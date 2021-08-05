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Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Devlet dersinde sınıfta kalan 27 yıllık bir hikâye
GeriErtuğrul ÖZKÖK Devlet dersinde sınıfta kalan 27 yıllık bir hikâye
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Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Yazarın tüm yazıları

Devlet dersinde sınıfta kalan 27 yıllık bir hikâye

5 Ağustos 2021

Önceki gece sabaha kadar Milas’ın Ören ilçesine yaklaşan yangınla ilgili gelişmeyi izledim...

Oraya çok yakın Akbük’te evim var...

Ama endişem katiyen evimiz değildi...

Neticede evler yanar, yıkılır, yeniden inşa edilir...

Endişem Ören’deki Kemerköy Termik Santralı’ydı...

Devlet dersinde sınıfta kalan 27 yıllık bir hikâye

Yangının, her yıl onlarca defa önünden geçtiğim o santrale girmesi, telafisi mümkün olmayan bir doğa felaketine yol açabilirdi...

*

Haberleri izlerken, gerilere döndüm...

Yirmi yedi yıl öncesine...

1984 yılında, henüz gazeteci değildim.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim üyesiydim.

12 Eylül’ün ertesiydi...

Rahmetli Turgut Özal bir yıllık başbakandı ve solcu bir öğretim üyesi olarak tabiatıyla ona da karşıydım...

*

Aradan geçen yıllar beni değiştirdi, artık rahmetli Özal’a, bu ülke için yaptığı büyük hizmetlerden dolayı minnet duygularıyla bakan bir insanım.

Ama bir konu var ki...

O konuda hâlâ Özal’ın yanlış yaptığını düşünüyorum...

Gökova’nın tam ortasına diktiği bu termik santral...

*

O günlerde çok sayıda solcu aydın Gökova’ya böyle bir ucubenin yapılmasına karşı çıkıyordu...

Üstelik linyitle çalışan, geri teknolojiye sahip bir santraldi bu...

Mesela Milliyet yazarı rahmetli Hasan Pulur’un yazılarını hatırlıyorum...

O bölgeye gidip direnen insanları...

*

Türkiye’nin yeni siyasi eliti, o insanlara “Gelişmeye karşı çıkan geri zekâlı solcu” muamelesi yapıyordu o günlerde...

Muazzam bir kibir rüzgârı esiyordu o kanatta...

*

O santral 1993 yılında üretime geçti...

Önce çevredeki bütün bitki örtüsünü mahvetti.

Sonra büyük yatırımlarla bacalarına filtreler takıldı...

Ama o günlerde bu tarihi kararı alanların hiçbirinin düşünmediği bir şey vardı.

Yaşadığımız şu muazzam yangın felaketi...

*

O felaket önceki gece itibarıyla santralin kapısına dayandı...

Elbette bu ucubenin sorumlusu şu anki işletmeci firma değil...

Neticede onlar özelleştirmeden bir santral aldılar.

Üstelik filtreler için gerekli yatırımları yaptılar.

Yangına karşı canla başla çalışıyorlar.

Sözüm bugüne değil, geçmişe...

*

Diyeceğim bu ucubeden alınacak derslerimiz var...

Bugün HES’lere, çevre konusunda duyarlı insanlara kibirle bakıp hâlâ “her türlü gelişmeye karşı geri zekâlı solcu” muamelesi yapanlaradır sözüm.

Deresini, ormanını, tabiatını korumaya çalışan insanlara iyi kulak verin...

Çünkü tarih her defasında onları haklı çıkarıyor...

UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN, İŞTE SİZE UMUT VERECEK BİR KARE

Devlet dersinde sınıfta kalan 27 yıllık bir hikâye


GÖRDÜĞÜNÜZ bu koy, şu an Milas’ta yanmakta olan Ören bölgesine 15 kilometre uzaktaki Akbük Koyu...

Karşıdaki yemyeşil orman 2001 yılında gözümüzün önünde yanıp, yarım saatte kül oldu.

Binlerce endemik Halep çamı bir anda yok oldu...

Mahvolduk...

Ama yılmadık...

*

Bugün orası eskisinden de sağlıklı bir orman...

Evet şu gerçek de var...

Yirmi yılımızı aldı bu çaba...

Ama tabiat ana çok cömert.

Ona saygı gösterirseniz, o yeşil vatanı size geri veriyor...

Yani umutsuzluğa kapılmayın...

*

Gençler... Üzülün ama yıkılmayın...

O cennet bölgelerimizde yine ormanların arasından geçerek Gökova’ya, Hisarönü’ne, Marmaris’e, Datça’ya, Manavgat’a gideceksiniz...

ORMAN BAKANININ HATIRASI HÂLÂ BU ORMANDA YAŞIYOR

AKBÜK 2001 yılında yandığında Orman Bakanlığı koltuğunda DSP’li Nami Çağan oturuyordu. Benimle aynı yılda, 1947’de doğmuş bir siyasetçiydi.

Yangından bir hafta geçmeden orada sembolik bir fidan dikme töreni düzenledi...

Sonra toprak kendine gelince, onunla yan yana, omuz omuza gerçek fidanları diktik.

Ormanın çevresi çitle çevrildi.

*

Bugün ormanın girişinde sürekli bir arazöz duruyor.

Köyde yaşayan herkesin gözü bir tarassut kulesi...

Gecelerdir bütün köy yine yeşil vatan nöbetinde... Altaş’ın Öner, öteki gençler hepsi Ören’deki santralın önünde siper kazıyor...

Çünkü onlara o ormanın hikâyesini anlattık. Yirmi yıl savaşarak kurduk bu ormanı yeniden...

Şimdi yeni nesil savunuyor...

*

Nami Çağan’ı 2017 yılında kaybettik...

Ama onun aziz hatırasını ormanımızda yaşatıyoruz...

HBO DİZİSİNDE BİR ÇOCUĞUN EN ÇOCUKÇA SORDUĞU SORU

STREAMING platformlarına konan yeni bir HBO dizisi var...

Henüz 4 bölümü yayınlandı.

Oray Eğin “Televizyon tarihinin en iyi dizilerinden biri” demiş.

*

Bir kere daha anladım ki HBO, televizyon tarihinin en devrimci yapım şirketi...

Mükemmel bir senaryo...

Devlet dersinde sınıfta kalan 27 yıllık bir hikâye

Birbirinden çarpıcı karakterler...

Her sekansı dolu diyaloglar...

Tam anlamıyla bir “Post-MeToo”, “Post-Black Lives Matter” ve “Post-Pandemi” filmi...

“Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyenlere her zaman katılmıyorum.

Ama bu cümleyi “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmamalı” diye hafifçe çevirirseniz tamamen katılıyorum.

*

Dizinin dördüncü bölümünde, tatile giden ailenin biraz durgun çocuğu tipik bir Amerikalı olan babasına sitemkâr biçimde şunu soruyor:

“Avustralya’daki yangında 1 milyar hayvan öldü...

Bütün bu acılar nereye gitti...”

*

Günlerdir yanan yeşil vatana baktıkça ben de aynı soruyu soruyorum:

Bütün bu acılar nereye gidecek...

BU FLU FOTOĞRAF 58 YIL ÖNCE ORADA ÇEKİLDİ

PARLAK bir fotoğraf değil...

58 yıl önce babamın aldığı basit bir makineyle çekilmiş.

*

Hayal meyal görünüyoruz...

Devlet dersinde sınıfta kalan 27 yıllık bir hikâye

İzmir Namık Kemal Lisesi öğrencileri...

Eski bir savaş uçağının önündeyiz...

En solda ayağını yakıt bidonunun üzerine koymuş olan çocuk benim...

*

Yıl 1963...

Lise ikinci sınıftayım.

Bir grup öğrenci Türk Hava Kurumu’nun davetlisi olarak Ankara’ya gitmişiz...

Türk Hava Kurumu’nun binasında hayatımda ilk defa kaloriferli bir odada uyumuşum.

*

Bize havacılıkla, uçaklarla ilgili çok güzel ve eğlenceli bilgiler veriyorlar.

Unutamadığım bir yıldı o...

Türk Hava Kurumu işte o nedenle gözümde hâlâ bana gökyüzü ile, uzay ile, uçmak tutkusu ile ilgili o çocuk rüyalarımı veren kurumdur...

*

Ne olur Cumhuriyet’in kurduğu bu olağanüstü kurumu yok etmeyin....

Tam aksine geliştirin...

X

Tam teşekküllü sokak hayvanı hastanesinde bir ameliyat günü

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

4 Ağustos 2021
Biliyorum hepimizin içi yanmış kül olmuş bir ormana döndü...

Korlar hâlâ kızgın...

Bir türlü ruhumuzu soğutma aşamasına geçemiyoruz...

*

Savaş sonrası enkaza dönmüş bu ormanın içinden yine de bana umut veren öyle şeyler geliyor ki...

Kurtuluş Savaşımızda mermi taşıyan kadınlarımız yine cephede...

Bu defa su hortumu taşıyorlar...

Dünyanın en büyük insanlık zinciri kurulmuş...

Göz yaşartıcı bir imece...

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3 gün boyunca TT olan bu kare bana çok güzel bir şeyi öğretti

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

3 Ağustos 2021
Kruvaze takım elbisesini giymiş, kravatını takmış...

Saçları iyice kırlaşmış, sakalı ise iyice beyazlaşmış...

Bu yüz benim kuşağımın en tanıdık yüzlerinden biri...

*

Gerisinde onca eğlenceli şeyler var ama...

Ne yazık ki artık o insanı işte bu hüzünlü fotoğrafı ile hatırlayacağız...

Bu iki kare ile...

Biri, ülkesinin adaletine hâlâ duyduğu saygı nedeniyle, gardrobunda artık pek giymediği bu eski kruvaze takım elbisesi ile mahkemeye giderken...

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Bu karedeki tek farkı bulun çünkü tarihi işte o insan yazdı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

1 Ağustos 2021
Geçen çarşamba Berlin’in Tempelhof Havaalanı’nda açılan olağanüstü bir sergiyi geziyorum...

Ama size önce bu serginin açıldığı mekânı anlatayım.

Tempelhof Havalimanı bugün boş ve neredeyse metruk devasa bir bina...

1923’te inşasına başlanmış ama Hitler döneminde totalitarizmin anıtsal bir binası haline gelmiş. Yani Nazi ruhunun dolaştığı hayalet bir hangar burası...

İşte burada “Diversity United” isimli, Türkçe’ye “Birleşik Farklılık” olarak çevrilebilecek bir sergi açıldı.

Daha doğrusu sınırlı bir bienal diyebilirsiniz.

*

Avrupa’nın 34 ülkesinden 90 sanatçının eseri sergileniyor.

Aralarında

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Aziz Nesin’in, Cem Yılmaz’ın ülkesi neden artık gülmüyor

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

31 Temmuz 2021
1) Öyle bir çağdayız ki artık duygusal planlama yapmak mümkün değil...

Dün Türkiye, yanan ormanlarına, kaybolan canlarına, çaresiz hayvanlarına...

Ve bir de o ormanlar, oradaki canlılar için hayatını feda eden genç çocuğumuza ağlarken, ben Almanya’nın Bayreuth şehrinde Wagner’in “Die Walküre” (Valküreler) operasını seyrediyordum...

*

Türkiye’den ayrılırken, ülkem tatil yapıyordu...

Ve bir anda o duygusal tatil bitti...

Operanın her arasında insanlar bir önceki sahneyi konuşurken, ben Türkiye ile konuşuyordum...

Dün geceden beri o görüntüler gözümün önünde...

Bir de

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Hâlâ rüyamda kendimi o koltukta görüyorum

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

30 Temmuz 2021
Almanya’nın en büyük gazetesi Bild’in eski genel yayın yönetmeni ile Gökova’nın Börtübet Koyu’nda yaptığımız sohbet devam ediyor. Bugünkü konumuz “yeni hayat...”

Kai Diekmann ayrıldıktan sonra dijital dünyaya geçti. Artık “Story Machine” adlı, Almanya’nın en büyük sosyal medya içerik yönetim şirketinin hissedarı. Yeni bir hayatı var. Almanya’nın birçok ünlü kişisinin sosyal medya hesaplarına içerik üretiyor. Artık o eski güçlü insan değil, ama dijital alemin krallarından biri...

*

Bugün onunla yeni hayatı üzerine konuşacağız... Eskiden neler kaldı, neler geçip gitti... Özledikleri, özlemedikleri... Hiç pişman olmadıkları, çok pişman oldukları... Altmışlı yaşlarına giderken hayata yeni bir bakış...

*

Almanya’da iki güçlü insanın dönemi kapanıyor... Kai Diekmann Bild’in başından ayrıldı... Merkel de ayrılmaya hazırlanıyor... Karşınızda Türkiye’nin büyük dostu yeni Kai Diekmann...

1) SONUNDA DYLAN’IN ŞARKISINDAKİ GİBİ OLDUM, MASAM YOK, KENDİ KAHVEMİ YAPMAYI BİLE ÖĞRENDİM

ERTUĞRUL ÖZKÖK:

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Genel yayın yönetmenliğimin bittiğini bir soruyla anladım

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

29 Temmuz 2021
Kai Deikmann...

Bundan 4 yıl öncesine kadar Merkel’den sonra belki Almanya’nın en kudretli insanıydı...

16 yıl boyunca genel yayın yönetmenliğini yaptığı “Bild” gazetesi, 5 milyon tirajı ile Avrupa’nın en büyük gazetesiydi...

Dijital yayını ile her gün 22 milyon Alman vatandaşına ulaşıyordu.

Attığı bir manşet Almanya Cumhurbaşkanı’nın istifasına yol açmıştı...

*

Dünyanın belki en güçlü genel yayın yönetmeni Diekmann 2017 yılında o koltuktan kalktı...

Bugün 57 yaşında...

Uzun yıllar Hürriyet’in de yönetim kurulu üyeliğini yaptı...

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‘Düşman’ gazeteciyle 18’inci delikte çok gizli bir buluşma

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

28 Temmuz 2021
1)“18’inci delik” bir golf deyimi...Golf sahalarında ya 9 ya 18 delik bulunuyor. Bugünkü hikâyemiz işte orada, 18’inci deliğin başında geçiyor...

Önce olay yeri keşfi yapalım... Dünyanın en meşhur golf kulübü, herhalde, Amerika’nın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago Golf Kulübü’dür... Çünkü burası ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın sahibi olduğu bir yer... Daha önemlisi Trump başkanlığı boyunca orasını “Kışlık Beyaz Saray” olarak tanımlıyor...

Kulübün 500’e yakın üyesi var...

Trump burayı kendine merkez olarak seçtikten sonra giriş aidatı 150 bin dolardan 250 bin dolara çıktı...

Bu golf kulübünün çok özel ve öteki alanlarından ayrılmış bir bölgesinde Trump’ın malikânesi var.

Bu yapı, Florida’nın en büyük üçüncü, bütün Amerika’nın ise 20’nci en büyük malikânesi olarak biliniyor. Ancak kulübün yakın geçmişinde kötü bir olay var.

Çocuk tacizi ve tecavüzü nedeniyle girdiği cezaevinde intihar eden Epstein de bu kulübün üyesiymiş.

Kulüp üyelerinden birinin kız çocuğunu taciz edince üyelikten çıkarılmış.

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Neden herkes bir zamanların en kötü adamına konuşuyor

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

25 Temmuz 2021
CHP Genel Başkanı’nın eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalının konuğu olmuş.

Oradan öğrendim...

Selvi Hanım’ın hayalindeki meslek gazetecilikmiş...

Çubuk’ta eşine yapılan linç girişiminin onu çok üzdüğünü söylüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’na “Eve yemeğe gelmeyeceğini” söylemediği zaman kızıyormuş.

Çok insani bir sohbetti ve baştan sona keyifle izledim.

*

Bu yayını izlerken, Armağan Çağlayan’ın programına kimlerin çıktığını bir düşündüm...

Hiçbir yerlere çıkmayan

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Bir düğün gecesinden kaç COVID-19 pozitif çıkar ‘Dört Nikâh Bir Cenaze’ mi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

24 Temmuz 2021
Amerika Birleşik Devletleri’nin Oklahoma eyaletinde bir düğünden sonra 18 kişide COVID-19 Delta varyantı görülmüş. Peki Türkiye’de bir düğünden kaç COVID-19 pozitif çıkar?

Google’da bir arama yaparsanız karşınıza 24 Ağustos 2020 tarihli bir haber çıkıyor:

Bursa’da bir düğüne katılanlar arasında 42 kişide COVID-19 vakası saptandı...

Bu soruyu sormamın nedeni şu. Türkiye’de düğün mevsimi açıldı... Geçen yıldan ertelenen 300 bin düğünle birlikte bu yıl 900 bin düğün bekleniyor... Yeni vaka sayısı önceki gün itibarıyla 10 bine yaklaştı.

Bu durumda şu soruları sormamız da normal:

- Bir düğünden...

- Bir siyasi parti toplantısından

- Bir bar gecesinden

- Bir toplu yemekten

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Pandemi, 60 üstü bir Beyaz Türk’ün ömrünü kaç yıl daha kısalttı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

23 Temmuz 2021
Biliyorum, şu güzel bayram gününde böyle bir sorunun ne manası var diyeceksiniz...

Çok haklısınız...

Hele hele benim gibi “Hayat varsa ölüm yoktur” diye düşünen bir insanın durup dururken bu soruyu sorması ve keyfimizi kaçırması çok manasız. Ama kızmayın. Ben sadece piyanistim...

Soruyu ben sormuyorum, o nedenle bana ateş etmeyin...

Dün New York Times’ta okudum.

Pandemi bir buçuk yıl içinde Amerikan halkının ortalama ömrünü 1.5 yıl kısaltmış...

2019’da yeni doğan bir çocuğun ortalama ömür beklentisi 78.8 iken, 2020 sonunda bu rakam 77.3’e inmiş...

*

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Rumeli sahilinde ceketli bir heykel ve onun ceketsiz ölen büyük şairi

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

22 Temmuz 2021
Şu günlerde “memleket meselesi” yazmamanın kıymetini daha iyi anladım.

Hatta “siyaset” yazmamanın Allah’ın bana bahşettiği bir güzellik ve fırsat olduğunu düşünmeye başladım.

*

Türk dilinin en büyük şairlerinden Orhan Veli 14 Kasım 1950 günü İstanbul’da öldü...

Bugün Aşiyan Mezarlığı’nda yatıyor.

Onun Rumelihisarı sahilinde bir heykeli var...

Üzerinde ceketle otururken temsil edilmiş...

Oysa dün öğrendim ki, Orhan Veli ceketsiz ölmüş...

Bunu da dün

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15’inde dünyanın en güzel çocuğu 66’sında Gandalf

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

21 Temmuz 2021
Dünya sinemasının en önemli eserlerinden biri İtalyan yönetmen Visconti’nin “Venedik’te Ölüm” filmiydi...

Thomas Mann’ın çok sevdiğim aynı isimdeki novellasından çekilen film, hayatım boyunca beni en çok etkileyen sanat eserlerinden biriydi...

*

Nasıl olmasın ki...

- Yazarı Thomas Mann...

- Yönetmeni Luchino Visconti... “Leopar”ı da çeken insan...

- Baş oyuncu Dirk Bogarde...

İngiliz sinemasının büyük oyuncusu...

- Kadın oyuncu

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First class koltuğunda, havyarlı, şampanyalı, bir kavanoz yolcu

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

20 Temmuz 2021
Geçen hafta cuma günü Los Angeles’tan kalkan bir uçağın first class mevkisindeki bir koltuğa Louis Vuitton bir çanta kondu.

Pilot anons yapınca, çantanın kemerleri bağlandı.

Sivil havacılık tarihinin belki de en tuhaf yolculuğu işte böyle başladı.

Kavanozun içinde ise Türkiye’de de iyi tanınan, dünya starı bir yolcu...

Zsa Zsa Gábor...

*

Gábor, 18 Aralık 2016 günü Los Angeles’taki Ronald Reagan UCLA Medical Center Hastanesi’nde öldü.

Öldüğünde 99 yaşındaydı... Vasiyeti üzerine yakılarak külleri bir kavanoz içinde Los Angeles’taki Westwood Mezarlığı’na kondu.

Ancak

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Yani erkek dediğin: Zampara ve iyi sevişen bir makarnacı mıdır

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

18 Temmuz 2021
Şurası kesin...

Pandemi sırasında Marcello Mastroianni’yi yeniden keşfettik.

Bu yıl Türkiye’de ve dünyada 1960’lı yılların İtalyan filmlerini seyretme modası var...



Dino Risi, Ettore Scola, Fellini, Vittorio de Sica gibi popüler yönetmenlerin anlattığı o İtalya hepimize çok tanıdık geliyor... Seviyoruz o İtalya’yı...

*

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Ben barın bu tarafında kaldım, barmenim 3 milyarlık patron oldu

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

17 Temmuz 2021
Evet ben hâlâ barların bu tarafındayım, barmenim ise 3 milyarlık patron oldu.

TL değil, 3 milyar dolarlık patron...

Yanda gördüğünüz fotoğraf 3 yıl önce İstanbul Tünel’de “Soho House”da çekildi.

Barın müşteri tarafında ben varım.

Karşımdaki barmenin adı ise Nick Jones...

Gördüğünüz gibi gayet mütevazı ve sempatik bir ifadeyle bana içki servisi yapıyor.

Kendisi, Pink Floyd hayranı, rock’çı bir arkadaşımızdır.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 19 Temmuz Cinderella Bayramı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

16 Temmuz 2021
Bu şahane fotoğraf Andrew Lloyd Webber’in son müzikal oyunu “Cinderella”dan bir sahne...

Lloyd Webber, 20’nci yüzyılın en büyük müzikal bestecilerinden biri...

*

18-19’uncu yüzyıl ve 20’nci yüzyılın ilk çeyreği opera dönemiydi...

Yirminci yüzyıl ise müzikaller çağı oldu...

Webber geçen yüzyıla damgasını vuran “Cats” ve “Phantom of the Opera” müzikallerinin yazarı...

Şimdi de onun yeni eseri “Cinderella” sahneleniyor... Fotoğrafını gördüğünüz bu oyunun, İngiltere’nin COVID-19 tarihinde çok önemli bir yeri olacak.

İngiltere 19 Temmuz yani bu pazartesi günü normal hayata geçişini ilan edecek.

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Bu duvara iyi bakın: yıkılışı Berlin Duvarı kadar önemli

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

15 Temmuz 2021
Manchester şehrinin güneyindeki Withington bölgesi polisi geçen pazartesi sabahı çok sayıda vatandaştan şikâyet telefonu aldı...

Vatandaşlar, şehrin bir binasının duvarına çizilen graffitiyi şikâyet ediyordu.

Çünkü o duvar graffitisinde üç isim hakkında ırkçı ifadeler ve çizimler vardı.

Hedefteki üç isim şunlardı:

Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka...

Bu üç kişi İngiliz milli takımının beş siyah oyuncusundan üçüydü... Üçü de bir gece önce oynanan İngiltere-İtalya maçında penaltı kaçırarak, takımlarının şampiyonluğu kaçırmasına neden olmuşlardı.

O gece İngiltere’nin ırkçı trolleri bu insanların hayatını cehenneme çevirdi.

Ve sonunda iş

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Otuz yaş altı dünyanın en önemli 30 müzisyeninden biri

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

14 Temmuz 2021
“OHHH Zoom konserler bitti...”

Önceki akşam Bodrum Zai’de, pandeminin başından beri fiziksel ortamda ilk konseri izledim.

Böylece sadece “dinleme” kodundan “izleme” moduna geçtim.

Özlemişim...

*

Konseri ÇEV Sanat’ın genç müzisyenleri verdi.

Solistler kemancı Bade Daştan ile çellist Jamal Aliyev’di...

Bodrum’un klasik müzikteki açılış konserini Fazıl Say şu cümleyle yaptı:

“Türkiye öyle az buz bir yer değil...”

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Shakespeare penaltı kaçırınca Dante ve Caravaggio mu kazandı

Ertuğrul ÖZKÖK

Ertuğrul ÖZKÖK

13 Temmuz 2021
Önceki gece ne seyrettiğimizi düşündünüz mü...

Evet çok güzel bir futbol seyrettik...

Maç öncesi iki takım da diz çökerek ırkçılığa karşı çok güzel bir dayanışma fotoğrafı verdiler...

İnsanlar iki yıldan beri ilk defa yan yana, omuz omuza maç seyrettiler.

Ama sahada sadece bu mu vardı?

Sahada, dünyanın en demokratik ülkelerinden ikisinin milli takımları vardı...

Biri İngiltere...

Shakespeare

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