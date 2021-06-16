Dirsek dirseğe, kol kola, yüz yüze, baş başa Avrasyacılığın sonu mu

Ortadoğu’nun en tehlikeli “popülisti” iktidar koltuğunu kaybetti...
Yerine bir koalisyon geldi...
Hem İsrail “Oh” dedi...
Hem dünya...
Gelin olanları alt alta yazalım ve biraz geri çekilip bakalım:
İsrail halkı ve parlamentosu, Netanyahu’nun “Ben gidersem İsrail batar” şantajına kulak asmadı.
İsrail halkı ve parlamentosu,
Dünyanın en güçlü 7 ekonomisinin lideri ise önceki gün İngiltere’de Cornwall Plajı’nda bir araya gelip geleneksel aile fotoğrafını çektirdi.
Yüzlerinde maske yoktu ama aralarına sosyal mesafe koymuşlardı.
Böyle olunca da hepsinin duruşu ve kıyafeti daha çok ortaya çıkıyordu.
Ben de bu dünyanın en gelişmiş 7 ülkesini yöneten liderlerin kıyafet ve vücut dili analizini yaptım.
Yanıma danışman olarak da eski Radikal gazetesinin moda yazarı ve erkek giyim markası Milimetric’in kurucu ortağı Kağan Gökalp’i aldım.
İşte bizim gözümüzden dünyayı yöneten “maskesiz yedili”....
Eski milletvekili Nevzat Yalçıntaş Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi’nde ölmüştü.
83 yaşındaydı ve ölüm nedeni kalp kriziydi...
*
Prof. Yalçıntaş, eğitimini Fransa ve İngiltere’de yapmış, parlak bir öğretim üyesiydi.
TRT’nin eski genel müdürlerinden biriydi.
İki dönem milletvekilliği yapmıştı.
Muhafazakâr kesimin en demokrat insanlarından biriydi...
İktisat fakültesinde eski Cumhurbaşkanı
Birçok yerden, “Halkalı tutulma” denen bu olayı gösteren harika fotoğraflar geldi.
Bana göre en güzeli de manşete koyduğum bu fotoğraf oldu...
Halkalı tutulma gözümüzü yine uzaya çevirdi.
Bundan istifade ederek ben de son yıllarda size kâinatla ilgili en ilginç olaylardan birini anlatayım.
12 Nisan 2019 günkü yazımda, insanoğlunun yıllardır konuştuğu “karadelik” denilen “şey”in fotoğrafının çekilmesinin hikâyesini yazmıştım.
Karadelik için, “öteki dünyanın kapısı” da diyebiliriz.
Kâinatın en az bilinen boşluklarıdır karadelikler.
Geçen yıl yapılamayan Avrupa Futbol Şampiyonası bu maçla başlıyor.
Hürriyet Avrupa baskısı bugün şampiyona için hazırladığı 28 sayfalık güzel bir ek veriyor.
O ek için benden de bir yazı istediler.
O yazıyı hazırlarken farkına vardım şimdi yazacaklarımın.
Yarın sahaya belki de tarihimizin en genç milli takımı ile çıkacağız.
Gelin şu rakamlara bakalım.
*
Takımızın yaş ortalaması 25 ve şampiyonaya katılan 24 takım arasında en genci...
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın evinden alınıp götürülüşü hâlâ gözümün önünde...
Saracoğlu Stadı’nda FETÖ’cü polislerin provokasyonunu hiç unutmayacağım... Orada yediğim biber gazı hâlâ genzimde...
*
Neler yaptılar bu kulübe...
Sırf Atatürkçü diye... Sırf herkes FETÖ yalakalığı yaparken onlar yapmadı diye...
Önceki gün aldığım bir bilgiye göre Erdoğan bu görüşmede ABD Başkanı’na bir boksörden söz edecek.
Bir de kitap hediye edecek.
Kitabın adı da şu: “A Golden Heart Mitten...”
Yani “Altın Kalpli Eldiven...”
*
Önceki gün AKP’li bir başkanla ringe çıktım.
Beyoğlu’nun göbeğine kurulmuş bir ringin kenarındaki halatları kaldırıp birlikte içine girdik ve bu fotoğrafı çektirdik.
Ringe çıkma daveti Beyoğlu Belediye Başkanı
Bu hafta başında spor dünyasını çok yakından etkileyen çok önemli bir tartışma başladı... Tartışmayı başlatan kadın bir sporcuydu ve şu anda spor medyasında toz duman. Olay şu:
KADIN SPORCU MAÇ SONU TOPLANTISINI REDDEDİNCE
Paris'te yapılan Fransa Açık Tenis turnuvasında Naomi Osaka maç sonunda yapması gereken basın toplantısına çıkmayı reddetti... Böylece tenis tarihinde bir ilke imza attı. Nedenini de şöyle açıkladı: “Bu basın toplantılarında sorulan negatif ve öfkeli sorular psikolojimi bozuyor ve benim mücadele azmimi kırıyor...”
KIZGIN ORGANİZATÖRLER PARA CEZASI VERDİ, İHRAÇLA TEHDİT ETTİ
Tabii organizatörler Naomi Osaka’ya hemen 15 bin dolar para cezası verdiler. Onunla da kalmadılar, turnuvadan ihraç edebileceklerini ve disiplin soruşturması başlatılabileceklerini ifade ettiler.
Naomi Osaka da ceza almasından 1 gün sonra turnuvadan çekildiğini açıkladı. Spor dünyasında büyük bir tartışma başladı ve çok sayıda sporcu Naomi Osaka’ya destek verdi. Kadın tenisçinin kararı, aynı zamanda bütün dünyada ‘sporcuların mental sağlığı’ konusunu da tartışmaya açtı.
BAZI GAZETECİLER SORU SORMUYOR KENDİNİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYOR
İlk açılış “Perakende Günleri” toplantısıydı.
Toplantı sonunda, “Perakende Güneşi Ödülleri” verildi.
Birincisi pandemi sırasında başarılı olan şirketler ödüllendirildi.
Bir de “Yirminci Yıl Özel Ödülü” vardı.
Buna “Ödüllerin Ödülü” deniyordu....
Perakende sektörünü temsil eden 15 dernek ve iki ana sponsordan oluşan büyük jüri belirledi.
Ödülü Mudo mağazalarının kurucusu Mustafa Taviloğlu’na verdiler.
Ve onu, kendisinin yıllar önce söylediği şu cümleyle tanıttılar:
O meşum sabaha...
19 Aralık 2009 sabahı Beylerbeyi’ndeki bir askeri lojmanda silah sesi duyuldu.
Türk ordusunun bir subayı, o sabah tabancasını şakağına dayadı ve tetiği çekti. Arkasında da şu mektubu bıraktı:
“Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilemez. Bu şekilde giderseniz ne yönetecek bir ordu, ne yaşayacak bir Cumhuriyet, bir ülke bulamayacaksınız.
Şunu bilin ki en küçük suçu ve günahı olmayan ben bu yapılan hukuksuzluğa isyan ve bu karanlığa bir nebze ışık olabilmek için hayatıma son veriyorum.”
*
Yarbayın adı
Gönderen Ahmet Özal’dı...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın eşi Semra Özal’ı İstanbul’daki evinde ziyareti sırasında çekilmişti.
Hemen söyleyeyim...
Tarihi bir fotoğraftır bu...
Büyük bir barışın fotoğrafı...
Cumhuriyet’i kuran partinin, Cumhuriyet’in liberal devrimini yapan insanı ile vefa buluşmasıdır...
Yeni CHP’nin temellerini atan bir karedir...
Bu maç Avrupa’nın seyircili futbola dönüşüydü. 16 bin taraftar sahada 60 binlik bir atmosfer yarattı. Şurası kesin; seyircisiz bir maç baharatsız bir yemek gibiydi. Futbol önceki gece aromasını ve baharatına kavuştu. Stattaki seyirci yerleşiminde sosyal mesafe ve hijyen şartlarına uygun bir oturum planlaması yapıldı. Ama daha maç başlamadan önce bütün sosyal mesafe kuralları bir yana bırakıldı. Maskeler tamamen atıldı.
Önceki gece her futbolsevere nasip olmayacak bir olayı yaşadım.
Tabii ki bu bir UEFA Şampiyonlar Ligi finaliydi. Tabii ki o maçı seyretmek bir şanstı.
Ancak bir sosyolog olarak benim için en az onun kadar güzel bir fırsat daha vardı.
Bütün dünyada 1.5 yıllık aradan sonra seyircili ilk futbol finalini seyredecektim.
Gerçekten çok zengin gözlemlerle dolu bir gece geçirdim.
Cumartesi gecesi Porto’nun Drago Stadı’nda sadece bir UEFA finali oynanmadı.
Futbolun geleceği açısından çok başka şeyler de oldu.
İstanbul’dan neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilen final maçına içim buruk geldim. Ama iyi ki gelmişim. İnsanlar saha içindeki futbola susamış. Ama sokaklardaki heyecanına da susamış. Ve bilin ki sahaya dönen seyirci aynı seyirci olmayacak. Daha mı iyi olur daha mı kötü bilmiyorum ama, daha agresif bir seyirci görürsek kimse şaşırmasın.
Dün UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için Portekiz’in Porto şehrindeydim. Aslında İstanbul’da seyredeceğimiz bir final bizden neredeyse çalınarak Porto’ya ikram edilmişti. O nedenle biraz içim buruk geldim buraya. Ama iyi ki gelmişim... Maçın sahadaki ayrıntılarını yarın yazacağım. Bugün saha dışını yazayım.
MAÇA CHELSEA KULÜBÜ BiLETiYLE GiREBiLDiM
Portekiz’e gelişim kolay olmadı. Bilet bulmak hiç kolay değildi. Çünkü stada 16 bin 500 kişi alınacaktı. Son anda maça gitmekten vazgeçen bir Chelsea Kulübü üyesi arkadaşım sayesinde bilet bulabildim.
OTEL FiYATLARI FÜZE GiBi FIRLAMIŞ
İkincisi Portekiz’e giriş koşulları. Kimi, “karantina var” diyordu, kimi “Yok” diyordu. Ama hemen herkese göre Portekiz’e girmek için bir davet lazımdı. Onları da hallettik... Ama en zoru otel bulmaktı... Epeydir kapalı olan oteller, restoranlar sanki bir yılın parasını bir günde çıkarmak ister gibiydi. Sadece 3 metrekare otel odasının fiyatı 600 Euro’dan başlıyordu.
BEŞ UÇAK iNiNCE COViD DUVARI YIKILDI
Şaşırıp kalacaksınız...
Ama önce dün dikkatimi çeken bir gelişme ile başlayayım.
*
Dün beni en şaşırtan haber İsrail’den geldi...
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde toplantılar yapılıyordu.
En sembolik olan ise tabii ki, yargılamaların yapıldığı Yassıada’daydı.
Olay oradan Türkiye’yi sarsan YouTube videolarına geliyordu.
İşte tam o saatlerde dünyada herkesi şaşırtan bir başka darbe yaşandı.
Bir şirket içi darbe...
Ama darbe yapılan yer öyle bir şirketti ve darbeyi yapanlar da öyle kişilerdi ki...
Dünya ekonomisinde yeni bir çağ başlıyordu.
Dirsek dirseğe, kol kola, yüz yüze, baş başa Avrasyacılığın sonu mu
Zirve yazıları çok sıkıcıdır... Bildim bileli de klasik formatlarla yazılır...
Ancak bu NATO Zirvesi bence son yılların en önemlisiydi...
O nedenle, sıkıcılığı göze alarak bu zirve ile ilgili görüşlerimi yazmak istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın NATO Zirvesi’ndeki temasları bence Türkiye açısından son derece önemli oldu.
Bunu hangi somut bilgiye dayanarak söylüyorsun diye sorarsanız, cevabım şu...
Kimsenin bilmediği ve benim bildiğim şeylerden biliyordum demeyeceğim. Çünkü kimsenin bilmediği şeyleri şu an itibarıyla ben de bilmiyorum...
Ama yıllardır bu tür olayları izleyen bir gazeteci olarak, yapılan açıklamalardan, gördüğüm fotoğraflardan, vücut dillerinden çıkardığım bazı sonuçlar var.
Kaynaklarım, liderlerin karşılaşma anlarındaki vücut dilleri, dokunuşları, yüz ifadeleri...
Ve bir de bazı cümleler...
Şimdi size herkesin bakıp gördüğü, benim de bakıp gördüğüm bazı şeyleri özetleyeyim.
1) BAŞ BAŞA
Görüşmenin iki kadın şahidi var ama zabıt tutuldu mu bilmiyoruz
Erdoğan-Biden görüşmesinin büyük bölümü baş başa geçti.
Belki tesadüf ama iki tercüman da kadındı. Amerikan geleneğinde baş başa görüşmelerin de zabıtları tutulur ve bakanlık arşivine girer.
Bizde Ecevit, Demirel ve Mesut Yılmaz döneminde toplantı sonrası zabıt tutulduğunu ve devlet arşivine girdiğini biliyorum. Buna karşılık Tansu Çiller’in bazı baş başa görüşmeleri tutanak haline getirmediğini de biliyorum.
Bu toplantıyla ilgili bir bilgi sahibi değilim.
2) SIRT SIRTA
Türkiye S-400’de ve YPG’de aynı yerinde, ABD hangi konularda aynı yerinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz S-400 konusunda ve PKK-YPG konusunda aynı yerdeyiz” dedi. Türkiye’nin hangi konularda aynı yerde olduğunu onun ağzından duyduk. Peki karşı tarafın da “Aynı yerde durduğu” konular var mı? Biden bu konuda bir ipucu vermedi.
3) DİRSEK DİRSEĞE
Fransa 3.5 milyon Müslümanına Türkiye üzerinden mi mesaj verdi
Bu zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından en önemli mesaj bence Fransa Cumhurbaşkanı’ndan geldi. Macron, Erdoğan’a “Ben İslam karşıtı değilim, bazıları yanlış izlenim yaratıyor” demiş. Bu mesajı Erdoğan’a vermesi şunu gösteriyor:
Ülkesinde yaşayan 3.5 milyona yakın Müslüman var. Gerek onlara, gerek İslam alemine seslenmenin yolunun Erdoğan’dan geçtiğini görüyor ve bir anlamda bu imajın düzelmesi için ondan yardım istiyor.
4) EL ELE
Macron ‘Bu benim iç meselem’ demediğine göre
Erdoğan ve Macron birbirleri aleyhine çok ağır ifadeler kullanmışlardı. Şimdi Macron’un bir anlamda “kendi iç meselesi olan” Müslüman nüfusu ile ilgili bir konuyu Erdoğan’a açması, bazı konularda “el ele” gitmenin önemini gösteriyor.
Bu, bana 2004-2008 yılları arasındaki Erdoğan’ın dünyada başardığı bir işi hatırlattı. Cumhurbaşkanı Medeniyetler İttifakı’nın eş başkanı idi ve o dönemdeki demokratik açılımlarda, insan hakları uygulamaları ile İslam ve Hıristiyan alemi arasında yumuşatıcı bir misyonu yerine getirebiliyordu. Bunun üzerinde dikkatle durmakta yarar var.
5) KOL KOLA
Bir Akdeniz gerçeği: Ne ben hep birlikte yenerim, ne sen tek başına direnebilirsin
Bence en yapıcı görüşme Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı arasında geçti. Bunu vücut dillerinden, ifadelerinden, yüz ifadelerinden okuyorum.
Yorumum şu:
Yunanistan Başbakanı Arap ülkelerini, AB’yi, Amerika’yı yanına alsa da Akdeniz’deki meseleyi çözüme bağlayamayacağını gördü.
Türkiye de bir zamanlar “Değerlik yanlızlık” gibi absürd bir cümleye indirgenen yapayalnızlık politikası ile Akdeniz’de sorunları çözemeyeceğine anladı.
İki taraf da bu işi anlayınca, mesele “Kırmızı hat” yoluna girdi.
Bence banko, zirvenin en yararlı buluşmasıydı.
6) YÜZ YÜZE
Erdoğan’ın en önemli cümlesi Avrasyacılığın sonu mu oldu
Cumhurbaşkanının bu zirvede söylediği en önemli cümle bana göre şuydu:
“Türkiye’nin sınırları NATO’nun sınırlarıdır.” Cumhurbaşkanı zirvedeki bütün konuşmalarında NATO’nun önemini vurguladı. Türkiye’nin NATO ile ilişkilerinin altını çizdi. Dolayısıyla bu zirve bence, son yıllarda bazı çevrelerce çok ön plana çıkarılan “Avrasyacılığın sonu” olarak yorumlanabilir.
Türkiye, bizzat Cumhurbaşkanı’nın ağzından Batı’ya dönme arzusunu iletti... Ancak Türkiye’nin yeni bir niyeti varsa, NATO’nun da artık yeni bir niyeti var.
7) SIRT SIRTA
Atlantik Şartı’ndaki iki önemli madde ve Ukrayna giriş şartı
NATO Zirvesi’ne damgasını vuran bir gelişme ABD Başkanı Biden’la İngiltere Başbakanı Johnson’ın “İkinci Atlantik Şartı” denilen yeni bir anlayışı vurgulaması oldu. İkinci Atlantik Şartı’nda “Demokrasi”, “İnsan Hakları” ve “Yolsuzlukla Mücadele” konuları, birlikteliğin de yeni şartı haline geldi. Biden’ın Ukrayna’nın NATO’ya alınması konusundaki şartı ise “Önce yolsuzluk meselesinin çözülmesi” oldu. Öyle görünüyor ki, NATO, yeniden şekillenirken, Avrupa Birliği’nin “Kopenhag Kriterleri”ne benzeyen yeni beklentileri olacak. Bunların başında da demokrasi, insan hakları ve ifade özgürlüğü bulunacak. Bu da Türkiye’nin adalet ve insan hakları reformlarının önemini daha da arttırdı.
8) YUMRUK YUMRUĞA
Financial Times gazetesinin birinci sayfasındaki haksız bir enstantane
Zirve sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın ilk karşılaşma anını hepimiz seyrettik. Aynen şöyle oldu. Biden gelirken Erdoğan oturuyordu. Onu görünce yerinden kalktı ve dirseği ile dokundu. Ancak sosyal medyada bazı kişiler ayağa kalkış anının bir saniyesini dondurarak sanki Cumhurbaşkanı, Biden’ın önünde eğilmiş gibi bir hava yarattılar. Dünyanın her tarafında görülebilecek bir kasıtlı durumdu. Ancak ertesi gün Financial Times gazetesi de bütün zirveden tek kare olarak o anı birinci sayfasına taşıdı. Bence bunda artık giderek belirginleşen “Erdoğan karşıtlığı”nın açık etkisi vardı. Haksız ve kasıtlı bir kare tercihiydi bu ve besbelli kötü amaçlıydı. Ama bu olay Türkiye’deki bazı çevrelerin de geçmişte rahmetli Bülent Ecevit’i Başkan Clinton karşısındaki fotoğrafı üzerinden insafsızca eleştirmesinin ne kadar haksız olduğunu bir kere daha gösterdi.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin