Düğün şarkıcısıyla aynı odada kalan meçhul beyefendi kimdi

Emin olun hiç öyle değil...
Z kuşağının, yani çocuklarınızın âlemine gireceğiz.
Şu cumartesi gününde sadece biraz ergen zihin jimnastiği yapacağız.
*
Marvel, 9 Haziran günü, “Pandemi sonrası yeni nesil süper antikahraman” dönemini “Loki” dizisiyle açtı.
Marvelcı olmayanlara “Loki”yi tanıtayım önce...
Kendim rekabet içinde yaşadım...
Hürriyet içinde ilk büyük yöneticilik mücadelemi, dönemin fiili Hürriyet CEO’sunun bir mülakatı üzerine verdim.
*
Sabah gazetesi ile büyük bir tiraj savaşı içindeydik.
O yönetici bir mülakatında “Biz ikinciliği kabul ettik. Fark 50 bini geçmediği sürece bizim için mesele olmaz” dedi...
O sabahı hiç unutmuyorum...
Sinirimden duvarları tekmelemiştim...
Çok iyi biliyorum ki büyük bir gazeteyi yönetiyorsanız, ikinciliği kabul etmek havlu atmak anlamına gelirdi...
Benim açımdan dünkü basın toplantısının en büyük sürprizi, Aziz Yıldırım’ın basketbol takımı ile ilgili önerisiydi. Sürpriz ötesi bir şok oldu benim için... Ama iyi bir şok...
OBRA BİLİYOR MUYDU?
Yıldırım, “Obradovic’i getiririm” dedi. Peki Obradovic bunu biliyor muydu? Büyük koç, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Barcelona’ya falan gider diye düşünüyordum. Ama nedense basketbola başladığı Partizan’la anlaştı. Bu beni şaşırtmıştı açıkçası. Bunu “Mustafa Denizli’nin futbola başladığı Altay’a teknik direktör olması gibi duygusal bir nedene bağlamıştım. Dün basın toplantısından sonra yanında bulunan yöneticilerle konuştum. Onlara “Koç biliyor muydu, yoksa bir tahmin mi” diye sordum. Yıldırım önceki gün Obradovic’le telefonda konuşmuş. “Koç gelir misin” deyince, aldığı cevap şu olmuş: “Seninle cehenneme bile gelirim başkan.”
ALİ KOÇ BU TEKLİFE NASIL BAKAR?
Ali Koç bu teklife ne der bilmiyorum... Bir başkan için böyle bir yetki paylaşımını kabul etmek kolay bir şey değildir. Kabul eder ve bir başarı hikayesi yazılırsa, bunun taraftar üzerindeki etkisi ne olur onu da düşünebilir. Şunu düşünmek de yararlı olabilir. Böyle bir başarının yolunu açacak teklifi kabul etme büyüklüğü de bir başkan için zaferdir. Hele hele bu teklifi yapan insan “Bir daha başkanlığa aday olmayacağım” diyorsa...
Çok doğru bir seçim...
Ben bu yıl Nobel ödülünün de onlara verilmesini bekliyorum...
*
Bu haberi okurken aklıma geçen ay televizyonda seyrettiğimiz bir ortak basın toplantısının görüntüleri geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Prof. Uğur Şahin birlikte Türk halkının önüne çıktılar.
Biri Türkiye’den, öteki Almanya’dan katıldı...
Sağlık Bakanı o gece Türk halkına BioNTech ile yapılan anlaşmayı açıkladı.
50 milyon doz aşı gelecekti...
Önce Trump...
Sonra Netanyahu...
Önceki gün de Fransa’daki yerel seçimlerde Avrupa aşırı muhafazakâr sağ popülizminin en güçlü figürlerinden biri olan Marine Le Pen’in partisi beklediğini bulamadı...
O nedenle dünden itibaren Avrupa’da şu soru sorulmaya başlandı:
Son 15 yıldır Avrupa’da yükselen “Sağ muhafazakâr popülizm artık geriliyor mu?”
Evet bunun işaretleri var.
EN AZILI POPÜLİSTİN KORKTUĞU OLDU KARŞISINDAKİ MUHALEFET CEPHESİ BİRLEŞTİ
Üç yıldır sessizliğe gömülmüş bulunan Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım bu perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyecekti.
Basın toplantısının yapılacağı tarih ilginç: 24 Haziran Perşembe...
Yani Fenerbahçe’de başkanlık seçimi yapılacak kongreye 24 saat kala yapıyor bunu Aziz Yıldırım...
Üç yıl önce başkanlık yarışını kaybettiği günden beri sessizliğe büründü.
O günden beri Şükrü Saracoğlu Stadı’na adımını atmadı.
Şimdi perşembe günü, hem de Çırağan Oteli’nde, niye böyle bir basın toplantısı yapıyor?
Her Fenerbahçeli gibi benim de kafamda bazı sorular vardı.
Dün bunların cevabını aradım.
Yürüyen kadın Sophia Loren...
Önceki akşam streaming platformlarda İtalya’nın efsane kadın oyuncusu Sophia Loren’in hayatını anlatan “Cercando Sophia” adlı belgeseli seyrettim.
Belgeselde Sophia’nın Napoli’de çekilen “İtalyan Usulü Evlilik” filminde şahane bir elbiseyle caddedeki yürüyüşünü gösteren bu sahne var...
*
Suratına tükürmeden önce iyice bakın ki gerçek yüzünü iyi görebilin.
İster AKP’li olun, ister CHP’li...
İster İyi Partili olun, ister MHP’li...
İster Deva Partili, Gelecek Partili, İP’li olun...
“Gelin 6 ülke bir platform oluşturalım. Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Ermenistan ve Gürcistan.”
*
“Bu platformla birlikte artık bölgede bir sükûnet meydana gelsin, düşmanlıklar kalksın.”
*
“Gürcistan’ın bazı kendine has sualleri vardı. Son Türkiye ziyaretinde tekrar konuştuk. Bu Gürcistan’ın da lehine olacaktır.”
*
“Bu bölgenin barışa ihtiyacı var, bunu başarmamız lazım. Ermenistan, Azerbaycan’la problemlerini çözdükçe Türkiye olarak gereken adımları atacağız.”
*
Upper Cihangir toplu halde “Villegiatura” (Sayfiye) mevsimi için Bodrum Gümüşlük’e gittiği için edebiyat dedektifliği görevi yine bana düştü.
Dünün en güzel haberi Hürriyet’te kültür yazarımız İhsan Yılmaz’ın köşesindeydi.
Şiirde “İkinci Yeni” akımının en sevdiğim dört şairinden biri olan Edip Cansever’in, seramik sanatçısı Alev Ebüzziya’ya yazdığı 123 aşk mektubu yayınlanmış.
Edip Cansever bugün artık hayatta olmayan büyük bir şair...
Alev Ebüzziya büyük bir seramik sanatçısı ve hâlâ hayatta... Aynı zamanda o kuşağın en güzel ve çekici kadınlarından biri...
Edebiyat aleminde bu tür mektuplaşmalar her iki taraf da hayattan ayrıldıktan sonra yayınlanır...
Öyleyse bu mektuplar nasıl yayınlandı?
Ancak bu NATO Zirvesi bence son yılların en önemlisiydi...
O nedenle, sıkıcılığı göze alarak bu zirve ile ilgili görüşlerimi yazmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları bence Türkiye açısından son derece önemli oldu.
Bunu hangi somut bilgiye dayanarak söylüyorsun diye sorarsanız, cevabım şu...
Kimsenin bilmediği ve benim bildiğim şeylerden biliyordum demeyeceğim. Çünkü kimsenin bilmediği şeyleri şu an itibarıyla ben de bilmiyorum...
Ama yıllardır bu tür olayları izleyen bir gazeteci olarak, yapılan açıklamalardan, gördüğüm fotoğraflardan, vücut dillerinden çıkardığım bazı sonuçlar var.
Kaynaklarım, liderlerin karşılaşma anlarındaki vücut dilleri, dokunuşları, yüz ifadeleri...
Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu,
Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
*
Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı
Birçok yerden, “Halkalı tutulma” denen bu olayı gösteren harika fotoğraflar geldi.
Bana göre en güzeli de manşete koyduğum bu fotoğraf oldu...
Halkalı tutulma gözümüzü yine uzaya çevirdi.
Bundan istifade ederek ben de son yıllarda size kâinatla ilgili en ilginç olaylardan birini anlatayım.
12 Nisan 2019 günkü yazımda, insanoğlunun yıllardır konuştuğu “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafının çekilmesinin hikâyesini yazmıştım.
Karadelik için, “öteki dünyanın kapısı” da diyebiliriz.
Kâinatın en az bilinen boşluklarıdır karadelikler.
Geçen yıl yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu maçla başlıyor.
Hürriyet Avrupa baskısı bugün şampiyona için hazırladığı 28 sayfalık güzel bir ek veriyor.
O ek için benden de bir yazı istediler.
O yazıyı hazırlarken farkına vardım şimdi yazacaklarımın.
Yarın sahaya belki de tarihimizin en genç milli takımı ile çıkacağız.
Gelin şu rakamlara bakalım.
*
Takımızın yaş ortalaması 25 ve şampiyonaya katılan 24 takım arasında en genci...
Harika Kırmızı Kraliçe oyununu sevmemize çocuk gibi sevinmişti...
O gece üzerinde bu fotoğrafta gördüğünüz “Kırmızı Kraliçe” kıyafeti vardı.
“Bu rolü Türkiye’de en iyi oynayacak isim” demiştim.
*
Dün milletçe öğrendik ki Ezgi Mola hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemi ile dava açılmış.
Nedeni de tecavüze uğrayıp intihar eden genç kızı savunmak için attığı tweet’miş.
İddiaya göre intihar eden kıza tecavüz iddiasıyla yargılanan kişiye hakaret etmiş.
Ne kadar da onuruna düşkün bir arkadaşmış meğer...
Hürriyet’in haberine göre Türkiye’de bu yıl düğün patlaması yaşanacakmış.
Normal yıllarda 500 bin olan düğün sayısının bu yıl 750 bine çıkması bekleniyormuş.
New York Times’ın haberine göre de İtalya da 17 Mayıs’tan itibaren düğünleri serbest bırakmış.
Düğünlerin serbest bırakılması bu iki ülkenin iki şehrinde özel bir sevince yol açtı.
Türkiye’de İzmir...
Çünkü İzmir gelinlik üretiminde belki de dünyanın en büyük şehri...
Sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın gelinlik ve damatlık kıyafetleri oradan gidiyor.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinden alınıp götürülüşü hâlâ gözümün önünde...
Saracoğlu Stadı’nda FETÖ’cü polislerin provokasyonunu hiç unutmayacağım... Orada yediğim biber gazı hâlâ genzimde...
*
Neler yaptılar bu kulübe...
Sırf Atatürkçü diye... Sırf herkes FETÖ yalakalığı yaparken onlar yapmadı diye...
Düğün şarkıcısıyla aynı odada kalan meçhul beyefendi kimdi
Şimdi anlatacağım olayı okurken, sonunda adını göreceğim kişinin o olacağını hayalimden bile geçiremezdim.
Size önce olayı, o kitaptan aynen aktaracağım...
Sonra hikâyede geçen iki kişinin adlarını açıklayacağım...
1950’li yılların sonu...
Şimdi gelin o sabaha dönelim...
*
David, Ankara Gar Gazinosu’nda çalışmaya başlayınca hem para kazanıyor hem de sevdiği işi yapıyor.
Ne var ki Ankara’da kalacak yeri yok... Hangi otele gitse her seferinde “Yer yok” diyorlar.
Zaten o zamanlar, Ankara’da Ulus gazetesinin ve Zafer gazetesinin bulunduğu yerde topu topu birkaç tane otel var.
*
İnatla, bıkmadan usanmadan dil döküyor ama nafile. En sonunda aklına bir fikir gelmiş ve demiş ki:
“Ben Gar Gazinosu’nda şarkıcıyım. Sadece geceleri çalışıyorum. Gündüzleri yatıp uyuyabileceğim bir odanız var mı?”
Bunun üzerine resepsiyonist:
“Sabahları erkenden işe giden bir bey var. Aynı odada diğer yatağı kullanmanıza izin verip veremeyeceğini soracağım.”
*
Hemen sormuş, cevap da gecikmeden gelmiş. Meçhul beyefendi teklifi kabul etmiş. David de dediğini yapmış. Geceleri çalışmış, gündüzleri de uyumaya oteldeki odaya gitmiş.
Gariptir ki uzun bir süre bu iki otel müşterisi karşılaşmamışlar.
Günler birbirini kovalamış. Bir gün David erkenden odaya gelmiş, o bey de biraz geç kalkmış. Görmüşler birbirlerini...
David otel odasına girdiğinde, karşısında o güne kadar hiç karşılaşmadığı oda arkadaşı o bey...
Hakkında bildiği tek şey, sabahları kendisi gelmeden önce odadan çıktığı, akşamları da odasına gelmeden evvel birkaç bara takıldığı ve içki içtiği...
David, günaydın demiş. Beyefendi tabii, daha yeni yataktan kalkıyormuş. Şöyle bir bakmış bu kim diye.
Neden sonra uykulu gözlerle nezaketen de olsa, günaydın diye karşılık vermiş.
*
Durum biraz trajikomik olduğu için espri konusu olmuş hemen. Birkaç espriden sonra David kendisini tanıtmış: “Ben David, Gar Gazinosu’nda şarkıcıyım. Sizin adınız nedir? Tanışabilir miyiz?”
Yataktan doğrulan bey hafifçe gülümseyerek cevaplamış:
“Ben Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışıyorum. Adım Orhan...”
*
O sabah odada karşılaşan bu iki insanın adları hikâyede var...
Gar Gazinosu’nda çalışan adını David diye verdiğim kişi Dario Moreno...
O günlerde Türkiye’de yeni yeni parlamaya başlayan bir şarkıcı...
İki vardiya olarak aynı odayı paylaşan ve adını Orhan diye verdiğim kişi ise Orhan Veli...
Türk şiirinin en büyük isimlerinden biri...
O günlerde ikisi de birbirini ismen bile tanımıyor....
Türk sanat ve edebiyat tarihinin en ilginç rastlantılarından biridir bu...
İZMİRLİ DARİO
1- KÜÇÜCÜK BİR KİTAPTA DEV GİBİ BİR HAYAT
BU olayı geçen hafta çıkan “İzmirli Dario” adlı kitapta okudum.
Kitabı yazan Türkiye ve Fransa’nın müzik ve magazin tarihinde çok önemli yeri olan Erkan Özerman...
Ankara Radyosu’nda 60’lı yıllarda “Eyfel’den Müzik” programı ile başlayan kariyeri daha sonra organizatörlük ve şarkı sözü yazarlığı ile devam etmiş.
Dario Moreno’nun en iyi dostlarından biri...
Kitabı su içer gibi okudum...
Sadece Dario Moreno’nun hayatı değil...
Bir dönem Türkiye ve Paris sanat hayatının filmi gibi...
Tam yaz kitabı...
Size birkaç ayrıntıyı aktaracağım, ama kitapta Türkiye’nin o günkü sanat âlemiyle ilgili çok renkli anekdotlar var.
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- Erkan Özarman, “İzmirli Dario”, Remzi Kitabevi, 2021
2- YETİMHANEDE BÜYÜYEN BİR DARBUKACI TENOR
DAVID Arugete 3 Nisan 1921 Pazar günü, Aydın’da Musevi bir anne babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi.
Çoğu sanatçı gibi mesleğe adım attığı yıllarda kendine bir sahne adı seçecek, kulağına hoş gelen “Dario Moreno” isminde karar kılacaktı.
Her ne kadar Aydın doğumlu olsa da Dario her zaman İzmirli olduğunu söylemiştir. Sadece büyüdüğü yer olarak değil, kültür olarak da İzmirlidir.
Dario’nun dünyaya gelmesinden kısa zaman önce ailesi Aydın’a yerleşmiş, Dario da Aydın’da doğmuştu. Ancak aile Aydın’da çok az kalmış. Dario iki yaşındayken İzmir’e yerleşmişlerdi. Buna rağmen, Dario ne zaman Aydın’ın adını duyacak olsa boncuk boncuk yeşil gözleri dolar, hüzünlenirdi. Aydın’ın türkülerini de en az İzmir’in türküleri kadar sahiplenirdi.
SON KONSER
3- İZMİR’DE SON KONSERDE AÇIKLANAN BİR VASİYET
SON konserini İzmir’de Efes otelinde verdi.
“Canım İzmir” şarkısını söyledi. Sözlerini kendi yazmıştı.
Bir ara ağlamaya başladı. Kulise gitti ve geldi.
Erkan Özarman’a şunu söyleyecekti.
“Bana bir şey olduğunda öldü demeyin. İzmir’e geri döndü deyin.”
SON YOLCULUK
4- SİNAGOG MORGUNDA 10 GÜN BEKLEYEN CENAZE
DARİO Moreno, 1 Aralık 1968 günü İstanbul Havalimanı’nda, kapılar kapandıktan sonra Paris uçağına alınmadığı için görevlilerle
tartışırken beyin kanaması geçirdi.
Doktorların sonradan söylediğine göre hastaneye getirildiğinde ölmüştü.
Cenazesi İstanbul’a getirildiğinde, İsrail’den gelen annesi Bayan Roza küçük oğluyla beraber havaalanındaydı ve herkesi şaşırtan
bir şey söyledi:
“Evladımı verin, götürüyorum.”
Erkan Özerman, kendisine oğlunun vasiyeti olduğunu, İzmir’e gömülmek istediğini söyler ve ona İzmir Radyosu’nda Ümit Tunca’nın yaptığı röportajda, oğlunun kendi ağzından “Bana bir şey olursa öldü demeyin! İzmir’e geri döndü deyin... Beni İzmir’e gömün” sözlerini dinletir.
Ama annesi onu İsrail’e götürmekte ısrar eder.
Tüm işlemler tamamlanıncaya kadar Dario 10 gün bir sinagogun morgunda bekletildi. Arkadaşları tabutuna İzmir toprağı koyarlar.
5- MEZARININ FOTOĞRAFINI BULAMADIM AMA KAYITLARINA ULAŞTIM
- Bu yazıyı yazarken Dario Moreno’nun İsrail’deki mezarının bir fotoğrafını aradım ama bulamadım.
Bulabildiğim tek şey şu kısa mezarlık kaydı oldu:
“Tel Aviv bölgesi, Bat Yam Holon Mezarlığı.
Mezarlık kimlik No: 26059411.”
Benim için ondan kalan en güzel mekân, İzmir’in Asansör semtindeki onun adını taşıyan sokaktır.
İzmir ve Akdeniz neşesini bütün dünyaya taşıyan bu büyük sanatçı için hüzünlü bir mezara hiç gerek yok.
SIKI DOSTLAR
6- JACQUES BREL VE BRİGİTTE BARDOT’NUN ROL ARKADAŞI
ERKAN Özerman, Dario Moreno’nun Paris ve Fransa hayatını çok güzel anlatıyor.
İzmirli Dario kelimenin tam anlamıyla Paris sosyetesinde ve sanat çevrelerinde çok yakın arkadaşlıklar kuruyor.
Fransa tarihinin en büyük şarkısı olarak bilinen “Ne Me Qittes Pas” şarkısının efsanevi şarkıcısı Jacques Brel çok yakın arkadaşı oluyor.
Onun Don Kişot oyununda Panço rolünü oynuyor. Dönemin dünyaca ünlü kadın oyuncusu Brigitte Bardot ile aynı filmde rol alıyor. Yves Montand’ın kariyerinin en önemli filmi ‘Korkunun Bedeli’nde rol arkadaşı oluyor.
KAÇ PARASI VARDI
7- KROKODİL CÜZDANININ GİZLİ BÖLÜMÜNDEKİ KAYIT
ÖZERMAN’a göre Dario Moreno, pinti denilebilecek derecede tutumlu bir insandı.
Öldüğünde annesi ve ailesinin avukatları onun parasının olduğunu bir kâğıda yazıp krokodil cüzdanının astarının altında sakladığını söylüyor.
Paris’teki bir bankadaki kasasında çok sayıda mücevheri varmış.
Peki sanat hayatından ne kadar para kazanmıştı?
Yıllarca onun menajerliğini yapan Eddy Marouani, hatıralarında 15 milyon dolara yakın parasının olduğunu söylüyor.
Hesapladım, bugünün satın alma gücü ile 115 milyon dolara yakın bir para ediyor.
O kadar bir servet yaptığını sanmıyorum.
8- GÖNÜL YAZAR’LA PATRİCİA CARLİ HANGİ ERKEK İÇİN KAVGA ETTİ
ÖZERMAN kitapta Gönül Yazar’dan hep övgüyle bahsediyor.
O da İzmirli olduğu için Dario Moreno ile çok dostmuş.
Bu arada çalışmak için İstanbul’a gelen bir Fransız revüsünde, o sıralarda henüz tanınmış bir şarkıcı olmayan Patricia Carli de varmış.
Patricia Carli ile Gönül Yazar, revüye eşlik eden Fransız orkestrasının yakışıklı bir üyesine âşık olmuşlar ve o nedenle aralarında bayağı çekişme yaşanmış.
Kim galip çıkmış yazmıyor ama ben Gönül Yazar’ın elinden bir erkeği almanın pek kolay olacağını sanmıyorum.
NOTLAR
9- KİTAPTAN ÖĞRENDİĞİM BAZI İLGİNÇ AYRINTILAR
- DARİO MORENO askerliğini annemin ve babamın memleketi olan Akhisar’ın orduevinde yapmış.
- MİNA: İtalya’nın yaşayan en büyük kadın sanatçılarından biri olan Mina’nın söylediği ilk parça olan “My Crazy Baby” şarkısını Yaşar Güvenir bestelemiş.
- İZMİRLİLER: 1960’lı yıllarda Fransa’nın en büyük şarkıcılarından biri olan ve Brigitte Bardot’nun sevgilisi Sacha Distel’in ailesi İzmirliymiş.
- Hayatımda aldığım ilk 3 plaktan biri olan “Oh Carol” şarkısını söyleyen Neil Sedaka’nın ailesi Çanakkaleliymiş.
10- HINCAL ULUÇ’A GÖRE MÜZİĞİN ‘YEGÂNELERİ’
KİTAPTA Hıncal Uluç’un Dario Moreno ile ilgili güzel bir yazısı da yer alıyor.
2012 yılında yazdığı yazıda “Müziğin yegâneleri” diyerek şu isimleri veriyor:
“Hafız Burhan, Münir Nurettin Selçuk, Safiye Ayla, Caruso, Maria Callas, Bach, Mozart, Dede Efendi ve benzeri eşsiz insanlar...”
Yazısı şöyle tamamlanıyor:
“Hikmetinden sual olunmaz, ilahi kudret onları insanların nankörlüğünden korumak için yanına alıp kurtarıyor...”