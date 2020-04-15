Davut skalası ile korona obezitesine karşı mücadele

Her gün evde 5 km yürüyorum.
Bel ve göbek hareketleri yapıyorum.
Yemeğime dikkat ediyorum. Ekmek yemiyorum.
İçkiyi çok azalttım.
Peki sonuç?
Başarabildiğim tek şey, bir buçuk kilo ödem atmak...
Ve kilomu koruyabilmek...
Ama normal kilom olan 78’e inmek için hâlâ 1.5 kilo var.
Yani aldığım viski kiloları direniyor.
*
Çözüm ne?
Çözüm, geçen gün bir WhatsApp grubundan gönderilen bu Davut heykeli.
Karşıma koydum ve sık sık bakıyorum.
*
Kendime bir skala yaptım.
Soldaki normal Davut heykeli normal kilom...
Sağdaki beni bekleyen tehlike...
*
Her gün tartılıyorum.
Kilom soldakine ne kadar yakınsa moralim o kadar düzeliyor.
İbre sağa doğru kayınca geriliyorum...
*
Anlayacağınız şu an “korona obezitesine” karşı “Davut skalası” ile mücadele ediyorum.
CUMA SOKAĞA ÇIKMADA HOKKAİDO EFEKTİNE DİKKAT
Son üç gündür “Hokkaido efekti” diye bir şeyden söz ediliyor. Olay şu...
Japonya’nın Hokkaido Adası’nda sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan sonra koronavirüs yeniden saldırıya geçti. O nedenle Japon hükümeti adada yeniden sokağa çıkma yasağı uygulamasına hazırlanıyor.
65 PLUS KARANTİNA EV YÜRÜYÜŞÜNDE REKOR KİMİN
PROF. Emre Kongar geçen hafta Instagram hesabına evinin terasında koşarken çekilmiş videosunu koydu.
Baktım kolunda dijital saat var.
Aklıma ev yürüyüş ve koşularında 65 yaş üstünde kimin performansı ne sorusu geldi.
İşte sonuç:
BİRİNCİ: CAVİT ÇAĞLAR (75)
Yürüyüş mekânı: Evin salonu.
Yürüyüş parkuru: 28 m.
Yürüyüş süresi (iki ayrı seansta): 3.5 saat.
Yürüme performansı:
Rekor 28 bin 346 adım.
Yürüme mesafesi: 19.8 km.
İKİNCİ: PROF. EMRE KONGAR (78)
Yürüyüş mekanı: Evin terası.
Parkur uzunluğu: 6.25 metre.
Yürüyüş süresi:
Bir saat.
Yürünen mesafe:
8 bin adım.
ÜÇÜNCÜ: ERTUĞRUL ÖZKÖK (73)
Yürüyüş mekânı: Evin salonu.
Parkur uzunluğu: 12.3 metre.
Yürüyüş süresi: 56 dakika.
Yürüyüş mesafesi: 5 km (6 bin 500 adım).
DÜNYADA DURUM
İngiliz koşucu James Campbell evinin arka bahçesinde 6.1 metrelik bir parkurda 42 kilometre koşuyor.
İsveçli Anna Carlsen, köpeği ile Arktik bölgede (kutup bölgesinde) her gün koşuyor.
ÇİN’E GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAĞIZ DERKEN KAPMIŞ
AMERİKA Theodore Roosevelt uçak gemisini ve kaptanını konuşmaya devam ediyor.
Gemiden ilk ölüm haberi geldi ve bir denizci hayatını kaybetti. Geminin kahraman kaptanı şu an Guam’da bir hastanede virüsle boğuşuyor. 250’ye yakın askeri pozitif teşhisle tedavi ediliyor. Bu arada gemideki askerlerin virüsü nasıl kaptıkları ortaya çıktı.
Uçak gemisi 5 Mart günü Vietnam’ın Da Nang Limanı’na demirlemiş ve orada uzun bir süre kalmış. Bunun amacı, Çin’e buradan bir gövde gösterisi yapmakmış.
Vietnam’da Da Nang Limanı’nda 5 Mart günü karaya inenler ve özellikle de orada bir İngiliz’e ait otelde sabahlayanlar bu virüsü kapmışlar. Ve ilk olay 24 Mart günü gemi açık denizdeyken patlamış. O gün gemide “Set River City 1” ilan edilmiş. Yani geminin telefon, internet bağlantıları minimuma indirilmiş.
KORONADA ŞAHSEN TANIDIĞIM İLK KAYIP
İSTANBUL Hilton denince aklımıza gelen insandı.
Zarafeti, inceliği, dostluğuyla bir Hasan Sabuncu vardı.
Hilton’un yiyecek-içecek müdürüydü ama onun varlığı bizler için bunu çok aşan bir şeydi...
Hizmet sektörünün gerçek bir senyörüydü. Koronayla mücadelesini maalesef kaybetti...
Böylece şahsen tanıdığım ilk insan gitti... Ne deniyordu?
Öyle bir salgın ki dünyanın her yerinde her insanın bu virüsü almış mutlaka bir tanıdığı olacaktır.
Doğruymuş...
7 GÜNDE 700 MİLYON DİNLENEN BİR ŞARKI KAÇ GÜNDE YAZILIR
MÜZİK dünyası şu an, geçen hafta yazdığım The Weeknd’in son albümü “After Hours”u konuşuyor.
Variety dergisi onunla yapılmış uzun bir mülakat yayınladı.
Oradan öğrendim ki albümün adı Martin Scorsese’nin “After Hours” filminden esinlenmiş.
Dergi bu albümü The Weeknd’in bugüne kadarki en başarılı albümü olarak görüyor.
Albümün anında hit olan şarkısı “Blinding Lights” sadece Spotify’da 706 milyon kere dinlendi.
Bu kadar başarılı olmuş bir şarkı ne kadar zamanda yazılır derseniz?
Cevabı çok ilginç...
Bu şarkı 20 dakikada yazılıp söylenmiş.
BİR KIRCAALİ ÇOCUĞUNUN TRT MÜZİK’E TEŞEKKÜRÜ
GEÇEN pazar günü TRT Müzik kanalı Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinden çok güzel bir özel program yayınladı.
Türkçe ve Bulgarca Kırcaali yöresi şarkıları, oradaki camiler, kiliseler...
Gerçekten insanın içini ısıtan bir programdı. Kırcaali benim rahmetli annem ve babamın doğum yeri...
Her ikisi de Kırcaali’nin Mestanlı köyünden.
Büyük bir keyifle izledim.
Teşekkürler TRT Müzik...
Davut skalası ile korona obezitesine karşı mücadele
65 Plus bir TC vatandaşı olarak, evdeki ilk korona ayının bedensel bilançosu şöyle:
Her gün evde 5 km yürüyorum.
Bel ve göbek hareketleri yapıyorum.
Yemeğime dikkat ediyorum. Ekmek yemiyorum.
İçkiyi çok azalttım.
Peki sonuç?
Başarabildiğim tek şey, bir buçuk kilo ödem atmak...
Ve kilomu koruyabilmek...
Ama normal kilom olan 78’e inmek için hâlâ 1.5 kilo var.
Yani aldığım viski kiloları direniyor.
*
Çözüm ne?
Çözüm, geçen gün bir WhatsApp grubundan gönderilen bu Davut heykeli.
Karşıma koydum ve sık sık bakıyorum.
*
Kendime bir skala yaptım.
Soldaki normal Davut heykeli normal kilom...
Sağdaki beni bekleyen tehlike...
*
Her gün tartılıyorum.
Kilom soldakine ne kadar yakınsa moralim o kadar düzeliyor.
İbre sağa doğru kayınca geriliyorum...
*
Anlayacağınız şu an “korona obezitesine” karşı “Davut skalası” ile mücadele ediyorum.
CUMA SOKAĞA ÇIKMADA HOKKAİDO EFEKTİNE DİKKAT
Son üç gündür “Hokkaido efekti” diye bir şeyden söz ediliyor. Olay şu...
Japonya’nın Hokkaido Adası’nda sokağa çıkma yasağı kaldırıldıktan sonra koronavirüs yeniden saldırıya geçti. O nedenle Japon hükümeti adada yeniden sokağa çıkma yasağı uygulamasına hazırlanıyor.
65 PLUS KARANTİNA EV YÜRÜYÜŞÜNDE REKOR KİMİN
PROF. Emre Kongar geçen hafta Instagram hesabına evinin terasında koşarken çekilmiş videosunu koydu.
Baktım kolunda dijital saat var.
Aklıma ev yürüyüş ve koşularında 65 yaş üstünde kimin performansı ne sorusu geldi.
İşte sonuç:
BİRİNCİ: CAVİT ÇAĞLAR (75)
Yürüyüş mekânı: Evin salonu.
Yürüyüş parkuru: 28 m.
Yürüyüş süresi (iki ayrı seansta): 3.5 saat.
Yürüme performansı:
Rekor 28 bin 346 adım.
Yürüme mesafesi: 19.8 km.
İKİNCİ: PROF. EMRE KONGAR (78)
Yürüyüş mekanı: Evin terası.
Parkur uzunluğu: 6.25 metre.
Yürüyüş süresi:
Bir saat.
Yürünen mesafe:
8 bin adım.
ÜÇÜNCÜ: ERTUĞRUL ÖZKÖK (73)
Yürüyüş mekânı: Evin salonu.
Parkur uzunluğu: 12.3 metre.
Yürüyüş süresi: 56 dakika.
Yürüyüş mesafesi: 5 km (6 bin 500 adım).
DÜNYADA DURUM
İngiliz koşucu James Campbell evinin arka bahçesinde 6.1 metrelik bir parkurda 42 kilometre koşuyor.
İsveçli Anna Carlsen, köpeği ile Arktik bölgede (kutup bölgesinde) her gün koşuyor.
ÇİN’E GÖVDE GÖSTERİSİ YAPACAĞIZ DERKEN KAPMIŞ
AMERİKA Theodore Roosevelt uçak gemisini ve kaptanını konuşmaya devam ediyor.
Gemiden ilk ölüm haberi geldi ve bir denizci hayatını kaybetti. Geminin kahraman kaptanı şu an Guam’da bir hastanede virüsle boğuşuyor. 250’ye yakın askeri pozitif teşhisle tedavi ediliyor. Bu arada gemideki askerlerin virüsü nasıl kaptıkları ortaya çıktı.
Uçak gemisi 5 Mart günü Vietnam’ın Da Nang Limanı’na demirlemiş ve orada uzun bir süre kalmış. Bunun amacı, Çin’e buradan bir gövde gösterisi yapmakmış.
Vietnam’da Da Nang Limanı’nda 5 Mart günü karaya inenler ve özellikle de orada bir İngiliz’e ait otelde sabahlayanlar bu virüsü kapmışlar. Ve ilk olay 24 Mart günü gemi açık denizdeyken patlamış. O gün gemide “Set River City 1” ilan edilmiş. Yani geminin telefon, internet bağlantıları minimuma indirilmiş.
KORONADA ŞAHSEN TANIDIĞIM İLK KAYIP
İSTANBUL Hilton denince aklımıza gelen insandı.
Zarafeti, inceliği, dostluğuyla bir Hasan Sabuncu vardı.
Hilton’un yiyecek-içecek müdürüydü ama onun varlığı bizler için bunu çok aşan bir şeydi...
Hizmet sektörünün gerçek bir senyörüydü. Koronayla mücadelesini maalesef kaybetti...
Böylece şahsen tanıdığım ilk insan gitti... Ne deniyordu?
Öyle bir salgın ki dünyanın her yerinde her insanın bu virüsü almış mutlaka bir tanıdığı olacaktır.
Doğruymuş...
7 GÜNDE 700 MİLYON DİNLENEN BİR ŞARKI KAÇ GÜNDE YAZILIR
MÜZİK dünyası şu an, geçen hafta yazdığım The Weeknd’in son albümü “After Hours”u konuşuyor.
Variety dergisi onunla yapılmış uzun bir mülakat yayınladı.
Oradan öğrendim ki albümün adı Martin Scorsese’nin “After Hours” filminden esinlenmiş.
Dergi bu albümü The Weeknd’in bugüne kadarki en başarılı albümü olarak görüyor.
Albümün anında hit olan şarkısı “Blinding Lights” sadece Spotify’da 706 milyon kere dinlendi.
Bu kadar başarılı olmuş bir şarkı ne kadar zamanda yazılır derseniz?
Cevabı çok ilginç...
Bu şarkı 20 dakikada yazılıp söylenmiş.
BİR KIRCAALİ ÇOCUĞUNUN TRT MÜZİK’E TEŞEKKÜRÜ
GEÇEN pazar günü TRT Müzik kanalı Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinden çok güzel bir özel program yayınladı.
Türkçe ve Bulgarca Kırcaali yöresi şarkıları, oradaki camiler, kiliseler...
Gerçekten insanın içini ısıtan bir programdı. Kırcaali benim rahmetli annem ve babamın doğum yeri...
Her ikisi de Kırcaali’nin Mestanlı köyünden.
Büyük bir keyifle izledim.
Teşekkürler TRT Müzik...