Diyonizyak öfkenin kırmızı kart gördüğü muhteşem bir gece

Siz “brunch şampanyacıları”, tabii ki siz de kadehinizi kaldırabilirsiniz...
Şu güzel pazar sabahı size çok umut verici bir haberim var...
Çok değil... İki-üç yıl sonra bir hapla gençleşme ihtimaliniz çok yükseldi...
*
Size ölümsüzlük vaat etmiyorum ama...
En geç 10 yıl içinde, sizi 150 yaşına kadar yaşatacak çok önemli gelişmeler olabilir.
Silikon Vadisi’nin en zengin 10 adamını alın...
Yani yüzde yüz Müslüman adı ve soyadı...
Dünya artık onu “Mo Salah” olarak tanıyor.
Liverpool’un şahane oyuncusu...
*
Bu yıl İngiliz futbol liginin başından beri Liverpool’u uçuruyor...
Ne Messi bıraktı ne Ronaldo...
İki haftadır futbolla ilgilenen herkes onun Manchester United’a attığı golü ve asisti konuşuyor.
Şimdiden futbol tarihine geçti...
Rehberimiz, vitrindeki süs eşyaları arasındaki bir domuz dişini gösterip şunları söyledi:
“Domuz insanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvandı. O nedenle mezarlarda bulduğumuz süs eşyaları domuz dişinden yapılmış eserlerdi.”
*
Demek ki domuz, bu topraklarda, yani Mezopotamya’da insanoğlu ile birlikte yaşamaya başlayan ilk hayvanlardan biriymiş... Ne ilginçtir ki yine bu topraklarda doğan iki inancın, Müslümanlığın ve Yahudiliğin de haram ilan ettiği ilk hayvan oldu.
Diyarbakır’da rehberimizden bunu dinlememizden 48 saat sonra dünya medyasına şu haber düştü:
New York Üniversitesi’nden bir doktor grubu çok ilginç bir deney gerçekleştirdi.
Domuzun bünyesinde geliştirilen bir böbreği, ailesinin iznini alarak, beyin ölümü gerçekleşmiş bir insanın bedenine bağladılar.
“Dans etmek kalplerimizin konuşmasını duymaktır...”
*
Halay da bir danstır...
Dans literatüründeki adı “folklorik dans”tır...
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Fanatikler danstan korkarlar... Aralarında “hayatında hiç dans etmemiş olmakla” övünenler vardır.
Korkmakta haklıdırlar... Çünkü dans, onları besleyen nefreti, bir ilkokul çocuğunun bembeyaz silgisi gibi yumuşacık dokunuşlarla siler...
Yok eder...
Muhafazakâr bir ailenin üyesiydi...
Dün bizim mahallede onun hakkında yazılanlara baktım...
Üzülerek gördüm ki bu insanı hiç tanımıyormuşum...
Meğer tam da Türkiye’nin bugünlerde aradığı insanmış...
Hürriyet’te Yalçın Bayer’in yazısını okudum.
Onun daha ilk ve orta eğitimden başlayan bilim tutkusunu...
Üniversite yıllarını, sonrasını, Türk sanayisinin gelişmesi için verdiği mücadeleyi...
Bu bir maç kuyruğu değil...
Bir pop müzik konseri kuyruğu değil...
Ahmet Güneştekin’in geçen cumartesi Diyarbakır’da açılan “Hafıza Odası” sergisine girmek için bekleyen insanlar bunlar...
Sanat alanında böyle bir kuyruğu geçtiğimiz 10 yıl içinde iki defa gördüm...
Biri İstanbul’da Sakıp Sabancı Kültür Merkezi’ndeki Picasso sergisiydi.
Öteki de İzmir’de Arkas Sanat Merkezi’nde açılan Picasso sergisiydi.
Bugüne kadar
Ne yalan söyleyeyim, güzel yaşamak hayalleri olan bir insandım, hâlâ da öyleyim.
O nedenle memleketin bunca meselesi varken aklım yine de böyle şeylere takılıp gidiyor...
Yani benim de böyle sevdalı bir başım var.
İyi yaşamak bugün kurduğum bir hayal değil...
Mavi yolculuklar, yat sefaları ile ilgili hayallerim çok eskilere gidiyor...
Mesela şu fotoğraf.
1971 yılında Gökova’da bir yerde çekildi.
Yat 85 metre...
Türkiye’de yapıldı.
Bir Türk şirketi tarafından yapıldı.
Yapımı 4 yıla yakın sürdü.
Ve geçen ay Cannes’daki dünyanın en önemli yatçılık fuarında ilk defa dünyanın dikkatine sunuldu.
Aldığım bilgiye göre, fuarın en ilgi çeken teknelerinden biri oldu.
4 gün boyunca 1.000 kişiye yakın insan tekneyi gezdi...
William Shatner...
*
Biz onu daha çok “Captain James T. Kirk” olarak tanıyoruz...
Yani bizim bildiğimiz, 1970’lerin efsane uzay dizisi Star Trek’in ünlü kaptanı Kirk...
İşte onu oynayan aktör William Shatner, bu defa gerçekten uzaya gitmiş ve dönmüş.
‘Uzay Yolu’ (Star Trek) dizisi ilk kez 8 Eylül 1966 günü yayınlandı.
Dünya
Sütçünün getirdiği süt kasaları hâlâ dükkânın önünde duruyordu.
Durumdan şüphelenen komşular eve girince dehşetten donup kaldılar...
Yıl 2018’di...
Olay yeri Hindistan’ın Delhi şehrinin kuzeyindeki popüler bir mahalleydi...
O sabah dükkân sahibinin üst kattaki evine giren komşular, evin tavanındaki mazgal şeklindeki demirlere asılı 10 cesetle karşılaştılar.
Bir ceset de içeride bir odada yatağın üzerinde yatık vaziyetteydi.
*
Ama bir ekonomist var ki, nereye baksam onu görüyorum şu son zamanlarda.
Mariana Mazzucato...
*
Dünyayı sarsan 68 Mayıs olaylarından bir ay sonra, 16 Haziran 1968’de doğmuş.
İtalyan asıllı ama çifte vatandaşlığı var.
Aynı zamanda Amerikalı...
Londra Kolej Üniversitesi’nde ekonomi bölümü öğretim üyesi.
Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü Ekonomi Konseyi üyesi.
Yıl 2020...
Uzun yıllar yapılamayan Formula 1 yarışları yine Türkiye’ye dönmüş ama pandemi nedeniyle seyircisiz yapılıyor.
O gün F1 tarihinde bir rekor kırılıyor.
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Ne yapayım, dayanamıyorum... Bir de böyle dayaklara şerbetliyim.
Bugün pazar, kasveti atıp eğlenceli bir konuya gireceğim.
*
Geçen hafta itibarıyla “Türkiye’nin testosteronu en yüksek medya mensubu” tahtı beden değiştirdi. Geçen haftaya kadar en yüksek testosteronlu erkek medya mensubu bendim. Dr. Osman Müftüoğlu nezaretinde ölçülmüş testosteronum 623’tü...
Hatta Fenerbahçe benim için 623 numaralı bir de forma yaptırmıştı.
*
Sahip olduğum “E.T.” unvanım, yani “En yüksek Testosteron” tacım, geçen hafta itibarıyla elimden alındı.
Üstelik de bir magazinci tarafından alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün Rusya Devlet Başkanı Putin’le bir telefon konuşması yapmış.
Nedense bu haber bir gün önce pek dikkat çekmedi.
*
Acaba doğru mu diye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sitesine girip baktım.
Gerçekten bir gün önce açıklama yapılmış...
Açıklamada küçük bir cümle dikkatimi çekti:
“Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin’in doğum gününü de kutladı.”
İfadede
Cumhur İttifakı yeni bir anayasa için düşünce egzersizine başlamıştı.
Millet İttifakı ise resmen veya gayriresmi olarak dahil 6 partinin temsilcileri iee yeni bir anayasa için masaya oturmuştu.
*
İki kanat, iki ayrı sistem üzerine anayasayı konuşuyordu.
Cumhur İttifakı “Güçlendirilmiş Başkanlık Sistemi” üzerine...
Millet İttifakı ise “Güçlendirilmiş Parlamento” sistemine dönüşü savunuyordu...
İkisi çok ayrı yerlerdeydi...
*
Orada bir gazeteci sormuş: “Siz burada neyin peşindesiniz?”
Yabancı gazeteci bu soruyu sorunca Francesca da ona bir başka soruyla cevap vermiş:
“Benim için burada bulduğumuz en önemli şey ne biliyor musunuz?”
Gazeteci merakla bakınca devam etmiş:
“Tohum. Evet kazı sırasında bulduğumuz en önemli şey tohumdu. Bir oda dolusu tohum bulduk. Çünkü en geç tabakalarda çalışıyoruz. O dönemde insanlar ne yiyor biliyoruz ama emin değildik. Çoğu buğday ama başka çok ince tohumlar da var. Seneye botanik antropologları bakacak ve ne yediklerine karar vereceğiz.”
‘Aslan’ın altındaki dünyaya yolculuğumuzun ikinci günü bu tohumların sırrıyla başlıyor.
Çünkü bu tohumlar daha şimdiden bize çok çarpıcı bir tarihi gerçeği anlatıyor.
Bu sokağın 18 numaralı binasının kapısında Türk ve İtalyan bayrakları asılı.
Çünkü burası Türkiye’nin Roma’daki Yunus Emre Kültür Merkezi...
İşte bu binada 28 Şubat 2021 günü çok ilginç bir söyleşi yapıldı. Söyleşiyi yapan kişi Marcella Frangipane isimli bir profesördü.
Roma’nın prestijli La Sapienza Üniversitesi’nin öğretim üyesi. Ama onun bizi çok yakından ilgilendiren bir başka unvanı daha var.
Malatya’daki Arslantepe Höyüğü’nün eski Kazı Heyeti Başkanı.
*
Frangipane, Arslantepe’nin artık hepimizin bildiği önemini anlattı.
Burası MÖ 6 binden başlayıp, MS 1’inci yıla kadar uzanan bir dönemde bilinen en önemli yerleşim alanıydı.
Çünkü bana Avrupa ve insanlık tarihindeki çok önemli anlardan birini anlatır.
Fotoğrafta gördüğünüz kişi, Almanya’nın en önemli şansölyelerinden biri olan Helmut Kohl...
Fotoğraf 2014 yılında Bild gazetesi için ünlü fotoğrafçı Andreas Mühe tarafından çekildi.
*
Fikir, Bild’in eski Genel Yayın Yönetmeni, dostum Kai Diekmann’a ait...
Kohl, o sırada hastaydı ve çekime ancak tekerlekli sandalye ile gelebilmişti...
Kai, onu Ludwigshafen’den helikopterle alıp Berlin’e getirmişti.
Bu fotoğraf, Berlin Duvarı’nın yıkılışının 25’inci yılı için, sabaha karşı 05.00’te, Berlin’in Brandenburger Kapısı’nda çekildi...
Haberin başlığı şöyleydi:
“Dünyanın en uzun asma köprüsü Türkiye’de yapılıyor.”
*
Yazıdan öğrendiğime göre bugüne kadar dünyanın en uzun köprüsü Japonya’daki “Akashi Kaikyo” köprüsüymüş ve uzunluğu 1.992 metreymiş.
Çanakkale Köprüsü’nün uzunluğu ise 2.023 metre olacak.
ENR’daki İngilizce haberi iki defa dikkatle okudum.
Köprünün adı
Diyonizyak öfkenin kırmızı kart gördüğü muhteşem bir gece
Pazar gecesi benim için uykusuz bir geceydi...
Hayır hayır, geçirdiğim COVID-19 yüzünden değil.
Tam aksine cumartesi günü yapılan test negatif çıkmıştı.
Yaptırdığım 4 aşı sayesinde hafif bir nezleden bile hafif geçmişti.
Uykusuzluğumun nedeni 10 Büyükelçinin istenmeyen insan ilan edilmesi de değildi...
Nedeni, benim gibi bir spor manyağı için, tarihte az görülecek bir derbi gecesi olmasıydı...
Düşünebiliyor musunuz?
Gece, saat 17.15’te Barcelona-Real Madrid maçı ile başladı.
El Clasico yani... Sadece İspanya değil, belki de dünyanın bir numaralı derbisi...
18.30... Manchester United-Liverpool derbisi...
Bana göre Premiere League’in en önemli maçı...
Saat 19.45... Roma-Napoli maçı...
Mourinho’nun egosu ve iddiası, Napoli’nin ihtirasına karşı...
Biraz sonra Juventus-Inter. Yani İtalya’nın Fenerbahçe-Beşiktaş maçı...
Biraz sonra saat 22’de PSG-Marsilya...
Fransa’nın en önemli maçı...
Aynı saatlerde Athletico Madrid-Real Sociedad...
O da Beşiktaş-Trabzon...
Ve tam o saatte ABD’nin Austin kentinde Formula 1 yarışı...
*
Fenerbahçe maçını saymıyorum çünkü bunların yanında çok basit kalıyor...
Zaten seyretmedim... Önümde Ipad açıktı, oradan zaman zaman umutsuzca göz attım.
*
Az rastlanacak, tarihi bir futbol gecesiydi...
Ama emin olun, sporu çok aşan bir geceydi...
Siyasetçiler için de derslerle dolu çok çarpıcı olaylar seyrettik...
O nedenle bu geceyi benim gözümden izleyin istedim.
Futbolla ilgili değilseniz bile lütfen bir göz atın...
Nasılsa bütün öteki köşeler siyasetle, 10 büyükelçi olayı ile, dolar kuru ile dopdolu...
BİR DÖNEMİ KAPATIP BİR DÖNEMİ AÇAN TEKME
BANA göre pazar gecesi Avrupa ve Dünya futbol tarihinde bir dönemin kapanış seremonisiydi.
Bir tekme, perdeyi kapattı.
Manchester United kendi sahasında hezimete uğruyor.
Maçın daha birinci devresi bitmemiş ve skor 4-0...
Old Trafford stadı şok yaşıyor.
Liverpool neredeyse her gelişinde bir gol atıyor...
Geçen hafta yazdığım Salah Muhammed, Old Trafford tarihinde ilk defa ‘hat trick’ yapıyor. Yani üç gol atıyor...
Ve taraftarın büyük umutlar bağladığı Ronaldo öyle bir şey yapıyor ki...
Hem taraftar gözündeki itibarını hem kendini bitiriyor.
Sinirini rakip futbolcudan alıyor ve yerde yatan Liverpoollu oyuncuya resmen tekme atıyor...
Serbest vuruşta, penaltıda duran toplara yaptığı vuruşlarla tarihe geçen Ronaldo, bu defa yerde yatan futbolcunun karnındaki topa şut atıyor...
Kesin kırmızı kart verilmesi gereken bir hareket. Yine de sarıyla yırtıyor.
Karşısında ise Salah Muhammed, hem oynadığı top, hem zarafeti ile zirveye otururken...
Adı “Hıristiyan” olan Cristiano Ronaldo oturduğu zirveden dibe vuruyor.
Pazar gecesi Old Trafford, dünyanın megalo egolarına mezar oldu...
Ne oldum deme ne olacağım diye düşün...
İşte herkes için bu cümlenin gecesiydi.
KULÜBE DİYONİZYAKLARINA İKİ MAÇTA ÜÇ KIRMIZI KART
FUTBOLUN bu tarihi gecesinde 3 teknik direktör hakemlerden kırmızı kart görüp hem tribüne, hem de tarihe geçti.
Gelin gecenin üç diyonizyak menajerini tanıyalım.
*
Roma’nın Teknik Direktörü Jose Mourinho... Gerçi Portekizli ama o da Akdeniz’in parçası sayılır.
58 yaşında, Setubal doğumlu... Lizbon’a 48 km ötede. Biraz güneye inip Cebelitarık’ı dönersen Akdeniz...
Şaraba olan düşkünlüğü biliniyor...
Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti... 62 yaşında... Certaldo’da doğmuş. Yani Toskanalı, yani şarap bölgesinden gelmiş.
Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi... 45 yaşında... İtalya’nın Fransa sınırına yakın Piacenza şehrinde doğmuş. Yani Po nehrinin kenarından.
*
Üçü de İtalyan ligi Seri A takımlarının teknik direktörü.
Üçü de Akdeniz karakterine sahip teknik direktör.
Üçünün de egoları kuvvetli...
Üçü de kulübeyi boks ringine döndüren teknik direktör.
*
Nietzsche, Akdeniz toplumlarının “Diyonizyak karakter”e sahip olduğunu, Akdeniz’in, duygusallığın ego olarak fışkırdığı insanların coğrafyası olduğunu söylüyor.
Karakterlerini Dionysos’dan, yani şarap ve bağ tanrısından aldıklarını iddia ediyor.
Buyurun ispatı...
Pazar gecesi İtalya’da diyonizyak teknik direktörlerin öfke patlaması yaşadığı geceydi.
Üçü de maçı berabere bitirdi.
APOLLONCU TEKNİK DİREKTÖRLERİN TRAJEDİ VE ZAFER STRESİ TESTİNİN GECESİ
İNGİLTERE Premiere Ligi’nde ise tamamen zıt iki teknik direktörü seyrettik.
Biri Manchester United’in Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer’dı..
48 yaşında...
Norveç’in Kristiansund şehrinde doğmuş.
Norveç’in batısında bir şehir. Tam anlamıyla Nordik...
Tribünde, Manchester United’ın efsane Teknik Direktörü Sir Alex Ferguson oturuyor. Onun önünde aşağılanmışsın...
Sahada, Ronaldo yerde yatan oyuncuya tekme atarken, o boş şişeye bile tekme atmıyor... Yüzünde bir nefret ve öfke ifadesi yok...
Hezimeti bütün ağırbaşlılığı ile taşıyan bir Kuzeyli...
Hezimet, stres testinden başarıyla geçiyor.
*
Karşısında Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp... 54 yaşında... Stuttgartlı...
Tam bir Alman yani...
Zaferden zafere koşan bir teknik direktör...
Fenerbahçe’yi Saracoğlu’nda hezimete uğratan bir Fatih Terim düşün... Veya tersi bir Pereira...
İşte o seviniyor ama ölçülü...
*
Her ikisinin de özelliği Avrupa’nın kuzeyinden oluşları...
Yine Nietzsche’nin deyişiyle “Apolloncu” karakterde teknik direktörler...
Karakterlerini müziğin, sanatın, şiirin ve aklın gücünden almış.
Akılcılık ve serinkanlılık, duygusallığını kontrol ediyor. Duygusallık aklı teslim alamıyor.
Yani tek kişilik öfke, bütün takımın ruhu haline gelemiyor.
Ve kırmızı kart görmüyorlar...
Hep ne diyorum...
Futbol, sadece futbol değildir...
Tribün, kulübe ve saha bir toplumun karakterinin aynasıdır. Tabii ki siyasetçilerinin de...
BİR ÜLKENİN POLİS VE YARGISINI YIKIP İNŞA ETTİREN BİR SERİ KATİL
HAFTA sonundan beri bu genç adamın portresine bakıyorum...
Adı Yoo Young-Chull...
Güney Koreli bir seri katil o...
2000’li yılların başında Seul şehrinde başlayan esrarengiz cinayetlerin sanığı...
Öldürdüğü insan sayısı hâlâ tam olarak bilinemiyor.
20’e yakın insanı öldürdüğü kesinleşti ama dahasının da olduğu sanılıyor.
Bir tür “Kuzuların Sessizliği” filminin kahramanı Hannibal Lecter gibi...
Aynı zamanda yamyamlığı var.
Öldürdüğü insanların ciğerini yiyor.
İşte bu adamın hayatı belgesel bir dizi haline getirildi ve Türkiye’de de streaming platformlarda geçen haftadan itibaren yayınlanmaya başladı.
Adı “Raincot Killer” (Yağmurluklu Katil)
Bebek yüzlü bir genç adam...
Yolda yanınızdan geçse asla katil olacağına ihtimal veremezsiniz.
Ama müthiş bir egosu var...
Kendini tanrı gibi yenilmez olarak görüyor.
İşlediği her cinayeti anlatırken, “Anlatırsam dünya altüst olur” diye başlıyor.
*
Ancak üç bölümlük dizi, sadece bir seri katilin hikâyesi değil.
Aynı zamanda Güney Kore polisinin ve yargı sisteminin de sefaletini anlatıyor.
Nitekim seri katilin yakalanması ve yargılanması sırasında yaşanan skandallar ve yanlışlar nedeniyle Güney Kore’de büyük bir siyasi tartışma başlamış.
Sonunda polis teşkilatı ve yargı sistemi baştan sona değişmiş...
BAKALIM BELLUCİ’YE GÖRE MARİA CALLAS’IN EN BÜYÜK AŞKI KİM OLACAK
14 Aralık gecesi Zorlu’daki bu gösteri kaçmaz diyeceğim...
Ama nazar değmesin diye demiyorum.
Çünkü bu akşam New York’ta Ahmet Ertegün için düzenlenecek anma gecesinde olmayı çok istemiştim.
Ama COVID-19 pozitif çıkınca gidemedim.
O nedenle 14 Aralık için bir şey demiyorum.
Ama o gece şimdiden gözümün önünde...
Monica Belluci, Maria Callas, “Mektuplar ve Anılar” isimli bir oyunu sahneye koyacak.
Mektuplar söz konusu olunca aklıma hemen Renzo Allegri’nin 2010 yılında yayınlanan “Maria Callas; Lettres d’Amour” (Aşk Mektupları) adlı kitabı geliyor. Herkes Callas’ın en büyük aşkının Onassis olduğunu sanır.
Oysa mektuplar, en büyük aşkının İtalyan iş insanı Giovanni Meneghini olduğunu göstermişti.
Bakalım Belluci’nin, Tom Volf’un yönettiği “Maria by Callas” filminden esinlenen oyunu bize ne diyecek bu konuda...