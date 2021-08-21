Doğum günümde, cehennemin kapısından gelen ilahi bir mesaj

İkisi yan yana duruyor ama ne kılık, ne bakış, ne duruş ne de ayaktaki ayakkabı aynı...
*
Birinin elinde moda bir saat...
Kim bilir belki çakma bir Rolex...
Ön cebinde dolmakalem...
Yelek sanki eski burjuva başkan Karzai’nin gardrobundan çıkmış gibi...
Ayakta ucu kıvrık bayağı yeni trend spor ayakkabı...
Hiç öyle dağlarda savaşırken giyilmiş hali yok... Birazdan salonda kardiyo yapmaya başlayacakmış gibi bir hali var.
Kabil’de Amerikan uçaklarının etrafında insanlık dramları yaşanırken, Türk Hava Yolları da aynı havaalanından müthiş bir tahliye operasyonu yapmış.
Uğur o olayı neredeyse saniye saniye yazmış...
Meğer aynı gün aynı havaalanında yaşanan çok önemli bir başka olay daha varmış.
Onu da önceki gün Nagehan Alçı’nın köşesinden öğrendik.
Kabil’de kaos devam ederken, Ankara’da Hikmet Çetin’in telefonu çalmış.
Arayan Çetin’in Kabil’de görev üstlendiği yıllarda tanıştığı, 2003-2006 arasında dışişleri bakanlığı yapmış Rengin Dadfar Spanta...
Kendisi ve bir arkadaşının Kabil’de sıkışıp kaldığını, kurtarılmaları için elinden bir şey gelip gelmeyeceğini sorar...
Beni davet edenler, Nobu’nun iç tasarımını yapan Mimarlık Holding’in kurucu ortaklarıydı.
Holdingin “Yoo Mimarlık” adlı bir şirketi var.
Bana göre Türkiye’nin “Gizli iç tasarım hazineleri”nden biri...
Louis Vuitton, Monclair gibi dünya markalarının mekân tasarımlarını ve projelerini yapıyor.
Dünyanın her yerinde yaptıkları çok önemli işler var.
Mete Buyurgan, Alparslan Özarpat, Alptekin Yıldız ve Orçun Özkan adlı dört arkadaş tarafından kurulmuş.
İkisi ODTÜ, biri İTÜ mezunu. Dördüncüsü ise mimarlık eğitimini Almanya’da almış.
Kendimi, Kabil’de oturan; okumak, o makus talihini kırmak isteyen bir kız çocuğunun yerine koymak istiyorum...
Koyamıyorum...
Hiç olmazsa ne hissettiğini anlamaya çalışayım diyorum...
Anlıyorum, anlıyorum da...
Hemen kaçıyorum, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Budisti, Hindusu ile birlikte yarattığımız o kolektif suç mahallinden...
*
Oysa o dünya ne alayla ne valayla girmişti Afganistan’a...
Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.
Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.
Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.
Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.
Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.
Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.
SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK
Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...
1. Kitabın adı “Anılar Saçılmış, Odaya, Her yere”...
Metin Solmaz derlemiş.
Sevin Okyay önsöz yazmış... Ekip sıkı yani...
Şimdi gelelim asıl meseleye...
1. Aynı zamanda şahsi meselem de tabii.
Olay, sabah uyanıp dünya borsalarındaki kahve çekirdeği fiyatlarına bakmamla patladı...
Gözlerime inanamadım...
1.87 dolar yazıyordu...
Çok etkileyiciydi...
The Washington Post gazetesi gidip bu kızlarla konuşmuş.
Dün yazıyı ben de okudum...
Orada Sedat Ergin’in yazısında yer almayan çok önemli bir unsur vardı...
Kaçmayıp ülkesinde kalan kızların fotoğrafları...
Neden mi önemli bu fotoğraflar...
Çünkü, Taliban denen canilere açık hedef olacaklarını bile bile, kendi isimleri ile konuşmuş, yüzleri açık fotoğraf çektirmişler.
Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika’da bazı insanlara şu gördüğünüz davetiye gidecek. Ancak bu bir paralı katılım davetiyesi olacak. Davetiyenin altında iki ülkeden iki VIP kişinin imzası bulunacak.
Türkiye’den Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer... Amerika’dan ise HSBC Bankası’nın ABD CEO’su Michael Roberts...
Bu iki isim Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki eş başkanı...
İngilizce adı American-Turkish Society olan kuruluş 26 Ekim akşamı New York’ta Ahmet Ertegün için bir gala yapıyormuş.
Bu yıl Ertegün’ün ölümünün 15’inci yılı...
Acaba MİT’te onun gibi kaç kadın eleman görev yapmaktadır...
Bugün size anlatacağım kitapta bu soru da soruluyor. Ama kitabın asıl konusu MİT değil, Dışişleri Bakanlığı...
Önce oradan başlayıp sonra başlıktaki soruya geleceğim.
Biri Özdem Sanberk...
Bugün 83 yaşında...
Türkiye’nin Madrid, Paris, Amman, Bonn, Londra gibi çok önemli merkezlerdeki temsilciliklerinde çeşitli derecelerde görev yapmış...
Rahmetli
Yangından evvel bu salonda bir sanat sergisi vardı. Felaketle birlikte, yardım depolama ve dağıtım merkezi haline dönüştürüldü.
*
İtiraf edeyim dememe bile gerek yok.
O gün, New York Times gazetesinin Kahire bürosundaki gazeteci Vivian Yee, merkezden şu talimatı aldı:
“Hemen Tunus’a geçip olayı oradan takip edin...”1. ERTESİ SABAH İLK UÇAKTAN İNER İNMEZ BAŞINA GELEN
- VIVIAN Yee ertesi sabah ilk uçakla Tunus’a uçuyordu.
Yanında iki yardımcı daha vardı.
1. Ağustos ayının en sıcak günlerinden biri...
İslam ülkeleri başkanları Müslüman aleminin en kutsal mekânına bakan bir otelin geniş salonunda bir araya gelmişler.
*
Ramazan ayı olduğu için toplantı iftardan sonra başlıyor. Açılış oturumunda çok ilginç bir manzara var.
Yangın o zamana kadar çok az insanın bildiği bir olayı gün yüzüne çıkarmıştı.
Dünyaca ünlü Notre Dame Kilisesi’nin çatısında gizli bir canlı kolonisi yaşıyordu.
Üç kovan ve 200 bin arıdan oluşan bir koloniydi bu.
*
Yine yangın sayesinde öğrendik ki, bu arıların Nicolas Geant adlı bir de bakıcısı vardı.
Geant, Paris’teki arı nüfusunu arttırmak için başlatılan proje kapsamında 2013’te çatıya arı kovanları yerleştirmişti.
O devasa yangında herkes binaya ağlarken Geant arılarına ağlıyordu.
Oraya çok yakın Akbük’te evim var...
Ama endişem katiyen evimiz değildi...
Neticede evler yanar, yıkılır, yeniden inşa edilir...
Endişem Ören’deki Kemerköy Termik Santralı’ydı...
Korlar hâlâ kızgın...
Bir türlü ruhumuzu soğutma aşamasına geçemiyoruz...
*
Savaş sonrası enkaza dönmüş bu ormanın içinden yine de bana umut veren öyle şeyler geliyor ki...
Kurtuluş Savaşımızda mermi taşıyan kadınlarımız yine cephede...
Bu defa su hortumu taşıyorlar...
Dünyanın en büyük insanlık zinciri kurulmuş...
Göz yaşartıcı bir imece...
Saçları iyice kırlaşmış, sakalı ise iyice beyazlaşmış...
Bu yüz benim kuşağımın en tanıdık yüzlerinden biri...
*
Gerisinde onca eğlenceli şeyler var ama...
Ne yazık ki artık o insanı işte bu hüzünlü fotoğrafı ile hatırlayacağız...
Bu iki kare ile...
Biri, ülkesinin adaletine hâlâ duyduğu saygı nedeniyle, gardrobunda artık pek giymediği bu eski kruvaze takım elbisesi ile mahkemeye giderken...
Ama size önce bu serginin açıldığı mekânı anlatayım.
Tempelhof Havalimanı bugün boş ve neredeyse metruk devasa bir bina...
1923’te inşasına başlanmış ama Hitler döneminde totalitarizmin anıtsal bir binası haline gelmiş. Yani Nazi ruhunun dolaştığı hayalet bir hangar burası...
İşte burada “Diversity United” isimli, Türkçe’ye “Birleşik Farklılık” olarak çevrilebilecek bir sergi açıldı.
Daha doğrusu sınırlı bir bienal diyebilirsiniz.
*
Avrupa’nın 34 ülkesinden 90 sanatçının eseri sergileniyor.
Aralarında
Dün Türkiye, yanan ormanlarına, kaybolan canlarına, çaresiz hayvanlarına...
Ve bir de o ormanlar, oradaki canlılar için hayatını feda eden genç çocuğumuza ağlarken, ben Almanya’nın Bayreuth şehrinde Wagner’in “Die Walküre” (Valküreler) operasını seyrediyordum...
*
Türkiye’den ayrılırken, ülkem tatil yapıyordu...
Ve bir anda o duygusal tatil bitti...
Operanın her arasında insanlar bir önceki sahneyi konuşurken, ben Türkiye ile konuşuyordum...
Dün geceden beri o görüntüler gözümün önünde...
Bir de
Doğum günümde, cehennemin kapısından gelen ilahi bir mesaj
25 gün sonra, tam tarihi ile 14 Eylül 2021 günü, “İlahi Komedya” kitabının yazarı Dante’nin ölümünün 700’üncü yılı olacak.
Şimdi iki şehir onun mirası için savaşıyor.
Biri doğduğu yer olan Floransa...
Öteki öldüğü ve mezarının bulunduğu Ravenna şehri...
*
Tarih, gününde değil, günlerin köpüğünde yazılan bir hikâyedir...
Şimdi onu bağrına basmak için Ravenna ile savaşan Floransa, bir zamanlar onu ölüme mahkûm eden şehirdi.
O şehir ki, o gün günahkâr gördüğü, hain ilan ettiği evladının önüne iki seçenek koymuştu:
Burada idam..
Sürgünde hayat...
*
Sürgünü tercih etmiş ve doğduğu şehri terk edip gitmişti...
Aradan 700 yıl geçti...
Size sorsam, aranızdan kaç kişi çıkar onun sırtına ölüm fermanını asan din insanlarını, siyasetçileri ve yargıçları bilen...
Birkaç tarihçi, belki birkaç uzman...
Bana sorarsanız, ben bilmiyorum...
*
Yirmi yaşımdan bu yana Dante’nin “İlahi Komedya”sını, özellikle “Inferno” kısmını yani Cehennem’i üç kere okudum.
Hayatın üç döneminde, üç ayrı cehennem geçti gözümün önünden...
Her okuyuşumda mutlaka yepyeni şeyler buldum...
*
Siyasi nedenlerle cezaevlerine giren her insanı gördükçe aklıma Dante gelir...
Cezaevi cehennemine girenler kimlerdir diye düşünürüm hep...
12 Mart’ta Fransa’dayken daha yeni okumuştum Cehennem’i...
O sırada hapse atılan, idam edilen genç insanları düşündüm...
12 Eylül’de binlerce insan geçip gitti cezaevi denilen o cehennemlere...
Daha sonra başka dönemler geldi, başka insanlar gönderildi o “Infernolara”...
Hatta ülkenin cumhurbaşkanı bile girdi o kapıdan...
*
Yarım asır gelip geçti hayatımdan ve şimdi durup geriye bakıyorum...
Bütün bu tarih yapraklarında, cezaevi denilen cehennemlere girenler kimdi?
Hiç şüphesiz o gün o insanlardı...
Ya bugün geriye baktığınız zaman kimin cehennemini görüyorsunuz?
Kimmiş aslında tarihin gerçek cehennemlerinin zebanileri...
*
Dante bir 8 Nisan günü girmişti kendi cehenneminin kapısından...
Benim doğum günümde yani...
12 Eylül günü Ravenna şehrinde bir konser verilecek.
Orkestrayı Ravenna şehrinin fahri hemşehrisi Riccardo Muti yönetecek.
Ermeni besteci Tigran Mansurian’ın İlahi Komedya’nın “Araf” bölümünden esinlenerek yazdığı bir parçayı seslendirecek.
Ve Dante’nin 700’üncü ölüm yılı törenleri çok sembolik bir olayla kapanacak.
Floransa’dan gelen bir heyet, getirdiği zeytinyağı ile Dante’nin mezarındaki ebedi meşaleyi yakacak.
Kendi evladını 700 yıl önce cehenneme göndermeye kalkan bir sanat şehrinin belki de tarih önünde kendini affettirme merasimi olacak bu...
*
İlahi Komedya, insanoğlunun karanlık Ortaçağ’ından, Rönesans’a geçiş döneminde yazılmıştı...
Yani “Her gecenin bir sabahı vardır” cümlesinin aydınlık ve umut veren tarafını anlatır bize...
*
Dante’nin Cehennem’inin kapısında şu yazılıdır:
“Ey buraya giren, bütün umutlarını ardında bırak...”
Dünyanın bütün cezaevlerinin kapılarında görünmez panoların üstünde bu cümle yazılıdır.
Dante öleli 700 yıl oldu. Hepimize, siyasetçilere ve özellikle adalet dağıtan insanlara hâlâ aynı mesajı vermeye devam ediyor.
Kendileri, başkalarının adaletsiz kararları ile cehennemlere girenler, başkalarına cehennemin adaletsiz kapılarını açmamalı...
UFFİZİ MÜZESİ’NİN YÖNETİCİSİ GİZLİ ZİYARETÇİSİNE NE DEDİ
İKİ gün önce sanat haberi yapan bazı sitelerde okudum.
Teknoloji devi Elon Musk, Floransa’da Uffizi Müzesi’ni gezmiş.
Daha doğrusu müzenin yöneticisi Eike Schmidt ona özel bir tur düzenlemiş.
Musk en çok Paulo Ucello ve Piero della Francesca’nın eserlerinin önünde kalmış.
Bir de “Ölen İskender” heykelini uzun uzun seyretmiş.
Ama o özel ziyaretten sonra en çok konuşulan konu, müze yöneticisi Schmidt’in Musk’a söylediği şu sözler olmuş:
“SpaceX’iniz Mars’ta istasyon kurunca orada ilk sergiyi bizim müze açsın...”
Schmidt son zamanlarda “Uffizi Diffuzi” adlı bir güzel bir projeyi gerçekleştiriyor.
Uffizi’deki bazı eserleri, Toscana’daki küçük köy ve kasabaların müzelerinde sergiliyor. Musk’a söylediği bu sözler bir şaka mıydı yoksa gerçek mi, öğrenemedim.
ÖLÜME MAHKÛM ALPAKA BİZİ ÖYLE BİR İKİLEMDE BIRAKTI Kİ
BELKİ okumuşsunuzdur... “Geronimo” 8 yaşında bir alpaka...
Yani devegiller familyasından bir hayvan...
İngiltere’nin Gloucestershire kasabasında bir çiftlikte yaşıyor ve “sığır tüberkülozu” hastalığından mustarip.
Bu bakteri hayvandan hayvana geçtiği gibi insana da geçebiliyor. O nedenle İngiltere veterinerlik idaresi Geronimo’nun öldürülmesine karar verdi.
Ancak hayvanın sahibi buna karşı çıktı ve Yüksek Mahkeme’ye gitti. Yüksek Mahkeme önceki gün Geronimo’nun öldürülmesi kararının iptal edilmesi başvurusunu reddetti...
Yani Geronimo öldürülecek. Ancak İngiltere’nin hayvanseverleri ayağa kalktı.
İki gün içinde 130 bin imzalı bir dilekçe hazırlandı ve Başbakan Boris Johnson’a iletildi. Sağlık Bakanı “Öteki hayvanları kurtarmak için bunu öldürmeliyiz” diyor.
İki gündür bu sempatik alpakanın fotoğraflarına bakıyorum. Hiçbir şeyden habersiz öyle güzel bir bakışı var ki...
Hayat niye bizi böyle çok zor tercihlerle karşı karşıya bırakıyor diye kahroluyorum.
TATİLDE BANA EN ANLAMLI GELEN PLAK KAPAĞI
HER cuma olduğu gibi dün de streaming platformlardaki yeni parçaları dinlerken birinin kapağı dikkatimi çekti.
Pop Caz’ın önde gelen gruplarından “Jazzystics”in yeni parçası “Addicted to You”nun kapağına heykeli andıran bir erkek bedeni konmuş.
Gözündekinin ne olduğunu tam çıkaramadım.
Bir deniz gözlüğü mü...
Yoksa bir Virtual Reality aygıtı mı...
Tabii Akbük’teki evimde benim gözüme deniz gözlüğü gibi göründü...
Her ne ise bir şarkı kapağı olarak tasarım güzel.
GÜNÜN DİZİSİ
BİR HARLEM ‘BABA’SI VEYA ‘SOPRANO’SU İLGİNİZİ ÇEKERSE
* Kİ çekebilir...
Kaçırmayın derim.
Dizinin adı “The Godfather of Harlem”...
Türkçeye çevirmeye herhalde gerek yok...
2019’da gösterime girmiş bir dizi. Bu yıl ikinci sezonu da yayınlandı.
Marlon Brando’nun “Baba”, James Gondolfini’nin “Sopranos” dizisinde oynadığı rolü bu dizide Forest Whitaker oynuyor... Onlar kadar güçlü bir karakter mi derseniz, hayır değil derim.
Ama dizinin İtalyan çeteler tarafı tam babalardan oluşuyor. Paul Sorvino, Chazz Palminteri, Vincent D’Onofrio gibi İtalyan mafyası filmlerinin A takımı tam kadro orada.
Dizide her şey var...
Harlem sokak çeteleri, İtalyan mafyasının 5 baba ailesi, Kennedyler, Malcolm X, Martin Luther King, hepsi orada...
Bir Sopranos değil, ama keyifle izledim...
İKİNCİ SEYİR
LEYDİNİN YATAĞINDA ÖLEN KEMAL PAMUK KİMDEN ESİNLENDİ
BUNCA yıl sonra İngiliz klasiği “Downton Abbey”i yeniden seyrediyorum.
Tabii tak diye yine dizideki Osmanlı temsilcisi Kemal Pamuk’a takıldım. Yakışıklı, “maniere” bilen bir paşa.
Arnavutluk’un bağımsızlık anlaşması görüşmeleri için Londra’ya gelmiş ve Downton Malikânesi’ne davet ediliyor.
Paşa, yemekten sonra ailenin genç kızının odasına gidiyor ve onun yatağında ölüyor.
Tabii ki paşanın ismine takıldım.
Bugüne kadar adı Pamuk olan bir Osmanlı hiç duymamıştım.
Açıp bu konuların uzmanı Murat Bardakçı’ya sordum.
O da seyrederken bu isme takılmış.
“Arnavutluk meselesi için Londra’ya giden Tevfik Paşa’dır. O günlerde Orhan Pamuk çok gündemdeydi, senaryoyu yazanlar herhalde bu ismi ondan alıp uyarlamışlardır” dedi.
Tarihlere baktım...
Orhan Pamuk Nobel’i 2006’da aldı. Dizi 2010 yılında yapıldı...
Tarihler uyuyor yani.