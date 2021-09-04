Devletin istihbarat örgütü bir insana nelere mal olabilir

Tam günüyle 16 Ocak 1998 günü Washington’daki Pentagon City Mall adlı alışveriş merkezinde, bütün dünyayı sarsacak bir olay yaşandı...
O gün orayı basan FBI ajanları, genç bir kızı alıp bir otel odasına götürdü.
*
Genç kız 11 saat boyunca o otel odasında FBI ajanları tarafından sorgulandı.
Ajanlar çok önemli bir siyasetçinin adını vererek, onunla ilişkisini sordular.
Önce ajanların söylediği şeyleri inkâr etti.
Ancak önüne 20 saatlik gizlice kaydedilmiş bir konuşması konunca olayın rengi değişti...
Çünkü ülkeyi ele geçiren Taliban, çocukların uçurtma uçurmasını yasaklıyor.
Uçurtmayı vuruyorlar...
Yani her çocuğun küçüklüğünde yaşadığı en güzel duygulardan birini...
Biz İzmir’de ona uçurtma değil, bayrak deriz.
“Bayrak uçurtmadır” o yaptığımız...
Rengârenk krapon kâğıtlarıyla yapılmış, altıgen veya armudiye bayraklar gökyüzünde süzülürken içimizdeki tek yarış duygusu, o bayrağı hangimizin en yüksek göndere çekeceğidir...
O nedenle bayraklarımız çoğunlukla kırmızı beyazdır...
O anki duygumu hemen Instagram’da paylaşmak istedim ve şunları yazdım:
“Sevgili Ferhan en umutsuz, en karanlık günlerimizde bizi çok güldürdün, çok şaşırttın, çok düşündürdün. Şimdi de çok üzdün. Sana milyonlarca umut kahkahası borcumuz var. Onu ödeyebilmek için yeterince gözyaşı biriktirdik mi bilemiyorum. İnşallah Allah kahkaha borcumuzu orada sana mekân bir cennet olarak öder sevgili kardeşimiz. Nur içinde yat...”
Oysa Ferhan’ın arkasından çok muzip ve çok yaratıcı bir şey yazmak isterdim.
Onun böyle hoşuna gitmek gelirdi içimden...
*
Böyle anlarda Fransa’da Andre Gide’in ölümünden sonra muhalif bir gazetede atılan şu başlık bana hep çok çarpıcı gelmişti:
“Ande Gide’in ölümü iyi karşılandı...”
Bizde Yeni Akit gibi bir gazetenin atabileceği cinsten acımasız bir başlıktı ama nedense o günden beri bana bir mizah şaheseri gibi görünür.
Adı “Küçük Emel”...
Ama 3 metre 66 santim boyunda dev bir kız çocuğu...
Suriyeli..
*
Arapça adı “Amal”... “Umut” anlamına geliyor...
Türkiye’yi baştan sona geçti ve şu sıralar Yunanistan’a girdi ve orada da yürümeye devam ediyor.
8 bin kilometre yol yürüyecek.
Amacı İngiltere’de Manchester’a gitmek...
Yuval Noah Harari’nin yeni kitabı “21’inci Yüzyıl İçin 21 Ders” kitabını okumadım...
Geçen gün tesadüfen, vallahi tamamen tesadüfen ‘Storytel’deki sesli halinden bir bölümü dinledim.
Konu “Sevgilisinden ayrılanların yası”ydı...
*
Harvard Üniversitesi’nde bütün din toplumlarının başına tarihinde ilk defa bir ateist getirildi.
Olayın ne olduğunu anlatmadan önce size Harvard Üniversitesi hakkında kısa bir bilgi vereyim.
*
Hikâye 1630 yılında başlıyor.
“İslam uğruna savaşan” anlamına geliyor...
Bu arkadaşın ileride Taliban Devleti’nin İletişim Başkanı olması bekleniyormuş.
*
Diyor ki:
“İslam’da müzik yasak. O nedenle halka açık yerlerde müzik çalmak yok...”
Ama Allah için öyle zorlayıcı falan olmayacaklarmış....
Yani insanları zorla müzik dinlemekten vazgeçirmeyeceklermiş...
Ya nasıl önleyeceklermiş...
Tabii haber önce, evimizin haber merkezi Tansu’nun telefonuna geldi. Biraz sonra benim cebime de düştü...
Hem de nereden biliyor musunuz? Dünyanın en önemli gazetesi The New York Times’tan “Breaking News” olarak...
O andan itibaren dünyanın bildiğim en önemli gazetelerinin internet sayfalarına girdim.
İşte sonuç:
*
ABD: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gibi gazetelerin açılış sayfalarının o an için en büyük haberiydi. Ünlü müzik ve kültür dergisi Rolling Stone açılış sayfasını tamamen ona ayırmıştı.
İNGİLTERE:
O da benden bahsederken hep “Dostum” diyor...
Eee dile kolay değil, 50 yıldan fazla sürmüş dirsek temasımız var...
Hatta bir ara Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a birlikte gitme planı yapmıştık.
Olmadı.
Onun İsviçre mahkemesindeki mücadelesini desteklemiştim.
Önemli bir hukuk başarısı elde etmişti.
*
Ama bakmayın bu muhabbetimize...
Bu kabul aslında Cumhurbaşkanı’nın resmi ajandasında da görünmüyordu.
Gelenler 4 kişiydi.
Roman yazarı Pascal Bruckner, şarkıcı Laurent Voulzy, girişimci Jennifer Guesdon ve deneme yazarı Laurent Kupferman...
*
Bu dört kişi, bir süredir özellikle deneme yazarı Kupferman’ın dile getirdiği bir öneriyi Cumhurbaşkanı’na anlatacaklardı...
Anlattılar...
Biraz önce Covid-19’la mücadele konusunda bir bakanlar kurulu toplantısından çıkan Macron dinledi.
Ve sonunda
Yeterince vaktiniz vardır...
Şimdi şu fotoğrafa iyi bakın...
Bir tarafta ben...
Öteki tarafta gazeteci dostum Mehmet Yılmaz’ın kızı...
Şimdi iki şehir onun mirası için savaşıyor.
Biri doğduğu yer olan Floransa...
Öteki öldüğü ve mezarının bulunduğu Ravenna şehri...
*
Tarih, gününde değil, günlerin köpüğünde yazılan bir hikâyedir...
İkisi yan yana duruyor ama ne kılık, ne bakış, ne duruş ne de ayaktaki ayakkabı aynı...
*
Birinin elinde moda bir saat...
Kim bilir belki çakma bir Rolex...
Ön cebinde dolmakalem...
Yelek sanki eski burjuva başkan Karzai’nin gardrobundan çıkmış gibi...
Ayakta ucu kıvrık bayağı yeni trend spor ayakkabı...
Hiç öyle dağlarda savaşırken giyilmiş hali yok... Birazdan salonda kardiyo yapmaya başlayacakmış gibi bir hali var.
Kabil’de Amerikan uçaklarının etrafında insanlık dramları yaşanırken, Türk Hava Yolları da aynı havaalanından müthiş bir tahliye operasyonu yapmış.
Uğur o olayı neredeyse saniye saniye yazmış...
Meğer aynı gün aynı havaalanında yaşanan çok önemli bir başka olay daha varmış.
Onu da önceki gün Nagehan Alçı’nın köşesinden öğrendik.
Kabil’de kaos devam ederken, Ankara’da Hikmet Çetin’in telefonu çalmış.
Arayan Çetin’in Kabil’de görev üstlendiği yıllarda tanıştığı, 2003-2006 arasında dışişleri bakanlığı yapmış Rengin Dadfar Spanta...
Kendisi ve bir arkadaşının Kabil’de sıkışıp kaldığını, kurtarılmaları için elinden bir şey gelip gelmeyeceğini sorar...
Beni davet edenler, Nobu’nun iç tasarımını yapan Mimarlık Holding’in kurucu ortaklarıydı.
Holdingin “Yoo Mimarlık” adlı bir şirketi var.
Bana göre Türkiye’nin “Gizli iç tasarım hazineleri”nden biri...
Louis Vuitton, Monclair gibi dünya markalarının mekân tasarımlarını ve projelerini yapıyor.
Dünyanın her yerinde yaptıkları çok önemli işler var.
Mete Buyurgan, Alparslan Özarpat, Alptekin Yıldız ve Orçun Özkan adlı dört arkadaş tarafından kurulmuş.
İkisi ODTÜ, biri İTÜ mezunu. Dördüncüsü ise mimarlık eğitimini Almanya’da almış.
Kendimi, Kabil’de oturan; okumak, o makus talihini kırmak isteyen bir kız çocuğunun yerine koymak istiyorum...
Koyamıyorum...
Hiç olmazsa ne hissettiğini anlamaya çalışayım diyorum...
Anlıyorum, anlıyorum da...
Hemen kaçıyorum, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Budisti, Hindusu ile birlikte yarattığımız o kolektif suç mahallinden...
*
Oysa o dünya ne alayla ne valayla girmişti Afganistan’a...
Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.
Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.
Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.
Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.
Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.
Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.
SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK
Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...
1. Kitabın adı “Anılar Saçılmış, Odaya, Her yere”...
Metin Solmaz derlemiş.
Sevin Okyay önsöz yazmış... Ekip sıkı yani...
Şimdi gelelim asıl meseleye...
1. Aynı zamanda şahsi meselem de tabii.
Olay, sabah uyanıp dünya borsalarındaki kahve çekirdeği fiyatlarına bakmamla patladı...
Gözlerime inanamadım...
1.87 dolar yazıyordu...
Devletin istihbarat örgütü bir insana nelere mal olabilir
27 Temmuz 1996 günü, Amerika’nın Atlanta şehrinde bir bomba patladı...
Bir teröristin koyduğu bomba çok büyük bir insan kıyımına yol açabilirdi ama ucuz atlatıldı...
Ucuz atlatılmasının nedeni, dikkatli bir güvenlik görevlisiydi....
Olay aynen şöyle gelişti...
O yıl Yaz Olimpiyatları Atlanta şehrinde yapılıyordu.
Olimpiyatlar dolayısıyla şehrin “Centennial Park” adı verilen yerinde çeşitli eğlenceler düzenlenmişti...
Mesela bir gece önce bir Kenny Rogers konseri vardı...
*
Eğlenceler devam ederken çok sayıda güvenlik görevlisi de o alanda görev yapıyordu.
Bu arada FBI da bir ajanını sahaya göndermişti...
Polislerin yanında sahada bir de polis statüsü taşımayan güvenlik elemanı vardı.
Adı Richard Jewell’dı...
1962 doğumlu, obez, biraz da sorunlu bir çocuktu...
En büyük hayali polis olmaktı ama gerek fiziki ölçüleri gerek bir takım psikolojik nedenlerden dolayı bir türlü polis olamıyor, o nedenle güvenlik elemanı olarak çalışıyordu.
Ancak devlete saygısı ve görev bilinci tutku seviyesinde bir insandı.
Akşamları polisle ilgili mevzuatı okuyor ve öğreniyordu.
Gerçek hayattaki Richard Jewell
O gün Centennial Park’ta görevliydi...
Şiddetli bir ishal geçirdiği halde görev yerine gitmişti.
Okuduğu kitaplar, seyrettiği filmler onu aşırı şüpheci yapmıştı ve çevreyi hep o gözle tarıyordu.
*
Gecenin konseri devam ederken, duvarın kenarındaki bir bankın altına bırakılan sırt çantasını fark edip polislere bildirir...
Gelen bomba imha ekibi, çantanın içinde borulu bir bombanın olduğunu görür...
Jewell’ın aşırı gayreti ile konsere dalmış olan izleyiciler bankın etrafından uzaklaştırılırken bomba patlar.
Ancak onun bu dikkati sayesinde çok büyük bir felaket fazla can kaybı olmadan atlatılır.
*
Richard Jewell o an Amerika’nın kahramanı olur.
Ancak bu kahramanlık çok uzun sürmez...
Çünkü FBI, bombanın meşhur olmak ve kendini kahraman haline getirmek amacıyla bizzat Richard Jewell tarafından konduğunu iddia edip araştırmaya başlamıştır.
İşte o andan itibaren bir istihbarat örgütünün bir insanın hayatında nelere mal olabileceğini ve bireyin bunun karşısındaki çaresizliğini seyretmeye başlıyorsunuz...
Üstelik ellerinde hiçbir delil olmadan, sadece kendi kafalarında oluşturdukları “Profil” adı verilen şablonlara dayanarak neler yapabiliyorlar, görüyorsunuz...
*
Ünlü yönetmen Clint Eastwood 2019 yılında işte bu olayın filmini yaptı...
Adı “Richard Jewell”...
Film pandemi dolayısıyla gösterime çıkamamıştı...
Şimdi Türkiye’de BluTV’de gösterime girdi.
Gerisini anlatmıyorum...
İzlediğinizde felaketi göreceksiniz.
FBI, filmde kahraman istihbaratçıyı sorguluyor.
DEVLETİN İSTİHBARATÇISI AHLAKSIZ GAZETECİ İLE SUÇ ORTAKLIĞI YAPARSA
ATLANTA’daki patlama olayını 1996 yılında Hürriyet’in genel yayın yönetmeni olarak medyadan izlemiştim.
Ancak olayın ayrıntılarını önceki gece bu filmi seyrettikten sonra öğrenebildim.
FBI, devletine büyük saygıyla bağlı bir vatandaşına 88 gün boyunca nasıl bir işkence çektiriyor...
*
Tabii bir de gazeteciler var...
Hiçbir etik kural tanımayan bir gazeteci devletin istihbarat örgütü ile el ele verirse insanlara neler yapabilir...
Dehşetle seyrettim...
*
Atlanta’daki olayın gerçek bombacısı 6 yıl sonra yakalandı...
O yakalandı...
Richard Jewell aklandı...
Ancak kalbi bütün bunlara dayanamadı
ve öldü...
Henüz 44 yaşındaydı...
91 YAŞINDAKİ CLİNT EASTWOOD’U HER GÜN DAHA FAZLA TAKDİR EDİYORUM
FİLMİN yönetmeni Clint Eastwood 60 yaşından sonra olağanüstü filmlere imza attı...
Önce FBI Başkanı Hoover’ı hedef aldı.
Şimdi de FBI’ın bir başka karanlık yüzünü...
91 yaşında bir sanatçı...
Spagetti Western filmlerinden, Dirty Harry rollerinden öyle bir yere geldi ki...
Bazı insanlar yaşlanınca kötüleşiyor...
Bazıları ise doğru yolu buluyor.
HER 100 TÜRK’TEN KAÇI ARAP ÜLKESİNDE MUTLU OLURDU
SURİYE ve Afgan göçünün başından beri hep şu soruyu soruyoruz...
Bu iki Müslüman ülkede yönetimlerin zulmünden kaçan insanlar niye bir başka Müslüman ülkeye de değil de hep bir Batı ülkesine sığınmak istiyor?
Mesela kaçan FETÖ’cülere bakıyorum... Neredeyse tamamı ya Amerika’da ya da Almanya’da...
*
Allah’a şükür biz Türklerin kaçma gibi bir sorunumuz yok...
Yok ama acaba kaçımız ülkemizin durumundan memnunuz?
Bu konuda birçok araştırma var...
Mutluluk açısından dünyanın epey geri sıralarında bulunuyoruz.
Öyleyse biz de en azından şu soruyu sormalıyız.
Bizleri ne mutlu ederdi?
*
Türkiye’nin en ciddi araştırma kuruluşlarından KONDA 2020 yılında Türklere şu soruyu sormuş:
“Devlet nizamı, hukuk düzeni, ekonomisi ve yaşam standardı açısından Türkiye hangi ülkeye benzese mutlu olurdunuz?”
Cevaplar şöyle:
*
YÜZDE 49: Avrupa Birliği
YÜZDE 10: Amerika Birleşik Devletleri
YÜZDE 10: İngiltere
YÜZDE 3: Rusya...
*
Ya Müslüman ülkeler?
Aramızda kaçımız ülkemiz bir Arap ülkesine veya başka bir Müslüman ülkesine benzerse kendini mutlu hissedecek?
Sıkı durun...
Sadece yüzde 1...
Yanlış okumadınız...
YÜZDE 1...
80’Lİ YILLARDAN BERİ HİÇ BIKMADAN DİNLEDİĞİM İKİ THEODORAKİS ŞARKISI
THEODORAKİS’i kaybettik.
Yunanistan’ın büyük bir evladıydı...
Sadece Yunanistan değil...
Bütün Akdeniz’in büyük bir evladıydı...
*
Her birimizin hafızasına en az üç beş şarkısını emanet bırakmıştır... Benimse 10... 20... Belki 30 şarkı...
Ama bu ikisi var ya....
Bunlar bambaşka...
*
Ünlü Yunan soprano Agnes Baltsa’nın söylediği “Se Potisa Rodostamo”
Yine Agnes Baltsa’dan “To Treno Fevgi Stis Okto”
Bu iki şarkıyı 80’li yıllardan beri hiç bıkmadan dinliyorum, dinliyorum.
*
Her ikisi de Baltsa’nın “Songs My Country Tought Me” adlı albümünden. Her iki parça da benim “Arta Kalan Zamanda” adlı arya CD’min ikincisinde var.
Hepimiz hayatta en az bir kere bu şarkılarla dans etmişizdir
“ZORBA” filminin müziklerini dinlemeden Mikis Theodorakis’i anmak mümkün mü...
Horos Tou Zorba - Yani Zorba’nın dansı.
Sirtos Chaniotikos
Chasapikos
THEODORAKİS DENİNCE AKLIMA GELEN ALTI ŞARKI DAHA
“Hathika”: Harris Alexiou
“Songo di Liberta”: Milva’nın sesinden.
“Sto Perigiali To Kryfo”: Maria Farantouri
“Edo To Fos-Live”: George Dallaras
“Eho Mia Agapi”: Eirini Toumbaki,
George Sambalis
“To Palikari Echei Kaimo”: Maria Dimitriadi, Antonis Kalogiannis.
FRANSA’NIN İLK KADIN BAŞKANI LGBT DOSTU OLMAK ZORUNDA MI
FRANSA’dan gelen kulis haberlerine bakılırsa, Sosyalist Parti’nin gelecek yılki başkanlık seçimindeki adayı bir kadın olabilir. Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun yıldızı giderek parlıyor. Şehir yönetimindeki bütün kilit yerlere kadın yöneticileri getirdi.
*
Bütün Fransa onu bir LGBT dostu siyasetçi olarak tanıyor.
Daha geçenlerde Paris’te homofobik kişilerin saldırısına uğrayan iki LGBT’li kadına öylesine sıkı bir destek verdi ki...
*
Avrupa’da artık şu soru soruluyor. Bir siyasetçinin seçilebilmesi, yükselmesi için LGBT dostu olması zorunlu mudur?
Bunun cevabı şöyle veriliyor:
“Hayır, zorunlu değildir ama gereklidir...”