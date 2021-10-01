Dünya 5'ten, Müslüman kadın Taliban'dan büyük

Göcek Limanı bana hep Amerika’nın Florida bölgesindeki veya Long Island’daki sahil kasabalarını hatırlatır.
Marinaları, kafeleri, caddeleri, Türkiye’nin başka bölgelerindeki çirkin yapılaşmadan biraz olsun kendini koruyabilmiş mimarisiyle bana iyi gelen bir belde Göcek...
Göcek Türkiye’nin gündemine 1980’li yıllarda yerleşti. Yerleştiren de rahmetli Turgut Özal ve danışmanı Can Pulak oldu...
Özal yaz aylarında hafta sonlarını Göcek’te geçirirdi. Bir yandan turizm yatırımlarını yerinde görür, kararlar alır, bir yandan da ünlü bir patronun teknesinde gezerdi.
Türkiye’nin 24 Ocak kararları ve özellikle de Özal’ın iktidara gelişi ile başlayan liberal ekonomi dönemi yeni patronlar yaratıyordu. Özellikle inşaat şirketleri hızla büyüyordu.
Yeni patronlar da Türkiye’de “yat modası”nı yaratıyordu.
*
Onun “Davut” heykeli, sanatta ulaşılmazlığın sembolü olarak asırlardır yerini koruyor...
Peki bu heykeli yapan Michelangelo nasıl bir insandı...
*
Aslında hakkında epey şey biliyoruz.
Çünkü yanında hayatını yazacak Vasari adlı bir biyografi yazarı vardı.
Yani kendi hikâyesi ve efsanesini kendi yazdıran insandı.
Ama kendisi hakkında asıl somut bilgiyi meğer kendi bırakmış.
Üç boyutlu mermer bir heykel...
8 Eylül gününden beri dünya o üç kadını konuşuyor... Burası Fas ve ülkenin üç büyük şehrinin belediye başkanlığı koltuğuna üç kadın oturdu...
Gelin şimdi Müslüman dünyasının en karamsar günlerinde en iyimser rüzgârları estiren bu üç kadını tanıyalım.
Birincisi, Esma Ralalu...
Ekonomist ve gazeteci...
Başkent Rabat’ın, yani bir anlamda Fas’ın Ankara’sının, seçilmiş ilk kadın Belediye Başkanı...
Milli Bağımsız Birlik Hareketi’nin adayı...
Belediye Meclisi’ne seçilen 79 üyenin 58’inin oyunu alarak başkan seçildi.
Öteki iki rakibinden Sosyalist Halk Güçleri Birliği’nin adayı 7, İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adayı da 8 oy alabildi.
1. Kitabın adı “Les Inseparables”...
Kitap geçtiğimiz günlerde Amerika’da da İngilizce olarak yayınlandı ve dün New York Times’ta kitapla ilgili uzun bir de yazı vardı.
*
Simone de Beauvoir, bu kitabı 1954’te yazmış.
Aslında otobiyografik bir roman.
Başkalarının da vardır belki ama kendi payıma, eski ABD Başkanı Obama’dan sonra gördüğüm ikinci siyasetçi müzik listesi bu.
Kemal Bey’in böyle bir listeyi hazırlaması da hoşuma gitti.
*
3 saat 4 dakikalık bir liste bu.
Nagehan Alçı onunla yaptığı mülakatı iki gün üst üste yayınladı...
Oysa ilk günden beri orada CNN’in bir kadın muhabiri vardı...
BBC oradaydı...
Ama görüntülü olarak ilk mülakatını bir Türk kadın gazeteciye verdi.
Nagehan Alçı’nın başarısı kadar, Karzai’nin tercihi de anlamlı...
Öyleyse gelin bu mülakatın biraz arka odalarında dolaşalım.
SEFARET AVLUSUNDA BAŞI AÇIK, KARZAİ’NİN EVİNDE BİLE ÖRTÜLÜ
Konuşmanın bir bölümünün konusu “ateizmdi”...
Şimdi size o konuşmanın sözünü ettiğim bölümünü aynen aktarıyorum:
Mısır Devlet Başkanı Sisi diyor ki:
“İnancı olmayan insanlara saygılıyım. Herhangi bir insan bana Müslüman, Hıristiyan veya Yahudi olmadığını veya dinlere inanmadığını söylerse, ‘Bu sizin kişisel seçiminizdir’ derim...”
Sisi bunları 11 Eylül günü yapılan “İnsan Hakları Strateji Toplantısı” için verilen yemekte söyledi.
Şöyle hafızamı yokladım...
Bugüne kadar herhangi bir Müslüman Arap ülkesinde resmi bir kişinin ağzından hiç bu sözleri işittik mi...
Kapıda biraz durup dinleyin...
Öğütülmemiş kahve çekirdeklerinin haykırarak size bağırdığını duyuyorsanız eğer...
Arkasından boş karton kahve kapları toplu halde üzerinize saldırıyorsa...
Böyle bir durum varsa yani...
Hemen bir psikiyatra gidin...
*
Büyük ihtimalle size şu teşhisi koyacaklar:
“Schizoaffective disorder...”
Dünyanın belki de en renkli, en büyük festivali İzmir’den doğabilir...
Hatta iddiamı daha da büyüteyim...
İzmir’den “Halloween” kadar küresel bir festival doğabilir...
Adı da harika...
“Süslü Kadınlar...”
Dokuz yıl önce İzmir’den o ilk fotoğraf geldiğinde içim öylesine açılmıştı ki...
Rengârenk kadınlar bisiklet üzerinde şehri turluyorlardı...
Tam tarihi ile 12 Ağustos 1975 günü İsviçre’nin Zürih şehrinde bir binada kahverengi iplerle bağlı paketlerin mühürleri açıldı.
Paketlerin içinde 32 defter vardı.
Her defter, her birinde 100 ile 200 sayfa arasında elle yazılmış notlardan oluşuyordu.
*
Defterler, dünyanın en büyük romancılarından biri olan Thomas Mann’ın tuttuğu günlük ve aldığı notlardan oluşuyordu.
Thomas Mann, 12 Ağustos 1955’te Zürih’te ölmüştü.
Başkent Ankara’da bir temsilcilik ofisi açtı...
Ne olduğunu anlamak için bir yıl geriye gidelim.
*
Geçen yıl pandeminin tam ortasında, yani 2020’nin ağustos ayında birden şu haberler çıktı:
“İmamoğlu Ankara’da ofis mi tuttu?”
Üstelik İmamoğlu’nun tuttuğu ofis, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 10 dakika mesafedeydi.
Bu gelişme o günlerde Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığına aday olmayı arzu ettiği biçimde yorumlandı.
*
Son 20 yılda beni en etkileyen sözlerden birini, çok ilgiyle okuduğum sanat yazarı Mehmet Ergüven söylemişti: “Aldığımız zevklerden bıkarız, ama verdiğimiz zevklerden hiç bıkmayız.”
Önceki akşam maç bittiğinde Fenerbahçeli futbolcuların tek tek yüzlerine baktım...
Hepsinin yüzündeki ifade neredeyse aynıydı. Bu takım yıllardır, taraftarına belki de ilk defa verdiği zevkin keyfini çıkarıyordu. Evet, çocuklar oyundan aldıkları keyfi değil, takımıyla gurur duymanın hasretini çeken bir taraftara o zevki vermenin keyfini yaşıyordu.
Ben bir futbol uzmanı değilim... İyi bir taraftarım... Tıpkı bir şarap uzmanı olmayıp, çok iyi bir şarap içicisi olduğum gibi... Şarap yapımcısının kendi aldığı zevki değil, bana verdiği zevki önemserim.
FUTBOLUN 'YENİ NORMALİ' BU
Öyle bir çağa geldik ki; artık herkes futboldan anlıyor. Hem de çok iyi anlıyor. O nedenle, futbol artık, oyuncuların oynarken aldığı keyiften çok, seyreden taraftarına verdiği zevkle ölçülüyor.
Futbolun ‘yeni normali’ bu... Frankfurt deplasmanındaki Fenerbahçe, işte futbolun bu ‘yeni normalini’ anlamış bir takımdı.
TAKIMDAŞLIK RUHUNU ÖĞRENEN BİR MESUT VARDI
Bugün de ülkemizin seçilmiş başbakanı Adnan Menderes’in idamının 60’ıncı yılı...
O meşum geceyi çok iyi hatırlıyorum...
Dün Sedat Ergin o idamları öylesine etkileyici ve dramatik bir şekilde yazdı ki...
Yine o gecelere döndüm...
*
İzmir’de 13 yaşında bir çocuktum...
Hepsi Demokrat Parti’ye oy veren Bulgaristan göçmeni bir aileydik...
Evimizde sabaha kadar Kuran okunmuştu...
Her MET Balosu gibi kırmızı halısı rengârenkti...
Ama bu defaki kırmızı halı aynı zamanda “Post Covid-19” döneminin yeni normalinin çizgilerini de verdi.
Bununla ilgili haberleri televizyonlarda ve gazetelerde izlediniz...
Ben size oralarda görmediğim önemli bir ayrıntıyı aktaracağım.
Benim için gecenin en şaşırtan kişiliği genç şarkıcı Billie Eilish’ti ve ötekilerden farklı bir yazıyı hak ediyordu.
MET’in bütün merdivenlerini kaplayan bir Oscar de la Renta ile gelmişti...
Bol pantolonlar, ondan bol tişörtler, yeşil-mavi saçları ile “yeni sallapatiliğin” simgesi olan Billie Eilish adeta Pamuk Prenses kılığında bir Marilyn Monroe’ya dönüşmüştü.
O gün, ben de bizim tarihimizin en ünlü “milli ve yerli çapkını” Süha Özgermi’yi tanıtmıştım...
1980’li yıllarda Türk magazin medyasının en önemli ve en renkli figürlerinden biriydi...
Yazının çıktığı gün Habertürk yazarı Murat Bardakçı aradı...
“Süha Bey’i yazmışsın... Onu bir de ben yazayım. Bakın, çoğu insanın ‘Ha, milli çapkın mı?’ diye dudak büktüğü o karakterin arkasında nasıl bir insan var...”
Murat, bunu 22 Eylül 2013 günü, onun ölümünden sonra Habertürk’te yazmış.
Yazının başlığı şu:
“‘Milli çapkın’ Süha Özgermi’nin Abdülhamid’e uzanan aile öyküsü”
İşinsanı Sadettin Saran’la birlikte Hırvatistan’ın Split şehrine gittik.
Saran grubunun orada çok güzel bir oteli var.
Adı “Le Méridien Lav”...
*
İlk akşam Split’in yeni seçilen Belediye Başkanı Ivica Puljak ve eşi Marjiana Puljak’la yemek yedik...
Hırvat sisteminde “seçimle gelen” belediye başkanı şehrin en üst yöneticisi oluyor.
Yani merkezi hükümetin atadığı bir vali yok ve yetkiler seçimle gelen belediye başkanı ile Belediye Meclisi’nde...
Alpay’ın “Eylül’de Gel”i...
Ve Natalie Imbruglia’nın “Come September”ı..
Bu sonbaharı da geçen perşembe Şarköy’e giderken bu şarkıları dinleyerek açtım...
*
Tabii benim için sonbahar açılışı çocukluğumdan beri bağbozumlarıdır...
Bu yılki Baküs mevsimimi de Kayra’nın Şarköy Dedeçeşme Bağları’nda yaptım...
Son yıllarda daha çok Denizli Güney ve Urla bağlarında dolaşıyor, Trakya bağlarına gidemiyordum...
Oysa Trakya Türkiye’nin en önemli üç bağ bölgesinden biri...
Çünkü bir İzmirli olarak çok dikkatimi çekti.
*
Sitenin birinci sayfasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın İzmir’e yaptığı ziyaretle ilgili bir haber vardı.
Bakan, KKTC Cumhurbaşkanı
1- Bu takımın hâlâ şansı var. O şansı da ben yarattım. Hollanda’yı, Norveç’i bu takımla yenip 11 puan aldım.
2- Şimdi burada 3 ay kalsam ne olacak? Önemli olan şu; Türkiye Dünya Kupası’na gittiği zaman bir vizyon çizmeli.
3- Yeni gelecek kişi mutlaka şunu yapmalı; futbolun kalkınması için bir danışma kurulu kurup bunları konuşmalıyız.
Önceki gün telefonla Şenol Güneş hocayı aradım. Ama gazeteci olarak değil, onu seven takdir eden bir dostu olarak aradım. Amacım sadece “Üzülme hocam” demekti.
Uzun bir sohbet yaptık. Çok ilginç şeyler anlattı.
Konuştuğumda henüz Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’le görüşmüş değildi.
Tabi gazetecilik yanım da heyecana geldi.
Dünya 5'ten, Müslüman kadın Taliban'dan büyük
Bu gördüğünüz fotoğraf önceki gün Kuzey Irak’ta, Erbil’de çekildi. Fotoğrafta gördüğünüz 5 kadından üçü Türk, ikisi Fransız vatandaşı.
Beşi de aynı şirkette çalışıyor.
Dünyanın iki numaralı alkollü içki şirketi Pernod Ricard’ın üst düzey çalışanı bu kadınlar.
İsimleri de şöyle:
Aslı Tekeş: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Genel Müdür, Paris’te görevli.
Deste Durmuş: Pernod Ricard MENAT (Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye) Pazarlama Direktörü, İstanbul’da görevli.
Meline Panossian: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Irak Bölge Direktörü, Paris’te görevli.
Bengü Tiner: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) Pazarlama Müdürü, İstanbul’da görevli.
Zineb Farhat: Pernod Ricard MENA (Ortadoğu, Kuzey Afrika) İş Geliştirme Direktörü, Paris’te görevli.
*
Biri hariç hepsi Müslüman.
Alkollü içki sektöründe çalışıyorlar ve Erbil’de “saha ziyareti” yapıyorlar. Yani, viski ve başka içkilerin pazar durumunu görmek için oradalar.
Ekipte görevli erkek eleman yok.
Fotoğraf, Pernod Ricard Irak distribütörü Swayish şirketinde çekildi.
Tunus’un ilk kadın Başbakanı
Türkiye’de ekonominin ve sosyal hayatın her alanında olduğu gibi alkollü içki sektöründe de kadınların ağırlığı giderek artıyor. Bağcılıkta, şarap yapımında ve pazarlamasında çok başarılı kadınların sayısı tahmininizin çok üstünde.
*
Irak’ta bu fotoğrafın çekildiği gün, bir başka Müslüman ülkeden de bir başka haber geldi.
Tunus Cumhurbaşkanı, başbakanlık görevine bir kadını getirdi.
Yeni hükümeti Necla Buden Ramazan isimli bir jeolog kadın kuracak. Böylece Fas’taki üç kadın belediye başkanından sonra Tunus’ta da ilk kadın başbakan dönemi başlayacak.
*
Evet, dünyanın öteki ucunda Taliban, Müslüman kadınına hayatı dar etmeye çalışırken, dünyanın başka ülkelerindeki Müslüman kadından da çok farklı sesler yükseliyor.
Yani kimse umutsuzluğa kapılmasın...
Çünkü “Dünya beşten büyükse”, Müslüman kadın da Taliban’dan büyüktür.
JAMES BOND’UN ‘AHUDUDU SORBESİ’ KRUVAZE KADİFE ‘TUXEDO’SUNA KAÇ PUAN
SON James Bond filmi “No Time To Die” sonunda iki yıl gecikmeyle sinema salonlarına çıktı. Filmin dünya galası geçen gece Londra’da yapıldı.
Galanın kırmızı halısı MET kadar renkli değildi ama bir şeyi dolayısıyla çok konuşuldu.
Tabii ne de olsa burası Londra... Herkes biraz değil, bayağı klasik...
Mesela Rami Malek galaya, oynadığı Freddie Mercury’yi mezarından kaldıracak kadar klasik mi klasik bir smokinle gelmiş.
Vallahi benim smokinim onunkinin yanında MET galasına gitmiş Lil Nas X’in kıyafeti kadar marjinal kalır.
*
James Bond’a gelince...
O da sonunda “Her Majesty’s spy” (Kraliçelerinin casusu) ama... James Bond’u oynayan Daniel Craig’in giydiği pek klasik değildi... GQ Dergisine göre, “ahududu sorbesi” renkli, düz kadife bir tuxedo...
Tabii bir de onun mütemmim cüzü (ayrılmaz parçası) kol saati... Pembe altından bir Omega Seamaster Aqua Terra...
*
Kadifeyi severim ama fitillisini...
James Bond’un üzerinde böyle ahududu sorbesi düz kadifeyi görünce, iki dişimin arasına yeşil elma kabuğu değmiş gibi huylandım.
Pantolonu da aynı renk kadifeden olsaydı, belki “Eh hiç olmazsa klasik bir şey giymemiş” derdim.
Ama pantolon 21’inci değil 19’uncu yüzyıldan kalma bir Savile Row kesimi klasik smokin pantolonu olunca doğrusu pek mana veremedim.
GQ dergisi kıyafeti “şık” bulmuş ama sanki biraz sponsorluğun getirdiği zoraki sıfat gibi duruyor bu ifade...
*
Bir de Daniel Craig’in saç kesimi yok mu...
O da öldürdü beni... Okul açılışının ilk gününe, annesinin zoruyla babasının berberinde kendisinin tarifi ile yeni kesilmiş saçları ile gelen orta 2 öğrencisi gibi duruyor...
Beni pek açmadı ama yine de James Bond, James Bond’dur, bir haksızlık yapmayayım diyerek, moda konularında danıştığım ve güvendiğim Milimetrik’in sahibi Kağan Gökalp’e sordum.
O benimle hiç aynı fikirde değil....
UZMAN GÖZÜYLE 1
METOO DÖNEMİNİN İLK JAMES BOND’U OLDUĞU İÇİN FUŞYA SEÇMİŞ OLABİLİR
KAĞAN Gökalp kıyafete benden çok farklı ve pozitif bir gözle bakmış. İşte onun uzman yorumu:
KARAKTER VE FİZİK: “Kadife smokin ceket, James Bond karakteri için oldukça renkli bir seçim. Kruvaze ceket için adamın fiziği zaten çok uygun.”
RENK SEÇİMİ: “İngilizler normalde kış aylarında kadife smokin ceketinde ‘racing green’ rengini tercih eder. Ancak savaş ve salgın dönemleri sonrası tüketiciler genelde siyah ve gri tonlarından uzaklaşıp canlı renklere yönelirler.”
GÜNÜN PSİKOLOJİSİ: “Fuşya ceket seçimi belki de artık kadınların kalbini, erkeklerin kolunu kıran, duygusuz, rigid katil James Bond karakterini yumuşatıp, stilize ettikten sonra 21. yüzyıl ‘MeToo’ hareketine de bir anlamda göz kırpmak istemiştir.”
UZMAN GÖZÜYLE 2
DAVETTE MAVİ KANLI VARSA ORADA MOR RENK SEÇİLMEZ
“DANIEL Craig’in seçtiği rengin enerjisi yüksek. Tıpkı mor gibi. Mor da olabilirdi seçimi. Üstelik mor asaletin rengi. Filmin galasına kraliyet aile mensupları da katıldığına göre, James Bond neden mor bir tuxedo giymedi?”
Kağan Gökalp bu soruya da şu cevabı veriyor: “Aristokratların/mavi kanlıların olduğu ortamlarda İngiliz ‘avamların’ aristokratların renklerini üzerilerinde taşımasına pek iyi gözle bakılmaz. Belki bu yüzden moru tercih etmemiş olabilir.”
15 ONS KADİFE KUMAŞ
JAMES BOND’un üzerindeki bu pembe pamuklu kadife ceketin ağırlığı 15 ons (425 gr) Anderson&Sheppard’s tarafından özel olarak üretilmiş.
ESKİ TÜRKİYE’NİN ÜNLÜ YATLARI
ÇİLLERLERİN PRESİDENT’İ BİR METRE DAHA DA KÜÇÜKMÜŞ
DÜN “Eski Türkiye”nin çok eleştirilen ünlü yatlarını anlatmaya başlamıştım.
1980’lerin ünlü yatı Özal’ın bindiği “Nirvana”ydı...
1990’lardaki ise dönemin başbakanı Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller’in ünlü yatı “President”ti...
Ne çok eleştirilmişti o “süper lüks tekne”... Meğer o da 17 metreymiş.
1987 model, Tayvan yapımı bir tekneymiş.
Yani Özal’ın bindiğinden 1 metre küçük.
*
Meğer o sözde “süper yat”ın bahtı ne karaymış, nerelere düşmüş... Çillerler o yatı 2011 yılında satmışlar.
Alan kişiler bir süre kullandıktan sonra Suriye göçü başlayınca, tekne 2015 yılında Yunanistan’a göçmen kaçırmak için kullanılmış ve yakalanmış.
Sonra mahkeme kararıyla sahibine iade edilmiş. Ancak bir yıl sonra yine göçmen kaçırırken yakalanmış.
*
Bir ara 187 bin dolar fiyatla satışa çıkarılmış.
Şu an nerede olduğuna dair bir bilgiye ulaşamadım.
Evet 80’lerin ve 90’ların, yani “Eski Türkiye”nin “en süper yatları” bunlardı...
Biz gazetecilere epey konu çıkmıştı o 17 ve 18 metrelik iki yattan...
Şimdi bakınca sadece gülümsüyorum...
“Siyaset-iş dünyası-medya üçgeni”ndeki Eski Türkiye’nin ölçüleri çok küçükmüş...
GÜNÜN DİZİSİ
ŞÖYLE SIKI BİR NORDİK SUÇ VE GERİLİM FİLMİ İSTİYORSANIZ
SİZ de benim gibi Nordik suç ve gerilim filmlerini özlediniz mi?
Mesela İsveç-Danimarka yapımı “Bridge” (Köprü)
gibi bir filmi...
Mesela “Killing”i...
Öyleyse size bir müjdem var...
Onlardan bile daha güzel bir Kuzey gerilimi önceki gün Türkiye’de de streaming platformlarına kondu.
Adı “The Chestnut Man”...
“Kestane Adam” diye çevirebilirsiniz...
Olay, çok karanlık ve acımasız bir cinayetle başlıyor ve siyasete kadar tırmanan müthiş bir senaryoyla devam ediyor.
Zaman zaman “Kuzuların Sessizliği” kalitesi ve performansına yükseliyor...
Son yıllarda hepimiz biraz amatör adli tıp uzmanı olduk.
O yanınızı da bol bol tatmin edecek olaylar var senaryoda.
Kadın ve erkek dedektifleri oynayan oyuncular çok başarılı.
*
Streaming platformlarda epeydir böyle başarılı bir suç ve gerilim dizisi izlemedim.
Hafta sonu başlıyor, kesinlikle kaçırmayın derim.
Hele hele erkek milleti maçlara dalmışken bir kenarda sakin bir biçimde keyfini çıkarabilirsiniz.
*
Bridge’i seyredeli 10 yıl oldu.
Kuzeyliler biraz geç döndü ama iyi döndüler.
TÜRKİYE’NİN EN ÜNLÜ İKİ EŞEĞİNDEN SON HABERLER
SEZEN AKSU’NUN BOZASI: Sezen’e “Senin yaşlı eşek ne durumda?” diye sordum. Cevabı şu oldu:
“Hahaha benim eşeğim hâlâ var hatta eşeklerim oldu. Yaşlı değil bebekti, adı Boza, şu anda ergenlik problemleriyle uğraşıyor. Okan Oflaz diye çok iyi kalpli yük hayvanları koruma derneğinin kurucusu bir arkadaşımın çiftliğindeler ”
BOYNERLERİN ZEYTİN’İ:
Ümit Boyner de Ayvalık’taki eşekleri için şunu söyledi:
“Bir anne, 2 oğlan geziyorlar bahçede. Zeytin, Badem ve Kömür. Bizimkilerin de canı sıkılıyor. Meğer eşek çalışmak istermiş ”