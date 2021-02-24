Dönekler ve hainler yeni bir sayfa açıyor

Vallahi dinlerken yıkıldım...
Bir kere daha söylüyorum...
Cem Yılmaz pandemi dolayısıyla çekilince, stand-up sahnesi Cübbeli Ahmet Hoca’ya kaldı...
Yani kavuk ona geçti...
Allah için o da acayip bir performans sergiliyor...
Geçen hafta iki gelişme oldu.
Geçen perşembe akşamı NASA Mars’a
Ekinoks, her yıl gündüz ile gecenin eşit olduğu güne verilen isim.
*
Yılda iki ekinoks var...
Biri 21 Mart ilkbahar ekinoksu...
Öteki ise 23 Eylül sonbahar ekinoksu...
Sözünü ettiğim cadılar dizisi bir sonbahar ekinoks günü başlıyor.
*
1. Ülke olarak başımızda büyük bir sorun patlamak üzere...
Ve bu sorunun adı “Brezilya poposu...”
Ama yavaş yavaş bu deyimin yerini “Kim Kardashian poposu” alıyor.
*
Bunun ilk işareti de dün İngiliz Guardian gazetesindeki tam sayfa bir haberle geldi...
Üstelik haberi New York Times gazetesi de duyurdu...
Diyeceğim “Kardashian’ın poposu” deyip dudak bükmeyin, konu ciddi konu.
*
En iyi okuduğum şey de bakanlık sitesine konan fotoğraflar...
Bu etkileyici fotoğrafı da dün Savunma Bakanlığı’nın web sitesinde gördüm.
*
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın makamını ilk defa bu kadar geniş bir kadrajla görüyoruz.
Fotoğrafta bakanın sağında Türk bayrağı, solunda ise NATO bayrağı görünüyor.
Arkada ise bir Atatürk portresi var.
Zaten sitenin sayfası da sol üste bir Atatürk fotoğrafı ile açılıyor.
Bir de “82’nci gibi” olanı...
Bir Türkiye şehri değil, ama bir Türk şehri gibi olmaya doğru hızla gidiyor.
Burası Suriye sınırları içindeki Afrin...
Bilmiyordum, meğer Türkiye bir süre önce bazı yabancı gazetecileri Suriye içinde Türk ordusunun kontrolündeki Afrin’e götürmüş.
Giden gazetecilerden ilk yazı dün New York Times’ta yayınlandı.
Bu şehir hakkında bilmediğimiz bazı şeyleri bu yazıdan öğrendim.
Ve öyle bir yazı ki...
Nereden üzerine düştüyse durup dururken bir anayasa tartışması başlattı...
Allah’tan ne Cumhurbaşkanlığı, ne iktidar partisi ne de Diyanet bu tartışmaya girdi...
Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da “Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez” demeye başladılar
Ben de diyorum ki:
İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız...
*
Madde 1 diyor ki: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...
Bunu mu tartışacağız?
Tabii ki konu, onun için yazdığım şu sözlerdi:
“Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek...”
Allah için Muharrem İnce’nin rahmetli Süleyman Demirel’e benzeyen bir tarafı var.
Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor...
Türk siyasetinde artık unutmaya başladığımız güzel bir meziyet bu.
Neyse, hemen söze girdi:
“Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor”
Türkiye’de geçen hafta V.I.P köpekler dönemi açıldı.
Size bu haberin hikâyesini ve perde arkasını yazayım.
*
Son yıllarda Türkiye’de en beğendiğim yeni markalardan biri Les Benjamins...
Gümüşhane kökenli bir ailenin çocuğu olan Bünyamin Aydın’ın yarattığı bir giyim markası.
Başlarda “Ottoman Punk” tarzı deniyordu.
Lüks sokak modasının önde gelen isimlerinden biri oldu.
Özellikle fesli James Dean desenleri falan bütün dünyada tutuldu.
- 73 yaşımdayım...
- Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi.
- Bugün “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi” sitesine girip TC Anayasası yazdığım zaman karşıma çıkan metnin üzerinde şu yazıyor:
“Kanun numarası: 2709
Kabul tarihi: 18/10/1982”...
Güzel isim ama itirazım var.
İngilizce veya başka Hint Avrupa dillerinde telaffuzu sorun yaratabilir.
“Kakabey” olarak söylenir ve bu da yanlış anlamalara yol açar...
Onlar eğlenir biz üzülürüz...
Ama önce size önemli bir haber vereyim.
*
Türk “Silikon” dünyasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme daha oldu.
Dünyanın önde gelen dijital araştırma kuruluşlarından YouGov, Türkiye’de “Wizsight” adlı online araştırma şirketini satın aldı.
Wizsight 2017 yılında N. Özge Akçizmeci adlı genç bir girişimci tarafından kurulmuş bir startup şirket.
Böylece BluTV’nin yüzde 30 hissesinin bir dünya devi olan Discovery’ye satılmasından sonra ikinci bir Türk startup’ı daha dünya piyasasına girdi.
YouGov ilginç alanlarda online araştırmalar yapan bir şirket.
“Bazen bir ülkede bir adam gelir...”
Sonra birasından bir yudum alıp devam ediyordu:
“Bazen o ülkede bir adam daha gelir...”
Geçenlerde bu tiradı yazmıştım...
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adam geldi...
Ülkeyi tam ortasından ikiye böldü...
Şimdi bir adam daha geldi....
‘Hiç’ diye karşılık verdim. ‘Kendimce bakıyorum, burnuma, şu burun deliğimin içine basınca biraz acıyor da’...
Karım gülümsedi...
‘Ben de ne yana doğru çarpık diye bakıyorsun sandım’ dedi.
Kuyruğuna basılmış köpek gibi döndüm:
‘Çarpık mı? Benim burnum mu?’
Karım dingince:
‘Elbette canım, İyi bak: Sağa doğru çarpık...”
*
Tartışmanın konusu “Afrodit” adlı bir kitaptı...
Yani Yunan mitolojisinin “Aşk ve güzellik tanrıçası” üzerine...
Daha doğrusu Fransız yazar Pierre Louys’un 1896 yılında yayınlanmış “Afrodit” adlı kitabı üzerine patlayan tartışmaydı bu.
*
Önümde bir kitap duruyor.
Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...
Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.
*
Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.
Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.
Bu da öyle...
*
Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.
Türkiye’de iki isim öne çıktı.
Telegram ve BİP...
Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...
BİP ise milli ve yerli...
Turkcell’in bir hizmeti.
İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.
Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...
Yine muhtemelen bazılarınız soldakini tanıyor.
Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham.
*
Gelelim en sağdakine.
O adam ünlü İngiliz sinema yönetmeni Guy Ritchie...
Bir kısmınız belki onu Madonna’nın eski kocası olarak biliyor.
Ama bizim gibi “kült sinema” tutkunları için o “Snatch” filminin olağanüstü yönetmeni Guy Ritchie...
20 Temmuz 1970...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Abdülhamid zamanından kalma 1416 sayılı kanunu ile devlet bursu almışım...
O gün doktora eğitimi için Paris’e ayak bastım.
*
İlk işim iki filmi seyretmek oldu...
Biri “Woodstock”...
Öteki ise “Strawberry Statement”...
Fransızcaya
1) 10 AĞUSTOS 2017 SAAT 19.00 MEŞUM DENİZALTI AÇILIYOR
O gün Kim Wall isimli 30 yaşında genç bir kadın gazeteci “UC3 Naitilus” adlı küçük bir denizaltıya gitti.
Wall London School of Economics’te, sonra da Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüş free lance, yani serbest çalışan bir gazeteciydi.
Yazıları ve mülakatları New York Times, Times gibi ünlü gazetelerde, Vice gibi dijital platformlarda yayınlanmıştı.
Denizaltı, Peter Madsen adlı Danimarkalı bir işadamı tarafından inşa edilmişti.
Roket uzmanıydı, çeşitli buluşları vardı ve bunlardan biri de kendi inşa ettiği bu küçük denizaltıydı.
Kim Wall
Dönekler ve hainler yeni bir sayfa açıyor
Şerefli bir “dönek”, gururlu bir “hain” olarak yine sahalara dönüyorum.
Hem de iki yüksek yerden aldığım izinle...
Biri “devlet başkanı”ndan...
Öteki “patron”dan...
İkisi de bana “Döneklik ve hainlik artık bütün dünyada şerefli bir payedir. Çık göğsünü gere gere halkın arasına gir” dediler.
Dün gece sabaha karşı cep telefonuma Deadline Hollywood haber sitesinden bir haber düştü.
ABD’nin eski başkanı Barack Obama ile ABD’nin en büyük rock şarkıcısı Bruce Springsteen Spotify üzerinden ortak bir podcast’e başladılar
Yani yaptıkları sohbeti şarkı gibi Spotify üzerinden streaming olarak yayınlıyorlar.
*
Obama eski başkan.
Springsteen’in ABD’deki lakabı ise “Boss”...
Yani patron...
Ve yaptıkları ortak podcast’in adı “Renegades”...
*
Bu kelimenin iki anlamı var...
Biri “dönek”...
Öteki ise “hain”...
Şimdi ABD’nin iki çok saygın ismi bir araya geliyor ve yaptıkları podcast’in adını “Dönekler” veya “Hainler” olarak niteliyor.
Sabaha kadar niye böyle bir isim koyduklarını araştırdım.
Bulamayınca ABD’de pop kültür konularındaki en güvenilir danışmanım Oray Eğin’e sordum.
Hayret, o da bulamadı...
*
Buradaki “dönek” kelimesini kendileri için mi kullanıyorlar, yoksa eleştirdikleri kişiler için mi diye baktım...
Her ikisi de başka insanlara hemen dönek, hain lakabı takacak karakterde değil...
Oray “Renegade” kelimesinin bir de “başına buyruk”, “farklı” gibi yan anlamları var dedi...
Anladığım şu...
Obama ve Springsteen, günümüz popülist diktatörlerinin, insanları karalamak için çok kolayca kullandığı bu iki kelimeyi, onların tahakkümünden kurtarıp komikleştirmek için kullanıyor.
Çok da iyi yapıyorlar...
*
O nedenle bu fotoğrafa iyi bakın....
Bu fotoğraf, bütün dünyada popülizme karşı başlayan yeni bir trendin habercisi...
Önüne gelen herkese “dönek”, “hain” yaftası yapıştıranların işi artık daha zor olabilir.
SEVİYELİ MAGAZİN 1
1) NÜKHET DURU’YU GAZİNODAKİ İLK PROGRAMINDAN KİM KOVDURDU
ÖNCEKİ gece Nükhet Duru’yu anlatan “Duru Olmak” belgeselini seyrettim.
Filmin yönetmeni Mu Tunç’u tanıyorum.
Türkiye’nin ilk punk filmini yapan sinemacı.
“Arada” adlı filmini çok sevmiştim.
Nükhet Duru, filmin girişinde ilginç bir hatırasını anlattı.
Daha hiç sahneye çıkmadan önce, çok genç yaşta, bir gazinodan, Ajda Pekkan’ın altında sahne alması teklif edilmiş.
İlk gecesi çok başarılı olmuş.
Bir şarkısını istek üzerine 4 kere üst üste söylemiş.
Tabii böyle olunca program sarkmış...
Ve anında o kadrodan çıkarılmış.
Yani resmen kovulmuş...
Merak ettim, ilk sahnesinde onu kovan veya kovduran kimdi...
2) DURU BELGESELİ SAYESİNDE YENİDEN KEŞFETTİĞİM ŞARKI
NÜKHET Duru belgeseli büyük ölçüde onun geçen yıl yayınlanan “Hikâyesi Var” adlı düet albümünün kayıtlarına dayandırılmış.
Albüm ve film sayesinde Nükhet’in son zamanlarda dinlemediğim, Onno Tunç’un “Seninle” isimli harika şarkısını yeniden hatırladım.
Bu şarkının “Seninle kendime yenildim ben” dizesi beni her defasında kendimden geçiriyor.
SEVİYELİ MAGAZİN 2
3) ALİ KOCATEPE’YE SORDUM NEDEN ŞARKILARINI ÇEKTİN
NÜKHET Duru belgeselinde dikkatimi çeken bir sahne var.
Teoman’la birlikte bir şarkıyı kaydettikten sonra şarkı yayınlanmıyor. Parazitli bir sekanstan sonra şöyle bir yazı çıkıyor: “Şarkının bestecisi izin verip sonradan çektiği için yayınlayamıyoruz.”
*
Nükhet Duru denince çoğumuzun aklına “Melankoli” ile “Ben Sana Vurgunum” gelir.
Her ikisi de Ali Kocatepe’nin şarkıları.
Merak edip dün sabah Ali’yi aradım.
Bana olayı başından itibaren anlattı, ama “Şu an bu konuda bir açıklama yapmak istemiyorum” dedi. Ancak daha sonra Hürriyet müzik yazarı Sinem Vural’a kırgınlığını anlattı.
*
Sonra aklıma geldi.
Ali albümün çıkışı
sırasında Sabah gazetesinden Özlem Avcı’ya durumu anlatmıştı.
Kısaca özetleyeyim.
4) İLK PLAĞINI YAPAN KİŞİ OLARAK ONA KIRILDIM
ALİ Kocatepe, Özlem Avcı’ya verdiği mülakatta, proje hakkında kendisine hiç bilgi verilmediği için kırgın olduğunu belirtip şunu söylemişti:
“Profesyonel çalışma arkadaşım da olsa, yılların dostu da olsa beni arayıp bu projeden bilgilendirmeliydi. Sanatçı hassasiyeti ile davranmalıydı. Bu durum biraz emrivaki oldu. Benim şarkılarım herkese açık, herkes şarkılarımı okuyabilir. Kendisiyle yıllara dayanan dostluğum ve ilk plağını yapan kişi olarak kırıldım.
1976 yılından beri bir dostluğumuz da
vardı. Ben de projesinde kendisi ile özdeşleşen şarkılarımı geri çekerek tepkimi gösterdim.”
Anlayacağınız olay parasal değil, bir “kalp kırıklığı...”
Yanlış hatırlamıyorsam, ev arkadaşı Hıncal Uluç da Ali’ye hak veren bir yazı yazmıştı.
ALPAY POLEMİĞİ
BÜLENT ERSOY’U SEVİYORUM ZEKİ MÜREN’İ SEVMİYORUM
ALPAY İzmir yıllarımda dinlediğim, “Norma Mia” şarkısından beri sevdiğim bir sanatçı.
Ankara yıllarında da arkadaş olduk.
Zor bir adamdır, ama çok harbidir.
Hatta biraz da gereğinden fazla harbidir.
Dün aradı, “Yahu durup dururken Zeki Müren’e niye saydırıyorsun” dedim. Cevabı şu oldu:
“Ben sadece şunu söyledim. Zeki Müren’in söyleme biçimini sevmiyorum. Buna karşılık Bülent Ersoy’un şarkı söylemesini seviyorum. Ne var bunda, fikrimi söyleyemeyecek miyim?”
ALPAY’IN KAHRAMANI ‘KILLI BEBEK FETTAH’
Bu arada Alpay bir çizgi roman yayınladı.
Adı “Şarkıcı Fettah ve Görünmeyen Adam”.
Öyle çizgi roman tarihine geçecek bir eser değil, ama Cüneyt Arkın’ın kült yapıtı “Dünyayı Kurtaran Adam” kategorisinde kendine bir yer bulabilir. Çizgi romanın kahramanı Fatih Ürek’i andıran bir şarkıcı...
Doğuştaki en büyük özelliği çok kıllı olması.
Babası bebeği görünce endişelenip doktora soruyor:
“Doktor beyefendi bu ne lan böyle, kıl revan içinde?”
Doktor da onu şöyle rahatlatıyor:
“Merak etmeyin efendim, sonradan dökülür...”
Kitabın sonunda Kıllı Bebek Fettah 450 milyon dolara Real Madrid’e transfer oluyor.
Alpay’ın çizgi roman konusundaki bu gizli kalmış yeteneği hakkındaki görüşüm ise şu:
“Keşke hep gizli kalsaymış...”
Ama yıllardır tanıdığım Alpay bu. Egosu ve cüreti hiçbir şeyin gizli kalmasına izin vermez.
Bana gelince...
Ben hâlâ “Eylülde Gel” şarkısını söyleyen şahane Alpay’ı dinlemeyi tercih ediyorum.
BAHÇELİ, SİYASETTE KİMLERİN ÖZELEŞTİRİ YAPMASINI İSTİYOR
İTİRAF edeyim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bir grup konuşmasını uzun süredir ilk defa tam metinden de okudum.
Bunun üç nedeni vardı.
Birincisi konuşmasının hemen girişinde söylediği şu cümleydi:
“Siyaset kurumunun teferruatlı bir özeleştiri yapması kanaatimce ahlaki sorumluluğudur.”
İktidarı destekleyen blokta ilk defa “özeleştiri” kelimesini işitiyordum.
*
İkinci nedeni ise konuşmanın neredeyse tamamını gençliğe ayırmasıydı.
*
Üçüncüsü ise içinde bol bol WhatsApp, Twitter, Facebook, Google, Instagram, YouTube, resim beğenme, Zoom, Endüstri 4.0, ‘Şeylerin İnterneti’, yapay zekâ, büyük veri, bulut bilişim gibi yeni kavramlar geçmesiydi.
*
Muhalefete yine bildiğimiz eleştiriler vardı.
Ama konuşmada benim de altına imza atacağım bazı cümleler vardı ki, burada kayda geçirmeyi yararlı buluyorum.
ÖNEMLİ CÜMLELER
SADECE KENDİNİ HAKLI GÖRMEK KORKUNÇ VE TEHLİKELİ BİR KİBİRDİR
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin konuşmasından şu cümleler dikkatimi çekti:
HAK VE ÖZGÜRLÜK: “Kabul etmek gerekir ki, hak ve özgürlük mücadelesi meşru ve hukuki sınırlar içerisinde insan onurunun ayrılmaz bir parçasıdır.”
SLOGANCILIK: “Hayatı, ‘yaşasın ve kahrolsun’ sloganları arasına sıkıştırmak bir bakıma özgürlük ve demokratik değerlerden vazgeçmek, insanca yaşama sırt çevirmek, dudak bükmektir.”
NEFRET VE İDEOLOJİ: “İnsani niyet ve hevesler kör nefretlerin, karanlık ideolojilerin, kanlı hesapların emrine verilmemelidir.”
HAK VE HUKUK: “Gençlerimize özellikle hatırlatmak isterim ki, haklı olmak en güçlü silahtır. Hukuka bağlılık hakkın yanında durmaktır.”
KİBİR: “Sadece kendini haklı bulmak, hakikati gören sihirli bir göze sahip olduğunu sanmak, farklı düşünen diğerlerinin haksız olduğunu düşünmek korkunç ve tehlikeli
bir kibirdir.”