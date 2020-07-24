Devlet Bahçeli çok önemli bir adım attı

İktidarıyla muhalefeti ile kararlı bir çıkış gördük.
İktidar kanadındaki en kararlı çıkış ise MHP Genel Başkanı Bahçeli’den geldi.
En önemlisi de şu: Sadece cinayeti kınamakla kalmadı.
Kadınlara karşı vahşetin önlenmesinin hepimiz için artık bir şeref meselesi haline geldiğini söyledi.
Çok önemli bir şey daha yaptı.
Şu günlerde yeniden tartışılmaya başlanan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tavrını da ortaya koydu.
İstanbul Sözleşmesi’ne bu cinayetlerin ışığında bakılması gerektiğini söyledi.
*
Doğal olarak bu sözleri onun İstanbul Sözleşmesi’nden yana tavır koyduğu şeklinde yorumlandı.
Ben de öyle yorumluyorum.
O nedenle de çok önemsiyorum.
*
Kadına yönelik vahşet sorunundan kurtulmak için toplumun her kesiminden bu kararlılığın gelmesi gerekiyor.
Yoksa herkes kendi meşrebine uygun bahanelerle bu cinayetlere kılıf uydurmaya kalkarsa, bu vahşeti sıradanlaştırmaya, sanki adli bir vakaymış gibi bir hale getirmeye hizmet ederiz.
Son söz: Kadına yönelik bu cinayetler barbarlıktır, vahşettir.
İSRAİL’İ KARIŞTIRAN ‘İKNA ODASI’ KARARI
İSRAİL 72 saattir ciddi bir hükümet krizi yaşıyor.
Konu “Gay’lerin psikoterapi yoluyla tedavi edilmesi”... Yani bir nevi “Gay ikna odaları” meselesi.
*
Ülkede, özellikle muhafazakâr kesimlerin savunduğu bir uygulama vardı.
“Gay’liği bir tür hastalık veya bağımlılık” gibi kabul eden bu çevreler, psikolojik terapi yoluyla bu insanları “Gay’likten vazgeçirmeye” uğraşıyordu.
*
İşte bu uygulamalar bütün ülkede büyük bir tartışmaya yol açtı. Muhafazakârlar bu uygulamayı savunurken, toplumun bir bölümü de bunu insanlık dışı ve antidemokratik bir tür “ikna odası” uygulaması olarak görüyordu.
Uzmanlar da bunu insan psikolojisine çok zarar veren bir uygulama olarak kabul ediyordu.
*
Sonunda konu Knesset’ye (parlamento) kadar geldi.
Ve sonunda yapılan bir oylama ile bu “ikna odaları” uygulaması yasaklandı.
Alınan karar gereği bu tür uygulamayı yapan psikologların lisansları iptal edilecek, ayrıca bir yıla kadar hapis cezası alabilecek.
*
Ancak karar 42’ye 35 gibi çok az bir oy farkı ile alındı.
Bu oylamada iktidardaki koalisyonun ortağı olan “Beyazın Mavisi” partisi de muhalefetle birlikte bu uygulamanın yasaklanması yolunda oy kullandı.
Her yerde olduğu gibi muhafazakâr partiler bunu “aile birliğine yönelik” bir hareket olarak gördü.
*
Anlayacağınız LGBTQ İsrail’i de ikiye böldü.
Ve bir kere daha anlaşıldı ki... İkna odası iyi bir uygulama değil.
BİR CAZ PİYANİSTİNİN TAKİPÇİSİ 100 BİNİ GEÇTİ
HEP yazıyorum...
Türk kadın cazcıları çok başarılı...
Bugüne kadar daha çok caz şarkılarının yorumlarında izliyordum.
Şimdi piyanoda da çok başarılı bir kadın cazcımız var.
Büşra Kayıkçı...
Çok başarılı Instagram paylaşımları yapıyor.
Takipçisi 100 bini geçti.
Tahmin ediyorum bu rakamı geçen çok az caz sanatçısı vardır dünyada.
Tek başına kendi kariyerini çok iyi yönetiyor.
Çok yumuşak ve modern bir çalma biçimi var.
Evet tekrar ediyorum...
Türk kadın cazcılar çok başarılı...
36 YIL ÖNCE BU ŞARKIYI DİNLERKEN NE OLUYORDU
O şarkı 1984 yılında çıktığında Özal döneminin yıldırım gibi ekonomik reformlar yaptığı günlerdi.
Türkiye yepyeni bir umut ve özgüvenle Batı’ya tekrar açılıyordu.
Rusya Gorbaçov reformlarına hazırlanıyordu.
Dünyada liberal rüzgârlar esiyordu.
Tina Turner’ın “What’s Love Got to Do With It” şarkısı işte o dönemin şarkısıydı.
Ne çok dans etmiştik bu şarkıyla...
Yalnız anlarımızda, tek başımıza ne çok düet yapmıştık Tina Turner’la...
36 yıl sonra şarkının yeni bir cover’ı çıktı. Yine Tina Turner söylüyor...
Ama şarkıyı Kygo gibi genç bir müzik dâhisi cover’lamış...
Şarkıyı böyle kapkaranlık bir yılda yeniden dinlemek bambaşka bir etki yapıyor tabii...
YILDIZLI BİR ‘ANNUS HORRİBİLİS’ GECESİ BİRKAÇ YENİ ŞARKI
Bu yıl tam bir “annus horribilis”, yani bir felaket yılı...
Yine de hayat devam ediyor.
Orhaniye ile Selimiye arasındaki D Maris sahilinde yıldızlı bir gecede son bir ayda çıkan şarkılardan bir seçme yaptım.
Eminim, hepsi herkesin hoşuna gitmez...
Ama eminim, herkes hoşuna gidecek bir şarkı bulabilir.
*
Dans etmek, hızlı mırıldanmak için...
Two Rules: “Good Days We Had”
Santi, Tuğçe, Tuğçe Kurtiş, Mose: “Respira” (Mose Remix)
R3HAB: “Thinking About You” (With Winona Oak)
Lady Gaga, Ariana Grande, Purple Disco Machine: “Rain on Me”
Ali Bakgör, Funda Kara: “Turn Around”
*
Özellikle sabah 4 sonrası için...
Sarah Menescal: “Love Hurts”
Eylül: “Tadı Farklı”
*
Ve bir de post punk rock’çılara...
Happy Mondays: “Hallelujah”, 1970’lerdeki Manchester ekolü grubunun eski bir şarkısı.
Ama yeni bir mix’i...
Evan Pearson remix’i...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Devlet Bahçeli çok önemli bir adım attı
Pınar Gültekin’in ölümü Türkiye’yi birleştirdi.
İktidarıyla muhalefeti ile kararlı bir çıkış gördük.
İktidar kanadındaki en kararlı çıkış ise MHP Genel Başkanı Bahçeli’den geldi.
En önemlisi de şu: Sadece cinayeti kınamakla kalmadı.
Kadınlara karşı vahşetin önlenmesinin hepimiz için artık bir şeref meselesi haline geldiğini söyledi.
Çok önemli bir şey daha yaptı.
Şu günlerde yeniden tartışılmaya başlanan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tavrını da ortaya koydu.
İstanbul Sözleşmesi’ne bu cinayetlerin ışığında bakılması gerektiğini söyledi.
*
Doğal olarak bu sözleri onun İstanbul Sözleşmesi’nden yana tavır koyduğu şeklinde yorumlandı.
Ben de öyle yorumluyorum.
O nedenle de çok önemsiyorum.
*
Kadına yönelik vahşet sorunundan kurtulmak için toplumun her kesiminden bu kararlılığın gelmesi gerekiyor.
Yoksa herkes kendi meşrebine uygun bahanelerle bu cinayetlere kılıf uydurmaya kalkarsa, bu vahşeti sıradanlaştırmaya, sanki adli bir vakaymış gibi bir hale getirmeye hizmet ederiz.
Son söz: Kadına yönelik bu cinayetler barbarlıktır, vahşettir.
İSRAİL’İ KARIŞTIRAN ‘İKNA ODASI’ KARARI
İSRAİL 72 saattir ciddi bir hükümet krizi yaşıyor.
Konu “Gay’lerin psikoterapi yoluyla tedavi edilmesi”... Yani bir nevi “Gay ikna odaları” meselesi.
*
Ülkede, özellikle muhafazakâr kesimlerin savunduğu bir uygulama vardı.
“Gay’liği bir tür hastalık veya bağımlılık” gibi kabul eden bu çevreler, psikolojik terapi yoluyla bu insanları “Gay’likten vazgeçirmeye” uğraşıyordu.
*
İşte bu uygulamalar bütün ülkede büyük bir tartışmaya yol açtı. Muhafazakârlar bu uygulamayı savunurken, toplumun bir bölümü de bunu insanlık dışı ve antidemokratik bir tür “ikna odası” uygulaması olarak görüyordu.
Uzmanlar da bunu insan psikolojisine çok zarar veren bir uygulama olarak kabul ediyordu.
*
Sonunda konu Knesset’ye (parlamento) kadar geldi.
Ve sonunda yapılan bir oylama ile bu “ikna odaları” uygulaması yasaklandı.
Alınan karar gereği bu tür uygulamayı yapan psikologların lisansları iptal edilecek, ayrıca bir yıla kadar hapis cezası alabilecek.
*
Ancak karar 42’ye 35 gibi çok az bir oy farkı ile alındı.
Bu oylamada iktidardaki koalisyonun ortağı olan “Beyazın Mavisi” partisi de muhalefetle birlikte bu uygulamanın yasaklanması yolunda oy kullandı.
Her yerde olduğu gibi muhafazakâr partiler bunu “aile birliğine yönelik” bir hareket olarak gördü.
*
Anlayacağınız LGBTQ İsrail’i de ikiye böldü.
Ve bir kere daha anlaşıldı ki... İkna odası iyi bir uygulama değil.
BİR CAZ PİYANİSTİNİN TAKİPÇİSİ 100 BİNİ GEÇTİ
HEP yazıyorum...
Türk kadın cazcıları çok başarılı...
Bugüne kadar daha çok caz şarkılarının yorumlarında izliyordum.
Şimdi piyanoda da çok başarılı bir kadın cazcımız var.
Büşra Kayıkçı...
Çok başarılı Instagram paylaşımları yapıyor.
Takipçisi 100 bini geçti.
Tahmin ediyorum bu rakamı geçen çok az caz sanatçısı vardır dünyada.
Tek başına kendi kariyerini çok iyi yönetiyor.
Çok yumuşak ve modern bir çalma biçimi var.
Evet tekrar ediyorum...
Türk kadın cazcılar çok başarılı...
36 YIL ÖNCE BU ŞARKIYI DİNLERKEN NE OLUYORDU
O şarkı 1984 yılında çıktığında Özal döneminin yıldırım gibi ekonomik reformlar yaptığı günlerdi.
Türkiye yepyeni bir umut ve özgüvenle Batı’ya tekrar açılıyordu.
Rusya Gorbaçov reformlarına hazırlanıyordu.
Dünyada liberal rüzgârlar esiyordu.
Tina Turner’ın “What’s Love Got to Do With It” şarkısı işte o dönemin şarkısıydı.
Ne çok dans etmiştik bu şarkıyla...
Yalnız anlarımızda, tek başımıza ne çok düet yapmıştık Tina Turner’la...
36 yıl sonra şarkının yeni bir cover’ı çıktı. Yine Tina Turner söylüyor...
Ama şarkıyı Kygo gibi genç bir müzik dâhisi cover’lamış...
Şarkıyı böyle kapkaranlık bir yılda yeniden dinlemek bambaşka bir etki yapıyor tabii...
YILDIZLI BİR ‘ANNUS HORRİBİLİS’ GECESİ BİRKAÇ YENİ ŞARKI
Bu yıl tam bir “annus horribilis”, yani bir felaket yılı...
Yine de hayat devam ediyor.
Orhaniye ile Selimiye arasındaki D Maris sahilinde yıldızlı bir gecede son bir ayda çıkan şarkılardan bir seçme yaptım.
Eminim, hepsi herkesin hoşuna gitmez...
Ama eminim, herkes hoşuna gidecek bir şarkı bulabilir.
*
Dans etmek, hızlı mırıldanmak için...
Two Rules: “Good Days We Had”
Santi, Tuğçe, Tuğçe Kurtiş, Mose: “Respira” (Mose Remix)
R3HAB: “Thinking About You” (With Winona Oak)
Lady Gaga, Ariana Grande, Purple Disco Machine: “Rain on Me”
Ali Bakgör, Funda Kara: “Turn Around”
*
Özellikle sabah 4 sonrası için...
Sarah Menescal: “Love Hurts”
Eylül: “Tadı Farklı”
*
Ve bir de post punk rock’çılara...
Happy Mondays: “Hallelujah”, 1970’lerdeki Manchester ekolü grubunun eski bir şarkısı.
Ama yeni bir mix’i...
Evan Pearson remix’i...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin