pernod Ricard MENAT (Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye) Pazarlama Direktörü, İstanbul’da görevli.
Meline Panossian: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Irak Bölge Direktörü, Paris’te görevli.
Bengü Tiner:
Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
*
Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
O gün, ben de bizim tarihimizin en ünlü “milli ve yerli çapkını” Süha Özgermi’yi tanıtmıştım...
1980’li yıllarda Türk magazin medyasının en önemli ve en renkli figürlerinden biriydi...
Yazının çıktığı gün Habertürk yazarı Murat Bardakçı aradı...
“Süha Bey’i yazmışsın... Onu bir de ben yazayım. Bakın, çoğu insanın ‘Ha, milli çapkın mı?’ diye dudak büktüğü o karakterin arkasında nasıl bir insan var...”
Murat, bunu 22 Eylül 2013 günü, onun ölümünden sonra Habertürk’te yazmış.
Yazının başlığı şu:
“‘Milli çapkın’ Süha Özgermi’nin Abdülhamid’e uzanan aile öyküsü”
Dünyanın ilk laik devleti işte tam da burada doğru
VIA Lancellotti, Roma’nın merkezinde Lancellotti meydanına açılan bir sokak.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
*
Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Bugün Göbeklitepe ile birlikte, Türkiye topraklarının dünya arkeologlarına sunduğu en zengin bilgi bölgesiydi.
Neolitik Çağ’da başlayıp Bizans dönemine kadar giden olağanüstü bir hikâyesi vardı.
Konuşma böyle devam ederken, Prof. Frangipane’nin ağzından öyle bir cümle çıktı ki, dikkatler bir anda o cümleye çevrildi.
İtalyan profesör, “Devlet ve bürokrasi burada doğdu” demişti, ama asıl cümle bunun arkasından gelecekti:
“Laik sistem ve sosyal devlet burada doğdu...”
Geçen mart ayında bu konuşmanın metnini Malatya Haber internet sitesindeki çok başarılı ve uzun bir haberde okuduğum an, ilgimi çekti ve peşinden gitmeye karar verdim.
Ancak araya yaz girdi ve geciktim.
Tesadüf 7 ay sonra Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’dan bir davet aldım.
Beni ve bazı gazetecileri Arslantepe Höyüğü’ne davet ediyordu.
Ayrıca kazı heyetinin yeni başkanı Francesca Balossi Restelli de bize katılacaktı.
*
Bu sadece bir arkeolojik bulgu hikâyesi değil...
Aynı zamanda ‘Saray’ın, saray devletinin, saray ekonomisinin, bürokrasinin, kadın-erkek eşitsizliğinin, hastalıkların ve dinle devlet işlerinin ayrılmasının hikâyesi...
Siyasetin demokrasiye doğru gidişinde en önemli adımlardan biri olan “Laiklik” işte tam burada, Malatya’da, bizim topraklarımızda doğdu ve burada yaşıyor.
Sadece bu bile çok heyecan verici bir hikâye değil mi...
YARATILIŞ
1) HER ŞEY ISSIZ DAĞDAKİ BİR ASLAN HEYKELİ İLE BAŞLADI
ARSLANTEPE’nin o hikâyesi 1930’lu yıllarda bir Fransız arkeolog grubunun, tam burada bulunan bir aslan heykelini görmek için buraya gelmesi ile başladı.
Heykel asırlardır o ıssız tepenin üstünde öylece duruyormuş.
Ancak o heykel şu an açılan döneme değil, demir çağına, Hitit dönemine ait bir heykeldi.
1960’lı yıllarda İtalyanlar da önce o heykeli ve Hitit dönemini görmek için geldiler.
Ancak o ıssız dağ biraz kazılmaya başlanınca, altından öyle bir şey çıktı ki...
Tepedeki heykel unutuldu...
O aslan heykeli şimdi Ankara’da müzede... Asıl hikâye ise Malatya’da 60 yıldır kazılan bu toprağın altında.
2) İLK DEVLETİN ŞİFRESİ DUVARDAKİ KOZMİK DESEN SAYESİNDE ÇÖZÜLDÜ
FRANCESCA ile birlikte kazı sonucu ortaya çıkan şehrin kapısından ilk adımımızı attığımızda aldığım izlenim şu oluyor:
Burada en az Göbeklitepe kadar etkileyici bir görüntü var.
Göbeklitepe daha eski bir yerleşim yeri. Buranın farkı ise, ilk devletin kurulduğu yer olması.
Peki bunu nereden anlıyoruz?
Francesca bizi alıp yerleşim yerinin ortalarında bir odaya götürüyor. Odanın ortasında bir pencere var. Onun iki yanında bulunan duvarların üstünde ise iki kozmik desen görüyoruz.
Francesca’yı dinliyoruz:
“Bu gördüğünüz kralın yüzü. Başının üstündeki süpürgeye benzeyen şeklin ne olduğu konusunda antropologlarla çok çalıştık. Meğer sandığımızdan basit bir şeyi anlatıyormuş. Kral burada ortada oturuyor. Arkasındaki pencerenin arkasındaki salonda hiç sönmeyen bir ateş yanıyor. Bu da işte o ateşin görüntüsü...”
Yani bu bir anlamda “Başkanlık amblemi”... O andan itibaren adım adım ilk devletin kuruluşuna doğru gidiyoruz.
3) BİR KRAL VARSA ONUN BİR DE SARAYI VARDIR
FRANCESCA devam ediyor:
“Devlet nedir ve neresidir? Önce bir kral demektir. Sonra saray gelir. Saray nedir? Devletin başının oturduğu yer demektir. Sonra bir tapınak gelir. Onu bir arşiv izler. Arşiv ise bürokrasi demektir. Tabii bir de devletin güç kullanmasını, savunmasını sağlayan ordu ve silahlar. Arslantepe’de işte bütün bunları bulduk. Bu kalıntılarda bizi en çok şaşırtan iki şey depolar ve mühürler oldu.
Bu iki şey, Arslantepe devletinin ve sarayının özeliklerini çok iyi anlatıyor.
Önce depodan başlayayım.”
4) KRALIN HAZİNESİ YOK DEPOSUNDA NE VAR
BİZLER için saray denince mutlaka bir hazinesi de akla gelir. Peki bu saray kazısında altın buldular mı?
“Hayır altın yok. Sadece bir küpe bulduk, kırmızı bir taşın içinde. Onu da kerpiç duvarın içinde bulduk. Buradaki en önemli buluşlardan biri depolar. Bu depolar bize kralın devlet anlayışı, laik ve sosyal devletin doğuşu ile ilgili bilgiler veriyor. Depolarda hazine yok ama çok sayıda içinde yiyecek saklanan küp var. Depoların birer de penceresi var. Vardığımız sonuç şu: O depolardaki yiyecekle yapılan yemekler halka dağıtılıyordu. Yani sosyal ve paylaşımcı bir devlet anlayışı vardı. Bu buluşla birlikte bu devletin ikinci adımına geliyoruz. Saray ekonomisinin doğuşuna.”
5) KAYIT EKONOMİSİ VE YOLSUZLUKLA MÜCADELENİN DOĞUŞU: MÜHÜR
SARAYIN dağıttığı yiyecekler aynı zamanda kayıt dışı ekonomiden kayıtlı ekonomiye geçişin ilk işareti. Çünkü saray gelen malları, halka dağıtılan yiyeceği bilmek istiyor. Bunu belki de yolsuzluğa karşı bir güvence olarak yapıyor. İşte bütün bunları kayda geçirmek için bulunan yol da mühür oluyor. Arslantepe’de yaşayan her insanın bir mührü var. Yiyeceği getiren kişi verdiğine dair mühür basıyor. Alım işini yapan memur da mühür basıyor, sarayın dağıttığı yiyeceği alan vatandaş da mührünü basıyor. Yani geçen yıl Davos’un ana konusu olan “Paydaş Kapitalizm’in savunduğu şey. Ekonomik süreçte her adımın kayıt altına alınıp sorumluluğun da
paylaşılması.
6) DÖRT KADEMELİ MÜHÜR KİMDE VE KAÇ KİŞİDE VAR
ŞURASI kesin.
“Mühür” dediğimiz onay ve kayıt mekanizması burada doğdu.
“Kayıt ve saray ekonomisi mühür üzerine kuruluydu. Yaptığımız kazılarda 4 ayrı tür mühür bulduk. Bunların her biri saray hiyerarşisinde bir sıraya aitti. En üstte kralın mührü var. O mühür tek ve her yere vurulabiliyor. Mesela kapılara, salonlara, çuvallarla, küplere, her yere. Onun altında daha az sayıda ikinci kademe var ve onların vurulma izni daha sınırlı. En alt sıradaki mühür ise sıradan insanlara ait ve onların sadece bir çuvala mühür vurma hakkı var. Mühürlerin nereye vurulduğunu ise arka yüzlerinden anlıyoruz. Önyüzünde ait olduğu insanın kendine ait şekil var. Arka yüzünde ise nereye vurulduğunu görüyoruz.”
Francesca gülerek şunu ekliyor:
“Dün resmi bir iş için burada valiliğe gittim. Baktım İtalya’da olduğu gibi burada da o mühür hâlâ vuruluyor.”
7) LAİK DEVLETİN İLK İŞİ TAPINAĞIN KAPI SAYISINI AZALTMAK OLDU
KRALINI ve devletini gördükten sonra şimdi geliyoruz bu gezinin anafikrine.
Laik devlet nasıl doğdu, bunu nasıl anladık?
“İlk devlet burada kuruldu ama önce de yerleşim yerleri vardı. Güney Irak’ta, Göbeklitepe’de gördük bunu. Ancak orada şöyle bir şey vardı. Yerleşim yerinin tam orta yerinde tapınak bulunuyordu. Yani yerleşim o tapınağın etrafında gelişiyordu. Daha da önemlisi bu tapınak halka açıktı. O bölgelerde yapılan kazılarda bulunan tapınaklar hem daha büyük hem de çok sayıda kapısı var. Yani halk, tapınak ve devlet iç içeydi. Burada ise durum farklı. Yerleşim sarayın etrafında gelişiyor. Tapınak daha küçük, sarayın içinde ve halka açık değil. Sadece saray elitinin kullanabildiği bir tapınak bu. Bir de şu var. Yiyecek dağılımını yani devletin sosyal fonksiyonunu tapınak değil, bizzat saray kayıt altında tutarak yapıyor. İşte o nedenle sosyal ve laik devletin doğuşu burada diyoruz. Çünkü din, devlet işinin içinden çıkarılmış.”
Arslantepe’de devlet dersini burada bitirdik.
Yarın Arslantepe yolculuğumuz daha ilginç konularla devam edecek...
YARIN
SARAYI FARELER VE YARASALAR BASINCA HAYATTA NELER DEĞİŞTİ
Saray’da bulunan iki bebek iskeleti neden evin altına gömülmüştü?
Kazıda bulunan fetüslerin sırrı neydi?
Kazılarda çok sayıda fare ve yarasa iskeleti bulundu.
Fare ve yarasa arkeolojisi bize neler anlatıyor...
İnsanlar Arslantepe’ye yerleşince neler oldu? Hayatları uzadı mı, kısaldı mı? Kadın-erkek eşitsizliği arttı mı, azaldı mı? ‘Aldatma’ dediğimiz ahlaki mesele ne zaman ve nasıl doğdu?
Sarayın sonu ne oldu?..
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin