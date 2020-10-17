Dün dünya borsa tarihinde bir boy band olayı yaşandı

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş olsa da muhtemel bir hava saldırısına karşı geceleri şehirleri karartılmıştı.
Sonra bizim nesil de tanıdı karartma gecelerini...
Yunanistan’la ne zaman savaş ihtimali çıksa, okul kitaplarını kaplamak için kullandığımız mavi kaplama kâğıtları, bu defa Yunan uçakları görmesin diye pencerelerimize yapıştırılırdı.
Sonra 60’lar, 70’ler, 80’ler geldi... Ülkenin karanlık dönemlerini yaşadık.
Bu defa “karartma günleri” lafını öğrendik...
Hani Funda Arar’ın şarkısında söylediği gibi...
“Bir zindanda koy ver beni
Bu süre içinde RTÜK’e başvuru yapmazsa Türkiye’de Spotify’a ulaşım engellenecekti.
*
Bu yazıyı okuduğunuz sırada bunun 24 saati geçmiş olacaktı...
Bir gelişme olmasaydı Türkiye, dünyada Spotify’ı engelleyen ilk ülke olacaktı...
Tabii Kuzey Kore gibi ülkeleri saymıyorum.
Neyse ki 72 saat dolmadan bir gelişme oldu. Hükümete yakın kaynaklarda Spotify’ın başvuracağı iddia edildi.
Şu yazıyı yazdığım saatte anlaşma oldu mu olmadı mı kesin bilmiyorum.
Türk cazının ilk başörtülü piyanisti...
Ama bakın geçen hafta, İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist seçilince başına neler geldi.
Kendine tarih profesörü diyen biri çıktı....
Adı da Ebubekir Sofuoğlu...
Sakarya Üniversitesi’nde hocaymış...
Arkadaş muhafazakâr ya...
Başörtülü kız caz mı çalar...
Hemen belirteyim, konuştuğum insanlar olaya ideolojik gözle bakan kimseler değildi.
Bunu bakana söylediğimde şu cevabı aldım:
“Keşke ideolojik bakanlara da sorsaydın...”
*
Bu sözlerine şaşırmadım. Çünkü Hürriyet’in Ankara’daki sağlık muhabiri Meltem Özgenç’ten şunu öğrendim.
Sağlık Bakanı, basın toplantılarında akreditasyon uygulamıyormuş.
Yani iktidar yanlısı veya muhalif bir yayın kuruluşu olsun, isteyen her gazeteci katılıp üstelik soru da sorabiliyormuş.
Ben de gitmeden önce konuştuğum insanların en merak ettikleri sorulardan biriyle başladım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
COVID’le mücadelenin başkomutanı...
Nihayet geçen cuma onunla tanıştım.
Adana’ya gidiyordu, beni de davet etti.
*
Ben bakanla bu sohbeti yaparken, New York Times gazetesi çok güzel bir gazetecilikle COVID virüsünün insan hücrelerine nasıl saldırdığını anlattı.
Size onu da, yani ortak düşmanımızı da en basit cümlelerle tanıtacağım.
Tabii ki bakana da bu ortak düşmana karşı aşıyla mücadeleye ne zaman başlayacağımızı yine en basit sorularla soracağım.
Ankara Tuzluçayır’da hırsızın biri güvenlik kamerasını çalmış.
*
En komiği haberin fotoğrafıydı.
Hırsız, güvenlik kamerasını çalarken yüzünde en küçük bir endişe yoktu.
Üstelik ağzına bir de COVID maskesi takmıştı.
Kurallara uyan bir arkadaş yani...
Herhalde kamerayı çalınca, kendisiyle ilgili görüntüleri de alıp götürdüğünü sanıyordu.
Şapka aynı şapka, yanak ve dudaklar aynı yanak ve dudak...
Önce bu görüntünün nereden geldiğini anlatayım...
Torunum Sinan Ali, doğduğundan beri birçok çocuğun geçtiği evrelerden geçti.
Önce sempatik dinozor Barney... Sonra köpekbalıkları... Sonra Batman... Sonra Sünger Bob... Sonra bir ara Bruce Lee ve tabii ki bugün Marvel ve DC Comics süper kahramanları...
*
İşte bu aile geleneğinin başladığı günden beri nedense sabahları
Biri Kudüs’ten...
Öteki Riyad’dan...
Eminim bana ulaşan bu bilgiler ve bu fotoğraf şu an MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın önünde de bulunuyordur.
KUDÜS’TEN GELEN İSTİHBARAT: Önce Kudüs’ten gelen çok önemli bilgiyle başlayayım...
Konuşan kişi Majdi Khaldi...
Kudüs’ün tanınmış ailelerinden birinin mensubu...
Ancak 2006 yılından bu yana Filistin Devlet Başkanı
Ondan bir akşam önce, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy bir grup medya yöneticisi ve yazarı kulenin en üst katında bir yemeğe davet etti...
Davetli listesine baktım.
İktidar-muhalefet ayrımı yapılmamıştı.
Kimler vardı: Mesela davetliler arasında Sözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz, yazarı Deniz Zeyrek, gazetenin ve sahibi Burak Akbay’ın avukatı İsmail Yılmaz...
Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, sabah haberleri sunucusu İsmail Küçükkaya da vardı.
*
Kimler yoktu: Buna karşılık Karar, Aydınlık, Birgün gibi gazetelerden, Halk TV ve Tele 1 gibi kanallardan kimse göremedim.
*
Fotoğraf çekmek ve konuşmayı yapmak için de beni İstanbul’un At Pazarı semtine götürdü.
At Pazarı Fatih’te bir yer...
Osmanlı döneminde at satılan yermiş. Bugün “Muhafazakârların Cihangir’i” olarak tanınıyor.
*
Memleketin bunca sorunu varken bakın nelerle uğraşıyor.
Neyse ki şu fani dünyada yalnız değilmişim.
COVID-19 belasıyla mücadele eden İtalyan hükümeti de böyle bir günde bakın neyle uğraşmaya karar vermiş.
Michelangelo’nun ünlü Davut heykelinin bire bir ölçüde 3D replikası yapılacakmış.
Bence buraya kadar pek ilginç hiçbir bir şey yok.
Davut heykelinin bugüne kadar yüzlerce replikası yapıldı.
Las Vegas’ta Caesars Palace Oteli’nde bile bire bir replikası var.
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Yunanistan’a yaptığı resmi ziyaretin perde arkasını çok güzel anlattı.
Böyle bir yazının çalıştığım Hürriyet gazetesinde çıkmasından dolayı da gurur duydum.
*
Yazı büyük ölçüde bu fotoğrafta gördüğünüz Girit’in Hanya bölgesinde çekilmiş fotoğraf üzerine kurulu.
Yer Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in baba evi.
Sedat mönüde neler var onu bile yazmış.
Çok tanıdık bir mönü.
Instagram’da Fenerbahçe’nin, Galatasaray’dan 3.4 milyon daha az takipçisi var.
Eğer “takipçi” sayısı “taraftar” sayısını yansıtıyorsa yıllardır “Türkiye’de en çok taraftarı olan kulüp Fenerbahçe’dir” inancım yerle bir olacak demektir.
Ancak iki kulübün takipçi profillerini ve davranışlarını çok dikkatle izlediğimde tuhaf bir durumla karşılaştım.
Sekiz yaşımdan beri iyi bir Fenerbahçeliyim ama önyargılı bir Fenerbahçeli olmamaya çalıştım.
O nedenle kulüplerin takipçi profillerini ve davranış biçimlerini vereceğim, yorumu sosyal medya analizcilerine bırakacağım.
GALATASARAY
“Kim Kardashian’ın kameralara göstermeye alışık olduğu büyük bir kaynağı var, yine aynı kaynağı mı referans aldı acaba...”
Deniz Çakır da ana haber bülteni sunan bir insan için bu ifadenin güzel olmadığını söyleyip üslubunu eleştirdi.
*
Aslında iki kadın tartışıyor ve konu “cinsiyetçilik”.
Pek araya girmem böyle konularda ama burada ince bir nokta var.
Onu Ece Üner’le paylaşmak isterim.
Evet
Hürriyet’in hem Ankara hem de Moskova temsilcisiydim.
*
Birinci olay: Sovyetler Birliği döneminde 26 Ermeni’nin öldürülmesinden sonra bütün dünyaya kapatılan Sumgait şehrine girmesine izin verilen ilk iki gazeteci rahmetli Mehmet Ali Birand ve bendim...
Sumgait olayları hâlâ karanlıktır.
*
İkinci olayı 1989’da yaşadım. Yanımda Sovyet Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili ile birlikte Bakü’deydim.
Orada Azeri Yazarlar Birliği’nin düzenlediği bir basın toplantısındaydım.
Bir ara gözüm yan tarafta sessizce izleyen zayıf sakallı bir adama takıldı.
Siz de “Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle uğraşıyorsun lobisi”ndenseniz bu yazıyı atlayın.
Çünkü bugünkü konum, 1970’ler ve sonrasının en efsane rock gruplarından birinin gitarları olacak.
*
İlgilenenler okumuştur. Geçen yıl yine bir pazar günü Pink Floyd grubunun gitaristi
MAGAZİN ÂLEMİNİN KURUCU BABALARI
En renkli ve en eski siyasi magazinci: Müşerref Hekimoğlu... 1970’lerde Ankara yıllarımın en renkli ve güzel gazetecisiydi. Cumhuriyet gazetesinde ve ANKA Ajansı’ndaki yazılarının hastasıydım.
En korkulan magazinci: Hiç kuşkusuz rahmetli Çetin Emeç ve başında olduğu Hafta Sonu gazetesi... Magazin haberi ile bakan deviren gazeteci olarak tarihe geçti.
Magazine en sınıf atlattıran fahri magazinci: Banko Hıncal Uluç. Sanat, edebiyat, kültür ve daha birçok alanı magazin coğrafyasına o soktu.
En edebi magazinci: Selim İleri. 70’li ve 80’li yıllarda hazırladığı kültür sanat sayfalarında edebiyat, sinema ve sanat dünyasının ünlü simalarının evlerini ve dedikodularını öyle harika bir tarzla anlatırdı ki, benim magazinci olmamda çok etkisi oldu.
Cihangir fısıltı magazininin en derin babası: Sabiha Deren ve Yeni Sabah gazetesindeki köşesi “Fısıltı”... Hiç şüphesiz bugün “Düzeyli magazin” denilen Cihangir magazinciliğinin kurucu babası o. Gerçek adı da Hakkı Devrim.
Babıâli’nin en yazmayan magazincisi: Ergil Tezerdi.
Sadece bana değil, 1963 yılında Beatles’a da siyah dik yaka kazağı giydirip “With The Beatles” kapağına bu kazaklarla poz verdiren kadın yine oydu...
Adı Juliette Greco’ydu...
Fransa’da Saint Germain semtinin egzistansiyalizmin başkenti olduğu yıllarda, o sol entelektüel mahallenin kraliçesiydi...
Onun ilk fotoğraflarını, İzmir Namık Kemal Lisesi bahçesinde, Varlık Yayınları’ndan Sartre, Camus ve Gide’i okurken görmüştüm.
Ben, egzistansiyalizmin ne olduğunu öğrenmeden önce egzistansiyalist olan bir neslin çocuğuyum...
*
Beatles
Dün dünya borsa tarihinde bir boy band olayı yaşandı
Üç gündür Uzakdoğu borsalarındaki bir olayı izliyorum.
Aslında olay öyle çok büyük bir şey değil...
Ama benim gözümde büyük bir sosyolojik anlamı var.
Olay şu...
Güney Kore’nin en büyük eğlence şirketi Big Hit Entertainment halka açılıyor...
Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değer bekleniyordu...
Yani bugünün eğlence dünyasında öyle çok büyük bir volüm değil...
Ancak dün bu açılışta çok önemli bir gelişme oldu.
Ama önce bu şirket hakkında biraz bilgi vereyim.
*
Big Hit Entertainment Güney Kore’de müzik konserleri, turlar düzenleyen bir şirket.
Kore’de eğlence hayatının en büyük şirketi.
Ancak şirketin elindeki en büyük aset konser turları değil...
BTS adlı bir müzik grubu...
BTS adlı müzik grubunun işletmesini bu şirket yapıyor.
*
Diyeceksiniz ki, sadece bu mu...
Çünkü şirketin geçen yılki kârı sadece 86 milyon dolar...
Evet bu...
Öyleyse nedir bu 4 milyar dolarlık halka açılma...
*
BTS son zamanlardaki moda deyişiyle bir “Boy band”...
Yani erkek çocuklarından oluşan bir rock topluluğu...
Son şarkıları “Dynamite” şu an Türkiye dahil bütün dünya listelerinde.
Madonna onlarla birlikte şarkı söylemek istiyor.
Grubun bugün Güney Kore’de yılda 3.5 milyar dolarlık bir ekonomi yarattığı hesaplanıyor.
*
Şimdi gelelim düne...
Şirketin halka açılışının ilk günü ne oldu biliyor musunuz?
4 milyar dolar değer bulması beklenen şirkete 7.6 milyar dolarlık teklif geldi...
*
Ve geleyim bu yazının asıl amacına...
Asıl amacım bir kere daha RTÜK’çülere seslenmek...
SPOTİFY VE YOUTUBE’UN YARATTIĞI BİR BOY BAND
Bu gördüğünüz fotoğrafı 3 yıl önce Seul’de çektirdim.
Burası Seul’ün en büyük caddesi ve adı “K Star Road”...
K Pop, bugün Kore’nin çok akıllı bir devlet politikası ile yarattığı en büyük asetlerinden biri...
Devlet eliyle yaratılmış, ülkeye müthiş bir gençlik enerjisi veren soft power kaynağı...
Caddenin üzerindeki bu ayıların her biri ülkenin önde gelen bir pop grubunun adına boyanmış.
Öteki de bütün dünyada ve Türkiye’de hızla yayılan Kore dizileri...
İşte dün Kore borsasında 7.6 milyar dolarlık teklif alan bu grupları dünyaya taşıyan araçlar YouTube ve Spotify gibi streaming platformlar.
RTÜK’e bir kere daha bu modern zaman realitesini hatırlatmak isterim.
Bu sosyal medya platformları kapatıldığı taktirde ülkemizin genç sanatçılarının dünyaya açılmasına yardım edecek, böyle değerler yaratacak en büyük kapı kapanacaktır.
BİR DERGİ KAPAĞI VE 24 SAAT ARA İLE 2 HABER
Dün Courier International dergisini görünce, 24 saat önce önüme gelen şu haberi hatırladım:
Rusya, Doğu Akdeniz’de Mısır’la ortak tatbikata başlamış...
Kime karşı ve ne için...
Bence belli...
Türkiye’ye karşı...
*
Bu dergi her hafta uluslararası konularda çıkmış önemli yazıları topluyor...
Kapağında fesli bir Cumhurbaşkanı Erdoğan deseni var...
Büyük manşet yazısı ise şu:
“Türkiye dünyanın geri kalanına karşı...”
*
Nasıl yorumlamak gerekir?
Bir taraftan bakarsanız gurur verici diyebilirsiniz...
Türkiye artık aynı anda birçok ülkeye kafa tutacak noktaya gelmiş...
Ama yukarıda anlattığım Rusya-Mısır ortak tatbikatı, insanın aklına o cümlenin tersini de sokuyor:
“Dünyanın geri kalan kısmı Türkiye’ye karşı...”
*
O nedenle yorumum biraz temkinli olacak.
Türkiye artık askeri ve ekonomik açıdan güçlü bir ülke haline geldi.
Ancak askeri gücümüzü göstermenin de optimal noktasına geldik...
Bundan böyle alanı diplomasinin yumuşak gücüne açmak daha akılcı bir politika olur.
EPEY ZAMANDIR BANA TÜRK DİZİSİ İZLETTİREN İLK YAPIM
ÖNCEKİ hafta benim için “Kore haftası”ydı...
Harika bir politik polisiye olan “The Lies Within”i büyük bir ilgiyle izledim.
Streaming platformlarında yeni bir şey ararken Kanal D’nin yeni yapımı “Sadakatsiz”e rastladım...
Rastladım ve takılıp kaldım...
Son yıllarda Gülse Birsel’in dizilerinden başka hiçbir Türk yapımı izleyemez haldeydim...
İtiraf edeyim, dozu iyice abartılmış tarih dizileri beni iyice soğutmuştu Türk dizilerinden. Bir de “Kurtlar Vadisi” tipi dizilerin hepsi birbirinin kopyası maço tipleri...
İlk defa merkezinde kadın olan bir dizi...
Çok çekici bir senaryo...
Ve oyuncular...
“Sadakatsiz” beni yine Türkiye’nin “Soft Power”ı olabilecek bir diziye götürdü...
Türkiye, bir zamanlar dizi filmleri ve özellikle de, “Aşk-ı Memnu”, “Muhteşem Yüzyıl” gibi dizilerle bütün dünyada büyük bir yumuşak güç olma yoluna girmişti.
Ne yazık ki bu momentumu kaybettik...
Umarım “Sadakatsiz” yeniden bu yolu açar Türk dizilerine...
ÇANKAYA’DA IŞIKLARI İLK SÖNDÜRENİ UNUTMUŞUM
DÜN Türkiye’nin “ışık” ve “aydınlatma” konularındaki siyasi psikolojisini yazmıştım ya...
Çok önemli bir şeyi unutmuşum. Bir arkadaşım hatırlattı... Ahmet Necdet Sezer Cumhurbaşkanı olduğunda aldığı ilk karar Çankaya Köşkü’nün ışıklarını kapattırmak oldu.
Gerekçesi de “tasarruf yapmak”tı...
Ben ülkemin Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün ışıklarının yanmasından değil sönmesinden korkarım...
Nitekim onun Cumhurbaşkanlığı dönemi, benim gözümde Çankaya’nın kayıp yıllarıdır...
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