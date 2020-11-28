Dışardakini maske koruyor da kilisedeki Tanrıya mı emanet

Adı “O Günler...”
Hiç de alışık olmadığımız bir Selda Bağcan şarkısı...
Söylendiği yıl 1974...
12 Mart ara rejimi geride kalmış.
Türkiye Kıbrıs’a çıkmış.
Ülkenin en laik kesimi ile en muhafazakâr kesimi koalisyon hükümetinde bir araya gelmiş.
Türkiye yaralarını sarıyor...
Belki de Amerika’nın ilk “X kuşağı kabinesi” olacak bu.
Dün yeni dışişleri bakanını anlatmıştım.
Aynı gün bütün Amerikan istihbaratının başına kimi getireceği de belli oldu.
Gelin şimdi onu tanımaya, hayat hikâyesinin en ilginç bölümünden başlayalım.
1) UYUŞTURUCU SATILAN BAR SONRA NE OLUYOR
HİKÂYEMİZ 90’lı yılların ortalarında, Amerika’nın Baltimore şehrinde başlıyor.
O yıl polis, şehirdeki bir bara baskın yapıyor.
Daha doğrusu Maçakızı’nın kurucu ortağı Sahir’in İstanbul’daki yalısından.
Arkasında çok güzel bir hikâye var ama önce dün gece gelen haberle başlayayım.
ABD’nin yeni başkanı Biden dün sabaha karşı Dışişleri Bakanlığı’na kimi getireceğini açıkladı.
Bakanlığa getireceği isim Antony Blinken’miş...
Şimdilik sadece şunu söyleyeyim.
ABD Dışişleri Bakanlığı’na bir gitarist geliyor.
Ama önce dün sabaha karşı bu haberi okuduğumda ilk aklıma gelen şeyi yazayım...
Bu sezonun bana en ilgi çekici gelen bölümü, sonlarda Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Thatcher arasındaki konuşmaydı.
*
Falkland savaşını kazanan, yaptığı radikal reformlarla İngiliz ekonomisini düze çıkarmak üzere olan Thatcher, bunlara rağmen popülaritesini kaybetmiş, artık partisi içinde zayıflamıştır.
Partisi istifa etmesini istemektedir.
1. Dördüncü gidişimdi. Bugüne kadar bana kimse orada bir “Mob Museum” olduğunu söylememişti.
Yani bir “mafya müzesi”nin...
Bu müze 14 Şubat 2012 günü açılmış. Bina 1933 yılında yapılmış ve uzun yıllar Las Vegas posta bürosu ve mahkemesi olarak hizmet vermiş.
Yani Las Vegas mafyasının üyeleri bu binadaki mahkeme salonunda yargılanmış ve mahkûm olmuş.
Belgenin adı “Mülhak Vakıflar Devir Teslim Tutanağı”...
Bu tutanağı görmedim
ama eski tutanaklardan
bildiğim bir şey var.
Bu tür vakıf devir teslimlerinde her şey madde madde yazılır.
Neler mi?
Caminin işletme defteri.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürü Musa Akdeniz bir bilgi notu gönderdi.
Arkasından Kültür Bakanı Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da aradı.
Her ikisi de ilginç bilgiler verdi.
Geçen pazar gününden beri kamuoyunun dikkatini çeken bu camiyle ilgili ilginç bilgilere yer verilmişti.
Bugün bu bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum.
*
Bu cami 1671 yılında Bursa’da
Lewis Hamilton bu yarışın İstanbul ayağını da kazanmış ve yarışma tarihine yeni bir rekor yazmış.
Bu yarışı, 7’nci defa kazanıp, Ferrari efsanesi Michael Schumacher’in rekorunu egale etmiş.
Yani Formula 1 tarihinde çok özel bir gün...
*
Bütün dünyanın gözü Türkiye’deki pistte yapılacak ödül töreninde...
Herkes Formula 1’in geleneksel şampanya patlatma seansını bekliyor.
Ama o ne?
Gazoz patlıyor...
Bir bahane uydurularak Türk ordusunun en gizli kalması gereken bölümünün kapıları kırılarak içine girildi.
Girdikleri yer “Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı”ydı.
Orası neresi mi...
Ülkemiz işgale uğrarsa, vereceğimiz kurtuluş savaşında hangimizin nerede görev alacağını, hangi silahın nerede gömülü olduğunu, nasıl haberleşeceğimizi gösteren planlar ve isimler...
*
Hepsi tek tek çalındı.
Bir savaş halinde işgalci düşmana karşı vereceğimiz savaşın, yani beka savaşının bütün şifreleri, planları çalındı.
Ve kopyalandı...
Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve dedi ki:
“Önümüzdeki aylarda öngörülebilir, kolay erişilebilen yargı sistemi için adımlar atacağız...”
*
Bu cümlelerin ne anlama geldiğini ise iki gün sonra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.
Bir kere daha benim şahsi zabıtlarıma geçmesi için en önemli maddelerini yazıyorum.
*
“Yargı, hiçbir kişi, kurum veya merciden emir, talimat, tavsiye, telkin almaz. Hiç kimse ve Adalet Bakanlığı da dahil olmak üzere hiçbir kurum yargı yetkisini kullanan mahkemelere vekâleten konuşamaz.”
*
“Ben de tarihe ‘Yetmez ama evet’çi olarak mı geçeceğim...”
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gün önce Külliye’de “Adalet ve Yargı Reform Paketi”ni açıklamıştı...
Cumhurbaşkanı o gün Türkiye’ye ve bütün dünyaya şu mesajı vermişti:
“Olağanüstü hal hukuku dönemi kapanıyor...”
*
Cumhurbaşkanı o gün Adalet Reformu’nu “9 Amaç” başlığı altında toplamıştı.
Konuşmasında şu cümleleri dikkatle not almıştım.
*
1) Özlem Türeci ve Uğur Şahin...
Bu iki isim, şu an dünyayı sarsan, ekonomileri durduran, milyonlarca insanın hayatına ve işine mal olan COVID-19 virüsüne karşı ilk etkili aşıyı bulan insanlardı...
Yani onlar antibiyotiği bulan Alexander Fleming kadar önemliydi.
O nedenle haklı olarak dünyanın önde gelen bütün medya kuruluşlarının manşetindeydiler...
2) DÜN NAVTEX İLAN EDİLİRKEN MANŞETTEKİ O ÜÇÜNCÜ KİŞİ
ANCAK bu buluşun üçüncü bir kişisi daha vardı ki, onu manşetlerde fazla görememiştik...
Bazılarımız yabancı televizyonlarda rastlamıştı ama bu üçlü arasındaki ilişkinin en renkli ve sembolik kısmını görememiştik.
Ne şunun gidişi ne bunun gelişi...
Bugünün en büyük haberi COVID-19 virüsüne karşı yüzde 90 etkili aşının bulunması...
Buluşun arkasında bir Türk kadını ile bir Türk erkeğinin bulunması da milletçe bonusumuz...
Aşı bulundu ve herkes gözünü piyasalara, borsalara dikti...
Tabii ki yükseldi...
Ama bana göre hayata dönüşün ilk harika işareti başka yerden geldi....
Live Nation’dan...
Amerikan başkanlık seçiminin ortaya koyduğu çok tuhaf bir durum var:
KAZANAN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla seçildi.
KAYBEDEN: ABD’de bugüne kadar bir başkan adayının aldığı en yüksek oyla kaybetti...
Terazinin bir tarafı daha ağır bastı...
Ama öteki tarafı da ağır bastı...
Gelin öyleyse bu tuhaf şeytan terazisinin iki tarafında ne vardı ona bakalım...
Seçim sonrası
Son yıllarda adını çok az duyduğumuz Timur Selçuk nasıl oldu da, şu bölünmüş ülkede sağdan sola hepimize hayır duası okuttu?
İşçilerle 1 Mayıs şarkısını, ODTÜ öğrencileri ile Deniz Gezmiş’e ithaf edilen şarkıları söyleyen bir sanatçı, nasıl olur da Emine Erdoğan’ın gençliğinin de şarkıcısı olabilir?
Olabiliyormuş demek ki...
*
Bu ülkede pek çok insanın kafasında bir Timur Selçuk şarkısı vardır.
“Çamuriyetçi, HDPKK’cı, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi...”
Aynen böyle demişti...
*
Yazının çıktığı gün bir milletvekili aradı.
AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı’ydı...
O gün yazımı okuduktan sonra Türkan Hanım hakkında o sözleri söyleyen milletvekilini aramış ve bu sözleri tasvip etmediğini söylemiş.
Telefonda bana Türkan Hanım hakkında çok güzel şeyler söyledi.
“O mülakatı ben de okudum. Ben de sizin gibi düşünüyordum. Ülkesine, halkına derin sevgiyle bağlı büyük bir sanatçının ince duyarlılığını gördüm. Halkımız onu hem insanlığı hem de muhteşem oyunculuğu ile gönlüne yerleştirmiştir.”
Bu 48 saat boyunca uykusuz kalmama değecek çok önemli bir anı canlı izleme imkânım oldu.
Popülist bir liderin itiraf anını... Size o anı anlatmak istiyorum.
*
Sandıklar kapanmadan önce, yani oylama devam ederken ABD Başkanı Trump kendi kampanyasını yürüten ekibin merkezini ziyaret etti.
Orada kampanya sırasında çalışan insanlara teşekkür etti...
Önce şu gözlemimi aktarayım.
Trump
Taksi şoförü 20 yaşlarındaki kadın müşterisini aldığında hava kararmak üzereydi...
Yolcunun verdiği adrese geldiklerinde ise hava iyice kararmıştı...
Şoför taksimetreyi durdurup müşteriye döndüğünde şaşırıp kaldı...
Arka koltukta kimse yoktu...
Oysa kapının açılıp kapandığını duymamıştı...
Ayrıca o açmadan kapıların kilitleri açılmıyordu...
Şoför durumu bağlı olduğu şirkete bildirdi.
Dışardakini maske koruyor da kilisedeki Tanrıya mı emanet
Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi önceki gün çok kritik bir karar aldı.
New York Eyaleti özellikle Noel sırasında kiliselere gidişe de sınırlama getirmek istiyordu.
*
Ülkede “Şükran Günü” ve Noel dolayısıyla büyük bir iç hareketlenme olacak.
Kiliseler dolacak...
Zaten zirve yapan pandemi yeni bir hız kazanacak diye endişeleniliyordu.
*
Düşünebiliyor musunuz...
- Ülkede 13 milyon vaka var..
- 263 bin insan hayatını kaybetmiş.
- Sadece bu başvurunun yapıldığı New York’ta 625 bin vaka var...
- Ölü sayısı 34 bin...
- Restoranlara sınırlama var.
- Spor karşılaşmaları seyircisiz oynanıyor.
*
Besbelli ki Noel sırasında bu rakamlar iyice büyüyecek.
Ama Trump’ın giderayak yaptığı atama ile bozulan mahkeme dengesi işte böyle dramatik bir sonuç ortaya çıkarıyor.
*
Muhafazakarlar, özellikle popülist muhafazakar liderler dini mekanlar konusunda nasıl böyle rahat ve sorumsuz olabiliyorlar hayret ediyorum.
*
Kafelerde, restoranlarda, AVM’lerde, stadyumlarda insanı sosyal mesafe ve maskenin bile koruyamayacağı düşünülüp böylesine sıkı sınırlamalar getiriliyor da...
Acaba toplu ibadet mekanlarında koruma işi Tanrı’ya mı havale ediliyor...
*
Yazık...Korona gibi bir felaket bile bazı insanları aklın gösterdiği yola sokamıyor.
SEVİYELİ MAGAZİNCİ UYUMA MÜLKİYE MARŞI ELDEN GİDİYOR
BU ülkede hâlâ bir “Mülkiye ruhu” vardır ve o ruhu en güçlü şekilde taşıyanlardan biri de Prof. Metin Kazancı...
Kazancı hoca son günlerde çok üzüntülü...
3 Eylül’den beri verdiği bir mücadeleyi kazanamıyor çünkü...
*
Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne gidenlerin hepsinin bildiği bir “Mülkiye Marşı” vardır...
TRT geçen 30 Ağustos’tan itibaren sık sık bu marşı çalıyor.
Ancak marşın adını değiştirmiş ve “Vatan Marşı” yapmış...
Metin Kazancı hoca da marşın adını yeniden kazanmak için büyük bir mücadele veriyor.
*
Son zamanlarda T24’deki yazılarıyla dikkati çeken “seviyeli magazin” yazarı Tuğrul Eryılmaz sık sık Mülkiye haberleri veriyor, upper (yukarı) Cihangir kafelerinde Mülkiyeli arkadaşlarıyla bir araya geliyor.
Ona sesleniyorum...
Arkadaş, Kazancı hocanın bu çağrısına da bir kulak ver, bir el at bu meseleye...
“İnek Bayramı” olunca yeri yerinden oynatıyorsun, mesele Mülkiye Marşı gibi bir onur meselesine gelince suspussun... Olmuyor yani...
TRT’NİN EL KOYDUĞU MÜLKİYE MARŞI KİMİN
- BU marşın sözleri bir Mülkiyeli olan Cemal Edhem Yeşil tarafından yazılmış.
Daha sonra Musa Süreyya tarafından bestelenip Mülkiyelilere ithaf edilmiş.
Prof. Metin Kazancı “Bu marş Mülkiye’nindir” diyor.
Ama marş Mülkiye adına tescil edilmemiş.
SEYİRCİ GÖZÜYLE ÖNEMLİ BİR GÖZLEM
Netflix’te Family Guy çizgi filmini izlerken alt yazıları okumak çok güç. Özellikle açık renk zeminler üzerindeki karakterler bold olmadığı için okumak mümkün değil. Amazon Prime Video’da alt yazı fontlarını seçme imkânı var. Netflix de bunu yapmalı diye düşünüyorum.
NE O ‘Z’ ERKEKLERİ SOKAKTA SLİP KÜLOTLA MI DOLAŞIYOR
DÜN “Z kuşağı erkeğinin yükselen trendi 5 inç şort” yazdım ya...
Sabah ilk itiraz Türkiye’nin kısa pantolon fanatiği ve şampiyonu mimar gazeteci Ali Esad Göksel’den geldi...
Sonra da başkaları...
*
5 inç yani 12.7 santim şort dedim ya...
Eline mezurayı alan belden aşağı ölçmüş... Neticede slip bile olmayacak bir boy tabi bu...
Kabahat bende, pantolon modasında 5 inçin ne olduğunu da yazmalıydım.
*
Arkadaşlar...
Kısa pantolon ve şortta “5 inç” kavramı belden aşağı değil, dizden yukarı mesafeyi temsil eder.
Yani dizin üstünde 12.7 santim demek...
Neden 5 inç onu da anlatayım...
*
Yapılan ölçümlere göre bu boy şort, koşmak için en elverişli uzunluk.
Çok kısa şort kasıklara baskı yapar.
Çok uzun dizin hareketini zorlaştırır..
İdeal boy buymuş...
Yükselen trend de bu...
*
Örnek mi?
İşte Ali Esad Göksel’in Barcelona’da çekilmiş bu fotoğrafı...
Tam 5 inç...
ETİK TANIMAYAN İKİ AŞİRET SAVAŞIRSA HANGİSİ KAZANIR
SON zamanlardaki en büyük keyfim streaming platformlarındaki “Family Guy” dizisini seyretmek.
Bugünlerde müesses nizama karşı iyice uyanan duygularıma en uygun düşen şey, çizgi filmler...
Tekrar tekrar seyrediyorum ve doyamıyorum...
Ama önceki gece öyle bir şeyle karşılaştım ki...
“İşte bu Nirvana” dedim...
*
“Family Guy” dizisinin 13’üncü sezonunda, hiçbir etik kural tanımayan Griffin ailesi, hiçbir etik kural tanımayan bir başka çizgi film ailesi Simpsons’ların evine misafir oluyor...
Ve çok iyi arkadaş oluyorlar...
Ama iki bölümlük bu beraberliğin son sahnesine kadar...
*
Orada iki ailenin büyükleri Peter Griffin ile Homer Simpson arasında öyle bir kavga patlıyor ki...
Şehrin nükleer santralını patlattıkları halde kavga bir türlü bitmiyor...
Üstelik radyasyonu yiyince süper kahraman haline dönüşüp yine kavgaya devam ediyorlar.
*
Peki kim kazanıyor?
Tabii ki yenişemiyorlar.
ETİK TANIMAZ ÇİZGİ ANTİKAHRAMANLAR ALBÜMÜ
SON 30 yılda bıkmadan seyrettiğim anti-establishment yani müesses nizam yıkımcısı çizgi filmler şunlar:
- 1990’lar: Simpsons ve Beavis and Butt-Head
- 2000’ler: South Park ve Family Guy
- 2010’lar: Big Mouth ve Paradise PD
- 2020’ler: Hoops
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