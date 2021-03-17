Dünyanın en başarılı başbakanı geçen pazar niye 'çuvalladı'

Gençlerbirliği maçından beri Fenerbahçe tarafında suçu hep ‘dıştaki unsurlara’ yükleme stratejisinin izlendiğini görüyorum. Evet ben de farkındayım bariz hakem hatalarının, VAR şüphelerinin. Tamam da takımın kendi kendine şunu sorması gerekmez mi; ‘Biz niye ileri gidemedik?’
23 Aralık 1959... O geceyi hiç unutmadım. Rahmetli annem de hiç unutmadı ölünceye kadar..
Çünkü o gece Fenerbahçe Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası’nın üçüncü maçında Fransa’nın Nice takımına 5-1 yenilerek elendi.
İlk maçı 2-1 kazanmıştık ve Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarındaki ilk büyük başarısıydı.
Çok umutlanmıştım.
Ancak Nice’te 2-1 yenilince üçüncü maça kalmıştı.
O gece radyoda maçı Halit Kıvanç’ın anlatımıyla işte bu çubuklu formamla dinlemiştim.
5-1 yenilince yatağa yattım ve sabaha kadar ağladım.
Televizyonları dolaşıyorum.
Türkiye geceleri siyaseti tartışırken İzmir’in Selçuk ilçesinde ilginç bir şey oluyor.
*
Gece tam yarısına yaklaşmıştır.
120 kilometrelik Ultra Efes Maratonu’na katılan yarışmacılar Selçuk’un İstasyon Meydanı’na 6 kilometre mesafeye gelmiştir.
İşte o son duraklama yerinde, maratonun birinci sırasında koşan kadın, kendisini bekleyen bir arabanın yanına gelir.
Arabanın yan aynasına bakarak dudak boyasını sürer ve sonra koşmaya devam eder.
Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum.
Arabaya da eşofmanla bindim...
Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim.
GEÇENLERDE MICK JAGGER’IN BİLE ADINI HATIRLAYAMADIM
Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor.
Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum...
Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum.
Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir...
Yazının çıktığı gün, Oğuz Atay’ın en yakın arkadaşı olarak bilinen, bir anlamda onun “kapalı kutusu” sayılan reklamcı Bülent Korman aradı.
Korman yıllardır bu konuda sessizliğini koruyor.
Bu özelliği ile Türk edebiyatının en sessiz ama en derin tanıklarından biridir.
Korman’la bir saate yakın konuştuk.
Hançeresi gerilmiş insanlar mı.. Süper Lig maçları mı...
Açılışlar, kapanışlar, kongreler mi...
Vallahi şahsen maçlar dışında hiçbir canlı yayın umurumda değil. Ama son 3 gündür bir kanala bağlandım ve canlı yayın seyrediyorum.
Yayının adı “Yaren Leylek Yuvası”...
Yayınlandığı yer “yarenleylek.com”.
Yayımcı şirket Karacabey Belediyesi...
*
İşte o geceye ait bir olay, Türk edebiyat çevrelerinin hâlâ çok konuştuğu bir sır olarak kaldı.
Bugün tam anlamıyla bir “Upper (Yukarı) Cihangir dedektifliği” yapacağım.
Bir “CSI” yazısı olacak.
Yani faili meçhul bir entelektüel hırsızlığın “olay yeri incelemesi”...
*
Yıllardır gizli kalmış bu olay, dün Hürriyet’in kültür yazarı İhsan Yılmaz’ın yazısı ile yine Cihangir gündemine oturdu.
O da
Çiftin 7 milyon dolar karşılığı Oprah Winfrey’e veridiği mülakat, bana göre “Crown” dizisinin, henüz senaryosu bile yazılmamış en son bölümü olacak...
Oray Eğin HaberTürk sitesinde bu mülakatı, beni kıskandıracak kadar güzel yazdı. Şimdi ben de ondan aldığım bilgilerle size yeni bir Crown dizisi için ipuçları vereceğim.
1) LEYDİ Dİ GİBİ MEGAN DA SARAYA HAPSEDİLMİŞ
Meghan’ın ilk itirafı şu: Saray’a hapsedilmiş, pandemi öncesi dört ayda sadece iki kere dışarı çıkmış ama o bile Saray’da büyük mesele olmuş.
NOT: “The Crown”ın son sezonunu izleyenler Diana’nın da Saray’da bir başına bırakıldığı sahneleri hatırlayacak.
Peki kim bu onu Saray’a hapsedenler?
Kraliçeye laf etmiyorlar. Ama ailenin bazı üyelerini ima ediyorlar.
Özdemir Erdoğan bu pazar yine Zeki Müren’e sallamaya devam etmiş.
Üzülerek ve biraz da öfkeyle okudum.
Şimdi de Zeki Müren’e “Paşa” lakabının takılmasına takmış. Neymiş, ona bu lakap “Türk ordusunun gücünü azaltmak için takılmış”...
Resmen zırvalamış...
Üstelik, feci “homofobik” ifadeler...
Bir başka ülkede bir sanatçı böyle ifadeler kullansa, bir daha sahneye adımını bile atamaz.
*
Önce bu cümleyi nerede gördüğümü anlatayım...
*
Önceki akşam, Mira Nair’in beni çok etkileyen ünlü “Kama Sutra” filminden beri en iyi Hint filmlerinden birini seyrettim.
Adı “7 Koon Maaf...”
Hindistan’ın en ünlü starı Priyanka Chopra’nın oynadığı filmin konusu 6 kere evlenip her kocasını öldüren bir “Femme Fatale”in hikâyesi.
Ayini Papa Françis yönetecek.
Irak’ın Kürdistan Özerk Bölgesi’den yapılan ilk büyük Hıristiyan ayini olacak...
*
Bu stada adını veren Franso Hariri, Irak Kürdistan özerklik hareketinin önde gelen simalarından biriydi. Yani Papa, işte böylesine sembolik bir Kürt bağımsızlıkçısının adını taşıyan statta yapacak bu ayini...
*
Bu fotoğrafı dün New York Times gazetesinde gördüm.
Nasıl olsa bir yerde görürsünüz...
*
Şöyle başlıyor...
Bir evde genç bir çift...
Bir kutu tonbalığı konservesi açıp harika görünen bir salata yapıyorlar...
Sonra genç adam konserve kutusunu gösterip konuşuyor:
“Yaaa hakikatten çok güzel... Adamlar yapmışlar...”
Bunu çizen kızın adı Sara Barakzay...
Afganistan’ın ilk kadın çizgi romancısı...
Adını ilk defa dün Guardian gazetesinde gördüm.
Ben onun hakkındaki bu haberi okurken, Türkiye’de gazetelerin, internet haber sitelerinin, haber televizyonlarının bir numaralı gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Reform Paketiydi...
İkisinin aynı güne gelmesi benim için çok anlamlı bir sürpriz oldu.
Çünkü bu çizginin Türkiye’ye uzanan bir ucu var.
Nedenini anlatayım.
“Don’t F...k With Cats...”
“Kedilere Bulaşma: İnternette Katil Avı...”
*
Üç bölümlük dizinin girişinde ‘Buradaki kişiler hayal mahsulüdür’ diye bir yazı yok. Dizideki her kare gerçek...
Mekânlar gerçek.
Olaylar gerçek...
Ve en önemlisi...
Yaşanan bütün vahşet gerçek...
Adalet, demokrasi ve insan hakları reformu...
Tabii bu reform aynı zamanda ifade ve haber alma özgürlüklerinin de çerçevesini çizecek...
İşte böyle bir günde ben de size Türkiye’nin “haber coğrafyasını” anlatan bir çalışmadan söz edeceğim.
*
Hürriyet İnternet’in eski yöneticisi Emre Kızılkaya dün ilginç bir çalışmanın sonuçlarını açıkladı.
Kızılkaya ve arkadaşları 2 hafta boyunca Türkiye’de yayınlanan 1.1 milyon haberi inceleyip analizini yapmışlar.
Türkiye’de 19 ulusal, 165 ise yerel TV kanalı var...
Devlet kontrolünde ise 13 TV kanalı bulunuyor...
Böyle bir derbiye klasik mantıkla, rasyonel bir değerlendirme yapmak mümkün değil. O yüzden maç boyu gözlemlerimi anarşik biçimde alt alta yazıyorum...
Göreceksiniz ki, bu bir uzman yazısı değil, hepimizin maç sırasında aklımıza gelen düşüncelerden ibaret olacak bu.
BİR KERE DAHA GÖRDÜK DÖRT ÜÇTEN BÜYÜKTÜR
1- Trabzonspor yıllar önce bileğinin hakkıyla kırılmaz denilen ‘Üç Büyük takım’ zincirini en zayıf halkasından kırıp ‘Dört Büyük Kulüp’ karesini, futbolun yeni fotoğrafı olarak kafamıza yerleştirdikten sonra ‘derbilerin’ de anlamı değişti. Ben dahil kimse bir derbi sonucu hakkında önceden rahatlıkla kehanette bulunamadık. Bu maçta öyleydi.
2- Şaşırtmayan, heyecanlandırmayan derbilere alışmıştık. Bu derbi de öyle olacak derken, maçın 67’inci dakikasından sonra beklemediğimiz bir heyecan geldi.
ÖZİL’İ GÖREVDEN ALANIN YENİ BİR HİKAYESİ OLMALIYDI
3- 67’inci dakika önemliydi. Çünkü Fenerbahçe Teknik Direktörü çok az teknik direktörün yapabileceği bir şeyi yaptı. mesut Özil gibi uluslararası bir starı maçtan kulübeye aldı.
4- Böylesine cesur ve kritik kararı alan bir teknik direktörün maçın geri kalanı için yeni bir hikayesi olmalıydı. O hikaye gol olarak geldi.
Yıllarca önünden geçtiğim efsanevi Atlas Sineması yeniden açılıyordu.
*
Atlas Sineması’nın açılış tarihi 1948...
Yani benimle aynı yaşta sayılır...
Çok satan kitaplara imza atmış bir yazar...
Başı açık...
Duruşu, tarzı ile kendine özgü...
*
Öteki tarafta Ayşe Böhürler...
Gelen haberler şunlardı:
*
SABAH HABER 1: Biden yönetiminin CIA’in başına getireceğini açıkladığı William Burns yaptığı açıklamada Çin’i “otoriter düşman” olarak niteledi.
Bu kavramı ilk defa işitiyorum... Demek ki artık dünyanın gündeminde “otoriter düşman” diye yeni bir kavram olacak.
*
SABAH HABER 2: İspanya geçmişin acımasız diktatörü Franco’nun son heykelini de indirmiş.
Franco
“FinTech”, “Bitcoin” ve “Blockchain”...
İtiraf edeyim, üçünün de ne olduğunu tam olarak bilemiyorum.
Oysa bunlar giderek günlük hayatımıza şuradan buradan girmeye başladı.
Özellikle de “FinTech...”
Belki inanmayacaksınız, aramızdan 2 milyon insan bu teknoloji üzerinden alışveriş yapıyor. Pandemi sırasında online ödemelerde çok öne çıktı.
Bu ödeme sistemi hayatımızın belki de en önemli kavramlarından birini yavaş yavaş tarihe gömüyor.
Parayı...
Yani bir zamanlar cebimizde en çok gördüğümüz şeyi artık görmüyoruz.
Dünyanın en başarılı başbakanı geçen pazar niye 'çuvalladı'
Bugün dünyanın herhangi bir yerinde uluslararası meselelerle biraz ilgisi olan bir insana sorsanız:
Dünyanın en başarılı devlet yöneticisi kimdir?
Eminim çoğunluk Almanya Şansölyesi Merkel diyecektir.
16 yıllık iktidarı sırasında başardıklarına bakın...
2008 gibi dünyanın ve Avrupa’nın gördüğü en kötü ekonomik krizden ülkesini neredeyse hiç zarar görmeden çıkardı.
Hatta ülkesini bir süper güç haline getirdi.
*
Fransa ve başka ülkeler içlerindeki göçmenlerle anormal sorunlar yaşarken, o ülkesinin göçmenlerinin entegrasyonunda çok sağlam bir siyaseti götürdü...
Bugün 5 milyona yakın Müslüman göçmeniyle göreceli bir huzur içinde yaşıyor ülkesi...
*
Sadece Almanya mı...
Bin bir sorunla karşı karşıya bir Avrupa’nın iki yakasını hâlâ bir arada tutuyor.
Sağduyulu ve dolduruşa gelmeyen sakin üslubu ve karakteri ile giderek daha saygın bir devlet insanı imajı oluşturuyor.
Almanya ve Avrupa’nın gücünü uluslararası sorunlarda giderek daha etkili bir hale getiriyor.
Ve bütün bunları tehdit, sindirme, şantaj veya askeri güçle değil, barışçı yöntemlerle yapıyor.
Evet Almanya tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı siyasetçilerinden biri...
*
Ama ne görüyoruz...
Partisi Hıristiyan Demokrat Parti geçen pazar iki eyalette yapılan seçimlerde büyük oy kaybına uğradı.
Sizce bir çelişki değil mi... Dünyanın en başarılı başbakanının partisi seçimde büyük bir dayak yiyor...
New York Times “Almanya belki de ilk Yeşil başbakanını seçecek” diyor.
*
Dünyanın en başarılı başbakanının bu yenilgisini neyle açıklayacağız?
Bir “Yetti gari” rüzgârı mıdır...
Karizma yorgunluğu mu? Yoksa lider bıkkınlığı mı...
Yoksa aşırı güç kaygısı mı...
*
Hayatım boyunca hep Amerikan sisteminin, iki dönemden fazla seçilmeme kuralını destekledim.
Evet, hiç kimse iki dönemden fazla devlet yönetiminin başında kalmamalı.
Çünkü güç birikimi sadece kişiyi değil, devletin kurumlarını da bozuyor.
Polisi, ordusu, adaleti de o aşırı güçlenmeden payını alıyor.
Ve en başarılı insana da zarar veriyor.
Bunu Hürriyet’in başında 20 yıl kalarak bizzat kendim de yaşadım.
O yüzden Türkiye’deki “İki defadan fazla seçilmeme” maddesi de çok yerindedir.
BU İKİ KADIN BİRLİKTE ŞAHANE BİR İŞ YAPTILAR
ÖNCEKİ gün açıklanan Oscar adayları liste-sinde Laura Pausini de var.
İtalyan müziğinde son yıllarda en çok sevdiğim sanatçılardan biri.
Bu yıl çıkan “Io Si” adlı şarkısını Spotify Top 50 ve Number 1 FM’de pazar günleri yayınlanan Top 20 listesine almıştım.
Streaming kanallarında gösterilen Sophia Loren’in oynadığı “Onca Yoksulluk Varken” (La Vita Davanti A Se) filminin müziği...
Tavsiye ederim şarkıyı dinleyin.
Son yıllardaki en güzel İtalyan şarkısı diyebilirim.
Sophia Loren ve Laura Pausini...
İki şahane kadın, şahane bir film ve şahane bir şarkı...
İKİNCİ AŞIMI BU ÇOK ANLAMLI AFİŞİN ALTINDA OLDUM
İKİNCİ aşımı dün Kavacık’ta Beykoz İlçe Sağlık Kurumu’nun kliniğinde oldum.
Genç ve kendini işine adamış harika bir doktor ve sağlık personeli ile her şey saat gibi işledi.
Personelden tek ricam şu oldu.
“Aşıyı şu afişin altında yapabilir misiniz?”
Çünkü afişte şu yazılıydı:
“Şiddete uğrayan sağlık çalışanının hizmetten çekilme hakkı vardır.
Şiddet uygulayan hakkında çalışan şikâyetçi olmasa bile adli işlem başlatılır.”
Bir ilçe sağlık kliniğinde bir kere daha şunu gördüm.
Bu ülkenin olağanüstü fedakâr bir sağlık ordusu var.
Pandemi hepimize bu gerçeği bir kere daha gösterdi.
O nedenle bu afişte yazılanların hepimiz bekçisi olmalıyız. Yani sağlık personeline şiddet uygulayanlara sadece polisin, yargının karşı çıkması yetmez.
Bizler de tepkimizi göstermeliyiz.
Bir son nokta...
Eşim Tansu da ben de aşı işinde kimseden bir imtiyaz istemedik.
O Urla’da Devlet Hastanesi’nde, ben İstanbul’da Beykoz İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde başvurularımızı yaptık. Her şey saat gibi işledi.
Daha binadan ayrılmadan cep telefonuma “aşımın şu tarihte uygulandığı” mesajı geldi.
Sağlık Bakanlığı’na ve ilçe sağlık müdürlüğündeki herkese çok teşekkür.
MEDYA KULİSİ
ADINI BİLMEDİĞİM 6 KADIN TANIDIĞIM GENEL YAYIN YÖNETMENİNİ İNDİRDİ
Julian Reichelt, Bild’de yazdığım yıllardan tanıdığım bir gazeteci.
Çok iyi bir muhabirdi.
Özellikle Ortadoğu konularında uzmanlaşmıştı.
Kai Diekmann gazetenin genel yayın yönetmenliğinden ayrıldıktan sonra yerine çok iyi tanıdığım ve çok başarılı bir kadın gazeteci olan Tanit Koch getirilmişti.
Bild’in ilk kadın genel yayın yönetmeniydi ve Alman medyasında bir devrimdi.
Ne yazık ki çok kalamadı o görevde ve yerine Julian Reichelt getirildi.
*
Dün Der Spiegel, New York Times, Deutsche Welle gibi büyük medya kuruluşlarında, Julian’ın da görevden ayrıldığı haberleri vardı.
Şirkette çalışan 6 kadın kendisini şikâyet etmişti.
Şikâyet nedeni de şöyle açıklanıyordu:
“Otoritesini kötüye kullanmak ve şirket içinde düşmanca bir hava yaratmak...”
*
Alman kanunlarına göre şikâyette bulunan kişilerin adları açıklanmıyor.
Ama tabii ki şirket koridorlarında “cinsel taciz” iddiaları da konuşuluyor.
Yönetim, “Somut bir delil yok” dedi ama bağımsız bir hukuk bürosunu şikâyetleri araştırmak üzere yetkilendirdi.
*
Medya tarihinde ilginç bir olay bu.
Şimdiye kadar daha çok cinsel taciz olaylarına tanık oluyorduk.
Bu defa “Kötü muamele” ve “Şirket içi şiddet” kavramları da gündeme geldi.
*
Makyavelik bir inançtır:
“Korku sevgiden daha etkilidir ve karşınızdakine istediğinizi daha kolay yaptırır...”
Hayatım boyunca otoriteyi, insanlara bağırarak, aşağılayarak, korkutarak, sindirerek kurmaya çalışanları anlamadım.
Ayrıca hayat bana, korkuyla kurulan otoritelerin ilk darbede paramparça olduğunu birçok örnekle gösterdi.
GEÇEN CUMA GÜNÜ MÜZİK SEKTÖRÜNDE BİR İLK YAŞANDI
BİR rock müzik topluluğu ilk defa yeni albümünü “NFT” formatında yayımladı.
Söz konusu albüm Kings Of Leon’un “When you See Yourself” albümüydü.
NFT’nin açılmış hali şu: “Non-fungible-token”...
Türkçeye “Değiştirilemez para çip” olarak çevriliyor.
Blockchain ağı üzerinde şifrelenmiş bir tür “kripto para” diyebilirsiniz.
Yani bu albümü aldığınız zaman, sadece sizde kalan bir format.
Bu sistemi ilk defa Amerikan Basket Birliği NBA, oyuncu kartları için yaptı.
Oyuncu kartları nasıl alınıp satılabiliyorsa bu da öyle oluyor.
Çoğaltılamıyor, takas edilemiyor, ama bir Blockchain sisteminde Bitcoin gibi işlem görebiliyor.
Bunu yazıyorum ama şunu da itiraf edeyim ki, henüz tam anlamıyla çözebilmiş de değilim.
ANONS 1
BU KÖŞE KÜNYESİNDEN BİR YÜKSELİŞ HİKÂYESİ DAHA
BİLİYORSUNUZ bu sayfanın Türk basınında daha önce hiçbir yerde görünmeyen bir “köşe künyesi” var.
Sayfanın hazırlanmasında katkısı olan arkadaşlarımızın isimleri bunlar.
Daha önce fotoğraf editörü olan arkadaşımız Umut Veis, Demirören Grubu Görsel Medya Direktörlüğü’ne yükseldi.
Şimdi de sayfa editörlerimizden Eyüp Serbest Hürriyet İstihbarat Müdürlüğü’ne yükseldi.
Ona da başarılar diliyoruz.
ANONS 2
AZİZ YILDIRIM’A OY VERMİŞ BİR FENERLİNİN 62 YILLIK TESELLİSİ
RAHMETLİ babamın bana çubuklu Fenerbahçe forması, sarı-lacivert tozluklar ve futbol ayakkabısı almasının üzerinden 62 yıl geçti...
Giyindim, beni elimden tutup bir fotoğraf stüdyosuna götürdü ve gururla poz verdim. Babam İzmirsporluydu, ben de onu tutuyordum ama gönlüm asıl Fenerbahçe’deydi. Bu formayı giydiğim yıl Fenerbahçe için ilk defa ağladım.
Bir de FETÖ’cü polisler Saracoğlu’nda maç sonrası taraftarın üzerine biber gazı sıkıp spor tarihinin en büyük provokasyonunu yaptığında da o gaz ağlatmıştı beni...
Sonra 3 Temmuz kumpası geldi...
Geçen pazar gecesi de çok üzüldüm.
Ve Aziz Yıldırım’a oy vermiş bir Fenerbahçe kongre üyesi olarak duygularımı ilk defa yönetime anlattım.
BUGÜN SPOR SAYFAMIZDA OKUYABİLİRSİNİZ.