Demirel'in yıllar sonra 'yanlış oldu' dediği cümle

İngilizce “Kuru kalmak” gibi bir anlamı var ama asıl manası “İçki içmemek”...
*
Aralık ayı içki ayıdır.
Genellikle ocağın ilk haftası da devam eder...
Sonra “Bir duralım” duygusu basar insanı...
Ama istim üzerinizde, hız almışsınız, hatta sırılsıklamsınız...
Bir de 65 plus eve kapatılmışsınız...
Nasıl duracaksınız?
Sadece rekor kırılmadı, aynı zamanda çok önemli sosyal gelişmeler yaşandı.
Uçak havadayken “Flightradar24” uygulamasından 312 bin insan İstanbul’a gelişinde 4 saat boyunca uçağı dakika dakika izledi.
Bir karşılaştırma yapabilmeniz için şu bilgiyi vereyim.
Aynı saatlerde dünyada havada en çok izlenen öteki uçuşları izleme sayıları şöyleydi:
İKİNCİ SIRADA: TK6346 Barcelona-İstanbul uçuşu: 9 bin 820 kişi.
Gece boyunca en çok izlenen üçüncü uçak ise ilginç.
“No callsign”
Yani “Çözülmemiş esrarengiz olaylar” kategorisinden...
Yaşanmış bir polisiye...
Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oluyor...
*
Tamam güncel olan o...
Ama gözümüzü hafifçe sağa ve sola çevirince ne görüyoruz...
Biri 11 Ocak 2021...
Yani geçen pazartesi günü...
Öteki ise bundan 3 gün öncesine ait...
Yani 8 Ocak 2021...
Önce ikincisinden başlayayım...
Gördüğünüz bu fotoğraf geçen pazartesi günü Kahire’de çekildi... Eminim MİT’in elinde de vardır, çünkü açık istihbarattan gelen bir fotoğraf...
Dikkatle bakarsanız arka planda 4 bayrak göreceksiniz...
“Ebru’nun zaferi”...
Aslında, bu başlığı Adnancı çetenin mahkûm olduğu gün ben atmalıydım...
Ama Posta’yı kutluyorum...
Benim 25 yıldır takip ettiğim bir olaydı bu...
Adnancı zalimlerin “Adnan Hoca” olduğu günlerde, herkesin ondan korkup sindiği günlerde, onun zulmüne uğrayıp da tek başına mücadele eden bir kadın vardı.
Adı Ebru Şimşek...
Bu çete ona yapmadığı zulmü bırakmamıştı...
Her yıl olduğu gibi sonuçları bir sosyolog gözüyle ilgiyle okudum.
Araştırmanın siyasi sonuçlarına hiç girmeyeceğim...
Çünkü beni hiç ilgilendirmiyor.
Ama sosyal ve kültürel sonuçlarında çok çarpıcı bazı öyle ilginç rakamlar var ki, işte onları anlatmak istiyorum.
Belki 2023 seçimleri için partilere yol gösterebilir.
En ilgincinden başlayayım.
SORU ŞU:
Çünkü Türk dış politikasının en gizli nabzı orada atıyor....
Özellikle Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın dış gezilerinde...
Bakanlık sitesi arşivine konan bu gezilere ait görüntüler, gazete ve televizyon haberlerine pek yansımayan “yeni trendleri” anlatıyor...
Şu an önümde son iki geziye ait görüntüler var...
Birincisi Libya’dan...
Savunma Bakanı geçenlerde Libya’yı ziyaret etti...
Orada düzenlenen gecenin en vurucu cümlesini gazetelerde ve internet sitelerinde okuduk.
Yapılan o erkek geyikleri...
Hani bir uçtan ötekine şifreli diye fantezi meraklılarının yaptığı o anatomik paylaşımlar...
Kadınlar, siyasetçiler hakkında o yazılıp çizilen fıkralar...
Paylaşılan siyasi karikatürler...
Normal sohbetlerimizde ağzımıza almayacağımız ifadeler, kavramlar, küfürler...
O iki fotoğraf şu:
Sakallı bir adam, Senato başkanının koltuğunda oturuyor...
Bir başka sakallı adam da Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin koltuğunda...
Pişmiş kelle gibi sırıtıyorlar...
Avrupa’nın seçilmiş insanlarından birinden şu Twitter mesajı geldi:
“Şundan emin olun. Benim başbakanlıktan ayrılmam çok sıradan ve sıkıcı bir şekilde olacaktır...”
Mesajın altında, Almanya’nın seçilmiş başbakanı ve şu an dünyanın en başarılı lideri sayılan Angela Merkel’in adı vardı.
Hesap gerçekten onun mu, yoksa birisi onun adına şaka mı yapıyor tam öğrenemedim...
Ama hepimiz biliyoruz ki, onun görevden ayrılması gerçekten çok sıradan bir şekilde olacak...
Nasıl mı?
*
Onun adı yok...
Sadece “The Stranger”, yani “Yabancı” diye biliyoruz...
Arada bir bowling salonunun barında tek başına otururken görürüz onu...
Genellikle de Jeffrey Lebowski’ye ettiği büyük laflarıyla hatırlarız...
Mesela aklımdan hiç çıkmayan şu lafı:
“Bir ülkede bazen bir adam gelir ve...”
“Yabancı”
Epeydir aradığım bir insandı.
Çünkü elinde müthiş bir veri tabanı var.
20 milyon müşteriye hizmet götürüyor. 11 bin çalışanı var.
Dolayısıyla pandemi sırasında kim ne tüketti, ne kadar evde oturdu, ne harcadı, bugün durum ne herkesten iyi biliyor.
Karşımda uzun saçları ve hali tavrı ile klasik bir enerji şirketinden çok Silikon Vadisi’nde yükselen bir startup tipi duruyor.
Murat Pınar
Türkiye hakkında ona sormak istediğim çok şey var.
Mini Cooper araba büyüklüğünde bir araç Mars’ın yörüngesine oturacak.
Ve bu, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) uzaya gönderdiği bir araç olacak.
Aracın adı “Hope”.
Yani “Umut”.
Tarihte ilk defa Müslüman bir ülkenin uzaya attığı araç böylesine ileri bir noktaya gidiyor...
Üstelik güzel bir haber daha var. Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu bilimsel Mars projesinin başında 33 yaşında bir kadın var.
Adı
77 yaşındaydı...
Geçen yılın sessiz ölümlerinden biriydi... Ama, bu dünyadan ayrılırken arkasında çok gürültülü bir yakın geçmiş bırakmıştı...
Simone de Beauvoir’larla başlayan “birinci dalga feminizm”in, ikinci dalga sörfçülerinden biriydi...
Ve o kadın bizim erkek neslimizin dimağına çok korkutucu iki soruyu sokmuştu...
Bu ülkenin iyiye gitmesi için...
Şu Allah’ın belası kutuplaşmadan kurtulması için...
Allah rızası için...
Bazı tipleri televizyonda canlı yayına katiyen çıkarmamak gerekiyor...
İki nedenden dolayı bilerek erteledim.
Birincisi bu sözleri söyleyen Kılıçdaroğlu’ndan yazmak için izin istedim.
İkinci ve daha önemlisi ise...
Bu konuşmayı yılın ilk günü yayınlamak istedim.
Çünkü o felaket yılından sonra 2021’e umutla girmeyi arzuladım...
Geçen salı günü...
Yer Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi...
İlk defa Kuzey Marmara otoyolunu kullandım...
İstanbul dışına çıkışı çok kolaylaştırmış...
Yolu en az 30-40 dakika kısaltıyor.
İstanbul’a dönüşte, bugüne kadar bana en çok heyecan veren duvar resimlerinden birine rastladım.
“Pasific” benzin istasyonunun market duvarına çizilmiş olağanüstü bir Türk bayrağıydı bu...
Kim çizdiyse gerçekten çok başarılı...
Bayrağın dalgalanışına o kadar güzel bir hareket vermiş ki, insan önünde durup fotoğraf çektirmeden geçemiyor....
Biliyorum bazılarınızın aklına hemen şu soru gelecek.
“Ne işin var senin oralarda?”
Sedat Ergin soktu kanıma bunu...
Biliyorsunuz, o, başlığında “resmi” kelimesi bulunan her devlet sitesini ziyaret eder.
Tabii ki, onun Rusya resmi internet sitesine girip dolaşması ile benimki arasında esaslı bir fark var.
Onun ilgi alanı “Diplomatik belgeler”, “Resmi heyetler arasındaki görüşmeler” ve “Dokümanlar” bölümü olur...
Ya ben Rusya Devlet Başkanı’nın sitesine girersem ne görürüm?
Demirel'in yıllar sonra 'yanlış oldu' dediği cümle
Bugünlerde samimi bir MHP’li dostumla karşılaşırsam ona bir cümleyi hatırlatacağım...
Rahmetli Demirel’in bütün hayatı boyunca silemediği o cümleyi... Çünkü Türk siyasi tarihine geçmiş hiçbir cümlenin akıbeti bu kadar trajik olmamıştır.
O MHP’li dostuma diyeceğim ki...
“Rahmetli Demirel geçmişteki bütün cümlelerinin hesabını tarihe verdi. Ama bir cümlesi var ki...
İşte onun hesabını ancak tarihi bir itirafla verebildi...
O cümle de şuydu:
“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz...”
*
Demirel’in Türk siyasetinin duvarlarına asılı çok cümlesi vardır...
Mesela, “Yollar yürümekle aşınmaz” cümlesi, onun vurdumduymazlığının simgesi olarak yıllar boyunca ağızdan ağıza yayıldı...
Ama bugün demokrasinin bir hoşgörü ve özgürlük vecizesi haline geldi...
*
Mesela, “Dün dündür, bugün bugün” cümlesi, yıllarca siyasi oportünizmin ilahi ifadesi olarak yerden yere vuruldu, ama bugün geçmişi unutup ileri bakmanın ve siyasi pragmatizmin atasözü haline geldi...
*
Ama bir cümle var ki...
“Bana sağcılar suç işliyor dedirtemezsiniz” cümlesi, işte o cümle tarih önünde hiçbir olumlu metamorfoza uğramadı.
Hep fanatik taraftarlığın ve gözü kör etmiş bir militanlığın demir leblebisi gibi boğazımızda takılı kaldı.
*
Rahmetli Demirel yıllar sonra Darbeler Komisyonu üyeleriyle yaptığı görüşmede bu cümleyi şöyle düzeltti:
“Bir gazeteci cinayetleri sağcıların işlediği konusunda ısrar etti. ‘Bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz. Cinayeti kim işliyorsa o canidir’ dedim. Ama o sözlerin bir bölümü hafızalara kazındı. Gazeteciyi susturmak için efelik yaptım, sonra ayağımıza dolandı...”
*
Evet o cümle, kötülüğün yazılı bir kanunu olarak Türk siyasi hayatının hafızasından hiç silinmedi...
Demirel o sözlerin ilk versiyonunu rahmetli Abdi İpekçi’ye söylemişti. O mülakat 22 Temmuz 1976 günü Milliyet gazetesinde yayınlanmıştı...
Daha sonra ise 1978’de bir basın toplantısında tarihe kalan o hali ile daha açıkça söylemişti.
Abdi İpekçi bu sözlerden 1 yıl sonra öldürülmüştü...
Öldüren de sağcı bir teröristti...
Ve Türkiye bir kere daha öğrenmişti ki...
Solcular gibi, sağcılar da suç işleyebilir...
*
O nedenle...
Cumhurbaşkanı Erdoğan geçenlerde saldırıya uğrayan siyasetçiyi arayarak çok doğru bir şey yaptı.
İçişleri Bakanı Soylu üzerine düşeni yaptı. Ve siyasetçilere, gazetecilere yapılan son saldırıların faillerini adalete teslim etti.
Şimdi Adalet Bakanı’nın da, tehdit edilen savcılara sahip çıkması lazım.
TANIDIĞIM ÜLKÜCÜLER
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi uzun süredir tanıyorum.
Onun ülkücü camiayı sokaklardan uzak tutmak ve “ülkücü” sıfatını, sokak çetelerinin, mahalli mafyaların elinden ve ağzından kurtarmak için verdiği mücadeleyi hep takdirle izledim.
12 Eylül döneminde solcularla aynı koğuşlarda yatan samimi ülkücülerin oralardan aldığı hoşgörü derslerini bizzat onların ağızlarından dinledim.
Yani onların da kendi içlerinde böyle saldırıları tasvip ettiğini hiç sanmam.
HÂLÂ HATIRLANAN O TRAJİK MÜLAKATTA KİM NE DEMİŞTİ
DEMİREL’le Abdi İpekçi arasında 45 yıl önce geçen o diyalog şöyleydi:
İPEKÇİ: Sağdan gelen şiddet eylemlerine karşı çıkma gereğini duymuyor musunuz?
DEMİREL: 12 Mart öncesinde sağ tedhişçi diye bir şey yoktu. Hep sol tedhişçiydi. Bugün de banka soyan, adam öldüren sağ tedhişçi yok. Türkiye’yi sol rahatsız etmiş ve etmeye devam etmektedir. Öyle olmasa 1971-73 öncesi ve sonrası mahkemelerde solun dışında da birtakım adamlar da muhakeme edilmiş olurdu.
İPEKÇİ: Sınıf basıp adam öldüren yok mu?
DEMİREL: Karşılıklı çatışmalar oluyor ama gidip ev basıp adam kaçıran, öldüren yoktur. Benim dediğim okulların dışında bütün tedhişi meydana getiren sol tedhişçilerdir.
İPEKÇİ: Sağdan gelen şiddet eylemlerini takbih etme gereğini duymuyor musunuz?
DEMİREL: Şiddet nereden gelirse gelsin karşıyım. Ama sağ bugün Türkiye’yi rahatsız eden bir unsur değildir.
İPEKÇİ: Size göre öyle, başkalarına göre değil...
BUGÜNLERDE YAPMAK İSTEDİĞİM ŞEY YERÇEKİMSİZ ANA RAHMİ DENEYİ
ÖZELLİKLE Amerika’da son zamanlarda yeni bir SPA deneyimi hızla yayılıyor.
Adı “Fload tank”...
“İzolasyon tankı” da deniyor...
Bir Macar’ın bulduğu kapalı bir banyo türü.
Bir tür küvet ve içinde Epsom tuzu ile yoğunlaştırılmış su var.
Epsom tuzu bizim bildiğimiz magnezyum sülfat, yani banyo tuzu.
İşte bu su, insanda bir tür yerçekimsiz ortam hissi yaratıyor.
Banyonun kapağı kapatılıyor, tamamen ses ve ışık izolasyonu sağlanıyor.
Böylece yerçekimsiz bir suyun üzerinde ışık ve sesten tamamen izole bir ortamda boşlukta kalıyorsunuz.
Pandemi döneminin yeni SPA anlayışının ürünü bu.
Ve bunun etrafında oluşan bir kavram var:
“Nothingness”.
Hiçlik yani...
Çözemeyeceğiniz sorunlardan, dış dünyanın giderek daha pisleşen tartışmalarından kaçarak ana rahmi gibi güvenli bir yere sığınmak gibi bir şey.
AH CEMAL SÜREYA SEN OLMASAN BİZ HÜZÜNLÜ ERKEKLER NE YAPARDIK
SILA eşi Hazer Amani’den boşanmış...
Hazer Amani’nin ilk işi koluna bir dövme yaptırmak olmuş.
Dövme bir şiirin dizeleri:
“Baktım sana kızgın değilim
Kırgın değilim, dargın değilim
Kısacası artık ben sana hiçbir şey değilim...”
Bazı haber siteleri bunun Cemal Süreya’ya ait olduğunu yazmış...
Oysa onun böyle bir şiiri yok.
Ama kaç kuşaktır böyle...
Her duygulu erkeğin gönlünde bir Cemal Süreya dizesi yatar...
Ne Cemal Süreya’ymış ya...
Roma’yı kuran kurt gibi nesiller boyu emzirdi Türk erkeklerini...
SON GÜNLERDE GÖZÜMDE YÜKSELEN BİR KÖŞE YAZARI
BUGÜNLERDE en ilgiyle izlediğim köşe yazarlarından biri Nagehan Alçı...
İktidara yakın bir gazeteci olarak biliniyor..
Ama iktidarın, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş gibi tabu sayılan konularına da girebiliyor, hatta tavır alabiliyor.
İktidarın önde gelen isimleriyle rahatça konuşabiliyor.
Ana muhalefetin önde gelen isimleriyle de aynı rahatlıkla konuşabiliyor..
Muhalif gazeteciliğin şerefli bir iş olduğunun iddia edildiği günlerde, düzgün yapıldığında iktidar yanlısı gazeteciliğin de şerefli bir iş olduğunu gösteriyor.
Geçen pazar günü Yunanistan’ın en büyük gazetelerinden Katimerini’de onunla yapılan bir mülakatı gördüm. Türkiye’nin tezlerini de çok akıllı ve ikna edici şekilde anlatmış. Kesinlikle benim gözümde yükselen yeni nesil siyasi köşe yazarlarından biri...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
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