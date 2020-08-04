Cumhurbaşkanı'nın 15 yıl önce seçtiği şarkı neydi

15 yıl önce dünyada yoksulluk içindeki insanlar için “Live 8” isimli bir konser düzenlenmişti.
Bu tür küresel dayanışma eylemleri hayatım boyunca beni çok etkiledi.
Efsane Live Aid konserinin organizatörü Bob Geldof’un düzenlediği konsere kimler katılmamıştı ki...
Pink Floyd 24 yıl sonra ilk defa bu yardım konseri için bir araya gelmişti...
O nedenle o günü çok iyi hatırlıyorum.
Ama o yıldan ve günden aklımda kalan en önemli olay, ülkemin başbakanının da bu küresel eylemde rol almasıydı.
O günlerde dünya müziğinin en güçlü kurumu olan MTV müzik kanalı, bu konser için dünyanın önde gelen liderleri ile mülakat yapmış ve yayınlamıştı.
*
Hangi liderlerdi bunlar?
İngiltere Başbakanı Tony Blair, Güney Afrika’nın eski lideri Nelson Mandela, eski ABD Başkanı Bill Clinton...
Yani 20’nci ve 21’inci yüzyılı köklü biçimde etkilemiş efsane üç küresel lider...
*
Mülakat yapılan bu insanlar arasında biri daha vardı.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tayyip Erdoğan...
Bütün dünyada gençlerin izlediği MTV televizyonu küresel vizyona sahip liderler arasına onu da koymuştu.
Bunun çok önemli bir nedeni vardı.
Çünkü Başbakan Tayyip Erdoğan “Live 8” konserini destekliyordu.
*
Yıl 2005’ti..
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tam üyelik müzakereleri başlamıştı.Erdoğan “Medeniyetler İttifakı” hareketinin eşbaşkanıydı.
*
Konserden 5 gün sonra yayınlanan o MTV mülakatında Başbakan Erdoğan’a çok ilginç bir soru soruldu...
Gelin ikinci yazıda o soruya bakalım.
1) ÖYLE BİR SORU SORULDU ÖYLE BİR CEVAP GELDİ Kİ
O mülakatta Erdoğan’a sorulan soru şuydu:
“Sizce günümüz modern dünyasında yaşanan büyük yoksulluğun sebebi nedir?”
Başbakan önce bu konserle ilgili görüşünü şöyle açıkladı: “Bu konser çok ciddi bir uyarıdır. Yoksulluğun giderilmesine yönelik bir heyecanı doğurması açısından önemsiyorum.”
*
Arkasından MTV müzik kanalından bütün dünya gençliğine şu mesajı verdi:
“Dünya son yıllarda savunma sanayinde ciddi harcamalar yapmaktadır. Ben barışın silahla korunacağına inanmıyorum. Bu harcamaların yüzde 50’sini yoksulluğu gidermeye harcasak dünyada terörü engellemek bizim için çok daha kolay olacaktır.”
*
O gün çok hoşuma gitmişti bu sözler... Gurur duymuştum...
Ama o mülakatta beni hem şaşırtan hem de bundan da çok hoşuma giden bir cevap daha vardı.
SAHNEDE ‘RİZE’ DİYE BİR GRUP
O güne ait çok merak ettiğim bir şey var. O gün dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan bu konserlerde sahneye çıkan gruplardan birinin adı “Rize”ydi...
Bir Japon metal rock grubuydu.
Hep merak ederim...
Acaba Erdoğan bunu biliyor muydu?
“Başbakan Erdoğan o yıl Hürriyet’in yılbaşı eki için bu fotoğrafı çektirmişti”
2) SAYIN BAŞBAKAN DUŞTA HANGİ ŞARKIYI SÖYLERSİNİZ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan o gün bir de şunu söylemişti: “Müzik, insanlığın ortak vicdanına seslenir. O nedenle uluslararası bir güç haline geldi...”
Çok hoşuma gitmişti bu da...
*
Bunun üzerine MTV mülakatçısı şu soruyu sormuştu:
“Sayın Başbakan duşta herkes kendi kendine bir şarkı mırıldanır. Söyler misiniz siz hangi şarkıyı mırıldanırsınız?”
Erdoğan kısa bir süre susar, “Ben İstanbul sevdalısıyım” der ve şu şarkının adını verir:
“Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul...”
Sonra siyasetçi yanı devreye girer ve ikinci bir şarkının daha adını verir:
“Beraber yürüdük biz bu yollarda...”
3) SAHNEDE HANGİ SANATÇI İLE NE SÖYLEMEK İSTERSİNİZ
BUNUN arkasından MTV’nin kendini ilgilendiren asıl soru gelir:
“Siz Live 8 konserine çıkan bir sanatçı olsaydınız, öteki sanatçılarla birlikte hangi şarkıyı söylemek isterdiniz?”
Cumhurbaşkanı önce “Eyvah çok zor bir soru” der...
Biraz düşündükten sonra şu cevabı verir: “Sadece izleme fırsatı bulduk ama Frank Sinatra ile birlikte olabilirdi. Siyasetle örtüşen bir şarkı. My Way...”
*
Bu mülakatın üzerinden 16 yıl geçti... Bütün dünyanın köprülerinin altından çok sular aktı... Zamanın ruhu zamanın hayaletlerine dönüştü...
Barış isteyen, 20’nci yüzyılın büyük insanlık dramlarını unutmak, aşmak isteyen dünya kendini tarihin en pis vesayet savaşlarının içinde buldu...
*
Düşünüyorum...
Mandela hariç o liderlerin hepsi hayatta...
Bugün başka liderler de var...
Popülizm dünyanın çehresini değiştirdi.
Acaba onlara sorsak bugün ne derlerdi?
Liderlerin her birinin “My Way”, yani “Benim Yolum”, bir anlamda “Benim seçimim” dediği yollar, ülkelerini daha barışçı, daha müreffeh bir limana götürdü mü...
4) FRANK SİNATRA’NIN VEDA KONSERİNİN SON ŞARKISI
FRANK Sinatra, 14 Mayıs 1998 günü öldü. Son konserini 25 Şubat 1995 günü Palm Desert’te Marriott Oteli’nde verdi... Bu konserin kapanış şarkısı “The Best is Yet to Come” şarkısıydı...
Nâzım Hikmet’in “En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız” gibi çevrilebilir.
Sinatra ondan önce 1995’te Atlanta’da 15 bin kişi önünde verdiği ve asıl veda konseri denilen konserini “My Way” şarkısıyla bitirmişti.
*
Sevgili arkadaşım Ufuk Güldemir 2007 yılında öldüğünde cenazesinde bu şarkının çalınmasını istemişti.
Aslına bakarsanız, herkesin, hayatı bir “My Way” hikâyesidir...
Çünkü herkesin hayatının sonunda anlam kazanacak bir şarkıdır...
Hayat kendi çizdiğimiz bir yoldur... Kendi tercihlerimizin güzergâhı...
5) ‘MY WAY’ ŞARKISINDAN SONRA GELEN CÜMLE
2010 yılında Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği’nden ayrılırken arkadaşlarıma böyle demiştim...
“That was a good life...” Sonradan anladım ki, çok erken söylenmiş bir cümleymiş...
Önemli olan hayat şarkısı bittiğinde “Hepinize elveda” dedikten sonra finali şu cümle ile noktalamakmış:
“That was a good life...” Allahım... Güzel bir hayattı...
*
Artık Allah’tan beklediğim şey bu cümleyi hayatımın son nefesimde de söyleyebilmek... Bir de şunu: “Allahım, hayal ettiğim ülke işte buydu...” İşte bunu diyebilmek...
*
Allah hepimize vedaların en güzelini, en huzurlusunu nasip etsin...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Cumhurbaşkanı'nın 15 yıl önce seçtiği şarkı neydi
2 Temmuz günü küresel kültür tarihinin en önemli olaylarından birinin 15’inci yıldönümüydü...
15 yıl önce dünyada yoksulluk içindeki insanlar için “Live 8” isimli bir konser düzenlenmişti.
Bu tür küresel dayanışma eylemleri hayatım boyunca beni çok etkiledi.
Efsane Live Aid konserinin organizatörü Bob Geldof’un düzenlediği konsere kimler katılmamıştı ki...
Pink Floyd 24 yıl sonra ilk defa bu yardım konseri için bir araya gelmişti...
O nedenle o günü çok iyi hatırlıyorum.
Ama o yıldan ve günden aklımda kalan en önemli olay, ülkemin başbakanının da bu küresel eylemde rol almasıydı.
O günlerde dünya müziğinin en güçlü kurumu olan MTV müzik kanalı, bu konser için dünyanın önde gelen liderleri ile mülakat yapmış ve yayınlamıştı.
*
Hangi liderlerdi bunlar?
İngiltere Başbakanı Tony Blair, Güney Afrika’nın eski lideri Nelson Mandela, eski ABD Başkanı Bill Clinton...
Yani 20’nci ve 21’inci yüzyılı köklü biçimde etkilemiş efsane üç küresel lider...
*
Mülakat yapılan bu insanlar arasında biri daha vardı.
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Tayyip Erdoğan...
Bütün dünyada gençlerin izlediği MTV televizyonu küresel vizyona sahip liderler arasına onu da koymuştu.
Bunun çok önemli bir nedeni vardı.
Çünkü Başbakan Tayyip Erdoğan “Live 8” konserini destekliyordu.
*
Yıl 2005’ti..
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tam üyelik müzakereleri başlamıştı.Erdoğan “Medeniyetler İttifakı” hareketinin eşbaşkanıydı.
*
Konserden 5 gün sonra yayınlanan o MTV mülakatında Başbakan Erdoğan’a çok ilginç bir soru soruldu...
Gelin ikinci yazıda o soruya bakalım.
1) ÖYLE BİR SORU SORULDU ÖYLE BİR CEVAP GELDİ Kİ
O mülakatta Erdoğan’a sorulan soru şuydu:
“Sizce günümüz modern dünyasında yaşanan büyük yoksulluğun sebebi nedir?”
Başbakan önce bu konserle ilgili görüşünü şöyle açıkladı: “Bu konser çok ciddi bir uyarıdır. Yoksulluğun giderilmesine yönelik bir heyecanı doğurması açısından önemsiyorum.”
*
Arkasından MTV müzik kanalından bütün dünya gençliğine şu mesajı verdi:
“Dünya son yıllarda savunma sanayinde ciddi harcamalar yapmaktadır. Ben barışın silahla korunacağına inanmıyorum. Bu harcamaların yüzde 50’sini yoksulluğu gidermeye harcasak dünyada terörü engellemek bizim için çok daha kolay olacaktır.”
*
O gün çok hoşuma gitmişti bu sözler... Gurur duymuştum...
Ama o mülakatta beni hem şaşırtan hem de bundan da çok hoşuma giden bir cevap daha vardı.
SAHNEDE ‘RİZE’ DİYE BİR GRUP
O güne ait çok merak ettiğim bir şey var. O gün dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan bu konserlerde sahneye çıkan gruplardan birinin adı “Rize”ydi...
Bir Japon metal rock grubuydu.
Hep merak ederim...
Acaba Erdoğan bunu biliyor muydu?
“Başbakan Erdoğan o yıl Hürriyet’in yılbaşı eki için bu fotoğrafı çektirmişti”
2) SAYIN BAŞBAKAN DUŞTA HANGİ ŞARKIYI SÖYLERSİNİZ
CUMHURBAŞKANI Erdoğan o gün bir de şunu söylemişti: “Müzik, insanlığın ortak vicdanına seslenir. O nedenle uluslararası bir güç haline geldi...”
Çok hoşuma gitmişti bu da...
*
Bunun üzerine MTV mülakatçısı şu soruyu sormuştu:
“Sayın Başbakan duşta herkes kendi kendine bir şarkı mırıldanır. Söyler misiniz siz hangi şarkıyı mırıldanırsınız?”
Erdoğan kısa bir süre susar, “Ben İstanbul sevdalısıyım” der ve şu şarkının adını verir:
“Sana dün bir tepeden baktım Aziz İstanbul...”
Sonra siyasetçi yanı devreye girer ve ikinci bir şarkının daha adını verir:
“Beraber yürüdük biz bu yollarda...”
3) SAHNEDE HANGİ SANATÇI İLE NE SÖYLEMEK İSTERSİNİZ
BUNUN arkasından MTV’nin kendini ilgilendiren asıl soru gelir:
“Siz Live 8 konserine çıkan bir sanatçı olsaydınız, öteki sanatçılarla birlikte hangi şarkıyı söylemek isterdiniz?”
Cumhurbaşkanı önce “Eyvah çok zor bir soru” der...
Biraz düşündükten sonra şu cevabı verir: “Sadece izleme fırsatı bulduk ama Frank Sinatra ile birlikte olabilirdi. Siyasetle örtüşen bir şarkı. My Way...”
*
Bu mülakatın üzerinden 16 yıl geçti... Bütün dünyanın köprülerinin altından çok sular aktı... Zamanın ruhu zamanın hayaletlerine dönüştü...
Barış isteyen, 20’nci yüzyılın büyük insanlık dramlarını unutmak, aşmak isteyen dünya kendini tarihin en pis vesayet savaşlarının içinde buldu...
*
Düşünüyorum...
Mandela hariç o liderlerin hepsi hayatta...
Bugün başka liderler de var...
Popülizm dünyanın çehresini değiştirdi.
Acaba onlara sorsak bugün ne derlerdi?
Liderlerin her birinin “My Way”, yani “Benim Yolum”, bir anlamda “Benim seçimim” dediği yollar, ülkelerini daha barışçı, daha müreffeh bir limana götürdü mü...
4) FRANK SİNATRA’NIN VEDA KONSERİNİN SON ŞARKISI
FRANK Sinatra, 14 Mayıs 1998 günü öldü. Son konserini 25 Şubat 1995 günü Palm Desert’te Marriott Oteli’nde verdi... Bu konserin kapanış şarkısı “The Best is Yet to Come” şarkısıydı...
Nâzım Hikmet’in “En güzel günlerimiz henüz yaşamadıklarımız” gibi çevrilebilir.
Sinatra ondan önce 1995’te Atlanta’da 15 bin kişi önünde verdiği ve asıl veda konseri denilen konserini “My Way” şarkısıyla bitirmişti.
*
Sevgili arkadaşım Ufuk Güldemir 2007 yılında öldüğünde cenazesinde bu şarkının çalınmasını istemişti.
Aslına bakarsanız, herkesin, hayatı bir “My Way” hikâyesidir...
Çünkü herkesin hayatının sonunda anlam kazanacak bir şarkıdır...
Hayat kendi çizdiğimiz bir yoldur... Kendi tercihlerimizin güzergâhı...
5) ‘MY WAY’ ŞARKISINDAN SONRA GELEN CÜMLE
2010 yılında Hürriyet Genel Yayın Yönetmenliği’nden ayrılırken arkadaşlarıma böyle demiştim...
“That was a good life...” Sonradan anladım ki, çok erken söylenmiş bir cümleymiş...
Önemli olan hayat şarkısı bittiğinde “Hepinize elveda” dedikten sonra finali şu cümle ile noktalamakmış:
“That was a good life...” Allahım... Güzel bir hayattı...
*
Artık Allah’tan beklediğim şey bu cümleyi hayatımın son nefesimde de söyleyebilmek... Bir de şunu: “Allahım, hayal ettiğim ülke işte buydu...” İşte bunu diyebilmek...
*
Allah hepimize vedaların en güzelini, en huzurlusunu nasip etsin...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin