Depremden bir hafta önce önüme gelen papyonlu adam

Sallanırdı bizim evlerimiz...
Durmadan, sık sık sallanırdı...
*
İdmanlıydık... Evimiz sallanmaya başladığında dışarı fırlamak biz çocuklar için hulahup çevirmek kadar basitti...
Çünkü kaçmak için ya aşacak bir kapı, ya da inecek üç-beş basamak vardı.
*
Benim çocukluğumda İzmirli, bir San Franciscolu, bir Tokyolu gibiydi...
Tek katlı evlerimiz, iki katlı yuvalarımız en büyük dostumuzdu...
İki yıl önce Yeni Şafak gazetesinde Ergün Yıldırım’ın yazısında okumuştum.
Beyaz muhafazakâr portresini şöyle çiziyordu:
*
Bunlar “kentlileşen muhafazakârlardır”.
Ekonomik açıdan belli üst gelir grubuna mensupturlar.
Çocukları kolejlerde okuyor.
Tüccar, sanayici, bankalarda tepe yönetici ve iyi para kazanan doktorlar gibi meslek gruplarında yer alıyorlar.
Çocuklarını kolejlere göndermek için çok para harcıyorlar.
Bu Cumhuriyet Bayramı günü...
Yazıma Sabancı Grubu’nun hazırlattığı “29 Ekim” videosu ile başlayacağım... Çünkü çok sevdim bu videoyu...
Ekrandaki Cumhuriyet sanatçısı soruyor:
“Cumhuriyet kaç kere ilan edildi bilir misiniz?”
Ve başlıyor saymaya...
“Her kız çocuğu ilkokula başladığında, Cumhuriyet bir kere daha ilan edildi...”
*
Bütün dünyada İslam’ın tartışıldığı şu günlerde Türkiye Cumhuriyeti devletinden gelen en önemli sözler diye okumuştum...
Önce İslamofobinin yaygınlaştığı ülkelere Müslüman ülkelerde yükselen tepkiyi anlatıyor: Diyor ki:
“Müslümanlar kendi kutsallarına yapılan saldırıları sonuna kadar reddetmek ve meşru kurallar çerçevesinde tepkisini göstermek zorunda. Aksi halde kendisine ihanet etmiş olur.”
Arkasından Müslüman dünyaya sesleniyor, diyor ki:
“Fakat bunu şiddet, terör ve cinayet yoluyla yapmaya başladığında bu mücadeleyi daha baştan kaybetmiş olur. Zira Aliya İzzetbegoviç’in dediği gibi ‘Savaş ölünce değil düşmana benzeyince kaybedilir’.”
Sonra Fransa’da başı kesilerek öldürülen öğretmen olayına tepkisini çok net ifadelerle belirtiyor, diyor ki:
“Fransa’da malum karikatürleri derste gösterdiği için bir öğretmenin öldürülmesi de asla kabul edilemez, asla meşru gösterilemez. Bu kısırdöngüden çıkmak zorundayız, aksi halde ‘Dişe diş, göze göz’ diye diye ortada sağlam bir tane insan kalmayacak.”
Ama geçen hafta bir gelişme daha oldu ki, onu da muhtemelen benden okuyacaksınız...
Önce hikâyenin başından başlayalım.
Povalikhino Moskova’nın 500 km kadar doğusunda küçücük bir kasaba...
Eylül ayının başında bu kasabada yerel seçim vardı.
Kasabanın belediye başkanı Nikolay Loktev tekrar seçileceğinden emindi ama bir sorunu vardı.
Seçimde karşısına hiçbir aday çıkmamıştı.
Bu da seçimi şaibeli hale getirebilirdi.
Onu Türk magazin tarihine geçiren olaylarından biri “bir gün” süren evliliğiydi. Geçen gün Jülide Ateş’in programında o bir günlük evliliğini anlattı.
Bozulmasının arkasında bir evlilik sözleşmesi hikâyesi varmış.
Tesadüf dün bunu okuduğumda, Tansu ile benim evliliğimizin 50’nci yıldönümüydü.
*
Tansu’yla 24 Ekim 1970 günü İzmir’de evlendik.
Anadolu Ajansı’nın bu yıl temmuz ayında, yani pandemi ortasında yayınladığı “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl” adlı albümünü okuyor ve fotoğraflara bakıyorum.
Hemen söyleyeyim...
Çok güzel bir çalışma...
Türkiye ve dünyanın 100 yılı benim de 73 yılım oluyor... Albümün üçte ikisi benim de yaşadığım, tanık olduğum olaylar zinciri...
Bazı bölümlerini gurur duyarak, bazı bölümlerini çok üzülerek, bazı bölümlerini kaşlarımı çatarak, bazılarını seven bir gülümsemeyle hatırlayarak tek tek seyrettim...
Ajansa bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum...
*
Varlıklı “Beyaz Türk” çevrelerinin son günlerdeki en moda güzergâhı hiç şüphesiz Urla...
Gün geçmiyor ki, Instagram’da, arkadaş sohbetlerinde Urla’ya gidip oradan paylaşım yapan bir grup tanıdık insan görmeyeyim...
Dikkat ediyorum yeni ziyaret güzergâhında “olmazsa olmaz” üç-beş yer var.
Bir numara hiç şüphesiz, bir gün başlarsa, şu an için Türkiye’nin Michelin yıldızı almaya en yakın adayı Od Restoran...
İki numara Can Ortabaş ve Bülent Akgerman’ın “Şarap bağları” ve öteki şarap üreticilerini de kapsayan “Urla Bağ Yolu”...
Daha genç ve daha butik bir restoran “Vino Locale”...
Tasarım olarak
Konu Cumhurbaşkanı’nın konuşmasıydı.
“Fikriyatımız iktidarda değil” demişti ve benim bu konudaki görüşümü soruyorlardı. “Mümkün olduğunca siyasi konulara girmiyorum artık, o nedenle sorunuza cevap veremeyeceğim” dedim.
“Peki hiç olmazsa kimin fikriyatı iktidarda, o konudaki görüşünüzü söyleyin” dediler.
“Hayır o da siyasete girer” dedim...
“Peki sizin fikriyatınız iktidarda mı” diye ısrar ettiler.
“Vallahi kimin fikriyatı iktidarda hiç fikrim yok” cevabını verdim.
Sonra da “Onu bilmem ama şunu biliyorum” dedim şu cevabı verdim:
Geçen hafta: Rusya ve Mısır Karadeniz’de ortak tatbikat yaptı.
Nedir bu? Kime karşı?
Herhalde Gürcistan’a değil...
Biz S-400’leri Sinop’ta kime karşı denediysek, bu tatbikat da onun karşılığı olmalı...
Önceki gün: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’a çok yakın bir güvenlik ekibinin ağustos ayında gizlice Şam’a giderek Esad yönetimi ile görüştüğü ortaya çıktı.
Alın size bir gerçekçilik örneği...
İddiam şu.
Tansu aradı.
Andre’yle konuşmuş...
“Bekir pek iyi değilmiş” dedi...
Artık böyle cümleleri sık sık işittiğimiz bir yaştayız...
Veda zamanı geldiğini hatırlatır sık sık bizim neslimize...
Tansu, Bekir’le de konuşmuş...
Sık sık konuşurlar...
Olay 1973 yılında, yani 12 Mart ara rejiminin yıllarında Ankara’nın Çankaya semtinde bir gazetecinin evinde geçiyor...
*
O yıl cumhurbaşkanlığı seçimi var ve bu konu ordu ile siyaset arasına kara kedi gibi girmiş...
Askerler bir süre önce emekliye ayrılmış olan Genelkurmay Başkanı Faruk Gürler’i cumhurbaşkanı seçtirmek istiyor.
Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki partilerin büyük bölümü buna karşı.
Türkiye hâlâ 12 Mart ara rejiminin etkisinde.
Bir askeri darbenin kara bulutları rejimin üzerinde.
*
Aslında olay öyle çok büyük bir şey değil...
Ama benim gözümde büyük bir sosyolojik anlamı var.
Olay şu...
Güney Kore’nin en büyük eğlence şirketi Big Hit Entertainment halka açılıyor...
Yaklaşık 4 milyar dolarlık bir değer bekleniyordu...
Yani bugünün eğlence dünyasında öyle çok büyük bir volüm değil...
Ancak dün bu açılışta çok önemli bir gelişme oldu.
Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmemiş olsa da muhtemel bir hava saldırısına karşı geceleri şehirleri karartılmıştı.
Sonra bizim nesil de tanıdı karartma gecelerini...
Yunanistan’la ne zaman savaş ihtimali çıksa, okul kitaplarını kaplamak için kullandığımız mavi kaplama kâğıtları, bu defa Yunan uçakları görmesin diye pencerelerimize yapıştırılırdı.
Sonra 60’lar, 70’ler, 80’ler geldi... Ülkenin karanlık dönemlerini yaşadık.
Bu defa “karartma günleri” lafını öğrendik...
Hani Funda Arar’ın şarkısında söylediği gibi...
“Bir zindanda koy ver beni
Tabii ki var...
Ama yazmam...
Sadece benim mi, herkesin var.
Bir insan için kolayca “Ha o mu? Ruh hastasıdır” dediğimiz kaç kişi var...
Peki biz Türkler, Kürtler, Araplar, Lazlar, bu ülkede yaşayanlar...
“Ruh hastalıkları”
Bu süre içinde RTÜK’e başvuru yapmazsa Türkiye’de Spotify’a ulaşım engellenecekti.
*
Bu yazıyı okuduğunuz sırada bunun 24 saati geçmiş olacaktı...
Bir gelişme olmasaydı Türkiye, dünyada Spotify’ı engelleyen ilk ülke olacaktı...
Tabii Kuzey Kore gibi ülkeleri saymıyorum.
Neyse ki 72 saat dolmadan bir gelişme oldu. Hükümete yakın kaynaklarda Spotify’ın başvuracağı iddia edildi.
Şu yazıyı yazdığım saatte anlaşma oldu mu olmadı mı kesin bilmiyorum.
Türk cazının ilk başörtülü piyanisti...
Ama bakın geçen hafta, İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist seçilince başına neler geldi.
Kendine tarih profesörü diyen biri çıktı....
Adı da Ebubekir Sofuoğlu...
Sakarya Üniversitesi’nde hocaymış...
Arkadaş muhafazakâr ya...
Başörtülü kız caz mı çalar...
Hemen belirteyim, konuştuğum insanlar olaya ideolojik gözle bakan kimseler değildi.
Bunu bakana söylediğimde şu cevabı aldım:
“Keşke ideolojik bakanlara da sorsaydın...”
*
Bu sözlerine şaşırmadım. Çünkü Hürriyet’in Ankara’daki sağlık muhabiri Meltem Özgenç’ten şunu öğrendim.
Sağlık Bakanı, basın toplantılarında akreditasyon uygulamıyormuş.
Yani iktidar yanlısı veya muhalif bir yayın kuruluşu olsun, isteyen her gazeteci katılıp üstelik soru da sorabiliyormuş.
Ben de gitmeden önce konuştuğum insanların en merak ettikleri sorulardan biriyle başladım.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
COVID’le mücadelenin başkomutanı...
Nihayet geçen cuma onunla tanıştım.
Adana’ya gidiyordu, beni de davet etti.
*
Ben bakanla bu sohbeti yaparken, New York Times gazetesi çok güzel bir gazetecilikle COVID virüsünün insan hücrelerine nasıl saldırdığını anlattı.
Size onu da, yani ortak düşmanımızı da en basit cümlelerle tanıtacağım.
Tabii ki bakana da bu ortak düşmana karşı aşıyla mücadeleye ne zaman başlayacağımızı yine en basit sorularla soracağım.
Ankara Tuzluçayır’da hırsızın biri güvenlik kamerasını çalmış.
*
En komiği haberin fotoğrafıydı.
Hırsız, güvenlik kamerasını çalarken yüzünde en küçük bir endişe yoktu.
Üstelik ağzına bir de COVID maskesi takmıştı.
Kurallara uyan bir arkadaş yani...
Herhalde kamerayı çalınca, kendisiyle ilgili görüntüleri de alıp götürdüğünü sanıyordu.
Depremden bir hafta önce önüme gelen papyonlu adam
1948 yılının ekim ayında bir gün...
Tahminen 5 veya 6 Ekim günü...
İzmir’in Kordon Boyu’ndan geçen bir otomobil fotoğrafta gördüğünüz bu binanın önünde durur...
Şoförün yanındaki kapı açılır, yuvarlak gözlüklü, papyonlu ve ince yapılı bir adam iner...
Biraz sonra binanın önünde kendisini karşılayanlarla birlikte bu pozu verecektir...
Bu fotoğraf karesi 72 yıl arşivlerde kaldıktan sonra bu yıl eylül ayında yayınlanan bir kitapta gün yüzüne çıkacaktır.
Kadere bakın ki, bu kitap, İzmir’de cuma günü yaşanan depremden bir hafta önce
elime ulaştı.
Ben de size böyle bir günde bu fotoğrafın ve İzmir’in hikâyesini anlatacağım...
Önce fotoğraftaki papyonlu adamdan başlayalım.
*
Gençliğim boyunca, yirminci yüzyıl mimarlık tarihine damgasını vuran 4 mimarla ilgili epey şey okudum.
Bütün dünyayı etkileyen Bauhaus akımının kurucusu Walter Gropius, bütün dünyada gökdelen konseptlerini geliştiren Frank Lloyd Wright, dökme betonun estetiği keşfeden Brezilyalı mimar Oscar Niemeyer ve modernizmin kurucularından Le Corbusier...
O gün İzmir’de arabadan papyonlu kişi işte bu mimarlardan Le Corbusier’dir...
Girdiği bina İzmir Ticaret Odası’dır... Ve bu fotoğraf işte o gün İzmir Ticaret Odası üyeleriyle çekilmiştir.
Le Corbusier’nin İzmir’e geliş nedeni ise çok ilginçtir.
İzmir’i İzmir yapan efsane belediye başkanı Dr. Behçet Uz ondan şehir için bir nâzım plan yapmasını istemiştir.
Ben İzmirliyim ama şehrin tarihindeki bu çok önemli olayı eylül ayında çıkan bir kitaptan öğrendim.
Dönemin İzmir yöneticileri işte böyle geniş bir ufka ve moderniteye sahip insanlarmış...
1939 yılında dünyanın en modern mimarına şehir planı yaptırmışlar...
*
Plan 1949’da bitmiş...
Ama o yıl Dr. Behçet Uz artık İzmir Belediye Başkanı değildir...
Ve bu plan tozlu raflarda kaybolur gider...
Ama bu kitap aynı zamanda böylesine büyük bir vizyonun karşısına dikilen engelleri de anlatıyor.
Ve üzülerek görüyorsunuz ki...
İzmir’in makûs talihi hâlâ tekerrür ediyor...
............................................
Didier Laroche, Jean-Luc Maeso, Volker Ziegler: “Le Corbusier Türkiye’de; İzmir Nazım Planı 1939-1949” Çev: Erkan Maçoy, (İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla) Kırmızı Kedi Yay., Eylül, 2020
İZMİR FUARI NEREDEN ESİNLENEREK YAPILDI
ÇOCUKLUĞUMDA geceleri pijamalarımızla evden kaçıp gittiğimiz İzmir Fuarı, meğer Moskova’daki “Gorki Park”tan esinlenerek yapılmış.
Bu amaçla İzmir Belediye Meclisi üyeleri 1933 yılında Moskova’ya bir ziyaret yaparak bir rapor hazırlamışlar. 1 Ocak 1936’da da fuarın yapım çalışmaları başlamış. Tabii ki belediye başkanlığı koltuğunda büyük vizyoner Behçet Uz oturmaktadır.
Dario Moreno Sokağı
TABULA RASA YAPIP ŞEHRİ YENİDEN KURUN MU DEDİ
LE Corbusier’nin İzmir’de kaç gün kaldığı bilinmiyor.
Ama arabada şoförün yanına oturup şehrin her tarafını gezmiş, notlar almış, çizimler yapmış.
Yanındakiler ona ısrarla Kemeraltı Çarşısı’nı göstermek istemişler.
Ancak o burayı “mezbele” bir yer olarak nitelemiş ve birkaç bina dışında dikkate değer hiç bir şeyin bulunmadığını söylemiş.
Le Corbusier’e yapılan en büyük eleştirilerden biri, yeniden planladığı şehirlerde “tabula rasa”, yani masanın üstünü temizleyip şehri yeniden kurma fikrini savunması olmuş.
Şehrin gelişmesi için en uygun yerin, bugün Hatay Caddesi ile İnciraltı olacağını anlatmış.
ÇEKİŞME
LE CORBUSİER ADLI BİR ZATLA BAZI İŞLER Mİ ÇEVİRİYORSUNUZ
KİTAP, Ankara ile İzmir arasındaki çatışmanın daha o zamanlar başladığını gösteriyor.
Nafia (İmar İskân) Bakanlığı İzmir nâzım planını kendi yapmak istiyor.
Ancak İzmir’in yerel yöneticileri buna kendileri karar vermek istiyorlar.
O nedenle de Le Corbusier’e bir nâzım plan hazırlatıyorlar.
Ankara ise bunu validen ve belediye başkanından değil, Yeni Asır gazetesinde çıkan bir haberden öğrenince çok sinirleniyor ve belediyeye bir yazı göndererek, “Le Corbusier adlı bir zata bir plan hazırlatıyormuşsun, bu nedir” diye soruyor.
Bu arada plana en büyük itirazlardan biri de 1947’de kurulan İzmir Mimarlar Odası’ndan geliyor.
Bu da hâlâ bitmeyen bir kavga...
GÖZLEM
SEÇİM KAYBEDEN SİYASETÇİ GÖNÜLLERİ BÖYLE KAZANIR
CUMA akşamı İzmir’deki enkaz kaldırma çalışmalarını izlerken içimi açan bir tabloyla karşılaşıyorum.
Eski Başbakan Binali Yıldırım İzmir’e gelmiş... O gün Afyonkarahisar’daymış...
Öğretmen eşi Semiha Hanım bir süredir “81 ile anaokulu” projesini gerçekleştirmek için çalışıyor.
Bu proje çerçevesinde Afyonkarahisar’da bir anaokulunun açılışını yapıyormuş.
İzmir’deki depremi öğrenince şoförüne “Hadi İzmir’e gidiyoruz” demiş...
Bir İzmirli olarak Binali Bey’in bu tavrı benim çok içimi ısıtıyor.
Girdiği belediye başkanlığı seçimini kaybetmesine rağmen İzmir’le ilişkisini hiç kesmedi.
Bu arada gece Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’le de bir araya gelmiş.
Aralarında güzel bir ilişki var. Bu diyalog da insana iyi geliyor....
Dün Binali Bey’le biraz sohbet ettim.
İkimizin de görüşü aynı. Ucuz atlatılmış bir felaket bu.
“Sayın Başbakanım Allah İzmir’i seviyormuş” dedim...
ÇİÇEKLERİMİZİN ANADİLİ TÜRKÇE MİDİR YOKSA NE
EVET bitkilerin de bir anadili var ama ne yazık ki Türkçe değil...
Yine de üzülmeyin, çünkü İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca veya Arapça da değil...
Biliyorum hemen aklınıza “Ama Latince” demek gelecek...
Evet Latince...
Ama Roma İmparatorluğu’nda sokakta konuşulan Latince de değil...
*
Bitkilerin anadili “Botanik Latincesi” denilen bir dil...
Buna “Bahçıvan Latincesi” de diyebilirsiniz.
Geçen hafta Amerika’da yeni çıkan bir kitabın özetini okudum.
Türkçeye şöyle çevrilebilir:
“Bahçıvan Botaniği, Latince Bitki İsimleri Ansiklopedisi”.
İşte orada okuduğuma göre bitkilerin kökenleri hakkında bize en iyi bilgi veren kaynak Latince isimleriymiş.
Ve bu isimlerde genellikle bitkinin bir özelliği, nereden geldiği konusunda bilgi olurmuş.
...........................
Ross Bayton, “The Gardener’s Botanical; An Encyclopedia of Latin Plant Names”, Quarto Publishing, 2020
KESTANE VE ATKESTANESİ ARASINDAKİ TEK FARK AT MI
ÖZETTE okuduğum ilginç örneklerden biri bildiğimiz kestane...
Kestanenin İngilizce adı “chesnut”.
Bir de atkestanesi var... Onun adı da “horse chesnut”, yani tam Türkçesi gibi...
Önce şu meseleyi halledelim.
Türkçedeki kestane adı nereden geliyor.
Bu meyvenin Latince adı “castanea”...
Basbayağı kestane yani...
Oysa at kestanesinin Latince adı “aesculus”.
Yani arada sadece bir at yok...
İkisi de kestane değil mi?
Oysa Latincelerine gittiğinizde görürsünüz ki, bunlar birbirinden çok farklı iki ağaç...
ZEKİ MÜREN’İN, ‘BENİM GÜZEL MANOLYAM’ DEDİĞİ MANOLYA GERÇEKTEN O KADAR GÜZEL Mİ
DÜNYADA en sevdiğim ağaçlardan biri manolya...
Ağacı, çiçeğini çok severim, ama adını hepsinden çok severim...
Zeki Müren’in “Benim güzel manolyam” şarkısını da çok severim.
İyi de manolya gerçekten şarkıdaki kadar güzel mi?
Fotoğrafı yanda. Buyurun siz karar verin.
Latincesi “magnolia” olan ağacın ve çiçeğinin isminin, 1638 ile 1715 yılları arasında yaşamış bir Fransız botanikçi olan Pierre Magnol’dan geldiğini biliyor muydunuz?
Latince gibi görünsün diye sonuna sadece “ia” harfleri eklenmiş.
“Benim güzel manolyam”a o güzel ismi veren adamı o kadar güzel buldunuz mu...
KARABİBERİN ADINI LATİNCE SÖYLERSENİZ İŞSİZ KALIRSINIZ
BAZI bitkilerin Latince isimleri bugün “politically correct” değil...
Yani etik değil...
Mesela bildiğimiz karabiber...
Latince adı “piper nigrum”.
Yani “nigger”.
Hadi söyleyin bu latince ismi Amerika’da uluorta bakalım...
Söylerseniz, “Black Lives Matter” hareketinden iyi bir meydan dayağı yersiniz.
Bunun gibi yeni kıtaları fetheden bazı sömürgecilerin isimleri de bugün çeşitli bitki ve çiçek adı altında önümüze çıkıyor. Ansiklopedide bunların da epey örneği var.
Pis ve insafsız bir sömürgecinin adını taşıyan bir demet çiçeği hâlâ sevgilinize vermek ister misiniz...
Bu kitabın tamamını hemen okumalıyım.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Eyüp Serbest
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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