Dahi bir komedyeni kaybedince niye bu kadar tutuklaşıyoruz

Adı “Küçük Emel”...
Ama 3 metre 66 santim boyunda dev bir kız çocuğu...
Suriyeli..
*
Arapça adı “Amal”... “Umut” anlamına geliyor...
Türkiye’yi baştan sona geçti ve şu sıralar Yunanistan’a girdi ve orada da yürümeye devam ediyor.
8 bin kilometre yol yürüyecek.
Amacı İngiltere’de Manchester’a gitmek...
Yuval Noah Harari’nin yeni kitabı “21’inci Yüzyıl İçin 21 Ders” kitabını okumadım...
Geçen gün tesadüfen, vallahi tamamen tesadüfen ‘Storytel’deki sesli halinden bir bölümü dinledim.
Konu “Sevgilisinden ayrılanların yası”ydı...
*
Harvard Üniversitesi’nde bütün din toplumlarının başına tarihinde ilk defa bir ateist getirildi.
Olayın ne olduğunu anlatmadan önce size Harvard Üniversitesi hakkında kısa bir bilgi vereyim.
*
Hikâye 1630 yılında başlıyor.
“İslam uğruna savaşan” anlamına geliyor...
Bu arkadaşın ileride Taliban Devleti’nin İletişim Başkanı olması bekleniyormuş.
*
Diyor ki:
“İslam’da müzik yasak. O nedenle halka açık yerlerde müzik çalmak yok...”
Ama Allah için öyle zorlayıcı falan olmayacaklarmış....
Yani insanları zorla müzik dinlemekten vazgeçirmeyeceklermiş...
Ya nasıl önleyeceklermiş...
Tabii haber önce, evimizin haber merkezi Tansu’nun telefonuna geldi. Biraz sonra benim cebime de düştü...
Hem de nereden biliyor musunuz? Dünyanın en önemli gazetesi The New York Times’tan “Breaking News” olarak...
O andan itibaren dünyanın bildiğim en önemli gazetelerinin internet sayfalarına girdim.
İşte sonuç:
*
ABD: New York Times, Washington Post, Los Angeles Times gibi gazetelerin açılış sayfalarının o an için en büyük haberiydi. Ünlü müzik ve kültür dergisi Rolling Stone açılış sayfasını tamamen ona ayırmıştı.
İNGİLTERE:
O da benden bahsederken hep “Dostum” diyor...
Eee dile kolay değil, 50 yıldan fazla sürmüş dirsek temasımız var...
Hatta bir ara Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a birlikte gitme planı yapmıştık.
Olmadı.
Onun İsviçre mahkemesindeki mücadelesini desteklemiştim.
Önemli bir hukuk başarısı elde etmişti.
*
Ama bakmayın bu muhabbetimize...
Bu kabul aslında Cumhurbaşkanı’nın resmi ajandasında da görünmüyordu.
Gelenler 4 kişiydi.
Roman yazarı Pascal Bruckner, şarkıcı Laurent Voulzy, girişimci Jennifer Guesdon ve deneme yazarı Laurent Kupferman...
*
Bu dört kişi, bir süredir özellikle deneme yazarı Kupferman’ın dile getirdiği bir öneriyi Cumhurbaşkanı’na anlatacaklardı...
Anlattılar...
Biraz önce Covid-19’la mücadele konusunda bir bakanlar kurulu toplantısından çıkan Macron dinledi.
Ve sonunda
Yeterince vaktiniz vardır...
Şimdi şu fotoğrafa iyi bakın...
Bir tarafta ben...
Öteki tarafta gazeteci dostum Mehmet Yılmaz’ın kızı...
Şimdi iki şehir onun mirası için savaşıyor.
Biri doğduğu yer olan Floransa...
Öteki öldüğü ve mezarının bulunduğu Ravenna şehri...
*
Tarih, gününde değil, günlerin köpüğünde yazılan bir hikâyedir...
İkisi yan yana duruyor ama ne kılık, ne bakış, ne duruş ne de ayaktaki ayakkabı aynı...
*
Birinin elinde moda bir saat...
Kim bilir belki çakma bir Rolex...
Ön cebinde dolmakalem...
Yelek sanki eski burjuva başkan Karzai’nin gardrobundan çıkmış gibi...
Ayakta ucu kıvrık bayağı yeni trend spor ayakkabı...
Hiç öyle dağlarda savaşırken giyilmiş hali yok... Birazdan salonda kardiyo yapmaya başlayacakmış gibi bir hali var.
Kabil’de Amerikan uçaklarının etrafında insanlık dramları yaşanırken, Türk Hava Yolları da aynı havaalanından müthiş bir tahliye operasyonu yapmış.
Uğur o olayı neredeyse saniye saniye yazmış...
Meğer aynı gün aynı havaalanında yaşanan çok önemli bir başka olay daha varmış.
Onu da önceki gün Nagehan Alçı’nın köşesinden öğrendik.
Kabil’de kaos devam ederken, Ankara’da Hikmet Çetin’in telefonu çalmış.
Arayan Çetin’in Kabil’de görev üstlendiği yıllarda tanıştığı, 2003-2006 arasında dışişleri bakanlığı yapmış Rengin Dadfar Spanta...
Kendisi ve bir arkadaşının Kabil’de sıkışıp kaldığını, kurtarılmaları için elinden bir şey gelip gelmeyeceğini sorar...
Beni davet edenler, Nobu’nun iç tasarımını yapan Mimarlık Holding’in kurucu ortaklarıydı.
Holdingin “Yoo Mimarlık” adlı bir şirketi var.
Bana göre Türkiye’nin “Gizli iç tasarım hazineleri”nden biri...
Louis Vuitton, Monclair gibi dünya markalarının mekân tasarımlarını ve projelerini yapıyor.
Dünyanın her yerinde yaptıkları çok önemli işler var.
Mete Buyurgan, Alparslan Özarpat, Alptekin Yıldız ve Orçun Özkan adlı dört arkadaş tarafından kurulmuş.
İkisi ODTÜ, biri İTÜ mezunu. Dördüncüsü ise mimarlık eğitimini Almanya’da almış.
Kendimi, Kabil’de oturan; okumak, o makus talihini kırmak isteyen bir kız çocuğunun yerine koymak istiyorum...
Koyamıyorum...
Hiç olmazsa ne hissettiğini anlamaya çalışayım diyorum...
Anlıyorum, anlıyorum da...
Hemen kaçıyorum, Hıristiyanıyla, Müslümanıyla, Yahudisiyle, Budisti, Hindusu ile birlikte yarattığımız o kolektif suç mahallinden...
*
Oysa o dünya ne alayla ne valayla girmişti Afganistan’a...
Dün akşam ilk defa sahaya çıkan Fenerbahçe bu yıl üç büyükler içinde en iyi transferi yapan takım değildi... Ama en iyi teknik direktör transferini yapan takımdı.
Takım üç gün önce sanal kramponları giymiş ve Türkiye’nin rekor ilgi gören ‘Kulüp Token’ı’ ile sahaya çıkmıştı. 24 saat içinde yarım milyar liraya yakın bir satış başarısı elde etmişti bu girişim.
Bir Fenerbahçeli olarak epeydir özlediğim başarı duygusunu bana ilk defa ‘Çubuklu Token’ı uçurarak Fenerbahçe taraftarı verdi.
Dün akşam ilk maçına çıkan Fenerbahçe için artık ‘başarılı bir startup’ diyebilirsiniz.
Fenerbahçe için ‘Türkiye’nin ilk Silikon Vadisi Kulübü’ de diyebilirsiniz.
Fenerbahçe A.Ş için artık Türkiye’nin ilk ‘Teknoloji Şirketi’ de diyebilirsiniz.
SEYİRCİLİ MAÇ DUYGUSU NEYMİŞ FAZLASIYLA HATIRLADIK VE YAŞADIK
Gelelim pandemi sonrası ilk gerçek seyircili maça...
1. Kitabın adı “Anılar Saçılmış, Odaya, Her yere”...
Metin Solmaz derlemiş.
Sevin Okyay önsöz yazmış... Ekip sıkı yani...
Şimdi gelelim asıl meseleye...
1. Aynı zamanda şahsi meselem de tabii.
Olay, sabah uyanıp dünya borsalarındaki kahve çekirdeği fiyatlarına bakmamla patladı...
Gözlerime inanamadım...
1.87 dolar yazıyordu...
Çok etkileyiciydi...
The Washington Post gazetesi gidip bu kızlarla konuşmuş.
Dün yazıyı ben de okudum...
Orada Sedat Ergin’in yazısında yer almayan çok önemli bir unsur vardı...
Kaçmayıp ülkesinde kalan kızların fotoğrafları...
Neden mi önemli bu fotoğraflar...
Çünkü, Taliban denen canilere açık hedef olacaklarını bile bile, kendi isimleri ile konuşmuş, yüzleri açık fotoğraf çektirmişler.
Önümüzdeki günlerde Türkiye ve Amerika’da bazı insanlara şu gördüğünüz davetiye gidecek. Ancak bu bir paralı katılım davetiyesi olacak. Davetiyenin altında iki ülkeden iki VIP kişinin imzası bulunacak.
Türkiye’den Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer... Amerika’dan ise HSBC Bankası’nın ABD CEO’su Michael Roberts...
Bu iki isim Amerikan Türk Cemiyeti’nin iki eş başkanı...
İngilizce adı American-Turkish Society olan kuruluş 26 Ekim akşamı New York’ta Ahmet Ertegün için bir gala yapıyormuş.
Bu yıl Ertegün’ün ölümünün 15’inci yılı...
Acaba MİT’te onun gibi kaç kadın eleman görev yapmaktadır...
Bugün size anlatacağım kitapta bu soru da soruluyor. Ama kitabın asıl konusu MİT değil, Dışişleri Bakanlığı...
Önce oradan başlayıp sonra başlıktaki soruya geleceğim.
Biri Özdem Sanberk...
Bugün 83 yaşında...
Türkiye’nin Madrid, Paris, Amman, Bonn, Londra gibi çok önemli merkezlerdeki temsilciliklerinde çeşitli derecelerde görev yapmış...
Rahmetli
Dahi bir komedyeni kaybedince niye bu kadar tutuklaşıyoruz
Dün Ferhan Şensoy’un ölüm haberini aldığımda çok üzüldüm...
O anki duygumu hemen Instagram’da paylaşmak istedim ve şunları yazdım:
“Sevgili Ferhan en umutsuz, en karanlık günlerimizde bizi çok güldürdün, çok şaşırttın, çok düşündürdün. Şimdi de çok üzdün. Sana milyonlarca umut kahkahası borcumuz var. Onu ödeyebilmek için yeterince gözyaşı biriktirdik mi bilemiyorum. İnşallah Allah kahkaha borcumuzu orada sana mekân bir cennet olarak öder sevgili kardeşimiz. Nur içinde yat...”
Oysa Ferhan’ın arkasından çok muzip ve çok yaratıcı bir şey yazmak isterdim.
Onun böyle hoşuna gitmek gelirdi içimden...
*
Böyle anlarda Fransa’da Andre Gide’in ölümünden sonra muhalif bir gazetede atılan şu başlık bana hep çok çarpıcı gelmişti:
“Ande Gide’in ölümü iyi karşılandı...”
Bizde Yeni Akit gibi bir gazetenin atabileceği cinsten acımasız bir başlıktı ama nedense o günden beri bana bir mizah şaheseri gibi görünür.
Dün, Ferhan’ın hoşuna gidebilecek bir muzipliği beceremedim...
O nedenle onun arkasından hangi komedyen, hangi yazar ne demiş ona baktım...
Gördüm ki kimse becerememiş...
*
Bazı ölümler var ki, hepimizi paralize ediyor...
Belki çoğumuz, ona içimizdeki en yaratıcı tarafın bir veda yazmasını istiyor...
Beceremiyoruz...
Gizli bir el bizi tutuyor, geçici bir felç beynimizi alıp götürüyor.
O zaman meydan, sadeliğe, hatta alabildiğine sıradanlığa kalıyor.
Ne yazık ki o sadelik de bir anda renksizliğe ve ruhsuzluğa dönüşüyor...
*
Bir kere daha anladım ki...
Dünyanın en zor işi, parlak bir komedyenin, dahi bir mizah yazarının arkasından veda yazısı, ölüm ilanı yazmakmış...
Acaba böyle bir sanatçıya en büyük saygı nedir?
Acıyı sıradanlığa mı indirgemek...
Yoksa, yaratıcılığa mı terfi ettirmek...
*
Dün mizahçıların, komedyenlerin, yazarların onun arkasından yazdıklarını topladım.
Bakın nasıl renksiz ve biçare bir külliyat oluştu...
ÖLMÜŞ KOMEDYEN BAHÇESİNDE KİM HANGİ AĞITI YAKTI, NE DEDİ
EN SADE GEYİKLİ TARZI: ATA DEMİRER
“Çok üzüldüm... Ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim. Herkesin hayatına bir noktada dokunmuştur büyük usta. Hepimizin başı sağ olsun.”
EN HAYRAN TARZI: TOLGA ÇEVİK
“Çok ama çok üzüldüm. İnanılmaz yazar, şahane tiyatrocu, eşsiz meddah, bir ağabey muhteşem bir zekâ, gerçek bir Don Kişot. Gitti Düşbüküm. Nur içinde yat.”
*
EN FERHANGİ TARZ: CEM DAVRAN
“Çok saçma, çok acaip, çok şaka sanki, bu olur mu ya durup dururken şimdi.”
*
EN KLİŞE REFERANS: TİMUR ACAR
“Kim nerde görmüş ki içinden tramvay geçen bir şarkı...”
*
EN ŞAHSİ SESLENİŞ: GANİ MÜJDE
“Türkiye’nin bana göre tartışmasız en iyi yazarıydı. Dillerle dans eden “Ferhangi” bir dil yarattı. Koca bir çınar devrildi bugün. Kahkahalarımız altında kaldı. Güle güle büyük ustam. Gündesteye bugünü yazmayı unutma sakın.”
*
EN TASAVVUFİ: ZÜLFÜ LİVANELİ
“Evvel giden ahbaba selam olsun erenler.”
*
EN AŞKLA YAZILAN: SUMRU YAVRUCUK
“Ustam uzun yol koşucusu Ferhan Şensoy, tüm yolları arşınladın, hepimizi âşık edip gittin... Çok üzgünüm.”
EN TEATRAL: ALİ POYRAZOĞLU
“Sondeste
Güle güle kardeş
Ferhan çıkar
Ve
Perde”
*
EN SÜRPRİZ: İLYAS SALMAN
“Ben binerim gemiye biletçiden habersiz
Ben yolculuk ustasıyım...”
*
EN SADE: DEMET AKBAĞ
“Çok üzgünüm, ailesine, tiyatro camiasına ve tüm sevenlerine sabır diliyorum.”
*
EN NE DİYECEĞİNİ BULAMAMIŞ: METİN ÜSTÜNDAĞ
“Güle güle usta...”
Ama altına onun şu cümlesini eklemiş:
“Her sabah acaba bugün beni şaşırtacak neler olacak diye uyanıyorum, bu kadar da olmaz ki diye yatıyorum.”
*
EN HARBİ HİP HOP: GAZAPİZM
“Çok üzgünüm abi...”
*
EN ABİ ABİ: CEZA
“Çok üzgünüm. Seni anlatmaya kelimeler yetmediği gibi veda etmek için de bir cümle bulamıyorum Ferhan abi. İyi ki seni tanıdık. Yaşattığın ışık ve öğrettiğin her şey için teşekkürler.
EN GİZLİ HAYRANI GÜLSE BİRSEL
“Kendisinin haberi yoktu ama her mizahçı gibi benim de hocamdı. Yazdıklarını okuyup sahnede, ekranda seyrederken çok şey öğrendik. Müteşekkirim o büyük yeteneğe. Çok ama çok hayran olduğum Ferhan Şensoy nur içinde yatsın.”
FERHAN ŞENSOY DA RASİM ÖZTEKİN’İN ARDINDAN NE DİYECEĞİNİ BİLEMEMİŞTİ
ARKASINDAN yazdıkları şeyler duyarsızdı ama komedyenlerin çoğu paylaşımlarında Ferhan Şensoy’un kafasında huniyi andıran bir şeyle çekilmiş fotoğrafını tercih etti.
Neden?
Acaba onun ölümünün ardından göstermek isteyip de gösteremedikleri mizahı onun bizzat kendisinin göstermesini mi istediler...
Neticede hep aynı noktaya geliyoruz.
Ölümün mizahı olmaz...
Tabutun arkasında yürürken, bando olmaz; sadece gözyaşına yer vardır...
O nedenle iyi ki Ferhan’ın bu harika fotoğrafı var...
Hâlâ eğlenceli bir gömme işini bize bırakmadan kendisi yapıyor...
KOMEDYENLER NİYE EN ÇOK ONUN BU FOTOĞRAFINI SEVDİ
ARKASINDAN yazdıkları şeyler duyarsızdı ama komedyenlerin çoğu paylaşımlarında Ferhan Şensoy’un kafasında huniyi andıran bir şeyle çekilmiş fotoğrafını tercih etti.
Neden?
Acaba onun ölümünün ardından göstermek isteyip de gösteremedikleri mizahı onun bizzat kendisinin göstermesini mi istediler...
Neticede hep aynı noktaya geliyoruz.
Ölümün mizahı olmaz...
Tabutun arkasında yürürken, bando olmaz; sadece gözyaşına yer vardır...
O nedenle iyi ki Ferhan’ın bu harika fotoğrafı var...
Hâlâ eğlenceli bir gömme işini bize bırakmadan kendisi yapıyor...
ARKASINDAN EN GÜZEL VEDAYI YİNE BİR ÇİZER YAPTI
FERHAN Şensoy’un en çok paylaşılan fotoğraflarından biri onun çizgili tişörtüyle çekilen karesiydi...
Jean-Paul Gaultier tarzı bir marin kıyafet...
Bu yıl yine çok moda...
Tahmin ediyorum o çizgili tişört, Fransa’da bulunduğu yıllarda zirvesinde olan pandomim sanatçısı Marcel Marceau’nun da etkilerini taşıyordu. Ferhan’ın arkasından onun bu özelliğini en iyi yakalayan deseni Gürbüz Doğan Ekşioğlu çizdi ve Instagram’da paylaştı...
Sadece çizgiler Ferhan’ı öylesine yaratıcı şekilde anlatıyordu ki...
Demek ki ölen birinin ardından çizmek, yazmaktan daha yaratıcı bir şey...
330 KADINA TECAVÜZ EDİP EV HAPSİYLE YIRTAN CİNCİ HOCA
ÖNCEKİ akşam bir Brezilya belgeseli seyrettim. Adı “John of God”... “Tanrı’nın John”u diye çevirebilirsiniz ama asıl anlamı galiba “Tanrı’nın oğlu”...
Brezilya’nın bir taşra şehrinde insanları iyi ettiğini iddia eden bir cinci hoca yani... Kendini Tanrı’nın oğlu sanıyor...
Sonunda 330, evet yanlış işitmediniz 330 kadın “Bizi okuyup üfleyip iyileştireceğim diye kandırıp tecavüz etti” diye şikâyette bulunuyor.
Genç bir savcı üzerine gidiyor ve sonunda 63 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.
Ancak “COVID-19 riski nedeniyle hapis cezasını evde çekmesine” karar verilince, tecavüze uğrayan kadınlardan biri çaresizce şunu söylüyor:
“Şu kadere bakın.. COVID-19 virüsü, tecavüzcümle beni eşitledi ve ikimizi de eve mahkûm etti...”
HAFTANIN YENİLERİ
SİBEL CAN’IN YENİ ŞARKISINI ÇOK SEVDİM
GEÇEN cuma streaming platformlara yüklenen Türkçe şarkılardan altısı hoşuma gitti:
Sibel Can: “Adı Elveda Olsun”
Vere: “Cam Kenarı”
Tuvana Türkay: “Ah Aşk”
Six Pack: “Seni Yerler”
Ragıp Narin: “Vur Beni”
Umut Adan: “Güvercin Şarkısı”
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Nagehan Keleş
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin