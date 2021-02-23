Cübbeli: Biri bana beleş bilet verirse ben de Mars'a giderim

Ekinoks, her yıl gündüz ile gecenin eşit olduğu güne verilen isim.
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Yılda iki ekinoks var...
Biri 21 Mart ilkbahar ekinoksu...
Öteki ise 23 Eylül sonbahar ekinoksu...
Sözünü ettiğim cadılar dizisi bir sonbahar ekinoks günü başlıyor.
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1. Ülke olarak başımızda büyük bir sorun patlamak üzere...
Ve bu sorunun adı “Brezilya poposu...”
Ama yavaş yavaş bu deyimin yerini “Kim Kardashian poposu” alıyor.
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Bunun ilk işareti de dün İngiliz Guardian gazetesindeki tam sayfa bir haberle geldi...
Üstelik haberi New York Times gazetesi de duyurdu...
Diyeceğim “Kardashian’ın poposu” deyip dudak bükmeyin, konu ciddi konu.
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Bir de “82’nci gibi” olanı...
Bir Türkiye şehri değil, ama bir Türk şehri gibi olmaya doğru hızla gidiyor.
Burası Suriye sınırları içindeki Afrin...
Bilmiyordum, meğer Türkiye bir süre önce bazı yabancı gazetecileri Suriye içinde Türk ordusunun kontrolündeki Afrin’e götürmüş.
Giden gazetecilerden ilk yazı dün New York Times’ta yayınlandı.
Bu şehir hakkında bilmediğimiz bazı şeyleri bu yazıdan öğrendim.
Ve öyle bir yazı ki...
Nereden üzerine düştüyse durup dururken bir anayasa tartışması başlattı...
Allah’tan ne Cumhurbaşkanlığı, ne iktidar partisi ne de Diyanet bu tartışmaya girdi...
Ama baktım bugün muhalif diye bilinen bazı eski liberal yazarlar da “Anayasa’nın değişmez maddelerini tartışamazsak buna demokrasi denmez” demeye başladılar
Ben de diyorum ki:
İyi hadi gelin tartışalım... Tartışalım da neyi tartışacağız...
*
Madde 1 diyor ki: Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir...
Bunu mu tartışacağız?
Tabii ki konu, onun için yazdığım şu sözlerdi:
“Seçim gecesi üç-beş saati yönetemeyen bir siyasetçi bir partiyi 360 gün nasıl yönetecek...”
Allah için Muharrem İnce’nin rahmetli Süleyman Demirel’e benzeyen bir tarafı var.
Alınmıyor, kızmıyor, küsmüyor...
Türk siyasetinde artık unutmaya başladığımız güzel bir meziyet bu.
Neyse, hemen söze girdi:
“Seçim gecesi için bana haksızlık ediliyor”
Türkiye’de geçen hafta V.I.P köpekler dönemi açıldı.
Size bu haberin hikâyesini ve perde arkasını yazayım.
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Son yıllarda Türkiye’de en beğendiğim yeni markalardan biri Les Benjamins...
Gümüşhane kökenli bir ailenin çocuğu olan Bünyamin Aydın’ın yarattığı bir giyim markası.
Başlarda “Ottoman Punk” tarzı deniyordu.
Lüks sokak modasının önde gelen isimlerinden biri oldu.
Özellikle fesli James Dean desenleri falan bütün dünyada tutuldu.
- 73 yaşımdayım...
- Bugüne kadar oy verdiğim hiçbir parti iktidara gelemedi.
- Bugün “Türkiye Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi” sitesine girip TC Anayasası yazdığım zaman karşıma çıkan metnin üzerinde şu yazıyor:
“Kanun numarası: 2709
Kabul tarihi: 18/10/1982”...
Güzel isim ama itirazım var.
İngilizce veya başka Hint Avrupa dillerinde telaffuzu sorun yaratabilir.
“Kakabey” olarak söylenir ve bu da yanlış anlamalara yol açar...
Onlar eğlenir biz üzülürüz...
Ama önce size önemli bir haber vereyim.
*
Türk “Silikon” dünyasında geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme daha oldu.
Dünyanın önde gelen dijital araştırma kuruluşlarından YouGov, Türkiye’de “Wizsight” adlı online araştırma şirketini satın aldı.
Wizsight 2017 yılında N. Özge Akçizmeci adlı genç bir girişimci tarafından kurulmuş bir startup şirket.
Böylece BluTV’nin yüzde 30 hissesinin bir dünya devi olan Discovery’ye satılmasından sonra ikinci bir Türk startup’ı daha dünya piyasasına girdi.
YouGov ilginç alanlarda online araştırmalar yapan bir şirket.
“Bazen bir ülkede bir adam gelir...”
Sonra birasından bir yudum alıp devam ediyordu:
“Bazen o ülkede bir adam daha gelir...”
Geçenlerde bu tiradı yazmıştım...
Amerika Birleşik Devletleri’nde bir adam geldi...
Ülkeyi tam ortasından ikiye böldü...
Şimdi bir adam daha geldi....
‘Hiç’ diye karşılık verdim. ‘Kendimce bakıyorum, burnuma, şu burun deliğimin içine basınca biraz acıyor da’...
Karım gülümsedi...
‘Ben de ne yana doğru çarpık diye bakıyorsun sandım’ dedi.
Kuyruğuna basılmış köpek gibi döndüm:
‘Çarpık mı? Benim burnum mu?’
Karım dingince:
‘Elbette canım, İyi bak: Sağa doğru çarpık...”
*
Önümde bir kitap duruyor.
Adı “Türkiye Tarihini Değiştiren 110 Kadın”...
Hürriyet’in eski yazıişleri müdürlerinden Doğan Satmış’ın kitabı.
*
Kendince Türkiye tarihini değiştiren 110 kadın belirlemiş ve hepsinin küçük birer portresini yazmış. Listeyi tek tek inceledim. Böyle seçimler çoğu kez keyfidir.
Yani her zaman bir “Bana göre” payı vardır.
Bu da öyle...
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Ve kendimize yeni ve güvenli bir dijital ev aramaya başladık.
Türkiye’de iki isim öne çıktı.
Telegram ve BİP...
Telegram Rus asıllı bir adamın kurduğu haberleşme sistemiydi...
BİP ise milli ve yerli...
Turkcell’in bir hizmeti.
İşte bu arayış içinde vatandaş olarak gidip Turkcell’in CEO’su Murat Erkan’ı buldum.
Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy...
Yine muhtemelen bazılarınız soldakini tanıyor.
Aksiyon filmlerinin ünlü oyuncusu Jason Statham.
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Gelelim en sağdakine.
O adam ünlü İngiliz sinema yönetmeni Guy Ritchie...
Bir kısmınız belki onu Madonna’nın eski kocası olarak biliyor.
Ama bizim gibi “kült sinema” tutkunları için o “Snatch” filminin olağanüstü yönetmeni Guy Ritchie...
20 Temmuz 1970...
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Abdülhamid zamanından kalma 1416 sayılı kanunu ile devlet bursu almışım...
O gün doktora eğitimi için Paris’e ayak bastım.
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İlk işim iki filmi seyretmek oldu...
Biri “Woodstock”...
Öteki ise “Strawberry Statement”...
Fransızcaya
1) 10 AĞUSTOS 2017 SAAT 19.00 MEŞUM DENİZALTI AÇILIYOR
O gün Kim Wall isimli 30 yaşında genç bir kadın gazeteci “UC3 Naitilus” adlı küçük bir denizaltıya gitti.
Wall London School of Economics’te, sonra da Columbia Üniversitesi’nde öğrenim görmüş free lance, yani serbest çalışan bir gazeteciydi.
Yazıları ve mülakatları New York Times, Times gibi ünlü gazetelerde, Vice gibi dijital platformlarda yayınlanmıştı.
Denizaltı, Peter Madsen adlı Danimarkalı bir işadamı tarafından inşa edilmişti.
Roket uzmanıydı, çeşitli buluşları vardı ve bunlardan biri de kendi inşa ettiği bu küçük denizaltıydı.
Kim Wall
“Türkiye’nin en yüksek insani gelişim düzeyine sahip ilçeleri hangileridir?”
Araştırmayı “İnsani Gelişme Vakfı” (İNGEV) yapıyor.
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Araştırma, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde hazırlanan bir “insani gelişme endeksi”ne göre yapılıyor.
Yani BM tarafından geliştirilmiş uluslararası ölçülere göre düzenleniyor.
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- Bu yıl “gelişmişlik endeksi” daha da genişletildi.
Bu ölçüler nedir derseniz....
Cübbeli: Biri bana beleş bilet verirse ben de Mars'a giderim
1) Bu hafta sonu en büyük eğlencem Cübbeli Ahmet’in Mars “parodisiydi”...
Vallahi dinlerken yıkıldım...
Bir kere daha söylüyorum...
Cem Yılmaz pandemi dolayısıyla çekilince, stand-up sahnesi Cübbeli Ahmet Hoca’ya kaldı...
Yani kavuk ona geçti...
Allah için o da acayip bir performans sergiliyor...
Geçen hafta iki gelişme oldu.
Geçen perşembe akşamı NASA Mars’a “Perseverance” (Azim) adlı aracını indirdi.
Ertesi günü Fatih Çekirge de Hürriyet’e müthiş bir rakamı açıkladı.
NASA’nın sembolik biniş kartını dünyada 10 milyon insan almış.
Bunların 2.5 milyonu Türk’müş.
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İşte bu gelişmeler üzerine Cübbeli Hoca’nın 2015 tarihli müthiş parodi videosu yeniden yayına sokuldu.
Mutlaka izleyin...
Ben yerlerde gülmekten yıkılarak izledim.
Var olasın hoca...
İşte size son yılların en komik Cübbeli Ahmet Mars şovundan bazı bölümler:
2) MARS’TA SU VAR MI, MERİH’TE ET VAR MI, ÖBÜR TARAFTA BUT VAR MI
“Hâlâ Mars’ta su var mı, Merih’te et var mı, öbür tarafta but var mı... Manyak manyak işler ya...
Ben sana söyleyeyim zaten. Sen oraya çıkamadan dünya kopacak. Masrafa değmez yani...”
“O rakam 70 milyar dolar falan. Ver bana sen 100 bin dolar her şeyi söyleyeyim ya... Ne cahil adamsın sen böyle.”
“Ee Kuran’da var hadiste var bakmıyor ki salaklar... Belki de zannediyorlar ki bu rivayetler zayıf olabilir, biz yine gözümüzle görelim...”
“Eee görecen de... Ne görecen...”
3) YERİN ALTINDA CEHENNEM KAYNIYOR SEN ÇIKMIŞ HAVAYI KARIŞTIRIYOSUN
“Bir gidiyorlar, bir bakıyorlar aaaa... Ne diyorlar ona... Kara çukur mu diyorlar bir şey...
(Seyircilerden biri karadelik diye sesleniyor) Hee hee işte karadelik mi ne. Allah onlara hep karadelikleri gösteriyor böyle... Bir şey bulduk zannediyorlar buldukları bir delik... Bir girdin mi çıkamıyon...”
“Sen daha dünyada Bermuda Üçgeni’nin sırrını çözememişsin gökteki sırrı çözmeye çıkmışsın... Yerin altındaki sırrı çözmemişsin, magma tabakasının sırrını çözmemişsin, yerin altında cehennem kaynıyor, dağ ne zaman patlayacak haberin yok gitmiş havayı karıştırıyon...
Ya bir insan bu kadar akılsız olur mu? Aşağıyı halletmeden yukarı çıkılır mı...
Cahil cahil bu gâvurların hepsi cahil...
Biz yedinci kat semadan beri çatlaya patlaya geliyoruz...”
4) BİLET 1 MİLYONA DÜŞER BİRİ DE BELEŞ BİLET VERİRSE
“ŞİMDİ turistik gezi yapacaklar. Neymiş bilet 20 milyonmuş.
Bir milyon dolara kadar ucuzlarsa ben de Mars’a gideceğim...
Tabii bizde nerde o kadar para...
Belki biri hediye verirse giderim.
Beleşe giderim yani...”
5) YOUTUBER HOCANIN KANALINDA VİDEODAKİ İLGİNÇ BİR REKLAM
Hoca artık iyi bir YouTuber oldu.
Bazı videolarını 900 bin kişi falan izliyor.
2015’te yayına soktuğu bu Mars parodisinden önce yayınlanan çok ilginç bir ilan var.
“Sevgiliniz sizi aldatıyor mu, WhatsApp’ından izleyin” diye bir uygulamanın reklamı var.
Bir de hoca, gâvurun manyak manyak işlerini anlatırken manyak gibi de para kazanıyor ha...
Özellikle online satış zincirleri hocanın programlarına çok düşkün...
BUGÜN TARİHE GEÇEN O CÜMLESİNİN 31’İNCİ YILI
Geçen sonbaharda Amerika’da epey tartışılan 6 bölümlük bir belgesel geçen hafta Türkiye’de de streaming platformlarda gösterime girdi.
“Empires of New York” (New York İmparatorlukları) adlı dizi, 1980 ve 90’larda şehir büyük bir ekonomik patlama yaşarken çok etkili olmuş 5 aileyi anlatıyor.
Bunlar Wall Street bankeri Ivan Boesky, Helmsley otellerinin sahibi ve emlak kraliçesi Leona Helmsley, mafya babası John Gotti, açtığı davalarla bu üç imparatoru çökerten savcı Rudy Giuliani ve bir başka emlak kralı Donald Trump...
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Dizide üç ayrı yerde Donald Trump’ın şu sözü gösteriliyor:
“Zina bir günah değildir...”
Düşünün Amerika’da Evangelistlerin desteklediği güya sağ muhafazakâr bir başkanın ağzından çıkıyor bu cümle.
Tabii diziden sonra bu cümle tekrar gündeme geldi.
Bu cümlenin ilginç bir hikâyesi var.
Trump bunu 31 yıl önce karısını bir başka kadınla aldatırken bir mülakatta söylemiş.
Mülakatı 23 Şubat 1990 günü The New York Post gazetesinde yayınlanmış. Yani bugün o cümlenin 31’inci yılı...
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Cümlenin akıbeti de ilginç. Murdoch’un gazetesi The New York Post, seçimler sırasında Trump’ı desteklemeye başlayınca tabii ki muhalefet gazetedeki o mülakatın üzerine atlamak istedi.
Ancak gazete aldığı bir kararla 1998 yılından önceki arşivini herkese kapattı. Ne var ki, bir internet sitesi, “The Daily Beast” bunun peşine düşüp buldu ve yeniden yayınladı.
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Bu ilginç cümlenin yıldönümü Amerikan muhafazakârları için kutlu olsun.
İyi ki doğdun Trump...
İŞTE O TARİHİ MÜLAKATIN O BÖLÜMÜNDEKİ KISA DİYALOG
Gazeteci: Sizce zina bir günah mıdır?
Trump: “Çok güzel bir soru. Zinanın bir günah olduğunu düşünmüyorum. Ama yapılması gerektiğini de düşünmüyorum.”
Gazeteci: Siz zina yapar mıydınız?
Trump: “Cevabı size bırakıyorum...”
Ondan beklenmeyecek kadar akıllı bir cevap.
Çünkü o sırada başka bir kadınla ilişkisi vardı.
GOOGLE’DA EN ÇOK ARANAN 10 TÜRK DİZİSİ
“EPISODE” ilgiyle izlediğim bir televizyon ve streaming dizisi dergisi. Hem Türk hem yabancı dizilerle ilgili güzel haberler, yorumlar ve fotoğraflar yayınlıyor. Derginin bu yılın ocak-şubat sayısında Google’da en çok aranan Türk dizilerinin sıralamasını vermiş. SputnikNews’tan aktarılan bilgiye göre
2020 yılına ait liste şöyle:
1- Sadakatsiz
2- Mucize Doktor
3- Masumlar Apartmanı
4- Sen Çal Kapımı
5- Alev Alev
6- Kırmızı Oda
7- Bay Yanlış
8- Menajerimi Ara
9- Bir Başkadır
10- Aşk 101
İLBER HOCA ACABA BU DİZİDEKİ İKİ ERKEĞİ NASIL DEĞERLENDİRİYOR
TRT’nin yayınladığı “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisini tarihçilerin nasıl değerlendirdiğini çok merak ediyorum.
Dizide Büyük Selçuklu sultanı Melikşah’ı Buğra Gülsoy, oğlu Ahmet Sencer’i ise Engin Koç canlandırıyor.
Episode dergisi son sayısında iki oyuncu ile mülakat yapmış, ayrıca Ozan Balta tarafından çekilen bu fotoğrafı yayınladı.
Tarihçilerin görüşünü şu açıdan merak ediyorum.
Sultan Melikşah 20 yıl o tahtta kaldı...
Büyük Selçuklu devletinin en büyük fetihlerini yapan sultanıydı.
Ancak onun yönetim tarzının çok ilginç özellikleri vardı.
Mesela Hıristiyanlara karşı çok saygılı ve kollayıcıydı. Onların hiçbir kilisesine dokunmamıştı. Hatta bazı Hıristiyan din adamları tarafından Hıristiyanlığın vasisi olarak niteleniyordu.
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Ayrıca Müslüman âlemi içinde de çok konuşulan bir konumu vardı.
Bağdat’taki Nizamiye Medresesi’nde 3 günlük bir âlimler toplantısı düzenletmiş ve bunun sonunda bütün mezhepleri inceledikten sonra Şii mezhebine geçtiğini açıklamıştı.
Bu nedenle bazı Sünni âlimlerin ona ve Nizamülmülk’e karşı kampanyalar düzenlettiği ve öldürttüğü yazılıyordu.
Bir iddiaya göre de bizzat karısı tarafından zehirlenmişti...
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“Payitaht” vs gibi tarihi dizilere pek düşkün değilim, o nedenle diziyi henüz izlemedim ama TRT’nin bu kritik konulara nasıl baktığını da merak etmiyor değilim.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin