Devlet hastanesinde doğmuş bir çocuğun 29 Ekim Bayramı

Bütün dünyada İslam’ın tartışıldığı şu günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelen en önemli sözler diye okumuştum...
Önce İslamofobinin yaygınlaştığı ülkelere Müslüman ülkelerde yükselen tepkiyi anlatıyor: Diyor ki:
“Müslümanlar kendi kutsallarına yapılan saldırıları sonuna kadar reddetmek ve meşru kurallar çerçevesinde tepkisini göstermek zorunda. Aksi halde kendisine ihanet etmiş olur.”
Arkasından Müslüman dünyaya sesleniyor, diyor ki:
“Fakat bunu şiddet, terör ve cinayet yoluyla yapmaya başladığında bu mücadeleyi daha baştan kaybetmiş olur. Zira Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi ‘Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir’.”
Sonra Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen olayına tepkisini çok net ifadelerle belirtiyor, diyor ki:
“Fransa’da malum karikatürleri derste gösterdiği için bir öğretmenin öldürülmesi de asla kabul edilemez, asla meşru gösterilemez. Bu kısırdöngüden çıkmak zorundayız, aksi halde ‘Dişe diş, göze göz’ diye diye ortada sağlam bir tane insan kalmayacak.”
Ama geçen hafta bir gelişme daha oldu ki, onu da muhtemelen benden okuyacaksınız...
Önce hikâyenin başından başlayalım.
Povalikhino Moskova’nın 500 km kadar doğusunda küçücük bir kasaba...
Eylül ayının başında bu kasabada yerel seçim vardı.
Kasabanın belediye başkanı Nikolay Loktev tekrar seçileceğinden emindi ama bir sorunu vardı.
Seçimde karşısına hiçbir aday çıkmamıştı.
Bu da seçimi şaibeli hale getirebilirdi.
Onu Türk magazin tarihine geçiren olaylarından biri “bir gün” süren evliliğiydi. Geçen gün Jülide Ateş’in programında o bir günlük evliliğini anlattı.
Bozulmasının arkasında bir evlilik sözleşmesi hikâyesi varmış.
Tesadüf dün bunu okuduğumda, Tansu ile benim evliliğimizin 50’nci yıldönümüydü.
*
Tansu’yla 24 Ekim 1970 günü İzmir’de evlendik.
Anadolu Ajansı’nın bu yıl temmuz ayında, yani pandemi ortasında yayınladığı “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl” adlı albümünü okuyor ve fotoğraflara bakıyorum.
Hemen söyleyeyim...
Çok güzel bir çalışma...
Türkiye ve dünyanın 100 yılı benim de 73 yılım oluyor... Albümün üçte ikisi benim de yaşadığım, tanık olduğum olaylar zinciri...
Bazı bölümlerini gurur duyarak, bazı bölümlerini çok üzülerek, bazı bölümlerini kaşlarımı çatarak, bazılarını seven bir gülümsemeyle hatırlayarak tek tek seyrettim...
Ajansa bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum...
*
Varlıklı “Beyaz Türk” çevrelerinin son günlerdeki en moda güzergâhı hiç şüphesiz Urla...
Gün geçmiyor ki, Instagram’da, arkadaş sohbetlerinde Urla’ya gidip oradan paylaşım yapan bir grup tanıdık insan görmeyeyim...
Dikkat ediyorum yeni ziyaret güzergâhında “olmazsa olmaz” üç-beş yer var.
Bir numara hiç şüphesiz, bir gün başlarsa, şu an için Türkiye’nin Michelin yıldızı almaya en yakın adayı Od Restoran...
İki numara Can Ortabaş ve Bülent Akgerman’ın “Şarap bağları” ve öteki şarap üreticilerini de kapsayan “Urla Bağ Yolu”...
Daha genç ve daha butik bir restoran “Vino Locale”...
Tasarım olarak
Konu Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıydı.
“Fikriyatımız iktidarda değil” demişti ve benim bu konudaki görüşümü soruyorlardı. “Mümkün olduğunca siyasi konulara girmiyorum artık, o nedenle sorunuza cevap veremeyeceğim” dedim.
“Peki hiç olmazsa kimin fikriyatı iktidarda, o konudaki görüşünüzü söyleyin” dediler.
“Hayır o da siyasete girer” dedim...
“Peki sizin fikriyatınız iktidarda mı” diye ısrar ettiler.
“Vallahi kimin fikriyatı iktidarda hiç fikrim yok” cevabını verdim.
Sonra da “Onu bilmem ama şunu biliyorum” dedim şu cevabı verdim:
Geçen hafta: Rusya ve Mısır Karadeniz’de ortak tatbikat yaptı.
Nedir bu? Kime karşı?
Herhalde Gürcistan’a değil...
Biz S-400’leri Sinop’ta kime karşı denediysek, bu tatbikat da onun karşılığı olmalı...
Önceki gün: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’a çok yakın bir güvenlik ekibinin ağustos ayında gizlice Şam’a giderek Esad yönetimi ile görüştüğü ortaya çıktı.
Alın size bir gerçekçilik örneği...
İddiam şu.
Tansu aradı.
Andre’yle konuşmuş...
“Bekir pek iyi değilmiş” dedi...
Artık böyle cümleleri sık sık işittiğimiz bir yaştayız...
Veda zamanı geldiğini hatırlatır sık sık bizim neslimize...
Tansu, Bekir’le de konuşmuş...
Sık sık konuşurlar...
Olay 1973 yılında, yani 12 Mart ara rejiminin yıllarında Ankara’nın Çankaya semtinde bir gazetecinin evinde geçiyor...
*
O yıl cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu konu ordu ile siyaset arasına kara kedi gibi girmiş...
Askerler bir süre önce emekliye ayrılmış olan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor.
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin büyük bölümü buna karşı.
Türkiye hâlâ 12 Mart ara rejiminin etkisinde.
Bir askeri darbenin kara bulutları rejimin üzerinde.
*
Aslında olay öyle çok büyük bir şey değil...
Ama benim gözümde büyük bir sosyolojik anlamı var.
Olay şu...
Güney Kore’nin en büyük eğlence şirketi Big Hit Entertainment halka açılıyor...
Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değer bekleniyordu...
Yani bugünün eğlence dünyasında öyle çok büyük bir volüm değil...
Ancak dün bu açılışta çok önemli bir gelişme oldu.
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş olsa da muhtemel bir hava saldırısına karşı geceleri şehirleri karartılmıştı.
Sonra bizim nesil de tanıdı karartma gecelerini...
Yunanistan’la ne zaman savaş ihtimali çıksa, okul kitaplarını kaplamak için kullandığımız mavi kaplama kâğıtları, bu defa Yunan uçakları görmesin diye pencerelerimize yapıştırılırdı.
Sonra 60’lar, 70’ler, 80’ler geldi... Ülkenin karanlık dönemlerini yaşadık.
Bu defa “karartma günleri” lafını öğrendik...
Hani Funda Arar’ın şarkısında söylediği gibi...
“Bir zindanda koy ver beni
Tabii ki var...
Ama yazmam...
Sadece benim mi, herkesin var.
Bir insan için kolayca “Ha o mu? Ruh hastasıdır” dediğimiz kaç kişi var...
Peki biz Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, bu ülkede yaşayanlar...
“Ruh hastalıkları”
Bu süre içinde RTÜK’e başvuru yapmazsa Türkiye’de Spotify’a ulaşım engellenecekti.
*
Bu yazıyı okuduğunuz sırada bunun 24 saati geçmiş olacaktı...
Bir gelişme olmasaydı Türkiye, dünyada Spotify’ı engelleyen ilk ülke olacaktı...
Tabii Kuzey Kore gibi ülkeleri saymıyorum.
Neyse ki 72 saat dolmadan bir gelişme oldu. Hükümete yakın kaynaklarda Spotify’ın başvuracağı iddia edildi.
Şu yazıyı yazdığım saatte anlaşma oldu mu olmadı mı kesin bilmiyorum.
Türk cazının ilk başörtülü piyanisti...
Ama bakın geçen hafta, İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist seçilince başına neler geldi.
Kendine tarih profesörü diyen biri çıktı....
Adı da Ebubekir Sofuoğlu...
Sakarya Üniversitesi’nde hocaymış...
Arkadaş muhafazakâr ya...
Başörtülü kız caz mı çalar...
Hemen belirteyim, konuştuğum insanlar olaya ideolojik gözle bakan kimseler değildi.
Bunu bakana söylediğimde şu cevabı aldım:
“Keşke ideolojik bakanlara da sorsaydın...”
*
Bu sözlerine şaşırmadım. Çünkü Hürriyet’in Ankara’daki sağlık muhabiri Meltem Özgenç’ten şunu öğrendim.
Sağlık Bakanı, basın toplantılarında akreditasyon uygulamıyormuş.
Yani iktidar yanlısı veya muhalif bir yayın kuruluşu olsun, isteyen her gazeteci katılıp üstelik soru da sorabiliyormuş.
Ben de gitmeden önce konuştuğum insanların en merak ettikleri sorulardan biriyle başladım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
COVID’le mücadelenin başkomutanı...
Nihayet geçen cuma onunla tanıştım.
Adana’ya gidiyordu, beni de davet etti.
*
Ben bakanla bu sohbeti yaparken, New York Times gazetesi çok güzel bir gazetecilikle COVID virüsünün insan hücrelerine nasıl saldırdığını anlattı.
Size onu da, yani ortak düşmanımızı da en basit cümlelerle tanıtacağım.
Tabii ki bakana da bu ortak düşmana karşı aşıyla mücadeleye ne zaman başlayacağımızı yine en basit sorularla soracağım.
Ankara Tuzluçayır’da hırsızın biri güvenlik kamerasını çalmış.
*
En komiği haberin fotoğrafıydı.
Hırsız, güvenlik kamerasını çalarken yüzünde en küçük bir endişe yoktu.
Üstelik ağzına bir de COVID maskesi takmıştı.
Kurallara uyan bir arkadaş yani...
Herhalde kamerayı çalınca, kendisiyle ilgili görüntüleri de alıp götürdüğünü sanıyordu.
Şapka aynı şapka, yanak ve dudaklar aynı yanak ve dudak...
Önce bu görüntünün nereden geldiğini anlatayım...
Torunum Sinan Ali, doğduğundan beri birçok çocuğun geçtiği evrelerden geçti.
Önce sempatik dinozor Barney... Sonra köpekbalıkları... Sonra Batman... Sonra Sünger Bob... Sonra bir ara Bruce Lee ve tabii ki bugün Marvel ve DC Comics süper kahramanları...
*
İşte bu aile geleneğinin başladığı günden beri nedense sabahları
Biri Kudüs’ten...
Öteki Riyad’dan...
Eminim bana ulaşan bu bilgiler ve bu fotoğraf şu an MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın önünde de bulunuyordur.
KUDÜS’TEN GELEN İSTİHBARAT: Önce Kudüs’ten gelen çok önemli bilgiyle başlayayım...
Konuşan kişi Majdi Khaldi...
Kudüs’ün tanınmış ailelerinden birinin mensubu...
Ancak 2006 yılından bu yana Filistin Devlet Başkanı
Devlet hastanesinde doğmuş bir çocuğun 29 Ekim Bayramı
Bugün...
Bu Cumhuriyet Bayramı günü...
Yazıma Sabancı Grubu’nun hazırlattığı “29 Ekim” videosu ile başlayacağım... Çünkü çok sevdim bu videoyu...
Ekrandaki Cumhuriyet sanatçısı soruyor:
“Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz?”
Ve başlıyor saymaya...
“Her kız çocuğu ilkokula başladığında, Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi...”
*
Ve devam ediyor:
“Her kadın sandık başına gittiğinde; her genç fikrini özgürce ifade ettiğinde...”
“Her fabrikada ürettiklerimiz hattan çıktığında...”
“Her hastalanan kendine bakacak bir doktor bulduğunda...”
“Her turist memleketimize hayran kaldığında...”
“Her milli sporcumuz marşımızı çaldırdığında...”
“Her bilim insanımızın başarısı bize en büyük mirasın ilim ve akıl olduğunu hatırlattığında...”
“Cumhuriyet bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha ilan edildi...”
*
İşte bu videoyu seyrettim...
Sonra kendime şu soruyu sordum:
“Ertuğrul... Senin için Cumhuriyet kaç kere ilan edildi?”
Ve başladım saymaya...
*
Benim için Cumhuriyet ilk defa, bundan 73 yıl önce, İzmir’in yoksul bir mahallesinde, vatanını kaybetmiş yoksul bir göçmen çocuğunun, bir matbaa işçisinin oğlu olarak, üzerinde Türk bayrağı dalgalanan, camisinde ezan okunan bir ülkede, devletin elinden geldiğince bütün vatandaşlarına açtığı parasız devlet hastanesinde, bağımsız bir vatanın hür bir vatandaşı olarak doğduğumda ilan edildi...
*
Benim ikinci Cumhuriyetim, aynı devletin bütün halk çocuklarına açık bedava ilkokulunun, Gazi İlkokulu’nun kapısından ilk adımımı attığım gün ilan edildi...
*
Cumhuriyet devletinin ortaokul, lise ve üniversite kapılarını bana yine bedava açtığı her yıl, benim için bu büyük Cumhuriyet’in yeniden ilan edildiği gündür...
*
Benim için Cumhuriyet bir kere de, eşit bir imtihanla, kimsenin torpiline ihtiyaç duymadan girdiğim sınavdan, elimde devletimin bana verdiği yurtdışı doktora bursu ile çıktığım gün ilan edilmiştir...
*
Ve geliyorum en önemlisine...
Her demokratik seçimde, bu ülkenin Malatya’sında, İslamköy’ünde, Kasımpaşa’sında, Kayseri’sinde, Refahiye’sinde, Afyonkarahisar’ında, Aydın’ında, yani bu hür vatanın her köşesinde doğmuş halk çocuklarından birini başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı, bakanlık koltuğuna oturttuğu her gün...
Bu Cumhuriyet benim gönlümde bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha ilan edilir...
*
İşte o nedenle...
29 Ekim 1923’te kurulan, bu vatanda doğan her çocuğun içine çektiği ilk nefeste bir kere daha ilan edilen bu büyük Cumhuriyet’i, en büyük bayramımızı, alacağım son nefese kadar hep minnetle, hep coşkuyla, hep gururla kutlayacağım...
*
Yaşasın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız...
Yaşasın ilelebet payidar kalacak olan aziz Türkiye Cumhuriyeti...
Bu ülkenin bütün halk çocukları sana minnettardır...
O GÜN O MİTİNGDE BİR BEN VARDIM, BAKIN BİR DE KİM
11 Eylül 2015 günü Paris’te yapılan büyük dayanışma yürüyüşünde ben de vardım.
Bu yürüyüş, 7 Ocak günü Charlie Hebdo dergisine yapılan saldırıda 17 kişinin öldürülmesini kınamak için yapılmıştı.
Gazeteci olarak oradaydım, ama benim de içimde büyük bir dayanışma duygusu vardı.
O günkü gösterinin en ön saflarında bir başka Türk daha yürüyordu.
Başbakan Ahmet Davutoğlu...
Türkiye o dergiye yapılan saldırıya karşı böyle bir dayanışma duygusu göstermişti...
*
Ama dün aynı derginin kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan için çizilen o espriden zerre kadar nasibini almamış, bayağıdan da kötü, mizahın kara mizah sınırının ötesinde, kötülükler âleminin kapkaranlığına geçmiş çizgiyi gördükten sonra bugünkü duygum farklı...
O günkü dayanışma duygumun yerini aynı güçte bir tepki aldı...
Paris’teki Charlie Hebdo mitinginde. Elimdeki kartta şu yazıyor: “Cumhuriyet fanatizme karşı”
Umarım makul Fransız da, burada, Türkiye’de onların düşmanı olmayan makul Türklerde de oluşan bu tepkiyi biraz anlamaya çalışır...
Onlara, belki kendilerinin de görmediği bir tabloyu anlatmak isterim.
PARİS’TE KAÇ MÜSLÜMAN CUMA NAMAZINA GİDİYOR BİLİYOR MU
2015 yılında Charlie Hebdo’ya yapılan saldırıyı kınayan yürüyüşe katıldığımda şu araştırmayı okumuş ve yazmıştım.
Bugün Fransa’da 5 milyona yakın Müslüman yaşıyor.
Bunların 1.5 milyonu Paris bölgesinde...
Yani Paris dünyanın en büyük Müslüman şehirlerinden biri aynı zamanda.
*
Ama Fransa Müslümanları ile ilgili en çarpıcı veri şuydu:
O gün Fransa’da yaşayan her 20 Müslüman’dan sadece 1’i düzenli olarak cuma namazına gidiyordu.
Yani her 100 kişisinden sadece 5’i...
Hadi nüfusun yarısı kadın, cumaya gitmiyor diyelim...
Bu da her 100 Müslüman erkeğinden sadece 10’u düzenli olarak cuma namazına gidiyor demektir.
*
Demek ki, Fransa’da yaşayan Müslümanların öyle fanatik bir sosyolojisi yok...
PEKİ BUGÜN DURUM NE VE BU KİMİN İŞİNE YARAR
ARADAN 5 yıl geçti, bugün durum nedir bilmiyorum... Ama şunu çok iyi biliyorum...
Macron bu kafada giderse, maalesef toplumun sadece iki kesiminin ekmeğine yağ sürecek...
Fanatik Müslüman Fransızların... Ve fanatik Hıristiyan Fransızların... Bu da ne Türkiye’nin ne Fransa’nın... Ne Hıristiyanların ne de
Müslümanların yararına bir şey...
29 EKİM GÜNÜ ÜÇ AYRI HALE 3 AYRI YENİ ŞARKI
BU hafta streaming platformlarına konan Türkçe şarkılardan üçü dikkatimi çekti:
HÂLÂ “O’NSUZ” HARİKA OLAMAYANLARA: Aslı Güngör: “Meleklerin Yolu”.
YENİ BİR BÜLENT ORTAÇGİL ÖZLEYENLERE: Rody Dünyada: “Bizden Olmaz”.
ESKİ SEVGİLİLERİNİ ÇOK ÖZLEYENLERE: Veys Çolak: “İtlik Serserilik”.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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